Modelli gratuiti di ricettari per organizzare e condividere i tuoi piatti preferiti

Sei stanco di scrivere ricette su tovaglioli o di rovistare nei cassetti disordinati della cucina alla ricerca di quella ricetta perfetta per le lasagne?

Digitare ogni singola ricetta da zero può essere estenuante. Che tu sia un cuoco esperto o semplicemente orgoglioso della tua ricetta segreta per i pancake, i modelli gratuiti di ricettari possono aiutarti a trasformare il caos culinario in una raccolta ben organizzata.

Dopotutto, condividere le tue ricette dovrebbe essere facile come cucinarle, e sicuramente senza alcuna seccatura di formattazione.

Questi modelli rendono facile salvare, ordinare e persino condividere i tuoi piatti preferiti con amici, familiari o vicini che ti devono ancora restituire i contenitori Tupperware.

Sei pronto ad aggiungere un pizzico di ordine alla tua cucina? Parliamo dei modelli gratuiti che daranno gioia all'autore di ricette che è in te.

Cosa sono i modelli di ricettario?

I modelli di ricettario sono layout predefiniti che trasformano le tue ricette in qualcosa di pulito, organizzato e pronto per essere condiviso. Ti offrono spazio per elencare gli ingredienti, aggiungere passaggi e inserire le tue note personali.

Inoltre, sono strumenti molto pratici per una gestione efficace degli alimenti. Con la soluzione giusta, potrai:

Struttura varie ricette passo dopo passo in un attimo

Gestisci meglio il tempo ed evita di dover formattare e progettare ripetutamente

Mantieni le istruzioni chiare e ripetibili

Stampa o condividi ricette che sembrano davvero appetitose

Crea piani per il pranzo del team , programmi personalizzati per i pasti o raccolte a tema

Sembra quasi un sous-chef per la scrittura di ricette, vero? Queste soluzioni funzionano al meglio per cuochi casalinghi, chef, nutrizionisti, insegnanti o food blogger. Inoltre, con una copia digitale a portata di mano, salvare le ricette classiche della nonna o redigere il tuo primo libro di cucina diventa semplice e sorprendente.

🧠 Curiosità: Il primo ricettario conosciuto risale al 1700 a.C. ed era inciso su quattro tavolette di argilla nell'antica Mesopotamia! I modelli sono una versione moderna di ciò che è iniziato oltre 3.000 anni fa.

Cosa rende un modello di ricettario un buon modello?

Un modello di ricettario ben realizzato dovrebbe essere intuitivo come seguire una ricetta. Tieni a mente queste cinque funzionalità/funzioni chiave per assicurarti che il tuo modello rimanga semplice, flessibile e facile da usare:

Layout guidati visivamente: utilizza modelli dal design pulito con intestazioni di sezione, icone o illustrazioni. Una struttura visiva chiara aiuta i lettori a scorrere, seguire e cucinare con facilità

Campi dati selezionabili : scegli modelli che offrono menu a tendina e campi modificabili (per porzioni, misure, tempi di preparazione e altro) per mantenere gli aggiornamenti coerenti e veloci

Sezioni personalizzabili : scegli layout che ti consentono di modificare campi come ingredienti, passaggi e note, in modo che ogni ricetta rifletta il tuo stile e le tue varianti

Strumenti di monitoraggio integrati : scegli modelli che includono funzionalità/funzioni come pianificatori dei pasti, calcolatori dei costi o liste della spesa per supportare la tua routine culinaria e il tuo budget

Compatibilità multi-formato: scegli le pagine che puoi esportare facilmente come : scegli le pagine che puoi esportare facilmente come modelli di ricette in Documenti Google , PDF o persino PNG per modificare, stampare o condividere le tue creazioni ovunque

I 20 migliori modelli di ricettari

Trasformare le tue deliziose ricette in qualcosa che vale la pena condividere non significa che devi pubblicare un libro di cucina completo. Che tu stia raccogliendo le ricette preferite della tua famiglia, creando contenuti per il tuo blog o preparando qualcosa da stampare, il modello di ricetta giusto fa la differenza.

Ecco alcuni modelli gratuiti per aiutarti a organizzare, personalizzare e mostrare le tue creazioni culinarie, senza bisogno di un contratto editoriale.

