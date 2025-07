12 modelli gratuiti di matrice di approvazione per semplificare il processo decisionale

🔎 Lo sapevate? Il 94% dei professionisti aziendali preferisce una piattaforma unificata che colleghi le loro applicazioni e automatizzi i flussi di lavoro, eliminando le inefficienze derivanti dall'affidarsi a numerosi sistemi e processi scollegati.

Il tuo progetto è sulla buona strada. Dalla gestione delle risorse di progetto e la definizione del budget alla raccolta di un elenco di strumenti e requisiti, hai pensato a tutto!

Purtroppo, una piccola cosa sembra bloccare lo stato di avanzamento in ogni fase: il processo di approvazione. La mancanza di approvazioni tempestive o chiare causa ritardi, comunicazioni errate tra i team e rielaborazioni, che a volte richiedono persino la riprogettazione completa del progetto.

È qui che un modello di matrice di approvazione fornisce un quadro strutturato per definire chi ha l'autorità di approvazione nelle varie fasi di un processo decisionale.

Se desideri ottimizzare il tuo flusso di lavoro di approvazione, ecco un elenco di 12 modelli di matrice di approvazione che ti aiuteranno a portare a termine il lavoro! ✨

Cosa sono i modelli di matrice di approvazione?

Un modello di matrice di approvazione è un documento di flusso di lavoro che aiuta a semplificare e standardizzare il processo di approvazione all'interno di un'organizzazione. Rappresenta visivamente chi è autorizzato ad approvare azioni, decisioni o documenti specifici.

Questi modelli descrivono in genere le diverse fasi dell'approvazione e le persone o i reparti responsabili in ciascuna fase, tra cui:

Flussi di lavoro di approvazione predefiniti per eliminare confusione e ritardi nel processo decisionale

Livelli di autorità di approvazione chiaramente definiti, che specificano chi approva le transazioni finanziarie, le proposte di progetto, i contratti e altre decisioni chiave

Sezioni personalizzabili per allinearsi ai processi di approvazione specifici della tua organizzazione, incluse autorizzazioni specifiche per reparto e protocolli di escalation

Integrazione con i requisiti di conformità, garantendo che tutte le approvazioni seguano le politiche aziendali e le normative di settore

In questo modo, definisce l'autorità di approvazione per aiutare a ridurre al minimo i colli di bottiglia, ridurre gli errori e migliorare la responsabilità. Rende le parti interessate responsabili delle approvazioni tempestive, contribuendo ad evitare colli di bottiglia e ritardi nei progetti.

💡 Suggerimento professionale: delegare efficacemente l'autorità impedisce i colli di bottiglia nel processo decisionale e consente al team di assumere la titolarità delle proprie attività.

Cosa rende un modello di matrice di approvazione efficace?

Un modello di matrice di approvazione ben progettato deve essere chiaro e adattabile al tuo caso aziendale. Ecco le caratteristiche chiave che rendono eccellente un modello:

Struttura chiara : cerca un modello di matrice di approvazione che definisca chiaramente chi ha l'autorità di approvare ogni decisione. Dovrebbe suddividere il processo di approvazione per ruolo, attività e livello di autorità per evitare confusione ✅️

Adattabile : cerca un modello di matrice di approvazione adattabile, poiché ogni organizzazione ha requisiti di progetto e processi di lavoro diversi. Dovrebbe consentire facili adattamenti per diversi reparti, progetti, responsabilità o tipi di decisioni ✅️

Collaborativo : scegli un modello di matrice di approvazione che incoraggi la collaborazione definendo i ruoli di ciascuna parte interessata nel processo di approvazione. Ciò garantisce che tutte le parti necessarie siano coinvolte e che le decisioni passino agevolmente da una fase all'altra ✅️

Integrazione del flusso di lavoro: seleziona modelli di matrici di approvazione integrati nel flusso di lavoro del tuo team. Utilizzando strumenti di automazione, semplifichi le richieste di approvazione, monitori lo stato e elimini i follow-up manuali ✅️

12 modelli di matrice di approvazione

Ora che hai capito cos'è una matrice di approvazione e cosa rende un modello efficace, scopriamo insieme i migliori modelli di matrice di approvazione disponibili. Questi modelli di ClickUp, l'app per tutto il lavoro, ti aiuteranno a definire processi decisionali chiari e a semplificare i flussi di lavoro di approvazione.

