le 13 migliori alternative a Bugsnag per il monitoraggio degli errori nel 2025

📌 Quando il monitoraggio degli errori di Crowdstrike non è riuscito a rilevare un bug critico nel software di verifica dei contenuti prima della distribuzione, ha causato crash su milioni di sistemi Windows in tutto il mondo. Il danno: le compagnie aeree hanno sospeso i voli, gli ospedali hanno rinviato gli interventi chirurgici, le banche non sono state in grado di elaborare le transazioni e persino i cartelloni pubblicitari di Times Square hanno visualizzato schermate blu di errore. L'incidente ha evidenziato come un singolo punto di errore nel monitoraggio degli errori possa avere ripercussioni a livello globale.

Lo strumento giusto per il monitoraggio degli errori può fare la differenza tra una catastrofe digitale e un'esecuzione impeccabile.

Sebbene Bugsnag sia stata una scelta popolare per il monitoraggio degli errori, l'evoluzione dei requisiti dei progetti e la necessità di soluzioni più complete hanno portato i team a esplorare altre opzioni.

Se stai cercando alternative che offrano un monitoraggio delle prestazioni affidabile, informazioni dettagliate sugli utenti reali e capacità di integrazione perfette, sei nel posto giusto. Questa guida approfondisce le migliori alternative a Bugsnag disponibili, aiutandoti a trovare quella più adatta alle esigenze del tuo team.

📊 La ricerca dimostra: compromettere il testing del software è un azzardo rischioso con conseguenze potenzialmente devastanti. Secondo il CISQ, solo nel 2020 il software di scarsa qualità è costato all'economia statunitense oltre 2 trilioni di dollari.

Le migliori alternative a Bugsnag in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Monitoraggio e risoluzione delle attività relative ai bug Modelli di bug, automazioni, collaborazione in tempo reale Piano Free; personalizzazioni disponibili per le aziende Sentry Monitoraggio e diagnostica degli errori in tempo reale Stack trace, monitoraggio delle prestazioni, integrità delle versioni Piano Free; personalizzazioni disponibili per le aziende Raygun Reportistica approfondita sui crash con informazioni dettagliate sulle prestazioni Monitoraggio degli utenti reali, riproduzione delle sessioni, dashboard I piani a pagamento partono da 40 $ al mese Rollbar Miglioramento continuo del codice e avvisi in tempo reale Raggruppamento degli errori assistito dall'IA, feed degli errori in tempo reale Piano Free; piani a pagamento a partire da 16 $ al mese Datadog Monitoraggio unificato delle prestazioni e dell'infrastruttura APM, log, tracce, metriche dell'infrastruttura Piano Free; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese AppSignal Monitoraggio full-stack per app Ruby ed Elixir Monitoraggio degli errori, metriche delle prestazioni, monitoraggio dell'host Piano Free; personalizzazioni disponibili per le aziende New Relic Osservabilità end-to-end su tutte le applicazioni APM, log, sintetici, dashboard Piano Free; personalizzazioni disponibili per le aziende Honeybadger. io Monitoraggio all-in-one per team di sviluppo e operazioni Monitoraggio dell'uptime, monitoraggio degli errori, monitoraggio cron Piano Free; piani a pagamento a partire da 26 $ al mese Airbrake Monitoraggio degli errori leggero per team di sviluppo Monitoraggio dell'implementazione, avvisi in tempo reale, integrazioni I piani a pagamento partono da 19 $ al mese LogRocket Monitoraggio frontend con approfondimenti sul comportamento degli utenti Riproduzione delle sessioni, analisi dei prodotti, monitoraggio delle prestazioni Piano Free; piani a pagamento a partire da 69 $ al mese Better Stack Monitoraggio dell'uptime e degli incidenti Pagine di stato, avvisi, dashboard, registri Piano Free; Prezzi personalizzati Splunk Observability Monitoraggio e analisi di livello aziendale Monitoraggio dell'infrastruttura, APM, analisi in tempo reale Prezzi personalizzati Instabug Reportistica dei bug e monitoraggio delle prestazioni in-app Riproduzione delle sessioni, sondaggi tra gli utenti, reportistica sui crash Prezzi personalizzati

📊 Dato di fatto: l'88% degli sviluppatori ritiene che il monitoraggio tradizionale degli errori non soddisfi le loro aspettative. La correzione di bug ed errori nel codice è il problema principale degli sviluppatori.

Le migliori alternative a Bugsnag da utilizzare

Se stai cercando strumenti che vadano oltre le funzionalità di Bugsnag, come un monitoraggio migliore degli utenti reali, approfondimenti più dettagliati sui problemi di prestazioni o una struttura dei prezzi più flessibile, questo elenco fa al caso tuo.

Immergiamoci nelle migliori scelte.