1. Modello di ricettario ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica i pasti come un professionista e semplifica la tua settimana con il modello di ricettario ClickUp

Pianificare sta rendendo meno divertente la tua esperienza culinaria? Il modello ClickUp Cookbook può diventare rapidamente il tuo strumento di riferimento per organizzare i piatti. È particolarmente utile per pianificare i pasti settimanali e assegnare i piatti a un piccolo team grazie alla bacheca in stile Kanban.

Include anche una vista Calendario per assicurarti di essere sempre preparato, fino al tempo di cottura e agli ingredienti. Inoltre, ClickUp offre uno strumento di documentazione basato sull'IA chiamato ClickUp Docs che consente ai team di risparmiare tempo che altrimenti impiegherebbero digitando.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Invia rapidamente i dettagli dei pasti con un modulo di inserimento dati intuitivo

Gestisci ricette dettagliate nello stesso spazio con una visualizzazione integrata dei documenti

Affronta le attività imminenti in modo efficiente con stati dei pasti chiari come "brainstorming", "da cucinare" e "cancellato"

🔑 Ideale per: Cuochi casalinghi o piccoli team di chef che desiderano visualizzare la pianificazione dei pasti e migliorare la preparazione dei piatti.

💡 Consiglio dell'esperto: pianifica in anticipo la settimana e i piatti principali. In questo modo potrai risparmiare acquistando all'ingrosso. Tuttavia, fai attenzione alla data di scadenza e utilizza metodi di conservazione naturali.

2. Modello di ricette ClickUp

Ottieni il modello gratis Fai acquisti in modo più intelligente e cucina sempre allo stesso modo con il modello di ricette ClickUp

Hai bisogno di una scatola digitale per ricette all-in-one per non perdere mai un passaggio? Il modello di ricette ClickUp fa al caso tuo. Inseriscilo in qualsiasi piano alimentare, utilizza le liste di controllo integrate per fare la spesa senza intoppi e monitora tutto, dalla preparazione al piatto finito.

Aggiungi aggiornamenti rapidi nella sezione commenti man mano che procedi. Puoi anche abbinarlo a modelli di calcolo dei costi per tenere sotto controllo pasti e budget.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Semplifica i processi di cottura e gli acquisti per la tua famiglia o i tuoi delegati con campi personalizzati come le dimensioni delle porzioni e le informazioni sui fornitori

Organizza i passaggi e le immagini con spazi dedicati alle istruzioni e alle foto

Tieni traccia del tempo che impieghi con le funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo con un solo clic

🔑 Ideale per: Cuochi casalinghi e preparatori di pasti che desiderano un sistema affidabile e riutilizzabile per gestire ricette e liste della spesa.

3. Modello di costo delle ricette ClickUp

Ottieni il modello gratis Rispetta il budget, adatta la tua cucina e prepara piatti perfetti con il modello per il costo delle ricette di ClickUp

Il modello ClickUp per il costo delle ricette è pensato per gli chef che gestiscono più piatti e budget limitati. La soluzione si distingue per le viste personalizzate che mappano gli ingredienti dei piatti, dalle quantità e unità di misura ai costi degli elementi.

È disponibile anche una vista Bacheca per avere un'istantanea dei costi per gli chef che preparano eventi di catering. In breve, è configurato per ridurre al minimo gli sprechi, semplificare l'inventario e supportare decisioni di acquisto più intelligenti.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Controlla le scorte senza fatica grazie ai campi degli ingredienti contrassegnati da colori diversi

Automatizza il monitoraggio dei costi con i campi Formula integrati per calcolare il costo per porzione

Semplifica la gestione degli ingredienti su larga scala con le opzioni di inserimento in blocco nei menu a discesa

🔑 Ideale per: Chef professionisti e ristoratori che hanno bisogno di controllare i costi degli ingredienti. Perfetto anche per i responsabili del catering nella pianificazione dell'inventario e nell'ottimizzazione accurata del budget degli eventi.

💡 Suggerimento: quando i costi delle ricette continuano a salire, è meglio rivedere le proprie abitudini di spesa. Utilizza le app per monitorare le abitudini per aiutarti a frenare l'impulso di acquisti inutili o individuare i modelli che fanno aumentare la spesa alimentare.

Non vuoi perdere tempo a scrivere? Lascia che l'IA generi per te delle graziose schede ricetta!

