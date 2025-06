Chanty vs Slack: quale strumento di comunicazione è migliore?

Scegliere la giusta app di chat per il team è un po' come scegliere un coinquilino. Hai bisogno di qualcuno affidabile, con cui sia facile convivere e, idealmente, che non sia incline a perdere cose essenziali (come la cronologia dei messaggi).

Ottieni punti extra se non ti fanno pagare solo per utilizzare le funzionalità di base: nessuno vuole un coinquilino che ti fa pagare un extra per lo spazio nel frigorifero!

Quando si tratta di comunicazione di team, Chanty e Slack sono due app di chat di team molto popolari.

Uno è semplice ed economico, mentre l'altro è ricco di funzionalità ma costoso. Entrambi offrono condivisione di file, videochiamate, gestione delle attività integrata e tutti gli strumenti di collaborazione necessari per mantenere il tuo team sulla stessa pagina senza note adesive passive-aggressive.

Ma quale offre effettivamente la migliore esperienza? Scopriamolo insieme

E se stai cercando un'alternativa a Chanty o Slack, non preoccuparti: ClickUp è pronto a sostituirli e a migliorare il tuo flusso di lavoro!

Chanty vs. Slack in sintesi

Ecco una breve panoramica delle caratteristiche dei due strumenti, con uno strumento bonus in più!

Funzionalità/funzione Bonus: ClickUp Chanty Slack Facilità d'uso Piattaforma unificata con interfaccia utente intuitiva; facile da usare per team di tutte le dimensioni Semplice e intuitivo, adatto a piccoli team Ricco di funzionalità, ma con una curva di apprendimento Messaggistica Cronologia dei messaggi illimitata su tutti i piani; chat collegata alle attività e ai documenti Cronologia dei messaggi illimitata, anche con il piano Free Il piano Free limita la cronologia dei messaggi a 90 giorni Integrazioni oltre 1.000 integrazioni, tra cui Slack, Google Drive, Zoom e altro ancora Limitato (~10 integrazioni, inclusi Trello e Google Drive) oltre 2.600 integrazioni con app come Google Workspace, Zoom e Salesforce Videochiamate e chiamate audio SyncUps integrato per videochiamate e chiamate vocali; Clip per video asincroni; integrazione con Zoom, Teams, ecc. Videochiamate e chiamate vocali illimitate Riunioni giornaliere e videochiamate con condivisione dello schermo (limiti in base al piano) Gestione delle attività Gestione nativa delle attività con Kanban, Gantt, Calendario, Documenti e altro ancora Bacheca Kanban integrata per l'organizzazione delle attività Nessuna gestione nativa delle attività. Si basa su integrazioni IA e automazioni IA avanzata (ClickUp Brain), agenti Autopilot, automazioni, riepiloghi/riassunti e altro ancora Automazione di base, funzionalità IA limitate IA Slack integrata, oltre a integrazioni IA di terze parti Prezzi Piano Free Forever; piani a pagamento convenienti con più funzionalità/funzioni Più conveniente e include anche un piano Free Forever Prezzi più elevati; piano gratuito limitato Ideale per Teams alla ricerca di una gestione del lavoro all-in-one: chat, attività, documenti, automazioni e IA Piccole imprese e team alla ricerca di uno strumento di chat semplice ma efficace Organizzazioni di grandi dimensioni che necessitano di integrazioni estese e scalabilità

Cos'è Chanty?

tramite Chanty

Chanty è una piattaforma di collaborazione per team progettata per semplificare la comunicazione e migliorare la produttività. Con oltre 10.000 clienti attivi, Chanty combina chat di team, gestione delle attività e funzionalità di collaborazione in un'unica piattaforma intuitiva.

Questa piattaforma di collaborazione entry-level mira a semplificare la comunicazione ed eliminare la necessità di passare da un'app all'altra o da un thread di email all'altro per monitorare le informazioni. Ideale per piccoli team, Chanty aiuta a connettersi, collaborare e portare a termine più lavoro insieme.

Funzionalità/funzioni di Chanty

Chanty offre una solida serie di strumenti di collaborazione senza il fastidio di una curva di apprendimento ripida. I membri del tuo team possono iniziare subito, risparmiando tempo (e denaro) che altrimenti sarebbero stati spesi per la formazione.

