Il miglior generatore di PNG IA per creare immagini trasparenti di alta qualità

Nel 1966, a un gruppo di bambini fu chiesto di prevedere come sarebbe stata la vita nel futuro, in particolare all'inizio degli anni 2000.

Le loro risposte variavano da preoccupazioni relative all'alloggio all'entusiasmo per le comodità future. Ma una previsione spiccava su tutte: l'automazione. E avevano ragione.

Oggi, gli strumenti basati sull'IA sono in grado di generare quasi tutto in pochi secondi, comprese immagini PNG trasparenti di alta qualità. Ciò è particolarmente utile per i designer e le aziende, poiché consente loro di esprimere le proprie idee visivamente con semplici prompt.

Per aiutarti a risparmiare tempo, creare immagini e accelerare il tuo processo creativo, abbiamo creato un elenco dei migliori generatori di PNG IA che puoi utilizzare immediatamente.

I migliori generatori PNG IA in sintesi

I migliori generatori PNG IA in sintesi

Cosa cercare in un generatore di PNG IA?

Prima di scegliere il generatore di immagini PNG IA giusto, pensa alle immagini che desideri creare. Immagini di prodotti per scopi commerciali? Grafica unica per materiali di marketing o arte digitale con sfondo trasparente?

Una volta chiarito questo punto, ecco alcune funzionalità/funzioni essenziali da tenere a mente quando scegli il tuo strumento:

Strumenti di conversione da testo a immagine che trasformano semplici prompt in immagini PNG completamente formate con pochi clic

Opzioni per caricare e remixare immagini con infinite possibilità utilizzando contenuti generati dall'IA

Funzionalità/funzioni di descrizione delle immagini che analizzano e generano contenuti dalle foto caricate

Un'interfaccia intuitiva che semplifica il processo creativo

Controlli di personalizzazione per proporzioni, filtri colore e sfondi

Output ad alta risoluzione che garantisce dettagli nitidi e bordi chiari

Un intervallo diversificato di stili artistici per adattarsi a qualsiasi cosa, dalle icone minimaliste all'estetica della pittura a olio

I migliori generatori PNG IA

Ecco l'elenco completo dei migliori generatori di PNG IA.

Questi generatori di arte IA sono progettati per aiutarti a generare immagini PNG ad alta risoluzione con sfondo trasparente, perfettamente personalizzate in base al tuo marchio, allo stile delle immagini e allo stile artistico.

1. ClickUp (Ideale per immagini collaborative generate dall'IA)

Esistono molti generatori di immagini IA, ma pochissimi combinano strumenti basati sull'IA con un project management completo.

Come app completa per il lavoro, ClickUp semplifica notevolmente la vita dei team di progettazione integrando potenti strumenti di IA nel loro flusso di lavoro quotidiano.

Una delle funzionalità/funzioni più interessanti è il generatore di immagini IA, integrato direttamente nelle lavagne online ClickUp. Ciò significa che puoi trasformare le tue idee in immagini PNG di alta qualità semplicemente descrivendo ciò che desideri, senza dover passare da un'app all'altra o aspettare che arrivi l'ispirazione.

Prompt: "Crea un'immagine di un cervello con neuroni che si attivano intorno ad esso. "

Visualizza il risultato nell'immagine qui sotto!

Genera immagini utilizzando l'IA nelle lavagne online ClickUp utilizzando i prompt

Che tu stia facendo brainstorming di idee, abbozzando flussi di utenti o semplicemente abbia bisogno di una rapida rappresentazione visiva per una riunione, puoi generare immagini al momento e inserirle direttamente nella tua lavagna online.

Le lavagne online sono una vera rivoluzione per la collaborazione. Consentono a tutto il team di lavorare insieme in tempo reale, aggiungendo note adesive, forme e ora anche immagini generate dall'IA, il tutto in un unico posto. Puoi spostare facilmente gli elementi, collegare idee e persino trasformare gli elementi della lavagna in attività concrete con un solo clic.

