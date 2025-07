I 14 migliori agenti IA per le aziende che desiderano automatizzare e scalare le operazioni

Cosa succederebbe se qualcuno (o qualcosa) rispondesse immediatamente alle tue email, seguisse i lead commerciali 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e generasse report automaticamente? Non ti permetterebbe di concentrarti maggiormente sulla strategia?

Un tempo un sogno irrealizzabile, gli agenti IA per le aziende stanno rendendo tutto questo una realtà oggi.

Questi agenti intelligenti rendono il nostro lavoro più veloce, più intelligente e, onestamente, molto più facile. Dalla gestione delle richieste dei clienti e delle attività di marketing all'automazione dell'analisi dei dati, stanno rapidamente diventando la spina dorsale delle aziende moderne.

Ma con la marea di soluzioni IA presenti sul mercato, scegliere quella giusta può sembrare un compito arduo. Per aiutarti, abbiamo raccolto i 15 migliori agenti IA che stanno trasformando l'automazione aziendale.

Cosa sono gli agenti IA?

Gli agenti IA sono programmi software che utilizzano l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per automatizzare le attività, analizzare i dati e prendere decisioni basate su modelli.

Si va dai semplici chatbot agli strumenti di IA avanzati per l'automazione di flussi di lavoro complessi. Dal riepilogare/riassumere le note delle riunioni e gestire le attività di progetto alla scrittura di codice, gli agenti IA aiutano a gestire le operazioni e aumentare la produttività.

Le aziende che utilizzano agenti IA ottengono vantaggi significativi: riduzione dei costi, miglioramento dell'esperienza dei clienti, analisi dei dati dei clienti e decisioni basate sui dati più rapide.

Cosa cercare negli agenti IA per il business?

L'IA non ha una narrativa valida per tutti. Diverse aziende/settori e requisiti richiedono novità che non tutti gli agenti IA sono in grado di offrire. Quando ne scegli uno, considera:

Funzionalità : Risolve il tuo problema specifico? (Automazione delle attività, creazione di contenuti, supporto clienti, ecc. )

Facilità d'uso : quanto è intuitiva l'interfaccia? Renderà il tuo team più efficiente?

Integrazione : è possibile collegarlo ai tuoi strumenti esistenti (Google Drive, Slack, CRM, ecc.)?

Scalabilità : crescerà insieme alle esigenze della tua azienda?

Costo: offre un buon valore rispetto al prezzo?

I migliori agenti IA in sintesi

Ecco una rapida panoramica dei migliori agenti IA per le aziende.

Agente IA Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Produttività e automazione delle attività (Tutti: Solo, PMI, Enterprise) Attività personalizzabili, documenti, chat, dashboard, IA Notetaker, integrazioni Disponibile gratis, a partire da 7 $/utente/mese Jasper IA Scrittura IA per marketing e commerciale (PMI, aziende) Generazione di contenuti, SEO, collaborazione in team e Jasper Art A partire da 49 $ al mese Fireflies IA Trascrizione e note delle riunioni (PMI, Enterprise) Trascrizione, riepiloghi/riassunti, ricerca, elementi di azione, integrazioni Disponibile gratuitamente, a partire da 18 $/utente/mese Drift IA Chatbot IA per commerciale e marketing (PMI, Enterprise) Chatbot, qualificazione dei lead, prenotazione di riunioni, integrazioni Prezzi personalizzati Notion IA Gestione delle conoscenze e presa di appunti (Solo, SMB, Enterprise) Note, attività, riepiloghi IA, modelli, calendario, traduzione Disponibile gratis, a partire da 12 $/utente/mese Salesforce Einstein CRM e analisi IA (Enterprise) Informazioni predittive, automazioni, lead scoring, raccomandazioni A partire da 75 $/utente/mese Reclaim IA Pianificazione e gestione del tempo (Solo, PMI, Enterprise) Pianificazione automatizzata, tempo di concentrazione, analisi, sincronizzazione del calendario Disponibile gratis, a partire da 10 $/utente/mese AutoGPT Agenti IA autonomi e automazione (PMI, Enterprise, Tech) Attività autonome, dati in tempo reale, integrazione API, automazione del flusso di lavoro Gratis (open source), a pagamento (costi API) Intercom IA Chatbot per il supporto clienti (PMI, Enterprise) Assistenza omnicanale, chat IA, analisi del sentiment, integrazioni A partire da 29 $/utente/mese + utilizzo LlamaIndex Recupero e indicizzazione dei dati (Enterprise, Tech) Ricerca IA, indicizzazione dei documenti, integrazione multi-sorgente, supporto GPT A partire da 50 $ al mese ChatGPT IA conversazionale e generazione di contenuti (Solo, PMI, Enterprise) Chat simile a quella umana, riepilogo/riassunto, brainstorming, API, integrazioni Disponibile gratis, a partire da 20 $ al mese Kore. ai IA conversazionale per aziende (Enterprise) Bot senza codice, automazione del flusso di lavoro, NLP, analisi, integrazioni Prezzi personalizzati GitHub Copilot Assistente di codifica IA (Solo, SMB, Enterprise, Dev Teams) Suggerimenti di codice, multilingue, integrazione IDE, apprendimento dagli input Disponibile gratuitamente, a partire da 4 $ al mese per utente Workday IA Risorse umane, finanza e gestione della forza lavoro (Enterprise) Automazione delle risorse umane, analisi, onboarding, chatbot, integrazioni Prezzi personalizzati QuickBooks IA Contabilità e tenuta dei libri contabili (liberi professionisti, PMI) Contabilità, analisi, fiscalità, rilevamento delle anomalie, integrazioni A partire da 35 $ al mese

I migliori agenti IA per il business

Gli agenti IA per le aziende stanno diventando strumenti essenziali in tutti i settori, aiutando le aziende a semplificare i flussi di lavoro e migliorare l'efficienza. Scegliere quello giusto è fondamentale nel mare di soluzioni disponibili.

