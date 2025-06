Le 10 migliori alternative ad Anytype per prendere appunti in modo sicuro nel 2025

Ti piace l'idea di un'area di lavoro all-in-one che mette al primo posto la privacy come Anytype per organizzare i dati.

Ma forse non è proprio quello che cerchi. Problemi di sincronizzazione con Google Calendar, integrazioni limitate o la curva di apprendimento: non è sempre tutto rose e fiori.

Se stai cercando un'alternativa che offra la stessa sicurezza ma con funzionalità migliori, sei nel posto giusto.

Che tu abbia bisogno di una collaborazione senza interruzioni, affidabilità offline o semplicemente un'interfaccia più semplice, abbiamo raccolto le migliori alternative ad Anytype per prendere appunti in modo sicuro.

Troviamo l'alternativa migliore per te.

Cosa dovresti cercare nelle alternative ad Anytype?

Quando scegli un'alternativa ad Anytype, ecco alcuni fattori chiave da considerare per assicurarti di scegliere la migliore app per prendere appunti con un buon equilibrio tra sicurezza, usabilità e funzionalità:

🎨 Esperienza utente e interfaccia: un layout pulito e intuitivo con pagine nidificate, tag e ricerca IA rende l'organizzazione delle note semplicissima

🔒Privacy e sicurezza: crittografia end-to-end, spazio di archiviazione locale e politiche di cancellazione dei dati garantiscono la sicurezza delle tue note

📱Sincronizzazione su più dispositivi: se la sincronizzazione senza interruzioni è importante, scegli un software con opzioni cloud affidabili, dando comunque priorità alla sicurezza e all'accesso offline

🤝 Funzionalità di collaborazione: hai bisogno di lavorare in team? Cerca la modifica in tempo reale, le autorizzazioni e la condivisione facile

⚙️ Personalizzazione ed estensibilità: plugin, modelli e integrazioni ti consentono di adattare l'app al tuo flusso di lavoro

📂 Accesso offline e titolarità dei dati: vuoi il controllo completo? Assicurati che l'app funzioni offline senza forzare l'archiviazione cloud

💡Suggerimento: Lo strumento giusto per prendere appunti è solo una parte dell'equazione. Il modo in cui prendi appunti è altrettanto importante. Vuoi migliorare la chiarezza, la memorizzazione e la produttività? Dai un'occhiata a questi metodi efficaci per prendere appunti e ottenere il massimo dalla tua nuova app. ✍️

Alternative a Anytype in breve

Per aiutarti a trovare quella più adatta alle tue esigenze, ecco un confronto tra le alternative a Anytype in base alle funzionalità/funzioni chiave e ai prezzi:

Nome dello strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp Documenti con collaborazione, blocco note, appunti IA, lavagne online, collegamento delle attività Piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Versione gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Obsidian Collegamento bidirezionale, spazio di archiviazione locale e visualizzazione grafica Privati Versione Free disponibile; piani a pagamento a partire da $5/utente/mese Logseq Note basate su schemi, lavagna online, ripetizione spaziata Privati Free Forever AppFlowy Layout basato su blocchi, bacheche Kanban, open source con assistente IA Privati, piccole imprese Versione gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 8 $/utente/mese Supernotes Note in stile scheda, calendario con mappa di calore, modalità offline Privati, piccole imprese Versione gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 11 $ al mese Standard Notes Crittografia end-to-end, cronologia delle versioni, markdown, archivio sicuro Privati Versione gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 63 $/anno Notion Note basate su IA, modelli, editor basato su blocchi Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Versione gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese Evernote Note multimediali, Web Clipper, accesso offline, gestione delle attività Privati, piccole imprese Versione gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da $14,99/mese Microsoft OneNote Taccuini liberi, disegno, riconoscimento della scrittura manuale, IA Copilot Aziende di medie dimensioni, aziende Versione gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 69,99 $/anno Dynalist Schemi gerarchici, attività ricorrenti, acquisizione rapida Privati Versione gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 9,99 $ al mese

Le migliori alternative ad Anytype

1. ClickUp (Ideale per la gestione completa del lavoro e delle note)

Prova ClickUp gratis Scrivi, condividi e collega wiki di progetto, procedure operative standard o note di riunioni senza sforzo con ClickUp Docs

Gestire il lavoro e le note su più app diventa rapidamente complicato. ClickUp, l'app per tutto il lavoro, cambia le cose riunendo attività, documenti, note e riunioni in un'unica area di lavoro connessa.

