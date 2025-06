le 10 migliori alternative ad AssemblyAI per la conversione da voce a testo nel 2025

AssemblyAI è una piattaforma di IA vocale pensata per gli sviluppatori che ti consente di aggiungere trascrizioni da voce a testo ad alta precisione e intelligenza audio al tuo prodotto tramite una semplice API.

Supporta funzionalità/funzioni quali il rilevamento degli altoparlanti, l'analisi del sentiment e molto altro, il tutto con un'esperienza di sviluppo pulita. Tuttavia, man mano che il tuo caso d'uso diventa più complesso, potresti iniziare a incontrare dei limiti.

Forse stai lavorando con audio reale e rumoroso e hai bisogno di una diarizzazione migliore. Oppure stai creando un'app multilingue e hai scoperto che alcuni dialetti non sono completamente supportati. O forse lavori in un settore regolamentato che richiede l'implementazione in loco o una personalizzazione più approfondita dei modelli, funzionalità/funzioni che AssemblyAI non offre attualmente.

Se invece stai cercando un modo affidabile per esplorare e confrontare alcune applicazioni convenienti, sei nel posto giusto!

Da una migliore copertura linguistica a un controllo più rigoroso dei modelli o alla modifica collaborativa delle trascrizioni, la nostra selezione di strumenti offre maggiore flessibilità per le tue esigenze. 🌈

Perché scegliere le alternative ad Assembly AI?

Progettato pensando agli sviluppatori, ai team di prodotto e ai ricercatori, AssemblyAI ti aiuta a passare rapidamente dai test in un ambiente di prova senza codice alla distribuzione di modelli pronti per la produzione in grado di gestire audio in tempo reale o registrato con elevata precisione.

Ma ecco alcune limitazioni che potrebbero spingerti a considerare alternative ad Assembly AI:

Limiti delle prestazioni in tempo reale: se il tuo prodotto si basa sulla trascrizione in tempo reale, potresti riscontrare variazioni nella precisione e nei tempi di risposta di AssemblyAI

Nessun supporto on-premise o cloud privato: AssemblyAI funziona solo nel cloud. Se lavori in un settore regolamentato o hai bisogno di un controllo completo sul tuo ambiente dati, la mancanza di opzioni di implementazione on-premise o private potrebbe non soddisfare le tue esigenze di conformità

Copertura multilingue limitata: Sebbene AssemblyAI supporti più lingue, è ottimizzato principalmente per l'inglese. Se il tuo caso d'uso coinvolge utenti globali o dialetti specifici di una regione, avrai bisogno di altri strumenti di trascrizione che offrano un'accuratezza eccezionale anche in altre lingue

Nessuna opzione per addestrare modelli personalizzati: non è possibile ottimizzare i modelli di AssemblyAI con i propri dati. Se lavori con terminologia specifica di un determinato settore, come quella legale, medica o tecnica, questa limitazione influisce sulla qualità della trascrizione

Nessuna interfaccia visiva per la modifica delle trascrizioni: essendo stato progettato per gli sviluppatori, non offre un'interfaccia utente integrata per la revisione o la modifica delle trascrizioni. Se hai bisogno di collaborare alle trascrizioni o di pulire i contenuti prima della pubblicazione, dovrai creare la tua interfaccia o utilizzare altre alternative ad AssemblyAI

👀 Lo sapevi? Nel 2016, milioni di spettatori hanno seguito le Olimpiadi e, per la prima volta, l'IA ha lavorato silenziosamente dietro le quinte. IBM Watson ha fornito i sottotitoli in tempo reale per le trasmissioni in diretta, segnando uno dei primi utilizzi su larga scala degli strumenti di trascrizione IA.

