le 10 migliori alternative a Wispr Flow nel 2025

Hai appena concluso una riunione. Sono state condivise ottime idee, sono state prese decisioni chiare e ti sei detto: "Scriverò tutto subito dopo".

Ma prendere appunti manualmente dopo una riunione richiede tempo prezioso e difficilmente si riesce a ricordare chi ha detto cosa, quando e in quale contesto.

È qui che entrano in gioco gli strumenti di dettatura vocale come Wispr Flow. Questo strumento di dettatura online cattura le parole pronunciate, trasforma i memo vocali in trascrizioni accurate e ti aiuta a organizzarli con comandi IA.

L'obiettivo è aiutarti a migliorare la produttività senza passare ore a digitare manualmente. Tuttavia, Wispr Flow non è adatto a tutti. Forse il riconoscimento vocale non è perfetto o non si adatta al tuo flusso di lavoro. Ecco perché abbiamo raccolto le migliori alternative a Wispr Flow per te.

Dal software intelligente di conversione da voce a testo agli strumenti basati sull'IA che consentono di semplificare la presa di appunti e la modifica dei documenti, queste opzioni sono progettate per aiutarti a risparmiare tempo e lavorare in modo più intelligente.

Perché scegliere le alternative a Wispr Flow?

Wispr Flow è un utile strumento di dettatura vocale, ma i recenti feedback degli utenti evidenziano diverse difficoltà che potrebbero spingerti a cercare opzioni migliori.

Elevato utilizzo di memoria e CPU : Wispr Flow consuma fino a 800 MB di RAM e l'8% della CPU, il che può influire sulle prestazioni del sistema, anche quando non si utilizza attivamente lo strumento di dettatura online. Si tratta di un costo reale in termini di tempo prezioso

Avvio lento e macchinoso : l'avvio dell'app può richiedere 8-10 secondi, il che non è l'ideale quando si ha fretta di dettare note dopo una riunione

Problemi relativi alla privacy e alla raccolta dei dati: Wispr Flow raccoglie dati contestuali dallo schermo per migliorare la precisione e comunica con i propri server anche quando è inattivo. Ciò solleva segnali di allarme per gli utenti attenti alla privacy e alla trasparenza

Modelli cloud rispetto all'elaborazione locale : mentre Wispr Flow dipende dalla comunicazione con il server, alcuni utenti preferiscono strumenti con elaborazione locale che non memorizzano né elaborano dati esternamente durante la gestione di contenuti sensibili

Profonda integrazione nel sistema senza consenso : l'app si aggiunge automaticamente agli elementi di accesso al sistema e alle barre degli strumenti del browser. Alcuni utenti segnalano che ricompare dopo la rimozione, con un comportamento che può interferire con altre app o con il browser

Mancanza di accesso mobile : Wispr Flow è disponibile solo su macOS e, più recentemente, su Windows. Non esiste un'app mobile, il che limita la sua utilità come strumento di dettatura veloce e accurato per team o professionisti in movimento. Ecco alcuni modelli utili per prendere appunti durante le riunioni e strumenti di IA per prendere appunti

Livello gratuito limitato: il piano Free limita l'utilizzo a un numero massimo di parole a settimana. Questo non è sufficiente per riunioni regolari, sessioni di brainstorming o pianificazione dei contenuti, soprattutto se il tuo obiettivo è migliorare la produttività con comandi vocali coerenti

Alternative a Wispr Flow in sintesi

Ecco il nostro elenco delle migliori alternative a Wispr Flow che puoi provare oggi stesso per trascrivere facilmente i file audio!