4. Modello ClickUp per il costo delle ricette di ristoranti

Ottieni il modello gratis Standardizza i costi e gestisci in modo efficiente le operazioni in cucina con il modello per il costo delle ricette del ristorante ClickUp

Hai bisogno di visibilità completa sull'utilizzo degli ingredienti e sui prezzi dei menu? Il modello ClickUp Restaurant Recipe Cost è pensato per chef e team di ristoranti che richiedono precisione.

I suoi campi personalizzati possono aiutarti a mappare le porzioni, i fornitori e i requisiti per ogni piatto, rendendolo una soluzione incentrata sugli ingredienti. Questo lo rende perfetto per il controllo delle porzioni e le trattative con i fornitori. In breve, questo modello standardizza i flussi di lavoro, riduce gli sprechi e ti aiuta a rispettare il budget.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Ottimizza i tuoi budget e il processo di ordine con campi formula come la resa delle ricette e le scorte esistenti

Crea istruzioni di cottura per ogni piatto con dipendenze tra attività connesse

Invia promemoria via email ai fornitori per riordinare rapidamente con automazioni rapide basate sullo stato degli ingredienti

🔑 Ideale per: Gestori di ristoranti, chef esecutivi e team di operazioni culinarie che necessitano di analisi dettagliate dei costi, allineamento dell'inventario e visibilità dei fornitori. È ottimo anche per automatizzare le spese in modo che possano concentrarsi maggiormente sulla cucina.

📮 Approfondimento ClickUp: il 63% dei partecipanti al nostro sondaggio classifica i propri obiettivi personali in base all'urgenza e all'importanza, ma solo il 25% li organizza in base al tempo a disposizione. Cosa significa? Sai cosa è importante, ma non necessariamente quando. ⏳ Obiettivi ClickUp, potenziati dall'assistenza IA di ClickUp Brain, portano chiarezza in questo ambito. Ti aiutano a suddividere gli obiettivi più grandi in passaggi concreti e con scadenze precise. ClickUp Brain fornisce suggerimenti intelligenti per le sequenze temporali e ti tiene aggiornato con aggiornamenti di stato in tempo reale e modifiche automatiche dello stato man mano che completi le attività. 💫 Risultati reali: Gli utenti segnalano un aumento della produttività pari al doppio dopo essere passati a ClickUp .

5. Modello per la pianificazione dei pasti ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei tuoi obiettivi nutrizionali, evita i preparativi dell'ultimo minuto e crea piatti diversi con il modello per la pianificazione dei pasti di ClickUp

Non vuoi che i tuoi piani per il pranzo siano limitati da ciò che c'è nel tuo frigorifero? Il modello per la pianificazione dei pasti di ClickUp ti aiuta a uscire da questa routine e ad andare avanti.

La soluzione ti aiuta a pianificare i pasti per settimane e persino mesi con una vista Calendario. Puoi anche utilizzare la sua bacheca Kanban per organizzare i tuoi piatti in base alla tua dieta.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Aggiungi istruzioni e mantieni la tua routine in cucina sotto controllo con le opzioni di attività secondarie integrate

Mappa ciò che ogni pasto fa al tuo corpo con i campi relativi a carboidrati, calorie e grassi

Pianifica il tuo programma di lavoro, i tempi di preparazione e le commissioni a colpo d'occhio con la sezione riepilogo/riassunto

🔑 Ideale per: Persone attente alla salute, chi prepara i pasti in anticipo e famiglie che desiderano una varietà di pasti senza perdere di vista gli obiettivi nutrizionali e le esigenze alimentari.

6. Modello per la pianificazione dei menu di ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei tuoi piatti più popolari, semplifica la preparazione e crea menu che rispecchiano i punti di forza del tuo team con il modello per la pianificazione dei menu di ClickUp

Il modello di pianificazione dei menu di ClickUp è progettato per creare menu per ristoranti in cui tempistiche, preparazione e ruoli del team sono perfettamente allineati. La configurazione strutturata delle cartelle e i documenti centralizzati delle ricette semplificano l'approvvigionamento e l'organizzazione dei pasti.