1. ClickUp (ideale per il monitoraggio e la risoluzione delle attività relative ai bug)

Inizia con ClickUp Semplifica l'intero processo di gestione dei bug con flussi di lavoro personalizzabili e strumenti collaborativi

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, aiuta i team a gestire e risolvere in modo efficiente le attività relative ai bug. Con la sua gestione delle attività altamente personalizzabile, i modelli dedicati ai bug e le funzionalità di collaborazione in tempo reale, ClickUp semplifica l'intero processo di monitoraggio dei bug. I team possono facilmente acquisire, dare priorità e assegnare i bug, assicurando che nulla sfugga con le attività di ClickUp.

ClickUp si integra perfettamente con i più diffusi strumenti di sviluppo come GitHub e Sentry, consentendo la sincronizzazione automatica dei problemi e un flusso di lavoro unificato per i team di ingegneri. Le dashboard di ClickUp offrono visibilità immediata sullo stato dei bug, sui carichi di lavoro dei team e sulle tempistiche di risoluzione, mentre le automazioni di ClickUp aiutano a eliminare i passaggi manuali ripetitivi, accelerando la risoluzione dei bug e migliorando la produttività complessiva.

Scopri come le automazioni di ClickUp possono aiutarti a gestire le revisioni del codice, automatizzare il monitoraggio dei bug e semplificare il passaggio dei progetti. 👇

Il modello di monitoraggio dei bug di ClickUp ti aiuterà a segnalare, monitorare e risolvere in modo efficiente i bug del software. Con viste personalizzabili e moduli integrati, semplifica l'intero processo di monitoraggio dei bug, rendendo facile per i team rimanere organizzati e allineati.

Ottieni un modello gratuito Risparmia tempo nel monitoraggio dei problemi con visualizzazioni predefinite, stati personalizzati, campi personalizzati e altro ancora con il modello di monitoraggio dei bug di ClickUp

Funzionalità/funzioni chiave del modello:

Viste personalizzabili multiple: Elenco, Bacheca (Kanban), Carico di lavoro, Sequenza e Modulo

Stati predefiniti e campi personalizzati per un monitoraggio chiaro dello stato di avanzamento

Moduli di segnalazione dei bug facili da usare che possono essere condivisi o incorporati

Gestione del carico di lavoro e della sequenza per monitorare la capacità del team e pianificare le iniziative

Configurazione senza codice per una rapida implementazione e collaborazione

👍 Il vantaggio: la piattaforma all-in-one di ClickUp centralizza il monitoraggio dei bug, l'assegnazione delle attività e la collaborazione. Questo approccio unificato semplifica l'intero processo di risoluzione dei bug, rendendolo più veloce ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizza i bug con elenchi o cartelle dedicati: crea spazi specifici per il monitoraggio dei bug, utilizza crea spazi specifici per il monitoraggio dei bug, utilizza i moduli ClickUp per la raccolta dei bug e classificali per squadre o gravità per una chiara visibilità

Assegna priorità e categorizza i bug: applica applica i campi personalizzati di ClickUp per priorità (P0-P4), impatto e riproducibilità, seguendo un modello di prioritizzazione strutturato

Automatizza i flussi di lavoro: utilizza utilizza le automazioni per indirizzare, escalare e notificare ai team i bug critici in base alla gravità e al numero di segnalazioni

Collaborate in modo efficiente: conservate tutte le discussioni, gli aggiornamenti e gli incarichi all'interno delle attività relative ai bug utilizzando commenti, @menzioni e commenti assegnati

Traccia visivamente lo stato di avanzamento: utilizza le viste Bacheca, Elenco, Calendario o Gantt per monitorare lo stato dei bug e le sequenze di risoluzione

Segnalazione e miglioramento: sfrutta sfrutta le dashboard di ClickUp per individuare le tendenze dei bug e le prestazioni del team e documenta gli apprendimenti in documenti o lavagne online per un miglioramento continuo

Limiti di ClickUp

Potrebbe risultare complicato per i nuovi utenti a causa della sua interfaccia ricca di funzionalità/funzioni

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento con automazioni e modelli

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Raúl Becerra, Product Manager di Atrato, afferma:

ClickUp non solo mi permette di tenere sotto controllo i progetti e individuare tempestivamente i rischi, ma mi aiuta anche come singolo collaboratore nelle mie attività quotidiane.

ClickUp non solo mi permette di tenere sotto controllo i progetti e individuare tempestivamente i rischi, ma mi aiuta anche come singolo collaboratore nelle mie attività quotidiane.

💡 Suggerimento: utilizza i flussi di lavoro personalizzabili, i moduli di inserimento e le visualizzazioni nel modello ClickUp Bug & Issue Tracking per semplificare la correzione dei bug, migliorare la collaborazione e fornire prodotti migliori in modo più rapido.

2. Sentry (ideale per il monitoraggio e il debug degli errori in tempo reale)

tramite Sentry

Sentry è uno strumento di monitoraggio degli errori leader che aiuta gli sviluppatori a rilevare, classificare e risolvere gli errori nelle app web, nei dispositivi mobili e nei sistemi di backend. Noto per le sue funzionalità in tempo reale, Sentry offre un contesto completo su stack trace, percorsi di navigazione e comportamento degli utenti per individuare e risolvere rapidamente i problemi.