Invece di passare da una dozzina di strumenti, ClickUp offre potenti funzionalità che ti consentono di conservare tutte le tue note proprio dove ti servono.

Ad esempio, ClickUp Docs è un potente strumento per la documentazione strutturata. Che tu stia scrivendo note di riunioni, procedure operative standard (SOP) o idee di brainstorming, Docs ti consente di creare, formattare e organizzare le informazioni senza soluzione di continuità.

A differenza dei tradizionali programmi di elaborazione testi, si integra direttamente con il tuo flusso di lavoro, assicurando che le tue note non siano isolate dalle tue attività e dai tuoi progetti quotidiani.

Collabora con i tuoi colleghi e crea documenti efficaci con ClickUp Docs

In breve, puoi👇:

Personalizza i documenti con intestazioni, tabelle, didascalie e modelli per creare note esteticamente gradevoli, mantenere le informazioni strutturate e di facile lettura

Lavora con il tuo team sullo stesso documento, lascia commenti e assegna elementi di azione senza passare a un altro strumento

Controlla chi può visualizzare, modificare o commentare i documenti: condividili con il tuo team, i tuoi clienti o anche pubblicamente quando necessario

Organizza, sposta e formatta i contenuti come blocchi (testo, immagini, tabelle, ecc.) per una modifica e un layout flessibili

Copia e condividi collegamenti diretti a blocchi di contenuti specifici, facilitando il riferimento o la navigazione a sezioni esatte all'interno o tra documenti

Crea collegamenti contestuali tra documenti e attività, consentendo una navigazione rapida e un contesto di progetto più ricco

Usa @menzioni per collegare documenti, attività o persone e inserisci link ipertestuali a risorse interne o esterne per riferimenti incrociati senza soluzione di continuità

Più utenti possono modificare i documenti contemporaneamente e le modifiche vengono visualizzate immediatamente da tutti i collaboratori

Struttura i documenti con pagine e sottopagine nidificate, ideali per creare wiki o documentazione dettagliata

Importa contenuti da altre app o esporta documenti in formato PDF, HTML o Markdown per una maggiore portabilità

Inoltre, per quei momenti in cui hai solo bisogno di un posto veloce dove annotare qualcosa, il Blocco note di ClickUp è sempre a portata di mano. A differenza dei documenti, che sono progettati per una collaborazione strutturata, il Blocco note funziona più come un'app per elenchi di cose da fare, progettata per prendere appunti personali e leggeri.

Che si tratti di un'idea veloce, di un elenco di cose da fare o di una bozza di messaggio, tutto rimane privato per impostazione predefinita fino a quando non sei pronto ad agire.

Prendi nota delle cose importanti e trasformale in attività con il blocco note di ClickUp

Tuttavia, per prendere appunti in modo più strutturato, ClickUp offre modelli pronti all'uso che semplificano il flusso di lavoro.

Per chi desidera iniziare rapidamente con una struttura organizzata, il modello ClickUp Daily Notes è perfetto. Che tu stia monitorando lo stato di avanzamento o annotando riflessioni veloci, questo modello conserva tutto in un unico posto.

Altrimenti, puoi sfruttare il modello ClickUp Meeting Note Style, progettato appositamente per una documentazione chiara e fruibile delle riunioni. Aiuta a strutturare i programmi, registrare le discussioni ed evidenziare le decisioni chiave in modo che nulla vada perso dopo la chiamata.

Con questi modelli, puoi concentrarti su ciò che conta e lasciare che ClickUp si occupi dell'organizzazione.