1. Modello di matrice di approvazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci i flussi di lavoro di approvazione, monitora le responsabilità e garantisci la responsabilità in un unico posto con il modello di matrice di approvazione ClickUp

Il modello di matrice di approvazione ClickUp offre un approccio semplificato e organizzato alla gestione dei flussi di lavoro di approvazione. Questo modello ti aiuta a definire l'autorità di approvazione, identificare le parti interessate chiave e assegnare le attività, garantendo che tutte le decisioni passino attraverso i canali giusti.

Puoi facilmente adattare questo modello per riflettere le gerarchie interne, le esigenze del progetto o i ruoli dei reparti. La chiarezza nelle catene di approvazione porta a tempi di risposta più rapidi e riduce al minimo i ritardi causati da comunicazioni errate o confusione dei ruoli.

🌟 Cosa ti piacerà di più:

Definisci ruoli di approvazione chiari per ogni fase del progetto o del processo decisionale

Traccia facilmente lo stato delle approvazioni per garantire il completamento tempestivo

Personalizza righe e colonne per riflettere i vari livelli decisionali o i diversi reparti

Integrazione perfetta con gli strumenti di gestione delle attività di ClickUp per una migliore automazione del flusso di lavoro

🔑 Ideale per: Teams e organizzazioni devono stabilire un processo di approvazione chiaro ed efficiente, garantendo la responsabilità e un processo decisionale fluido.

➡️ Per saperne di più: Le migliori app per il software di flusso di lavoro di approvazione

2. Modello di lavagna online per matrice di approvazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza i tuoi flussi di lavoro di approvazione e collabora in tempo reale con il modello di lavagna online Matrice di approvazione ClickUp

Il modello di lavagna online Matrice di approvazione ClickUp porta il tuo processo di approvazione a un livello superiore con un approccio interattivo e visivo. Questo modello consente ai team di mappare i flussi di lavoro di approvazione in un formato dinamico e di facile comprensione, promuovendo la collaborazione e garantendo che tutti conoscano il proprio ruolo in ogni fase del processo decisionale.

Questo modello di matrice di approvazione utilizza un layout di lavagna online per fornire una visione chiara dell'intero processo di approvazione, rendendo più facile individuare i colli di bottiglia e assegnare le attività alle persone giuste. Che si tratti di mappare il coinvolgimento delle parti interessate o di ristrutturare un flusso di lavoro in tempo reale, questo modello crea un ambiente interattivo e trasparente per chiarire chi approva cosa.

🌟 Cosa ti piacerà di più:

Presenta i flussi di lavoro alla leadership con un layout visivo chiaro

Identifica i colli di bottiglia nelle approvazioni durante le sessioni di brainstorming

Crea una rappresentazione visiva e interattiva del tuo processo di approvazione

Collabora facilmente con i membri del team, assegnando attività e monitorando le approvazioni

🔑 Ideale per: Teams che preferiscono un approccio visivo ai flussi di lavoro di approvazione e desiderano un ambiente collaborativo per la gestione delle decisioni.

📮 Approfondimento ClickUp: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione fluida delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

3. Modello di matrice per la delega di autorità ClickUp

Ottieni il modello gratis Chiarisci i livelli di approvazione e migliora la responsabilità con il modello di matrice di delega delle autorità di ClickUp

Il modello di matrice di delega delle autorità di ClickUp aiuta le organizzazioni a definire chi ha l'autorità di approvare le decisioni a vari livelli organizzativi. Assicura che ogni decisione venga presa dalla persona o dal team giusto in base alle loro responsabilità e al loro livello di autorità.

Questo modello per le decisioni di progetto ti aiuta a mantenere il controllo e la trasparenza nel processo decisionale della tua organizzazione. Definisce le soglie di autorità tra i reparti e allinea le responsabilità con i diritti decisionali.

🌟 Cosa ti piacerà di più:

Evita ritardi nelle decisioni grazie a un'assegnazione chiara delle autorità

Definisci e documenta chiaramente i livelli di autorità per le diverse attività e decisioni

Garantite la responsabilità assegnando le responsabilità di approvazione alle persone giuste

Rispetta la conformità in ambienti regolamentati o basati su politiche

🔑 Ideale per: aziende, team finanziari e uffici legali che desiderano codificare l'autorità decisionale e mantenere il controllo operativo.

4. Modello di richiesta e approvazione di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica il processo di richiesta e approvazione dei progetti con il modello di richiesta e approvazione dei progetti ClickUp

Centralizza la richiesta, la valutazione e l'approvazione dei nuovi progetti con il modello di richiesta e approvazione dei progetti ClickUp. Offre un flusso di lavoro standardizzato in cui le parti interessate inviano idee di progetto, assegnano revisori e monitorano le decisioni in ogni fase dell'approvazione.

