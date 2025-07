i 13 migliori strumenti di ricerca IA per intranet per il 2025

Se hai mai digitato una domanda nella intranet della tua azienda e hai ricevuto in risposta un miscuglio confuso di PDF obsoleti e thread Slack casuali, non sei il solo.

Abbiamo scoperto che 1 professionista su 5 trascorre più di 3 ore al giorno solo alla ricerca di file, messaggi o ulteriori informazioni sulle proprie attività. Si tratta di quasi il 40% di una settimana lavorativa completa sprecata per qualcosa che dovrebbe richiedere solo pochi secondi!

I motori di ricerca intranet tradizionali faticano a stare al passo con la crescente complessità delle conoscenze interne, con informazioni sparse su strumenti come Google Drive, Notion, SharePoint, Confluence, Slack e la tua piattaforma di project management.

La soluzione?

Strumenti di ricerca IA per intranet.

Queste piattaforme di nuova generazione utilizzano elaborazione del linguaggio naturale (NLP), generazione aumentata dal recupero (RAG) e algoritmi sensibili al contesto per comprendere le query di ricerca e fornire effettivamente i documenti, le risposte o i riepiloghi giusti, proprio quando servono.

In questo post analizzeremo i migliori strumenti di ricerca IA per intranet da prendere in considerazione quest'anno. Tratteremo casi d'uso reali, funzionalità/funzioni distintive, limiti, prezzi e recensioni degli utenti. Che tu stia espandendo una startup in rapida evoluzione o gestendo le conoscenze in un'azienda globale, qui troverai uno strumento che ti consentirà di ottenere informazioni preziose! 🕵️‍♀️

Cosa cercare in uno strumento di ricerca intranet basato sull'IA?

Scegliere la giusta soluzione di ricerca intranet può aumentare significativamente la produttività del team, ridurre i cambi di contesto e migliorare il riutilizzo delle conoscenze. Ecco a cosa dare priorità:

Funzionalità di ricerca federata: cerca strumenti che effettuano ricerche su più piattaforme (intranet, unità cloud, task manager e wiki) senza bisogno di query separate per ciascuna di esse

Comprensione del linguaggio naturale (NLU): Il modo in cui effettuiamo le ricerche è cambiato, passando dalle parole chiave alle conversazioni. Una ricerca IA solida dovrebbe comprendere domande come "Dov'è l'ultima roadmap del terzo trimestre?" senza richiedere input con parole chiave perfette

Risultati contestualizzati: gli strumenti avanzati restituiscono risultati basati sui ruoli degli utenti, sui livelli di accesso, sulle attività recenti o sulla gerarchia organizzativa, in modo che i dipendenti vedano solo ciò che è rilevante per loro. Ciò consente di risparmiare tempo e aumentare la produttività individuale

Riepiloghi/risposte basati sull'IA: Le migliori piattaforme non si limitano a elencare i documenti, ma generano riepiloghi, estraggono informazioni chiave o forniscono risposte dirette, utilizzando tecniche come RAG o LLM ottimizzati

Elevata sicurezza dei dati e controllo degli accessi: Assicurati che la soluzione supporti SSO, registri di controllo e indicizzazione basata su autorizzazioni per evitare fughe di dati interni

Analisi delle ricerche e feedback loop: cerca piattaforme che ti aiutino a identificare le lacune nei contenuti, misurare i tassi di esito positivo delle ricerche e imparare dal comportamento degli utenti per migliorare i risultati nel tempo

Facile implementazione e integrazioni: Le integrazioni plug-and-play per il tuo stack esistente (Google Workspace, Office 365, Slack, ClickUp, Jira e altri) semplificano la configurazione e ti consentono di ottenere risultati più rapidi

