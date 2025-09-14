i 13 migliori strumenti di comunicazione digitale sul posto di lavoro nel 2025

Il problema non è la mancanza di comunicazione, ma il tipo di comunicazione sbagliato.

I team remoti e ibridi hanno la massima connessione, ma ping costanti, canali dispersi e riunioni infinite non significano che le persone siano allineate. Significano solo che tutti sono esausti.

La vera sfida non è rimanere in contatto, ma rimanere chiari.

Senza gli strumenti giusti, gli aggiornamenti vengono ignorati, le decisioni si bloccano e la collaborazione si trasforma in un groviglio di incomprensioni.

In questa guida esploreremo i dieci migliori strumenti di comunicazione digitale creati per i team moderni, che offrono supporto al lavoro asincrono, semplificano le conversazioni e ti aiutano a ottenere più terminato con meno interruzioni.

Scegliere gli strumenti di comunicazione digitale corretti può migliorare la collaborazione, la cooperazione e l'efficienza della tua organizzazione. Ecco le funzionalità/funzioni essenziali da considerare.

Comunicazione in tempo reale: cerca strumenti di comunicazione digitale che includano messaggistica istantanea e cerca strumenti di comunicazione digitale che includano messaggistica istantanea e comunicazione video asincrona per consentire un contatto flessibile tra i membri del team

Gestione delle attività: cerca strumenti di comunicazione digitale con funzionalità/funzione che ti consentano di assegnare attività, creare scadenze e monitorare lo stato

Accesso da dispositivi mobili e desktop: Scegli strumenti di comunicazione digitale accessibili da tutti i dispositivi, in modo che i membri del team possano rimanere coinvolti sia in ufficio che in viaggio

capacità di integrazione: *Scegli uno strumento con una tecnologia di comunicazione efficace da integrare con tutte le diverse applicazioni utilizzate dal tuo team, come le piattaforme di project management

Sicurezza e conformità: Scegli strumenti di comunicazione digitale dotati di misure di sicurezza efficaci, come la crittografia dei dati e la conformità normativa, per proteggere le informazioni sensibili

*interfaccia intuitiva: scegli uno strumento di comunicazione digitale per il tuo ambiente di lavoro con un design intuitivo. Ciò consentirà ai membri del team di familiarizzare facilmente con il prodotto, riducendo i tempi di formazione e aumentando l'efficienza complessiva

vuoi che il tuo team comunichi meglio e più velocemente, indipendentemente da dove si trovino i membri? Il video qui sopra ti guida attraverso 7 app create proprio per questo scopo, con funzionalità/funzione che aiutano a ridurre il rumore, mantenere la discussione focalizzata e semplificare il modo in cui le persone effettuano la condivisione, partecipano a riunioni e collaborano.

📮 ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle e-mail e alle chat per la comunicazione di team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene perso passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app tutto per il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono in un unico posto! È ora di centralizzare e dare energia!

Strumento Ideale per Caratteristiche chiave Prezzi ClickUp Collaborazione e project management all-in-one Dimensione del team: ideale per i team che necessitano di uno strumento versatile per la gestione dei progetti e la comunicazione Chattare, documenti, lavagne online, clip, appunti basati sull'IA, gestione delle attività, collaborazione in tempo reale Free Forever; personalizzato disponibile per le aziende Slack Messaggistica in tempo reale e conversazioni di gruppo Dimensione del team: ideale per team alla ricerca di una piattaforma di comunicazione incentrata sulla messaggistica Canali per argomenti, condivisione di file, chiamate vocali/videochiamate, integrazioni di app e automazione del flusso di lavoro Free; a partire da 8,75 $ al mese per utente Microsoft Teams Riunioni video e integrazione con Microsoft 365Dimensione del team: team che necessitano dell'integrazione con Microsoft per chat, video e collaborazione sui documenti Integrazione perfetta con Microsoft 365, strumenti per riunioni, condivisione di file, conversazioni in thread Gratis; a partire da 4 $ al mese per utente Zoom Videoconferenze e webinar di alta qualità Dimensione del team: ideale per team che necessitano di comunicazioni video e webinar affidabili Videochiamate, condivisione dello schermo, sale riunioni, chat, integrazioni con altre app Free; a partire da 15,99 $ al mese per utente Google Aree di Lavoro Produttività basata su cloud e collaborazione sui documenti Dimensione del team: ideale per team integrati nell'ecosistema Google Gmail, Documento, Drive, Riunione, Chattare, Calendario, collaborazione in tempo reale, archiviazione cloud Business Starter: 8,40 $ al mese per utente Chanty Chattare semplice per team con gestione delle attività integrata Dimensione del team: piccoli team che necessitano di uno strumento di comunicazione semplice con gestione delle attività Chattare di gruppo, gestione delle attività, videochiamate/audio chiamate, condivisione di file, lavagna Kanban Free; a partire da 4 $ al mese per utente Mattermost Comunicazione self-hosted con strumenti incentrati sugli sviluppatori Dimensione del team: ideale per team che necessitano di una comunicazione sicura e self-hosted Implementazione su cloud privato o self-hosted, messaggistica crittografata, integrazioni DevOps Gratis; a partire da 10 $ al mese per utente Flock Messaggistica veloce e collaborazione leggera tra i team Dimensioni del team: ideale per team di piccole e medie dimensioni che necessitano di una comunicazione rapida ed efficiente Chattare di gruppo, condivisione di file, videoconferenze, gestione delle attività, promemoria Gratis; a partire da 6 $ al mese per utente Ryver Combina chat, attività e automazione del flusso di lavoro Dimensione del team: team che necessitano di chat e gestione delle attività in un'unica piattaforma Chattare di gruppo, gestione delle attività, automazione del flusso di lavoro, condivisione di file A partire da 4 $ al mese per utente Jira Gestione agile dei progetti e monitoraggio dei problemi Dimensione del team: ideale per team di sviluppo software agili Monitoraggio dei problemi, project management, flussi di lavoro agili, integrazioni con Slack, GitHub e altro ancora Free; a partire da 8,60 $ al mese per utente Dropbox Spazio di archiviazione sicuro dei file e facile condivisione Dimensione del team: team che necessitano di condivisione sicura dei file e controllo delle versioni Condivisione di file, sincronizzazione, cronologia delle versioni dei file, Dropbox Paper per la collaborazione sui documenti A partire da 11,99 $ al mese Microsoft Office 365 Produttività aziendale con le app per l'ufficio Dimensione del team: ideale per team già integrati nell'ecosistema Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, email, archiviazione cloud Business Basic: 7,20 $ al mese per utente