Che si tratti di una chat veloce con il team, di una sessione di brainstorming approfondita o dell'organizzazione di tutte le attività, Chanty mantiene la comunicazione del team fluida e senza frustrazioni. Diamo un'occhiata alle sue cinque funzionalità principali:

Funzionalità/funzione n. 1: conversazioni pubbliche e private illimitate

tramite Chanty

Utilizzi il piano Free di Chanty? Non preoccuparti: avrai comunque accesso illimitato alla cronologia dei messaggi nelle conversazioni pubbliche e private. Ciò significa che non ci saranno messaggi che scompaiono, non dovrai affrettarti a salvare le chat e non ci saranno limiti imprevisti che interrompono la comunicazione del tuo team.

Tutto rimane ricercabile, così puoi trovare facilmente conversazioni passate, file condivisi e link importanti senza il fastidio dei backup.

Funzionalità/funzione n. 2: Gestione delle attività

tramite Chanty

La gestione delle attività integrata in Chanty semplifica le cose. Trasforma qualsiasi messaggio in un'attività, imposta scadenze e assegna i compiti ai membri del team senza cambiare app. Devi aggiornare la homepage? Basta convertire la richiesta in un'attività direttamente dalla chat.

Per una visione più chiara di tutte le attività, Chanty include bacheche Kanban per monitorare visivamente lo stato di avanzamento, perché un lungo elenco di attività non sempre mostra ciò che viene effettivamente fatto. Con la comunicazione del team e la gestione delle attività in un unico posto, ci sono meno scambi di informazioni e più concentrazione sul lavoro.

Funzionalità/funzione n. 3: Videochiamate e chiamate audio

tramite Chanty

Hai bisogno di chiarire una scadenza o di ottenere un rapido aggiornamento su un progetto? Chanty ti consente di inviare messaggi vocali illimitati per una comunicazione diretta. Hai anche a disposizione videochiamate e chiamate audio individuali per discussioni in tempo reale e una collaborazione più fluida.

Inoltre, la condivisione dello schermo semplifica la fornitura di spiegazioni visive.

Se i membri del tuo team lavorano da remoto o preferiscono i check-in virtuali, queste funzionalità aiutano a semplificare la comunicazione del team senza dover digitare all'infinito.

Funzionalità/funzione n. 4: Teambook

via Chanty

Il Teambook di Chanty è il tuo hub centrale per tutto: attività, conversazioni, file condivisi, link e altro ancora. Consideralo come un centro di comando dove tutto il tuo lavoro rimane organizzato in un unico posto.

Con un accesso rapido alla cronologia dei messaggi e ai membri del team, trovare ciò che ti serve è facile. Niente più scorrimento o ricerche infinite: solo uno spazio strutturato che rende la collaborazione del team fluida ed efficiente.

Funzionalità/funzione n. 5: Integrazioni

tramite Chanty

Le integrazioni di terze parti ti aiutano a lavorare in modo più intelligente mantenendo tutto in un unico posto, così non dovrai passare continuamente da un'app all'altra.

Supponiamo che utilizzi spesso Google Drive. L'integrazione con Google Drive ti consente di aprire e condividere file direttamente, invece di scaricarli, caricarli su Chanty e poi accedervi nuovamente.

Chanty si collega a vari strumenti di collaborazione, come Zapier, Giphy, YouTube, Dropbox e altri ancora. Il piano Free include 10 integrazioni, mentre i piani a pagamento offrono integrazioni illimitate, aiutandoti a semplificare i flussi di lavoro senza dover destreggiarti tra più piattaforme.

Prezzi di Chanty

Chanty offre prezzi semplici e convenienti, rendendolo una solida opzione per le piccole imprese. Ecco una rapida panoramica dei piani:

Free Forever (include 5 membri del team, 1 utente ospite e 20 GB di spazio di archiviazione file per team)

Business: 4 $/mese (include videochiamate e chiamate audio illimitate, condivisione dello schermo e 20 GB di spazio di archiviazione per utente)

Enterprise: Prezzi personalizzati (include white label, dashboard, reportistica, Success Manager dedicato, compatibilità IA e altro ancora)

🧠 Curiosità: Prima di creare Chanty, il fondatore Dmytro Okunyev gestiva tre diverse aziende di sviluppo web. Ironia della sorte, faticava a trovare lo strumento perfetto per comunicare con i suoi team. Dopo aver provato diverse app di collaborazione e averle trovate troppo complesse o prive di funzionalità/funzioni chiave, ha deciso di crearne una propria.