📮 ClickUp Insight: In media, un professionista trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, ovvero oltre 120 ore all'anno perse a scavare tra email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nella tua area di lavoro può cambiare questa situazione. Entra in ClickUp Brain. Fornisce informazioni e risposte immediate facendo emergere i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: Team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp – Ricerca connessa tra attività, documenti, Slack, Drive – ClickUp Brain + Autopilot Agents per azioni proattive – Riepiloga/riassume automaticamente i documenti, genera attività secondarie e recupera dati dalle app connesse – Lancia wiki interne con modelli e contenuti verificati Team di piccole e grandi aziende che necessitano di ricerca centralizzata basata sull'IA + automazione del flusso di lavoro Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Glean – Risposte personalizzate in base al ruolo in tutte le app (Drive, Slack, Jira) – Grafico delle conoscenze unificato con riconoscimento degli acronimi e del contesto – Esecuzione di attività in più passaggi tramite il livello IA Assistant Team di medie e grandi dimensioni con ecosistemi di app complessi Prezzi personalizzati Coveo – Ricerca contestuale e basata sui ruoli con RAG – Classificazione IA adattiva, motore di regole, suggerimenti automatici – Agent Assist per help desk interni Team di supporto Enterprise e settori regolamentati Prezzi personalizzati Guru – Schede di conoscenza basate sull'IA con integrazione Slack/Teams – Agenti di conoscenza per monitorare e aggiornare le informazioni obsolete – Analisi dell'utilizzo e contenuti sottoposti a revisione paritaria Team incentrati sulla conoscenza che creano wiki interni con informazioni affidabili Versione di prova gratuita (30 giorni); a pagamento a partire da 18 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Qatalog – Ricerca federata a indice zero su G Suite, Slack, Salesforce – Risposte supportate da RAG in thread di query condivise – Annotazione delle query e conformità aziendale Team di piccole e medie dimensioni in rapida evoluzione che necessitano di una configurazione veloce con una collaborazione solida Versione di prova gratuita (14 giorni); a partire da 15 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Elastic Search – Ricerca full-text + vettoriale con controllo DevOps – Open source, scalabile, personalizzabile – Analisi tramite Kibana + assistenza LLM Team con un forte utilizzo di DevOps e organizzazioni tecniche che sviluppano sistemi di ricerca personalizzati Versione di prova gratuita (14 giorni); prezzi personalizzati con pagamento a consumo Algolia – Design API-first con ricerca neurale e tolleranza agli errori di battitura – Indicizzazione in tempo reale con risposta <50 ms – Filtri basati sui ruoli e sfaccettature dinamiche Team di prodotto e di ingegneria alla ricerca di una ricerca in-app veloce e intelligente Piano Free (10.000 ricerche al mese); a pagamento a partire da 0,50 $/1.000 query; prezzi personalizzati per le aziende Sinequa – Ricerca semantica in oltre 200 fonti di contenuti – Assistenti specifici per ruolo + app di settore predefinite – Flussi NLP senza codice + sicurezza avanzata Aziende in settori regolamentati che necessitano di ricerche approfondite e multilingue Prezzi personalizzati in base al volume IBM Watson Discovery – Risposte basate su passaggi, OCR, analisi di entità/sentiment – Comprensione intelligente dei documenti + modellazione della rilevanza – Integrazione tramite API e dashboard analitiche Team legali, di conformità e aziendali che analizzano grandi insiemi di documenti Versione di prova gratuita; piani a pagamento a partire da 500 $ al mese; livelli Enterprise e Premium: prezzi personalizzati Google Cloud Vertex AI Search – Ricerca semantica + vettoriale con RAG grounding – Facile da integrare e ottimizzare, si integra con BigQuery, GCS – Interfaccia utente senza codice per la configurazione e la gestione Aziende già presenti su Google Cloud che necessitano di una ricerca intelligente a basso impatto Prezzi personalizzati Korra. ai – Assistente basato su chat con citazioni dettagliate – Ricerca in documenti, ticket, video – Apprende il vocabolario interno ed esegue l'escalation delle query complesse Team di piccole e medie dimensioni che utilizzano il supporto interno basato sulla chat Prezzi personalizzati Slab – Splendida knowledge base con formattazione avanzata – Suggerimenti contestuali intelligenti e approfondimenti di ricerca – Gerarchia dei documenti semplice e collaborazione in tempo reale Team di piccole e medie dimensioni che creano wiki interni semplici e strutturati Piano Free (fino a 10 utenti); a pagamento a partire da 8 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Microsoft Viva – Schede di conoscenza integrate in Teams, Outlook, SharePoint – Moduli per l'apprendimento, le connessioni, Pulse e approfondimenti – Tag automatici + analisi della produttività che mette al primo posto la privacy Aziende basate su Microsoft 365 che creano esperienze unificate per i dipendenti Piani a pagamento da 4 a 12 dollari al mese per utente, a seconda del modulo; prezzi personalizzati per le aziende

Uno strumento di IA per intranet può davvero soddisfare tutti i requisiti che abbiamo elencato sopra? Alcuni sì. Eccoli:

1. ClickUp (Ideale per team di piccole e grandi aziende che necessitano di una ricerca centralizzata basata sull'IA + automazione del flusso di lavoro)

Inizia a usare ClickUp: è gratis Rendi la saggezza collettiva del tuo team ricercabile, strutturata e scalabile con le funzionalità di gestione della conoscenza AI di ClickUp

Come app completa per il lavoro, ClickUp affronta la causa principale della ricerca intranet non funzionante: la proliferazione degli strumenti e la dispersione delle conoscenze. Invece di costringerti a mettere insieme le risposte provenienti da decine di app scollegate, ClickUp centralizza le tue attività, i tuoi documenti, i tuoi wiki e le tue conversazioni in un'unica area di lavoro ricercabile e basata sull'IA.

La potente ricerca connessa di ClickUp non solo indicizza e mostra questi dati, ma integra anche le tue conoscenze provenienti da app esterne connesse come Google Drive, Slack, GitHub e Figma.

Effettua ricerche su piattaforme, file e app con ClickUp Connected Search

Abbinalo all'IA nativa di ClickUp, ClickUp Brain, e otterrai un'esperienza intranet unificata e intelligente che recupera, comprende e agisce sulle informazioni più preziose per te.

Il risultato? Potrai porre domande quotidiane come "Di cosa abbiamo discusso nell'ultima riunione con il client?" o "Mostrami la roadmap del secondo trimestre" e ottenere risposte immediate, accurate e contestualizzate.

Rendi ricercabile la conoscenza collettiva della tua azienda (attività, documenti, trascrizioni, chat e altro) con ClickUp Brain

Insieme, questi sistemi sfruttano il contesto aziendale non solo per individuare gli elementi corrispondenti, ma anche per riepilogare/riassumere le informazioni che contengono o persino intraprendere azioni.

Ad esempio, puoi chiedere all'IA di:

Riepiloga/riassumi un thread di attività di un'attività e pubblica aggiornamenti in un campo personalizzato con l'IA

Genera attività secondarie dalle attività generali di ClickUp e dalle loro descrizioni

Crea un programma per le riunioni basato sul contesto o

Estrai informazioni da un Foglio Google

Tutto questo senza passare da uno strumento all'altro e senza impiegare 23 minuti per riprendere la concentrazione ogni volta che lo fai!

Queste funzionalità di gestione delle conoscenze AI all'interno di ClickUp ti consentono di esplorare la cronologia dell'area di lavoro risalendo a diversi anni. Forniscono risultati più completi e approfonditi nascosti in documenti e attività legacy, ideali per progetti ricorrenti o audit di conformità.