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Con così tanti strumenti disponibili, scegliere quello giusto potrebbe essere difficile. Per aiutarti a decidere, abbiamo compilato un elenco dei migliori strumenti di comunicazione per il lavoro remoto e ibrido.

clickUp (ideale per la collaborazione e il project management all-in-one)*

ClickUp, l'app completa per il lavoro, è una piattaforma di produttività globale che centralizza il lavoro del tuo team, fungendo da software di collaborazione e project management. Include numerose funzioni per soddisfare diverse esigenze comunicative e organizzative.

Collabora istantaneamente trasformando le conversazioni in attività concrete con ClickUp Chat

ClickUp Chat porta le conversazioni direttamente nel tuo flusso di lavoro, letteralmente. Invece di passare da un'app di messaggistica a un task manager, i team possono parlare, pianificare e agire senza mai cambiare scheda.

Puoi creare canali basati sul team o su argomenti specifici, inviare messaggi diretti rapidi e convertire istantaneamente un messaggio in un'attività quando è necessario un follow-up. È disponibile anche una funzionalità "Post" per aggiornamenti più strutturati (come annunci o riepilogo/riassunto) e tagging intelligente, in modo che nulla sfugga al tuo team.

Ciò che spicca è l'ottima connessione di ClickUp Chat con il resto della piattaforma: – I thread possono essere soggetti a sincronizzazione diretta con le attività per contestualizzarli – È possibile contrassegnare i messaggi per un follow-up (in modo che le azioni da intraprendere non vengano dimenticate) – ClickUp AI può riepilogare le chat e trasformare le discussioni in attività o passaggi successivi

Per i team ibridi o remoti che necessitano di un'unica fonte di verità per le conversazioni e lo stato di avanzamento dei progetti, ClickUp Chat è una scelta intelligente, soprattutto se stai già utilizzando ClickUp per la gestione del lavoro.

Collaborazione in tempo reale con ClickUp Documento

ClickUp Docs offre un ambiente collaborativo per la creazione, la condivisione e la modifica di documenti in tempo reale. Crea wiki, knowledge base e documenti di progetto con opzioni avanzate per formattare, come segnalibri e tabelle incorporate.

I documenti in ClickUp non sono isolati, ma sono collegati direttamente alle attività, in modo che i dettagli chiave siano sempre a portata di mano del tuo team. Con Hub documenti, puoi taggare istantaneamente i colleghi, cercare, ordinare e filtrare i record, mantenendo tutto organizzato e accessibile.

Hai bisogno di formattare in modo rapido? Aggiungi segnalibri, tabelle o testo formattato. Desideri risultati più rapidi? Utilizza ClickUp AI per riepilogare/riassumere o riscrivere all'istante.

Niente più documenti scollegati: tutto è disponibile dove svolgi il tuo lavoro.

