i 10 migliori strumenti di IA conformi allo standard HIPAA per un'assistenza sanitaria sicura nel 2025

il 65% dei 100 ospedali e sistemi sanitari più grandi degli Stati Uniti ha subito recentemente una violazione dei dati. Questo è un chiaro avviso se lavori con informazioni sanitarie protette (PHI).

Utilizzare strumenti di IA standard non conformi alla normativa HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) è come chiudere a chiave la porta d'ingresso e lasciare quella sul retro spalancata: si rischia una grave violazione in ambienti in cui la sicurezza dei dati è imprescindibile.

L'IA sta già rivoluzionando le note cliniche, il coinvolgimento dei pazienti e il lavoro amministrativo; uno strumento sbagliato può anche aprire le porte a violazioni dell'HIPAA.

In questo blog abbiamo selezionato con cura strumenti di IA conformi allo standard HIPAA che aiutano i professionisti sanitari a soddisfare i requisiti normativi senza compromettere la velocità o la precisione. 🤖

Quando scegli uno strumento di IA per contesti clinici o per la comunicazione con i pazienti, valuta se protegge le informazioni sensibili e fornisce supporto alla gestione della conformità HIPAA. 🛡️

Ecco cosa cercare:

Crittografia dei dati: scegli uno strumento di IA che utilizzi la crittografia end-to-end (in transito e a riposo) per impedire accessi non autorizzati

Controlli di accesso : utilizza l'accesso basato sui ruoli, l'autenticazione a più fattori e i registri di audit a prova di manomissione per monitorare l'utilizzo dei dati

Accordi di collaborazione aziendale (BAA) : fai firmare ai tuoi fornitori accordi di collaborazione aziendale, confermando che soddisfano gli obblighi HIPAA in qualità di partner commerciali

*archiviazione cloud sicura: scegli un'infrastruttura compatibile con HIPAA e certificata SOC 2 Tipo II

Timeout automatico della sessione: cerca i timeout automatici per ridurre al minimo l'esposizione delle informazioni sanitarie protette (PHI) sui dispositivi incustoditi

Anonimizzazione dei dati : assicurati che lo strumento offra supporto alla deidentificazione/pseudonimizzazione, ove appropriato

Monitoraggio in tempo reale: Scegli piattaforme con monitoraggio continuo e avvisi in caso di accessi anomali

controllo delle versioni*: utilizza il controllo delle versioni per il monitoraggio delle modifiche alle note cliniche, conservando gli originali per garantire la conformità

Questi strumenti vanno oltre la semplice praticità: sono progettati per proteggere i dati sensibili, per automatizzare le attività di routine e per garantire che la tua organizzazione sia sempre pronta per gli audit.

Strumento Caratteristiche principali Ideale per Prezzi ClickUp – Gestione delle attività conforme allo standard HIPAA – Monitoraggio dei progetti – Collaborazione in tempo reale – IA generativa per la documentazione Team sanitari che gestiscono flussi di lavoro e attività cliniche Free Forever; personalizzato disponibile per le aziende Updox – Messaggistica sicura – Condivisione di documenti – Telemedicina e pianificazione integrate – Archiviazione cloud conforme allo standard HIPAA Professionisti e studi medici che necessitano di comunicazioni con sicurezza per i pazienti e coordinamento del calendario Prezzi personalizzati Jotform – Moduli conformi allo standard HIPAA – Invii crittografati – Flussi di lavoro automatizzati – Integrazioni con i sistemi EHR Team sanitari che necessitano di moduli di accettazione pazienti personalizzabili e moduli elettronici Piano Free; piani a pagamento a partire da 34 $ al mese TrueVault – Automazioni la gestione delle richieste DSAR – Monitora la conformità dei fornitori – Mantiene gli standard HIPAA per la privacy dei dati Organizzazioni che gestiscono più fornitori ed esigenze di privacy A partire da 49 $ al mese per utente IBM Watson Health – Interazioni con i pazienti basate sull'IA – Infrastruttura cloud conforme allo standard HIPAA – Automazioni intelligenti su larga scala Sistemi sanitari di livello azienda che necessitano di un'infrastruttura IA su larga scala conforme allo standard HIPAA Prezzi personalizzati CareCloud – Creazione di note cliniche basata sull'IA – Pianificazione dei provider – Gestione della fatturazione e del ciclo dei ricavi Team sanitari che automatizzano le attività cliniche e amministrative Prezzi personalizzati Fireflies – Trascrizione delle riunioni – Elementi da intraprendere – Collaborazione tra i team – Crittografia conforme allo standard HIPAA Team sanitari che necessitano degli approfondimenti delle riunioni e della collaborazione Piano Free; a partire da 18 $ al mese per utente Azure Health Bot – Assistenti virtuali conformi allo standard HIPAA – Protocolli di triage – Opzioni di implementazione personalizzabili Organizzazioni sanitarie che necessitano di assistenti sanitari virtuali scalabili e con sicurezza Livello gratis; a partire da 500 $ al mese Infermedica – Strumenti di verifica dei sintomi clinicamente validati – Accoglienza pre-visita – Assistenza al triage in tempo reale Provider sanitari che guidano i pazienti a distanza attraverso il controllo dei sintomi e il triage Prezzi personalizzati Qventus – Pianificazione automatizzata degli interventi chirurgici – Pianificazione delle dimissioni – Flussi di lavoro per il coordinamento dell'assistenza Grandi sistemi ospedalieri che automatizzano i flussi di lavoro ospedalieri e il coordinamento perioperatorio Prezzi personalizzati