Che tu stia eseguendo il debug di errori JavaScript, il monitoraggio delle richieste di rete o l'analisi dei colli di bottiglia delle prestazioni nelle applicazioni basate su cloud, Sentry offre ai tuoi team di ingegneri gli strumenti necessari per stare al passo con i bug critici. Si integra anche con GitHub, Jira e Slack per accelerare la risposta agli incidenti.

👍 Il vantaggio: se stai cercando uno strumento di monitoraggio delle prestazioni che combini il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e la reportistica dei crash, Sentry è una buona scelta, soprattutto per i team che desiderano decisioni basate sui dati e informazioni utili.

Migliori funzionalità/funzioni di Sentry

Monitoraggio degli errori in tempo reale con tracciamenti dettagliati dello stack

Monitoraggio delle prestazioni per applicazioni front-end e back-end

Riproduzione delle sessioni per una maggiore visibilità sulle interazioni degli utenti

Avvisi personalizzati, raggruppamento dei problemi e analisi delle tendenze degli errori

Integrazioni con GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira e altro ancora

SDK open source per decine di linguaggi e framework

Limiti di Sentry

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento ripida per le funzionalità avanzate

Le funzionalità di monitoraggio delle prestazioni potrebbero richiedere un piano di livello superiore

L'interfaccia utente del dashboard può risultare disordinata a causa dei grandi volumi di dati

Prezzi di Sentry

Sviluppatore: Free

Team: a partire da 26 $/mese (fatturato annualmente)

Business: prezzi personalizzati

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sentry

G2: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sentry?

Un utente G2 dice:

Sentry mi salva quando emerge un problema al di fuori della copertura dei test: vengo a conoscenza dei bug che arrivano in produzione non appena si verificano e ottengo una visione chiara del perché si verificano. Hanno anche una funzionalità sperimentale di soluzioni IA che ha funzionato piuttosto bene!

Sentry mi salva quando emerge un problema al di fuori della copertura dei test: vengo a conoscenza dei bug che arrivano in produzione non appena si verificano e ottengo una visione chiara del perché si verificano. Hanno anche una funzionalità/funzione sperimentale di IA che ha funzionato piuttosto bene!

3. Raygun (ideale per il monitoraggio approfondito degli errori e il monitoraggio degli utenti reali)

tramite Raygun

Raygun è un potente strumento di monitoraggio degli errori progettato per il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e la reportistica dei crash su app web, mobili e desktop. Eccelle nel fornire monitoraggio degli utenti reali con riproduzione dettagliata delle sessioni e analisi del comportamento degli utenti, aiutando i team a comprendere l'impatto degli errori sull'esperienza dei clienti.

Con Raygun, gli ingegneri del software e i team di prodotto ottengono dati utilizzabili su problemi di prestazioni, stabilità delle applicazioni e modelli di errore. Il suo sistema di avvisi automatici e l'analisi delle cause alla radice rendono più facile dare priorità ai bug che influenzano maggiormente gli utenti. Si integra anche con piattaforme popolari come GitHub, Jira e Slack per una gestione fluida del flusso di lavoro.

👍 Il vantaggio: se desideri uno strumento che vada oltre il monitoraggio di base degli errori e offra approfondimenti dettagliati sulla stabilità delle app e sulle interazioni degli utenti, Raygun è una buona alternativa a Bugsnag.

Migliori funzionalità/funzioni di Raygun

Monitoraggio reale degli utenti con riproduzione dettagliata delle sessioni

Reportistica sui crash e monitoraggio degli errori con dati diagnostici completi

Monitoraggio delle prestazioni per app web e mobili

Analisi delle cause alla radice e raggruppamento degli errori

Integrazioni con GitHub, Jira, Slack e altro ancora

Avvisi e dashboard personalizzabili

Limiti di Raygun

Può diventare costoso per team di grandi dimensioni o app con volumi elevati

Alcuni utenti menzionano che l'interfaccia può essere complessa all'inizio

Assistenza offline limitata per le app mobili

Prezzi Raygun

Reportistica sui crash: a partire da 40 $ al mese

Pulse (monitoraggio degli utenti reali): a partire da 80 $/mese

Monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni: a partire da 80 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Raygun

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Raygun?

Un utente G2 dice:

Ciò che mi piace di più di Raygun è la sua capacità di fornire avvisi e notifiche in tempo reale, così posso stare al passo con qualsiasi problema che possa sorgere e risolverlo immediatamente. Questo mi ha aiutato a mantenere un alto livello di soddisfazione dei clienti e a garantire che le mie applicazioni funzionino sempre senza intoppi.

Ciò che amo di più di Raygun è la sua capacità di fornire avvisi e notifiche in tempo reale, così posso stare al passo con qualsiasi problema che possa sorgere e risolverlo immediatamente. Questo mi ha aiutato a mantenere un alto livello di soddisfazione dei clienti e a garantire che le mie applicazioni funzionino sempre senza intoppi.