Visualizza le idee e trasformale immediatamente in attività con ClickUp Whiteboards

Le lavagne ClickUp online creano una tela virtuale per il brainstorming e la comunicazione visiva. La collaborazione in tempo reale consente ai team di abbozzare idee, costruire diagrammi di flusso e visualizzare i flussi di lavoro.

Le lavagne online ClickUp sono integrate con attività e documenti, consentendoti di trasformare le idee in azioni concrete direttamente dalla tela. Questa connessione perfetta tra ispirazione ed esecuzione mantiene le iniziative sulla strada giusta.

Scopri come utilizzare le lavagne online ClickUp:

Registra e condividi brevi video dello schermo con ClickUp Clips per la condivisione

ClickUp Clips consente agli utenti di creare e facilitare la condivisione di registrazioni dello schermo. Ciò è estremamente utile per fornire spiegazioni dettagliate, dare feedback e registrare i processi. ClickUp Clips si integra anche con attività, documenti e chat.

La parte migliore? I clip di ClickUp possono essere automaticamente etichettati, trascritti e riepilogati/riassunti utilizzando l'IA, rendendoli più ricercabili e accessibili. Garantiscono che le informazioni visive siano accessibili dove sono più necessarie.

E se hai bisogno di una riunione?

... Scopri ClickUp AI Notetaker.

Questo assistente basato sull'IA si unisce alle tue chiamate Zoom, Google Meet o Teams, registra automaticamente la sessione e fornisce una trascrizione completa, un riepilogo/riassunto e gli elementi da intraprendere, direttamente in un documento ClickUp. Tutto rimane nella connessione con il tuo flusso di lavoro, così nulla va perso nel caos post-riunione.

Organizza, assegna priorità e effettua il monitoraggio di ogni attività con attività di ClickUp

ClickUp eccelle nella gestione delle attività con attività di ClickUp, fornendo attività personalizzabili che possono essere facilmente adattate a qualsiasi flusso di lavoro. Assegna attività, definisci priorità, imposta scadenze e controlla lo stato in varie visualizzazioni, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario.

Per migliorare l'organizzazione e l'efficienza, la piattaforma offre oltre 35 ClickApp, tra cui Automazioni, punto dello sprint e campi personalizzati.

Ecco una panoramica su come impostare il tuo primo compito su ClickUp:

Usa ClickUp Brain per generare risposte alle email

ClickUp Brain è il tuo assistente AI integrato che funziona su attività, documenti, conversazioni e spazi di progetto per aiutare il tuo team a operare in modo più efficiente e intelligente. È in grado di generare contenuto all'istante, inclusi appunti di riunione, descrizioni di attività e brief di progetto, facendoti risparmiare tempo sulla scrittura ripetitiva.

Riepiloga lunghi thread di commenti, estrai elementi da intraprendere o rispondi a query basandoti sulla documentazione e sulle attività esistenti nel tuo spazio di lavoro.

🎁 Bonus: Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per creare liste di controllo strutturate per la verifica della comunicazione interna. Ecco un esempio: Esempio di lista di controllo per l'audit della comunicazione interna creato da ClickUp Brain

Per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e rendere la comunicazione sul posto di lavoro più strutturata e scalabile, ClickUp offre modelli di piani di comunicazione che eliminano le congetture. Modelli come il modello di comunicazione interna ClickUp e il modello di piano di comunicazione ClickUp ti aiuteranno a iniziare rapidamente e a rimanere concentrato.

*le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Collabora in tempo reale per discutere aggiornamenti, porre domande e prendere decisioni rapide

Crea e condividi documenti ClickUp modificabili in condivisione con tutto il team

Organizza il tuo lavoro utilizzando attività, Sequenza e visualizzare completamente personalizzabili

Scrivi in modo più veloce e intelligente con l'assistenza basata sull'IA di ClickUp Brain

Assegna e monitora le attività direttamente dalle conversazioni di ClickUp Chat threads

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzione potrebbe richiedere tempo per essere appresa, ma ripaga rapidamente in termini di flessibilità e controllo

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Utilizziamo ClickUp per gestire e monitorare il nostro processo di creazione di contenuti per i social media e i media digitali. Questo ci permette di vedere lo stato di ogni contenuto (in corso, da modificare, programmato, ecc.) insieme al nome del designer responsabile. Elimina anche tutte le comunicazioni via email, poiché la sezione dei commenti per ogni attività può essere utilizzata per discutere e delegare le attività/passaggi successivi (soddisfacendo l'esigenza di monitorare e seguire il nostro ciclo di creazione dei contenuti).

2. Slack (ideale per messaggistica in tempo reale e conversazioni di team)

tramite Slack

Slack è una popolare applicazione di comunicazione per team che riunisce conversazioni, strumenti e file in un unico posto. La sua interfaccia utente intuitiva aiuta i team a creare canali per progetti o argomenti specifici, promuovendo interazioni strutturate e trasparenti.

