le 10 migliori alternative a Verbit per la trascrizione e la sottotitolazione nel 2025

Se sei un produttore multimediale o un ricercatore di mercato, la trascrizione non è solo una questione di accuratezza. Hai bisogno di velocità senza perdere le sfumature. Integrazioni che non richiedono un contratto aziendale. E uno strumento che si adatti perfettamente al tuo flusso di lavoro.

Verbit fornisce trascrizioni pulite, ma ti lascia il lavoro più pesante: estrarre manualmente le informazioni, passare da uno strumento all'altro e seguire i follow-up. Questo rallenta il tuo lavoro e frammenta l'esecuzione.

Lo strumento di trascrizione giusto dovrebbe riepilogare/riassumere le conversazioni, evidenziare i passaggi successivi, sincronizzarsi con il tuo progetto e fornire risposte immediate.

In questa guida esaminiamo le migliori alternative a Verbit e le loro funzionalità/funzioni chiave, i limiti e i prezzi per aiutarti a fare la scelta giusta.

Perché scegliere le alternative a Verbit?

Verbit è uno strumento di trascrizione e sottotitolazione che converte contenuti audio e video in testo accurato. Utilizza un motore IA proprietario chiamato Captivate™ per la trascrizione in tempo reale, che viene poi revisionata da editor umani per garantirne l'accuratezza.

Sebbene Verbit affermi di offrire una soluzione robusta per la trascrizione aziendale, molti professionisti riscontrano delle lacune in termini di convenienza e usabilità quotidiana. Il piano standard spesso non dispone di funzionalità avanzate come i riepiloghi/riassunti in tempo reale o l'automazione del flusso di lavoro, che richiedono aggiornamenti o contratti personalizzati per potervi accedere.

Per i team che puntano alla sicurezza, in particolare quelli che gestiscono contenuti multimediali sensibili o dati di ricerca, è fondamentale scegliere uno strumento con crittografia avanzata e credenziali di conformità. Inoltre, le piattaforme che forniscono una documentazione online completa e un'assistenza reattiva possono apportare notevoli vantaggi ai tuoi processi.

Ecco perché potresti prendere in considerazione delle alternative a Verbit:

❗️Tempi di consegna più lenti: poiché Verbit utilizza editor umani per rivedere le trascrizioni generate dall'IA, potresti dover attendere più a lungo rispetto agli strumenti che forniscono risultati istantanei e automatizzati

❗️Questioni relative alla privacy dei dati: Verbit archivia tutti i tuoi dati sul cloud. Se lavori con contenuti sensibili, come file legali o medici, potresti aver bisogno di servizi di traduzione con un controllo dei dati più rigoroso

❗️Collaborazione in tempo reale limitata: Sebbene Verbit fornisca trascrizioni in tempo reale, le funzionalità di collaborazione come le annotazioni condivise, la modifica in tempo reale o l'assegnazione di elementi di azione sono minime

❗️Interfaccia complessa: l'interfaccia di Verbit è pensata per team di grandi dimensioni. Se hai solo bisogno di caricare un file e ottenere una trascrizione audio e video veloce, cerca un'alternativa a Verbit con un'interfaccia intuitiva

❗️Piani rigidi: Verbit serve clienti aziendali. Se sei una startup, un autore o un privato alla ricerca di piani self-service, scegli un'alternativa a Verbit con prezzi pay-as-you-go

Alternative a Verbit in breve

Nome dello strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp AI Notetaker, ClickUp Brain, integrazione con documenti, conversione delle attività in tempo reale Aziende, aziende di medie dimensioni Free Forever; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Otter. ai Trascrizione in tempo reale, riepiloghi/riassunti in tempo reale, chat Otter, integrazione con Slides Piccole imprese, Educatori Gratis; piani a pagamento a partire da 16,99 $/utente/mese Descript Modifica audio/video, Scene Rail, assistente IA, integrazione SquadCast Autori di contenuti, team multimediali Gratis; piani a pagamento a partire da $24/persona/mese Rev Trascrizione umana + IA, evidenziazione, riepilogo/riassunto, vocabolario personalizzato Aziende, team legali IA: 0,25 $/min; Umano: 1,99 $/min; Piani a partire da 14,99 $/utente/mese Sonix. ai Punteggi di affidabilità, riepiloghi/riassunti IA, supporto multitraccia, gestione delle cartelle Ricercatori, aziende di medie dimensioni Gratis; piani a pagamento a partire da $22/postazione/mese VEED Creazione di video IA, generatore di sottotitoli, doppiaggio vocale, IA con contatto visivo Autori di contenuti globali, piccole imprese Gratis; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese Trint Story Builder, collaborazione in tempo reale, app mobile, riepiloghi/riassunti IA Team multimediali, Enti governativi, Settore legale Piani a pagamento a partire da 80 $/postazione/mese Fathom Riepiloghi/riassunti delle riunioni con IA, sincronizzazione CRM, hub delle chiamate ricercabile, Ask Fathom Team commerciali, aziende Gratis; piani a pagamento a partire da 19 $/utente/mese Fireflies Blocco note, tracciatori di argomenti, frammenti audio, thread, reazioni Team remoti, team commerciali Gratis; piani a pagamento a partire da 18 $/postazione/mese Temi Caricamento veloce, modifica semplice, rimozione delle parole di riempimento, esportazione multiformato Piccole imprese, liberi professionisti Pagamento a consumo: $0,25/min