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp ClickUp Brain, IA per prendere appunti, documenti, gestione delle attività, modelli per riunioni Sia i singoli utenti che i team di medie e grandi dimensioni che necessitano di un'area di lavoro all-in-one per note, attività e collaborazione Piano Free disponibile, personalizzazioni disponibili per le aziende Otter. ai Trascrizione in tempo reale, ID relatore, riepiloghi/riassunti delle riunioni, integrazione con Zoom e Google Meet Singoli individui, imprenditori individuali e piccoli team che necessitano di trascrizioni in tempo reale e riepiloghi/riassunti delle riunioni Piano Free disponibile, piano a pagamento a partire da $16,99/mese per funzionalità/funzioni premium Sonix. ai supporto in oltre 40 lingue, importazione audio/video, timestamp, vocabolario personalizzato Freelancer, autori di contenuti e team globali che necessitano di trascrizioni rapide, multilingue e altamente accurate Versione di prova gratuita disponibile, piano a pagamento a partire da 10 $/ora per la trascrizione Temi Prezzi convenienti, interfaccia semplice, tempi di consegna rapidi Privati e utenti occasionali (come studenti o giornalisti) che necessitano di un software di trascrizione veloce ed economico A partire da $0,25 al minuto audio, modello pay-as-you-go Descrizione Sovraincisione, registrazione dello schermo, modifica multitraccia e pubblicazione di podcast Autori solisti, podcaster e piccoli team multimediali che combinano editing audio, video e testo Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da $24/mese MacWhisper Motore IA Whisper, non richiede Internet, supporta più lingue Voce-testo offline per utenti Mac Piano Free disponibile, licenza una tantum per la versione Pro Dictanote Dettatura ibrida + inserimento manuale, strumenti di formattazione, scorciatoie vocali Scrittori, blogger e studenti che attivano/disattivano la dettatura e la digitazione in una configurazione singola Piano Free disponibile, piano a pagamento a partire da $8/mese Tactiq Trascrizioni per Zoom, Google Meet, MS Teams, monitoraggio dei punti salienti e riepiloghi automatici Team di piccole e medie dimensioni che acquisiscono e organizzano trascrizioni di riunioni da videochiamate Piano Free disponibile, piano a pagamento a partire da $12/mese Rev IA e trascrizione umana, sottotitoli e assistenza linguistica globale Team legali, media e di ricerca (di medie e grandi dimensioni) che necessitano di una trascrizione accurata a livello umano Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da $14,99/mese Superwhisper Interfaccia leggera, supporta più ingressi audio, non è necessario alcun account Professionisti attenti alla privacy e utenti aziendali che utilizzano Whisper IA localmente su Mac e iOS Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da $8,49/mese

La migliore alternativa a Wispr Flow da utilizzare

Ora che hai visto le migliori scelte a colpo d'occhio, analizziamole una per una per trovare quella più adatta a te.

1. ClickUp (Ideale per singoli utenti e team che necessitano di una piattaforma unificata per le attività e la comunicazione)

Rendi le riunioni 10 volte più produttive con ClickUp AI Notetaker Cattura ogni dettaglio di qualsiasi discussione utilizzando ClickUp AI Notetaker

La maggior parte degli strumenti di conversione da voce a testo si ferma alla trascrizione. ClickUp va oltre, trasformando le tue conversazioni in piani attuabili.

Immagina di essere in una chiamata con un client, a scambiare idee, discutere i passaggi successivi e assegnare responsabilità al volo. ClickUp AI Notetaker si unisce silenziosamente alla riunione (con la tua autorizzazione, ovviamente), registra la conversazione e invia una trascrizione pulita ed etichettata alla tua finestra In arrivo, insieme a un riepilogo/riassunto intelligente dei punti chiave e delle azioni da intraprendere.

Registra, trascrivi e riepiloga/riassumi automaticamente le riunioni con ClickUp AI Notetaker

Ma questo è solo l'inizio.

Subito dopo la riunione, le note create in ClickUp Docs diventano parte della tua area di lavoro. Puoi trasformare istantaneamente gli elementi evidenziati in attività di ClickUp, assegnarli, impostare date di scadenza e mantenere centralizzato il contesto completo del progetto. Questo tipo di integrazione delle attività mantiene il tuo team allineato ed elimina la necessità di passare da uno strumento all'altro. Puoi anche utilizzare modelli di elenchi di attività per iniziare più rapidamente.

Formatta istantaneamente i contenuti, collega le attività e collabora con i team per modifiche dettagliate con ClickUp Docs

Poiché tutto avviene in uno spazio condiviso, la collaborazione risulta naturale. Il tuo team può modificare insieme le note utilizzando la collaborazione in tempo reale in ClickUp, lasciare commenti, aggiornare lo stato delle attività e rimanere sulla stessa pagina con note condivise, senza perdere di vista il quadro generale.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

AI Notetaker per riunioni: Lascia che Notetaker si unisca automaticamente alle chiamate, registri le conversazioni e generi trascrizioni con riepiloghi/riassunti ed elementi da intraprendere

Documenti ClickUp: Crea, modifica e condividi documenti in tempo reale, con commenti in linea, menzioni e collegamento delle attività

Integrazione delle attività dalle note: Trasforma qualsiasi parte di un documento o di una trascrizione in un'attività con assegnatari, scadenze e tag di progetto

Collaborazione integrata per i team: modifica documenti in collaborazione, assegna follow-up, monitora gli aggiornamenti e gestisci i feedback, il tutto in un'unica area di lavoro condivisa