Mentre Docs e Notes ti aiutano a conservare note strutturate e di lunga durata, ClickUp AI Notetaker ti libera completamente dal compito di prendere appunti durante le riunioni. L'IA si unisce automaticamente alle chiamate, trascrive le discussioni e riepiloga/riassume i punti chiave, così puoi concentrarti sulla conversazione e agire immediatamente! Guarda l'IA per la presa di appunti in azione qui:

Trasforma ogni conversazione in note organizzate con ClickUp AI Notetaker

Mentre AI Notetaker gestisce i riepiloghi delle riunioni e ti consente di concentrarti sulla conversazione, ClickUp Brain porta la produttività ancora più lontano fungendo da assistente di lavoro in tempo reale. Invece di cercare tra attività e documenti infiniti, puoi chiedere qualsiasi cosa a ClickUp Brain, che recupera istantaneamente le informazioni pertinenti.

Che tu abbia bisogno di un riassunto di una riunione passata, di un rapido aggiornamento sulle attività o di approfondimenti dalle note di un progetto, tutto è a portata di domanda.

Oltre a trovare informazioni, ClickUp Brain ti aiuta a lavorare più velocemente con la scrittura basata sull'IA, i riepiloghi/riassunti e i suggerimenti intelligenti. Può generare contenuti, perfezionare idee e condensare testi lunghi in punti chiave, mantenendo le tue note chiare e fruibili.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Usa ClickUp Blocco note , un semplice spazio integrato per note personali veloci, accessibile da qualsiasi punto in ClickUp

Sfrutta ClickUp Docs per documenti collaborativi in formato testo avanzato con modifica in tempo reale, incorporamento e organizzazione tramite cartelle

Collega le note direttamente alle attività di ClickUp o incorpora documenti nelle attività per facilitarne la consultazione

Formatta rapidamente le note con i comandi slash per titoli, liste di controllo e incorporamenti

Salva i formati delle note strutturate come modelli per un uso ricorrente

Utilizza le lavagne online di ClickUp per prendere appunti visivi con disegni liberi, note adesive e mappe mentali.

Controlla l'accesso alle note con autorizzazioni granulari per team e ospiti

Limiti di ClickUp

Offre un vasto intervallo di funzionalità/funzioni, che possono risultare eccessive per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

Adoro il modo in cui ClickUp riunisce più strumenti di produttività in un unico posto (gestione delle attività, documenti, lavagne online, reportistica), semplificando l'organizzazione di tutto. È abbastanza flessibile da adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro e le viste personalizzabili (come Elenco, Bacheca e Gantt) consentono di visualizzare i progetti nel formato preferito. Inoltre, funzionalità come Automazioni e Modelli aiutano a risparmiare un sacco di tempo. È come un hub di produttività che si adatta alle tue esigenze!

Adoro il modo in cui ClickUp riunisce più strumenti di produttività in un unico posto (gestione delle attività, documenti, lavagne online, reportistica), semplificando l'organizzazione di tutto. È abbastanza flessibile da adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro e le viste personalizzabili (come Elenco, Bacheca e Gantt) consentono di visualizzare i progetti nel formato preferito. Inoltre, funzionalità/funzioni come Automazioni e Modelli aiutano a risparmiare un sacco di tempo. È come un hub di produttività che si adatta alle tue esigenze!

2. Obsidian (Ideale per la gestione delle conoscenze e il collegamento bidirezionale)

via Obsidian

Obsidian è una scelta popolare tra gli utenti per prendere appunti e organizzare le attività. Offre il controllo completo su come organizzare le tue idee. Ciò che lo distingue è il collegamento bidirezionale. Puoi collegare le note a libri, persone, luoghi o concetti, creando una rete di conoscenze dove tutto è a portata di clic.

Canvas di Obsidian ti consente anche di mappare le idee nello spazio, perfetto per la ricerca, il brainstorming o per districare argomenti complessi in un modo che abbia senso per te.