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Che si tratti di organizzare i flussi di lavoro dei pazienti, automatizzare la documentazione clinica o gestire le tue PHI, questi strumenti di IA conformi allo standard HIPAA soddisfano i rigorosi requisiti di conformità:

clickUp (ideale per la gestione della sicurezza dei progetti e del flusso di lavoro nel settore sanitario)*

Trasforma le note cliniche in attività eseguibili conformi allo standard HIPAA in pochi secondi con ClickUp

ClickUp offre ai provider uno spazio di lavoro sicuro e centralizzato per gestire tutto, dai flussi di lavoro clinici e il monitoraggio dei progetti alla gestione dell'inventario e alla documentazione dei pazienti.

Progettato tenendo conto della complessità delle operazioni sanitarie, ClickUp for Healthcare Teams semplifica le attività amministrative senza compromettere la conformità HIPAA.

Gestisci l'intero flusso di lavoro sanitario in modo sicuro ed efficiente, tutto in un unico posto con ClickUp

*conformità di livello azienda per la protezione delle informazioni sanitarie protette (PHI)

ClickUp offre supporto ai requisiti GDPR e HIPAA, consentendo agli utenti di firmare un accordo di partnership commerciale (BAA), rendendolo una soluzione legittima per le entità coperte che gestiscono informazioni sanitarie protette (PHI). Con la crittografia inattiva e in transito, la conformità SOC 2 e i controlli di accesso basati sui ruoli, la piattaforma garantisce la protezione delle informazioni sensibili.

📮 ClickUp Insight: Mentre il 34% degli utenti opera con completa fiducia nei sistemi di IA, un gruppo leggermente più ampio (38%) mantiene un approccio di "fiducia ma verifica". Uno strumento autonomo che non ha familiarità con il tuo contesto lavorativo spesso comporta un rischio maggiore di generare risposte inaccurate o insoddisfacenti. Ecco perché abbiamo creato ClickUp Brain, l'intelligenza artificiale che garantisce la connessione della project management, la gestione delle conoscenze e la collaborazione nel tuo spazio di lavoro, oltre a integrarsi con strumenti di terze parti.

Funzionalità avanzate di sicurezza e visibilità

Con ClickUp Security, i team possono abilitare l'autenticazione a due fattori, il timeout automatico delle sessioni e registri di audit dettagliati per mantenere la piena visibilità e il controllo sui dati dei pazienti.

I team del settore sanitario utilizzano ClickUp per semplificare ogni aspetto, dalla pianificazione degli orari degli operatori sanitari e l'assegnazione delle attività alle richieste di registrazione e alla revisione dei contratti. La vista Carico di lavoro, la visualizzazione Calendario e le automazioni delle attività ricorrenti della piattaforma consentono il coordinamento in tempo reale tra i vari reparti.

AI generativa conforme allo standard HIPAA con ClickUp Brain

🎥 Scopri come l'automazione delle attività AI in ClickUp riduce il lavoro manuale e aiuta i team a rimanere conformi. Dall'assegnazione automatica delle attività all'aggiornamento degli stati e all'invio di promemoria, l'AI mantiene i flussi di lavoro in sicurezza, tracciabili ed efficienti, rendendo più facile per i team sanitari e orientati alla conformità concentrarsi sulla cura dei pazienti, anziché sulle pratiche burocratiche.

Con ClickUp Brain, i team sanitari possono utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per riepilogare automaticamente le cartelle cliniche, generare contenuto e ricevere assistenza con la documentazione in un ambiente conforme allo standard HIPAA.

Esempio di caso d'uso: esempio*

Ad esempio, quando viene richiesto di generare un riepilogo/riassunto del paziente, ecco un campione di prompt e come ClickUp Brain potrebbe rispondere:

Dai un prompt rapido e semplice a ClickUp Brain

La risposta: Ecco cosa ha risposto ClickUp Brain:

Genera riepiloghi/riassunti dei pazienti in pochi secondi con ClickUp Brain

Talk to Text in Brain Max: acquisisci il contesto clinico senza rallentare l'assistenza

Con ClickUp Brain Max, i medici possono dettare in modo sicuro note, attività e follow-up direttamente nel loro area di lavoro di ClickUp

Per i leader, velocità e conformità devono coesistere. Talk to Text in Brain Max consente ai medici e ai team di assistenza di dettare note, attività e follow-up direttamente nel tuo spazio di lavoro sicuro, riducendo i clic, preservando il contesto e minimizzando il rischio di copia/incollare.