Gli stati personalizzati suddividono anche le preparazioni più complesse in passaggi gestibili, mentre le viste dettagliate garantiscono la coerenza in ogni turno. Inoltre, aiutano i membri del team a ottenere le istruzioni, le note e le responsabilità di cui hanno bisogno, proprio quando servono.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Modifica le specialità del giorno con un clic, verificando la disponibilità degli ingredienti

Migliora la leggibilità dei menu con file separati ed esportabili per il pranzo, il tè pomeridiano, la cena e altro ancora

Assegna il lavoro di preparazione a cuochi specifici e crea passaggi di consegne più fluidi in base alla cucina con assegnazioni di attività e filtri personalizzabili

🔑 Ideale per: Titolari di ristoranti, chef e responsabili di cucina che devono coordinare menu complessi, gestire più turni e garantire l'esecuzione coerente dei menu da parte di tutto il team.

7. Modello di inventario ristorante ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci lo spazio di archiviazione degli ingredienti, monitora i punti di riordino e ottimizza i costi delle scorte con il modello di inventario ristorante di ClickUp

Vuoi andare oltre i budget e i piani dei pasti e raggiungere la perfezione operativa? Il modello di inventario per ristoranti ClickUp è pensato per chef e manager che puntano all'eccellenza nel servizio e nei profitti.

Questo modello include cinque stati delle attività per aggiornamenti in tempo reale su ogni ingrediente. Il campo relativo alla posizione di archiviazione aiuta anche i nuovi membri del team a sapere esattamente dove si trova tutto. Inoltre, le automazioni di ClickUp aiutano a triggerare azioni in base ai livelli delle scorte attuali.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Evita esaurimenti delle scorte e ordini eccessivi con punti di riordino calcolati in tempo reale

Assegna e calcola le quantità degli ingredienti con una visualizzazione dedicata al consumo settimanale

Gestisci i budget e negozia i costi unitari con il monitoraggio dettagliato dei costi e i campi dei fornitori

🔑 Ideale per: Gestori di ristoranti, responsabili dell'inventario e team culinari che necessitano di un controllo completo sui livelli delle scorte, sui costi e sulla logistica dello spazio di archiviazione.

Un recensore verificato di G2 dice:

Sto usando ClickUp per assicurarmi di non dimenticare nulla. Lo uso per tenere traccia dei film che non vedo l'ora di vedere, delle ricette che voglio cucinare e dei libri che voglio leggere. Lo uso anche per creare modelli di processi, in modo da assicurarmi che tutti i passaggi vengano seguiti quando completo progetti complicati.

Sto usando ClickUp per assicurarmi di non dimenticare nulla. Lo uso per tenere traccia dei film che non vedo l'ora di vedere, delle ricette che voglio cucinare e dei libri che voglio leggere. Lo uso anche per creare modelli di processi, in modo da assicurarmi che tutti i passaggi vengano seguiti quando completo progetti complicati.

8. Modello di ricettario semplice di Template. Net

via Template. Net

Se desideri un layout pulito e personalizzabile per iniziare a compilare le tue ricette preferite, il modello Ricettario semplice di Template.Net è un ottimo punto di partenza. Include spazi dedicati alle immagini per rendere il tutto visivamente accattivante e caselle di testo facili da seguire per tutti gli ingredienti e le istruzioni necessarie.

Inoltre, è compatibile con Microsoft Word, Apple Pages, Publisher e InDesign per modifiche ed esportazioni flessibili.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Abbina il tuo stile personale o quello del tuo marchio con font, colori e layout personalizzabili

Aggiungi un tocco unico a ogni ricetta con spazi per note personali o consigli

🔑 Ideale per: Cuochi casalinghi, food blogger, studenti di cucina e chef professionisti alla ricerca di uno strumento facile da usare e personalizzabile per documentare le ricette.

9. Modello di ricettario per bambini di Template. Net

via Template. Net

Il modello Kids Cookbook di Template.Net è un modo divertente e facile per progettare un ricettario che i bambini adoreranno. Con immagini vivaci, layout modificabili e formati passo passo, semplifica la cucina per i piccoli chef rendendo l'esperienza educativa ed emozionante.