E poiché il comportamento di ricerca in ClickUp è personalizzato e ottimizzato con segnali di ranking e filtri, ottieni risultati delle query più rapidi e pertinenti. Basta chiedere ai primi dipendenti di ClickUp: "La ricerca è storicamente la più veloce e pertinente che ci sia mai stata. "

Ma non è nemmeno questa la parte migliore.

Una volta che l'IA mostra un riepilogo o un link, il flusso di lavoro continua. Da quella vista prompt, puoi convertire i risultati in attività o documenti, copiare i risultati o seguire i suggerimenti dell'IA per approfondire. In combinazione con le automazioni e gli agenti Autopilot di ClickUp, questo trasforma la ricerca in un flusso di lavoro, non solo in uno strumento, riducendo il cambio di contesto manuale e semplificando le operazioni quotidiane.

Nei flussi di lavoro di gestione delle conoscenze, gli agenti Autopilot semplificano la manutenzione e il recupero:

Generazione automatica di riepiloghi/riassunti ogni volta che viene pubblicata nuova documentazione

Tagging e categorizzazione automatici dei documenti relativi alle politiche aggiornate

*rispondi alle domande all'istante recuperando e facendo riferimento alle risorse dell'area di lavoro connessa quando i dipendenti effettuano una ricerca

Configura gli agenti Autopilot in ClickUp per rispondere alle domande frequenti dei dipendenti in chat

La ricerca intranet di ClickUp non si limita alla ricerca passiva dei documenti, ma consente di comprenderli, agire su di essi e mantenere tutto connesso in un'area di lavoro centralizzata.

E se desideri configurare la tua knowledge base da zero, ClickUp offre anche molti modelli gratuiti tra cui scegliere.

Il modello Knowledge Base di ClickUp fornisce un framework pronto all'uso per creare il tuo hub di conoscenze interne. Con sezioni per articoli, domande frequenti e librerie di risorse, rispecchia un centro assistenza ben curato. Ottieni strumenti organizzativi integrati come pagine nidificate e gerarchia delle pagine per garantire una struttura coerente.

Ottieni un modello gratuito Centralizza le risorse di conoscenza più importanti del tuo team con il modello Knowledge Base di ClickUp

Perché provarlo:

Consente ai team di lanciare una knowledge base quasi istantaneamente , senza pensare troppo al layout

Garantisce una categorizzazione e una formattazione coerenti , guidando i collaboratori con una struttura

Migliora la reperibilità attraverso ricerca integrata, tag e gerarchia

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Sebbene ClickUp Brain e Autopilot Agents siano potenti, la loro efficacia dipende da quanto è ben strutturata la tua area di lavoro (ad esempio, convenzioni di denominazione, autorizzazioni, igiene dei contenuti)

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione di G2 definisce ClickUp un'app potente:

Adoro la combinazione tra la gestione delle attività personali e la gestione delle conoscenze aziendali, le note rapide e l'IA ClickUP Brain è FANTASTICO. È incredibilmente sensibile al contesto e letteralmente un assistente formidabile. Documenti nidificati, gerarchia delle attività, campi personalizzati, filtri avanzati... questa app ha tutto e non è troppo complicata da configurare e utilizzare. Ha anche utili integrazioni con le piattaforme aziendali standard, il che è fantastico

Adoro la combinazione tra la gestione delle attività personali e la gestione delle conoscenze aziendali, le note rapide e l'IA ClickUP Brain è FANTASTICO. È incredibilmente sensibile al contesto e letteralmente un assistente formidabile. Documenti nidificati, gerarchia delle attività, campi personalizzati, filtri avanzati... questa app ha tutto e non è troppo complicata da configurare e utilizzare. Ha anche utili integrazioni con le piattaforme aziendali standard, il che è fantastico

🧠 Curiosità: l'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza strumenti di IA per attività personali ogni giorno e il 55% li utilizza più volte al giorno. E l'IA sul lavoro? Con un'IA centralizzata che alimenta tutti gli aspetti del project management, della gestione delle conoscenze e della collaborazione, puoi risparmiare fino a 3+ ore alla settimana, che altrimenti passeresti a cercare informazioni, proprio come il 60,2% degli utenti ClickUp!

2. Glean (Ideale per team di medie e grandi dimensioni con ecosistemi di app complessi)

tramite Glean

La ricerca aziendale di Glean si connette a tutte le aree di lavoro che già utilizzi (Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Jira) e crea un grafico di conoscenza unificato che comprende acronimi, linguaggio interno e contesto del progetto.

Quando qualcuno pone una domanda, Glean non si limita a recuperare documenti, ma fornisce una risposta riepilogata/riassunta e personalizzata in base al ruolo, consentendo ai team di risparmiare tempo ed energia.

Il suo livello Assistant supporta anche prompt multi-passaggio e l'esecuzione di attività agentiche, in modo da poter suggerire la bozza di email, l'impostazione di riunioni o la definizione delle priorità dell'elenco delle cose da fare in base a istruzioni in linguaggio naturale.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Connetti tutte le app del posto di lavoro all'istante, senza bisogno di riorganizzazione

Personalizza i risultati della ricerca in base ai ruoli e alle attività recenti

Riepiloga/riassumi thread o documenti complessi in risposte concise

Proteggi i dati con sicurezza e conformità di livello aziendale

Scopri i limiti

I prezzi di Glean sono premium e non sono pubblicamente disponibili

La configurazione può essere complessa, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle autorizzazioni delle origini dati

Mancanza di opzioni di versione di prova flessibili

Scopri i prezzi

Prezzi personalizzati

Raccogli valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Glean?

Una recensione su G2 recita:

La possibilità di accedere facilmente a qualsiasi informazione nei nostri sistemi è stata estremamente utile! Mi piace poter vedere tutte le opzioni possibili quando cerco informazioni per esigenze interne O quando ho bisogno di condividere qualcosa con un cliente. Mi ha davvero aiutato a risparmiare tempo durante la ricerca o quando chiedo aiuto a qualcun altro.