💭 Lo sapevi? L'invenzione della macchina da scrivere alla fine del XIX secolo ebbe un profondo impatto sulla forza lavoro, in particolare sulle donne. La macchina da scrivere Sholes e Glidden, introdotta nel 1874, fu commercializzata con dimostratrici donne e progettata con un'estetica che ricordava le macchine da cucire, rendendola attraente per l'uso domestico.

Le migliori alternative a Verbit da utilizzare

1. ClickUp

Provalo subito Trascrivi note vocali, clip video, note di riunioni e altro ancora con l'IA di ClickUp

ClickUp, l'app completa per il lavoro, collega trascrizioni, attività, documenti e flussi di lavoro su un'unica piattaforma. Offre un supporto completo per la trascrizione di riunioni, note vocali e registrazioni dello schermo, trasformando automaticamente l'audio di qualsiasi flusso di lavoro in testo ricercabile e utilizzabile.

Per cominciare, AI Notetaker di ClickUp trascrive automaticamente l'audio delle riunioni in testo con l'identificazione dei relatori e i timestamp, rendendo facile seguire la conversazione. Notetaker si integra perfettamente con le piattaforme di riunione più diffuse come Zoom, Teams e Google Meet per trascrivere automaticamente le tue riunioni virtuali senza ulteriori configurazioni.

A differenza dei servizi di trascrizione tradizionali, ClickUp AI Notetaker si distingue come la migliore alternativa a Verbit perché è in grado di taggare elementi chiave, scadenze e decisioni prese durante la riunione e organizzarli in modo ordinato in ClickUp Docs.

Ad esempio, se un membro del team dice: "Ricontattiamo il client entro venerdì", l'IA riconosce questa frase come un'attività da svolgere, la crea direttamente in ClickUp e la collega al progetto o al flusso di lavoro pertinente. Questa IA per le note delle riunioni garantisce che non vengano persi follow-up importanti e che tutte le attività siano perfettamente integrate nel flusso di lavoro.

Cattura ogni dettaglio senza sforzo con Notetaker di ClickUp

All'interno di Docs, le modalità di concentrazione, modifica e visualizzazione ti consentono di controllare il modo in cui interagisci con i contenuti, l'ideale sia per lavori approfonditi che per revisioni rapide. Puoi anche condividere le note in modo sicuro, con impostazioni di autorizzazione granulari che ti consentono di controllare chi può visualizzare, commentare o modificare.

Quindi utilizza le attività di ClickUp per trasformare le tue intuizioni in azioni concrete. Puoi evidenziare punti chiave o decisioni direttamente da un documento o da una trascrizione e convertirli istantaneamente in attività, assegnando titolari, impostando date di scadenza e collegandoli a progetti pertinenti.

Una volta trascritte le riunioni utilizzando AI Notetaker di ClickUp, puoi fare ancora di più con ClickUp Brain, che aggiunge un potente livello di intelligenza alle tue note.

Con Brain, puoi riepilogare/riassumere istantaneamente intere trascrizioni o estrarre momenti specifici senza cercare manualmente nel contenuto. Legge la tua trascrizione e distilla i punti chiave, aiutandoti a cogliere rapidamente ciò che conta di più.

Poni domande in linguaggio naturale sulle riunioni e ottieni risposte in pochi secondi utilizzando ClickUp Brain

Puoi anche porre domande contestuali come "Cosa ha detto Sarah riguardo alla scadenza?" e Brain analizzerà immediatamente la trascrizione per fornirti una risposta chiara. Trasforma le conversazioni in azioni in pochi secondi.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Imposta automazioni: attiva automaticamente azioni come la creazione di attività, l'assegnazione o gli aggiornamenti di stato utilizzando attiva automaticamente azioni come la creazione di attività, l'assegnazione o gli aggiornamenti di stato utilizzando le automazioni di ClickUp quando viene aggiunta una nuova trascrizione o una nota di riunione

Utilizza il blocco note: utilizza il utilizza il blocco note di ClickUp per annotare idee durante le riunioni e trascinare le note direttamente nelle attività o nei documenti quando sei pronto ad agire