Che si tratti di ricordi di famiglia o progetti scolastici, questo modello è lo strumento perfetto per stimolare la curiosità culinaria.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Migliora la leggibilità per i bambini con semplici istruzioni passo passo e ampio spazio bianco

Aggiungi abilità culinarie, consigli di sicurezza, nozioni di base sulla cucina e informazioni sugli alimenti con spazi dedicati

Rendi le ricette più appetitose con foto e illustrazioni vivaci utilizzando un editor drag-and-drop

🔑 Ideale per: Genitori, insegnanti e animatori di programmi per ragazzi che desiderano creare ricettari accattivanti e adatti ai bambini, che rendano la cucina divertente ed educativa.

10. Modello di ricettario di famiglia di Template. Net

via Template. Net

Vuoi trasformare quelle schede di ricette scritte a mano e i piatti preferiti della tua famiglia in un bellissimo ricettario? Il modello Ricettario di famiglia di Template.Net ti aiuta a creare una raccolta dall'aspetto professionale che cattura le tradizioni culinarie della tua famiglia.

Inoltre, puoi modificare tutto, dal design della copertina alle clip art e ai bordi, rendendo il ricettario davvero tuo. Non resta che stamparlo e condividere il legacy culinario della tua famiglia!

🌟 Ecco perché lo adorerai

Aggiungi le foto di famiglia accanto alle ricette per dare vita a storie e ricordi

Mostra le tue ricette come preferisci con le diverse opzioni di layout disponibili

Formatta le sezioni delle ricette per portata, occasione o membro della famiglia con il riordino istantaneo delle pagine

🔑 Ideale per: Cuochi casalinghi e appassionati di cucina che desiderano conservare e condividere le ricette di famiglia più preziose in un formato progettato in modo professionale.

11. Modello professionale per ricettario di Template. Net

via Template. Net

Il modello di ricettario professionale di Template.Net ti aiuta a organizzare le ricette in un layout pulito e professionale. È dotato di sezioni strutturate per ingredienti, istruzioni, tempi di preparazione e dimensioni delle porzioni, tutte formattate per una rapida consultazione.

Il suo design elegante ne migliora la leggibilità senza perdere il suo aspetto raffinato. In breve, il modello è ottimo per mostrare le tue creazioni gastronomiche.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Cattura ogni dettaglio di ogni ricetta con sezioni pronte all'uso per ingredienti, passaggi di cottura e dimensioni delle porzioni

Metti in risalto i tuoi piatti in modo appetitoso con i segnaposto per foto integrati

Aggiorna e personalizza il suo design online senza esperienza di codifica con l'editor drag-and-drop

🔑 Ideale per: Food blogger, chef, insegnanti di cucina e cuochi casalinghi che desiderano creare raccolte di ricette dall'aspetto professionale

🧠 Curiosità: I libri cartacei vendono ancora meglio degli e-book! Detto questo, le tendenze stanno cambiando, quindi è intelligente progettare i tuoi ricettari sia in formato cartaceo che digitale per stare al passo con i tempi.

12. Modello di ricettario retrò di Template.net

via Template. net

Desideri un tocco di fascino anni '50 nella tua selezione? Il modello Retro Cookbook di Template.Net fonde perfettamente nostalgia e praticità. È caratterizzato da elementi di design vintage, tipografia classica e bordi ornamentali.

Con schede ricette preformattate, pagine rustiche e bordi fotografici, il modello di ricettario è divertente e semplice da organizzare.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Cattura il calore dei ricettari tradizionali con colori tenui ma decorativi

Aggiungi un tocco di fascino moderno con animazioni con un solo clic

🔑 Ideale per: Cuochi casalinghi, food blogger e piccole aziende alimentari che desiderano conservare ricette tradizionali e creare ricettari che fondono l'estetica vintage.

13. Modello di ricettario per le feste di Template. Net

via Template. Net

Il modello Holiday Cookbook di Template.Net è un ricettario completamente modificabile ricco di illustrazioni a tema festivo. La soluzione offre anche combinazioni di colori festosi e sezioni di ricette categorizzate per mantenere alto il morale.

Sono disponibili anche in schede di ricette pronte all'uso, se desideri inviarle come biglietti di auguri stagionali. Inoltre, c'è molto spazio per suggerire trucchi di preparazione e aggiungere note personali.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Proteggi le tue creazioni con una pagina aggiuntiva sui diritti d'autore della pubblicazione

Entra in contatto con i tuoi lettori in modo più efficace con un messaggio a tema festivo dallo spazio dell'autore

🔑 Ideale per: Cuochi casalinghi, food blogger e chiunque desideri creare un ricettario a tema festivo da regalare o pubblicare.