Il modello riduce al minimo i follow-up manuali e supporta la trasparenza registrando i feedback e i risultati dei revisori in un unico formato coerente.

🌟 Cosa ti piacerà di più:

Raccogli e organizza tutti i dettagli delle richieste di progetto in un unico posto

Semplifica il processo di approvazione con fasi e percorsi di approvazione chiari

Tieni traccia dello stato delle richieste per garantire un processo decisionale tempestivo

Registra approvazioni, rifiuti e feedback per garantire la trasparenza

🔑 Ideale per: PMO, responsabili di reparto e team di prodotto che gestiscono proposte di progetti in arrivo.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di proposte di progetto in Word, Excel e ClickUp

5. Modello di processo di approvazione dei progetti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Stabilisci un flusso di lavoro chiaro e coerente per l'approvazione dei progetti con il modello di processo di approvazione dei progetti ClickUp

Il modello di processo di approvazione dei progetti ClickUp è perfetto per i team e le organizzazioni che necessitano di un approccio strutturato alla revisione e all'approvazione dei progetti. Questo modello end-to-end fornisce una struttura formalizzata per le approvazioni dei progetti, dall'invio iniziale all'approvazione finale, e cattura dettagli critici come l'ambito, il budget, gli obiettivi e i responsabili delle decisioni assegnati.

Grazie alle automazioni integrate e all'assegnazione delle attività, riduce gli attriti e garantisce che tutti sappiano cosa è necessario prima che un progetto vada avanti. Non dovrai più rincorrere gli approvatori o cercare documenti mancanti.

🌟 Cosa ti piacerà di più:

Delega automaticamente i revisori in base alla categoria del progetto

Conserva le tracce di audit per la conformità e per riferimento futuro

Definisci ogni fase del processo di approvazione del progetto per garantire chiarezza ed efficienza

Assegna attività e approvazioni alle parti interessate appropriate in ogni passaggio

🔑 Ideale per: Project manager e team che necessitano di un processo formale e ripetibile per valutare e approvare progetti interni o rivolti ai clienti.

💡 Suggerimento: definire e documentare meticolosamente i requisiti di un progetto è fondamentale per il successo di qualsiasi iniziativa. Ecco come fare: Delinea chiaramente cosa includerà e cosa non includerà il progetto e quali sono i tuoi obiettivi 🎯

Comprendi le esigenze e le aspettative di tutte le parti coinvolte, dall'azienda agli utenti finali 🗣️

Registra formalmente tutti i requisiti in un formato chiaro, conciso e comprensibile ✍️

Conferma l'accuratezza e la completezza dei requisiti documentati ✅

Tieni traccia delle modifiche ai requisiti durante tutto il ciclo di vita del progetto e gestiscile in modo efficace per evitare variazioni di ambito ⚙️

6. Modello di proposta di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea proposte di progetto complete e strutturate con il modello di proposta di progetto ClickUp

Stai lanciando una nuova iniziativa? Il modello di proposta di progetto ClickUp ti aiuta a strutturare le idee in un formato accattivante con sezioni dedicate a obiettivi, ambito, rischi, risultati attesi e approvazioni richieste. Il modello è personalizzabile per adattarsi a qualsiasi progetto, fornendo una struttura chiara che consente ai team di delineare i dettagli chiave del progetto e ottenere l'autorizzazione dai responsabili delle decisioni.

Questo modello semplifica la valutazione oggettiva delle proposte e garantisce che le parti interessate dispongano delle informazioni giuste per fornire feedback o approvazioni tempestivi. Inoltre, colma il divario tra concetto ed esecuzione.

🌟 Cosa ti piacerà di più:

Includi collegamenti, immagini e attività per rafforzare la proposta

Incoraggia il feedback attraverso commenti e revisori assegnati

Struttura le proposte di progetto con sezioni dedicate a obiettivi, ambito, sequenza e budget

Collabora in tempo reale con i membri del team e le parti interessate utilizzando commenti e assegnazioni di attività

🔑 Ideale per: Project manager, team e aziende che desiderano creare proposte di progetto organizzate e professionali che ottimizzino il processo di approvazione.

Ecco cosa pensa Judy Hellen, responsabile dell'assistenza amministrativa presso Brighten A Soul Foundation, dell'utilizzo di ClickUp :

Il monitoraggio e l'organizzazione dei progetti aziendali è molto semplice ed efficace con il software ClickUp. Da semplici elenchi a progetti complessi, il software ClickUp è stato utilizzato per portare a termine le attività come previsto. Si tratta di un software molto efficace per affrontare i problemi di gestione delle attività e monitorare lo stato di avanzamento delle attività e dei progetti in corso di un'organizzazione.