Funzionalità/funzioni chiave di Obsidian

Visualizza le relazioni tra le tue note con una visualizzazione grafica interattiva

Salva le note sul tuo dispositivo invece che su un server cloud esterno con l'archiviazione locale prioritaria

Sfrutta la sincronizzazione crittografata end-to-end delle tue note con Obsidian Sync

Limiti di Obsidian

La funzionalità di ricerca non è accurata, specialmente se il termine di ricerca contiene più di una parola

Mancano funzionalità di collaborazione in tempo reale

Prezzi di Obsidian

Free Forever

Sincronizzazione: 5 $ al mese per utente, fatturazione mensile

Pubblica: 10 $ al mese per sito, fatturato mensilmente

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Obsidian?

Una recensione su Capterra dice :

Mi piace la sensazione di controllo che provo quando organizzo le mie note e, quindi, il mio "secondo cervello".

Mi piace la sensazione di controllo che ho quando organizzo le mie note e, quindi, il mio "secondo cervello".

3. Logseq (Ideale per prendere appunti basati su schemi e ricerche approfondite)

tramite Logseq

Logseq è un software open source per prendere appunti progettato per garantire flessibilità, che consente di formattare e organizzare le note con Markdown e Org Mode. A differenza delle tradizionali app per appunti, è basato su una struttura a schemi, in cui ogni nota è un blocco che è possibile nidificare, riorganizzare e collegare senza sforzo.

La lavagna online di Logseq ti consente anche di mappare visivamente le idee, creare diagrammi e collegare concetti in modo non lineare.

Funzionalità/funzioni chiave di Logseq

Cattura i tuoi pensieri quotidiani senza sforzo con voci di diario automatiche

Riutilizza i contenuti in modo efficiente facendo riferimento o incorporando blocchi in più note

Memorizza i concetti chiave utilizzando le flashcard integrate con ripetizione spaziata

Limiti di Logseq

Manca un sistema di cartelle per organizzare le note, che potrebbe non soddisfare le preferenze organizzative di tutti gli utenti

Alcuni utenti segnalano problemi di prestazioni durante la gestione di set di dati di grandi dimensioni

Prezzi di Logseq

Strumento gratuito e open source

Valutazioni e recensioni di Logseq

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Logseq?

Una recensione su Reddit dice:

Logseq è una di quelle applicazioni il cui design mi "calza a pennello". È un modo fantastico per archiviare le informazioni. Ha davvero senso. Tutto quello che ho provato prima o dopo non funziona come vorrei. Come Logseq.

Logseq è una di quelle applicazioni il cui design mi ha subito conquistato. È un modo fantastico per archiviare informazioni. È davvero sensato. Tutto quello che ho provato prima o dopo non funziona come vorrei. Come Logseq.

4. AppFlowy (la migliore alternativa open source a Notion)

via Appflowy

AppFlowy è un'area di lavoro open source che unisce note, wiki e project management in un unico posto. Organizza i tuoi pensieri a modo tuo con elenchi puntati, liste e citazioni per una struttura migliore.

Con le visualizzazioni Kanban, griglia e calendario, cambiare prospettiva è semplicissimo, rendendo più facile il monitoraggio dei progetti. E se scrivere ti sembra un lavoro di routine, l'assistente IA di AppFlowy può aiutarti a raccogliere idee, generare contenuti e persino gestire gli aggiornamenti dei progetti.

Funzionalità/funzioni chiave di AppFlowy

Organizza facilmente i contenuti con il drag-and-drop e una struttura flessibile basata su blocchi

Gestisci le attività insieme alle note con elenchi di cose da fare e bacheche Kanban

Crea collegamenti bidirezionali tra le note per una base di conoscenza connessa

Limiti di AppFlowy

Alcuni utenti riscontrano problemi con la condivisione delle aree di lavoro, dove gli spazi pubblici e le pagine nell'area "Generale" non sono visibili agli altri utenti

Prezzi di AppFlowy

Free Forever

Pro: 12,5 $ al mese per utente, fatturato mensilmente

AI Max: 8 $ al mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di AppFlowy

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di AppFlowy?

Una recensione su Reddit dice:

Lo sto usando per prendere note e sincronizzarle tra desktop e cellulare. Finora tutto bene*.