Alternative ad Assembly AI in sintesi

Diamo un'occhiata alle migliori alternative ad Assembly AI:

Nome dello strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi Aziende, team legali e piccole imprese Aziende, medie imprese e piccole imprese Aziende, medie imprese, piccole imprese Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Otter. ai Trascrizione in tempo reale, separazione dei parlanti, riepilogo/riassunto in tempo reale, tag, formati di esportazione Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da $16,99/utente/mese Rev Trascrizione umana e IA, formattazione legale, timestamp e trascrizioni certificate Aziende, team legali, piccole imprese Nessun piano Free, IA: $0,25/min, Umano: $1,99/min Google Cloud Speech-to-Text Streaming in tempo reale, oltre 125 lingue, modelli pre-addestrati/personalizzati, forte integrazione dell'ecosistema Aziende, medie imprese Prezzi personalizzati Deepgram Trascrizione in tempo reale e in batch, analisi del sentiment, redazione, diarizzazione dei parlanti, implementazione on-premise Aziende, medie imprese Versione di prova gratuita (200 $ di credito), piani a pagamento a partire da 4.000 $/anno AWS Transcribe Trascrizione live, identificazione dei canali, vocabolario personalizzato, analisi delle lenti a contatto Aziende, medie imprese Nessun piano Free, prezzi personalizzati Descript Modifica video basata sulla trascrizione, sovraincisione, editor audio multitraccia, registrazione dello schermo Sviluppatori, ricercatori e piccole imprese Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da 24 $ al mese Sussurra Trascrizione multilingue, traduzione, punteggiatura, open source, punteggio di affidabilità Analisi del sentiment, rilevamento degli argomenti, filtro delle parolacce e segmentazione audio Piano Free disponibile, API: $0,006/minuto Speechmatics Analisi del sentiment, rilevamento degli argomenti, filtro delle parolacce, segmentazione audio Aziende, medie imprese Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da $0,24/ora SpeechBrain Open source, architettura modulare, modelli preaddestrati, integrazione Hugging Face, attività vocali Ricercatori, sviluppatori e istituzioni accademiche Free Forever

Le migliori alternative all'IA di assemblaggio da utilizzare

Discutiamo in dettaglio le funzionalità di ciascuno strumento per trovare quello più adatto alle tue esigenze:

1. ClickUp (Ideale per gestire la trascrizione e i flussi di lavoro dei contenuti)

Provalo subito Trascrivi le tue note vocali, i video registrati, le riunioni e altro ancora con l'IA di ClickUp

Immagina un'area di lavoro in cui ogni riunione, nota vocale e registrazione dello schermo viene automaticamente trascritta, ricercabile e pronta per essere trasformata in informazioni utili. Questa è la magia di ClickUp come software di trascrizione.

Con gli strumenti basati sull'IA di ClickUp, puoi catturare ogni parola delle tue chiamate Zoom, Teams o Google Meet utilizzando l'AI Notetaker. In un attimo avrai a disposizione una trascrizione completa, un riepilogo/riassunto conciso e una lista di controllo delle azioni da intraprendere: non dovrai più cercare freneticamente le note o perdere dettagli chiave. Lo strumento di presa di appunti basato sull'IA identifica i relatori, cattura i momenti importanti ed evidenzia le decisioni chiave e le azioni da intraprendere, il tutto mentre la riunione è in corso.

Una volta trascritta la riunione, il contenuto viene archiviato in ClickUp Docs, un potente editor di documenti in tempo reale creato per i team. Docs ti consente di modificare in modo collaborativo, lasciare commenti in linea, menzionare i membri del team e incorporare file multimediali o attività, tutto in un unico posto. Offre un'area di lavoro dinamica in cui puoi trasformare idee e documentazione in azioni concrete.

Collabora in tempo reale e crea documenti dinamici utilizzando ClickUp Docs

Puoi anche monitorare la cronologia delle versioni, condividere autorizzazioni e incorporare elementi di ClickUp come elenchi di attività o viste di progetto direttamente all'interno della trascrizione. Puoi monitorare gli aggiornamenti, collegare iniziative correlate o gestire le approvazioni senza uscire dal documento.

Con ClickUp Brain, puoi estrarre istantaneamente le informazioni utili da qualsiasi nota di riunione. Poni domande in linguaggio naturale come "Quali scadenze sono state discusse?" o "Qual è il prossimo passaggio per il team di progettazione?" e ottieni risposte precise e contestualizzate basate sul contenuto della riunione. Questa IA per le note di riunione può anche aiutarti a generare riepiloghi/riassunti su misura per casi d'uso specifici come follow-up dei client, briefing esecutivi o aggiornamenti degli stakeholder.