14. Modello di ricettario fatto in casa di Template. Net

via Template. Net

Se desideri un ricettario da tramandare in famiglia, il modello The Homemade Cookbook Template di Template.Net incarna un tocco personale. La soluzione predefinita si distingue in particolare per i toni naturali, gli accenti disegnati a mano e i layout intuitivi delle ricette che conferiscono calore e personalità a ogni pagina.

Sebbene sia accogliente e personale, questo ricettario mantiene una struttura pulita, che lo rende facile da leggere e personalizzare, unendo il valore sentimentale a un design pratico.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Seguilo facilmente con emoji di cottura veloce e indicazioni visive sugli ingredienti

Aggiorna l'aspetto quando vuoi con la funzionalità di modifica dello sfondo che non influisce su nessun altro contenuto

🔑 Ideale per: Cuochi casalinghi, famiglie che desiderano raccogliere ricette legacy e chiunque desideri creare un ricettario fatto in casa profondamente personale ma pratico.

15. Modello di ricettario personalizzato di Template. Net

via Template. Net

Vuoi creare un ricettario davvero tuo? Il modello di ricettario personalizzato di Template.Net si distingue per l'alto livello di personalizzazione, pur mantenendo un tema leggero e accattivante.

Una volta sulla piattaforma, potrai aggiungere facilmente temi relativi al tuo marchio, firmare tutte le tue creazioni culinarie e inserire un'ampia gamma di elementi di design. Inoltre, passare dal formato digitale a quello cartaceo è semplicissimo.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Modifica il design del ricettario con copertine, bordi e clip art per adattarlo al tuo stile di cucina

Nascondi le pagine delle ricette selezionate prima della condivisione per mantenere il ricettario finale pertinente al tuo pubblico con un'opzione di stratificazione personalizzata

🔑 Ideale per: Cuochi casalinghi, food blogger e chiunque desideri conservare e condividere ricette care in un formato personalizzato e visivamente accattivante.

16. Modello di ricettario salutare di Template. Net

via Template. Net

Il modello Ricettario salutare di Template.Net è il modello di menu perfetto per caffetterie e marchi di benessere che puntano a perfezionare il passaggio dal fast food al mangiare sano. Come molte altre soluzioni, offre un mix di immagini dei piatti e istruzioni di cottura.

Il modello si distingue anche per le icone di sfondo predefinite che definiscono e guidano il tema generale della salute. Scaricalo come modello di Documenti Google o come PDF che puoi caricare direttamente sul tuo sito web.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Categorizza i pasti con un layout che incorpora obiettivi dietetici come carboidrati, calorie e livelli proteici

Metti in risalto gli ingredienti nutrienti con icone che indicano i superfood e le alternative salutari

Guida i lettori con consigli di cucina sana e immagini semplificate per la preparazione dei piatti

🔑 Ideale per: Caffetterie attente alla salute, marchi di fitness e food blogger che curano raccolte di ricette nutrienti.

17. Modello di ricettario per ristoranti di Template. Net

via Template. Net

Vuoi mettere in risalto le specialità del tuo chef? Il modello di ricettario per ristoranti di Template.Net è uno strumento potente per un branding basato sul gusto.

Dona alle tue ricette un layout raffinato e professionale, visivamente accattivante e facile da seguire. È anche un ottimo modo per affermarti come autorità indiscussa nella tua cucina.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Mostra i tuoi piatti d'autore con layout di alta qualità progettati per un impatto visivo immediato

Aggiungi le note dello chef e le storie delle origini per dare a ogni ricetta una narrazione unica

Organizza le ricette per portata o menu degustazione in modo da rispecchiare la struttura del tuo ristorante

🔑 Ideale per: Chef professionisti, titolari di ristoranti e marchi culinari che desiderano creare un ricettario da vetrina o pubblicare il loro menu firmato.

18. Modello di ricettario PowerPoint di Microsoft

tramite Microsoft

Il modello di ricettario PowerPoint di Microsoft è stato appositamente progettato per stupire. Disponibile in formato .pptx, è perfetto per i gestori di ristoranti e gli chef che desiderano presentare piani alimentari o idee di menu ai propri clienti.