7. Modello di proposta di budget ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica, monitora e approva i budget dei tuoi progetti con il modello di proposta di budget ClickUp

Il modello di proposta di budget ClickUp ti aiuta a creare proposte di budget di progetto dettagliate e accurate, assicurando che tutti gli aspetti finanziari siano coperti. Che tu stia presentando budget per progetti interni o proposte per i client, questo modello ti assicura di presentare il tuo piano finanziario.

Il formato supporta suddivisioni dettagliate per categoria e collega le spese ai risultati strategici, fornendo agli approvatori ciò di cui hanno bisogno per firmare con sicurezza. Il modello semplifica il processo di approvazione del budget con sezioni designate per i costi stimati, il ROI, la motivazione e la sequenza.

🌟 Cosa ti piacerà di più:

Delinea le esigenze di finanziamento e i rendimenti attesi in un'unica visualizzazione e suddividi i costi per attività, risorsa o attività cardine

Collega le richieste di budget agli obiettivi generali del progetto per supportare la pianificazione finanziaria con una logica chiara e dettagliata

Stima e organizza i costi dei progetti in un formato chiaro e strutturato

Monitora lo stato di approvazione del budget per garantire decisioni tempestive

🔑 Ideale per: Responsabili di team, richiedenti finanziamenti e responsabili delle operazioni che presentano proposte di budget dettagliate.

💡 Suggerimento per esperti: l'automazione dei flussi di lavoro ripetitivi consente ai team di concentrarsi sulle attività di alto valore e migliorare l'efficienza.

8. Modello DACI ClickUp

Ottieni il modello gratis Chiarisci i ruoli decisionali e migliora la responsabilità dei progetti con il modello DACI di ClickUp

Il modello DACI di ClickUp è progettato per definire i ruoli e le responsabilità decisionali dei progetti. Tutti i membri del team sono allineati su chi è responsabile, viene consultato e informato durante il processo decisionale.

Il modello DACI (Driver, Approver, Collaborator, Informed) fornisce una struttura chiara che aiuta i team a ridurre la confusione, evitare colli di bottiglia e prendere decisioni in modo efficiente. È perfetto per i team che desiderano stabilire ruoli decisionali chiari e semplificare i flussi di lavoro dei progetti.

🌟 Cosa ti piacerà di più:

Definisci ruoli chiari per ogni membro del team nel processo decisionale

Semplifica la comunicazione specificando chi deve essere consultato e informato

Tieni traccia dello stato delle decisioni e delle approvazioni per garantire un'azione tempestiva

Allinea i vari reparti in materia di titolarità e documenta chiaramente le motivazioni e i risultati delle decisioni

🔑 Ideale per: Project manager, team, organizzazioni e team interfunzionali che gestiscono iniziative di grandi dimensioni in cui la chiarezza del processo decisionale è fondamentale.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti per il processo decisionale in Excel, documenti e ClickUp

9. Modello di matrice RACI ClickUp

Ottieni il modello gratuito Chiarisci ruoli e responsabilità nei tuoi progetti con il modello di matrice RACI di ClickUp

Il modello di matrice RACI di ClickUp è essenziale per definire e chiarire ruoli e responsabilità in qualsiasi progetto o attività. Utilizzando il framework RACI (Responsabile, Accountabile, Consultato, Informato), questo modello consente a tutti i membri del team di conoscere il proprio ruolo esatto nel processo decisionale e di esecuzione.

Questo modello consente ai team di semplificare la comunicazione, ridurre la confusione e migliorare la collaborazione definendo chi è responsabile di ciascuna attività, chi deve essere consultato e chi deve essere tenuto informato.

🌟 Cosa ti piacerà di più:

Assegna e monitora i ruoli utilizzando il framework RACI per ogni attività

Migliora la collaborazione definendo chiaramente chi è responsabile e chi deve essere consultato

Elimina la confusione e assicurati che tutti i membri del team siano allineati sulle responsabilità del progetto

Usa le attività di ClickUp per integrare la matrice nel tuo flusso di lavoro complessivo

🔑 Ideale per: Project manager e team che devono chiarire ruoli, responsabilità e processi decisionali per progetti complessi.