Documentazione più rapida: trasforma gli aggiornamenti vocali in note strutturate o attività in pochi secondi

Meno passaggi di consegne: conserva decisioni, azioni e tracciati di audit in un unico posto

Progettato per i flussi di lavoro HIPAA: Utilizzabile in un ambiente conforme allo standard HIPAA con un accordo BAA che prevede accesso basato sui ruoli, crittografia in transito/a riposo e timeout automatici

Risultato: meno oneri amministrativi, maggiore chiarezza nelle responsabilità e minori possibilità che le informazioni sanitarie protette (PHI) vengano divulgate attraverso strumenti non collegati tra loro.

ClickUp semplifica il flusso delle note cliniche, della documentazione di ricerca e dei moduli di ammissione, consentendo alle istituzioni sanitarie di rispondere più rapidamente alle esigenze sia dei pazienti che amministrative. Modelli personalizzati, dashboard e integrazioni con strumenti come Google Drive, Outlook, Slack e MS Teams ti consentono di creare un sistema completamente connesso.

Dalle richieste di aggiornamento delle cartelle cliniche elettroniche al monitoraggio dell'inventario e alla gestione dei pazienti, ClickUp garantisce operazioni con sicurezza, organizzate e scalabili.

È progettato per fornire supporto alle esigenze quotidiane e a lungo termine delle moderne pratiche sanitarie, pur rimanendo conforme agli standard normativi.

*le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crittografa tutte le informazioni sanitarie protette (PHI) utilizzando AES-256 in fase di archiviazione e TLS 1. 2 in fase di trasferimento

Automatizza la pianificazione degli appuntamenti dei pazienti e i flussi di lavoro con ClickUp Brain

Limita l'accesso ai dati utilizzando ruoli personalizzati e autorizzazioni basate sui ruoli

Monitora l'attività degli utenti con registri di controllo dettagliati e controllo della versione

Crea moduli di registrazione conformi allo standard HIPAA e collegali alle pipeline delle attività

Collabora in tempo reale alla ricerca, alla documentazione e alle note cliniche

Gestisci il carico di lavoro degli operatori sanitari e i calendari degli appuntamenti con la pianificazione drag-and-drop

Archivia i contratti e le cartelle cliniche dei pazienti con sicurezza certificata SOC 2 su un'infrastruttura cloud

Limite di ClickUp

Le funzionalità avanzate come il supporto HIPAA hanno un limite al piano Enterprise

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento ripida con la personalizzazione a causa del vasto numero di funzionalità/funzione

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5,0 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (oltre 4.000 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?*

Kaylee Hatch, Brand Manager di Home Care Pulse, lo riassume perfettamente:

ClickUp può essere personalizzato per soddisfare quasi tutte le esigenze di project management. È sufficientemente tecnico da gestire grandi progetti interdipartimentali su base annuale, ma anche personalizzabile per funzionare come una semplice lista di controllo giornaliera.

ClickUp può essere personalizzato per soddisfare quasi tutte le esigenze di project management. È sufficientemente tecnico da gestire grandi progetti interdipartimentali su base annuale, ma anche personalizzabile per funzionare come una semplice lista di controllo giornaliera.

🔍 Lo sapevi? Vida Health ha aumentato la sua produttività di marketing del 50% utilizzando ClickUp e ha risparmiato oltre 8 ore alla settimana solo sulle riunioni. In un contesto clinico, questo tipo di risparmio di tempo può tradursi in una più rapida assistenza ai pazienti, minori ritardi amministrativi e un coordinamento più stretto tra i team conforme allo standard HIPAA.

2. Updox (ideale per comunicazioni di sicurezza con i pazienti e coordinamento basato su calendario)

tramite Updox

Updox combina telemedicina, condivisione di documenti, messaggistica per i pazienti e pianificazione del calendario in un unico spazio di lavoro conforme allo standard HIPAA. È progettato per i professionisti del settore medico che necessitano di una soluzione affidabile e integrata che garantisca una connessione perfetta con la maggior parte delle cartelle cliniche elettroniche (EMR).

Consente di gestire l'assistenza virtuale e il coordinamento in ufficio senza soluzione di continuità, senza dover passare da un sistema all'altro. Con Updox, l'intero flusso della project management sanitaria avviene attraverso un sistema centralizzato creato per gestire in modo sicuro le informazioni sanitarie protette (PHI).

Updox semplifica anche il coordinamento tra i team grazie alla visualizzazione del calendario e all'accesso centralizzato, in modo che il personale della reception, della fatturazione e dei team clinici rimangano allineati senza dover cercare file o dati dei pazienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Updox

Invia e ricevi messaggi di sicurezza dai pazienti da una finestra In arrivo centralizzata

Condivisione, tag e inoltro fax, moduli e file tra i reparti all'istante

Accetta i pagamenti dei pazienti da dispositivi mobili con flusso di lavoro di fatturazione integrato

Limiti di Updox

L'interfaccia sembra obsoleta rispetto agli strumenti più recenti

Personalizzazione con limite per le esigenze delle grandi aziende

Prezzi Updox

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Updox

G2: 4,4/5,0 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,2/5,0 (oltre 110 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Updox?