La possibilità di accedere facilmente a qualsiasi informazione nei nostri sistemi è stata estremamente utile! Mi piace poter vedere tutte le opzioni possibili quando cerco informazioni per esigenze interne O quando ho bisogno di condividere qualcosa con un cliente. Mi ha davvero aiutato a risparmiare tempo durante la ricerca o quando chiedo aiuto a qualcun altro.

3. Coveo (Ideale per i team di supporto aziendale e i settori regolamentati)

tramite Coveo

Coveo eleva la ricerca intranet a un motore di pertinenza sensibile al contesto alimentato dall'IA generativa. Indice più origini dati (Salesforce, ServiceNow, SharePoint e portali intranet) e quindi utilizza l'apprendimento automatico per adattare i risultati al ruolo, al comportamento e ai modelli di query di ciascun utente.

Durante la digitazione, Coveo suggerisce completamenti, mostra documenti pertinenti e può persino offrire consigli personalizzati per articoli di conoscenza o flussi di lavoro. Il suo motore di regole flessibile consente agli amministratori di ottimizzare la pertinenza, mentre le estensioni Agent Assist e Self-Service lo rendono potente per gli help desk interni. Coveo funziona al meglio quando la tua azienda ha bisogno di precisione, personalizzazione e scoperta proattiva su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coveo

Ottimizza la pertinenza delle query con il ranking adattivo basato sull'IA

Suggerisci completamenti e contenuti mentre gli utenti digitano

Integrazione perfetta con le piattaforme intranet aziendali chiave (ServiceNow, Salesforce, Slack)

Consiglia conoscenze ed elementi del flusso di lavoro in base al contesto

Affina la pertinenza tramite il motore di regole e l'analisi dell'utilizzo

Limiti di Coveo

I prezzi possono sembrare elevati per i team di medie dimensioni

Richiede configurazione (ottimizzazione dell'indice, regole di pertinenza) per raggiungere le massime prestazioni

Prezzi Coveo

Pro: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coveo

G2: 4,3/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Coveo?

Un utente su G2 condivide:

Coveo ci consente di creare un indice unificato di tutte le nostre conoscenze sui prodotti. Utilizzando i modelli di autorizzazione e le personalizzazioni integrati in Coveo, possiamo quindi fornire tali contenuti in diversi modi. È semplice filtrare dinamicamente i risultati della ricerca e potenziare i contenuti in base al contesto dell'utente... A volte, sono state rilasciate nuove funzionalità che poi non sono state aggiornate o supportate dopo un periodo di tempo.

Coveo ci consente di creare un indice unificato di tutte le nostre conoscenze sui prodotti. Utilizzando i modelli di autorizzazione e le personalizzazioni integrati in Coveo, possiamo quindi fornire tali contenuti in diversi modi. È semplice filtrare dinamicamente i risultati della ricerca e potenziare i contenuti in base al contesto dell'utente... A volte, sono state rilasciate nuove funzionalità che non sono state aggiornate o supportate dopo un periodo di tempo.

4. Guru (ideale per team incentrati sulla conoscenza che creano wiki interne con informazioni affidabili)

via Guru

Guru combina la ricerca aziendale, un wiki e una knowledge base basata sull'IA in un unico sistema intranet perfettamente integrato.

Quando gli utenti effettuano una ricerca, Guru mostra "schede" pertinenti (unità di conoscenza di piccole dimensioni), le arricchisce con il contesto proveniente da Slack, Teams o estensioni del browser e può persino suggerire risposte in modo proattivo in base al ruolo e al comportamento dell'utente.

I suoi Knowledge Agent monitorano i contenuti delle fonti e possono aggiornare o segnalare automaticamente le informazioni obsolete. Per i team stanchi di pagine obsolete o "link rot", Guru porta struttura e affidabilità alla conoscenza aziendale, consentendo al contempo ricerche in linguaggio naturale e thread in stile Slack per le discussioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Guru

Accedi a schede informative verificate e sottoposte a revisione paritaria per ottenere informazioni accurate e aggiornate

Controlla in modo proattivo i contenuti e invia promemoria di aggiornamento con Knowledge Agents

Identifica le lacune di conoscenza e le tendenze di utilizzo dei contenuti con analisi approfondite

Limiti di Guru

Richiede disciplina per mantenere aggiornate le recensioni delle schede: può diventare stagnante se trascurato

UI-centric; le architetture informative complesse possono risultare disordinate

Le analisi avanzate e gli agenti sono disponibili solo nei livelli superiori

Prezzi Guru

Versione di prova gratuita: 30 giorni

All-in-one: 18 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei guru

G2: 4,7/5 (oltre 2.150 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 620 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Guru?

Ecco cosa ha detto un recensore di Capterra:

Intuitivo, facile da usare e facile da creare documenti di apprendimento utili! Apprezzo l'uso di modelli per creare un'esperienza uniforme. La funzione Assist è un po' poco intuitiva. Mi piacerebbe che la funzione di ortografia e grammatica evidenziasse le modifiche suggerite in modo da poter vedere quali modifiche verranno apportate, invece di dover leggere e confrontare.

Intuitivo, facile da usare e facile da creare documenti di apprendimento utili! Apprezzo l'uso di modelli per creare un'esperienza uniforme. La funzione Assist è un po' poco intuitiva. Mi piacerebbe che la funzione di ortografia e grammatica evidenziasse le modifiche suggerite in modo da poter vedere quali modifiche verranno apportate, invece di dover leggere e confrontare.

👀 Lo sapevi? 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per contestualizzare il proprio lavoro. Un dettaglio chiave potrebbe essere nascosto in un'email, ampliato in un thread di Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i team a perdere tempo alla ricerca di informazioni invece di portare a termine il lavoro.