Tuttavia, Slack è più di uno strumento di comunicazione asincrona: offre anche supporto a canali di comunicazione digitale come chiamate vocali, videochiamate e condivisione di file. Inoltre, si collega a oltre 2.500 applicazioni, semplificando i flussi di lavoro e riducendo la necessità di cambiare strumento.

*le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Organizza le conversazioni con canali dedicati per progetti, reparti o notizie aziendali

Integrazione con app quali Google Drive, Trello e Dropbox

Migliora la comunicazione attraverso chiamate vocali e videochiamate

Automatizza le attività utilizzando Workflow Builder per creare flussi di lavoro personalizzati

Limiti di Slack

Livelli di attività elevati possono causare notifiche frequenti, che possono distrarre

I piani Premium possono essere costosi per i team più grandi

Prezzi Slack

Free

Pro: 8,75 $ al mese per utente

*aziendale+: 15 $ al mese per utente

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (oltre 34.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.000 recensioni)

Ecco cosa ha detto un utente di Capterra su Slack:

Con Slack area di lavoro è facile organizzare le conversazioni del team su progetti e argomenti specifici. Con Slack è facile creare chat di gruppo in cui i team possono chattare e discutere progetti e argomenti specifici. Slack offre un'eccellente funzionalità di ricerca che consente di filtrare e trovare facilmente conversazioni, canali e file del team. Facile integrazione con molte app di terze parti. Slack ha un'interfaccia incredibilmente intuitiva e facile da usare.

3. Microsoft Teams (ideale per riunioni video e integrazione con Microsoft 365)

tramite Microsoft

Teams di Microsoft è un software di videoconferenza che combina chat, riunioni video e spazio di archiviazione di file in un unico spazio di lavoro. È progettato per migliorare il lavoro asincrono. Con conversazioni in thread, condivisione di file integrata tramite OneDrive e la possibilità di creare canali dedicati per reparti o progetti, Teams è diventato essenziale per le aziende che mirano a ridurre i silos e migliorare il coinvolgimento.

Il sistema favorisce conversazioni coordinate e la condivisione delle risorse. Funziona perfettamente con le app Microsoft 365 come Word, Excel e PowerPoint, consentendo la collaborazione in tempo reale.

*le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Teams

Organizza riunioni virtuali con un massimo di 300 partecipanti

Crea team e canali per organizzare la comunicazione per argomento o funzione

Personalizza il tuo spazio di lavoro aggiungendo note, siti web e app di terze parti

Migliora la comunicazione interna con menzioni, conversazioni in thread e feed delle attività

Limiti di Microsoft Teams

L'applicazione richiede molte risorse di sistema

Alcune funzionalità/funzione e integrazioni richiedono una sottoscrizione a pagamento

*prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Gratis

Microsoft 365 Personal: 9,99 $ al mese

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mese

Microsoft Teams Essentials: 4 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Aziendale Basic: 6 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (oltre 15.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 9.000 recensioni)

Ecco cosa dice un utente G2 su Microsoft Teams:

Microsoft Teams aiuta le persone a lavorare insieme in modo efficace anche a distanza, grazie all'integrazione di chat di gruppo, videochiamate e condivisione di file. Si integra perfettamente con varie app di Microsoft 365, come OneDrive, Outlook e SharePoint. Gli utenti possono gestire vari canali di team per un project management efficace. È più intuitivo e facile da usare. È utile durante riunioni, seminari e altro.

4. Zoom (ideale per videoconferenze e webinar di alta qualità)

tramite Zoom

Zoom è un popolare strumento di comunicazione aziendale noto per le sue funzionalità audio e video di alta qualità, che consentono di organizzare riunioni virtuali e webinar. Ha un'interfaccia utente intuitiva e offre supporto per varie funzionalità, tra cui la condivisione dello schermo, le sale di discussione e il Chattare in tempo reale, che lo rendono adatto ad aziende di tutte le dimensioni.

Le integrazioni di Zoom con app di terze parti (come CRM e calendari) lo rendono versatile in tutti i settori. Le sue integrazioni con CRM, calendari e strumenti di progetto lo rendono una soluzione flessibile per le organizzazioni di tutte le dimensioni che desiderano migliorare la comunicazione digitale.