Un utente G2 afferma:

Utilizziamo principalmente il fax UpDox. Ci permette di avere a portata di mano i fax in entrata e in uscita. È anche integrato nel nostro EMR, quindi caricare documenti da altri provider è semplicissimo.

Utilizziamo principalmente il fax UpDox. Ci permette di avere a portata di mano i fax in entrata e in uscita. È anche integrato nel nostro EMR, quindi caricare documenti da altri provider è un gioco da ragazzi.

✨ Suggerimento bonus: quando effettui la selezione di uno strumento di IA, assicurati sempre di firmare un accordo di collaborazione commerciale (BAA) prima di trattare informazioni sanitarie protette (PHI). Un accordo di collaborazione commerciale non è facoltativo. Se il tuo fornitore di IA non lo firma, non è conforme allo standard HIPAA, indipendentemente da quanto affermato sul suo sito web.

3. Jotform (ideale per l'acquisizione dei dati dei pazienti e i moduli elettronici conformi allo standard HIPAA)

tramite Jotform

Jotform semplifica la raccolta e la gestione dei dati dei pazienti attraverso moduli personalizzati facili da creare, personalizzabili e completamente conformi allo standard HIPAA.

Si distingue per i team sanitari che necessitano di soluzioni affidabili e senza codice per moduli di ammissione, richieste di appuntamenti, documentazione di consenso e raccolta del pagamento. Una volta abilitata, la conformità HIPAA include la crittografia dei moduli, l'archiviazione protetta su cloud e la disponibilità di accordi di partnership commerciale (BAA) per le entità coperte.

Puoi personalizzare i tuoi moduli, automatizzare i flussi di lavoro e attivare la sincronizzazione delle risposte con app cloud, sistemi EHR o bacheche di progetto tramite le sue integrazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jotform

Crea moduli conformi allo standard HIPAA con logica condizionale e gestione crittografata degli invii

Accetta i pagamenti dei pazienti tramite Stripe, Square o PayPal direttamente nei moduli

Genera automaticamente attività dai moduli inviati utilizzando Jotform Boards

Integrazione con oltre 150 app, tra cui strumenti di archiviazione cloud, CRM ed EHR

Limiti di Jotform

Jotform richiede agli utenti di passare al piano Gold o Enterprise per attivare le funzionalità HIPAA

La conformità HIPAA è disponibile solo sui piani Enterprise e Gold

Le numerose opzioni di personalizzazione dei moduli estesi possono risultare complesse per gli utenti alle prime armi

Prezzi Jotform

Piano Free

Bronzo : 39 $ al mese per utente

Silver: 49 $ al mese per utente

Gold: 129 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jotform

G2 : 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di Jotform?*

Un utente G2 afferma:

È semplicissimo collegarsi al mio profilo e al mio modulo email ogni mese quando si aprono i registri. Lo uso ogni singolo giorno lavorativo per esaminare le idee dei client e assicurarmi di disegnare le cose giuste; onestamente, mi ha cambiato la vita!

È semplicissimo collegarsi al mio profilo e al mio modulo email ogni mese quando si aprono i registri. Lo uso ogni singolo giorno lavorativo per esaminare le idee dei client e assicurarmi di disegnare le cose giuste; onestamente, mi ha cambiato la vita!

🔍 Lo sapevi? Solo nel 2024 sono state compromesse oltre 276 milioni di cartelle cliniche. Si tratta di oltre l'81% della popolazione statunitense, il che indica che le violazioni dei dati non sono più eventi isolati, ma sistematici. L'uso di strumenti di IA non conformi in impostazioni cliniche non fa che aumentare questa esposizione.

4. TrueVault (ideale per l'automazione della privacy conforme allo standard HIPAA e la supervisione dei fornitori)

tramite TrueV a ult

TrueVault si concentra su un unico obiettivo, la conformità alla privacy dei dati, e lo fa bene. Per le organizzazioni sanitarie che devono districarsi tra le normative HIPAA e le leggi sul consenso dei pazienti in diversi stati, TrueVault semplifica quello che altrimenti sarebbe un processo complesso e logistico.

Con TrueVault, ottieni un motore di automazione che gestisce le DSAR (richieste di accesso dei soggetti interessati) in modo tempestivo e su larga scala.

Esegue un monitoraggio dei fornitori per segnalare potenziali rischi per la privacy, coprendo al contempo le principali normative come HIPAA, CCPA e GDPR, rendendolo particolarmente adatto ai team sanitari che devono soddisfare i requisiti di conformità sia federali che statali.