4. Rollbar (ideale per il monitoraggio degli errori in tempo reale e l'assistenza continua per l'implementazione)

tramite Rollbar

Rollbar è un popolare strumento di monitoraggio degli errori incentrato sul monitoraggio degli errori in tempo reale e sul raggruppamento automatico degli errori per ridurre il rumore per sviluppatori e team di ingegneri. Fornisce ricche funzionalità di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e supporta più lingue e framework, rendendolo una alternativa versatile a Bugsnag.

Rollbar si distingue per la sua forte integrazione nelle pipeline CI/CD, aiutando i team a individuare i bug nelle prime fasi del processo di distribuzione. Offre inoltre un monitoraggio dettagliato delle prestazioni, avvisi e diagnostica delle cause alla radice, in modo che i team di prodotto possano mantenere la stabilità delle applicazioni e ottimizzare le prestazioni delle app in modo efficiente.

👍 Il vantaggio: ottieni una chiara visibilità degli errori che si verificano nelle tue app web e nei sistemi di backend, insieme a strumenti per assegnare, dare priorità e risolvere i problemi più rapidamente.

Migliori funzionalità/funzioni di Rollbar

Monitoraggio degli errori in tempo reale con raggruppamento automatico

Supporta più lingue e framework

Integrazione con strumenti CI/CD come Jenkins, GitHub Actions e CircleCI

Monitoraggio delle prestazioni e avvisi

Flussi di lavoro personalizzati per la classificazione dei problemi

API completa per una personalizzazione avanzata

Limiti di Rollbar

I prezzi possono essere elevati per i team più piccoli o le startup

Alcuni utenti trovano la curva di apprendimento delle funzionalità avanzate piuttosto ripida

Secondo alcune recensioni, l'interfaccia utente potrebbe essere più intuitiva

Prezzi Rollbar

Piano Free

Essentials: 16 $/mese per 25.000 eventi

Avanzato: 32 $/mese per 25.000 eventi

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rollbar

G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rollbar?

Un utente G2 dice :

È estremamente importante per il supporto clienti, abbiamo collegato lo strumento a Slack, quindi la prima cosa che facciamo per iniziare la giornata è controllare il canale e verificare tutti gli errori segnalati dai nostri utenti. Si ottengono molte informazioni utili per correggere i bug presenti nell'applicazione.

È estremamente importante per il supporto clienti, abbiamo collegato lo strumento a Slack, quindi la prima cosa che facciamo per iniziare la giornata è controllare il canale e verificare tutti gli errori segnalati dai nostri utenti. Si ottengono molte informazioni utili per correggere i bug presenti nell'applicazione.

5. Datadog (Ideale per il monitoraggio completo delle prestazioni delle applicazioni e dell'infrastruttura)

tramite Datadog

Datadog è una piattaforma cloud-based per il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e dell'infrastruttura, progettata per ingegneri software, team di sviluppo e team di prodotto. Offre visibilità unificata sull'intero stack: server, database, app e servizi di terze parti.

Con funzionalità quali dashboard in tempo reale, avvisi personalizzabili e analisi dettagliate, Datadog aiuta i team a rilevare rapidamente problemi di prestazioni, monitorare la stabilità delle applicazioni e comprendere il comportamento degli utenti attraverso ricchi dati di telemetria. Supporta il monitoraggio degli utenti reali e la raccolta dei log per fornire un contesto completo sugli errori e sullo stato di salute del sistema.

👍 Il vantaggio: la capacità di Datadog di correlare metriche, tracce e log lo rende ideale per le organizzazioni che desiderano collegare il monitoraggio degli errori con le prestazioni delle app e lo stato di salute dell'infrastruttura in senso più ampio.

Migliori funzionalità/funzioni di Datadog

Monitoraggio end-to-end delle prestazioni delle applicazioni e dell'infrastruttura

Dashboard interattive in tempo reale e avvisi

Gestione dei log e analisi

Monitoraggio degli utenti reali e riproduzione delle sessioni

Integrazioni estese (AWS, Azure, Kubernetes, ecc.)

Rilevamento delle anomalie basato sull'IA

Limiti di Datadog

Può essere costoso con l'aumentare dell'utilizzo, specialmente con l'acquisizione dei log

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti a causa della ricchezza di funzionalità/funzioni

Alcuni utenti segnalano la complessità dell'interfaccia utente

Prezzi Datadog

Free

Pro: a partire da 18 $ al mese per host

Enterprise: prezzi personalizzati in base alle funzionalità/funzioni e alle dimensioni

Valutazioni e recensioni di Datadog

G2: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Datadog?

Un utente G2 dice :

Datadog è particolarmente efficace nel rilevamento degli incidenti. Datadog consente il monitoraggio in tempo reale dello stato di salute del servizio, con avvisi configurati tramite integrazioni come PagerDuty. Questo ci aiuta a rilevare rapidamente i problemi di produzione, ridurre al minimo i tempi di inattività e mantenere gli impegni SLA/SLO.

Datadog è particolarmente efficace nel rilevamento degli incidenti. Datadog consente il monitoraggio in tempo reale dello stato di salute del servizio, con avvisi configurati tramite integrazioni come PagerDuty. Questo ci aiuta a rilevare rapidamente i problemi di produzione, ridurre al minimo i tempi di inattività e mantenere gli impegni SLA/SLO.