*le migliori funzionalità/funzioni di Zoom

Organizza grandi riunioni e webinar con supporto per un massimo di 1.000 partecipanti

Utilizza le sale riunioni per ospitare discussioni di gruppo più ristrette all'interno di riunioni più grandi

Invia messaggi, pianifica e attiva la condivisione del contenuto delle riunioni all'interno di un'unica app tramite Zoom Chattare e Zoom Calendario, aggiungendo contesto alle chiamate

Registra le riunioni per evitare malintesi o per chi non può partecipare alle sessioni dal vivo

Limiti di Zoom

La versione gratis ha un limite di 40 minuti per le riunioni

Potrebbe influire sulle prestazioni dei dispositivi di fascia bassa

Prezzi Zoom

Base: Gratis

Pro: 15,99 $ al mese per utente

aziendale: *21,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoom

G2: 4,5/5 (oltre 56.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 14.000 recensioni)

🔎 Lo sapevi? La comunicazione errata costa alle aziende statunitensi 1,2 trilioni di dollari all'anno, sottolineando la necessità di strumenti e metodi di comunicazione efficaci.

5. Google Workspace (ideale per la produttività basata su cloud e la collaborazione sui documenti)

tramite Google

Google Workspace (precedentemente G Suite) è un set integrato di applicazioni cloud-based per la produttività e la collaborazione creato da Google. Rimane una suite di comunicazione digitale di riferimento per i team che desiderano collaborare in tempo reale tramite email, chat, documenti e videochiamate.

Grazie alla perfetta integrazione tra Gmail, Google Drive, Google Meet e Google Chat, i team possono lavorare su documenti condivisi, lasciare commenti e tenere riunioni senza mai uscire dall'ecosistema. La collaborazione in tempo reale consente quindi a più utenti di lavorare contemporaneamente su documenti e progetti da qualsiasi luogo. Offre inoltre un ambiente di condivisione basato sul cloud in cui i team possono effettuare la modifica insieme ai file, pianificare riunioni e archiviare risorse.

*le migliori funzionalità/funzione di Google area di lavoro

Accedi ai controlli amministrativi e ai servizi di archiviazione cloud con sicurezza

Integrazione con migliaia di altre app tramite Google Workspace Marketplace

Gestisci le autorizzazioni degli utenti e le impostazioni di sicurezza a livello organizzativo

Utilizza funzionalità/funzione basate sull'IA come le risposte automatiche alle email e i suggerimenti intelligenti

*limiti di Google Workspace

Sebbene alcune applicazioni dispongano di modalità offline, per usufruire di tutte le funzioni è necessaria una connessione Internet

Diventa costoso man mano che i team crescono con funzionalità/funzione e spazio di archiviazione avanzato

*prezzi di Google area di lavoro

Aziendale Starter: 8,40 $ al mese per utente

Business Standard: 16,80 $ al mese per utente

*business Plus: 26,40 $ al mese per utente

*azienda: prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di Google Workspace*

G2: 4,6/5 (oltre 42.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 17.000 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Le migliori alternative all'email per la comunicazione aziendale

6. Chanty (ideale per il semplice Chattare con team e gestione delle attività integrata)

tramite Chanty

Chanty è uno strumento di comunicazione leggero ma efficiente per i team che desiderano semplificare le loro interazioni quotidiane. Combinando la messaggistica con la collaborazione sulle attività, Chanty ti consente di trasformare qualsiasi messaggio in un'attività eseguibile, assegnarla e effettuare il monitoraggio all'interno dell'app.

Inoltre, la funzione Teambook di Chanty consolida attività, chat e file in un hub centralizzato, rendendo le informazioni più accessibili. L'interfaccia intuitiva e la configurazione rapida lo rendono una delle piattaforme di comunicazione digitale più accessibili, soprattutto per chi sta passando da flussi di lavoro basati sull'uso intensivo delle email a strumenti di conversazione in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chanty

Promuovi la comunicazione tra i membri del team attraverso conversazioni pubbliche e private

Organizza la comunicazione digitale utilizzando thread e cartelle basati su argomenti specifici

Effettua chiamate audio e videochiamate con funzionalità di condivisione dello schermo per allinearti con i membri del team e il loro ritmo di riunioni

Utilizza la lavagna Kanban integrata per gestire visivamente le attività del team

Limiti di Chanty

Integrazioni con limite rispetto alle piattaforme più consolidate

Mancanza di funzionalità di sicurezza avanzate per implementazioni di livello azienda

Prezzi Chanty

Free

aziendale: *4 $ al mese per utente

*azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Chanty

G2: 4,5/5 (oltre 45 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Ecco cosa ha detto un utente G2 sull'utilizzo di Chanty:

Chanty offre messaggistica veloce e chiamate audio/video stabili, che hanno migliorato significativamente la comunicazione del nostro team. I messaggi programmati aiutano a gestire le conversazioni tra fusi orari diversi e a mantenere i team organizzati. È anche utile avere un task manager Kanban direttamente nell'app e monitorare più facilmente lo stato di avanzamento del lavoro. Mi piace molto come funziona la gestione dei ruoli qui, poiché mantiene il processo facile e sicuro.

tramite Mattermost

Mattermost è una piattaforma di collaborazione open source e self-hosted che offre alle aziende soluzioni di comunicazione interna sicure e adattabili. A differenza delle piattaforme di messaggistica basate su cloud, Mattermost offre un'implementazione on-premise, consentendo alle aziende di ospitare il proprio sistema di messaggistica interna in completa autonomia.