Hai bisogno di ulteriore aiuto con la direzione creativa? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato, attinge al machine learning e ai database artistici per aiutare i team di progettazione:

✅ Crea prompt di testo più intelligenti

✅ Supera i blocchi creativi

✅ Migliora le tue immagini generate dall'IA

Trasforma le idee in azioni con ClickUp Brain

Combinando la generazione di immagini basata sull'intelligenza artificiale con lavagne online collaborative e un solido sistema di project management, ClickUp per i team di progettazione riunisce tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno in un'unica piattaforma. Puoi archiviare risorse, gestire feedback e tenere traccia di ogni passaggio del processo creativo senza mai uscire da ClickUp. È un modo più intelligente, veloce e connesso per progettare insieme.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Utilizza i prompt basati sull'IA per creare rapidamente contenuti di alta qualità e idee visive

Evidenzia qualsiasi testo e miglioralo utilizzando la barra degli strumenti IA integrata

Genera automaticamente riepiloghi/riassunti e elementi di azione per semplificare i flussi di lavoro di progettazione e il project management

Traduci contenuti, correggi la grammatica e perfeziona i testi all'interno della stessa piattaforma

Collabora in tempo reale con le lavagne online ClickUp, perfette per brainstorming visivi, schizzi e immagini generate dall'IA

Avvia le attività direttamente dalle lavagne online di ClickUp per catturare istantaneamente le idee creative

Utilizza modelli per progettare flussi di lavoro che supportano il tuo processo di progettazione

Lascia istruzioni chiare sulle immagini con il software di annotazione delle immagini di ClickUp

Usa ClickUp Clips per guidare il tuo team attraverso feedback dettagliati

Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzioni della piattaforma potrebbe sembrare eccessivo ai nuovi utenti

Prezzi ClickUp:

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Una recensione su G2 dice:

Clickup è estremamente flessibile nell'uso e offre molte funzionalità che altrimenti richiederebbero strumenti aggiuntivi. La configurazione iniziale e l'onboarding allo strumento sono molto complessi all'inizio, ma gestibili. Il prezzo è assolutamente ragionevole e giustificato. Uso Clickup nel mio lavoro quotidiano e sono soddisfatto.

Clickup è estremamente flessibile nell'uso e offre molte funzionalità/funzioni che altrimenti richiederebbero strumenti aggiuntivi. La configurazione iniziale e l'onboarding nello strumento sono molto complessi all'inizio, ma gestibili. Il prezzo è assolutamente ragionevole e giustificato. Uso Clickup nel lavoro quotidiano e sono soddisfatto.

2. Adobe Firefly (ideale per immagini di alta qualità generate dall'IA su tutti i media)

via Adobe

Adobe Firefly offre una suite creativa all-in-one per la produzione di immagini, video, audio, vettori e modelli di progettazione grafica.

Progettato come strumento di IA per designer, esperti di marketing e autori di contenuti, Adobe Firefly porta la potenza della generazione di file PNG con IA nell'ecosistema creativo affidabile di Adobe.

Che tu voglia creare immagini straordinarie con uno sfondo trasparente, esplorare nuovi stili artistici o sperimentare flussi di lavoro da testo a immagine, questo strumento ti offre il controllo creativo completo. Ancora meglio, è perfettamente integrato in strumenti come Photoshop, Illustrator e Adobe Express.

Funzionalità/funzioni principali di Adobe Firefly

Prova il testo-immagine con incredibili preset ed effetti artistici

Goditi un controllo preciso delle proporzioni per tutte le immagini PNG

Genera video, audio e immagini IA utilizzando la stessa interfaccia intuitiva

Integrazione con Photoshop, Illustrator e Adobe Express

Crea contenuti sicuri e pronti per l'uso commerciale

Limiti di Adobe Firefly

Nessun prompt negativo per escludere elementi indesiderati

I video clip hanno una durata massima di cinque secondi

Il testo nelle immagini generate spesso appare distorto o impreciso

Prezzi di Adobe Firefly

Free

Firefly Standard : 9,99 $ al mese per utente

Firefly Pro : 29,99 $ al mese per utente

Firefly Premium : 199,99 $ al mese per utente

Creative Cloud Tutte le app: 59,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Adobe Firefly

G2 : 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Adobe Firefly

Una recensione su G2 dice:

Adobe Firefly è incredibilmente intuitivo, soprattutto se hai familiarità con l'ecosistema Adobe. Lo trovo utile per generare rapidamente idee e creare contenuti di alta qualità per i social media senza bisogno di competenze di progettazione approfondite.