5. Qatalog (ideale per team di piccole e medie dimensioni in rapida evoluzione che necessitano di una configurazione veloce con una collaborazione solida)

tramite Capterra

Qatalog trasforma documenti, database e finestre In arrivo sparsi in un "hub intelligente " connesso. Offre una ricerca federata in tempo reale con funzionalità RAG, in modo da ottenere risposte contestualizzate, non solo link. Poiché non indicizza né duplica i dati, tutto rimane al suo posto ed è immediatamente accessibile tramite connettori a Google Workspace, Salesforce, Slack, Snowflake e altro ancora.

L'UX di Qatalog è progettato anche per la collaborazione in tempo reale: cronologia delle query, bacheche condivise e risposte in thread facilitano la ricerca e la distribuzione dei risultati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Qatalog

Implementa in poche ore, anziché in mesi, con un'architettura a indice zero. L'estrazione in tempo reale dalle origini garantisce dati sempre aggiornati senza duplicazioni

Accedi a integrazioni pronte all'uso con G Suite, Slack, Salesforce

Annota, condividi e discuti i risultati di ricerca pertinenti in linea con gli spazi di query collaborativi

Garantisci la conformità a livello aziendale con un design incentrato sulla sicurezza e l'ereditarietà delle autorizzazioni integrata

Limiti di Qatalog

Meno funzionalità IA avanzate come le risposte generative in stile web

Potrebbero verificarsi difficoltà con dati complessi e nidificati in database proprietari

Su larga scala, le query in tempo reale possono essere più lente dei sistemi indicizzati per le grandi aziende

Prezzi di Qatalog

Versione di prova gratuita: 14 giorni

Pro: 15 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qatalog

G2: 4,2/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Qatalog?

Un utente G2 apprezza le funzionalità di ricerca e collaborazione di Qatalog:

Una delle cose che mi piace di più di Qatalog è la sua capacità di consolidare tutti i nostri strumenti di comunicazione e collaborazione in un unico posto. Che si tratti di chattare con i colleghi, condividere file o assegnare attività, Qatalog ha tutto ciò che serve. Anche la funzione di ricerca è impressionante: posso trovare facilmente qualsiasi informazione di cui ho bisogno in pochi clic, il che mi fa risparmiare molto tempo.

Una delle cose che mi piace di più di Qatalog è la sua capacità di consolidare tutti i nostri strumenti di comunicazione e collaborazione in un unico posto. Che si tratti di chattare con i colleghi, condividere file o assegnare attività, Qatalog ha tutto ciò che serve. Anche la funzione di ricerca è impressionante: posso trovare facilmente qualsiasi informazione di cui ho bisogno in pochi clic, il che mi fa risparmiare molto tempo.

6. Elastic Search (ideale per team con un elevato utilizzo di DevOps e organizzazioni tecniche che sviluppano sistemi di ricerca personalizzati)

tramite Elastic Search

Elastic Search è la spina dorsale affidabile per la ricerca intranet full-text, vettoriale e basata sull'IA. Basato su Apache Lucene, supporta la ricerca scalabile e distribuita con indicizzazione in tempo reale, similarità vettoriale e analisi avanzate tramite Kibana.

Elastic Cloud offre opzioni serverless o in hosting: paghi solo per ciò che acquisisci o query, con funzionalità basate su LLM e ricerca vettoriale integrata.

Ideale per team con operazioni di sviluppo interne o complesse esigenze di conformità, Elastic ti consente di creare qualsiasi cosa, dalla semplice ricerca intranet ai cataloghi IA avanzati, anche se richiede una configurazione e un DevOps maggiori rispetto agli strumenti plug-and-play.

Migliori funzionalità/funzioni di Elastic Search

Implementa le tue pipeline di ricerca con controllo completo di schemi, indici e nodi

Scalabilità senza soluzione di continuità con frammenti orizzontali, repliche e indici vettoriali inclusi

Esegui query nella tua knowledge base tramite ricerca strutturata, full-text e vettoriale semantica

Analizza l'utilizzo e le metriche utilizzando i dashboard Kibana integrati

Estendi le funzionalità con LLM, avvisi e plugin/API personalizzati

Limiti di Elastic Search

Richiede DevOps interni; non è una soluzione chiavi in mano per team non tecnici

I prezzi basati sulle risorse possono diventare costosi

Prezzi di Elastic Search

Versione di prova gratuita: 14 giorni

Prezzi personalizzati con pagamento a consumo in base al provider cloud, alla regione e alla scelta di implementazione hosted o serverless

Valutazioni e recensioni di Elastic Search

G2: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Elastic Search?

Ecco l'opinione di un recensore G2:

I risultati della ricerca sono molto veloci e mi piace la funzionalità dei filtri. L'ho utilizzato su oltre un milione di record del database contenente informazioni sui dipendenti e ci sono voluti millisecondi per cercarli... La configurazione può essere piuttosto complessa. Il costo di configurazione può essere piuttosto elevato.

I risultati della ricerca sono molto veloci e mi piace la funzionalità dei filtri. L'ho utilizzato su oltre un milione di record del database contenente informazioni sui dipendenti e ci sono voluti millisecondi per cercarli... La configurazione può essere piuttosto complessa. Il costo di configurazione può essere piuttosto elevato.

7. Algolia (Ideale per team di prodotto e ingegneria che cercano una ricerca in-app veloce e intelligente)

tramite Algolia

Algolia porta la ricerca potenziata dall'IA nella tua intranet, trasformando i contenuti nascosti in conoscenze immediatamente accessibili. Il suo design API-first offre risposte inferiori a 50 ms e supporta filtri dinamici per sfaccettature, tolleranza agli errori di battitura, sinonimi e geolocalizzazione, così quando qualcuno cerca "presentazione commerciale Q4", Algolia fornisce la presentazione esatta, contestualizzata.