ClickUp Brain con comandi IA: Riepiloga/riassumi lunghe note, estrai i passaggi successivi e riscrivi i contenuti all'interno di documenti o commenti con l'assistenza Riepiloga/riassumi lunghe note, estrai i passaggi successivi e riscrivi i contenuti all'interno di documenti o commenti con l'assistenza IA di ClickUp

📮ClickUp Insight: ClickUp ha scoperto che il 47% delle riunioni dura un'ora o più. Ma tutto questo tempo è davvero necessario? Il motivo del nostro scetticismo? Solo il 12% dei nostri intervistati valuta le proprie riunioni come altamente efficaci. Il monitoraggio di metriche quali elementi di azione generati, tassi di follow-through e risultati può rivelare se le riunioni più lunghe apportano davvero valore. Gli strumenti di gestione delle riunioni di ClickUp possono aiutarti! Acquisisci facilmente gli elementi di azione durante le discussioni con AI Notetaker, convertili in attività tracciabili e monitora i tassi di completamento, il tutto in un'unica area di lavoro unificata. Scopri quali riunioni portano effettivamente risultati e quali stanno solo rubando tempo alla giornata del tuo team!

Limiti di ClickUp

ClickUp offre molte funzionalità, che possono risultare eccessive per i team più piccoli o gli utenti singoli che hanno appena iniziato. Gli utenti spesso notano che la configurazione di dashboard, viste e flussi di lavoro personalizzati richiede un po' di tempo

Sono stati segnalati occasionalmente ritardi nelle aree di lavoro più grandi, specialmente quando sono in uso automazioni o integrazioni pesanti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore di G2 ha condiviso come ClickUp ha trasformato la gestione delle attività interne della sua agenzia:

ClickUp ha completamente trasformato il modo in cui gestiamo le attività interne dell'agenzia. Mi permette di monitorare il flusso di lavoro dell'intero team in un unico posto, dare priorità alle questioni urgenti e mantenere centralizzata la comunicazione.

ClickUp ha completamente trasformato il modo in cui gestiamo le attività interne dell'agenzia. Mi permette di monitorare il flusso di lavoro dell'intero team in un unico posto, dare priorità alle questioni urgenti e mantenere centralizzata la comunicazione.

2. Otter. ai (Ideale per trascrizioni in tempo reale e riepiloghi/riassunti di riunioni)

Otter. ai è un noto strumento di conversione da voce a testo creato per i professionisti che trascorrono molto tempo in riunioni. Offre trascrizioni in tempo reale con etichette dei relatori e genera automaticamente riepiloghi/riassunti e trascrizioni ricercabili. Che tu sia in una chiamata Zoom, a una lezione o a un'intervista, Otter ti aiuta a rimanere concentrato senza dover prendere appunti manualmente.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Distinguete i relatori in tempo reale durante le riunioni

Ottieni una panoramica rapida dei momenti chiave senza leggere la trascrizione completa

Integra facilmente con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e altro ancora tramite l'estensione Chrome o le integrazioni native

Condividi trascrizioni, aggiungi commenti e tagga i colleghi all'interno della trascrizione utilizzando gli strumenti di collaborazione

Trascrivi da qualsiasi luogo con le app per iOS, Android e web

Limiti di Otter. ai

L'accuratezza della trascrizione può diminuire in presenza di rumori di fondo, accenti marcati o sovrapposizioni di voci

L'identificazione dei parlanti spesso richiede modifiche manuali per funzionare in modo coerente nelle impostazioni di gruppo

Il piano Free include minuti di trascrizione limitati, che potrebbero non essere sufficienti per un uso regolare

Funzionalità/funzioni avanzate come riepilogo/riassunto in tempo reale, collaborazione in team e controlli amministratore sono disponibili solo nei piani a pagamento di livello superiore

Prezzi di Otter.ai

Piano Basic : Gratis

Piano Pro : 16,99 $ al mese per utente

Piano Business : 30 $ al mese per utente

Piano Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter. ai

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Otter. ai:

Un efficace strumento per prendere appunti con ottimi riepiloghi/riassunti, elementi di azione e integrazioni utili

Un efficace strumento per prendere appunti con ottimi riepiloghi/riassunti, elementi di azione e integrazioni utili

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Otter IA

3. Sonix. ai (Ideale per trascrizioni veloci e multilingue con elevata precisione)

Sonix. ai è l'ideale per gli autori di contenuti e i team che necessitano di trascrizioni veloci e accurate in oltre 40 lingue. Puoi caricare file audio o video, ottenere trascrizioni rapide con etichette dei parlanti e timestamp e modificarle direttamente nel browser. Supporta l'input multilingue, consente agli utenti di parlare liberamente e include funzionalità/funzioni intelligenti come riepiloghi/riassunti e opzioni di esportazione.

