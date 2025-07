Notta AI vs. Otter AI: quale strumento di trascrizione è più adatto a te?

Non riesci a scegliere tra Notta e Otter? Risolviamo la questione una volta per tutte!

Sei immerso fino al collo nella produttività, con Zoom uno dopo l'altro e infiniti elementi da fare, e da qualche parte, nel mezzo, ti dimentichi che giorno è. Ti suona familiare?

Naturalmente, ti affidi agli strumenti di trascrizione IA come backup: una mossa intelligente. Ma ora ti trovi di fronte a un nuovo dilemma: "Meglio Notta o Otter?"

Entrambi promettono trascrizioni nitide, riepiloghi/riassunti, accuratezza ed elementi di azione, ma quale dei due offre davvero ciò che promette e si adatta al tuo flusso di lavoro?

Questo confronto tra Notta AI e Otter AI ti aiuterà a capire quale dei due merita un posto permanente nel tuo stack di produttività. Che tu sia alla ricerca di chiarezza, velocità o intelligenza, abbiamo quello che fa per te (e un'opzione migliore: ClickUp ). Cominciamo!

Notta vs Otter a colpo d'occhio Funzionalità/funzione Notta IA Otter IA Bonus: ClickUp AI Assistenza multilingue 58 lingue Solo in inglese, spagnolo e francese oltre 15 lingue e integrazioni come Fireflies supportano oltre 60 lingue Registrazione Audio e video Solo audio Audio e video Integrazioni Zoom, Google Meet, Teams, Webex, Notion e altre app di terze parti Zoom, Teams, Google Meet e altre app di terze parti oltre 1000 integrazioni per videoconferenze e altro ancora Collaborazione Si concentra maggiormente sulla produttività individuale Modifica in tempo reale, chat di team e assegnazione di elementi di azione Collaborazione in tempo reale, chat ClickUp, commenti, automazione delle attività, registrazione dello schermo e altro ancora Pianificazione Pianificatore di eventi integrato Solo sincronizzazione del calendario Calendario ClickUp integrato Prezzi Gratis: 50 importazioni di file al mesePro: 13,49 $/mese per un utenteBusiness: 27,99 $/mese per utenteEnterprise: Prezzi personalizzati Gratis: 3 file di importanza illimitata per utentePro: 16,99 $/mese per utenteBusiness: 30 $/mese per utenteEnterprise: Prezzo personalizzato Disponibile come componente aggiuntivo per qualsiasi piano a pagamento

Cos'è Notta IA?

Notta IA è un software di sintesi vocale basato sull'intelligenza artificiale che trascrive le parole pronunciate in testo scritto in tempo reale.

Ti consente di registrare e trascrivere l'audio da qualsiasi video o file audio caricato in un testo pulito e modificabile. È fondamentalmente il tuo assistente di presa appunti IA. Puoi anche ottenere riepiloghi/riassunti generati dall'IA se preferisci saltare le parti superflue e andare dritto al punto (ti vediamo, gente TL;DR).

Con Notta, saprai sempre chi ha detto cosa, senza dover giocare al detective vocale in un secondo momento.

Funzionalità/funzioni di Notta AI

Notta IA non è qui solo per scrivere cose. È il tuo supporto dietro le quinte durante le riunioni (perché tutti ne abbiamo bisogno) che trascrive, organizza e persino riepiloga/riassume le tue conversazioni mentre tu ti rilassi.

Ecco cosa lo distingue dalla miriade di strumenti di IA per riunioni.

1. Funzionalità/funzione n. 1: trascrizione automatica in tempo reale

tramite Notta

Riunioni live su Zoom, Google Meet o Microsoft Teams? Notta ti copre le spalle. Può partecipare automaticamente alle riunioni e avviare la trascrizione in tempo reale senza che tu debba muovere un dito.

Oppure, se hai già un file audio o video, caricalo e lascia che Notta faccia il lavoro pesante con la trascrizione automatica in pochi minuti. Non dovrai più riavvolgere le registrazioni dieci volte per capire cosa è stato detto tra un sorso d'acqua e l'altro.