Poni domande specifiche relative alle trascrizioni delle tue riunioni e ottieni una risposta completa con ClickUp Brain

Ma ClickUp non si ferma alle riunioni. Registra demo dello schermo tramite ClickUp Clips o brevi clip vocali e ClickUp AI le trascriverà automaticamente. Hai bisogno di rivedere un momento specifico? Basta cercare nella trascrizione o cliccare su un timestamp per passare direttamente al punto desiderato. Puoi anche porre domande a ClickUp Brain sulle tue registrazioni e otterrai le risposte direttamente dalle trascrizioni.

ClickUp soddisfa le tue esigenze di trascrizione con tutte le sue funzionalità/funzioni, dalla registrazione dello schermo alle note vocali

Che tu stia collaborando in più lingue, documentando le chiamate dei client o tenendo traccia degli aggiornamenti dei progetti, ClickUp trasforma le parole pronunciate in conoscenze organizzate e utilizzabili. È più di una semplice trascrizione: è produttività, chiarezza e collaborazione, tutto in un unico posto.

Infine, quando inserisci tutte queste note e informazioni nelle attività di ClickUp, la discussione si trasforma in risultati concreti. Puoi evidenziare una frase nella trascrizione e convertirla istantaneamente in un'attività, assegnarla e impostare una data di scadenza. L'attività rimane collegata alla conversazione di origine per un contesto completo e i flussi di lavoro continuano senza interruzioni.

Trasforma le discussioni delle trascrizioni e gli elementi di azione in attività con le attività di ClickUp

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Imposta automazioni del flusso di lavoro: attiva azioni come l'assegnazione di attività, l'aggiornamento degli stati o l'invio di notifiche nel momento in cui viene aggiunta o aggiornata una trascrizione, per mantenere il processo veloce e senza intervento manuale

Standardizza con i modelli: applica diversi applica diversi modelli ClickUp per i riassunti delle riunioni, le sintesi dei contenuti o i flussi di lavoro editoriali per garantire la coerenza nella revisione delle trascrizioni e nella loro trasformazione in risultati finali

Ricerca in tutti i contenuti: individua istantaneamente decisioni, citazioni o elementi di azione dalle trascrizioni utilizzando individua istantaneamente decisioni, citazioni o elementi di azione dalle trascrizioni utilizzando la ricerca connessa di ClickUp

Tieni traccia del tempo dedicato alle attività di trascrizione: misura quanto tempo occorre per rivedere le trascrizioni, creare contenuti o completare i follow-up per le verifiche temporali o la fatturazione utilizzando misura quanto tempo occorre per rivedere le trascrizioni, creare contenuti o completare i follow-up per le verifiche temporali o la fatturazione utilizzando il monitoraggio del tempo di ClickUp

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità integrate, all'inizio la piattaforma potrebbe sembrare complessa da navigare

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione di Capterra dice:

Apprezzo molto la versatilità di ClickUp. Offre un'ampia gamma di funzionalità/funzioni e potrebbe potenzialmente sostituire molte altre soluzioni software. Per i team piccoli e in crescita, fornisce un ottimo modo per organizzare e visualizzare il lavoro. Infine, l'IA di ClickUp è un ottimo strumento che aiuta il mio team a cercare gli elementi.

2. Otter. ai (Ideale per acquisire e organizzare le note delle riunioni tra team remoti)

Se fai parte di un team remoto o gestisci più progetti, Otter ti aiuta a catturare tutto ciò che viene discusso durante le tue riunioni senza bisogno di digitare note. Funziona con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams per registrare e trascrivere automaticamente le conversazioni in tempo reale.

Ottieni anche un riepilogo/riassunto in tempo reale che si aggiorna man mano che le persone parlano, utile quando hai bisogno di una rapida panoramica di ciò che è stato detto fino a quel momento. Otter separa anche i relatori in modo da poter monitorare le decisioni, gli elementi di azione o i follow-up collegati a specifici membri del team.