Sonix. ai migliori funzionalità/funzioni

Trascrivi audio e video in oltre 40 lingue per team e autori globali

Ottieni trascrizioni in pochi minuti, ideali per tempi di consegna rapidi

Tagga i relatori e aggiungi timestamp a livello di parola per una facile navigazione

Modifica, evidenzia e collabora all'interno dell'interfaccia web

Esporta le trascrizioni in TXT, DOCX, PDF, SRT e altri formati per una facile condivisione e riutilizzo

Limiti di Sonix. ai

Non include un registratore vocale integrato. Gli utenti devono caricare file audio o video

La precisione può diminuire in ambienti rumorosi o in presenza di dialoghi sovrapposti

La versione di prova gratuita limitata e i prezzi potrebbero non essere adatti per un uso intensivo e continuativo

Prezzi di Sonix. ai

Versione di prova gratuita disponibile

Piano standard (pagamento a consumo): 10 $/ora per la trascrizione

Piano Premium: 16,50 $/utente al mese (fatturato annualmente) + 5 $/ora di trascrizione

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati per 5 o più utenti

Valutazioni e recensioni di Sonix. ai

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sonix. ai?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

Sonix. ai è uno strumento fantastico per trascrivere i messaggi vocali di lavoro mentre sei in movimento e tenerli organizzati.

Sonix. ai uno strumento fantastico per trascrivere i messaggi vocali di lavoro mentre sei in movimento e tenerli organizzati.

📖 Leggi anche: I migliori software di sintesi vocale

4. Temi (Ideale per trascrizioni rapide e convenienti con modifiche minime)

Temi è progettato per garantire velocità e semplicità. È uno strumento di trascrizione leggero che offre risultati rapidi a uno dei prezzi più bassi sul mercato. Con il suo prezzo forfettario e l'editor facile da usare, è uno dei preferiti dai professionisti che lavorano in proprio, come giornalisti, studenti e autori di contenuti.

Puoi caricare il tuo audio, ottenere una trascrizione in pochi minuti e perfezionarla utilizzando l'editor integrato di Temi. Funziona al meglio con audio chiaro e rumore di fondo minimo, perfetto per interviste individuali, lezioni o registrazioni di podcast.

Sebbene non disponga di funzionalità di collaborazione o flussi di lavoro per le attività, Temi eccelle quando l'accessibilità economica e la velocità sono le tue priorità principali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Temi

Accedi a una delle tariffe di trascrizione più basse sul mercato. Non ci sono sottoscrizioni, impegni mensili o livelli di utilizzo

Ricevi le trascrizioni entro 5-10 minuti dal caricamento, anche per file più lunghi

Riproduci l'audio, segui i timestamp e modifica il testo riga per riga

Scarica la versione pulita della tua trascrizione in formato TXT, SRT o PDF per la condivisione o la pubblicazione

Limiti di Temi

Non supporta la trascrizione in tempo reale né le funzionalità di integrazione delle riunioni

La precisione potrebbe diminuire nelle registrazioni con rumori di fondo o voci sovrapposte

Nessuna funzionalità/funzione di collaborazione o project management

Prezzi di Temi

Versione di prova gratuita disponibile

0,25 $ al minuto audio (pagamento a consumo)

Valutazioni e recensioni di Temi

Trustpilot : 4/5 (oltre 70 recensioni)

G2: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Temi?

Questa recensione di G2 condivide:

Temi trascrive accuratamente le registrazioni audio. Una volta trascritto, il contenuto può essere modificato.

Temi trascrive accuratamente le registrazioni audio. Una volta trascritto, il contenuto può essere modificato.

💡 Suggerimento: se stai trascrivendo webinar o videochiamate manualmente, usa i timestamp per ancorare le tue note. Metti in pausa il video e annota il timestamp accanto a ogni punto chiave (ad es. [03:42] Come creare una roadmap di progetto). In questo modo sarà facile rivedere le parti complesse senza dover rivedere tutto da capo. Vuoi altri consigli? Ecco una guida rapida su come prendere appunti da un video in modo efficiente.

5. Descript (Ideale per gli autori che combinano trascrizione, modifica audio e video)

via Descript

Descript è uno dei preferiti dai podcaster, dai marketer e dagli educatori che desiderano un modo più veloce per trascrivere, modificare e pubblicare contenuti senza dover passare da uno strumento all'altro. Trasforma automaticamente le registrazioni in testo, consentendoti di modificare video o voci fuori campo semplicemente modificando la trascrizione.