2. Funzionalità/funzione n. 2: Assistenza multilingue

tramite Notta

Hai bisogno di trascrivere riunioni bilingui o di lavorare con team globali? Notta parla 58 lingue, quindi le tue chiamate internazionali non sembreranno incomprensibili nella trascrizione.

Dall'inglese al giapponese allo swahili, Notta ti aiuta a mantenere chiare le conversazioni oltre i confini, perfetto per i servizi di traduzione o per chiunque abbia a che fare con più lingue.

3. Funzionalità/funzione n. 3: Gestione versatile dei media

tramite Notta

Notta non è esigente: accetta qualsiasi contenuto audio e video tu abbia. Interviste, podcast, lezioni registrate o quella chiamata del client di due settimane fa?

Basta inserire il tuo file audio o video e Notta lo convertirà facilmente in testo. Supporta vari formati, risparmiandoti il mal di testa di dover convertire i file solo per ottenere una trascrizione.

Una volta terminata la trascrizione, esporta le tue note su Notion, Slack o altre piattaforme in diversi formati (TXT, DOCX, PDF, SRT).

4. Funzionalità/funzione n. 4: integrazione e gestione

tramite Notta

In qualità di vero assistente di riunioni IA, Notta si integra con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Con la funzionalità di partecipazione automatica alle riunioni, puoi impostare tutto e non pensarci più. Notta si collega alle tue chiamate, genera i verbali delle riunioni e organizza tutto in ordine cronologico. Non dovrai più rincorrere i partecipanti per ottenere la loro versione dei dettagli della riunione.

Puoi anche integrare strumenti come Salesforce, HubSpot e ClickUp per mantenere efficiente il tuo flusso di lavoro.

5. Funzionalità/funzione n. 5: riepiloghi/riassunti generati dall'IA

tramite Notta

Le trascrizioni sono ottime, ma Notta fa un passo avanti con i riepiloghi/riassunti generati dall'IA. Estrae i punti chiave, così non dovrai scorrere tutte le trascrizioni delle riunioni.

Puoi anche trasformare questi punti salienti in clip condivisibili, facilitando la comunicazione con il tuo team.

Inoltre, puoi utilizzare la chat IA per porre domande sulla trascrizione o trasformare gli elementi di azione in un modello di elenco di attività pronto all'uso. Nel complesso, rende utili i verbali delle riunioni.

Prezzi di Notta IA

Free Forever

Pro: 13,49 $ al mese per un utente

Business: 27,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Componente aggiuntivo per la traduzione: a partire da 10 $ al mese per utente; disponibile con tutti i piani a pagamento

💡 Suggerimento: Abbina Notta al tuo software di gestione delle riunioni preferito o ai modelli di appunti per avere riunioni produttive senza mai digitare una parola.

Cos'è Otter IA?

Otter AI è un altro strumento intelligente di trascrizione e presa di appunti progettato per trasformare le parole pronunciate in note strutturate, ricercabili e condivisibili.

Dalla sincronizzazione con Google Calendar alla partecipazione automatica alle riunioni su Zoom, Otter crea una trascrizione collaborativa in tempo reale. Consente inoltre ai membri del team di commentare, evidenziare e assegnare elementi di azione in tempo reale.

Otter IA ti aiuta a registrare le tue riunioni, letteralmente, così puoi dedicare meno tempo alla stesura dei verbali e più tempo al lavoro vero e proprio.

👀 Lo sapevi? Sebbene quasi il 75% dei leader prenda o condivida regolarmente appunti delle riunioni ed elementi da mettere in pratica, un significativo 48% ritiene di dedicare a questo processo più tempo di quanto vorrebbe.

Funzionalità/funzioni di Otter IA

Otter è il membro più efficiente del tuo team: prende appunti, li organizza e si assicura che tutti siano aggiornati. Dai un'occhiata più da vicino al suo kit di funzionalità/funzioni creato per menti indaffarate e calendari caotici.