Adobe Firefly è incredibilmente intuitivo, soprattutto se hai familiarità con l'ecosistema Adobe. Lo trovo utile per generare rapidamente idee e creare contenuti di alta qualità per i social media senza bisogno di competenze di progettazione approfondite.

✨ Curiosità: i generatori di immagini IA possono imparare lo stile di qualsiasi artista, trasformando i loro algoritmi e la loro visione in un pennello digitale che imita tutto, dall'arte rinascimentale ai disegni astratti moderni.

via Canva

Canva è già uno strumento di progettazione grafica molto popolare grazie alle sue funzionalità/funzioni facili da usare.

Con l'IA, Canva offre le funzionalità/funzioni Magic Studio e Dream Lab, che consentono agli utenti di generare immagini IA, migliorare le foto, rimuovere gli sfondi, regolare i colori e riformattare i design utilizzando semplici prompt di testo e immagini.

Inoltre, Canva è completamente basato su cloud, il che significa che puoi lavorare da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva IA

Goditi la conversione da testo a immagine tramite Dream Lab per immagini veloci e bellissime generate dall'IA

Accedi agli strumenti di rimozione dello sfondo, ridimensionamento e miglioramento con IA

Crea contenuti per tutte le principali piattaforme con proporzioni ottimizzate

Utilizza migliaia di modelli di guide di stile, kit di branding e collaborazione team senza soluzione di continuità

Limiti di Canva IA

Alcune funzionalità potrebbero risultare limitate per i designer professionisti

Il testo generato dall'IA nelle immagini potrebbe apparire incoerente o impreciso

Prezzi di Canva IA

Free

Canva Pro : 15 $ al mese per utente

Canva Teams : 10 $ al mese per utente

Canva Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva IA

G2 : 4,7/5 (oltre 4.450 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 45 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Canva IA

Una recensione su Reddit dice:

Una delle funzionalità/funzioni più interessanti è Magic Media, che ti consente di trasformare il testo in immagini, video o grafica. Basta digitare ciò che desideri e Canva lo creerà per te. Questo ti eviterà di cercare la foto perfetta o di cercare di capire come creare un'immagine da solo.

Una delle funzionalità/funzioni più interessanti è Magic Media, che ti consente di trasformare il testo in immagini, video o grafica. Basta digitare ciò che desideri e Canva lo creerà per te. Questo ti eviterà di cercare la foto perfetta o di cercare di capire come creare una grafica da solo.

💡 Suggerimento professionale: hai difficoltà con la curva di apprendimento o i prezzi di Figma? Le migliori alternative e concorrenti di Figma analizzano i 10 strumenti migliori che sono più facili da usare, economici e comunque efficaci per la progettazione collaborativa.

4. Picsart IA (ideale per la modifica rapida e intuitiva di immagini e video)

via Picsart

Picsart è stata una delle prime suite creative realizzate sia per i principianti che per le piccole imprese. Tuttavia, l'aggiunta dell'IA ti aiuta a passare rapidamente dall'idea alla realizzazione.

Con strumenti come il Generatore di immagini IA, il Rimuovi sfondo IA e il Migliora IA, gli utenti possono creare immagini di alta qualità in pochi minuti. L'app mobile di Picsart è particolarmente popolare, poiché offre una facile modifica in movimento, dalla generazione di immagini PNG IA a modelli pronti per i social media.

Avrai anche accesso a oltre 20 strumenti di IA generativa, ispirazione dalla community tramite "Spazi" e funzionalità/funzioni su misura per gli autori di tutti i settori, dalla moda al settore immobiliare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Picsart IA

Crea immagini, GIF e brevi video generati dall'IA utilizzando semplici prompt di testo

Utilizza strumenti di IA con un solo tocco come la rimozione dello sfondo, il trasferimento dello stile e la sostituzione di oggetti

Esplora un'interfaccia intuitiva su dispositivi mobili e web, ideale per i principianti

Approfitta della modifica in blocco, dei kit di branding e degli strumenti di collaborazione in tempo reale

Accedi a download PNG, font personalizzati e proporzioni multiple

Limiti di Picsart IA

Alcuni strumenti di IA richiedono acquisti in-app aggiuntivi (come la generazione di avatar)