6. AppSignal (ideale per un monitoraggio delle prestazioni facile da usare per app web e sistemi di backend)

tramite AppSignal

AppSignal è uno strumento di monitoraggio delle prestazioni progettato appositamente per sviluppatori e team di ingegneri che lavorano su app web e sistemi di backend. Offre un modo semplice per monitorare le prestazioni delle applicazioni, tracciare gli errori e analizzare il comportamento degli utenti con una configurazione minima.

AppSignal offre funzionalità quali monitoraggio degli errori, monitoraggio degli utenti reali e metriche delle prestazioni in un'interfaccia pulita e intuitiva per gli sviluppatori. Fornisce informazioni utili combinando log, metriche e tracce, che aiutano i team a identificare rapidamente i problemi di prestazioni e a migliorare la stabilità delle applicazioni.

👍 Il vantaggio: è una buona alternativa a Bugsnag per i team che desiderano una soluzione semplice e affidabile che si concentri sul monitoraggio essenziale dello stato delle app senza una complessità eccessiva.

Migliori funzionalità/funzioni di AppSignal

Monitoraggio degli errori e avvisi

Monitoraggio degli utenti reali con riproduzione delle sessioni

Metriche e analisi delle prestazioni

Configurazione leggera con supporto per i framework più diffusi (Ruby, Elixir, Node.js)

Strumentazione automatica dei sistemi di backend

Limiti di AppSignal

Integrazioni limitate rispetto alle piattaforme più grandi

Potrebbero mancare funzionalità avanzate necessarie per le aziende di grandi dimensioni

I prezzi possono essere elevati per i team più piccoli con l'aumentare dell'utilizzo

Prezzi di AppSignal

Versione di prova gratuita disponibile

Prezzi personalizzati per i piani aziendali

Valutazioni e recensioni di AppSignal

G2: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di AppSignal?

Un utente G2 dice :

Fornisce tutti gli strumenti importanti per monitorare la nostra applicazione. È davvero semplice da implementare e con AppSignal siamo in grado di diagnosticare con facilità qualsiasi potenziale problema con la nostra applicazione e mantenerla in funzione senza alcun problema. Continuano a migliorare i loro servizi e il supporto clienti è fantastico.

Fornisce tutti gli strumenti importanti per monitorare la nostra applicazione. È davvero semplice da implementare e con AppSignal siamo in grado di diagnosticare con facilità qualsiasi potenziale problema con la nostra applicazione e mantenerla in funzione senza alcun problema. Continuano a migliorare i loro servizi e l'assistenza clienti è fantastica.

7. New Relic (ideale per il monitoraggio completo delle prestazioni delle applicazioni e l'analisi in tempo reale)

tramite New Relic

New Relic è una potente piattaforma di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni (APM) preferita da ingegneri software, team di devops e team di prodotto. Offre una visibilità approfondita dell'intero stack, dalle interazioni degli utenti frontend all'infrastruttura backend e alle applicazioni basate su cloud.

Con New Relic, ottieni monitoraggio dettagliato degli errori, monitoraggio degli utenti reali, reportistica sui crash e monitoraggio delle prestazioni, tutto in un'unica piattaforma. Le analisi in tempo reale e le dashboard personalizzabili aiutano i team a identificare i problemi di prestazioni, ottimizzare la stabilità delle applicazioni e migliorare l'esperienza complessiva dei clienti.

👍 Il vantaggio: New Relic si distingue per le sue ricche funzionalità e la sua scalabilità, che lo rendono adatto alle organizzazioni che necessitano di uno strumento di monitoraggio che copra tutto, dalle richieste di rete allo stato di salute dell'infrastruttura.

Migliori funzionalità/funzioni di New Relic

Monitoraggio completo, inclusi sistemi backend e frontend

Monitoraggio degli utenti reali con riproduzione delle sessioni

Avvisi e diagnostica avanzati

Potenti strumenti di analisi e dashboard personalizzabili

Assistenza cloud nativa e in loco

Limiti di New Relic

Può essere complesso da impostare e configurare per i team di piccole dimensioni

La struttura dei prezzi può essere costosa per le startup o i piccoli progetti

Curva di apprendimento più ripida a causa delle numerose funzionalità/funzioni

Prezzi New Relic

Free

Prezzi personalizzati per i piani Standard, Pro ed Enterprise

Valutazioni e recensioni di New Relic

G2: 4,2/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di New Relic?

Un utente G2 dice :

La cosa migliore di New Relic è avere tutto in un unico posto. Con i log in tempo reale, l'APM e il monitoraggio dell'infrastruttura, ho una vista completa senza dover cambiare strumento. L'interfaccia utente è pulita, le dashboard sono personalizzabili e impostare gli avvisi è semplicissimo: rileva i problemi prima che si aggravino.