Migliora le trascrizioni con i campi personalizzati: aggiungi contesto come il tipo di riunione, il nome del client o la priorità alle trascrizioni utilizzando i campi personalizzati di ClickUp per una migliore organizzazione e monitoraggio

Commenta con contesto: Inserisci frammenti specifici della trascrizione in Inserisci frammenti specifici della trascrizione in ClickUp Assegna commenti per assegnare attività e fornire un riferimento chiaro senza condividere interi documenti

Limiti di ClickUp

Con un ampio intervallo di funzionalità/funzioni, la piattaforma può risultare un po' opprimente per gli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un'unica area di lavoro unificata. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei client. Le viste personalizzabili (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) e le opzioni di automazione dettagliate ci fanno risparmiare ore ogni settimana. Inoltre, i frequenti aggiornamenti delle funzionalità dimostrano che l'azienda è seriamente intenzionata a migliorare la piattaforma.

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un'unica area di lavoro unificata. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei client. Le viste personalizzabili (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) e le opzioni di automazione dettagliate ci fanno risparmiare ore ogni settimana. Inoltre, i frequenti aggiornamenti delle funzionalità dimostrano che l'azienda è seriamente intenzionata a migliorare la piattaforma.

2. Otter. ai (Ideale per la trascrizione e la collaborazione in tempo reale durante le riunioni)

Otter. ai è uno strumento di sintesi vocale in tempo reale che trascrive le tue riunioni, interviste e lezioni su piattaforme come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Una delle sue funzionalità/funzioni chiave è il riepilogo/riassunto automatico in tempo reale, che ti aiuta a rimanere aggiornato sui punti chiave man mano che la riunione procede.

Durante la chiamata, Otter Chat ti consente di porre domande sulla trascrizione e ottenere risposte immediate, il che è particolarmente utile quando svolgi più attività contemporaneamente. Puoi anche aggiungere evidenziazioni, punti salienti e commenti direttamente nella trascrizione, aiutando il tuo team a collaborare senza bisogno di strumenti aggiuntivi.

Verbit, al contrario, fornisce solo trascrizioni rifinite dopo la sessione tramite IA e revisione umana, ma non offre interazione durante la riunione, approfondimenti in tempo reale o collaborazione in linea.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Carica le diapositive della presentazione o le condivisioni dello schermo direttamente nelle note della riunione

Torna alla trascrizione dopo la riunione, modifica eventuali errori e perfeziona i punti chiave per maggiore chiarezza o per la condivisione

Raggruppa le trascrizioni per client, progetto o argomento utilizzando le cartelle e trova e gestisci facilmente le tue conversazioni nel tempo

Limiti di Otter.ai

Otter. ai a volte ha difficoltà a dividere correttamente le frasi, il che può rendere difficile la lettura delle trascrizioni. Questo problema spesso porta a frasi lunghe e senza punteggiatura adeguata

Prezzi di Otter.ai

Base : Gratis

Pro : 16,99 $/utente

Business : 30 $/utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Otter. ai valutazioni e recensioni

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Una recensione su G2 dice:

Recentemente ho scoperto Otter.ai grazie a uno dei miei colleghi e da allora il mio carico di lavoro relativo al MOM e tutto il resto è diventato molto più semplice. Prende tutti i punti salienti e alla fine fornisce un breve riepilogo/riassunto dell'intera riunione. Inoltre, è stato molto facile da integrare e implementare nel mio team. Lo utilizziamo in tutte le riunioni per prendere appunti.

Recentemente mi sono imbattuto in Otter.ai tramite uno dei miei colleghi e da allora il mio carico di lavoro relativo a MOM e tutto il resto è diventato molto più semplice. Prende tutti i punti salienti e alla fine fornisce un breve riepilogo/riassunto dell'intera riunione. Inoltre, è stato molto facile da integrare e implementare nel mio team. Lo utilizziamo in tutte le riunioni per prendere appunti.

3. Descript (ideale per podcast e modifica di video con trascrizione integrata)

via Descript

Descript è una piattaforma all-in-one per la modifica di file audio e video che combina trascrizione, modifica e strumenti basati sull'IA per semplificare la creazione di contenuti. A differenza di Verbit, che si concentra su una combinazione di servizi di trascrizione automatizzata e editor umani, Descript offre un ambiente di modifica più interattivo e flessibile.

Puoi clonare la tua voce con Overdub, rimuovere le parole di riempimento con un clic e pulire l'audio utilizzando l'IA. Offre anche la trascrizione automatica in più lingue, la registrazione dello schermo e la modifica multitraccia.