Puoi rimuovere parole di riempimento, aggiungere didascalie e preparare i contenuti per la pubblicazione, il tutto da un'unica dashboard. Con la registrazione dello schermo integrata, la collaborazione in team e gli strumenti di pubblicazione, Descript aiuta i team creativi a passare dall'idea al contenuto finito in meno tempo.

Descrizione delle migliori funzionalità/funzioni

Modifica contenuti audio e video semplicemente modificando la trascrizione. Taglia, riorganizza o elimina sezioni senza utilizzare un editor tradizionale per sequenze temporali

Rileva e rimuovi automaticamente parole di riempimento come "um", "uh" e frasi ripetute con un solo clic, rendendo i contenuti più puliti e professionali

Invita i membri del team a collaborare su trascrizioni, sequenze e modifiche in tempo reale, semplificando la gestione dei progetti condivisi

Registra tutorial, demo o guide passo passo registrando lo schermo direttamente all'interno di Descript, quindi modificali e pubblicali senza bisogno di altri strumenti

Aggiungi rapidamente sottotitoli sincronizzati ai video ed esporta i file di didascalie per l'accessibilità o il riutilizzo

Limiti della descrizione

Curva di apprendimento per gli utenti che non hanno familiarità con la modifica di audio o video, nonostante l'interfaccia semplificata

Funzionalità/funzioni di livello superiore come la rimozione delle parole di riempimento e le esportazioni avanzate sono disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi Descript

Piano Free disponibile

Piano Hobbyist : 24 $/utente al mese

Piano Creatore : 35 $/utente al mese

Piano Business : 50 $/utente al mese

Piano Enterprise: prezzi personalizzati per team di grandi dimensioni

Descrivi valutazioni e recensioni

G2 : 4,6/5 (oltre 750 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Ecco cosa condivide un recensore di G2 sulla sua esperienza con Descript:

Ottimo per modificare facilmente video e trascrizioni, e molto altro ancora. Modificare video e audio è facile come modificare un documento, quindi non è necessario sapere come utilizzare un complicato programma di modifica per portare a termine il lavoro.

Ottimo per modificare e trascrivere facilmente video e molto altro ancora. Modificare video e audio è facile come modificare un documento, quindi non è necessario sapere come utilizzare un complicato programma di modifica per portare a termine il lavoro.

📖 Leggi anche: I migliori registratori dello schermo gratis senza filigrana

6. MacWhisper (ideale per gli utenti Mac che cercano una soluzione di trascrizione offline)

via MacWhisper

Privacy e semplicità sono al centro di MacWhisper. È progettato esclusivamente per macOS e funziona interamente sul tuo dispositivo, senza bisogno di Internet né archiviazione cloud. Che tu stia trascrivendo interviste, riunioni o bozze di contenuti, i tuoi file rimangono locali e al sicuro.

MacWhisper utilizza il modello Whisper di OpenAI per fornire trascrizioni accurate in più lingue. Puoi caricare file audio o video, visualizzare la trascrizione in un'interfaccia pulita e modificarla sul posto senza preoccuparti della connettività o della privacy.

È una scelta affidabile per i professionisti che danno valore al controllo dei propri dati e desiderano uno strumento di trascrizione offline leggero che funzioni semplicemente.

Le migliori funzionalità/funzioni di MacWhisper

Trascrivi file audio e video direttamente sul tuo Mac senza bisogno di una connessione Internet

Utilizza uno dei modelli di riconoscimento vocale open source più accurati per risultati di alta qualità con accenti e lingue diversi

Supporta la trascrizione in decine di lingue, rendendola utile per progetti internazionali o team multilingue

Concentrati sul tuo lavoro, senza popup inutili o ingombri

Acquistalo una volta e utilizzalo per sempre, grazie a un modello di prezzo semplice senza costi ricorrenti.

Limiti di MacWhisper

Disponibile solo per macOS. Non offre versioni per Windows o dispositivi mobili

Non offre trascrizione in tempo reale né integrazione con riunioni live

Mancanza di strumenti di collaborazione integrati o funzionalità/funzioni per le attività di team

Prezzi di MacWhisper

Licenza personale : ~64 $ (una tantum) [59 €]

5 licenze : ~270 $ totali / ~54 $ per licenza [249 € / 49 €]

10 licenze : ~490 $ totali / ~49 $ per licenza [450 € / 45 €]

20 licenze : ~870 $ totali / ~44 $ per licenza [799 € / 39 €]

50 licenze: ~2.070 $ totali / ~41 $ per licenza [1.899 € / 38 €]

Nota: i prezzi effettivi possono variare leggermente a seconda dei tassi di cambio correnti.