Ideale per settori con requisiti di conformità rigorosi, come quello sanitario, finanziario e governativo, questa piattaforma offre supporto per conversazioni in thread, condivisione di file e integrazioni personalizzate. Il risultato è che rispecchia le funzionalità delle moderne app di messaggistica garantendo al contempo che i tuoi dati rimangano privati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mattermost

Implementa in loco o in un cloud privato per un controllo completo dei dati

Abilita la messaggistica crittografata con impostazioni di accesso granulari

Integrazione con strumenti DevOps come Jira, GitHub e Jenkins

Migliora la comunicazione interna attraverso canali organizzati e messaggistica diretta

Limiti di Mattermost

L'hosting autonomo richiede un'infrastruttura dedicata e competenze tecniche specifiche

La versione gratis self-hosted presenta limiti relativi al numero di utenti e alla cronologia dei messaggi

Prezzi Mattermost

Free

Professional: 10 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mattermost

G2: 4,3/5 (oltre 330 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Ecco cosa ha detto un utente di Capterra sull'utilizzo di Mattermost:

Preferiamo Mattermost per la messaggistica in tempo reale all'interno del team. Il motivo principale per cui lo preferiamo è che può essere utilizzato internamente. È sicuro, efficace nella messaggistica istantanea e le notifiche arrivano puntuali. A volte si verificano problemi con la condivisione dei file.

8. Flock (ideale per messaggistica veloce e collaborazione leggera tra team)

tramite Flock

Flock è un'applicazione di comunicazione di gruppo progettata per aiutare i team a lavorare rapidamente e rimanere concentrati. La sua interfaccia pulita e lo stile intuitivo rendono semplice iniziare a utilizzarla. Con videoconferenze integrate, project management e condivisione di file, Flock elimina la necessità di passare da uno strumento all'altro.

La piattaforma è particolarmente utile per i team remoti che necessitano di una comunicazione centralizzata e di un accesso rapido a funzionalità essenziali come discussioni sui progetti, condivisione di file e promemoria. Inoltre, i suoi avvisi in tempo reale e la rapida consegna dei messaggi assicurano che nulla venga trascurato, anche nei luoghi di lavoro più frenetici.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flock

Integra Flock con Google Drive, Trello e oltre 60 altre app per mantenere allineata tutta la tua comunicazione digitale

Utilizza funzionalità/funzione che aumentano la produttività, come sondaggi e promemoria durante le discussioni

Gestisci le attività in modo efficiente creando elenchi di cose da fare, assegnando attività e impostando date di scadenza

Fissa messaggi e file importanti per poterli consultare facilmente

Limite di Flock

Le videochiamate di gruppo hanno un limite di 20 partecipanti

Senza il threading dei messaggi, il monitoraggio di discussioni specifiche diventa difficile

Prezzi Flock

Starter: Gratis

Pro: 6 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Flock

G2: 4,4/5 (oltre 270 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 340 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per piani di comunicazione di progetto: Excel, Word e ClickUp

9. Ryver (ideale per combinare chat, attività e automazione del flusso di lavoro)

tramite Ryver

Ryver è una piattaforma di collaborazione per team che combina messaggistica di gruppo, gestione delle attività e automazione del flusso di lavoro in un'unica applicazione. Le funzionalità di Ryver includono chat di gruppo, condivisione di file e chiamate vocali/videochiamate, e sono pensate per semplificare la collaborazione e aumentare la produttività.

L'automazione integrata del flusso di lavoro e il supporto per argomenti di chat illimitati rendono Ryver adatto a team dinamici o piccole imprese che gestiscono più progetti. Offre inoltre solide funzionalità di amministratore e integrazioni con strumenti digitali come Dropbox, Google Drive e Zapier.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ryver

Centralizza la comunicazione del team creando forum aperti e team privati

Passa a chattare e al monitoraggio delle attività in stile kanban senza uscire dall'app

Organizza le conversazioni in forum per poterle consultare in futuro

Automatizza i processi utilizzando Zapier e flussi di lavoro personalizzati

Limiti di Ryver

Le chiamate vocali e le videochiamate offrono solo supporto fino a cinque partecipanti

Ryver non offre una versione gratis

Prezzi Ryver

Versione di prova gratis disponibile

Starter: 69 $ al mese

Standard: 129 $ al mese

Pacchetto Medium: 4 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Ryver

G2: 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: I malintesi sul posto di lavoro spesso rallentano la produttività. Ecco cinque suggerimenti su come evitare comunicazioni errate sul posto di lavoro per migliorare la chiarezza del team: Stabilisci linee guida e protocolli di comunicazione chiari che tutti possano seguire, assicurandoti che i messaggi arrivino a destinazione come previsto 🎯