La cosa migliore di New Relic è avere tutto in un unico posto. Con i log in tempo reale, l'APM e il monitoraggio dell'infrastruttura, ho una visione completa senza dover cambiare strumento. L'interfaccia utente è pulita, le dashboard sono personalizzabili e impostare gli avvisi è semplicissimo: rileva i problemi prima che si aggravino.

8. Honeybadger. io (Ideale per un monitoraggio affidabile degli errori con una configurazione semplice)

Honeybadger. io è uno strumento di monitoraggio degli errori semplice, progettato per aiutare gli sviluppatori e i team di ingegneri a monitorare errori, arresti anomali e problemi di prestazioni nelle app web e nei sistemi di backend. Fornisce avvisi di errore in tempo reale, dati dettagliati sugli errori e gestione automatizzata degli incidenti.

👍 Il vantaggio: Honeybadger. io si distingue come alternativa a Bugsnag per i team che desiderano una soluzione di monitoraggio delle applicazioni basata su cloud facile da usare, che si concentri sul monitoraggio degli errori e sulla stabilità delle applicazioni senza una complessità eccessiva.

Migliori funzionalità/funzioni di Honeybadger. io

Monitoraggio degli errori in tempo reale con report dettagliati

Monitoraggio dell'uptime incluso

Semplice integrazione con framework e strumenti popolari

Avvisi intelligenti per ridurre il rumore

Riproduzione delle sessioni per acquisire il comportamento degli utenti

Limiti di Honeybadger. io

Funzionalità/funzioni avanzate di monitoraggio delle prestazioni limitate rispetto alle piattaforme più grandi

I prezzi possono aumentare con volumi di errori più elevati

Meno adatto per infrastrutture molto grandi e complesse

Prezzi Honeybadger. io

Piano Free

Team: 26 $/mese

Business: 80 $/mese

Valutazioni e recensioni di Honeybadger. io

G2: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 80 recensioni)

📮 Approfondimento ClickUp: Solo il 10% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza regolarmente strumenti di automazione e cerca attivamente nuove opportunità di automazione. Ciò evidenzia un importante fattore di produttività ancora inutilizzato: la maggior parte dei team si affida ancora a lavori manuali che potrebbero essere semplificati o eliminati. Gli agenti IA di ClickUp semplificano la creazione di flussi di lavoro automatizzati, anche se non hai mai utilizzato l'automazione prima d'ora. Con modelli plug-and-play e comandi basati sul linguaggio naturale, l'automazione delle attività diventa accessibile a tutti i membri del team! 💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando le dashboard dinamiche e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni in tempo reale.

9. Airbrake (ideale per il monitoraggio completo degli errori e gli avvisi)

tramite Airbrake

Airbrake è un popolare strumento di monitoraggio degli errori noto per il suo potente monitoraggio degli errori, le notifiche in tempo reale e i report dettagliati sugli errori. Aiuta i sviluppatori di software e i team di prodotto a identificare, diagnosticare e correggere rapidamente gli errori che influiscono sulle prestazioni e sulla stabilità delle applicazioni nelle app web e nei sistemi di backend.

👍 Il vantaggio: Airbrake è una buona alternativa a Bugsnag per i team che necessitano di una reportistica dei crash affidabile, tracciamenti dettagliati dello stack e integrazione con i più diffusi strumenti di project management e sviluppo.

Migliori funzionalità/funzioni di Airbrake

Notifiche di errore in tempo reale con avvisi personalizzabili

Contesto dettagliato degli errori, inclusi log della console e richieste di rete

Supporta molti linguaggi di programmazione e framework

Si integra con Slack, Jira, GitHub e altro ancora

Raggruppamento degli errori per ridurre il rumore

Limiti di Airbrake

I prezzi possono diventare elevati per team di grandi dimensioni o volumi di errori elevati

L'interfaccia utente può risultare complessa per i nuovi utenti

Monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni limitato rispetto alle piattaforme all-in-one

Prezzi Airbrake

Sviluppo: a partire da 19 $ al mese

Base: a partire da 38 $ al mese

Pro: a partire da 76 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Airbrake

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

10. LogRocket (ideale per il monitoraggio degli utenti reali e il replay delle sessioni)

tramite LogRocket

LogRocket si distingue come un potente strumento di monitoraggio degli utenti reali e di monitoraggio delle prestazioni che va oltre il semplice monitoraggio degli errori. Registra le interazioni degli utenti e fornisce la riproduzione delle sessioni in modo che gli sviluppatori e i team di prodotto possano vedere esattamente cosa hanno sperimentato gli utenti prima che si verificasse un errore o un problema di prestazioni.

👍 Il vantaggio: migliora la stabilità delle applicazioni e lo stato delle app combinando il monitoraggio delle prestazioni con informazioni dettagliate sul comportamento degli utenti e una diagnostica approfondita degli errori.