I miglioramenti IA integrati, come la ricerca neurale e i suggerimenti per le query, aiutano a trovare contenuti pertinenti anche quando gli utenti utilizzano termini vaghi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Algolia

Implementa esperienze di ricerca istantanea con il minimo lavoro richiesto in termini di sviluppo grazie alle API REST e alle librerie UI predefinite

Visualizza le analisi (tramite Insights API) per ottimizzare la scoperta dei contenuti

Scalabilità elastica su milioni di record con test A/B

Proteggi i dati sensibili con SSO/SAML, crittografia e filtraggio delle autorizzazioni

Limiti di Algolia

I prezzi con pagamento a consumo possono aumentare in base al volume elevato di query

Richiede configurazione da parte di uno sviluppatore. I team non tecnici necessitano di assistenza

I consigli basati sull'IA sono disponibili solo con componenti aggiuntivi, aumentando i costi per l'utilizzo completo delle funzionalità/funzioni

Prezzi di Algolia

Build (gratis): fino a 10.000 ricerche al mese

Grow (pagamento in base al consumo): Livello gratuito + $0,50 per 1.000 ricerche extra, $0,40 per 1.000 record extra

Premium: Prezzi personalizzati, fatturati annualmente

Elevate: Prezzi personalizzati, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Algolia

G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Algolia?

Questa è stata l'esperienza di un utente Capterra con Algolia:

Ottima soluzione per abilitare la ricerca intelligente nel nostro centro assistenza e nel sito web principale, ha aiutato molto con l'usabilità per l'utente finale e non è stato troppo difficile da implementare... ha comunque richiesto l'intervento del nostro team tecnico per l'implementazione (quindi non era esattamente qualcosa che avrei potuto fare da solo)..

Ottima soluzione per abilitare la ricerca intelligente nel nostro centro assistenza e nel sito web principale, ha aiutato molto con l'usabilità per l'utente finale e non è stato troppo difficile da implementare... ha comunque richiesto l'intervento del nostro team tecnico per l'implementazione (quindi non era esattamente qualcosa che avrei potuto fare da solo)..

8. Sinequa (Ideale per le aziende dei settori regolamentati che necessitano di ricerche approfondite e multilingue)

tramite Sinequa

Sinequa offre un potente assistente di ricerca basato su GenAI, progettato su misura per la scoperta di conoscenze a livello aziendale. Si connette a oltre 200 repository di contenuti (ERP, CRM, file system) e utilizza il NLP e l'apprendimento automatico per fornire risposte accurate senza allucinazioni IA.

Un generatore di assistenti senza codice configura senza sforzo flussi di lavoro basati sui ruoli (team legali, avvocati e ingegneri), trasformando la ricerca in un assistente proattivo per la conoscenza. È ideale per le aziende regolamentate con enormi volumi di dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sinequa

Comprendi le query dal punto di vista semantico utilizzando il NLP basato sui concetti in oltre 21 lingue

Crea assistenti di ricerca personalizzati con designer di flusso senza codice

Distribuisci app predefinite per settori verticali (R&S, conformità)

Proteggi i contenuti sensibili con un controllo degli accessi dettagliato

Ottieni l'accesso completo a tutte le funzionalità senza costi nascosti per moduli o componenti aggiuntivi

Limiti di Sinequa

I prezzi basati sul volume possono diventare costosi con l'aumentare dei dati

Richiede pianificazione e configurazione: meno chiavi in mano rispetto al SaaS

L'attenzione alle aziende può superare le esigenze dei team di piccole dimensioni

Prezzi di Sinequa

Prezzi personalizzati in base al volume

Valutazioni e recensioni di Sinequa

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Sinequa?

Direttamente da una recensione G2:

Sinequa è una piattaforma di ricerca aziendale intelligente con presentazione flessibile, sicurezza e velocità che offre straordinarie funzionalità di collaborazione come tag, commenti, avvisi email, raccolte, browser di documenti con diverse visualizzazioni e visualizzazioni multiple dei risultati..

Sinequa è una piattaforma di ricerca aziendale intelligente con presentazione flessibile, sicurezza e velocità che offre straordinarie funzionalità di collaborazione come tag, commenti, avvisi email, raccolte, browser di documenti con diverse visualizzazioni e visualizzazioni multiple dei risultati..

9. IBM Watson Discovery (ideale per team legali, di conformità e aziendali che analizzano grandi insiemi di documenti)

tramite IBM Watson Discovery

IBM Watson Discovery combina la ricerca basata sull'IA con approfondimenti e estrazione di informazioni dai documenti. Utilizzando Smart Document Understanding, acquisisce PDF, tabelle e documenti, quindi fornisce risposte a livello di passaggio, analisi del sentiment ed estrazione di entità.

Include OCR integrato, personalizzazione NLP e un potente modello di pertinenza, ideale per la ricerca legale, i portali di assistenza e i bot interni per domande e risposte. Con dashboard analitiche e accesso API, ottieni piena visibilità sull'utilizzo e puoi adattare il modello nel tempo.

Funzionalità/funzioni principali di IBM Watson Discovery

Estrai entità, sentiment e passaggi da documenti non strutturati

Elabora immagini e cerca nei PDF utilizzando l'OCR integrato

Integra tramite API in bot, app e sistemi di backend

Limiti di IBM Watson Discovery

Per set di dati di grandi dimensioni o volumi di query elevati sono necessari livelli di prezzo più elevati

La configurazione è complessa e potrebbe richiedere l'assistenza o la consulenza di IBM

Prezzi di IBM Watson Discovery

Cartuccia IBM Cloud Pak for Data: Prezzi personalizzati

Plus: A partire da 500 $/mese (versione di prova gratuita per 30 giorni)

Enterprise: a partire da 5.000 $ al mese

Premium: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di IBM Watson Discovery?