Ecco una breve panoramica delle best practice per l'impostazione di un progetto:

10. Modello di modulo di richiesta di acquisto ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica il processo di acquisto con il modello di modulo di richiesta di acquisto ClickUp

Il modello di modulo di richiesta di acquisto ClickUp semplifica e organizza il processo di acquisto della tua organizzazione. Standardizza il modo in cui i team richiedono beni, servizi o software in modo che il processo di acquisto segua un percorso documentato con le approvazioni appropriate.

Inoltre, gestisci le richieste di acquisto dall'inizio alla fine, assicurandoti che tutte le richieste passino attraverso i canali di approvazione corretti, riducendo gli errori e mantenendo il processo efficiente.

🌟 Cosa ti piacerà di più:

Invia immediatamente i documenti al reparto finanziario o ai responsabili delle approvazioni

Riduci i ritardi eliminando le richieste di chiarimenti ripetute

Allega preventivi, specifiche o contratti dei fornitori direttamente

Tieni traccia dello stato di ogni richiesta attraverso il processo di approvazione

🔑 Ideale per: team di approvvigionamento, reparti finanziari e aziende che desiderano ottimizzare e standardizzare i propri processi di richiesta di acquisto.

11. Modello di revisione del contratto ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica il processo di revisione dei contratti con il modello di revisione dei contratti ClickUp

Il modello di revisione dei contratti ClickUp aiuta i team a esaminare i contratti prima che vengano finalizzati. Supporta il monitoraggio delle versioni, i commenti interni e il feedback legale, il tutto all'interno di ClickUp, senza dover cambiare strumento.

Inoltra i documenti ai revisori competenti, assegna i titolari e assicurati che ogni clausola sia stata presa in considerazione prima della firma. Questo modello semplifica la collaborazione tra i team legali, di approvvigionamento e aziendali, riducendo i tempi di consegna.

🌟 Cosa ti piacerà di più:

Suddividi le clausole contrattuali in attività per facilitarne la revisione e la gestione

Assegna i revisori e documenta chiaramente le motivazioni delle decisioni

Garantite la conformità alle politiche interne e agli standard legali

Accelera i tempi di consegna con flussi di lavoro di revisione basati sulle attività

🔑 Ideale per: team legali, personale addetto agli acquisti e parti interessate responsabili della revisione di accordi o contratti con i fornitori.

Scopri come creare coerenza con i modelli in ClickUp:

12. Modello di analisi dei rischi per il project management di ClickUp

Ottieni il modello gratis Identifica e mitiga i rischi nei tuoi progetti con il modello di analisi dei rischi per il project management di ClickUp

Il modello di analisi dei rischi per il project management di ClickUp identifica, valuta e gestisce in modo proattivo i potenziali rischi dei tuoi progetti. Con questo modello, i project manager delineano i potenziali rischi, ne valutano l'impatto e definiscono strategie di mitigazione per mantenere i progetti in linea con gli obiettivi.

Questa matrice di approvazione migliora la visibilità dei potenziali problemi e consente ai team di rispondere rapidamente, riducendo al minimo la probabilità di ritardi o fallimenti dei progetti.

🌟 Cosa ti piacerà di più:

Documenta, valuta e assegna priorità ai rischi durante la pianificazione o le fasi attive

Assegna priorità ai rischi utilizzando punteggi di impatto e probabilità

Assegna la titolarità di ciascun piano di mitigazione ai membri del team competenti

Monitora e aggiorna lo stato dei rischi durante tutto il ciclo di vita del progetto

🔑 Ideale per: Project manager e team che desiderano gestire i rischi in modo più efficace e garantire un'esecuzione più fluida dei progetti.

💡 Suggerimento professionale: la valutazione dei rischi dovrebbe essere fondamentale per i flussi di lavoro di approvazione. È possibile prendere decisioni informate e basate sui dati con il giusto software di gestione dei rischi.

Semplifica le approvazioni e migliora il flusso di lavoro con ClickUp

Sappiamo tutti che le approvazioni possono essere un vero grattacapo! Per ottenere le approvazioni in tempo, è necessario mantenere tutto organizzato, assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina ed evitare quei fastidiosi colli di bottiglia che rallentano tutto.

Utilizzando i modelli di ClickUp, ottimizza i flussi di lavoro di approvazione, monitora le decisioni in tempo reale e garantisci che ogni processo sia il più efficiente possibile. Che tu stia gestendo budget, contratti o proposte di progetto, i potenti modelli di ClickUp ti aiutano a rimanere organizzato e in controllo.

Sei pronto a migliorare il tuo processo di approvazione? Inizia subito con ClickUp e accedi oggi stesso a questi modelli gratuiti!