Il layout con un piatto per pagina lo rende particolarmente utile per preparare i team di cucina in vista di grandi eventi, come cene di prova o sessioni di degustazione. Hai bisogno di integrarlo con presentazioni interne del marchio o linee di prodotti culinari? Questo modello si integra perfettamente e può essere facilmente esportato in PDF o formati immagine per la stampa e la condivisione digitale.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Converti le diapositive in PDF pronti per la stampa o immagini digitali in pochi clic con le opzioni di esportazione di Microsoft Office

Crea una narrazione coinvolgente per gli spettatori con un'ampia gamma di animazioni di diapositive e testo integrate

🔑 Ideale per: Organizzatori di eventi, chef, gestori di ristoranti ed eventi che presentano ricette durante riunioni di team, proposte di catering o presentazioni di marca.

19. Modello di copertina per ricettario di Canva

tramite Canva

Ti piacciono le riviste? Il modello di copertina per ricettario di Canva fa al caso tuo, letteralmente. Questo modello ricco di immagini si apre con una pagina frontale personalizzabile per il tuo libretto e una pagina aggiuntiva per le presentazioni dell'autore.

Ogni aspetto di questa soluzione può essere modificato utilizzando gli strumenti di modifica di Canva, tra cui forme, immagini e persino una libreria di prodotti degli autori. Sebbene progettata principalmente per l'apertura di un libro, questa soluzione Canva consente anche di aggiungere pagine per creare un ricettario completo.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Aggiungi contenuti multimediali dalle tue risorse o da una libreria di immagini progettata professionalmente e layout di copertina

Abbina il tono dei tuoi contenuti con sovrapposizioni di texture basate sull'IA e strumenti di modifica dello sfondo

Regola la larghezza del dorso e le dimensioni della copertina in base alle piattaforme di self-publishing o ai formati di stampa standard

🔑 Ideale per: Cuochi casalinghi, food blogger, autori di libri di cucina o editori indipendenti che desiderano creare una copertina elegante e accattivante per libri di cucina digitali o cartacei.

20. Modello di ricettario di Freepik

via Freepik

Il modello Ricettario di Freepik è un layout colorato e disegnato a mano, progettato per far risaltare le tue ricette. È dotato di una singola pagina per gli ingredienti, le istruzioni e i consigli di cucina, rendendolo semplice e diretto.

Oltre al formato ricettario, Freepik offre strumenti come Upscale, Trasforma in video e modifiche sperimentali per aiutarti a trasformare questo ricettario esattamente come lo immagini.

🌟 Ecco perché lo adorerai

Cattura immediatamente l'attenzione con la sua gamma di copertine vivaci e illustrate

Ottieni il controllo totale sugli elementi di design con diversi formati di file, inclusi file vettoriali e JPG di base

Genera istantaneamente nuove immagini per la tua copertina con la generazione di immagini alternative basata sull'IA

🔑 Ideale per: Cuochi per hobby, corsi di cucina per bambini, food blogger o chiunque desideri creare un ricettario allegro e facile da seguire.

💡 Suggerimento: Non sai cosa cucinare? Prova a utilizzare un generatore di ricette IA. È un modo sorprendentemente divertente e veloce per scoprire idee fresche e creative per i tuoi pasti e creare il tuo menu.

Documentazione e pianificazione perfette delle ricette con ClickUp

Una raccolta di ricette ben organizzata può trasformare la cucina da un lavoro di routine in un vero piacere. Quando i tuoi piatti preferiti sono ordinati e facili da trovare, passi meno tempo a cercare e più tempo a creare, e lo stesso vale per il tuo pubblico!

Abbiamo esplorato modelli per ogni tipo di cucina, ma i migliori vanno oltre il testo e le immagini. Pensa alla gestione delle attività per la preparazione, all'IA per trovare nuove idee e alle visualizzazioni del calendario per monitorare lo stato di avanzamento.

ClickUp offre tutto questo e molto altro ancora. Documenta anche i passaggi nel momento in cui inizi a creare e ti aiuta ad automatizzare la condivisione dei ricettari. In breve, è il compagno di cucina definitivo sia per i cuochi casalinghi che per gli chef professionisti.

Sei pronto a trasformare ingredienti sparsi in un piatto perfetto? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!