1. Funzionalità/funzione n. 1: trascrizione collaborativa in tempo reale

tramite Otter

Otter trascrive le riunioni dal vivo con una precisione impressionante e consente a tutto il tuo team di accedere alla trascrizione come se fosse un documento Google condiviso.

Mentre trascrive le conversazioni dal vivo da Zoom, Google Meet o Teams, il tuo team può contemporaneamente evidenziare i momenti chiave, lasciare commenti e aggiungere immagini. Trasforma la tua trascrizione in un piano di progetto vivo e dinamico, mentre tutti sono ancora sulla stessa pagina.

2. Funzionalità/funzione n. 2: riepiloghi/riassunti IA e ID relatore

tramite Otter

Otter non si limita a scrivere tutto, ma organizza anche i contenuti. Identifica automaticamente chi parla e riepiloga/riassume i punti chiave in piccoli paragrafi chiari.

Bonus? Genera anche una nuvola di parole che ti consente di individuare facilmente i temi delle riunioni.

3. Funzionalità/funzione n. 3: assistente intelligente per riunioni con integrazione del calendario

tramite Otter

Otter non aspetta istruzioni: si integra con Google Calendar e sa esattamente quando e dove presentarsi. Partecipa automaticamente alle riunioni, le trascrive in tempo reale e archivia tutto in modo ordinato nell'evento del calendario corretto.

In questo modo, i "Passaggi successivi" della riunione di lunedì non finiranno persi in un mare di cartelle chiamate "Note della riunione definitive definitive v2. "

tramite Otter

Devi destreggiarti tra più progetti o reparti? Otter mantiene tutto in ordine con cartelle condivise, gruppi personalizzati e team organizzati.

Che tu lavori nel marketing, nel settore commerciale o nell'assistenza clienti, tutti possono accedere a ciò di cui hanno bisogno. Non dovrai più cercare nei thread di Slack o chiedere "Ehi, chi ha le note di giovedì scorso?" Inoltre, assegna automaticamente gli elementi di azione delle riunioni, in modo che nessuna attività venga trascurata.

5. Funzionalità/funzione n. 5: generazione di contenuti tramite IA

tramite Otter

Ti è mai capitato di uscire da una riunione e pensare: "Fantastico... ora devo anche scrivere l'email di follow-up?" Otter AI Chat ti dà una mano. Basta chiedergli di redigere email di follow-up, post per blog, didascalie per i social o riepiloghi/riassunti e lui li scriverà utilizzando la conversazione reale come contesto.

Che tu stia sincronizzando con il tuo team in tempo reale o rivedendo in un secondo momento, Otter Chat ti aiuta a creare contenuti chiari e personalizzati in pochi minuti.

Prezzi di Otter IA

Gratis per sempre

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

💡 Suggerimento: utilizza la funzionalità Vocabolario personalizzato di Otter per addestrarlo al gergo specifico del settore, agli acronimi o al linguaggio del team. Ciò migliora notevolmente l'accuratezza della trascrizione.

Notta IA vs. Otter IA: confronto delle funzionalità/funzioni

Ora che sai tutto ciò che c'è da sapere su entrambi gli strumenti di trascrizione IA, mettiamoli a confronto e vediamo chi vince in termini di funzionalità/funzioni.

Funzionalità/funzione n. 1: Accuratezza della trascrizione

Notta IA: Offre trascrizioni altamente accurate, specialmente quando si lavora con file multimediali preregistrati e multilingue. Il suo punto di forza risiede nella chiarezza e nella pulizia del formattato, anche in ambienti rumorosi.

Otter IA: Offre un'eccellente trascrizione in tempo reale con un'ottima identificazione dei parlanti e formattazione. Ideale per conversazioni in tempo reale.

🏆 Vincitore: Pareggio. Notta è migliore nella trascrizione multilingue, mentre Otter eccelle nella trascrizione accurata con IA.