Lo sto usando per prendere note e sincronizzarle tra desktop e cellulare. Finora tutto bene.

5. Supernotes (ideale per prendere appunti strutturati in stile scheda)

tramite Supernotes

Supernotes sostituisce i documenti lunghi e disordinati con schede collegate di piccole dimensioni, facilitando l'organizzazione delle idee senza ingombro. Inserisci note all'interno di altre note per mantenere tutto strutturato a modo tuo.

Il calendario heatmap mostra a colpo d'occhio i giorni più produttivi, aiutandoti a rimanere in carreggiata. E quando hai bisogno di qualcosa in fretta, la ricerca universale trova note, tag e metadati in pochi secondi.

Funzionalità/funzioni chiave di Supernotes

Crea e modifica note senza connessione Internet con la sincronizzazione automatica

Condividi le schede con altri per modifiche e commenti istantanei

Le note sono crittografate durante il trasferimento e in fase di archiviazione, garantendo la privacy di tutti i tuoi dati

Limiti di Supernotes

L'integrazione con altri strumenti come MS Office potrebbe non essere perfetta

Gli utenti Free possono creare solo fino a 100 schede

Prezzi di Supernotes

Starter: Gratis

Unlimited: 11 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Supernotes

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Supernotes?

Una recensione su G2 dice:

Utilizzo Supernotes da un po' di tempo ed è un ottimo strumento per archiviare le note organizzative (verbali delle riunioni), le idee e gli appunti presi durante le sessioni di brainstorming, che possono essere riutilizzati in seguito come riferimento. È possibile creare elenchi di attività. L'app è facile da usare e non richiede molto tempo per essere configurata.

Utilizzo Supernotes da un po' di tempo ed è un ottimo strumento per archiviare le note organizzative (verbali delle riunioni), le idee e gli appunti presi durante le sessioni di brainstorming, che possono essere riutilizzati in seguito come riferimento. È possibile creare elenchi di attività. L'app è facile da usare e non richiede molto tempo per la configurazione.

6. Standard Notes (ideale per l'archiviazione sicura di note a lungo termine)

tramite Standard Notes

Standard Notes non serve solo per annotare pensieri, ma gestisce anche documenti di testo avanzato, fogli di calcolo, elenchi di cose da fare, note Markdown e persino archivi di password crittografati, il tutto con la massima sicurezza.

Hai commesso un errore? La cronologia delle versioni ti consente di ripristinare le modifiche passate, anche a distanza di anni. Desideri un'area di lavoro personalizzata? I temi personalizzati ti consentono di modificare l'aspetto in base al tuo stile. E con la crittografia end-to-end e l'autenticazione a due fattori, le tue note sono accessibili solo a te.

Funzionalità/funzioni chiave di Standard Notes

Crea visualizzazioni personalizzate utilizzando filtri logici, che semplificano l 'organizzazione efficace delle note

Blocca le tue note con più livelli di sicurezza, come un codice di accesso e Face ID

Fissa le note importanti nella parte superiore per garantire un accesso rapido alle informazioni utilizzate di frequente

Limiti di Standard Notes

La sincronizzazione e la decrittografia delle note sull'applicazione mobile possono essere lente a volte

Il file di installazione è piuttosto pesante, non ideale per computer con processori lenti

Prezzi di Standard Notes

Standard: Gratis

Produttività: 63 $/anno

Professional: 84 $/anno

Valutazioni e recensioni di Standard Notes

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Standard Notes?

Una recensione su Capterra dice:

La cosa migliore di Standard Notes, però, è quanto mi abbia aiutato a migliorare la mia produttività. Adoro la facilità con cui è possibile avere tutto in un unico posto con la possibilità di cercare informazioni in modo davvero rapido e semplice.

La cosa migliore di Standard Notes, però, è quanto mi abbia aiutato a migliorare la mia produttività. Adoro la facilità con cui è possibile avere tutto in un unico posto con la possibilità di cercare informazioni in modo davvero rapido e semplice.