Puoi aggiungere evidenziazioni o commenti e taggare i colleghi nella trascrizione per segnalare parti importanti o chiarire i passaggi successivi. Hai bisogno di rivedere una conversazione? La funzionalità di ricerca di Otter ti aiuta a passare direttamente al momento che stai cercando

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Monitora l'attività di trascrizione, le tendenze di utilizzo e le prestazioni del team per comprendere meglio come il tuo team sta utilizzando Otter e dove è possibile migliorare la produttività

Scarica le tue note come file TXT, PDF, DOCX o SRT per supportare la documentazione, la modifica o i flussi di lavoro di sottotitolazione video

Raggruppa le trascrizioni per client, progetto o team interno per mantenere strutturata l'area di lavoro e semplificare il recupero

Limiti di Otter.ai

Mancano funzionalità/funzioni di intelligenza audio più avanzate come l'analisi del sentiment o la redazione delle informazioni di identificazione personale, disponibili in alcune alternative ad AssemblyAI

Prezzi di Otter.ai

Base: Gratis

Pro: 16,99 $/utente

Business: 30 $/utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Una recensione su G2 dice:

Se mi sfugge qualcosa durante una riunione dal vivo, posso sempre visualizzare la trascrizione in tempo reale su un altro schermo e non devo chiedere a nessuno di ripetere grazie alla straordinaria accuratezza della trascrizione dal vivo.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Otter.ai

3. Rev (Ideale per trascrizioni umane a norma di legge e conformi ai requisiti di conformità)

via Rev

Rev è un software di sintesi vocale ad alta precisione per lavori legali, come deposizioni, udienze e colloqui con i client. La piattaforma offre la possibilità di scegliere tra trascrizioni verbatim che catturano ogni parola o versioni pulite che saltano i riempitivi.

Ogni trascrizione include etichette dei parlanti e timestamp, oltre a copie certificate se necessarie per archiviazioni ufficiali. È inoltre possibile richiedere una formattazione personalizzata, come righe numerate o layout su misura per i requisiti del proprio tribunale.

I tuoi file sono crittografati e ogni trascrittore che gestisce contenuti legali firma un accordo di riservatezza per garantire la sicurezza. Se stai lavorando con tempi stretti, è disponibile la consegna urgente in sole 12 ore. Per semplificare la collaborazione tra reparti, Rev ti consente di aggiungere, condividere e collaborare su note con altri team.

Le migliori funzionalità/funzioni

Lavora con file audio o video come MP3, MP4 o WAV, anche se il contenuto audio è scadente o contiene più persone che parlano

Aggiungi didascalie sempre visibili direttamente nei tuoi video, inclusi i social media e i siti che non supportano file di sottotitoli separati

Clicca su qualsiasi parola nella trascrizione per passare a quel punto del video in pochi secondi

Limiti di Rev

Rev impone un limite rigoroso di 60 caratteri per gruppo di didascalie. Questo vincolo può rappresentare una sfida quando si ha a che fare con dialoghi veloci o frasi complesse. Influisce sulla leggibilità e sul flusso delle didascalie

Prezzi Rev

Base : 14,99 $ al mese per utente

Pro : 34,99 $ al mese per utente

Enterprise : prezzi personalizzati

Oppure paga al minuto Trascrizione umana: 1,99 $/minuto Trascrizione IA: 0,25 $/minuto

Valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 420 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Rev?

Una recensione su G2 dice:

Rev rende incredibilmente facile trasformare i miei file audio in trascrizioni chiare e accurate con il minimo lavoro richiesto da parte mia. Adoro la semplicità dell'interfaccia: il caricamento dei file è veloce, i tempi di consegna sono rapidi e la formattazione è pulita e professionale.

🎧 Suggerimento rapido: quando aggiungi una voce fuori campo a un video, puoi registrare la tua voce mentre registri lo schermo utilizzando ClickUp Clips. Non è necessario eseguire la sincronizzazione audio separatamente in un secondo momento. Basta tagliare e condividere.