Le migliori funzionalità/funzioni di TrueVault

Automatizza la gestione delle richieste DSAR conformi allo standard HIPAA e il monitoraggio delle richieste da una dashboard centrale

Monitora oltre 2.500 fornitori per individuare eventuali rischi e lacune nella conformità nella gestione delle informazioni sanitarie protette (PHI)

Lancia un Centro privacy ospitato per garantire trasparenza e possibilità di rinuncia ai pazienti

Genera e conserva le comunicazioni richieste dalla legge per il consenso e l'utilizzo dei dati

Limite di TrueVault

Nessuno strumento di collaborazione integrato nella piattaforma per la pianificazione o la gestione dei documenti

Progettato principalmente per la conformità alla privacy, non per flussi di lavoro clinici più ampi

Prezzi TrueVault

Essential: 49 $ al mese per utente

Pro: 79 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di TrueVault

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Come sviluppare politiche e procedure IT efficaci

5. IBM Watson Health (ideale per infrastrutture IA su larga scala conformi allo standard HIPAA)

tramite IBM

IBM Watson Health apporta una notevole forza aziendale agli strumenti di IA conformi allo standard HIPAA. Lo strumento offre una profonda integrazione tecnologica, supervisione normativa e automazione intelligente su larga scala.

Da Watson Assistant per le interazioni con i pazienti basate sull'IA all'infrastruttura cloud conforme allo standard HIPAA, IBM offre una suite completa di soluzioni per la gestione delle cliniche. La piattaforma combina IA generativa, protezione dei dati e automazione dei processi in un unico ecosistema.

Che si tratti di ottimizzare i flussi di lavoro clinici, di garantire la sicurezza dei dati dei pazienti o di automatizzare l'infrastruttura IT, IBM consente alle organizzazioni sanitarie di conformarsi alle normative HIPAA in ogni passaggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di IBM Watson Health

Implementa un'infrastruttura cloud conforme allo standard HIPAA per i dati sanitari protetti (PHI) e i sistemi clinici

Utilizza chatbot basati sull'IA per ridurre gli errori umani e gestire le query dei pazienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Implementa l'automazione dei flussi di lavoro sanitari lungo tutta la catena di fornitura, la pianificazione e i sistemi IT

Migliora la sicurezza dei dati con strumenti dedicati alla protezione dei dati e al controllo degli accessi

Limiti di IBM Watson Health

La configurazione e la personalizzazione richiedono un supporto tecnico dedicato

Non adatto a studi di piccole dimensioni o flussi di lavoro leggeri

Prezzi IBM Watson Health

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IBM Watson Health

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Il 79% dei migliori ospedali ha ottenuto un punteggio pari o inferiore a D nel quadro di gestione dei rischi di sicurezza informatica. La maggior parte delle istituzioni leader non soddisfa i requisiti di base della sicurezza. La selezione di fornitori di IA che offrono supporto a SOC 2, HIPAA e BAA è fondamentale per colmare questa lacuna.

6. CareCloud (ideale per EHR basati sull'IA e automazione del flusso di lavoro clinico)

tramite CareCloud

CareCloud offre una suite completa di strumenti di IA conformi allo standard HIPAA, gestione delle cartelle cliniche elettroniche e ottimizzazione del ciclo di fatturazione, il tutto su misura per le moderne pratiche sanitarie.

Il vantaggio della piattaforma risiede nel suo motore IA integrato, CirrusAI Guide, che utilizza l'IA generativa per diagnosi in tempo reale, automatizza la creazione di note cliniche e offre supporto nella pianificazione del trattamento.

Con gli strumenti di documentazione basati sull'IA di CareCloud, i medici possono evitare l'inserimento manuale dei dati e concentrarsi maggiormente sulle cure. La sua guida CirrusAI lo differenzia dagli strumenti EHR standard riducendo i tempi di documentazione. Il sistema integra la pianificazione, la fatturazione e le registrazioni, rendendo più facile per i team gestire le visite virtuali e i calendari del personale.

Le migliori funzionalità/funzioni di CareCloud

Automatizza le note cliniche utilizzando strumenti di documentazione basati sull'intelligenza artificiale

Semplifica la pianificazione degli appuntamenti dei provider e il coinvolgimento dei pazienti da un'unica dashboard

Ottimizza la fatturazione, i reclami e gli incassi grazie agli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per il ciclo dei ricavi

Limiti di CareCloud

Le funzionalità/funzione di reportistica potrebbero richiedere una configurazione ulteriore per la personalizzazione

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento iniziale durante l'onboarding

Prezzi CareCloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CareCloud

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 3,5/5,0 (oltre 110 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di CareCloud?*

Un utente G2 afferma:

Ciò che mi piace di più di CareCloud Community è la semplicità con cui è possibile pianificare gli appuntamenti dei nostri client; aumenta la collaborazione in rete. Apprezzo anche il servizio clienti, poiché sono molto pazienti e disponibili nel rispondere alle domande.

Ciò che mi piace di più di CareCloud Community è la semplicità con cui è possibile pianificare gli appuntamenti dei nostri client; aumenta la collaborazione in rete. Apprezzo anche il servizio clienti, poiché sono molto pazienti e disponibili nel rispondere alle domande.