7. Notion (Ideale per prendere appunti in modo collaborativo e basato sull'IA)

tramite Notion

Notion è uno strumento flessibile e completo per prendere appunti con una struttura a blocchi che ti consente di personalizzare, riorganizzare e arricchire le note con immagini, video e file per un'area di lavoro più dinamica.

Il supporto Markdown rende la formattazione semplice, mentre i tag e i collegamenti mantengono tutto connesso e facile da trovare. Quando le note diventano lunghe, la funzione di riepilogo basata sull'IA di Notion estrae i punti chiave, così puoi ottenere l'essenziale senza dover scorrere.

Funzionalità/funzioni chiave di Notion

Struttura le tue note con schemi, titoli ed espansioni suggeriti dall'IA

Utilizza un'ampia matrice di modelli su misura per diversi casi d'uso

Individua contenuti specifici con solide funzionalità di ricerca, inclusi filtri come tag e date di creazione

Limiti di Notion

Mancano funzionalità automatizzate per regolare le date di scadenza delle attività dipendenti

Sebbene il piano personale gratuito di Notion consenta un numero illimitato di blocchi per uso individuale, le aree di lavoro condivise sul piano Free sono limitate a 1.000 blocchi e potresti raggiungere rapidamente questo limite

Prezzi di Notion

Base: Gratis

In più: 12 $ al mese per postazione

Business: 24 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 5000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Una recensione su G2 dice:

È l'interfaccia utente, senza dubbio. La migliore che abbia mai visto. E, per qualcuno come me che sceglie un software non solo in base alle funzionalità/funzioni, ma anche al design, Notion ha fatto un ottimo lavoro! L'IA di Notion, wow! Mi aiuta a portare a termine le cose in molto meno tempo rispetto a prima.

È l'interfaccia utente, senza dubbio. La migliore che abbia mai visto. E, per qualcuno come me che sceglie un software non solo in base alle funzionalità/funzioni, ma anche al design, Notion ha fatto un ottimo lavoro! L'IA di Notion, wow! Mi aiuta a fare le cose in molto meno tempo rispetto a prima.

8. Evernote (Ideale per note multimediali e ritagli web)

tramite Evernote

Evernote cattura tutto: testo, immagini, audio, PDF e persino note scritte a mano, tutto in un unico posto. Con Web Clipper, salva pagine web, articoli e frammenti senza ingombrare, così le informazioni importanti sono sempre a portata di mano.

E per chi deve destreggiarsi tra attività e note, l'app Tasks integrata consente di assegnare responsabilità, impostare scadenze e aggiungere promemoria senza passare da un'app all'altra.

Funzionalità/funzioni chiave di Evernote

Condividi note e taccui con il tuo team, consentendo a tutti di modificare e contribuire

Mantieni le tue note al sicuro con la crittografia end-to-end e l'autenticazione a due fattori

Accedi e modifica le tue note anche senza connessione a Internet

Limiti di Evernote

Nessun collegamento di ancoraggio per salti rapidi all'interno di note lunghe

Gli utenti non possono più assegnare colori ai tag come nella versione legacy, rendendoli più difficili da trovare

Prezzi di Evernote

Free Forever

Personale: 14,99 $ al mese

Professional: 17,99 $ al mese

Teams: 24,99 $/utente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

Una recensione su G2 dice:

Evernote è la mia app preferita per la produttività. Ad essere sincero, non posso farne a meno. La uso dalle 10 alle 20 volte al giorno. Se sai come usare bene Evernote, può diventare il tuo secondo cervello. Evernote non è solo un luogo dove condividere le tue note, puoi salvare immagini, file e pagine web sul tuo Evernote. Puoi usare Evernote come archiviazione cloud per salvare note digitali.

Evernote è la mia app preferita per la produttività. Ad essere sincero, non posso farne a meno. La uso dalle 10 alle 20 volte al giorno. Se sai come usare bene Evernote, può diventare il tuo secondo cervello. Evernote non è solo un luogo dove condividere le tue note, puoi salvare immagini, file e pagine web sul tuo Evernote. Puoi usare Evernote come archiviazione cloud per salvare note digitali.