📮 Approfondimento ClickUp: quasi l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio ora si affida a strumenti di IA per semplificare e accelerare le attività personali. Vuoi ottenere gli stessi vantaggi sul lavoro? ClickUp è qui per aiutarti! ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, può aiutarti a migliorare la produttività del 30% con meno riunioni, riepiloghi rapidi generati dall'IA e attività automatizzate.

4. Google Cloud Speech to Text (ideale per il riconoscimento vocale in tempo reale in app multilingue)

tramite Google Cloud Speech to Text

Se stai sviluppando un'app vocale, un chatbot o un assistente virtuale, Google Cloud Speech to Text ti offre gli strumenti per aggiungere una trascrizione veloce e accurata. Supporta lo streaming in tempo reale, così gli utenti possono parlare in modo naturale e ottenere risposte immediate, anche in ambienti con bassa latenza.

Il modello Chirp, addestrato su milioni di ore di audio, gestisce accenti, rumori di fondo e discorsi veloci e colloquiali. Con il supporto di oltre 125 lingue, puoi creare contenuti per un pubblico globale senza bisogno di modelli separati.

È possibile integrare l'API utilizzando REST o gRPC. Questa alternativa ad AssemblyAI funziona bene con altri strumenti dell'ecosistema Google Cloud, tra cui Dialogflow e Vertex AI. È possibile gestire centralmente tutte le parti del servizio di trascrizione, dall'input vocale al riconoscimento dell'intento e alla generazione della risposta.

Funzionalità/funzioni principali di Google Cloud Speech to Text

Seleziona modelli su misura per comandi vocali, telefonate o trascrizione video e personalizzali utilizzando l'interfaccia utente Speech-to-Text

Utilizza chiavi di crittografia gestite dal cliente per proteggere tutte le risorse e le trascrizioni in batch

Trascrivi accuratamente il parlato anche in impostazioni rumorose o imprevedibili, senza bisogno di strumenti esterni di riduzione del rumore

Limiti di Google Cloud Speech to Text

A differenza delle piattaforme che consentono la modifica e la revisione nel browser, Google Cloud Speech-to-Text non offre un editor di testo integrato per la pulizia collaborativa delle trascrizioni

Prezzi di Google Cloud Speech to Text

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Cloud Speech to Text

G2: 4,6/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali dello strumento Google Cloud Speech-to-Text?

Una recensione di Capterra dice:

Ricordo che cinque anni fa ho trascritto quasi 10.000 minuti di registrazioni vocali in diverse settimane. I servizi cloud di Google hanno reso tutto molto più semplice e hanno reso possibile la trascrizione in centinaia di lingue e accenti.

📚 Archivio modelli: Modelli gratuiti di elenchi di attività in Excel e ClickUp

🧠 Curiosità: gli strumenti di trascrizione audio odierni non si limitano a catturare le parole, ma identificano i parlanti, rilevano le emozioni e seguono l'esatta sequenza della conversazione. Grazie al continuo sviluppo e ad algoritmi più intelligenti (spesso realizzati utilizzando linguaggi come R), il futuro promette una precisione ancora maggiore, in cui le macchine non solo ci ascolteranno, ma ci capiranno davvero.

5. Deepgram (ideale per sviluppatori che creano agenti vocali personalizzati o funzionalità/funzioni di analisi audio)

tramite Deepgram

Deepgram è uno strumento basato su API che converte l'audio in testo, parlato o voce sintetica utilizzando il deep learning.

A differenza dei sistemi di riconoscimento vocale tradizionali, è addestrato end-to-end su audio reale in oltre 30 lingue. Puoi utilizzarlo per trasmettere audio in streaming dal vivo con una latenza inferiore al secondo o trascrivere registrazioni in blocco.