Valutazioni e recensioni di MacWhisper

Gumroad: 4,9/5 (oltre 1.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di MacWhisper?

Ecco cosa ha condiviso un recensore di Product Hunt sulla sua esperienza con MacWhisper:

Un'app incredibilmente utile per la trascrizione su dispositivo. La uso per trascrivere note vocali in testo e creare trascrizioni automatiche da video online per le mie note.

Un'app incredibilmente utile per la trascrizione sul dispositivo. La uso per trascrivere note vocali in testo e creare trascrizioni automatiche da video online per le mie note.

👀 Lo sapevi? Il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni ha rilevato che, mentre il 47% delle riunioni dura un'ora o più, il 14% degli intervistati è in grado di concludere le proprie riunioni in soli 15 minuti. Una percentuale piccola ma significativa che dimostra che è possibile tenere riunioni rapide ed efficienti.

7. Dictanote (Ideale per scrittori che desiderano una combinazione di dettatura e modifica manuale)

tramite Dictanote

Dictanote è l'ideale per scrittori, studenti e professionisti che desiderano passare dalla digitazione all'input vocale senza interrompere il processo di scrittura. Funziona nel browser con un'interfaccia pulita, simile a quella dei documenti, e il riconoscimento vocale integrato.

Puoi parlare in modo naturale o digitare all'interno del documento, organizzare i contenuti con tag e gestire i progetti utilizzando "notebook" separati. Per chiunque combini dettatura e scrittura manuale, Dictanote mantiene tutto semplificato in un unico posto. Poiché funziona interamente nel browser senza integrazioni pesanti, è reattivo anche su dispositivi più lenti o meno recenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dictanote

Modifica il testo mentre parli con il supporto della punteggiatura automatica. Ciò consente di risparmiare tempo nella fase di pulizia post-modifica e aiuta a produrre note più curate all'istante

Utilizza il motore vocale integrato nel tuo dispositivo, come Google Speech in Chrome. In questo modo sarai meno dipendente da una connessione Internet veloce e i tuoi dati vocali saranno più privati

Metti in grassetto, in corsivo, sottolinea e formatta le tue note mentre le dettate. Questo è utile per chiunque scriva contenuti lunghi o organizzi note strutturate

Avvia, metti in pausa o interrompi la dettatura utilizzando semplici comandi da tastiera, che ti consentono di catturare facilmente i tuoi pensieri mentre svolgi più attività contemporaneamente

Limiti di Dictanote

Limitato a Google Chrome su desktop, che esclude gli utenti su altri browser o coloro che necessitano di accesso mobile

Nessuna sincronizzazione o backup su cloud, quindi le note rimangono archiviate localmente a meno che non vengano esportate manualmente. Può essere rischioso per gli utenti che lavorano su più dispositivi o che necessitano di sincronizzazione automatica

Non supporta file audio preregistrati, rendendolo inadatto alla trascrizione di interviste o riunioni esistenti

Prezzi di Dictanote

Free

Pro: 8 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Dictanote

Chrome Web Store: 2. 7/5 (oltre 1000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Dictanote?

Ecco cosa condivide un recensore sul Chrome Web Store riguardo alla sua esperienza con Dictanote:

Ieri ha funzionato piuttosto bene, con una precisione del 90% circa, come promesso. Tuttavia, questa mattina non funziona affatto, con una precisione del 50% circa. Anche con una precisione del 90%, avrei potuto digitare l'intero testo più velocemente di quanto ci sia voluto per dettarlo e poi correggere.

Ieri funzionava piuttosto bene, con un'accuratezza del 90% circa, come promesso. Tuttavia, questa mattina non funziona affatto, con un'accuratezza del 50% circa. Anche con un'accuratezza del 90%, avrei potuto digitare l'intero testo più velocemente di quanto ci volesse per dettarlo e poi correggere.

8. Tactiq (Ideale per acquisire e organizzare trascrizioni da riunioni video)

via Tactiq

Ti è mai capitato di concludere una chiamata Zoom e di dimenticare chi ha promesso di fare cosa? Tactiq ti aiuta a garantire che ciò non accada mai più.

Questa estensione di Chrome acquisisce trascrizioni in tempo reale da Google Meet, Zoom e Microsoft Teams e ti consente di evidenziare i momenti chiave e trasformarli in elementi di azione, il tutto durante la riunione. Si posiziona ordinatamente sul lato dello schermo, così puoi rimanere concentrato sulla conversazione senza dover cercare appunti.