Cos'è Slack?

tramite Slack

Slack è una piattaforma di comunicazione per team basata su cloud creata per mantenere il lavoro organizzato e fluido, senza ingombrare la posta elettronica.

Slack è più di una semplice app di chat: è un'area di lavoro digitale in cui i team possono condividere file, collaborare in tempo reale e rimanere connessi, sia in ufficio che da remoto. Con un'interfaccia intuitiva e solide integrazioni, Slack aiuta a semplificare i flussi di lavoro e a garantire una collaborazione senza intoppi tra i team.

🧠 Curiosità: Slack è in realtà un acronimo! Il nome sta per Searchable Log for All Communication and Knowledge (Registro ricercabile per tutte le comunicazioni e le conoscenze)

Funzionalità/funzioni di Slack

L'interfaccia di Slack è ricca di funzionalità progettate per migliorare la comunicazione all'interno del team. Aiuta ad abbattere le barriere, ridurre gli attriti e creare un'area di lavoro più connessa, in modo che i team possano concentrarsi sul lavoro invece di destreggiarsi tra messaggi e strumenti.

Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave che rendono Slack una scelta popolare per le aziende, indipendentemente dalle dimensioni:

Funzionalità/funzione n. 1: Canali

tramite Slack

I canali sono il cuore di Slack: è qui che si svolge il lavoro vero e proprio. Aiutano i team a organizzare le discussioni per progetto, argomento o reparto, mantenendo le conversazioni strutturate e facili da seguire.

Puoi creare canali pubblici per una collaborazione aperta o canali privati per discussioni più mirate. Inoltre, con la cronologia dei messaggi ricercabile (limitata a 90 giorni nel piano Free di Slack), è facile rivedere le decisioni passate e rimanere allineati senza infinite discussioni.

Funzionalità/funzione n. 2: Messaggistica diretta

tramite Slack

I messaggi diretti (DM) di Slack ti consentono di avere conversazioni individuali o in piccoli gruppi per chattare in privato, perfette per domande veloci o discussioni delicate.

Se un DM di gruppo si trasforma in qualcosa di più grande, puoi convertirlo in un canale privato per mantenere organizzata la conversazione. I DM ti aiutano a rimanere in contatto con i colleghi senza ingombrare i canali pubblici.

Funzionalità/funzione n. 3: IA integrata

tramite Slack

L'IA integrata di Slack aiuta i team a lavorare in modo più efficiente riepilogando/riassumendo le conversazioni, mettendo in evidenza gli aggiornamenti importanti e rendendo le informazioni più facili da trovare. Per i team di grandi dimensioni o i manager molto impegnati, questo è un assistente a tutto tondo.

Ti sei perso una discussione chiave? Hai bisogno di un rapido riassunto del carico di lavoro del tuo team? Stai cercando dettagli di un vecchio progetto? Slack IA scansiona i tuoi messaggi e ti mostra esattamente ciò di cui hai bisogno, senza dover scorrere all'infinito.

Che tu sia un project manager, un rappresentante commerciale, un libero professionista o uno sviluppatore, questo strumento elimina le distrazioni in modo che tu possa concentrarti sul lavoro che conta.

Funzionalità/funzione n. 4: Slack Connect

tramite Slack

La collaborazione non è limitata al tuo team interno; anche i tuoi clienti, fornitori e partner devono essere coinvolti nel processo.

Slack Connect semplifica tutto questo portando gli account dei collaboratori esterni nei canali Slack, riducendo le interminabili catene di email. Invece di aspettare le risposte, puoi chattare, condividere file e finalizzare le decisioni in tempo reale.

È come espandere la tua area di lavoro oltre i confini della tua azienda, senza il caos delle email sparse ovunque.

📮ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente all'email e alla chat per la comunicazione all'interno del team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene perso passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutte in un unico posto! È ora di centralizzare e dare energia!