A tal fine, approfondiamo i migliori agenti IA disponibili oggi per le aziende:

1. ClickUp Brain (il miglior strumento di produttività e automazione delle attività basato sull'IA)

ClickUp è più di un semplice strumento di project management: è l'app che fa tutto per il lavoro, progettata per riunire tutte le attività, i documenti, le chat e gli obiettivi in un unico posto.

Ciò che distingue davvero ClickUp è la sua profonda integrazione di agenti IA che lavorano al tuo fianco, rendendo ogni parte del tuo flusso di lavoro più intelligente e connessa. Al centro c'è ClickUp Brain, il tuo agente IA personale sempre pronto ad aiutarti. Puoi chiedere a Brain qualsiasi cosa: riepilogare/riassumere un lungo documento, trovare gli ultimi aggiornamenti su un progetto o persino ottenere risposte rapide sulle politiche aziendali. È come avere un collega esperto che non dorme mai.

Ricevi aggiornamenti istantanei su tutte le attività della tua area di lavoro utilizzando ClickUp Brain

Se sei un consulente che gestisce più client, puoi utilizzare Ask AI per redigere istantaneamente proposte, generare programmi di riunioni o riepilogare/riassumere lunghi thread di email. Le automazioni ti ricordano le scadenze imminenti, spostano le attività alla fase successiva quando le spunti o inviano persino messaggi di follow-up ai client.

I team ottengono ancora più valore dall'ecosistema basato sull'IA di ClickUp. Prendiamo ad esempio un team di sviluppo prodotto: gli agenti dell'elenco possono assegnare automaticamente le attività alle persone giuste quando arriva una richiesta di nuova funzionalità/funzione, mentre gli agenti della chat possono riepilogare/riassumere le riunioni di pianificazione degli sprint ed evidenziare gli ostacoli. I team di assistenza possono invece sfruttare l'IA per smistare i ticket, suggerire risposte ed escalare i problemi urgenti, assicurando che nulla sfugga al controllo.

Aggiungi un agente ClickUp AI al tuo flusso di lavoro per renderlo più veloce

La vera potenza di ClickUp sta nel modo in cui questi agenti IA e le automazioni lavorano insieme in ogni funzionalità/funzione.

Puoi impostare flussi di lavoro in cui un agente di chat riassume una riunione, Brain crea elementi di azione come attività e le automazioni assegnano tali attività ai membri del team giusti, il tutto senza intervento manuale. Che tu sia un imprenditore individuale che desidera organizzarsi o una grande azienda che mira a scalare in modo efficiente, ClickUp si adatta alle tue esigenze. È una piattaforma unica e unificata in cui l'IA non si limita ad assistere, ma promuove attivamente la produttività, la collaborazione e la crescita per tutti.

E poiché il lavoro reale non avviene nel vuoto, ClickUp Brain si integra con gli strumenti su cui il tuo team già fa affidamento. Gli strumenti includono Google Drive per i documenti, GitHub per il monitoraggio dello sviluppo e Salesforce per i dati dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Gestione personalizzabile delle attività: Crea, assegna e monitora le attività con stati, priorità, tag e campi personalizzati per adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro

Documenti e wiki: Collabora su documenti ricchi, basi di conoscenza e wiki direttamente all'interno di ClickUp, con modifica e condivisione in tempo reale

Chat integrata: Comunica con il tuo team utilizzando i canali di chat integrati e i messaggi diretti, mantenendo le conversazioni connesse al tuo lavoro

Lavagne online: Visualizza le idee, mappa i processi e fai brainstorming in modo collaborativo con lavagne interattive

Dashboard e reportistica: Crea dashboard personalizzati per monitorare obiettivi, KPI, carico di lavoro e stato dei progetti con widget e grafici in tempo reale

Calendario e pianificazione: gestisci scadenze, riunioni ed eventi con visualizzazioni integrate del calendario e strumenti di pianificazione

Monitoraggio del tempo: registra il tempo dedicato alle attività, imposta stime e genera tabelle orarie per migliorare la produttività e la fatturazione

Modelli: Utilizza o crea modelli per attività, documenti, elenchi e progetti per standardizzare e velocizzare il lavoro ricorrente

Integrazioni: collega ClickUp con centinaia di strumenti popolari come Slack, Google Drive, Zoom, GitHub e molti altri per flussi di lavoro senza interruzioni

AI Notetaker: Sfrutta Sfrutta AI Notetaker per acquisire, organizzare e trasformare automaticamente le note delle riunioni in informazioni utili

ClickUp AI Notetaker ti consente di concentrarti mentre acquisisci le discussioni chiave e organizzi gli elementi di azione per ottenere risultati significativi dalle riunioni

Limiti di ClickUp

Le funzionalità IA richiedono un componente aggiuntivo a pagamento

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento durante la configurazione dell'automazione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp Brain?