💡 Suggerimento professionale: non affidarti a strumenti generici con vaghe dichiarazioni di sicurezza. Il fatto che uno strumento utilizzi la crittografia non significa che soddisfi gli standard HIPAA. Cerca certificazioni come SOC 2 Tipo II, ISO 27001 e attestazioni HIPAA.

7. Fireflies (ideale per la trascrizione di riunioni e la collaborazione sanitaria conformi allo standard HIPAA)

tramite Fireflies

Fireflies trasforma le tue riunioni in registrazioni ricercabili, riepilogate e sicure. Per i team sanitari, ciò significa documentazione clinica automatizzata, interazioni accurate con i pazienti e condivisione delle informazioni tra i team, il tutto nel rispetto della conformità HIPAA.

Con le protezioni SOC 2, GDPR e HIPAA (compresi gli accordi di collaborazione aziendale), Fireflies garantisce che i tuoi dati audio, le trascrizioni e le note siano crittografati e archiviati in sicurezza.

La piattaforma offre un modo semplice per registrare e rivedere le discussioni, sia che si tratti di consultare i pazienti, condurre revisioni interne dei casi o sincronizzare i vari reparti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies

Trascrivi e riepiloga/riassume le riunioni conformi allo standard HIPAA con crittografia end-to-end

Usa AskFred per query e recuperare istantaneamente le conversazioni passate con l'IA

Rileva automaticamente gli oratori e genera elementi da intraprendere da qualsiasi riunione

Sincronizzazione di note e trascrizioni su oltre 50 strumenti, tra cui EHR, CRM e piattaforme di pianificazione

Limite di Fireflies

L'analisi avanzata potrebbe richiedere un piano premium

Il rumore di fondo può occasionalmente ridurre l'accuratezza della trascrizione

Prezzi di Fireflies. ai

Piano Free

Piano Pro : 18 $ al mese per utente

piano Business : 29 $ al mese per utente

piano Enterprise: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fireflies. ai

G2 : 4,8/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies.ai ?

Un utente G2 afferma:

L'uso di Fireflies ha rivoluzionato il mio modo di lavorare. Ora posso effettuare una condivisione di note con i partecipanti alla riunione e avere un resoconto accurato della riunione, dei punti d'azione e dei passaggi successivi. Anche i miei client lo apprezzano molto.

L'uso di Fireflies ha rivoluzionato il mio modo di lavorare. Ora posso effettuare una condivisione di note con i partecipanti alla riunione e avere un resoconto accurato della riunione, dei punti di azione e dei passaggi successivi. Anche i miei client lo apprezzano molto.

💡 Suggerimento professionale: abilita l'accesso basato sui ruoli e la registrazione degli audit. Anche gli strumenti migliori sono solo quanto le persone che li utilizzano in termini di sicurezza. Assicurati che la tua piattaforma offra supporto per le autorizzazioni a livello di utente, autenticazione a più fattori e audit trail per il monitoraggio di chi ha effettuato l'accesso, a cosa e quando.

8. Azure Health Bot (ideale per creare assistenti sanitari virtuali conformi allo standard HIPAA)

tramite Azure

Azure Health Bot è progettato per garantire un coinvolgimento dei pazienti sicuro, scalabile e personalizzabile basato sull'IA. Consente di implementare agenti di conversazione addestrati nella terminologia clinica, basati su protocolli di triage e conformi alla normativa HIPAA.

Puoi implementare i bot su siti web, portali pazienti o Microsoft Teams, con politiche rigorose in materia di conservazione dei dati, consenso degli utenti e registrazione degli audit, mantenendo al contempo politiche rigorose in materia di conservazione dei dati, consenso degli utenti e audit trail.

Con oltre 50 certificazioni di conformità globali e specifiche per il settore sanitario, tra cui HITRUST, ISO 27001 e SOC 2, è progettato per soddisfare i rigorosi requisiti normativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Azure Health Bot

Crea bot conformi allo standard HIPAA con protocolli di triage integrati e basi di conoscenza clinica

Integrazione con le cartelle cliniche elettroniche tramite connessioni dati FHIR per interazioni personalizzate con i pazienti

Applica le politiche sulla privacy con controlli per il consenso, i timeout della sessione e gli audit trail

Distribuisci i bot su più canali, inclusi Microsoft Teams e siti web personalizzati

Limiti di Azure Health Bot

Richiede configurazione tecnica e competenze Azure per l'implementazione completa

Ideale per le organizzazioni che già utilizzano l'infrastruttura Microsoft

Prezzi di Azure Health Bot

Livello gratis

Livello standard: 500 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Azure Health Bot

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

*cosa dicono gli utenti reali di Azure Health Bot?

Un utente G2 afferma:

"Facile da sottoscrivere, sviluppare e integrare. I servizi web sono molto facili da utilizzare in un progetto e offrono anche una guida utente molto utile per l'integrazione. Gli SDK sono molto semplici e facili da usare.