Funzionalità/funzione n. 5: riunioni giornaliere

tramite Slack

Le idee prendono forma nelle riunioni di team e le riunioni giornaliere di Slack rendono possibili queste discussioni senza chiamate formali.

Le riunioni giornaliere iniziano come chat solo audio, ma possono includere video, condivisione dello schermo e messaggi, se necessario. Sono ottime per controlli rapidi, brainstorming o risoluzione di problemi senza dover programmare una riunione completa.

Anche con il piano Free puoi avviare una riunione giornaliera per due persone. Hai bisogno di più persone nella conversazione? I piani a pagamento ti consentono di aggiungere fino a 50 partecipanti.

➡️ Leggi anche: Come utilizzare la messaggistica asincrona per migliorare il flusso di lavoro

Prezzi di Slack

Slack segue un modello freemium, il che significa che puoi usufruire di un piano gratuito con funzionalità di base e passare a strumenti più avanzati con un upgrade. Ecco come sono suddivisi i prezzi:

Gratis (offre 90 giorni di cronologia dei messaggi, 10 integrazioni app e un'area di lavoro)

Pro: 8,75 $ al mese per utente (include l'intera cronologia dei messaggi e le integrazioni Slack, l'assistenza per il componente aggiuntivo IA, l'elenco e la collaborazione sui documenti)

Business+: 15 $ al mese per utente (include esportazione dei dati per tutti i messaggi, Single Sign-On basato su SAML e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tempo di risposta iniziale di quattro ore)

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati (include utenti illimitati, una directory dei dipendenti integrata, supporto per la prevenzione della perdita di dati, assistenza prioritaria e altro ancora)

🧠 Curiosità: Il team dietro Slack stava originariamente lavorando a un gioco online chiamato Glitch, ma lo strumento di comunicazione che hanno creato era più utile del gioco stesso.

Chanty vs. Slack: confronto delle funzionalità/funzioni

Confrontiamo Chanty e ClickUp fianco a fianco per vedere quale offre la migliore esperienza di collaborazione. Analizzeremo ogni funzionalità/funzione in modo che tu possa decidere quale strumento si adatta meglio al flusso di lavoro del tuo team.

Funzionalità/funzione n. 1: Messaggi e canali

Entrambi gli strumenti mirano ad essere app di messaggistica all-in-one, ma come si confrontano?

Slack è ottimo per l'organizzazione. I suoi canali possono essere personalizzati in base alle esigenze del tuo team, con opzioni per discussioni pubbliche e private, conversazioni in thread e una robusta funzione di ricerca. Tuttavia, il limite di 90 giorni per i messaggi nel piano Free potrebbe essere un motivo di esclusione per alcuni.

Chanty, invece, mantiene le cose semplici e accessibili. Offre conversazioni pubbliche e private illimitate, così non perderai discussioni importanti o file condivisi, rendendolo una scelta eccellente per i team che fanno ampio uso della messaggistica.

🏆 Vincitore: Chanty. Le funzionalità di organizzazione di Slack sono ottime, ma il limite di 90 giorni per i messaggi nel piano Free è un motivo di esclusione per molti team. Chanty conserva tutte le conversazioni intatte, senza alcun costo aggiuntivo, rendendolo la scelta migliore per la messaggistica.

Funzionalità/funzione n. 2: Gestione delle attività

Chanty include una gestione delle attività integrata, che consente di creare, assegnare e monitorare le attività direttamente all'interno delle conversazioni. È semplice e funziona bene per i team non tecnici, ma manca di funzionalità avanzate che potrebbero semplificare i flussi di lavoro.

D'altra parte, Slack non dispone di una gestione nativa delle attività, ma compensa questa mancanza con le integrazioni. È possibile collegare strumenti come Trello, Asana o ClickUp, utilizzando anche modelli, elenchi e canvas per strutturare il lavoro in modo efficiente.

🏆 Vincitore: Slack. La gestione delle attività integrata in Chanty è comoda, ma piuttosto basilare. Slack offre ai team maggiore flessibilità, soprattutto per flussi di lavoro complessi.

Funzionalità/funzione n. 3: Conferenze audio e video

Sia Chanty che Slack offrono riunioni audio e video 1:1 nei loro piani Free, rendendo accessibile la comunicazione virtuale faccia a faccia. Tuttavia, dovrai effettuare l'upgrade se il tuo team ha bisogno di riunioni di gruppo.