Migliori funzionalità/funzioni di LogRocket

Riproduzione delle sessioni per guardare le sessioni degli utenti e diagnosticare i problemi

Monitoraggio delle prestazioni in tempo reale e monitoraggio degli errori

Registrazione delle richieste di rete e acquisizione dei log della console

Integrazione con strumenti popolari come Jira, GitHub e Slack

Dashboard intuitive che combinano dati sugli errori, comportamento degli utenti e metriche sulle prestazioni

Limiti di LogRocket

Può diventare costoso con l'aumentare delle sessioni degli utenti

La configurazione richiede un po' di tempo per un utilizzo ottimale

Ideale per il monitoraggio front-end; il monitoraggio degli errori back-end è limitato

Prezzi LogRocket

Free

Team: a partire da 69 $ al mese

Pro: a partire da 295 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LogRocket

G2: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LogRocket?

Un utente G2 dice:

Con LogRocket, sono sempre più propenso a rilasciare i prodotti dopo aver risolto tutti i bug evidenti e averli poi rivisti in LogRocket con utenti reali. È come se guardassi invisibilmente da dietro le spalle dei miei utenti.

Con LogRocket, sono sempre più propenso a rilasciare i prodotti dopo aver risolto tutti i bug evidenti e averli poi rivisti in LogRocket con utenti reali. È come se guardassi invisibilmente da dietro le spalle dei miei utenti.

11. Better Stack (Ideale per il monitoraggio completo degli errori e dell'uptime)

tramite Better Stack

Better Stack è uno strumento di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni basato su cloud e di monitoraggio degli errori progettato per fornire piena visibilità sulle app e sull'infrastruttura. Combina monitoraggio degli errori, monitoraggio delle prestazioni e monitoraggio dell'uptime in un'unica piattaforma, rendendolo un'ottima alternativa a Bugsnag per i team che desiderano una soluzione integrata.

👍 Il vantaggio: con Better Stack, gli ingegneri software e i team DevOps possono tracciare gli errori, monitorare la stabilità delle app e ottenere informazioni utili per migliorare le prestazioni delle applicazioni e risolvere rapidamente i problemi di performance.

Funzionalità/funzioni migliori di Better Stack

Monitoraggio completo che include backend, frontend e infrastruttura

Monitoraggio dell'uptime con avvisi in tempo reale

Monitoraggio degli errori con diagnostica e registri dettagliati

Pagine di gestione degli incidenti e dello stato per la comunicazione

Facile integrazione con Slack, PagerDuty e altro ancora

Limiti di Better Stack

I prezzi possono rappresentare una sfida per i team molto piccoli o le startup

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente meno intuitiva rispetto alla concorrenza

Analisi avanzate limitate per implementazioni su larga scala

Prezzi Better Stack

Piano Free

Paga in base al consumo: a partire da 29 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Better Stack:

G2: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Better Stack?

Un utente G2 dice:

Le dashboard sono pulite e visivamente accattivanti, rendendo facile monitorare le prestazioni a colpo d'occhio. Una volta abbiamo avuto un problema critico a mezzanotte e, grazie alle notifiche istantanee di Better Stack su Slack, lo abbiamo risolto in meno di 10 minuti.

Le dashboard sono pulite e visivamente accattivanti, rendendo facile monitorare le prestazioni a colpo d'occhio. Una volta abbiamo avuto un problema critico a mezzanotte e, grazie alle notifiche istantanee di Better Stack su Slack, lo abbiamo risolto in meno di 10 minuti.

12. Splunk Observability (ideale per il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni di livello aziendale)

tramite Splunk Observability

Splunk Observability è una potente piattaforma di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e monitoraggio degli utenti reali progettata per ambienti complessi e su larga scala. Offre ai team di ingegneri piena visibilità sulle loro app, infrastrutture ed esperienza utente con analisi avanzate e approfondimenti basati sull'IA.

👍 Il vantaggio: è ideale per le aziende che necessitano di diagnostica approfondita, strumenti di monitoraggio per l'infrastruttura e decisioni basate sui dati sulla base di dati sugli errori e metriche completi.

La soluzione Splunk aiuta a tracciare gli errori, monitorare la stabilità delle applicazioni e identificare i problemi di prestazioni in tempo reale nelle app web e nei sistemi di backend.

Migliori funzionalità/funzioni di Splunk Observability

APM unificato, monitoraggio dell'infrastruttura e monitoraggio degli utenti reali

Rilevamento delle anomalie basato sull'IA e analisi predittiva

Dashboard dettagliate per il monitoraggio delle prestazioni con avvisi personalizzabili

Scalabilità per applicazioni cloud di grandi dimensioni e infrastrutture complesse

Integrazioni con strumenti di sviluppo e piattaforme cloud popolari

Limiti di Splunk Observability

Prezzi più elevati rispetto a molte alternative, che potrebbero non essere adatti ai team più piccoli

Curva di apprendimento più ripida a causa delle funzionalità avanzate e della complessità

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia può risultare inizialmente complessa

Prezzi di Splunk Observability

Prezzi personalizzati in base all'utilizzo e alla portata

Valutazioni e recensioni di Splunk Observability

G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Splunk Observability?

Un utente G2 dice:

Splunk fornisce metriche come tracciamento e log in tempo reale. Mi piace il modello a cascata delle tracce di servizio, che mi permette di vedere chiaramente le dipendenze dei servizi e capire quale servizio sta avendo il problema.