Una recensione di G2 sottolinea che lo strumento è:

Facile da usare e da collegare ai documenti, potenti funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Watson Discovery utilizza la NLP per estrarre informazioni dai dati non strutturati, come documenti di testo, email e post sui social media. Questo può essere utilizzato per identificare tendenze, modelli e relazioni nei dati che sarebbero difficili o impossibili da trovare con i metodi tradizionali... Può essere costoso

Facile da usare e da collegare ai documenti, potenti funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Watson Discovery utilizza la NLP per estrarre informazioni dai dati non strutturati, come documenti di testo, email e post sui social media. Questo può essere utilizzato per identificare tendenze, modelli e relazioni nei dati che sarebbero difficili o impossibili da trovare con i metodi tradizionali... Può essere costoso

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia ogni giorno da 1 a 3 messaggi per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!

10. Google Cloud Enterprise Search, noto anche come Vertex AI Search (ideale per le aziende che già utilizzano Google Cloud e necessitano di una ricerca intelligente a basso impatto)

tramite Google

Vertex AI Search è l'offerta di ricerca aziendale di Google Cloud che esegue la scansione dei tuoi dati (siti web, Cloud Storage, BigQuery) e offre una ricerca semantica e vettoriale con completamento automatico istantaneo e ottimizzazione della pertinenza. I risultati sono fondati, affidabili e contestualmente accurati.

Con una configurazione minima, i team possono incorporare una barra di ricerca o potenziare i chatbot con risposte concrete utilizzando RAG. Scalabile, sicuro e gestito, Vertex AI Search è ideale per le organizzazioni che hanno investito nello stack Google Cloud e mirano ad aumentare i LLM con dati reali.

Funzionalità/funzioni migliori di Google Cloud Enterprise Search

IA concreta con RAG per risposte accurate e supportate da citazioni

Implementa il completamento automatico e il riclassificamento con strumenti di ottimizzazione intuitivi

Incorpora widget di ricerca o potenzia agenti generativi tramite API

Limiti di Google Cloud Enterprise Search

Richiede un account Google Cloud e una configurazione tramite la console Vertex

Prezzi di Google Cloud Enterprise Search

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Cloud Enterprise Search

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Cloud Enterprise Search?

Una recensione di G2 sottolinea:

Le prestazioni di ricerca esistenti di Google sono presenti, ma anche con IA generativa. Soluzione senza codice, facile da avviare. Scraper integrato in modo da non dover scrivere alcun codice e avere un'interfaccia utente già disponibile OOTB... Il pattern matching dell'URL, così come il modo in cui vengono generati gli snippet, è una scatola nera.

Le prestazioni di ricerca esistenti di Google sono presenti, ma anche con l'IA generativa. Soluzione senza codice, facile da avviare. Scraper integrato in modo da non dover scrivere alcun codice e avere un'interfaccia utente già disponibile OOTB... Il pattern matching dell'URL, così come il modo in cui vengono generati gli snippet, è una scatola nera.

11. Korra. ai (Ideale per team di piccole e medie dimensioni che utilizzano un supporto interno basato sulla chat)

tramite Korra

Korra. ai utilizza la chat basata sull'IA per trasformare la tua intranet in un assistente di conoscenza proattivo. Esegue la scansione di piattaforme come Confluence, Jira, Google Drive e persino contenuti video, quindi racchiude le risposte in un'interfaccia conversazionale con citazioni dettagliate.

Oltre a fornire informazioni rapide, Korra tiene traccia delle query nel tempo, imparando il vocabolario e i casi d'uso specifici del tuo team. Per l'assistenza interna o l'onboarding, Korra può rispondere alle domande frequenti, suggerire collegamenti a documenti e inoltrare i problemi agli esperti umani quando necessario.

Korra. ai migliori funzionalità/funzioni

Connetti i tuoi silos di contenuti esistenti (documenti, video, sistemi di ticket)

Rispondi tramite chat con fonti evidenziate con citazioni

Impara automaticamente i termini specifici del dominio dalle ricerche precedenti

Inoltra le domande irrisolte ai colleghi

Limiti di Korra.ai

Ideale per flussi di lavoro basati principalmente sulla chat, meno adatto alla ricerca di documenti in blocco

La qualità dei risultati dipende da un tagging delle fonti ben strutturato

Prezzi Korra. ai

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Korra. ai

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Korra. ai?

Un utente Capterra dice:

Adoro il modo in cui è possibile accedere direttamente a informazioni specifiche e pertinenti, compresa la posizione esatta all'interno di un video e la posizione esatta all'interno di un documento di grandi dimensioni!

Apprezzerai la possibilità di accedere direttamente a informazioni specifiche e pertinenti, compresa la posizione esatta all'interno di un video e la posizione esatta all'interno di un documento di grandi dimensioni!

12. Slab (ideale per team di piccole e medie dimensioni che creano wiki interni semplici e strutturati)

tramite Slab

Hai bisogno di una knowledge base semplice ma potente, fortemente incentrata sulla produttività del team? Slab è quello che fa per te!