Se il costo è la tua preoccupazione principale e hai solo bisogno di riunioni di base, Chanty è la scelta migliore. Ma se cerchi funzionalità avanzate e un'assistenza più solida, Slack vale il prezzo più alto.

🏆 Vincitore: pareggio. Chanty vince in termini di convenienza, mentre Slack giustifica il prezzo più elevato con funzionalità/funzioni più avanzate. La scelta migliore dipende da ciò che il tuo team apprezza di più: risparmio sui costi o funzionalità.

Funzionalità/funzione n. 4: Integrazioni

Slack domina nel campo delle integrazioni, offrendo compatibilità con oltre 2.600 app di terze parti, il che lo rende un potente strumento per i team che si affidano a più strumenti.

Con solo 22 integrazioni, Chanty non è all'altezza, mancando di app chiave come Gmail e Google Forms. Se il tuo flusso di lavoro dipende da connessioni app senza interruzioni, Slack è il chiaro vincitore.

🏆 Vincitore: Slack. Con un intervallo più ampio di integrazioni, semplifica i flussi di lavoro collegando gli strumenti essenziali direttamente alla piattaforma, riducendo la necessità di passare da un'app all'altra.

Funzionalità/funzione n. 5: Prezzi

Chanty offre tre livelli di prezzo: Free, Business (4 $ al mese per utente) ed Enterprise, con prezzi personalizzati in base alle tue esigenze.

D'altra parte, Slack offre un piano gratuito con limitazioni, insieme a Pro (8,75 $ al mese per utente), Business+ (15 $ al mese per utente) ed Enterprise Grid per le organizzazioni più grandi.

Se cerchi una piattaforma affidabile e ricca di funzionalità e puoi investire di più, Slack è la scelta migliore. Ma per i team che danno priorità alla convenienza senza rinunciare alle funzionalità di base, Chanty è la scelta più intelligente.

🏆 Vincitore: Chanty. Per i team con un budget limitato, Chanty offre strumenti di collaborazione essenziali a un costo notevolmente inferiore, rendendolo la scelta migliore per chi ha bisogno di convenienza senza rinunciare alle funzionalità di base.

Per ricapitolare, Chanty è ideale per piccoli team alla ricerca di una soluzione semplice ed economica, mentre Slack è adatto alle organizzazioni più grandi che necessitano di funzionalità avanzate e integrazioni. Se il budget è un fattore chiave, scegli Chanty; per funzionalità e scalabilità, scegli Slack.

Chanty vs Slack su Reddit

Abbiamo controllato Reddit per vedere cosa pensano gli utenti reali di Chanty vs. Slack, e Chanty si distingue immediatamente come soluzione economica, soprattutto per i piccoli team.

Quando cerchi Chanty Vs. Slack su Reddit, scoprirai che le persone in genere lodano Chanty per la sua convenienza economica o per i team di piccole dimensioni.

Dice l'utente DonDigidon999 sul subreddit r/Slack:

Beh, se stai cercando un'alternativa a Slack che offra una migliore separazione delle aree di lavoro senza spendere una fortuna, allora ti consiglio Chanty. Ha lo stesso stile di Slack, ma è molto più conveniente con una versione gratuita che non ti limita il numero di messaggi. È un'opzione valida per team e associazioni più piccoli come il tuo.

Beh, se stai cercando un'alternativa a Slack che offra una migliore separazione delle aree di lavoro senza spendere una fortuna, allora ti consiglio Chanty. Ha lo stesso stile di Slack, ma è molto più conveniente con una versione gratuita che non ti limita nei messaggi. È un'opzione valida per team e associazioni più piccoli come il tuo.

In un altro thread nel subreddit, l'utente philsimon sottolinea come Slack funzioni bene per la collaborazione e offra un'assistenza di prim'ordine:

Slack è molto più che un semplice strumento per inviare messaggi. Consideralo il tuo quartier generale digitale. La sua community di sviluppatori è senza dubbio la migliore al mondo nel campo della collaborazione.

Slack è molto più che un semplice strumento per inviare messaggi. Consideralo il tuo quartier generale digitale. La sua community di sviluppatori è senza dubbio la migliore al mondo nel campo della collaborazione.