L'interfaccia potrebbe sembrare disordinata o complessa per i nuovi utenti del web

Le funzionalità avanzate sono ancora inferiori rispetto a strumenti di livello professionale come Adobe Photoshop

Prezzi di Picsart IA

Free

Plus : 13 $ al mese per utente

Pro : 15 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Picsart IA

G2 : 4,5/5 (oltre 575 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Picsart IA

Una recensione su G2 dice:

Mi piace che Picsart abbia così tanti modelli e strumenti di modifica delle foto che mi aiutano a correggere, regolare e rendere le mie foto davvero speciali. Ottimi strumenti per il fotoritocco delle foto di famiglia e dei social media. Gli strumenti sono molto facili da utilizzare per implementare ciò di cui hai bisogno per il tuo lavoro. Uso Picsart continuamente per le mie foto e non ho mai dovuto contattare l'assistenza clienti perché è stato molto facile integrarlo nei miei processi, ma sono sicuro che l'assistenza clienti sarebbe ottima vista la qualità del prodotto.

Mi piace che Picsart abbia così tanti modelli e strumenti di modifica delle foto che mi aiutano a correggere, regolare e rendere le mie foto davvero speciali. Ottimi strumenti per modificare le foto di famiglia e per i social media. Gli strumenti sono molto facili da usare per implementare ciò di cui hai bisogno per il tuo lavoro. Uso Picsart sempre per le mie foto e non ho mai dovuto contattare l'assistenza clienti perché è stato molto facile integrarlo nei miei processi, ma sono sicuro che l'assistenza clienti sarebbe ottima vista la qualità del prodotto.

💡 Suggerimento professionale: hai difficoltà a organizzare le idee del team oltre i punti elenco? Come creare una bacheca delle idee per il brainstorming ti mostra come utilizzare le bacheche visive per stimolare la creatività, strutturare la collaborazione e trasformare pensieri caotici in piani attuabili.

📮 ClickUp Insight: metà dei nostri utenti incontra difficoltà nell'adozione dell'IA: il 23% non sa da dove iniziare e il 27% ritiene di aver bisogno di ulteriore formazione per attività avanzate. ClickUp abbatte questa barriera con un'interfaccia in stile chat semplice come inviare un SMS. I team possono iniziare con prompt di base e scoprire facilmente potenti funzionalità di automazione, senza curve di apprendimento ripide né complicazioni.

5. Midjourney (Ideale per il controllo artistico e immagini surreali e di grande impatto)

via Midjourney

Midjourney è nato come strumento basato su Discord. Noto per le immagini mozzafiato, gli stili surreali, il tocco unico e le composizioni cinematografiche, Midjourney è molto apprezzato dagli artisti digitali, dai marketer e dagli autori che desiderano superare i confini.

Midjourney ti consente di generare immagini PNG IA, concept art e paesaggi fantastici con un controllo stilistico estremo utilizzando prompt di testo semplici o avanzati.

Questo popolare strumento offre ora anche un'app web con piani flessibili e supporto per sfondi trasparenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Midjourney

Goditi la migliore qualità di generazione delle immagini con un controllo dello stile artistico senza pari

Usa variazioni iterative delle immagini, zoom, panoramica ed espansione delle immagini

Carica immagini di riferimento per guidare lo stile dell'immagine e la coerenza dei caratteri

Metti a punto l'intensità del prompt, la stilizzazione e le proporzioni con le impostazioni avanzate

Entra a far parte di una community attiva e di una galleria per esplorare e ottenere ispirazione immediata

Limiti di Midjourney

Nessun piano Free attualmente disponibile

La modalità Stealth (creazione di immagini private) è disponibile solo nei piani di livello superiore

L'interfaccia può sembrare complicata per i principianti

Prezzi Midjourney

Base : 10 $ al mese per utente

Standard : 30 $ al mese per utente

Pro : 60 $ al mese per utente

Mega: 120 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Midjourney

G2 : 4,4/5 (oltre 85 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Midjourney

Una recensione su Trustpilot dice:

L'interfaccia più intuitiva tra tutti i generatori di immagini IA. Non entra nei dettagli (come Stable Diffusion); fa ciò di cui l'utente ha bisogno.