"Facile da sottoscrivere, sviluppare e integrare. I servizi web sono molto facili da utilizzare in un progetto e offrono anche una guida utente molto utile per l'integrazione. Gli SDK sono molto semplici e facili da usare.

🔍 Lo sapevi? Il 100% degli ospedali analizzati presentava problemi di configurazione SSL/TLS. Spesso vengono trascurate anche le pratiche di crittografia di base. Ciò rafforza la necessità di strumenti che offrano crittografia end-to-end e archiviazione cloud sicura per impostazione predefinita, non come componenti aggiuntivi opzionali.

9. Infermedica (ideale per il triage virtuale e il controllo dei sintomi conformi allo standard HIPAA)

tramite Infe r medica

Infermedica è specializzata nel triage clinico e nella valutazione dei sintomi basati sull'IA. Ciò fornisce ai provider un modo sicuro per guidare i pazienti prima ancora che entrino in clinica.

La sua piattaforma di assistenza medica combina un sistema dinamico di verifica dei sintomi, un modulo di accettazione pre-visita e un assistente infermieristico per ottimizzare i flussi di lavoro e ridurre le visite di persona evitabili.

Ciò che distingue Infermedica è la sua accuratezza clinica. Il sistema è addestrato su protocolli medici convalidati. Funziona in linea con le linee guida Schmitt-Thompson, protocolli di triage standardizzati comunemente utilizzati da infermieri e call center per valutare i sintomi pediatrici al telefono e determinare i passaggi di cura appropriati.

Infermedica raccoglie sintomi, dati demografici e fattori di rischio per fornire indicazioni in tempo reale, nel rispetto degli standard HIPAA, GDPR, SOC 2 e ISO 27001.

Le migliori funzionalità/funzioni di Infermedica

Guida i pazienti con strumenti di valutazione dei sintomi e di triage clinicamente validati

Automatizza la raccolta dei dati prima della visita per ridurre il carico di lavoro di accettazione

Affidati a un assistente infermieristico co-pilot per fornire supporto alle decisioni di triage più rapide e sicure

Integra tramite API per creare la connessione diretta dei dati relativi ai sintomi al tuo EMR o alla tua piattaforma

Limiti di Infermedica

L'implementazione personalizzata potrebbe richiedere supporto per integrazioni complesse

Il dashboard della reportistica è meno avanzato rispetto alle piattaforme con funzionalità analitiche avanzate

Prezzi Infermedica

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Infermedica

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Infermedica?

Un utente Capterra dice:

"L'API Infermedica offre un'elevata precisione dal punto di vista medico, generando fiducia nel risultato. Dal punto di vista tecnico, l'API offre una flessibilità che consente di adattare la nostra soluzione alle esigenze dei client."

"L'API Infermedica ha un'ottima precisione dal punto di vista medico, generando fiducia nel risultato. Da un punto di vista tecnico, l'API ha una flessibilità che consente di adattare la nostra soluzione alle esigenze dei client."

💡 Suggerimento professionale: esamina attentamente le politiche di aggiornamento dei tuoi fornitori. La conformità HIPAA non è una configurazione una tantum. Scegli fornitori che offrono aggiornamenti di sicurezza regolari, monitoraggio in tempo reale e supporto per la risposta agli incidenti, al fine di mantenere la conformità man mano che le minacce evolvono.

10. Qventus (ideale per l'automazione dei flussi di lavoro ospedalieri e il coordinamento perioperatorio)

tramite Qventus

Qventus porta l'automazione AI in prima linea nelle operazioni ospedaliere, sostituendo le attività di amministratore manuali con sistemi intelligenti. La piattaforma si collega direttamente alle cartelle cliniche elettroniche (EHR) per automatizzare la pianificazione delle dimissioni, la programmazione dei casi e la gestione della capacità.

I suoi colleghi di lavoro basati sull'IA monitorano i flussi di lavoro, prevedono i colli di bottiglia e intervengono immediatamente per coordinare le attività tra i vari reparti. La soluzione Perioperative Care Coordination consente ai team pre-ricovero di preparare i pazienti in modo più efficiente, con un risultato fino al 40% di riduzione delle cancellazioni degli interventi chirurgici.

Il modulo Inpatient Capacity automatizza la pianificazione delle dimissioni anticipate e mobilita le risorse di supporto per accelerare la disponibilità dei posti letto senza aumentare il carico di lavoro del personale. Orbita aiuta i team sanitari a coinvolgere i pazienti in sicurezza attraverso conversazioni automatizzate, promemoria e strumenti di coordinamento dell'assistenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Qventus

Automatizza la programmazione degli interventi chirurgici e la preparazione preoperatoria con gli assistenti operativi basati sull'IA

Riduci la durata della degenza e libera più rapidamente i posti letto utilizzando il piano delle dimissioni integrato nell'EHR

Migliora l'utilizzo della sala operatoria e riduci le cancellazioni attraverso flussi di lavoro coordinati per l'assistenza sanitaria