Tuttavia, non tutti sono soddisfatti di una semplice messaggistica: molti utenti hanno bisogno di una piattaforma con funzionalità più robuste per supportare il loro flusso di lavoro.

L'utente eltitrainedpro chiede:

Esistono strumenti gratuiti che offrono funzionalità simili a Slack, con una separazione adeguata delle aree di lavoro e senza costi elevati?

Esistono strumenti gratuiti che offrono funzionalità simili a Slack, con una corretta separazione delle aree di lavoro e senza costi elevati?

Potremmo avere la risposta che cerchi.

➡️ Leggi anche: Slack vs ClickUp: qual è il miglior strumento di comunicazione per team?

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Chanty e Slack

Sia Chanty che Slack hanno cambiato il modo in cui i team comunicano, ma ecco il problema: parlare del lavoro ha iniziato a sostituire il lavoro vero e proprio.

Slack ha rivoluzionato la comunicazione sul posto di lavoro, ma i messaggi costanti, i thread infiniti e il sovraccarico di notifiche spesso distraggono i team dal loro stato di avanzamento.

ClickUp riporta l'attenzione sul portare a termine le cose. Combina la semplicità di Chanty con la profondità di Slack senza distrazioni e cambi di contesto. Come app per tutto il lavoro, ClickUp combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Dai al tuo lavoro un luogo dove vivere, non solo un luogo dove parlarne.

Ecco perché ClickUp è la migliore alternativa sia a Chanty che a Slack.

Il vantaggio n. 1 di ClickUp: chat integrata

Con ClickUp Chat, potrai assistere a una collaborazione ottimale e organizzare le chat in spazi

La chat di ClickUp trasforma la comunicazione del team integrandola perfettamente nel flusso di lavoro. Invece di messaggi sparsi, le conversazioni rimangono collegate alle attività, mantenendo tutto nel contesto.

Puoi organizzare chat all'interno di spazi che rispecchiano la struttura del tuo team, rendendo la collaborazione più intuitiva.

Con funzionalità/funzioni come i post per gli annunci e i follow-up per le azioni da intraprendere, tutti rimangono allineati senza infinite discussioni. Inoltre, l'assistenza basata sull'IA semplifica il lavoro: che tu abbia bisogno di riepilogare/riassumere lunghi thread per aggiornamenti rapidi o di trasformare automaticamente le discussioni in attività, ClickUp Chat gestisce tutto senza sforzo.

ClickUp One-Up #2: Agenti in modalità automatica nella chat

Usufruisci di una produttività senza interruzioni con gli agenti Autopilot nella chat di ClickUp

*Gli agenti Autopilot di ClickUp basati sull'IA portano l'automazione intelligente direttamente nelle tue conversazioni. Questi agenti basati sull'IA possono rispondere alle domande, riepilogare/riassumere i thread, creare attività e persino triggerare flussi di lavoro, il tutto all'interno dei tuoi canali di chat. Che tu utilizzi un agente predefinito o ne crei uno personalizzato con il builder senza codice, gli agenti si adattano alle esigenze del tuo team e agiscono secondo le tue istruzioni.

Gli agenti possono monitorare l'attività di chat, rispondere a trigger specifici e mantenere il team allineato pubblicando aggiornamenti, report o risposte in tempo reale. Con l'accesso alle conoscenze dell'area di lavoro e alle fonti esterne, garantiscono che il tuo team non perda mai un colpo.

Il vantaggio di ClickUp n. 3: SyncUps per la collaborazione in tempo reale

Connettiti istantaneamente con SyncUps, le riunioni vocali e video integrate in ClickUp

Le sincronizzazioni nella chat sono la risposta di ClickUp alla collaborazione in team in tempo reale e senza interruzioni. Avvia videochiamate o chiamate vocali ad hoc direttamente da qualsiasi canale di chat o attività, senza cambiare app. Sono perfette per standup veloci, sessioni di brainstorming o per risolvere ostacoli al volo.

Ogni SyncUp è automaticamente collegato al tuo contesto di lavoro, così puoi fare riferimento ad attività, documenti e cronologia delle chat durante la chiamata. Dopo la riunione, ClickUp può generare riepiloghi/riassunti e elementi di azione utilizzando l'IA, assicurando che nulla vada perso.