Splunk fornisce metriche come tracciamento e registrazione in tempo reale. Mi piace il modello a cascata delle tracce di servizio, che mi permette di vedere chiaramente le dipendenze dei servizi e capire quale servizio sta avendo il problema.

13. Instabug (ideale per la reportistica sui crash delle app mobili e il feedback in-app)

tramite Instabug

Instabug è uno strumento di monitoraggio degli errori specializzato incentrato sulle app mobili, che fornisce reportistica dettagliata sui crash, monitoraggio degli utenti reali e feedback degli utenti direttamente dall'interno dell'app. È perfetto per gli sviluppatori mobili e i team di prodotto che desiderano migliorare la stabilità delle app e le prestazioni delle applicazioni sulla base del comportamento degli utenti in tempo reale e del replay delle sessioni.

👍 Il vantaggio: Instabug offre dati diagnostici completi come log della console, richieste di rete e dettagli del dispositivo per aiutare a individuare rapidamente problemi di prestazioni ed errori.

Migliori funzionalità/funzioni di Instabug

Reportistica in-app di bug e crash con dati diagnostici dettagliati

Monitoraggio reale degli utenti con riproduzione delle sessioni per app mobili

Raccolta dei feedback degli utenti per migliorare l'esperienza dei clienti

Integrazioni con i più diffusi strumenti di project management e monitoraggio degli errori

Avvisi automatici e funzionalità di gestione degli incidenti

Limiti di Instabug

Focalizzato principalmente sulle app mobili, limitato al monitoraggio web o backend

I prezzi possono essere elevati per i team di piccole dimensioni o le startup

Alcuni utenti trovano la configurazione iniziale complessa a seconda dell'architettura dell'app

Prezzi Instabug

Starter: prezzi personalizzati

Crescita: prezzi personalizzati

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Instabug

G2: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Instabug?

Un utente G2 dice :

Instabug offre ai team mobili informazioni senza pari per anticipare, diagnosticare e risolvere i problemi prima che abbiano un impatto sugli utenti.

Instabug offre ai team mobili informazioni senza pari per anticipare, diagnosticare e risolvere i problemi prima che abbiano un impatto sugli utenti.

🚨 Avviso critico: Il costo medio dei tempi di inattività ha raggiunto i 9.000 dollari al minuto per le grandi organizzazioni. Per le aziende ad alto rischio come quelle finanziarie e sanitarie, i tempi di inattività possono superare i 5 milioni di dollari all'ora in determinati scenari, senza contare le potenziali multe o sanzioni.

Perché scegliere le alternative a Bugsnag

Sebbene Bugsnag sia un buon strumento di monitoraggio degli errori, potrebbe non essere la soluzione più adatta a tutti i team. Alcuni utenti segnalano limitazioni nel monitoraggio degli utenti reali, nella riproduzione delle sessioni e nella personalizzazione delle dashboard per ottenere informazioni più approfondite sulle prestazioni. Altri trovano la struttura dei prezzi meno flessibile man mano che il loro team cresce o le esigenze cambiano.

Le alternative a Bugsnag spesso vanno oltre il monitoraggio degli errori, offrendo funzionalità avanzate come il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni, avvisi in tempo reale, replay completi delle sessioni e monitoraggio integrato dei bug. Queste funzionalità aiutano i team di ingegneri a ottenere informazioni utili, migliorare la stabilità delle applicazioni e migliorare l'esperienza dei clienti.

Che tu stia cercando una maggiore visibilità sul comportamento degli utenti, una migliore collaborazione tra i team di prodotto o uno strumento adatto al tuo budget, passare da Bugsnag potrebbe consentirti di usufruire di un debug più rapido e di una gestione degli incidenti più intelligente. Esploriamo le migliori alternative a Bugsnag da prendere in considerazione.

💡 Suggerimento: Combinando il monitoraggio dei bug con un solido strumento di project management come ClickUp è possibile ridurre il tempo medio necessario per chiudere i problemi, poiché le attività, le discussioni e i dati relativi agli errori rimangono in un'area di lavoro unica e centralizzata.

Scegli l'alternativa a Bugsnag più adatta al tuo team

Trovare le migliori alternative a Bugsnag dipende dalle esigenze specifiche del tuo team, che si tratti di monitoraggio approfondito degli errori, monitoraggio continuo delle prestazioni o reportistica in tempo reale sui crash. Strumenti come ClickUp si distinguono non solo per il potente monitoraggio dei bug, ma anche per la semplificazione della collaborazione e l'automazione del flusso di lavoro nei tuoi progetti.

Se desideri una piattaforma all-in-one che aiuti i tuoi team di ingegneri e di prodotto a monitorare i bug, controllare le prestazioni delle applicazioni e aumentare la stabilità delle applicazioni con modelli e integrazioni facili da usare, ClickUp è la scelta vincente.

Sei pronto a semplificare il monitoraggio dei bug e degli errori? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e inizia a gestire i bug e i problemi di prestazioni in modo più intelligente e veloce.