Concentrati, parafrasa e poni domande chiarificatrici per cogliere il vero intento dietro le loro parole 👂

Incoraggia le domande aperte e scoraggia le supposizioni per affrontare le ambiguità in modo proattivo 🤔

Definisci chiaramente obiettivi e responsabilità e adatta il tuo messaggio alla piattaforma giusta 💬

Centralizza le conversazioni, favorisci la condivisione di documenti e effettua il monitoraggio dello stato per eliminare i silos di informazioni 💻

10. Jira (ideale per la project management agile e il monitoraggio dei problemi)

tramite Atlassian

Sebbene Jira sia conosciuto principalmente come strumento di tracciamento dei progetti e dei problemi per i team di sviluppo software, le sue capacità di comunicazione non devono essere sottovalutate. Grazie ai commenti, alle @menzioni e alle integrazioni con strumenti di chat come Slack o Microsoft Teams, Jira diventa un hub centrale per la collaborazione su correzioni di bug, nuove funzionalità/funzione e piano degli sprint.

Sviluppato da Atlassian, questo strumento offre funzionalità avanzate di reportistica, regole di automazione e flussi di lavoro personalizzati che aiutano i team a rimanere allineati sulle priorità senza perdere visibilità. Inoltre, l'ecosistema di Jira include Confluence per la documentazione, aggiungendo un ulteriore livello di comunicazione trasparente tra i team per mantenere tutti sulla stessa pagina.

*le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Piano e monitora i progetti in modo efficace con bacheche Scrum e Kanban personalizzabili per il piano e il monitoraggio

Personalizza i dashboard e i flussi di lavoro in base ai processi del tuo team

Utilizza reportistica e analisi avanzate per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni del team e sui potenziali colli di bottiglia

Integrazione con strumenti di controllo delle versioni e CI/CD per DevOps senza soluzione di continuità

Limite di Jira

Le funzionalità e le opzioni di personalizzazione di Jira possono intimidire gli utenti nuovi e meno esperti

Potrebbe essere più adatto solo per team che seguono metodologie agili o scrum

Prezzi Jira

Free

Standard: Fino a 8,60 $ al mese per utente

Premium: Fino a 17 $ al mese per utente

*azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.000 recensioni)

Ecco cosa ha detto un utente di Capterra sull'utilizzo di Jira:

Jira ha un'interfaccia intuitiva, che lo rende facile da usare per utenti di tutti i livelli. È molto facile assegnare attività, creare sequenze e monitorare i progressi. La funzionalità Kanban board aiuta a visualizzare le attività. Consente la collaborazione tra team, rendendolo efficace quando si lavora su un progetto. Offre connessioni multiple con app di terze parti.

11. Dropbox (ideale per lo spazio di archiviazione sicuro dei file e la condivisione facile)

tramite Dropbox

Dropbox si è evoluto da un semplice servizio di archiviazione cloud a uno spazio di lavoro collaborativo in cui i team condividono file, lasciano commenti e gestiscono le versioni. Ha un'interfaccia intuitiva e una connessione con vari programmi di terze parti, mentre il suo strumento Paper aggiunge un livello di modifica dei documenti e comunicazione in tempo reale.

Crea cartelle condivise per i progetti in corso, limita l'accesso in base al ruolo e ottieni una sincronizzazione facile per file multimediali di grandi dimensioni. L'integrazione di app di comunicazione digitale come Slack e Zoom ti consente di creare una connessione tra conversazioni e contenuto.

*le migliori funzionalità/funzioni di Dropbox

Accedi ai file ovunque ti trovi grazie alla sincronizzazione automatica tra i dispositivi

Condividi i file generando link condivisibili o invitando i collaboratori

Recupera le versioni precedenti dei file e ripristina gli elementi eliminati entro un periodo specificato

Commenta direttamente sui file di condivisione per mantenere le discussioni contestualizzate

Limiti di Dropbox

Offre funzionalità di messaggistica con limite al di fuori delle discussioni sui file

Gli strumenti di collaborazione avanzati si trovano principalmente in Dropbox Paper, che presenta alcune barriere all'adozione

Prezzi Dropbox

In più: 11,99 $ al mese

Essentials: 19,99 $ al mese

*aziendale: 18 $ al mese per utente

*business Plus: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Dropbox

G2: 4,4/5 (oltre 28.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 21.000 recensioni)

Ecco cosa ha detto un utente G2 sull'utilizzo di Dropbox:

La facilità con cui puoi lavorare attraverso la condivisione dei file su cui stai lavorando e avendo a disposizione le modifiche più recenti, esempio per i progetti di design, rende il nostro lavoro più produttivo e organizzato, poiché non abbiamo troppi file che potrebbero confonderci su quale sia il più recente. Condivisione dei libri di design in modo così facile da poterli consultare ovunque è davvero di grande aiuto.