Paddywise513 , un utente ClickUp su Reddit, afferma:

Lo uso sempre per iniziare il lavoro. Devi scrivere un blog? Inizia con Brain. Devi creare una matrice delle competenze per migliorare le tue conoscenze? Inizia con Brain. Devi creare un modello di email per contattare i client? Inizia con Brain!È davvero ottimo per aiutarti a dare il via ai progetti o semplicemente per iniziare con una bozza di contenuto.

Lo uso sempre per iniziare a lavorare. Devi scrivere un blog? Inizia con Brain. Devi creare una matrice delle competenze per migliorare le tue conoscenze? Inizia con Brain. Devi creare un modello di email per contattare i client? Inizia con Brain!È davvero utile per aiutarti a dare il via ai progetti o semplicemente per iniziare con una bozza di contenuto.

2. Jasper AI (Il miglior assistente di scrittura IA per team di marketing e commerciali)

tramite Jasper

Creare contenuti di alta qualità su larga scala richiede molto tempo, ma Jasper IA può semplificare il processo. Ti aiuta a creare contenuti di alta qualità e privi di plagio da due a cinque volte più velocemente per blog, social media, ecc. Supporta inoltre oltre 30 lingue, rendendolo perfetto per la scrittura e la traduzione multilingue.

È stato creato con competenze di marketing, utilizzando oltre 50 framework collaudati per creare testi accattivanti, dalle righe dell'oggetto delle email alle storie coinvolgenti.

Collabora con i membri del team, gestisci i progetti senza intoppi e accedi a piani convenienti sia per liberi professionisti che per aziende.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper AI

Scrivi contenuti di alta qualità e orientati alla conversione per varie piattaforme

Personalizza tono e stile per mantenere la coerenza del marchio

Genera contenuti ottimizzati per la SEO con l'integrazione di Surfer SEO

Migliora la collaborazione del team con il perfezionamento dei contenuti assistito dall'IA

Migliora i flussi di lavoro di marketing con integrazioni come Documenti Google e HubSpot

Analizza le tendenze e fornisci suggerimenti sui contenuti basati sull'IA

Crea immagini generate dall'IA con Jasper Art per integrare i contenuti scritti

Limiti di Jasper IA

In grado di produrre contenuti generici senza prompt dettagliati

I prezzi possono essere elevati per i team di piccole dimensioni

I contenuti generati dall'IA potrebbero richiedere modifiche da parte di esseri umani

Prezzi di Jasper IA

Autore: 49 $/mese

Teams: 69 $/mese

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper IA?

Una recensione su G2 dice:

Uso Jasper per migliorare la mia scrittura: mi dà idee e mi aiuta a superare il blocco dello scrittore.

Uso Jasper per migliorare la mia scrittura: mi dà idee e mi aiuta a superare il blocco dello scrittore.

3. Fireflies AI (il miglior strumento di IA per la trascrizione delle riunioni e la presa di appunti)

tramite Fireflies IA

Il tuo team è spesso alle prese con la presa di appunti durante le riunioni? Fireflies IA automatizza la trascrizione, acquisisce informazioni chiave e organizza le discussioni, in modo che possano concentrarsi sulla conversazione.

Che si tratti di chiamate commerciali, riunioni di team o discussioni con i clienti, Fireflies registra, trascrive e analizza le conversazioni con la precisione garantita dall'IA.

Si integra con Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e altri, rendendo i follow-up semplici e riducendo il rischio di perdere dettagli importanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies IA

Riepiloga/riassumi istantaneamente i punti chiave, le decisioni e gli elementi di azione

Cerca conversazioni passate con una potente ricerca voce-testo

Analizza le tendenze delle riunioni con l'intelligenza conversazionale basata sull'IA

Collabora lasciando commenti e taggando i colleghi nelle trascrizioni

Automatizza i follow-up generando elementi di azione e riepiloghi/riassunti via email

Registrazioni sicure con crittografia di livello aziendale e controlli sulla privacy

Limiti di Fireflies IA

L'accuratezza può variare in base alla qualità audio

Funzionalità/funzioni limitate del piano Free

Prezzi di Fireflies IA

Free

Pro: 18 $ al mese per utente

Business: 29 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fireflies IA

G2: 4,7/5 (oltre 1.240 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies IA?

Una recensione su G2 dice:

L'accuratezza e la sincronizzazione dell'audio con il testo della trascrizione sono molto utili. Non è invadente, poiché è possibile programmare nelle impostazioni la condizione per invitare Fred (Fireflies) solo se lo si desidera. Questo è molto importante perché ci sono alcune riunioni che devono essere private. Ho confrontato IA simili e questa è la migliore di tutte in termini di precisione e riservatezza.

L'accuratezza e la sincronizzazione dell'audio con il testo della trascrizione sono molto utili. Non è invadente, poiché è possibile programmare nelle impostazioni la condizione per invitare Fred (Fireflies) solo se lo si desidera. Questo è molto importante perché ci sono alcune riunioni che devono essere private. Ho confrontato IA simili e questa è la migliore di tutte in termini di precisione e riservatezza.

📮ClickUp Insight: I dati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni mostrano che il 25% delle riunioni coinvolge otto o più partecipanti. Sebbene le riunioni di grandi dimensioni possano essere preziose per l'allineamento e il processo decisionale, spesso creano delle sfide. Infatti, un altro sondaggio di ClickUp ha rivelato che il 64% delle persone ha difficoltà a capire i passaggi successivi in quasi la metà delle riunioni. Essendo l'app completa per il lavoro, colmiamo questa lacuna con una soluzione end-to-end per la gestione delle riunioni. ClickUp Meetings trasforma il modo in cui i team collaborano con programmi dinamici, mentre AI Notetaker cattura ogni informazione preziosa, eliminando la confusione nel follow-up e mantenendo tutti allineati! 💫 Risultati reali: I team che utilizzano le funzionalità di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni non necessarie!

4. Drift IA (Il miglior chatbot basato sull'IA per il commerciale e il marketing)

tramite Drift IA

Drift è una piattaforma di coinvolgimento degli acquirenti basata sull'IA, progettata per creare interazioni più personalizzate e umane durante tutto il percorso di acquisto. Ascolta attivamente, apprende e si adatta al comportamento degli acquirenti, garantendo che ogni punto di contatto sia personalizzato e significativo.

Oltre a questo, Drift ti aiuta anche a trasformare i dati delle conversazioni in relazioni più solide con i clienti, un aumento del flusso di lavoro e un incremento dei ricavi. Lo fa ridefinendo l'esperienza del sito web B2B.

Creato per modernizzare il processo di acquisto B2B, Drift continua ad evolversi insieme ad esso. Invece di navigare tra sistemi scollegati, i tuoi team possono concentrarsi sulla creazione di pipeline, sulla chiusura delle trattative e sull'approfondimento delle relazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Drift AI

Coinvolgi immediatamente i visitatori del sito web con chatbot basati sull'IA

Qualifica automaticamente i lead in base a criteri predefiniti

Prenota riunioni commerciali in tempo reale senza scambi di email

Personalizza le conversazioni utilizzando i dati dei clienti e le informazioni sul loro comportamento

Integrazione perfetta con Salesforce, HubSpot, Marketo e altro ancora

Automatizza le risposte alle domande frequenti e alle richieste più comuni dei clienti

Trasferisci i lead agli agenti umani quando sono necessarie conversazioni più approfondite

Limiti di Drift IA

Può essere costoso per le piccole imprese

Le risposte generate dall'IA a volte mancano delle sfumature umane

Prezzi di Drift IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Drift IA

G2: 4,4/5 (oltre 1.250 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Drift IA?

Una recensione su G2 dice:

Fornisce un modulo categorizzato e strutturato delle richieste. Lavorarci sopra rende le attività davvero semplici. Lo uso ogni giorno per 8 ore di fila. Fa il suo lavoro, semplice!

Fornisce un modulo categorizzato e strutturato delle richieste. Lavorarci rende le attività davvero semplici. Lo uso ogni giorno per 8 ore di fila. Fa il suo lavoro, semplice!

🧠 Curiosità: alcuni agenti IA sono in grado di rilevare le emozioni dei clienti attraverso il testo e la voce, aiutando le aziende a rispondere con il tono giusto. ​

5. Notion AI (Il miglior strumento di gestione delle conoscenze e di presa di appunti basato sull'IA)

tramite Notion IA

Notion è un'area di lavoro flessibile e multipiattaforma che riunisce in un unico posto la creazione di note, la gestione delle attività e la collaborazione. La sua interfaccia basata sull'IA si adatta ai flussi di lavoro individuali, semplificando l'organizzazione.

Puoi monitorare i progetti personali e professionali con blocchi personalizzabili, modelli di project management e database. E puoi farlo integrando altri software per migliorare la produttività del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion AI

Sincronizza programmi e attività senza sforzo con il Calendario Notion

Sfrutta Notion Mail, una finestra In arrivo basata sull'IA per una gestione più intelligente delle email

Genera contenuti, riepiloghi/riassunti e elementi di azione di alta qualità

Migliora la scrittura con la modifica basata sull'IA e i suggerimenti per una maggiore chiarezza

Automatizza attività ripetitive come formattare e organizzare le note

Traduci testi in più lingue con la precisione assistita dall'IA

Migliora il project management con suggerimenti sulle attività basati sull'IA

Limiti di Notion IA

I contenuti generati dall'IA potrebbero richiedere una revisione manuale

Mancanza di integrazione approfondita con strumenti di scrittura di terze parti

Prezzi di Notion IA

Free

Plus : 12 $ al mese per postazione

Business : 24 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion IA?

Una recensione su G2 dice:

Notion mi aiuta molto a completare le attività quotidiane ed è molto facile da usare. È un'area di lavoro connessa dove possiamo prendere note, gestire e organizzare il lavoro in un unico posto. Le pagine sono facili da organizzare e i modelli sono utili.

Notion mi aiuta molto a completare le attività quotidiane ed è molto facile da usare. È un'area di lavoro connessa dove possiamo prendere note, gestire e organizzare il lavoro in un unico posto. Le pagine sono facili da organizzare e i modelli sono utili.

👀 Lo sapevate? Il mercato statunitense dell'IA ha un valore di 107 miliardi di dollari, a testimonianza della forte leadership del Paese nello sviluppo dell'IA e negli investimenti in tecnologie all'avanguardia.

6. Salesforce Einstein (miglior strumento di CRM e analisi basato sull'IA)

tramite Salesforce Einstein

Salesforce Einstein ti aiuta a personalizzare l'esperienza dei clienti, aumentare la produttività e promuovere l'innovazione senza scrivere una sola riga di codice.

Che tu lavori nel settore commerciale, dei servizi, del marketing o dell'analisi, Einstein guida le tue decisioni, automatizza le attività e scopre informazioni utili per alimentare la crescita.

Hai bisogno di consigli più intelligenti sui prodotti? Previsioni commerciali basate sull'IA? Analisi automatizzata dei dati? Einstein si occupa di tutto, così tu puoi concentrarti su ciò che conta davvero: costruire relazioni più solide con i clienti e aumentare il fatturato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Einstein

Prevedi il comportamento dei clienti con informazioni basate sull'IA

Automatizza le attività CRM di routine e l'inserimento dei dati

Ottieni lead e opportunità per dare priorità ai potenziali clienti di alto valore

Personalizza le interazioni con i clienti grazie ai consigli basati sull'IA

Analizza le prestazioni commerciali e le previsioni sull'andamento dei ricavi

Integrazione con tutti i prodotti Salesforce per flussi di lavoro senza interruzioni

Limiti di Salesforce Einstein

Richiede l'ecosistema Salesforce per la piena funzionalità

Costi elevati per le piccole imprese

Prezzi di Salesforce Einstein

Einstein for Service: 75 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce Einstein

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce Einstein?

Una recensione di Gartner afferma:

Nel complesso, sono molto soddisfatto della mia esperienza con Einstein. Avevamo già Salesforce, quindi è stato naturale provare Einstein quando ce l'hanno presentato. Dalla demo, al PoC, all'implementazione, tutto è andato liscio. Anche se IA era una parola alla moda, sono felice che abbiamo intrapreso questa strada.

Nel complesso, sono molto soddisfatto della mia esperienza con Einstein. Avevamo già Salesforce, quindi è stato naturale provare Einstein quando ce l'hanno presentato. Dalla demo, al PoC, all'implementazione, tutto è andato liscio. Anche se IA era una parola alla moda, sono felice che abbiamo intrapreso questa strada.

🧠 Curiosità: il primo chatbot, ELIZA (creato negli anni '60), era così convincente che le persone pensavano di parlare con un vero terapeuta!

7. Reclaim AI (il miglior strumento di pianificazione e gestione del tempo basato sull'IA)

tramite Reclaim IA

reclaim AI è una piattaforma di pianificazione basata sull'IA che aiuta gli individui e i team a sfruttare al meglio il proprio tempo. Crea automaticamente programmi personalizzati, difende il tempo dedicato al lavoro e fornisce informazioni dettagliate sulla produttività.

La piattaforma si integra con vari strumenti di produttività per semplificare la pianificazione delle attività, il coordinamento delle riunioni e l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. L'obiettivo è aiutare gli utenti a risparmiare molto tempo durante la settimana lavorativa.

Le funzionalità/funzioni chiave di Reclaim AI includono la pianificazione basata sull'IA, la pianificazione intelligente delle riunioni e analisi dettagliate per prevenire il burnout e migliorare la produttività complessiva.

Ritrova le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Automatizza la pianificazione delle attività in base al carico di lavoro e alle priorità

Blocca il tempo di concentrazione per ridurre le distrazioni e le interruzioni

Riprogramma le riunioni in modo dinamico in base alla disponibilità in tempo reale

Equilibra lavoro e vita privata con la gestione del tempo basata sull'IA

Sincronizzazione dei calendari e ottimizzazione della pianificazione a livello di team

Integrazione con Google Calendar, Slack e strumenti di produttività

Supera i limiti dell'IA

Ideale per gli utenti di Google Workspace

Nessuna app desktop, solo basata sul web

Richiedi un preventivo per l'IA

Lite : Gratis

Starter: 10 $ al mese per postazione

Business: 15 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Recupera le valutazioni e le recensioni IA

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Reclaim AI?

Una recensione su G2 dice:

È intelligente e riempie il mio calendario senza che io debba alzare un dito (o perdere tempo a capire quando fare tutto, il flagello del mio lavoro). Le numerose funzionalità hanno aiutato CMA e aiuteranno anche CYA.

È intelligente e riempie il mio calendario senza che io debba alzare un dito (o perdere tempo a capire quando fare tutto, la rovina del mio lavoro). Le numerose funzionalità hanno aiutato CMA e aiuteranno anche CYA.

8. AutoGPT (Il miglior agente IA autonomo per l'automazione avanzata)

tramite AutoGPT

AutoGPT ti consente di creare, distribuire e gestire agenti IA che gestiscono attività, ottimizzano i flussi di lavoro e rispondono immediatamente ai trigger. Questi assistenti sempre attivi funzionano in modo continuo, liberandoti dal lavoro ripetitivo.

Con l'integrazione low-code, puoi creare automazioni complesse del flusso di lavoro senza competenze tecniche approfondite. Gli agenti basati su cloud di AutoGPT operano in modo indipendente, garantendo efficienza e affidabilità senza supervisione costante.

Migliori funzionalità/funzioni di AutoGPT

Opera in modo autonomo con un intervento umano minimo

Genera ed esegui attività complesse basate su obiettivi generali

Accedi ai dati in tempo reale dal web per ottenere informazioni aggiornate

Integrazione con varie API e strumenti esterni per un'automazione senza soluzione di continuità

Adattati a scenari in evoluzione e perfeziona le risposte in modo dinamico

Automatizza la ricerca, la creazione di contenuti e lo sviluppo della strategia aziendale

Limiti di AutoGPT

Richiede conoscenze tecniche per la configurazione e il funzionamento

Costi di calcolo elevati e dipendenza da hardware potente

Mancanza di protezioni, che lo rendono soggetto a generare risultati imprecisi o irrilevanti

Prezzi di AutoGPT

Open source con costi di implementazione in base all'utilizzo (si applicano i costi API)

Valutazioni e recensioni di AutoGPT

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di AutoGPT?

Una recensione su G2 dice:

AutoGPT utilizza GPT-4 di OpenAI ed è il primo esempio di applicazione che utilizza GPT-4 per eseguire attività autonome. È gratuito e open source, il che lo rende più vantaggioso per gli utenti. Mi aiuta molto nell'apprendimento della codifica. È semplice da usare e intuitivo.

AutoGPT utilizza GPT-4 di OpenAI ed è il primo esempio di applicazione che utilizza GPT-4 per eseguire attività autonome. È gratuito e open source, il che lo rende più vantaggioso per gli utenti. Mi aiuta molto nell'apprendimento della codifica. È semplice da usare e intuitivo.

💡 Suggerimento: addestra la tua IA con interazioni reali. Più dati di alta qualità fornisci, più intelligente e naturale diventerà.

9. Intercom IA (il miglior chatbot di supporto clienti basato sull'IA)

tramite Intercom

Completamente omnicanale e integrato con strumenti di supporto essenziali, Intercom è una piattaforma di assistenza clienti affidabile basata sull'IA, creata per le aziende moderne.

È in grado di supportare richieste in qualsiasi lingua, canale o fuso orario e fornisce informazioni utili per migliorare i contenuti dell'assistenza. Un centro assistenza perfettamente integrato garantisce ai clienti l'accesso costante all'assistenza di cui hanno bisogno.

Gli agenti dell'assistenza vedono un aumento dell'efficienza con Fin IA Copilot, una finestra In arrivo condivisa per una collaborazione fluida e conversazioni continue sui ticket che eliminano i silos.

I manager possono aumentare la soddisfazione dei clienti monitorando e ottimizzando le operazioni di supporto con informazioni basate sull'IA e automatizzando le attività ripetitive con i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Intercom IA

Automatizza il supporto clienti con chatbot basati sull'IA

Genera risposte personalizzate basate sulle query degli utenti

Inoltra senza problemi le conversazioni complesse agli agenti umani

Analizza il sentiment e il comportamento dei clienti per un coinvolgimento proattivo

Integrazione con CRM, help desk e app aziendali per interazioni basate sui dati

Supporta la messaggistica multicanale su siti web, app ed email

Limiti dell'IA di Intercom

Le risposte IA potrebbero talvolta mancare di accuratezza contestuale

Prezzi più elevati rispetto ad altre soluzioni di chatbot

Prezzi di Intercom IA

A partire da 0,99 $ per risoluzione + 29 $ al mese per postazione helpdesk

Valutazioni e recensioni di Intercom IA

G2 : 4,5/5 (oltre 3.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Intercom?

Una recensione su G2 dice:

Penso che Intercom sia molto intuitivo e abbia molti ottimi strumenti per quanto riguarda l'IA. È davvero possibile addestrare l'IA a rispondere a molte domande approfondite. Anche l'assistenza di Intercom è molto cordiale e disponibile.

Penso che Intercom sia molto intuitivo e abbia molti ottimi strumenti per quanto riguarda l'IA. È davvero possibile addestrare l'IA a rispondere a molte domande approfondite. Anche l'assistenza di Intercom è molto cordiale e disponibile.

10. LlamaIndex (il miglior strumento di recupero e indicizzazione dei dati basato sull'IA)

tramite LlamaIndex

LlamaIndex è un framework avanzato che semplifica il modo in cui la tua azienda connette i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) ai propri dati privati.

Consente l'indicizzazione, il recupero e l'esecuzione di query senza soluzione di continuità di dati strutturati e non strutturati, consentendo all'IA di generare risposte più sensibili al contesto.

Con connettori integrati per varie origini dati, tra cui database, API e archiviazione cloud, LlamaIndex garantisce un'integrazione fluida senza alcuna complessità.

I suoi meccanismi di recupero intelligenti ottimizzano la precisione, rendendolo uno strumento potente per applicazioni di ricerca, automazione e gestione aziendale basate sull'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di LlamaIndex

Abilita la ricerca basata sull'IA e l'indicizzazione dei documenti

Recupera informazioni rilevanti da repository di dati di grandi dimensioni

Elabora dati non strutturati in formati leggibili dall'IA

Integra modelli di IA come GPT per risposte contestualizzate

Supporta più origini dati, inclusi PDF, database e API

Migliora il recupero delle conoscenze per la business intelligence

Limiti di LlamaIndex

Richiede competenze tecniche per la configurazione e l'integrazione

Applicazioni dirette per gli utenti finali limitate senza sviluppo aggiuntivo

Prezzi di LlamaIndex

Starter: 50 $ al mese

Pro: 500 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LlamaIndex

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Nessuna recensione trovata

Cosa dicono gli utenti reali di LlamaIndex?

Una recensione su G2 dice:

Come data scientist che si occupa di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), ho trovato LlamaIndex molto utile da gestire. Mi ha permesso di inserire dati in formati come PDF o API, database ed Excel, facilitandomi l'addestramento e l'esecuzione di LLM con numerosi set di dati.

Come data scientist che si occupa di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), ho trovato LlamaIndex molto utile da gestire. Mi ha permesso di inserire dati in formati come PDF o API, database ed Excel, facilitandomi l'addestramento e l'esecuzione di LLM con numerosi set di dati.

11. ChatGPT (Il miglior chatbot IA per IA conversazionale e generazione di contenuti)

tramite ChatGPT

ChatGPT è un assistente IA versatile che ti aiuta in tutto, dalla stesura di email e generazione di contenuti alla codifica e al supporto clienti.

Le sue avanzate capacità linguistiche garantiscono risposte contestualizzate e simili a quelle umane, rendendolo uno strumento prezioso per automatizzare le attività e migliorare la produttività.

Che tu stia raccogliendo idee o semplificando i flussi di lavoro, ChatGPT si adatta alle tue esigenze. Grazie a miglioramenti regolari e integrazioni perfette, è un compagno affidabile basato sull'IA sia per uso professionale che quotidiano.

Migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Genera risposte di testo simili a quelle umane per il supporto clienti, la creazione di contenuti e altro ancora

Assistenza nelle attività di brainstorming, riepilogo/riassunto e ricerca

Comprendi e rispondi in modo efficace alle query in linguaggio naturale

Adattati a vari settori, dal marketing alla documentazione tecnica

Integrazione con app e strumenti tramite API per flussi di lavoro automatizzati

Migliora continuamente con gli aggiornamenti del modello OpenAI

Limiti di ChatGPT

Le risposte potrebbero talvolta essere imprecise o non aggiornate

Non offre accesso web in tempo reale nelle versioni gratuite e di livello inferiore

Può generare risultati distorti o incoerenti a seconda dei prompt

Prezzi di ChatGPT

Versione gratuita disponibile

ChatGPT Plus a 20 $ al mese per risposte più rapide e accesso a GPT-4

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 710 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 110 recensioni)

💡 Suggerimento: Monitora regolarmente le prestazioni dell'IA, tenendo d'occhio metriche quali l'accuratezza delle risposte e la soddisfazione dei clienti per ottimizzarne le prestazioni.

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

Una recensione su G2 dice:

Chatgpt fornisce risposte ottimali e molto facili da comprendere. È inoltre facile da integrare e implementare. Offre un ottimo supporto clienti e funzionalità/funzioni straordinarie. Lo utilizzo molto frequentemente ogni giorno.

Chatgpt fornisce le risposte migliori e molto facili da capire. È anche facile da integrare e implementare. Offre un ottimo supporto clienti e le funzionalità sono straordinarie. Lo uso molto spesso, ogni giorno.

12. GitHub Copilot (Il miglior assistente di codifica IA per sviluppatori)

tramite GitHub Copilot

GitHub Copilot è un assistente di codifica basato sull'IA che aiuta gli sviluppatori a scrivere codice più velocemente e con meno errori.

Integrato nei più diffusi editor di codice, fornisce suggerimenti in tempo reale, completa automaticamente intere righe o funzioni e si adatta allo stile dello sviluppatore.

Basato sui modelli avanzati di OpenAI, Copilot comprende il contesto, offre consigli e riduce le attività ripetitive, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sull'innovazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di GitHub Copilot

Assisti gli sviluppatori con suggerimenti e completamenti del codice in tempo reale

Genera intere funzioni, frammenti e commenti con l'IA

Supporta più linguaggi di programmazione e framework

Impara dai contributi degli sviluppatori per migliorare i suggerimenti nel tempo

Integrazione perfetta con Visual Studio Code e IDE JetBrains

Migliora la produttività riducendo le attività di codifica ripetitive

Limiti di GitHub Copilot

Può generare codice errato o non sicuro senza verifica

Dipendente dall'ecosistema GitHub per la piena funzionalità

Opzioni di personalizzazione limitate per il comportamento dell'IA

Prezzi di GitHub Copilot

Free

Team: 4 $ al mese per utente

Enterprise: 21 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di GitHub Copilot

Una recensione su G2 dice:

Ciò che apprezzo particolarmente di GitHub Copilot è la combinazione di efficienza, adattabilità e varietà dei modelli IA che utilizza. Non si limita a completare rapidamente il codice, ma migliora attivamente il mio flusso di lavoro suggerendo soluzioni ottimizzate, strutturate e orientate alle prestazioni.

Ciò che apprezzo particolarmente di GitHub Copilot è la combinazione di efficienza, adattabilità e varietà dei modelli di IA che utilizza. Non si limita a completare rapidamente il codice, ma migliora attivamente il mio flusso di lavoro suggerendo soluzioni ottimizzate, strutturate e orientate alle prestazioni.

13. Workday IA (la migliore IA per le risorse umane, la finanza e la gestione della forza lavoro)

tramite Workday IA

Workday IA porta l'intelligenza nella gestione della forza lavoro e delle risorse finanziarie, aiutando le aziende ad automatizzare le operazioni relative alle risorse umane, alle buste paga e alla finanza.

I suoi strumenti basati sull'IA forniscono analisi predittive, consigli personalizzati e flussi di lavoro automatizzati per migliorare il processo decisionale e l'efficienza.

Workday IA assiste nell'acquisizione di talenti, nell'abbinamento delle competenze e nella pianificazione della forza lavoro, semplificando al contempo i processi finanziari come le previsioni e la valutazione dei rischi.

Integrato nella piattaforma Workday, apprende continuamente dai dati per migliorare la precisione e l'adattabilità, aiutando le organizzazioni a ottimizzare le operazioni e promuovere strategie aziendali più intelligenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di IA per il lavoro quotidiano

Automatizza i processi HR come il reclutamento, le buste paga e il monitoraggio delle prestazioni

Fornisci informazioni basate sull'IA per la pianificazione della forza lavoro, la gestione delle attività e il processo decisionale

Migliora la reportistica finanziaria e il budgeting con l'analisi predittiva

Migliora l'inserimento dei dipendenti e i consigli per lo sviluppo della carriera

Offri chatbot basati sull'IA per l'assistenza HR e IT

Integrazione con strumenti aziendali di terze parti per un'esperienza unificata

Limiti dell'IA di Workday

Costi elevati per le piccole e medie imprese

Richiede l'ecosistema Workday per una funzionalità ottimale

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Prezzi di Workday IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workday IA

G2: 4. 1/5 (oltre 1.850 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 210 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Workday IA?

Una recensione su G2 dice:

Ciò che apprezzo di più di Workday è il suo design intuitivo, la reportistica in tempo reale, l'adattabilità, la perfetta integrazione e i continui miglioramenti.

Ciò che apprezzo di più di Workday è il design intuitivo, la reportistica in tempo reale, l'adattabilità, la perfetta integrazione e i continui miglioramenti.

14. QuickBooks IA (Intuit Assist) (Il miglior assistente di contabilità e tenuta dei libri contabili basato sull'IA)

tramite QuickBooks IA

Basato su Intuit Assist, QuickBooks IA aiuta le piccole imprese e i commercialisti ad automatizzare la contabilità, il monitoraggio delle spese e la preparazione delle dichiarazioni dei redditi.

Fornisce informazioni in tempo reale, categorizzazioni intelligenti e consigli basati sull'IA per migliorare la gestione del flusso di cassa e il budgeting. QuickBooks IA è in grado di generare report, rilevare anomalie e offrire consulenza finanziaria personalizzata, riducendo il lavoro manuale e migliorando la precisione.

La facile integrazione nell'ecosistema QuickBooks consente agli utenti di prendere decisioni finanziarie informate senza sforzo, risparmiando tempo e riducendo al minimo gli errori.

QuickBooks IA (Intuit Assist) migliori funzionalità/funzioni

Automazione della contabilità, del monitoraggio delle spese e della fatturazione

Fornisci approfondimenti e previsioni finanziarie basati sull'IA

Assistenza nel calcolo delle imposte e consigli sulla conformità fiscale

Rileva anomalie e segnala potenziali errori contabili

Integrazione con sistemi bancari e di elaborazione dei pagamenti

Offri assistenza basata sull'IA per query finanziarie

Limiti di QuickBooks IA (Intuit Assist)

Ideale per le piccole e medie imprese

Personalizzazione limitata per esigenze contabili complesse

Le informazioni fornite dall'IA potrebbero richiedere una verifica manuale per garantirne l'accuratezza

Prezzi di QuickBooks IA (Intuit Assist)

Inizio semplice: 35 $ al mese

In più: 99 $ al mese

Avanzato: 235 $/mese

Valutazioni e recensioni di QuickBooks IA (Intuit Assist)

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Rendi la tua azienda a prova di futuro con ClickUp: il miglior agente IA per il business

Gli agenti IA non solo semplificano le operazioni aziendali odierne, ma stanno anche dando forma al futuro del modo in cui viene svolto il lavoro.

Con l'automazione, l'analisi predittiva e il processo decisionale basato sull'IA che diventano la norma, le aziende che adottano questi strumenti rimarranno all'avanguardia.

Se stai cercando un'IA che cresca con la tua azienda, ClickUp Brain è la soluzione giusta per te. Automazione intelligente, approfondimenti sui progetti e integrazioni perfette mantengono il tuo team produttivo mentre si adatta alle esigenze future.

Non limitarti a stare al passo, ma supera la concorrenza. Registrati gratis e prova ClickUp Brain oggi stesso!