L'interfaccia più intuitiva tra tutti i generatori di immagini IA. Non entra nei dettagli (come Stable Diffusion); fa ciò di cui l'utente ha bisogno.

💡 Suggerimento per esperti: ti senti limitato dai prezzi o dall'assistenza di Midjourney? Le migliori alternative e concorrenti di Midjourney per la generazione di immagini IA mettono in evidenza 11 potenti strumenti che offrono maggiore flessibilità, assistenza migliore e funzionalità creative uniche.

6. Runway ML (Ideale per la generazione di video IA e lo storytelling multimediale)

via Runway

Runway sta ridefinendo il modo in cui creiamo storie visive, con strumenti di IA realizzati appositamente per registi, designer e autori di contenuti.

Dai video musicali agli spot pubblicitari ai film completi, i modelli Gen-3 Alpha e Act-One di Runway consentono agli utenti di generare video controllabili e ad alta fedeltà con pochi prompt.

Runway supporta anche la modifica collaborativa, lo spazio di archiviazione delle risorse, le voci personalizzate e molto altro, il tutto in un'interfaccia pulita e professionale.

Un altro dato impressionante è che marchi come Lionsgate e Madonna lo stanno già utilizzando.

Le migliori funzionalità/funzioni di Runway

Usa la generazione da testo a video, da video a video e da immagine a video con un elevato realismo

Scopri le funzionalità/funzioni avanzate del software di modifica delle foto, come il rallentatore, la rimozione dello sfondo e la sfocatura dei volti

Utilizza la creazione vocale personalizzata per la sincronizzazione labiale IA e i flussi di lavoro di sintesi vocale

Naviga in un'interfaccia utente pulita e intuitiva che supporta la collaborazione in tempo reale tra i team

Limiti di Runway

Curva di apprendimento ripida per i principianti che non hanno familiarità con gli strumenti video

Richiede una connessione Internet potente e un hardware moderno

Filigrane e limiti di tempo applicabili agli utenti del piano Free

Prezzi Runway

Free

Standard : 15 $ al mese per utente

Pro : 35 $ al mese per utente

Unlimited : 95 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Runway

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Runway

Una recensione su Product Hunt dice:

I prezzi sono troppo alti. Se si acquista la sottoscrizione illimitata (Relaxed), la generazione di un video di 10 secondi richiede circa 20 minuti. Non è possibile mettere in coda i video, bisogna aspettare che finiscano uno per uno L'IA capisce male il tuo prompt la metà delle volte. Il che ti fa perdere tempo e crediti. Poi c'è la censura ipersensibile. Anche le persone in maglietta a maniche corte sono troppo rischiose. E non ti dicono nemmeno qual è il problema. Mentre cerchi di capire qual è esattamente il problema, il tuo account viene sospeso. Dicono che puoi fare ricorso, ma è una bugia. Si limitano a menzionare che la loro decisione è definitiva, non danno alcuna spiegazione e ti dicono di andartene. Qualsiasi cosa è meglio di questo pasticcio troppo costoso.

I prezzi sono troppo alti. Se si acquista la sottoscrizione illimitata (Relaxed), la generazione di un video di 10 secondi richiede circa 20 minuti. Non è possibile mettere in coda i video, bisogna aspettare che finiscano uno per uno

L'IA capisce male il tuo prompt la metà delle volte. Il che ti fa perdere tempo e crediti. Poi c'è la censura ipersensibile. Anche le persone in maglietta a maniche corte sono troppo rischiose. E non ti dicono nemmeno qual è il problema. Mentre cerchi di capire qual è esattamente il problema, il tuo account viene sospeso.

Dicono che puoi fare ricorso, ma è una bugia. Si limitano a menzionare che la loro decisione è definitiva, non danno alcuna spiegazione e ti dicono di andartene. Qualsiasi cosa è meglio di questo pasticcio troppo costoso.

✨ Curiosità: Le prime opere d'arte digitali al mondo sono state realizzate trasformando un sistema antiaereo. Durante la seconda guerra mondiale, John Whitney e suo fratello James hanno riutilizzato un computer analogico, originariamente costruito per individuare gli aerei nemici, trasformandolo in una macchina da disegno rivoluzionaria che sarebbe diventata la base dell'arte digitale generata al computer.