9. Microsoft OneNote (Il migliore per prendere appunti digitali in formato libero)

tramite Microsoft OneNote

Microsoft OneNote mantiene le tue idee organizzate con blocchi appunti, sezioni e pagine, consentendoti di digitare, disegnare o inserire immagini ovunque. L'inchiostro digitale e il riconoscimento della scrittura manuale rendono gli appunti naturali, con la possibilità di convertire note disordinate in testo pulito e ricercabile. Copilot, basato sull'IA, aiuta ulteriormente a riepilogare/riassumere le note e generare idee, mentre la trascrizione audio trasforma le registrazioni in contenuti organizzati e ricercabili.

Funzionalità/funzioni chiave di Microsoft OneNote

Crea un indice cliccabile che collega diverse pagine o sezioni all'interno del tuo blocco note

Contrassegna note importanti, progetti, attività o idee con tag come "Da fare", "Importante" o "Domanda" per filtrarli in modo efficace

Annota rapidamente pensieri, promemoria o attività in un formato leggero di note adesive

Limiti di Microsoft OneNote

Lo strumento non è molto affidabile nella sincronizzazione, che richiede molto tempo su più dispositivi

La funzionalità/funzione di scrittura a mano con la penna deve essere migliorata, poiché i tratti non sono molto fluidi

Prezzi di Microsoft OneNote

Incluso nella sottoscrizione a Microsoft 365, a partire da 69,99 $/anno

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (oltre 1800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft OneNote?

Una recensione su G2 dice:

È facile da usare, contiene molte funzionalità/funzioni come la possibilità di aggiungere direttamente audio e video alle note, taggare, cercare e classificare facilmente i nostri contenuti.

È facile da usare, contiene molte funzionalità/funzioni come la possibilità di aggiungere direttamente audio e video alle note, taggare, cercare e classificare facilmente i propri contenuti.

10. Dynalist (Ideale per la creazione di schemi gerarchici e la gestione delle attività)

via Dynalist

Dynalist è il tuo spazio personale di pensiero, strutturato quando ne hai bisogno, flessibile quando non ne hai bisogno. La finestra In arrivo ti consente di annotare istantaneamente le idee, così non perderai nulla prima di avere il tempo di organizzarle.

Più che semplici note, Dynalist funge anche da leggero gestore di attività. Tag con data, attività ricorrenti e promemoria ti aiutano a rispettare le scadenze e a creare abitudini senza sforzo. E con le liste di controllo integrate, le attività scadute diventano rosse, inviando i promemoria richiesti.

Funzionalità/funzioni chiave di Dynalist

Regola temi, font e livelli di zoom per creare una configurazione personalizzata

Sposta, elimina, tagga o formatta più punti elenco in blocco per risparmiare tempo durante le modifiche in blocco

Scegli tra l'accesso in sola visualizzazione o con modifica completa per una collaborazione fluida

Limiti di Dynalist

Alcuni utenti segnalano di non poter modificare i risultati direttamente nella sezione di ricerca. Devono invece tornare al punto originale per apportare modifiche, il che può essere macchinoso

L'applicazione potrebbe saltare una o due righe durante il copia e incolla di più righe, rendendo necessario inserire manualmente ogni singola riga

Prezzi di Dynalist

Free Forever

Pro: 9,99 $ al mese, fatturato annualmente

Valutazioni e recensioni di Dynalist

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (34 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Dynalist?

Una recensione su Capterra dice:

Dynalist è un software estremamente facile da usare che ti consente di organizzare le idee in semplici elenchi. Lo uso molto per pianificare le cose da fare, prendere appunti sui libri o sui blog che ho letto e per raccogliere idee. Ho sottoscritto il piano pro e ricevo anche backup giornalieri su Gmail e Dropbox.

Dynalist è un software estremamente facile da usare che ti consente di organizzare le idee in semplici elenchi. Lo uso molto per pianificare le cose da fare, prendere appunti sui libri o sui blog che ho letto e per raccogliere idee. Ho sottoscritto il piano pro e ricevo anche backup giornalieri su Gmail e Dropbox.