Puoi taggare punti importanti, assegnare follow-up ed esportare tutto su strumenti come Documenti Google, Notion o il tuo CRM. Poiché funziona sul tuo browser e non partecipa alle riunioni come partecipante, evita i problemi di privacy comuni ai bot per riunioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tactiq

Lavora senza interruzioni con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams senza bisogno di bot o autorizzazioni aggiuntive

Contrassegna gli elementi su cui intervenire, le decisioni e le informazioni chiave durante la riunione, in modo da poterli rivedere facilmente in seguito

Riepiloga/riassumi le riunioni, redigi bozze di email di follow-up o genera ticket Jira all'istante

Invia trascrizioni ed evidenziazioni direttamente su Documenti Google, Notion, Slack o sul tuo CRM senza dover copiare e incollare

Limiti di Tactiq

Funziona solo su desktop con il browser Chrome, il che limita l'accessibilità per gli utenti mobili o i team che utilizzano Safari o Firefox

Alcune funzionalità, come l'integrazione CRM e la cronologia di trascrizione estesa, sono disponibili solo con piani a pagamento di livello superiore

Prezzi di Tactiq

Piano Free: Funzionalità ed esportazioni limitate

Piano Pro: 12 $ al mese per utente

Piano Team: 20 $/utente al mese

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tactiq

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tactiq?

Ecco cosa dice un recensore di G2:

Il modo più semplice per trascrivere le riunioni. Ci sono alcune cose, ma probabilmente la mia funzionalità/funzione preferita è il riepilogo/riassunto basato sull'IA.

Il modo più semplice per trascrivere le riunioni. Ci sono alcune cose, ma probabilmente la mia funzionalità preferita è il riepilogo/riassunto basato sull'IA.

📖 Leggi anche: Come scrivere un riassunto efficace di una riunione

9. Rev (Ideale per la trascrizione manuale con elevata affidabilità)

via Rev

Non tutti gli strumenti di conversione da voce a testo bilanciano velocità e precisione, ma Rev sì. Con oltre un decennio di esperienza nel settore della trascrizione, combina l'efficienza dell'IA con la precisione umana per i settori in cui ogni parola è importante.

Che tu sia un giornalista che ha bisogno di trascrizioni ammissibili in tribunale, un team legale che prepara controinterrogatori o un ricercatore che deve esaminare ore di interviste, Rev ti offre opzioni flessibili, dalle trascrizioni veloci basate sull'IA a quelle altamente accurate generate da esseri umani.

Offre anche funzionalità/funzioni come un assistente IA per trovare citazioni e temi, trascrizioni modificabili e integrazioni con Zoom, Teams e Google Meet.

Le migliori funzionalità/funzioni

Scegli tra IA per la velocità o trascrizione umana per un'accuratezza superiore al 99%

Genera automaticamente riepiloghi/riassunti, evidenzia citazioni e individua i temi chiave dalle trascrizioni. Questa funzionalità è molto utile se devi dare seguito a un'intervista o estrarre i punti più importanti da lunghe conversazioni

Individua modelli e contraddizioni in più trascrizioni, una funzione ottima per i team legali, dei media e di ricerca

Modifica mentre ascolti, monitora le modifiche e collabora in un'unica area di lavoro condivisa

Registra in movimento o connettiti con Zoom, Meet e Teams per trascrivere automaticamente le riunioni

Limiti di Rev

Nessun supporto di trascrizione in tempo reale per eventi dal vivo o webinar

La trascrizione umana può diventare costosa per contenuti più lunghi

Alcune segnalazioni di errata identificazione degli altoparlanti e preoccupazioni sull'utilizzo dei dati per l'addestramento dell'IA

Prezzi Rev

Gratis: 45 minuti di trascrizione IA al mese

Base: 14,99 $/utente/mese

Pro: 34,99 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rev?

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Rev:

La nostra agenzia utilizza rev quasi quotidianamente per fornire bozze IA quasi istantanee per le deposizioni. I nostri client apprezzano molto i link condivisibili che sincronizzano la trascrizione con un video. Anche il riepilogo/riassunto IA e il bot per le domande sono ottimi e non vediamo l'ora che vengano ampliati.

La nostra agenzia utilizza rev quasi quotidianamente per fornire bozze IA quasi istantanee per le deposizioni. I nostri client apprezzano molto i link condivisibili che sincronizzano la trascrizione con un video. Anche il riepilogo/riassunto IA e il bot per le domande sono ottimi e non vediamo l'ora che vengano ampliati.