Grazie alla ricca formattazione, alla gerarchia intuitiva dei documenti e alle solide integrazioni (Slack, Google, GitHub e altro ancora), rende il contributo e la scoperta dei contenuti semplicissimi. La sua ricerca potenziata dall'IA evidenzia le corrispondenze delle query nel contesto e mostra i contenuti correlati suggeriti, riducendo drasticamente i tempi di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slab

Crea documenti perfettamente organizzati utilizzando raccolte, argomenti e ricchi elementi incorporati

Suggerisci pagine pertinenti durante la scrittura o la navigazione

Collabora in tempo reale con commenti, menzioni e cronologia delle versioni

Traccia il coinvolgimento tramite approfondimenti sulla ricerca e analisi dei contenuti

Limiti delle versioni di prova

Non dispone di funzionalità avanzate di classificazione IA o RAG multi-fonte

Le gerarchie profonde possono risultare ingombranti per le librerie di conoscenze di grandi dimensioni

Prezzi a forfait

Gratis: fino a 10 utenti

Startup: 8 $/utente/mese

Business: 15 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 280 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slab?

Ecco come recita una recensione su G2:

È veloce, supporta una formattazione avanzata senza essere eccessivo e si integra perfettamente con strumenti come Slack, Google Drive e GitHub. Anche la funzionalità di ricerca è impressionante: è facile trovare rapidamente ciò di cui ho bisogno, consentendo a tutto il team di risparmiare tempo.

È veloce, supporta una formattazione avanzata senza essere eccessivo e si integra perfettamente con strumenti come Slack, Google Drive e GitHub. Anche la funzionalità di ricerca è impressionante: è facile trovare rapidamente ciò di cui ho bisogno, il che fa risparmiare tempo a tutto il team.

13. Microsoft Viva (ideale per le aziende basate su Microsoft 365 che desiderano creare esperienze unificate per i dipendenti)

tramite Microsoft Viva

Microsoft Viva porta l'intelligenza nella tua suite Microsoft 365 integrando strumenti di scoperta delle conoscenze, analisi dell'esperienza e comunicazione basati sull'IA nei flussi di lavoro quotidiani.

Viva Topics utilizza l'apprendimento automatico per taggare automaticamente e curare schede tematiche che vengono visualizzate dinamicamente in Teams, SharePoint e Outlook, rendendo accessibili le conoscenze con un clic.

Viva Insights fornisce suggerimenti per la produttività personale e analisi organizzative.

Inoltre, Viva Suite include Connections (notizie aziendali e community), Learning, Glint, Pulse e altro ancora, per un'esperienza unificata dei dipendenti.

Funzionalità/funzioni migliori di Microsoft Viva

Visualizza schede tematiche generate automaticamente dai tuoi contenuti

Integra la conoscenza in Teams, Outlook e SharePoint in modo nativo

Migliora il benessere del team con informazioni sulla produttività che mettono al primo posto la privacy

Promuovi le comunità e l'apprendimento tramite i moduli Connessioni e Apprendimento

Combina i moduli in modo semplice con un'unica licenza nella suite Viva

Limiti di Microsoft Viva

Richiede Microsoft 365 F1/F3/E3+ e l'adozione di Teams dipendente

La maggior parte dei moduli richiede licenze separate, il che aumenta la complessità e la proliferazione degli strumenti

Sovrapposizioni con soluzioni intranet o di analisi esistenti per alcune organizzazioni

Prezzi di Microsoft Viva

Viva Topics: 5 $/utente/mese

Viva Insights: 4 $/utente/mese per funzionalità personali premium + avanzate; approfondimenti per manager/leader a 6 $/utente/mese

Viva Suite: 12 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Viva

G2: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Viva?

Un utente Capterra condivide:

Viva Connections consente di creare varie schede che puntano a portali SharePoint, notizie, piattaforme di apprendimento e molto altro ancora. Viva Learning consente di raggruppare una grande quantità di piattaforme di apprendimento in un unico posto e offre una vasta gamma di corsi di formazione sui vari strumenti offerti da Microsoft 365.

Viva Connections consente di creare varie schede che puntano a portali SharePoint, notizie, piattaforme di apprendimento e molto altro ancora. Viva Learning consente di raggruppare una grande quantità di piattaforme di apprendimento in un unico posto e offre una vasta gamma di corsi di formazione sui vari strumenti offerti da Microsoft 365.

Qual è lo strumento di ricerca intranet basato sull'IA più adatto alle tue esigenze?

Lo strumento di ricerca intranet IA più adatto dipende dal modo in cui lavora il tuo team e da dove risiede la tua conoscenza.

Se cerchi assistenti basati su chat altamente specializzati, Korra. ai e Glean sono la scelta giusta. I team guidati dagli sviluppatori potrebbero orientarsi verso Elastic Search o Algolia per una personalizzazione completa. Strumenti come Slab e Guru sono ottimi per creare wiki interne strutturate con livelli di IA intelligenti.

Ma se stai cercando un'area di lavoro centralizzata e basata sull'IA in cui la ricerca è solo una parte dell'equazione della produttività, ClickUp è il prodotto che fa per te.

ClickUp non ti aiuta solo a trovare le cose, ma ti aiuta anche ad agire su di esse. Puoi: Tieni tutto sotto controllo, dalla gestione delle attività alla conoscenza all'automazione, in un unico posto

Effettua ricerche tra attività, documenti, commenti e strumenti connessi come Slack o Drive

Riepiloga/riassumi le conversazioni e genera automaticamente attività con l'IA

Utilizza Autopilot Agents per gestire in modo proattivo la documentazione, rispondere alle domande o creare flussi di lavoro

Lancia una knowledge base completamente strutturata utilizzando modelli predefiniti

Mentre la maggior parte degli strumenti integra l'IA nei propri framework esistenti, ClickUp la integra in ogni livello del lavoro. Ciò significa meno passaggi da un'app all'altra, meno silos di conoscenza e decisioni più rapide, supportate da risposte contestualizzate e aggiornate.

Se il tuo team è stanco di passare da un'app all'altra solo per trovare l'ultimo piano, la politica o il documento di progetto, ClickUp offre un unico posto dove lavoro e conoscenza finalmente si uniscono. Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso!