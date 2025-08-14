Modelli gratuiti di griglia a 9 caselle per la pianificazione della successione

Cosa succederebbe se il tuo manager di punta se ne andasse domani senza preavviso e senza un backup? Se ti è venuto un nodo alla gola, è ora di pensare seriamente a costruire una pipeline di leadership. Hai bisogno di persone pronte a farsi avanti quando serve, senza compromettere la continuità aziendale.

La pianificazione della successione e la mobilità interna non sono solo caselle di controllo delle risorse umane, ma rappresentano il tuo vantaggio competitivo nel trattenere e sviluppare i migliori talenti.

👀 Lo sapevi? Infatti, il 28% dei dipendenti afferma che lascerebbe il proprio lavoro per un'azienda che investe maggiormente nella loro crescita. Quindi perché non concentrarsi sullo sviluppo dei talenti già presenti per guidare l'azienda verso il futuro?

Non sai da dove iniziare? Una griglia a 9 caselle è un primo passaggio intelligente. Ti aiuta a valutare le prestazioni dei dipendenti e il loro potenziale futuro in un unico posto. Individuerai rapidamente i tuoi dipendenti più performanti e i futuri leader su cui vale la pena investire.

Inoltre, identifica chiaramente come offrire feedback, formazione e opportunità di sviluppo. Questo tipo di supporto aiuta le persone a crescere e, cosa ancora più importante, a rimanere.

Cosa sono i modelli di griglia a 9 box?

I modelli a griglia a nove caselle sono strutture visive che aiutano i manager a valutare le prestazioni e il potenziale dei dipendenti utilizzando una semplice matrice 3×3. Questi modelli di valutazione delle prestazioni offrono ai team un quadro più chiaro dell'impatto e del potenziale di crescita futura di ogni persona.

Pensa a una griglia a 9 caselle come a una mappa dei talenti che colma il divario tra lo sviluppo dei talenti, il processo di gestione delle prestazioni e la pianificazione della successione. Ottieni una vista ingrandita dell'intera forza lavoro. In questo modo è più facile individuare i dipendenti più performanti, i collaboratori costanti e coloro che hanno bisogno di una spinta per crescere.

Ecco come si presenta uno di questi modelli:

modello a griglia 9 box

🤔 Ti senti sopraffatto? Analizziamo i componenti del modello della griglia a 9 caselle:

Asse verticale per le prestazioni (da basso ad alto)

Questo mostra quanto una persona sta facendo bene nel suo ruolo attuale.

Basso rendimento significa che non soddisfano le aspettative

Prestazioni moderate indicano che gli obiettivi sono stati raggiunti, ma c'è margine di miglioramento

Alta performance significa che non solo soddisfano le aspettative, ma le superano costantemente

Asse orizzontale per il potenziale (da basso ad alto)

Questo misura la loro capacità di crescita futura.

Basso potenziale suggerisce una capacità limitata ad assumersi maggiori responsabilità

Potenziale moderato significa che possono crescere con il supporto e lo sviluppo adeguati

Alto potenziale indica che sono pronti per ruoli più importanti o opportunità di leadership

Ora vediamo cosa rappresenta ciascuna delle nove caselle:

Basso rendimento / basso potenziale: Non soddisfa le aspettative e richiede una rivalutazione dell'idoneità al ruolo

Basso rendimento / potenziale medio: Rendimento inferiore alle aspettative, ma con potenziale di crescita con il supporto o un ruolo più adeguato

Basso rendimento / alto potenziale: Attualmente non soddisfa le aspettative, ma dimostra un forte potenziale di leadership con una guida adeguata

Prestazioni medie / potenziale basso: soddisfa le aspettative di base, ma non ha il potenziale per crescere oltre il ruolo attuale

Prestazioni medie / potenziale medio: Prestazioni costanti e potenziale di sviluppo con il giusto supporto

Prestazioni medie / alto potenziale: Ottiene risultati costanti e potrebbe affrontare sfide più impegnative con uno sviluppo mirato

Alte prestazioni / basso potenziale: eccelle nel ruolo attuale, ma potrebbe non essere adatto a responsabilità senior o complesse

Prestazioni elevate / potenziale medio: Prestazioni ottime e possibilità di ulteriore crescita con una formazione mirata o nuove opportunità

Alte prestazioni / alto potenziale: Si distingue come uno dei migliori performer, pronto per ruoli di leadership o strategici ad alto impatto

👀 Lo sapevate che: Solo il 6% dei dipendenti ritiene che la propria organizzazione eccella nella mobilità interna dei talenti, mentre il 16% valuta il lavoro richiesto come inadeguato.

Cosa rende un modello di griglia a 9 caselle un buon modello?

Un rapporto Deloitte ha rilevato che l'86% dei leader aziendali considera la pianificazione una priorità urgente ed essenziale, ma solo il 14% ritiene di farlo bene. I modelli a nove caselle possono aiutarti a colmare questa lacuna. Ma devi considerare se hanno tutti i componenti necessari.

Ecco alcuni elementi essenziali che rendono efficace un modello di griglia a 9 caselle:

Etichette o titoli delle caselle: Cancella titoli come "High Performer" o "Future Leader" che rendono ogni categoria facilmente comprensibile a colpo d'occhio

Descrizioni delle caselle definite: brevi spiegazioni per ogni sezione della griglia per garantire una valutazione coerente dei dipendenti

Criteri e flusso chiari: definizioni specifiche per prestazioni o potenziale basso, medio e alto per rendere le valutazioni più fluide e obiettive

Sezione informazioni sui dipendenti: spazio per registrare nome, ruolo, reparto e data di revisione per registrazioni organizzate e tracciabili

Campi per note e commenti: aree designate per aggiungere commenti e assegnare azioni di revisione alle parti interessate per una pianificazione collaborativa

Raccomandazioni per lo sviluppo: suggerimenti per lo sviluppo delle competenze legati alla formazione, alle promozioni e al software di valutazione delle prestazioni, idealmente con punteggi numerici per garantire la coerenza

Codifica a colori: segnali visivi (come rosso, giallo, verde) per evidenziare modelli, supportati da una legenda che spiega ogni etichetta e punteggio

Filtri per team o reparto: filtri personalizzati per team, ruolo o posizione per un'analisi più semplice tra i diversi segmenti aziendali

Assegnatari dinamici: assegnazione delle attività con monitoraggio dei responsabili e delle scadenze, garantendo la responsabilità di tutti

Integrazioni: sincronizzazione con strumenti sincronizzazione con strumenti di monitoraggio degli obiettivi e di project management per centralizzare i dati e semplificare la pianificazione della successione

Panoramica dei modelli gratuiti 9 Box Grid

16 modelli gratuiti di griglia a 9 caselle

Potresti creare una griglia a 9 caselle da zero, mappando assi, sistemi di punteggio e definizioni dei ruoli. Oppure potresti saltare la configurazione e utilizzare i modelli gratuiti di ClickUp.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti offre tutto in un unico posto: crea profili dei talenti, imposta punti di controllo della crescita, assegna feedback e monitora i piani di successione tra i team.

Con ClickUp, puoi creare profili dei talenti, liste di controllo e monitorare i futuri leader. Inoltre, i suoi strumenti di valutazione ti consentono di assegnare piani di sviluppo, impostare punti di controllo della crescita e molto altro ancora, il tutto in un unico posto per una gestione delle prestazioni dei dipendenti e una pianificazione della successione senza soluzione di continuità.

I nostri team hanno utilizzato moduli e modelli per standardizzare alcuni flussi di lavoro. Abbiamo anche utilizzato l'automazione integrata per semplificare alcuni flussi di lavoro, in particolare quando i campi personalizzati acquisiscono informazioni che possono aiutare a determinare a chi assegnare un'attività. Infine, abbiamo anche utilizzato l'integrazione email e le funzionalità API per generare automaticamente attività quando alcune piattaforme segnalano o mostrano possibili problemi di prestazioni.

I nostri team hanno utilizzato moduli e modelli per standardizzare alcuni flussi di lavoro. Abbiamo anche utilizzato l'automazione integrata per semplificare alcuni flussi di lavoro, in particolare nei casi in cui i campi personalizzati acquisiscono informazioni utili per determinare a chi assegnare un'attività. Infine, abbiamo anche utilizzato l'integrazione email e le funzionalità API per generare automaticamente attività quando alcune piattaforme segnalano o mostrano possibili problemi di prestazioni.

1. Modello di documento per la valutazione delle prestazioni ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea facilmente i profili delle prestazioni dei dipendenti con il modello di documento di valutazione delle prestazioni ClickUp

Non è possibile identificare i talenti di prossima generazione senza prima comprendere le prestazioni attuali del proprio team. Il modello di documento per la valutazione delle prestazioni di ClickUp ti aiuta a individuare i dipendenti più performanti dal pool di talenti e a prepararli a raccogliere il testimone con feedback concreti.

Puoi utilizzare questo modello per:

Valuta le competenze, il percorso di crescita e l'adeguatezza al ruolo attuale

Raccogli valutazioni personali e dei colleghi per ottenere informazioni equilibrate

Definisci obiettivi chiari entro una sequenza temporale specifica per semplificare la gestione delle prestazioni e la mappatura dei talenti

Evidenzia i risultati raggiunti per migliorare il morale

Crea un piano di miglioramento delle prestazioni utilizzando le funzionalità/funzioni integrate del software di gestione delle prestazioni per fornire assistenza tempestiva

🔑 Ideale per: Professionisti delle risorse umane, manager e team leader per valutare le prestazioni individuali dei dipendenti.

2. Modello completo per la valutazione delle prestazioni di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica le valutazioni delle prestazioni dei dipendenti e misura lo stato di avanzamento in modo visivo con il modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

Aiuta i tuoi dipendenti a riflettere, crescere e assumersi la responsabilità del proprio impatto come successori con il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp. I membri del team possono utilizzarlo per eseguire autovalutazioni e i manager possono fornire feedback strutturati per pianificare le opportunità di crescita professionale di ciascun dipendente.

Questo modello di mappa della carriera ti aiuta a:

Dai più potere ai dipendenti con le autovalutazioni e definisci gli obiettivi per le valutazioni delle prestazioni

Monitora la loro crescita attraverso le barre di stato per le valutazioni delle prestazioni

Organizza conversazioni collaborative sulla carriera per pianificare il futuro dei dipendenti in azienda

Assegna le attività di valutazione delle prestazioni dei dipendenti ai manager e alle parti interessate

🔑 Ideale per: team delle risorse umane, manager e dipendenti per valutare le prestazioni, supportare la pianificazione della carriera e tenere conversazioni strutturate sulla crescita futura.

3. Modello di revisione trimestrale delle prestazioni ClickUp

Ottieni il modello gratuito Comunica regolarmente ai dipendenti le aree di miglioramento e i risultati raggiunti con il modello di revisione trimestrale delle prestazioni di ClickUp

👀 Lo sapevi? Il 63% delle persone lascia il proprio lavoro a causa di un feedback insufficiente o di scarsa qualità. Senza un feedback strutturato e regolare, rischi di perdere lavoratori promettenti e di compromettere l'intero piano di successione.

Rendi il feedback una routine con il modello di revisione trimestrale delle prestazioni di ClickUp.

Puoi utilizzarli per:

Classifica e aggiungi attributi per monitorare obiettivi, OKR e altri KPI

Offri riepiloghi/riassunti sulle prestazioni attuali, il raggiungimento degli obiettivi, i miglioramenti e l'etica del lavoro

Identifica le aree di miglioramento nelle competenze trasversali come la risoluzione dei problemi e la comunicazione

Evidenzia i loro risultati e fornisci critiche costruttive per il trimestre

Valuta i contributi su una scala da Eccellente, Buono, Discreto e Scarso e crea una classifica delle prestazioni dei dipendenti

🔑 Ideale per: Valutare l'allineamento dei dipendenti con gli obiettivi a breve termine, riconoscere i risultati raggiunti e impostare obiettivi SMART ogni trimestre.

4. Modello di modulo di valutazione dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Monitora regolarmente le prestazioni e le attività cardine dei dipendenti con il modello di modulo di valutazione ClickUp

Valutazioni regolari evidenziano quali dipendenti soddisfano o superano costantemente le aspettative. Queste persone sono le più adatte a ricoprire con esito positivo ruoli di maggiore rilievo nella tua azienda.

Con il modello di modulo di valutazione ClickUp, puoi monitorare facilmente le prestazioni e le attività cardine, individuare tempestivamente i migliori talenti e pianificare con sicurezza la successione.

Puoi utilizzare questo modello per:

Tieni traccia delle ore lavorative di un dipendente

Valuta quante attività hanno completato per misurare le prestazioni e l'efficienza del team

Monitora il loro ritmo nel raggiungimento delle attività cardine per comprenderne il potenziale e la crescita

Evidenzia i premi e le attività cardine che hanno raggiunto e assegna valutazioni a stelle alle competenze dei dipendenti

Guida il tuo piano di miglioramento delle prestazioni

Assicurati che le valutazioni siano basate su criteri coerenti e oggettivi

🔑 Ideale per: Valutazioni giornaliere e settimanali delle prestazioni e delle attività cardine dei dipendenti.

🧠 Curiosità: Jack Welch, il leggendario CEO di GE, ha coniato la formula delle " 4E e una P " (energia, entusiasmo, vantaggio competitivo, esecuzione e passione), che in seguito ha contribuito a ispirare il modello a 9 caselle.

5. Modello di report settimanale dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia delle prestazioni dei dipendenti e risolvi le loro sfide con il modello di report settimanale dei dipendenti di ClickUp

Il modello di report settimanale dei dipendenti di ClickUp non è una griglia a 9 caselle, ma è un potente complemento che aiuta i dipendenti a valutare il loro stato di avanzamento e a individuare tempestivamente gli ostacoli.

Inoltre, offre ai tuoi team una piattaforma per esprimere le sfide e i problemi della settimana. In questo modo, puoi affrontare rapidamente i problemi, migliorare la soddisfazione sul posto di lavoro e trattenere i tuoi dipendenti di maggior talento.

Puoi utilizzare questo modello per:

Tieni traccia delle attività settimanali, del tempo impiegato e dei contributi dei dipendenti, tutto in un unico posto

Individua e risolvi i problemi ricorrenti sul posto di lavoro, comprese le strategie di fidelizzazione dei dipendenti, per migliorare l'esperienza dei dipendenti e supportare l'esito positivo

Incoraggia l'autovalutazione utilizzando la scala di valutazione integrata

Guida i dipendenti nella creazione del loro piano di miglioramento e offri assistenza dove necessario

🔑 Ideale per: Incoraggiare l'autosufficienza dei successori e affrontare tempestivamente i problemi comuni che devono affrontare.

📮Approfondimento ClickUp: il 92% dei knowledge worker utilizza strategie personalizzate di gestione del tempo. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non offre ancora solide funzionalità/funzioni integrate di gestione del tempo o di definizione delle priorità, il che può ostacolare un'efficace definizione delle priorità. Le funzionalità di pianificazione e monitoraggio del tempo basate sull'IA di ClickUp possono aiutarti a trasformare queste supposizioni in decisioni basate sui dati. Può persino suggerire finestre di concentrazione ottimali per le attività. Crea un sistema di gestione del tempo personalizzato che si adatta al tuo modo di lavorare!

6. Modello di report sulle prestazioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza le prestazioni basate sui progetti per identificare i migliori collaboratori con il modello di report sulle prestazioni di ClickUp

La gestione delle prestazioni può diventare rapidamente complicata, soprattutto quando si amplia il team e si pianifica la successione. Chi si occupa di cosa? Stanno migliorando nel tempo? Con così tante variabili, il modello di report sulle prestazioni di ClickUp ti offre una visione più chiara. Riunisce tutto in immagini intelligenti e di facile lettura che ti aiutano a tenere sotto controllo la crescita dei dipendenti e lo stato dei progetti.

Puoi utilizzare questo modello per:

Monitora lo stato di avanzamento e i KPI in tempo reale

Misurate i costi aggiuntivi durante la sequenza del programma/progetto/attività cardine

Quantifica il tempo impiegato, lo stato di avanzamento e il budget attraverso immagini e grafici

Analizza le tendenze delle prestazioni dei dipendenti per identificare i migliori performer e il loro potenziale di leadership

🔑 Ideale per: Visualizzare le prestazioni e il contributo basati sui progetti per comprendere il potenziale di leadership dei dipendenti.

7. Modello di piano ClickUp 30 60 90 giorni

Ottieni il modello gratis Imposta dei punti di controllo per la valutazione del potenziale di leadership e la pianificazione della successione con il modello di piano 30-60-90 giorni di ClickUp

Crea dei punti di controllo per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti con il modello di piano 30-60-90 giorni di ClickUp. Questa griglia a 9 caselle ti aiuterà a valutare i dipendenti che stai prendendo in considerazione per responsabilità più significative e a scegliere i migliori tra loro.

Inoltre, questo può aiutarti a misurare le prestazioni e lo stato di avanzamento. Identifica le esigenze di formazione e offri supporto ogni trenta giorni per preparare i dipendenti a ruoli critici.

Questo modello ti consentirà di:

Definisci obiettivi e attività individuali per i dipendenti e monitora lo stato di avanzamento di conseguenza

Valuta come i dipendenti che hanno ottenuto recenti promozioni si stanno ambientando nei loro nuovi ruoli

Monitora le attività cardine con la visualizzazione calendario

Trova le persone migliori per i ruoli di leadership attraverso una valutazione periodica delle prestazioni

Utilizza un processo di valutazione strutturato per valutare il potenziale di leadership dei nuovi dipendenti

🔑 Ideale per: Trovare i migliori dipendenti per ruoli di leadership.

8. Modello di piano d'azione per i dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Affina le capacità di leadership dei tuoi dipendenti con il modello di piano d'azione per i dipendenti di ClickUp

Vuoi che i tuoi dipendenti abbiano successo nei futuri ruoli di leadership? Preparali al successo organizzativo con il modello di piano d'azione per i dipendenti di ClickUp. Fornisce loro una tabella di marcia chiara e attuabile per sviluppare le competenze, la mentalità e l'esperienza necessarie per crescere con sicurezza nella leadership. Gestire i talenti non è mai stato così facile.

Puoi utilizzare questo modello per:

Archivia i rapporti sugli incidenti per garantire la responsabilità sia dei dipendenti che dei loro supervisori

Elenca i risultati e supportali con i dati

Crea un piano d'azione per migliorare e sviluppare un team altamente performante pronto ad assumere ruoli di leadership

Aggiungi sequenze, stati e note per ogni azione di miglioramento nella sezione "Iniziative correttive"

Tieni traccia dello stato di avanzamento in base al problema e imposta criteri di esito positivo o negativo

Ottieni le firme digitali dei dipendenti e dei revisori

🔑 Ideale per: Aiutare i dipendenti ad affrontare problemi specifici relativi alle prestazioni con una tabella di marcia concreta.

👀 Lo sapevate che: Poco più del 20% delle organizzazioni prevede un cambio di amministratore delegato nei prossimi 18 mesi, ma il 45% teme di non avere nemmeno un candidato interno pronto a ricoprire il ruolo.

9. Modello per la pianificazione della successione ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica transizioni fluide dai tuoi successori attuali e futuri con il modello di pianificazione della successione di ClickUp

I modelli di valutazione delle prestazioni ti mostreranno a che punto è ogni dipendente in termini di capacità di leadership. Ora è il momento di delineare la transizione dei ruoli e le strategie di gestione dei talenti con il modello di pianificazione della successione di ClickUp.

Ti aiuterà a:

Mappa chi farà parte del tuo team dirigenziale e la loro gerarchia

Descrivi esattamente come cambieranno i loro ruoli e le loro responsabilità con la promozione

Chiarisci le competenze e le abilità che devono sviluppare per il ruolo

Sviluppa una pipeline di talenti di leadership per supportare i tuoi obiettivi futuri

Monitora le prestazioni dei potenziali successori per delineare i ruoli di leadership futuri

🔑 Ideale per: Descrivere in dettaglio la gerarchia, i ruoli e le responsabilità dei leader attuali e futuri per una transizione senza intoppi.

10. Modello ClickUp per la pianificazione della successione aziendale

Ottieni il modello gratis Converti i passaggi del tuo piano di successione in attività e monitora lo stato di avanzamento con il modello di pianificazione della successione aziendale di ClickUp

Il modello ClickUp per la pianificazione della successione aziendale è un altro framework di gestione dei talenti che puoi utilizzare per mappare le responsabilità dei futuri successori della tua azienda. Questo modello è eccellente per garantire che i tuoi successori ricevano la migliore guida possibile.

Questo modello ti aiuterà a:

Trasforma il tuo piano di successione in attività per garantire che tutte le parti interessate facciano la loro parte nella formazione dei nuovi leader

Automatizza la consegna dei feedback ai dipendenti ad alto potenziale per affinare continuamente le loro competenze

Descrivi in dettaglio il programma per ogni ruolo di leadership e fornisci le risorse necessarie

🔑 Ideale per: Pianificazione e automazione di attività e azioni per creare percorsi di leadership.

11. Modello di piano di sviluppo dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Offri una formazione mirata ai futuri successori con il modello di piano di sviluppo dei dipendenti di ClickUp

Una corretta pianificazione della successione richiede molto più che trovare le persone giuste da nominare come successori. Sono necessari anche passaggi concreti per la gestione dei talenti, al fine di fornire loro la formazione e le risorse necessarie per gestire responsabilità maggiori.

Il modello di piano di sviluppo dei dipendenti di ClickUp può farlo per te con un piano di crescita dei dipendenti rapido e attuabile.

Puoi utilizzarli per:

Crea iniziative personalizzate di sviluppo professionale per ogni dipendente

Collabora con i colleghi e la direzione per fornire feedback

🔑 Ideale per: Aiutare i dipendenti a crescere e assumere ruoli di leadership con mappe di formazione mirate e mantenere il piano di successione sulla strada giusta.

📖 Leggi anche: Il miglior software per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti

12. Modello di analisi delle lacune nelle competenze di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Identifica e colma le lacune nelle competenze dei tuoi futuri successori con il modello di analisi delle lacune nelle competenze di ClickUp

Non tutti eccellono in ogni competenza, e va bene così. Ma i tuoi futuri leader dovrebbero essere adattabili, strategici e aperti alla crescita. Il modello di analisi delle lacune nelle competenze di ClickUp ti aiuta a individuare dove è necessario il supporto e guida il tuo team verso lo sviluppo di cui ha bisogno per fare un passo avanti con sicurezza.

Puoi utilizzarli per:

Imposta un punteggio di traguardo e utilizzalo come parametro di riferimento per misurare le competenze

Crea campi personalizzati per le competenze che corrispondono ai ruoli di leadership della tua azienda

Personalizza le dashboard ClickUp per visualizzare e monitorare le lacune nelle competenze per team o ruolo

Offri opzioni mirate di aggiornamento professionale in base alle esigenze

🔑 Ideale per: Applicare piani di sviluppo mirati per colmare il divario tra le competenze attuali dei tuoi dipendenti e quelle necessarie per i ruoli di leadership futuri.

📊🎥 Guarda questo video per scoprire come le dashboard di ClickUp possono aiutarti a visualizzare i dati, monitorare lo stato di avanzamento e prendere decisioni informate.

13. modello di griglia a 9 caselle di Whatfix

tramite Whatfix

il modello a griglia 9 box di Whatfix è un framework di gestione dei talenti semplice che definisce chiaramente ogni griglia, in modo da sapere esattamente come utilizzarlo. Puoi anche personalizzare i campi in base alle esigenze della tua organizzazione e orientare la pianificazione della successione nella direzione più adatta a te.

Questo modello ti consente di:

Identifica facilmente i dipendenti con prestazioni elevate e quelli ad alto potenziale

Gestisci la pianificazione della successione e lo sviluppo della leadership.

Evidenzia le esigenze formative specifiche per aiutare i dipendenti a crescere

Fornisci un approccio strutturato per i passaggi delle azioni di gestione dei talenti e le discussioni tra i leader e i manager del team

Assegna le risorse al lavoro richiesto per lo sviluppo dei dipendenti

🔑 Ideale per: Facilitare una pianificazione efficace della successione attraverso l'identificazione e lo sviluppo di talenti ad alto potenziale per ruoli di leadership.

14. modello di griglia a 9 caselle di Miro

tramite Miro

Il modello a griglia 9 box di Miro è un ottimo punto di partenza se sei nuovo alla pianificazione della successione. È dettagliato ma facile da seguire, con criteri chiari di rendimento e potenziale contrassegnati lungo gli assi X e Y, così non dovrai indovinare il significato di ogni griglia.

Puoi utilizzare questo modello per:

Classifica le prestazioni e il potenziale dei dipendenti come alto, medio o basso su entrambi gli assi

Confrontali con ciò che ci si aspetta dai ruoli di leadership della tua azienda

Personalizza i colori e modifica i campi in base alle tue esigenze

🔑 Ideale per: Start-up senza esperienza nella pianificazione della successione e nello sviluppo dei talenti.

15. modello di valutazione dei talenti con griglia a 9 caselle di TestGorilla

tramite TestGorilla

Il modello di revisione dei talenti con griglia a 9 caselle di TestGorilla è un foglio di lavoro Excel pronto all'uso progettato per aiutarti a valutare facilmente il potenziale e le prestazioni dei dipendenti.

Dispone di un layout di riferimento pronto all'uso per vedere esattamente come funziona una griglia a 9 caselle. Quindi, puoi modificare i campi personalizzabili per adattarli alle tue esigenze di pianificazione della successione.

Questo modello ti consente di:

Analizza le prestazioni dei dipendenti negli ultimi tre-sei mesi

Semplifica la valutazione delle prestazioni e della partecipazione a progetti e risultati chiave

Scopri come lavorano con gli altri membri del team

🔑 Ideale per: Mappare visivamente i contributi di ciascun dipendente per una pianificazione accurata della successione.

🧠 Curiosità: visto che stiamo parlando di pianificazione della successione, sapevi che la serie TV di successo Succession era stata inizialmente proposta come lungometraggio? Doveva raccontare la storia di una potente famiglia nel mondo dei media, ma fortunatamente per noi è diventata la serie ricca di colpi di scena che oggi guardiamo con grande appassionamento.

16. Modello PDF di revisione dei talenti con griglia a 9 box di Primalogik

tramite Primalogik

Vuoi creare un modello di griglia a 9 caselle da zero? Il modello PDF 9 Box Gr id Talent Review Template di Primalogik è un ottimo punto di partenza. Indica con precisione cosa includere in ogni casella per misurare efficacemente le prestazioni e il potenziale dei dipendenti.

Puoi utilizzare questo modello per:

Esamina i talenti e valuta la loro idoneità a ricoprire posizioni dirigenziali di livello superiore

Identifica e affronta le lacune nelle competenze e le esigenze di formazione

🔑 Ideale per: Da utilizzare come riferimento per creare da zero un modello di griglia a 9 caselle.

Dai forma ai tuoi successori in modo intelligente con ClickUp

Le aziende che ogni trimestre assegnano i ruoli chiave ai dipendenti più performanti hanno il 2,2% di probabilità in più di superare la concorrenza. Vuoi lo stesso vantaggio? Utilizza i modelli di griglia a 9 caselle per le decisioni relative alla gestione dei talenti e alla pianificazione della successione. Ti aiutano a identificare i migliori talenti, valutare il potenziale e costruire una solida pipeline di leadership.

Con ClickUp, puoi gestire tutti i tuoi modelli di griglia a 9 caselle in un unico posto, gratuitamente. Personalizzali per diversi ruoli, imposta promemoria e automatizza le attività relative ai talenti. Avrai anche una visione chiara dello stato di avanzamento di ciascun dipendente sulle dashboard di ClickUp.

Costruisci la tua pipeline di leadership senza caos.

Inizia a utilizzare ClickUp per mappare i talenti, monitorare la crescita e pianificare la successione in un unico posto. ✅