Funzionalità/funzione n. 2: Assistenza multilingue

Notta AI: Supporta la trascrizione in 58 lingue e offre la traduzione in tempo reale, rendendolo ideale per team globali o interviste bilingui.

Otter IA: Trascrive conversazioni solo in inglese (statunitense e britannico), spagnolo e francese.

🏆 Vincitore: Notta IA è il vincitore indiscusso per l'uso internazionale e bilingue.

Funzionalità/funzione n. 3: Interfaccia utente e collaborazione

Notta IA: Interfaccia pulita con navigazione semplice. Sono presenti funzionalità/funzioni di collaborazione, ma leggermente limitate rispetto a Otter.

Otter AI: Offre un'esperienza più intuitiva con funzionalità collaborative come cartelle condivise, commenti in tempo reale e trascrizioni modificabili. Perfetto per team e principianti.

🏆 Vincitore: Otter AI. Migliore per i team grazie alle funzionalità/funzioni avanzate di collaborazione.

Funzionalità/funzione n. 4: riepiloghi/riassunti IA

Notta AI: Genera riepiloghi IA con modelli di elenchi di attività, approfondimenti utilizzabili e note basate su sequenze temporali. Utile per trasformare le trascrizioni in cose da fare.

Otter AI: Offre anche riepiloghi generati dall'IA ed evidenzia i punti chiave, ma con meno enfasi sulla gestione delle attività.

🏆 Vincitore: Pareggio. Notta è migliore per trasformare le conversazioni in attività, mentre Otter eccelle nelle revisioni rapide e nell'allineamento del team.

Funzionalità/funzione n. 5: supporto alla generazione di contenuti IA

Notta IA: Ottimo per generare riepiloghi/riassunti ed elenchi di cose da fare, ma non offre funzionalità/funzioni di creazione di contenuti oltre a queste.

Otter AI: Si distingue per Otter Chat, che consente agli utenti di creare istantaneamente email di follow-up, blog e contenuti specifici per le riunioni utilizzando l'IA.

🏆 Vincitore: Otter IA vince per essere andato oltre le note e arrivare alla creazione completa dei contenuti.

Funzionalità/funzione n. 6: Prezzi

Notta AI: Piano Free più generoso con accesso alle funzionalità/funzioni chiave. I piani a pagamento hanno prezzi competitivi per uso individuale e di team.

Otter AI: Funzionalità/funzioni solide, ma un piano gratuito più restrittivo e livelli di prezzo leggermente più elevati.

🏆 Vincitore: Notta AI è un'opzione più conveniente con un generoso piano gratuito.

Notta IA contro Otter IA su Reddit

Certo, le funzionalità/funzioni del sito web raccontano solo una parte della storia. Ma cosa dicono gli utenti reali quando nessuno li guarda?

Abbiamo esplorato Reddit alla ricerca di opinioni sincere e senza filtri su Notta e Otter IA, fornite da utenti che hanno testato entrambi gli strumenti in scenari di lavoro reali (e caotici).

Un utente, Wonderful-Ad-5952, recensisce sia Notta AI che Otter AI su r/AiNoteTaker.

Ecco cosa dicono gli utenti di Notta IA.

*Pro: trascrizione in tempo reale, riepiloghi/riassunti, ID relatore e traduzione. Assistenza linguistica discreta e integrazione con le piattaforme. Contro: i minuti gratuiti finiscono in fretta. A volte il riepilogo tralascia punti importanti. Funzionalità desiderate: più minuti gratuiti + maggiore accuratezza dell'IA con accenti e gergo. Rapporto qualità/prezzo: 6/10. Prestazioni nella media in uno spazio competitivo

*Pro: trascrizione in tempo reale, riepiloghi/riassunti, ID relatore e traduzione. Supporto linguistico discreto e integrazione con la piattaforma. Contro: i minuti gratuiti finiscono in fretta. A volte il riepilogo tralascia punti importanti. Funzionalità desiderate: più minuti gratuiti + maggiore accuratezza dell'IA con accenti e gergo. Rapporto qualità-prezzo: 6/10. Prestazioni nella media in uno spazio competitivo

D'altra parte, ecco la loro opinione su Otter IA.