📖 Leggi anche: Esempi essenziali di prompt Midjourney per artisti e designer

7. DALL·E 3 (Ideale per la generazione di immagini IA semplici e accurate tramite ChatGPT)

via DALL E

DALL·E 3 è l'ultimo generatore di immagini di OpenAI, che condivide la stessa popolarità di ChatGPT. Questo generatore di immagini IA è profondamente integrato in ChatGPT, consentendo agli utenti di raccogliere idee, perfezionare i prompt e modificare le immagini generate.

Che tu voglia una scena fotorealistica o uno schizzo stravagante, DALL·E 3 fa un ottimo lavoro nell'interpretare le descrizioni testuali sia per prompt brevi che complessi. Include anche uno strumento di ritocco di base che ti consente di modificare aree specifiche del testo da trasformare in immagine, il tutto all'interno dell'interfaccia intuitiva di ChatGPT.

A differenza di altri strumenti, DALL·E 3 è ottimizzato per la facilità d'uso piuttosto che per il controllo, per generare immagini veloci e raffinate senza una curva di apprendimento ripida.

Le 3 migliori funzionalità/funzioni di DALL·E 3

Genera immagini dettagliate e di alta qualità da prompt di testo brevi o lunghi

Approfitta della semplice funzione di ritocco inclusa per modifiche localizzate alle immagini

Utilizzabile tramite Bing Image Creator o con ChatGPT Plus

Goditi contenuti sicuri e utilizzabili a fini commerciali con protezioni integrate

Limiti di DALL·E 3

Nessun caricamento di immagini, riferimento di stile o supporto per l'espansione della tela

Non offre il controllo granulare presente in strumenti come Midjourney o Stable Diffusion

Non genera personaggi pubblici o contenuti sensibili

Prezzi di DALL·E 3

Gratis (con filigrana)

ChatGPT Plus: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di DALL·E 3

G2 : 3,9/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di DALL. E 3?

Una recensione su Capterra dice:

DALL-E 3 genera immagini altamente dettagliate, creative e visivamente sbalorditive che si allineano perfettamente ai prompt. La sua capacità di interpretare descrizioni complesse, generare immagini fantasiose e mantenere la coerenza nella qualità delle immagini è impressionante. L'integrazione con strumenti basati su testo ne migliora l'usabilità, rendendolo accessibile sia ai principianti che ai professionisti. Inoltre, i miglioramenti in termini di realismo e versatilità artistica lo rendono ideale per vari progetti creativi.

DALL-E 3 genera immagini altamente dettagliate, creative e visivamente sbalorditive che si allineano perfettamente ai prompt. La sua capacità di interpretare descrizioni complesse, generare immagini fantasiose e mantenere la coerenza nella qualità delle immagini è impressionante. L'integrazione con strumenti basati su testo ne migliora l'usabilità, rendendolo accessibile sia ai principianti che ai professionisti. Inoltre, i miglioramenti in termini di realismo e versatilità artistica lo rendono ideale per vari progetti creativi.

📖 Leggi anche: Alternative a Dall-E per creare immagini IA

8. Fotor AI Image Generator (Il miglior generatore di immagini gratis con un'ampia varietà di stili)

tramite Fotor IA

Il generatore di immagini IA di Fotor è pensato per chiunque desideri creare opere d'arte, avatar o immagini di prodotti con il minimo lavoro richiesto. Questo generatore di immagini artistiche supporta anche la generazione da testo a immagine e da immagine a immagine, con decine di opzioni di stile artistico, come cartone animato, pittura a olio, anime, schizzo e 3D.

Fotor include anche strumenti per l'upscaling, la rimozione dello sfondo e la sostituzione dei volti, il tutto integrato in una suite di fotoritocco intuitiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fotor

Gratuito con 8 crediti + bonus giornalieri

Approfitta dell'assistenza testo-immagine e immagine-immagine

Usa decine di stili, tra cui NFT, loghi, anime e mockup di prodotti

Utilizza strumenti di modifica foto di base (migliora, rimuovi sfondo, ecc.)