💡 Suggerimento: Assicurati che il tuo team sia responsabile utilizzando i thread di commenti nelle attività di ClickUp. Questo evita comunicazioni errate e garantisce che tutti siano sulla stessa pagina, senza più momenti del tipo "chi doveva occuparsene?"!

Il vantaggio di ClickUp n. 4: Clip di ClickUp

Registra il tuo schermo e crea video dimostrativi interattivi con la funzionalità Clip di ClickUp

A volte il testo non è sufficiente per spiegare concetti, mostrare bug e comunicare efficacemente.

ClickUp Clips ti consente di registrare lo schermo, condividere guide dettagliate e fornire aggiornamenti rapidi, senza bisogno di riunioni. La funzionalità video asincrona è un modo semplice per mantenere il tuo team allineato.

Ideale per team asincroni, Clips garantisce strategie di comunicazione chiare e concise senza infinite discussioni.

Leggi anche: Modelli gratuiti di piani di comunicazione per progetti: Excel, Word e ClickUp

ClickUp One-Up #5: Integrazioni, ricerca connessa e altro ancora

Integra Slack con ClickUp per migliorare il tuo flusso di lavoro e creare attività istantanee, impostare promemoria o monitorare gli aggiornamenti su Slack

Sei immerso nell'ecosistema Slack? ClickUp migliora il tuo flusso di lavoro invece di interromperlo. L'integrazione con Slack ti consente di creare attività, impostare promemoria e monitorare gli aggiornamenti, mantenendo il tuo lavoro strutturato senza uscire dalla finestra della chat. Puoi continuare a utilizzare Slack all'interno di ClickUp fino a quando non sei pronto per passare completamente.

Ma ClickUp va oltre l'organizzazione delle conversazioni: pensa anche per te. ClickUp Brain e ClickUp Connected Search, basati su funzionalità/funzioni basate sull'IA, possono riepilogare/riassumere le chat, generare elementi di azione e automatizzare le attività ripetitive, riducendo il coordinamento manuale.

Trova facilmente conversazioni, thread di chat e trascrizioni delle riunioni con ClickUp Brain

Può anche fungere da assistente intelligente, estraendo informazioni rilevanti dalle aree di lavoro e mantenendo sempre contestualizzato il tuo lavoro.

➡️ Leggi anche: Le migliori integrazioni per l'app Slack (funzionalità/funzioni, prezzi)

Prima di ClickUp, le riunioni e le comunicazioni via email avanti e indietro portavano a un buco nero in cui gli elementi venivano lasciati invisibili e incustoditi. Per questo motivo, le attività non venivano riviste in tempo e nessuno sapeva come stava andando lo sviluppo creativo. Ora, tutti i membri del team possono vedere chiaramente quando le azioni devono essere completate, chattare e collaborare all'interno delle attività.

Prima di ClickUp, le riunioni e le comunicazioni via email avanti e indietro portavano a un buco nero in cui gli elementi venivano lasciati invisibili e incustoditi. Per questo motivo, le attività non venivano riviste in tempo e nessuno sapeva come stava andando lo sviluppo creativo. Ora, tutti i membri del team possono vedere chiaramente quando le azioni devono essere completate, chattare e collaborare all'interno delle attività.

ClickUp: lo strumento di collaborazione perfetto in un mondo imperfetto

Chanty o Slack?

Tutto dipende dalle tue esigenze. Chanty mantiene le cose semplici e convenienti, mentre Slack offre integrazioni e scalabilità, ma a un prezzo. Ma la verità è che entrambi hanno delle lacune. Slack può diventare rapidamente costoso e Chanty manca delle funzionalità più avanzate che i team in crescita desiderano.

Invece di sceglierne uno e fare dei compromessi, perché non utilizzare uno strumento che fa davvero tutto? ClickUp ti offre chat integrata, gestione delle attività e potenti strumenti di collaborazione, senza bisogno di app aggiuntive.

Niente più destreggiarsi, niente più cambi di contesto. Un unico posto dove il tuo team può parlare, pianificare e portare a termine le cose. Iscriviti oggi stesso a ClickUp e rendi la chat una parte naturale della tua giornata lavorativa, non un'altra scheda a cui passare.