*Pro: Elevata precisione, riepiloghi/riassunti in tempo reale e una buona interfaccia utente. La chat IA è un'aggiunta interessante. Contro: Il limite di 30 minuti per le riunioni nel piano Free è fastidioso. Il fatto che sia disponibile solo in inglese è un grosso svantaggio. Funzionalità desiderate: Più lingue e limiti gratuiti più elevati. Sarebbe utile un piano più economico per un uso leggero. Rapporto qualità-prezzo: 7/10. Ottimo se si utilizza solo l'inglese e si ha un carico di riunioni costante

*Pro: Elevata precisione, riepiloghi/riassunti in tempo reale e una buona interfaccia utente. La chat IA è un'aggiunta interessante. Contro: Il limite di 30 minuti per le riunioni nel piano Free è fastidioso. Il fatto che sia disponibile solo in inglese è un grosso svantaggio. Funzionalità desiderate: Più lingue e limiti gratuiti più elevati. Sarebbe utile un piano più economico per un uso leggero. Rapporto qualità-prezzo: 7/10. Ottimo se si utilizza solo l'inglese e si ha un carico di riunioni costante

Un altro utente, KeepOnRising19, sottolinea come Otter abbia difficoltà con accenti diversi su r/Journalism.

Non è l'ideale per chi ha un accento. Sono un ricercatore e la maggior parte delle mie interviste sono con persone che parlano un inglese fluente ma hanno un forte accento e usano un linguaggio tecnico, quindi di solito devo rileggere e correggere molto se lo uso.

Non è l'ideale per chi ha un accento. Sono un ricercatore e la maggior parte delle mie interviste sono con persone che parlano un inglese fluente ma hanno un forte accento e usano un linguaggio tecnico, quindi di solito devo rileggere e correggere molto se lo uso.

Nel complesso, entrambi i generatori di verbali di riunioni basati sull'IA hanno i loro pro e contro, e tutto dipende da ciò che cerchi in uno strumento di IA.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Notta AI e Otter AI

Notta e Otter sono entrambi validi, ma uno strumento che fa tutto questo e molto altro è ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro!

ClickUp collega le tue note, attività, documenti e riunioni in un unico posto. Sia che tu voglia trascrivere riunioni o trasformare elementi di azione in attività tracciabili, ClickUp assicura che tutto fluisca facilmente.

ClickUp è il numero 1: monitora tutte le tue riunioni con un calendario intelligente

Sei stanco di cercare i link per ogni riunione? Scopri il calendario che non si limita a mostrare il tuo programma, ma ti tiene aggiornato. Il Calendario ClickUp utilizza l'IA per pianificare automaticamente la tua giornata ideale organizzando attività, riunioni e scadenze in una sequenza intelligente e flessibile.

Blocca automaticamente il tempo di concentrazione, riprogramma quando i piani cambiano e ti aiuta a rimanere produttivo senza dover destreggiarti mentalmente.

Prendi il controllo della tua giornata e pianifica, assegna priorità e cambia rotta automaticamente con il Calendario ClickUp

Con la sincronizzazione bidirezionale con Google Calendar, ogni evento è in perfetta armonia. Lavori in Outlook? Sincronizza anche quello!

Partecipa alle chiamate Zoom, Meet o Teams con un solo clic, trascina e rilascia le attività per ridefinire le priorità e lascia che ClickUp AI trasformi le riunioni in attività assegnate all'istante. È il tuo pianificatore giornaliero, il tuo blocco note e il tuo gestore del tempo, tutto in un'unica elegante vista.

Il vantaggio di ClickUp n. 2: prendi appunti e crea attività automaticamente

Ora che hai partecipato alla riunione senza problemi, parliamo di prendere appunti. ClickUp ti offre un'esperienza che va oltre la trascrizione: è automazione completa della produttività.

Indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la riunione, ClickUp AI Notetaker si collega, registra tutto, trascrive il testo in un formato intelligente e ricercabile e lo inserisce nella tua area di lavoro.

Nessuna nota manuale. Nessun cambio di app. Solo concentrazione pura.

Partecipa alle riunioni, dimentica gli appunti scarabocchiati e lascia che sia l'IA a prendere appunti per te con ClickUp AI Notetaker

Ma non finisce qui. Entra in gioco ClickUp Brain, che riepiloga/riassume la riunione con le decisioni chiave, gli ostacoli, le priorità e gli elementi da mettere in atto, il tutto in pochi secondi.

Puoi anche porre domande su ciò che è stato detto durante la riunione e il sistema recupererà le risposte dalla trascrizione.

Riepiloga/riassumi le informazioni e assegna le attività rimanendo concentrato sulla conversazione con ClickUp Brain

La parte migliore? Ogni elemento di azione viene automaticamente convertito in un'attività tracciabile, assegnata e pronta per essere eseguita. Inoltre, puoi condividere queste note con il tuo team all'istante, mantenendo tutti allineati: non ci saranno più momenti in cui ti chiederai "Cosa mi sono perso?".

Un utente di Reddit, Proud-Present-8870, condivide la sua esperienza con ClickUp AI Notetaker su r/clickup.

... Prima settimana di utilizzo... incredibile. Appare nel mio calendario, molto gradito, e il riepilogo/riassunto/punti di azione funzionano al 90%. Sono necessarie piccole modifiche. Sono alla disperata ricerca di ulteriori casi d'uso. E questo è un ottimo segno...

... Prima settimana di utilizzo... incredibile. Appare nel mio calendario, molto gradito, e il riepilogo/riassunto/punti di azione funzionano al 90%. Sono necessarie alcune piccole modifiche. Non vedo l'ora di trovare altri casi d'uso. Ed è un ottimo segno...

Con ClickUp, le tue note non sono solo informative, ma ti consentono di tenere riunioni produttive che guidano la tua prossima mossa.

ClickUp è un passo avanti #3: modifica i riepiloghi/riassunti delle riunioni in modo collaborativo

Una volta trascritta e riepilogata/riassunta la riunione, dove finiscono tutte queste informazioni? Direttamente nei documenti di ClickUp, la tua area di lavoro collaborativa creata per agire.

A differenza delle app per note statiche, ClickUp Docs consente la modifica in tempo reale, la collaborazione in tempo reale e il collegamento facile delle attività.

Trasforma le note statiche in documenti collaborativi e vivaci con ClickUp Docs

Tutto il tuo team può lavorare insieme su un unico documento, inserire commenti, assegnare sezioni e persino incorporare attività direttamente al suo interno. È come se Documenti Google avesse subito un restyling in termini di produttività: ora ogni idea, decisione o brainstorming è immediatamente realizzabile.

Il vantaggio di ClickUp n. 4: collegamento tra pianificazione e azione

Se la tua settimana è dedicata alle riunioni, non puoi perderti le funzionalità/funzioni di ClickUp Meetings.

Con la modifica del testo avanzata, puoi strutturare le note esattamente come desideri. Evidenzia i punti chiave, crea programmi chiari per le riunioni con liste di controllo e assegna istantaneamente azioni da intraprendere ai colleghi direttamente dai documenti.

Ogni punto della discussione viene acquisito, monitorato e seguito, in modo che nulla vada perso.

Crea programmi con modifiche di testo avanzate per evidenziare i punti chiave e rimanere organizzato con ClickUp Meetings

Riunioni ricorrenti? Ci pensiamo noi. Sincronizzazione del calendario? Senza sforzo. Con i comandi /slash, puoi velocizzare la formattazione e la creazione delle attività, mentre ClickUp collega automaticamente le note delle riunioni alle attività e ai programmi correlati tramite Google Calendar. Questa semplice funzionalità ti fa risparmiare ore di lavoro.