Potenzia il personale in prima linea eliminando gli attriti amministrativi nelle aree di cura

Limiti di Qventus

Progettato per grandi sistemi ospedalieri con infrastrutture complesse

Richiede l'integrazione con le piattaforme EHR e i flussi di lavoro esistenti

Prezzi Qventus

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qventus

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Come prepararsi e superare l'audit di conformità IT

11. Orbita (ideale per il coinvolgimento dei pazienti conforme allo standard HIPAA e l'automazione dell'accesso digitale)

via Or b ita

Orbita offre esperienze automatizzate ai pazienti, dal contatto iniziale al follow-up post-trattamento. I suoi assistenti virtuali basati sull'IA riducono le difficoltà nella programmazione, nell'educazione dei pazienti e nel coordinamento delle cure, operando in un ambiente conforme allo standard HIPAA.

Il cuore del sistema è Orbita's Digital Front Door, un chatbot che integra ricerca conversazionale, verifica dei sintomi e prenotazione degli appuntamenti. Grazie alla comprensione del linguaggio naturale, questi assistenti riducono il sovraccarico dei call center e indirizzano i pazienti in modo efficiente.

Il suo sistema Care Navigation offre supporto all'accoglienza, alla documentazione, alla preparazione pre-procedura e ai promemoria post-operatori. Questo software di project management sanitario monitora la preparazione dei pazienti, identifica le persone a rischio e consente ai provider di effettuare una previsione del volume delle procedure.

Le migliori funzionalità/funzioni di Orbita

Fai il monitoraggio della preparazione dei pazienti e della conformità pre-procedurale con gli strumenti di navigazione assistenziale

Riduci il carico di lavoro del personale gestendo le comunicazioni tramite email, SMS e messaggi vocali

Personalizza il coinvolgimento dei pazienti mantenendo il flusso di lavoro dei dati conforme allo standard HIPAA

Limite di Orbita

Richiede un lavoro richiesto per una connessione completa con i sistemi EHR esistenti

Le funzionalità/funzione potrebbero essere superiori al necessario per le cliniche di piccole dimensioni

Prezzi Orbita

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Orbita

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

cosa dicono gli utenti reali di Orbita?*

Un utente G2 afferma:

Orbita è un eccellente assistente vocale e chatbot basato sull'IA che eccelle nel settore sanitario. La sua capacità di migliorare la comunicazione e le funzionalità self-service dimostrano la sua straordinaria competenza. Queste qualità promuovono notevolmente l'aumento della produttività e il miglioramento dell'esperienza degli utenti.

Orbita è un eccellente assistente vocale e chatbot basato sull'IA che eccelle nel settore sanitario. La sua capacità di migliorare la comunicazione e le funzionalità self-service dimostrano la sua straordinaria competenza. Queste qualità promuovono notevolmente l'aumento della produttività e il miglioramento dell'esperienza degli utenti.

📖 Leggi anche: Come implementare un quadro di riferimento per i rischi di sicurezza informatica

Oltre alle scelte migliori, ecco alcuni altri strumenti di IA conformi allo standard HIPAA che offrono potenti funzionalità ai team sanitari.

: è una piattaforma di comunicazione sicura che centralizza i messaggi dei pazienti, i messaggi vocali e gli SMS in un'unica finestra In Arrivo conforme allo standard HIPAA Spruce Health: è una piattaforma di comunicazione sicura che centralizza i messaggi dei pazienti, i messaggi vocali e gli SMS in un'unica finestra In Arrivo conforme allo standard HIPAA

: DeepScribe è uno scrivano medico basato sull'IA che ascolta durante le visite dei pazienti e genera automaticamente la documentazione clinica DeepScribe: DeepScribe è uno scrivano medico basato sull'IA che ascolta durante le visite dei pazienti e genera automaticamente la documentazione clinica

: si tratta di un assistente sanitario virtuale che guida i pazienti attraverso la verifica dei sintomi, il triage, la programmazione degli appuntamenti e i follow-up Gyant: si tratta di un assistente sanitario virtuale che guida i pazienti attraverso la verifica dei sintomi, il triage, la programmazione degli appuntamenti e i follow-up

Proteggi la privacy dei pazienti ottimizzando i flussi di lavoro in ClickUp

Gli strumenti di intelligenza artificiale conformi allo standard HIPAA sono ormai lo standard per i team sanitari che desiderano garantire sicurezza, conformità e competitività. Che si tratti di gestire dati sensibili dei pazienti, automatizzare moduli di registrazione o scalare le operazioni, la tecnologia giusta fa davvero la differenza.

Ogni strumento in questo elenco offre qualcosa di unico, dai sistemi EHR full-stack all'automazione incentrata sulla privacy e alla presa di appunti basata sull'intelligenza artificiale. Ma se stai cercando un'unica piattaforma che combini la gestione delle attività, la collaborazione sicura e la protezione a livello HIPAA, ClickUp è la scelta ideale.

Rimani conforme, riduci i rischi e gestisci le tue operazioni sanitarie in modo più intelligente. Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