Limiti di Fotor

Interfaccia utente disgiunta tra gli strumenti

Controllo creativo limitato rispetto a Pro Tools

Nessuna personalizzazione avanzata come riferimento di stile o espansione della tela

Prezzi di Fotor

Piano Free

Pro : 8,99 $ al mese per utente

Pro+: 19,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fotor

G2 : 4,2/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 950 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Fotor

Una recensione G2 dice:

La parte migliore dell'applicazione è l'intervallo di funzionalità/funzioni offerte gratuitamente/a prezzi convenienti. La facilità d'uso è un'altra caratteristica che rende questa app uno dei migliori esempi di integrazione dell'IA in un editor di foto.

La parte migliore dell'applicazione è l'intervallo di funzionalità/funzioni offerte gratuitamente/a prezzi convenienti. La facilità d'uso è un'altra caratteristica che rende questa app uno dei migliori esempi di integrazione dell'IA in un editor di foto.

💡 Suggerimento Pro: Abbandona i post-it disordinati: Modelli e tecniche per il brainstorming ti offre 11 modelli gratuiti e strutturati per aiutare i team a trasformare pensieri sparsi in piani strategici e mantenere il flusso della collaborazione.

9. Leonardo IA (Ideale per risorse di gioco e controllo stilistico)

tramite Leonardo IA

Originariamente progettato per aiutare gli sviluppatori di giochi a creare concept art e risorse visive, Leonardo IA si è evoluto in una suite creativa completa.

Leonardo AI offre modelli ottimizzati, preset di stile e strumenti di assistenza tecnica come un generatore di prompt casuali e un potenziatore di prompt, il tutto in un'interfaccia pulita.

Mentre il piano Free di questo generatore di immagini IA offre immagini generate in modo unico e un generoso sistema di token, gli utenti premium possono accedere a strumenti di modifica post-generazione, modelli personalizzati e opzioni di guida avanzate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Leonardo IA

Goditi la generazione rapida delle immagini (10-20 secondi per lotto)

Sfrutta gli utili strumenti di IA per la creazione di prompt artistici e le guide di stile

Approfitta di un piano Free con 150 token ogni 8 ore

Supporta il character design, la concept art, i mockup di prodotti e molto altro ancora

Entra a far parte di una community Discord attiva e di un solido supporto creativo

Limiti di Leonardo IA

Gli strumenti di modifica post-generazione sono disponibili solo con un abbonamento a pagamento

Il piano Free non include la generazione di immagini private

Alcuni dettagli del prompt potrebbero essere ignorati a favore dell'atmosfera generale

Prezzi di Leonardo IA

Free

Piano Apprendista : 10 $ al mese per utente

Piano Artisan : 30 $ al mese per utente

Piano Maestro : 60 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Leonardo IA

G2 : 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Leonardo IA

Una recensione su Trustpilot dice :

Sicuramente uno dei migliori strumenti di animazione disponibili a livello consumer. Leonardo mi è stato di grande aiuto e ha fatto crescere il mio canale fino a 3500 iscritti in nove giorni.

Sicuramente uno dei migliori strumenti di animazione disponibili a livello consumer. Leonardo mi è stato di grande aiuto e ha fatto crescere il mio canale fino a 3500 iscritti in nove giorni.

✨ Curiosità: il primo software di disegno digitale per utenti comuni, MacPaint, ha fatto il suo debutto sul Macintosh originale di Apple nei primi anni '80. Permetteva agli utenti di disegnare, modificare ed esportare grafica prima ancora che la maggior parte delle persone avesse mai sentito parlare di "arte digitale"

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di prompt engineering per l'IA generativa

10. NightCafe (Ideale per la creazione guidata dalla community e la varietà di modelli)

via NightCafe

NightCafe è una delle piattaforme di arte IA più accessibili e incentrate sulla community disponibili sul mercato. Questa piattaforma riunisce una vasta matrice di modelli di generazione di immagini, tra cui Flux, DALL·E 3, Stable Diffusion, SDXL, Ideogram, Imagen e molti altri, in un'unica interfaccia intuitiva.

La parte più interessante è che puoi guadagnare crediti gratis ogni giorno partecipando a sfide, mettendo "mi piace" alle opere d'arte o chattando.