👀 Lo sapevi? Il 49% degli intervistati nel nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni prende ancora appunti a mano, una tendenza sorprendente in un'era digitale. Questa dipendenza da carta e penna può essere una preferenza personale o un segno che gli strumenti digitali per prendere appunti non sono completamente integrati nei flussi di lavoro.

10. Superwhisper (Ideale per gli utenti aziendali che desiderano la precisione di Whisper IA in un'interfaccia pulita)

tramite SuperWhisper

Superwhisper è un potente strumento di trascrizione offline per macOS e iOS, progettato per gli utenti aziendali. Utilizza il framework Whisper. cpp e funziona interamente sul dispositivo, garantendo la completa privacy dei dati.

Ciò che lo distingue è la formattazione sensibile al contesto e il supporto per flussi di lavoro IA personalizzabili, che consentono ai team di definire regole di post-elaborazione utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale. È ideale per trascrivere contenuti sensibili come note legali o mediche senza fare affidamento sui servizi cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di Superwhisper

Lavora interamente sul tuo dispositivo, utilizzando modelli IA locali senza inviare alcun dato al cloud

Adatta l'output in base all'app che stai utilizzando. Ad esempio, formatta i contenuti come un'email all'interno dell'app Mail o utilizza elenchi puntati durante la trascrizione in Note

Aggiungi prompt in linguaggio naturale per perfezionare le tue trascrizioni

Gestisci termini specifici di settori quali sanità, diritto e ricerca con maggiore precisione, grazie al suo sistema di riconoscimento avanzato

Accedi al controllo delle versioni, alla modifica collaborativa e alle integrazioni con strumenti di IA come GPT-4o e Claude 3. 5 per perfezionare le trascrizioni ed estrarre rapidamente riepiloghi/riassunti

Archivia tutti i file localmente con crittografia end-to-end, garantendo che i dati sensibili rimangano sicuri e conformi agli standard di privacy

Limiti di Superwhisper

Richiede un hardware Mac più recente (M2 o superiore) per la trascrizione in tempo reale utilizzando i modelli IA più grandi, limitando l'accessibilità per gli utenti con dispositivi meno recenti

L'assenza di un sistema di identificazione vocale integrato rende più difficile distinguere tra più voci durante interviste o riunioni

Curva di apprendimento ripida per l'impostazione di funzionalità/funzioni avanzate come le modalità personalizzate e la post-elaborazione IA, soprattutto per gli utenti non tecnici

Prezzi di Superwhisper

Piano Free disponibile

Pro: 8,49 $ al mese

Annuale: 84,99 $/anno

A vita: 249,99 $

Valutazioni e recensioni di Superwhisper

App Store : 4,9/5 (oltre 1200 recensioni)

Product Hunt: 5/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Superwhisper?

Ecco cosa ha scritto un utente su Product Hunt a proposito di Superwhisper:

Che software utile! Mi ritrovo a scrivere più documentazione e email migliori grazie a questo software, perché rende l'inserimento del testo molto veloce.

Che software utile! Mi ritrovo a scrivere più e meglio la documentazione e le email perché rende l'inserimento del testo molto veloce.

📖 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per le note delle riunioni

Come scegliere la giusta alternativa a Wispr Flow

Gli strumenti di sintesi vocale non servono più solo per la trascrizione. Il vero valore sta in quello che puoi fare con le trascrizioni una volta finita la riunione.

Con strumenti come ClickUp, avrai a disposizione un sistema completo per trasformare le idee in azioni concrete. Con ClickUp AI Notetaker, puoi registrare riunioni, generare riepiloghi intelligenti e creare istantaneamente attività dalle informazioni chiave

Con ClickUp Docs, il tuo team può collaborare alle note, collegarle alle attività e mantenere tutto organizzato in un unico posto

Naturalmente, altri strumenti eccellono in aree diverse. Otter. ai e Sonix sono ottimi per trascrizioni veloci basate sull'IA. Rev offre risultati altamente accurati e revisionati da esseri umani. MacWhisper e Superwhisper sono perfetti per gli utenti che danno priorità alla privacy e necessitano di elaborazione offline.

Lo strumento giusto dipende davvero da come è strutturato il tuo flusso di lavoro e da come opera il tuo team.

Inizia esplorando le demo e le versioni di prova gratuite con piattaforme flessibili come ClickUp. Ottieni la chiarezza necessaria per scegliere la soluzione migliore per la prossima fase di crescita del tuo team.