Gli sviluppatori possono anche sfruttarlo per perfezionare i risultati potenziando le parole chiave, aggiungendo termini specifici del dominio o etichettando i parlanti. Deepgram rileva anche il sentiment e gli argomenti, rendendolo utile non solo per la trascrizione, ma anche per analizzare ciò che viene detto e come.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deepgram

Rileva e rimuovi oltre 50 tipi di dati privati come informazioni di identificazione personale (PII), informazioni sanitarie protette (PHI) e dati del settore delle carte di pagamento (PCI) per rimanere conforme alle normative sulla privacy

Ospita Deepgram in locale o in un cloud privato per mantenere il pieno controllo sui tuoi dati e soddisfare rigorosi standard di sicurezza

Identifica ed estrai nomi, date, posizioni e altri dettagli utili per trasformare l'audio non strutturato in dati utilizzabili

Limiti di Deepgram

Deepgram potrebbe identificare erroneamente il silenzio in ambienti rumorosi, causando errori di segmentazione della trascrizione

Prezzi di Deepgram

Gratis : 200 $ di credito. Poi paga solo ciò che consumi

Crescita: 4.000 $+/anno

Enterprise : 15.000 $+/anno

API per agenti vocali: Prezzi personalizzati

Sintesi vocale: Prezzi personalizzati

Intelligenza audio: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Deepgram

G2 : 4,6/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Deepgram?

Una recensione su G2 dice:

Il prodotto funziona in modo coerente e il team è molto disponibile. Il prodotto è in grado di gestire un'elevata concorrenza e include le principali funzionalità/funzioni di trascrizione di cui abbiamo bisogno, in particolare la grammatica e l'etichettatura dei parlanti.

6. AWS Transcribe (ideale per la trascrizione delle chiamate di livello aziendale e l'analisi del sentiment)

tramite AWS Transcribe

Amazon Transcribe può essere utilizzato da solo o integrato direttamente nei tuoi strumenti di assistenza. Introduce la conversione da voce a testo nel tuo flusso di lavoro senza interromperlo.

Gestisci un volume elevato di chiamate? Funzionalità come la diarizzazione dei parlanti e l'identificazione dei canali rendono facile distinguere gli agenti dai clienti. Puoi monitorare le prestazioni, rivedere le conversazioni o risolvere i problemi più rapidamente.

Hai bisogno di maggiore precisione? Addestra modelli linguistici personalizzati per riconoscere termini relativi al marchio, nomi di prodotti o accenti locali. Per le interazioni dal vivo, la trascrizione in streaming ti offre visibilità immediata. I risultati parziali vengono visualizzati in tempo reale, rendendola adatta per il coaching dal vivo, l'escalation o il trigger di azioni automatizzate.

E con il supporto per oltre 100 lingue, il tuo team sarà sempre reattivo, indipendentemente da dove si trovino i tuoi clienti.

Funzionalità/funzioni principali di AWS Transcribe

Rileva e rimuovi automaticamente termini specifici dalle trascrizioni per supportare le esigenze di moderazione, conformità o sicurezza del marchio

Genera trascrizioni con tempistiche precise e dati affidabili per ogni parola

Connettiti con AWS Contact Lens per analizzare il sentiment, rilevare i rischi di conformità e scoprire i problemi nelle conversazioni con i clienti

Limiti di AWS Transcribe

Amazon Transcribe ha difficoltà con audio rumoroso, di bassa qualità o ricco di contenuti multimediali, rendendolo meno ideale per podcast o conversazioni sovrapposte

Prezzi di AWS Transcribe

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AWS Transcribe

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di AWS Transcribe?

Una recensione di Capterra dice:

Utilizzando Amazon Transcribe, riesco facilmente a trascrivere le mie parole e il mio linguaggio in un testo coerente e comprensibile. Mi permette di risparmiare tempo, invece di dover digitare. È chiaro e conciso

7. Descript (ideale per autori che modificano contenuti audio/video tramite trascrizioni)

tramite Descript

Descript è uno strumento all-in-one per la modifica di audio e video che trascrive i contenuti parlati in testo. Consente di modificare i file multimediali con la stessa facilità di un documento.

Puoi evidenziare le informazioni rilevanti sul momento, semplificando il monitoraggio delle richieste di funzionalità o dei punti critici. La trascrizione appare come un documento, quindi copiare i momenti chiave nella tua roadmap o nel tuo backlog è semplicissimo.