12. Microsoft Office 365 (ideale per la produttività dell'azienda con le app di Office)

tramite Microsoft

Microsoft 365 offre una suite completamente integrata che copre le email (Outlook), la modifica dei documenti (Word, Excel, PowerPoint), la messaggistica (Teams) e la pianificazione (Calendario di Outlook). Per le aziende già integrate nell'ecosistema Microsoft, è una piattaforma all-in-one ideale per la comunicazione con i client esterni e la comunicazione interna tra i team.

Teams consente video conferenze, chat threaded, collaborazione sui file e persino l'integrazione con app di terze parti. Con SharePoint e OneDrive, Microsoft 365 semplifica la collaborazione in sicurezza tra reparti e fusi orari.

le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Office 365*

Accedi facilmente alle applicazioni, tra cui Word, Excel, PowerPoint e Outlook

Collabora in tempo reale con i colleghi utilizzando strumenti basati sul cloud

Archivia e condividi i file in modo sicuro con 1 TB di spazio di archiviazione cloud OneDrive per utente

Condivisione di file con sicurezza utilizzando OneDrive e imposta autorizzazioni granulari

Limiti di Microsoft Office 365

Richiede molte risorse sui dispositivi più vecchi e comporta pagamenti ricorrenti elevati

Funzione e collaborazione ottimali richiedono una connessione Internet stabile

*prezzi di Microsoft Office 365

Microsoft 365 Aziendale Basic: 7,20 $ al mese per utente

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Office 365

G2: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 13.000 recensioni)

🧠 Curiosità: email è il mezzo di comunicazione più diffuso sul posto di lavoro, con il 52,2% dei dipendenti che la utilizza almeno una volta alla settimana.

13. SharePoint (ideale per la gestione dei documenti e i portali intranet)

tramite Microsoft

SharePoint è la piattaforma di collaborazione di Microsoft che aiuta le organizzazioni a gestire i contenuti interni, creare intranet e promuovere la condivisione delle conoscenze. È ideale per i team che necessitano di un accesso strutturato a documenti, annunci e comunicazioni interne in un unico luogo centralizzato.

Grazie alle potenti funzionalità personalizzate e alla stretta integrazione con Microsoft 365, SharePoint aiuta le grandi organizzazioni a mantenere tutti allineati. Inoltre, la gestione integrata dell'autorizzazione garantisce che le informazioni importanti siano disponibili solo agli utenti autorizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di SharePoint

Crea pagine intranet personalizzate con contenuto dinamico e flusso di lavoro

Personalizza i siti del team in modo da renderli personalizzati e da farli riflettere le esigenze specifiche del progetto o il marchio dell'organizzazione

Controlla l'accesso alle informazioni sensibili con autorizzazioni basate sui ruoli

Utilizza le funzionalità di ricerca avanzata per individuare rapidamente la posizione di documenti, persone e informazioni

Limiti di SharePoint

Configurare SharePoint per soddisfare specifici requisiti organizzativi è complesso

Il caricamento di singoli file ha un limite di 15 GB

Prezzi di SharePoint

SharePoint (Piano 1): 5 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Microsoft 365 Copilot: 30 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di SharePoint

G2: 4/5 (oltre 8.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 5.000 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Come migliorare la comunicazione in un ambiente di lavoro ibrido

Asana (ideale per il project management strutturato e la delega delle attività)

Airtable (ideale per la gestione flessibile dei database e i fogli di calcolo collaborativi)

Discord (ideale per la creazione di comunità e la comunicazione informale tra i membri del team)

*trova lo strumento di comunicazione digitale perfetto per il tuo ambiente di lavoro con ClickUp

La dimensione del tuo team, lo stile di lavoro e le esigenze di collaborazione determinano la soluzione di comunicazione digitale ideale per il tuo ambiente di lavoro. Piattaforme come Slack e Microsoft Teams eccellono nelle funzionalità di messaggistica e riunioni in tempo reale, mentre Zoom e Google Workspace offrono riunioni virtuali affidabili e collaborazione sui documenti.

Tuttavia, se stai cercando una piattaforma all-in-one che offra più della semplice messaggistica, inclusi chat, documenti, lavagne, gestione delle attività e persino assistenza basata sull'IA, ClickUp è difficile da superare. I suoi strumenti di comunicazione e project management consentono ai team di rimanere allineati, con produttività e concentrati, tutto in un unico posto.

Iscriviti gratis oggi stesso e trasforma conversazioni e flussi di lavoro frammentati in un'esperienza collaborativa e unificata.