Le migliori funzionalità/funzioni di NightCafe

Accedi a un'ampia gamma di modelli IA, tra cui DALL·E 3, Flux, SDXL, Imagen e molti altri

Entra a far parte di una community artistica vivace e attiva con sfide, commenti e collaborazioni

Utilizza crediti gratuiti giornalieri, oltre a opzioni di rollover per i piani a pagamento

Approfitta di funzionalità/funzioni esclusive come la generazione in blocco, la messa a punto dei modelli e le opzioni avanzate di prompt

Accedi all'assistenza multipiattaforma: web, dispositivi mobili e tablet

Limiti di NightCafe

La moderazione e le restrizioni sui contenuti possono sembrare eccessivamente rigide

Strumenti di modifica approfondita o ritocco limitati rispetto alle piattaforme professionali

Il feedback prompt può essere incoerente tra i modelli

Prezzi di NightCafe

Free

IA per principianti: 5,99 $ al mese per utente

AI Hobbyist: 9,99 $ al mese per utente

Appassionato di IA: 19,99 $ al mese per utente

AI Artist: 49,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di NightCafe

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di NightCafe

Una recensione su Trustpilot dice:

NightCafé mi ha aperto tantissime porte, è un posto fantastico, con una community fantastica, e se non puoi (o non vuoi) diventare un membro Pro, hai comunque infinite possibilità di dare libero sfogo alla tua immaginazione e creare incredibili opere d'arte con l'IA. Super consigliato!

NightCafé mi ha aperto tantissime porte, è un posto fantastico, con una community fantastica, e se non puoi (o non vuoi) diventare un membro Pro, hai comunque infinite possibilità di dare libero sfogo alla tua immaginazione e creare incredibili opere d'arte con l'IA. Super consigliato!

📖 Leggi anche: Esempi strabilianti di arte generata dall'IA

11. Jasper Art (Ideale per i team di marketing che necessitano di immagini veloci e personalizzate)

via Jasper Art

Jasper Art è la funzionalità/funzione di generazione di immagini all'interno della piattaforma di contenuti IA all-in-one di Jasper.

Questo generatore di immagini PNG IA ti consente di creare istantaneamente immagini di alta qualità e royalty-free da un prompt di testo, senza bisogno di licenze per foto stock o intoppi nella progettazione.

Integrato nell'ecosistema Jasper, questo strumento è particolarmente potente per chi già utilizza Jasper per il copywriting, la pianificazione di campagne o l'automazione della voce del marchio.

Con strumenti di modifica delle immagini integrati (come rimozione dello sfondo, ritaglio, upscaling e reimmaginazione), Jasper semplifica la creazione rapida di immagini raffinate e in linea con il brand su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper Art

Usa la generazione illimitata di immagini inclusa in tutti i piani

Prova gli strumenti con un solo clic per rimuovere lo sfondo, pulire il testo, migliorare la risoluzione e molto altro ancora

Utilizza la creazione di immagini guidata dallo stile per rimanere fedele al tuo marchio

Goditi la privacy integrata: le immagini non vengono utilizzate per addestrare i modelli di Jasper

Accedi all'uso commerciale (con avvertenze relative a somiglianze e copyright)

Limiti di Jasper Art

Difficoltà con il realismo dei volti e delle parti del corpo (come molti strumenti di IA)

Richiede una sottoscrizione a Jasper (a partire da 39 $ al mese)

Nessun ritocco avanzato o controllo della tela come gli strumenti Midjourney o SDXL

Prezzi di Jasper Art

Autore : 39 $/mese per postazione

Pro: 59 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Jasper Art

G2 : 4,7/5 (oltre 1.240 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.840 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Jasper Art

Una recensione su Capterra dice:

Adoro come questo assistente IA generi contenuti fantastici in pochi secondi, amico. A differenza di altri software, mi aiuta a superare il blocco dello scrittore e a creare contenuti originali, così non perdo tempo a fissare uno schermo vuoto.

Adoro come questo assistente IA generi contenuti fantastici in pochi secondi, amico. A differenza di altri software, mi aiuta a superare il blocco dello scrittore e a creare contenuti originali, così non perdo tempo a fissare uno schermo vuoto.

📖 Leggi anche: Come utilizzare l'IA per la progettazione grafica

ClickUp dispone di strumenti per visualizzare i tuoi processi, obiettivi, ecc. È il massimo in termini di lavoro collaborativo e continua a migliorare in questo senso, soprattutto con l'aggiunta della visualizzazione lavagna online.