Tuttavia, se desideri integrare la trascrizione nel tuo prodotto, tieni presente che Descript attualmente non offre un'API pubblica di sintesi vocale. Le sue funzionalità di trascrizione sono limitate alle app desktop e web. Sebbene esista un'API Overdub per la generazione di voci sintetiche, è disponibile solo per gli utenti aziendali e non supporta casi d'uso di trascrizione generici.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Genera una versione sintetica della tua voce per correggere errori o aggiungere nuove battute

Lavora contemporaneamente su progetti con i tuoi colleghi, utilizzando l'accesso condiviso alle modifiche, i commenti in tempo reale e il monitoraggio delle versioni per semplificare il feedback

Esporta i tuoi video in diversi formati o pubblicali direttamente su piattaforme come YouTube

Limiti di Descript

La funzionalità Overdub potrebbe non produrre sempre risultati perfetti per i parlanti non madrelingua o se il modello vocale non è stato addestrato con dati sufficienti.

Prezzi Descript

Free

Hobbyist: 24 $ al mese a persona

Autore: 35 $ al mese per persona

Business: 65 $ al mese per persona

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 770 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Una recensione su G2 dice:

Stavo cercando una piattaforma che mi aiutasse a modificare i video dei podcast con didascalie e trascrizioni e mi sono imbattuto in Descript. Sono rimasto molto colpito dalla qualità della piattaforma e da tutto ciò che fa. È semplicissimo da usare e ha molte funzionalità/funzioni potenti, utili e che fanno risparmiare tempo.

8. Whisper (Ideale per progetti di trascrizione open source e multilingue)

via Whisper

Se sei un ricercatore o uno sviluppatore che lavora con audio multilingue, Whisper IA ti offre un modo flessibile e accurato per trascrivere, tradurre e analizzare il parlato. Addestrato su 680.000 ore di audio diversificato, gestisce condizioni reali come rumori di fondo, cambio di codice e accenti vari senza bisogno di pulire prima i dati.

Puoi utilizzarlo per rilevare la lingua parlata, generare timestamp a livello di frase o convertire il parlato in inglese da quasi 100 lingue. Con cinque dimensioni di modello da 39 milioni a 1,55 miliardi di parametri, puoi scegliere quello più adatto al tuo budget di calcolo.

Poiché è open source con licenza MIT, puoi modificarlo, ottimizzarlo o integrarlo nei tuoi strumenti e flussi di lavoro di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzioni di Whisper

Formatta automaticamente le trascrizioni inserendo virgole, punti e maiuscole appropriate per rendere il testo più facile da leggere e pubblicare

Mantieni l'accuratezza nelle registrazioni lunghe inserendo nel modello i segmenti di trascrizione precedenti

Visualizza un punteggio di affidabilità (da 0 a 1) per la lingua rilevata e contrassegna le sezioni incerte per la revisione o la correzione

Limiti di Whisper

La trascrizione potrebbe essere lenta quando si lavora con file audio lunghi, se si utilizza la decodifica beam search o uno dei modelli Whisper più grandi

Prezzi Whisper

Free

Whisper API: 0,006 $ al minuto di audio elaborato

Valutazioni e recensioni di Whisper

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Whisper?

Una recensione su G2 dice:

Whisper si distingue per la sua interfaccia intuitiva, che lo rende straordinariamente facile da navigare. Implementarlo senza soluzione di continuità nei sistemi esistenti è un gioco da ragazzi. La sua frequenza di utilizzo è una testimonianza della sua affidabilità. Pur vantando un ricco set di funzionalità/funzioni, la facilità di integrazione ne aumenta il fascino complessivo.

📚 Archivio modelli: modelli gratuiti per prendere appunti durante le riunioni e redigere verbali migliori

9. Speechmatics (Ideale per la trascrizione strutturata aziendale con estrazione di sentiment e argomenti)

tramite Speechmatics

Speechmatics offre API di livello aziendale per agenti IA vocali e di sintesi vocale. È progettato per gestire un'ampia gamma di lingue, accenti e condizioni audio. Supporta tutti i principali formati di file audio e video con rilevamento automatico della frequenza di campionamento, consentendo di lavorare con file multimediali non elaborati senza preparazione aggiuntiva.

Con la formattazione numerica, Speechmatics trasforma automaticamente numeri, date e valute parlati in testo pulito e strutturato, risparmiandoti il lavoro richiesto dalle correzioni manuali successive.