📮ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi di azione, ma il 36% si affida ancora ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per acquisire le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero finire sepolte in chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla venga tralasciato.

ClickUp ha un vantaggio in più #5: accedi alla libreria di modelli ClickUp

Ammettiamolo, a volte è necessario prendere appunti durante le riunioni manualmente, solo per sicurezza. Ma devono essere così confusi e caotici? Assolutamente no! È qui che entra in gioco il modello di appunti per riunioni di ClickUp.

Con modelli per prendere appunti per ogni riunione (brainstorming, chiamate con i client, revisione degli sprint e altro ancora), puoi registrare i partecipanti, gli elementi dell'agenda e i punti di azione individualmente o come team.

Ottieni un modello gratuito Semplifica ogni riunione con modelli intelligenti che organizzano, strutturano e guidano i passaggi successivi senza sforzo con il modello ClickUp Meeting Notes

Ecco come puoi sfruttare al meglio questo modello per le note delle riunioni.

Organizza le note con pagine nidificate per diversi tipi di riunioni

Aggiungi in anticipo gli elementi dell'agenda per mantenere la conversazione focalizzata e preparare il tuo team in anticipo

Assegna un trascrittore o consenti a tutti di contribuire a un documento ClickUp condiviso durante la riunione

Usa ClickUp Brain per riepilogare/riassumere e assegnare attività direttamente dalle tue note

Il vantaggio di ClickUp n. 6: connetti tutta la tua area di lavoro

Beh, si chiama app "tuttofare" per un motivo: collega effettivamente l'intera area di lavoro. Con oltre 1.000 strumenti, da Slack, Zoom e Microsoft Teams a Dropbox, GitHub e oltre, ClickUp Integrations ha tutte le soluzioni di cui potresti aver bisogno proprio dove ti servono.

Ciò significa che le tue riunioni, attività, note, file e flussi di lavoro possono finalmente essere gestiti da un unico posto. Non dovrai più passare da una scheda all'altra o cercare tra app scollegate: ClickUp riunisce tutto in un'unica area di lavoro centralizzata e intuitiva.

Gli utenti di ClickUp hanno spesso sottolineato come queste funzionalità di collaborazione e automazione eliminino la necessità di frequenti riunioni del team.

Victoria Berryman, Marketing Operations Manager presso Seequent, afferma

Con ClickUp abbiamo risparmiato innumerevoli ore eliminando riunioni inutili per discutere degli aggiornamenti dei progetti. Ora le nostre riunioni sono dedicate al lavoro sulle soluzioni.

Con ClickUp abbiamo risparmiato innumerevoli ore eliminando riunioni inutili per discutere degli aggiornamenti dei progetti. Ora le nostre riunioni sono dedicate al lavoro sulle soluzioni.

💡 Suggerimento: Utilizza le automazioni di ClickUp per creare trigger personalizzati per azioni post-riunione come "quando viene creato un riepilogo della riunione, assegna attività e attività secondarie, imposta date di scadenza e avvisa il team".

In breve, ClickUp è il tuo strumento di produttività all-in-one che trasforma ogni riunione in un passaggio semplice e concreto verso il successo, rendendolo l'alternativa perfetta a Notta o Otter AI.

Trascrivi, assegna attività e ottieni risultati con ClickUp

Certo, Notta e Otter sono ottimi per prestare un orecchio (o due) alle tue riunioni. Ma ClickUp fa molto di più che ascoltare: agisce.

Con note basate sull'IA, creazione istantanea di attività, automazione semplificata e strumenti di collaborazione integrati, è il tuo compagno di riunioni che ascolta tutto e non dimentica mai, nonché il mago del flusso di lavoro del tuo team.

Non dovrai più passare da un'app all'altra o cercare gli elementi su cui intervenire. Tutto è già pronto per te, organizzato in modo ordinato e pronto all'uso. Registrati per un account ClickUp gratuito e provalo oggi stesso!