Il rilevamento di volgarità e disfluenza ti aiuta a segnalare o rimuovere parole di riempimento e linguaggio offensivo, utile per le chiamate dei clienti, i contenuti multimediali o le trascrizioni legali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Speechmatics

Analizza le emozioni dei clienti durante le chiamate rilevando il tono emotivo e vai oltre le valutazioni a stelle per ottenere informazioni più approfondite

Suddividi lunghi file audio o video in argomenti specifici con indicatori temporali

Dividi i contenuti in sezioni riepilogate/riassunte, ciascuna con il proprio titolo, per navigare e rivedere i punti chiave

Limiti di Speechmatics

Poiché non si integra in modo nativo con tanti strumenti di terze parti o piattaforme aziendali come altre API di trascrizione, ciò potrebbe aumentare i tempi di configurazione

Prezzi di Speechmatics

Free

Pro: a partire da 0,24 $/ora

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Speechmatics

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Speechmatics?

Una recensione su G2 dice:

Sono rimasto stupito dalla precisione del riconoscimento vocale e dall'autenticità del parlato generato. Era come parlare con una persona reale. Anche il tempo di risposta era veloce e l'ho subito consigliato alle persone intorno a me. Posso immaginare che possa essere utilizzato in molti settori.

10. SpeechBrain (ideale per ricercatori che sviluppano modelli vocali personalizzati e pipeline di sperimentazione)

tramite SpeechBrain

SpeechBrain è un toolkit IA conversazionale open source e all-in-one progettato per supportare la ricerca e l'apprendimento nell'elaborazione del linguaggio parlato e scritto. Basato su PyTorch, è una risorsa per team accademici e studenti che desiderano un accesso pratico agli elementi costitutivi delle moderne tecnologie vocali.

Il toolkit include oltre 100 modelli preaddestrati e oltre 200 ricette di addestramento. Puoi addestrare i tuoi modelli, mettere a punto quelli esistenti o utilizzare linee di base riproducibili per corsi e articoli di ricerca. Tutto senza dover costruire tutto da zero.

Supporta l'apprendimento auto-supervisionato, funziona con più microfoni e dispone di una documentazione dettagliata. Ciò rende più facile gestire le sfide del mondo reale come l'ASR con risorse limitate, la diarizzazione dei parlanti in impostazioni rumorose e il rilevamento delle emozioni in audio con più parlanti.

Funzionalità/funzioni migliori di SpeechBrain

Scegli tra modelli RNN, CNN, Transformers e conformer a seconda della direzione della tua ricerca o dei tuoi obiettivi di performance

Crea, addestra e valuta modelli utilizzando una pipeline modulare per sostituire componenti (ad esempio, codificatori, decodificatori, funzioni di perdita) per la sperimentazione e l'apprendimento

Vai oltre il riconoscimento vocale con il supporto integrato per la verifica del parlante, il riconoscimento delle emozioni, la separazione del parlato, il miglioramento del parlato e l'identificazione della lingua

Limiti di SpeechBrain

Gli utenti senza una solida esperienza nel deep learning o PyTorch potrebbero avere difficoltà a iniziare

Prezzi di SpeechBrain

Free Forever

Valutazioni e recensioni di SpeechBrain

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Converti le conversazioni delle riunioni in passaggi chiari

AssemblyAI e le sue migliori alternative si fermano alla trascrizione. Devi ancora scavare nel testo grezzo, estrarre i punti chiave e assegnare gli elementi di azione. È un flusso di lavoro disgiunto che rallenta lo slancio e lascia le intuizioni in sospeso.

È qui che ClickUp si distingue. Piuttosto che semplici trascrizioni, offre un servizio di trascrizione completo. Con esso, puoi registrare e trascrivere istantaneamente riunioni, note vocali e clip dello schermo con ClickUp AI. I riepiloghi/riassunti e le trascrizioni sono organizzati automaticamente in documenti, collegati alle attività e ricercabili con ClickUp Brain. Cattura, condividi e agisci su ogni conversazione, tutto in un unico posto.