Se sei un autore indipendente che ricopre più ruoli (autore, editor e marketer), Descript semplifica la modifica trasformando il parlato in testo. Vuoi tagliare un segmento? Basta cancellare la frase dalla trascrizione. Non sono necessarie competenze approfondite di editing video per utilizzare questo strumento.

Migliori funzionalità/funzioni di Descript

Automatizza le attività di modifica come la rimozione delle parole di riempimento, il compattamento dell'audio e la generazione di riepiloghi/riassunti per velocizzare il flusso di lavoro

Evidenzia ed estrai segmenti specifici dai tuoi contenuti per riutilizzarli come brevi video autonomi o post sui social media

Usa il comando slash per contrassegnare i cambi di scena nella tua sceneggiatura e struttura, e naviga nel tuo video come se fossero diapositive in una presentazione

Limiti di Descript

La funzionalità Overdub di Descript consente agli utenti di creare un modello di voce sintetica, ma richiede la registrazione di una notevole quantità di audio. La voce generata potrebbe non corrispondere sempre perfettamente al parlato naturale

Prezzi di Descript

Free

Hobbyist: 24 $ al mese a persona

Autore: 35 $ al mese per persona

Business: 65 $ al mese per persona

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 770 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Una recensione su G2 dice:

Mi fa risparmiare un sacco di tempo nella modifica! Apprezzo la cura nella progettazione. Mi dice che è stata dedicata molta energia alla comprensione delle esigenze dei podcaster e lo apprezzo. Descript è molto facile da usare. Mi piace la funzione di trascrizione e la possibilità di modificare contemporaneamente sia il testo che l'audio. Mi semplifica molto la vita.

Mi fa risparmiare un sacco di tempo nella modifica! Apprezzo la cura nella progettazione. Mi dice che è stata dedicata molta energia alla comprensione delle esigenze dei podcaster e lo apprezzo. Descript è molto facile da usare. Mi piace la funzione di trascrizione e la possibilità di modificare contemporaneamente sia il testo che l'audio. Mi semplifica molto la vita.

📮ClickUp Insight: l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza strumenti di IA per attività personali ogni giorno e il 55% li utilizza più volte al giorno. E l'IA sul lavoro? Con un'IA centralizzata che alimenta tutti gli aspetti del project management, della gestione delle conoscenze e della collaborazione, puoi risparmiare fino a 3+ ore alla settimana, che altrimenti passeresti alla ricerca di informazioni.

4. Rev (ideale per trascrizioni flessibili con precisione umana o IA)

via Rev

Rev ti consente di trasformare lezioni, seminari o interviste agli studenti in trascrizioni chiare e ricercabili. Puoi scegliere tra risultati rapidi generati dall'IA o optare per la trascrizione umana quando la precisione è essenziale, ad esempio quando si trascrivono discussioni complesse o terminologia accademica.

Una volta che la trascrizione è pronta, puoi rivederla e modificarla nel tuo browser. Evidenzia le sezioni importanti per pianificare le lezioni, aggiungi correzioni o trova rapidamente le citazioni chiave da includere nei materiali o nei report.

Strumenti come etichette dei relatori, timestamp e glossari personalizzati aiutano a mantenere tutto organizzato. Per un educatore, questo è fondamentale quando si gestiscono discussioni di gruppo, panel con più relatori o termini specifici di una materia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rev

Individua rapidamente le parti della trascrizione che potrebbero richiedere modifiche

Utilizza gli strumenti di IA integrati per generare riepiloghi/riassunti concisi

Addestra lo strumento a riconoscere nomi di marchi, termini tecnici o linguaggio specifico del settore

Limiti di Rev

La piattaforma Rev non offre tanti strumenti di modifica approfonditi che consentono agli utenti di perfezionare le trascrizioni dopo l'automazione

Prezzi Rev

Base: 14,99 $ al mese per utente

Pro: 34,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rev

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Rev?

Una recensione su Reddit dice:

Sono un sottotitolatore e in realtà mi piace molto, anche se la paga non è eccezionale rispetto ad altre aziende, penso che sia un buon punto di partenza per imparare il mestiere.

Sono un sottotitolatore e in realtà mi piace molto, anche se la paga non è eccezionale rispetto ad altre aziende, penso che sia un buon punto di partenza per imparare il mestiere.

5. Sonix. ai (Ideale per trascrizioni veloci e modificabili autonomamente con collaborazione in team)

Sonix. ai è una piattaforma di trascrizione basata sull'IA che converte file audio e video in testo accurato e modificabile. Per i ricercatori di mercato che si destreggiano tra interviste, focus group e revisioni interne, Sonix semplifica la trascrizione e la collaborazione in team in un'unica area di lavoro basata su browser.

Puoi evidenziare informazioni chiave, lasciare commenti ai tuoi colleghi e taggare i file per tema o progetto. Invece di esportare le trascrizioni in un altro strumento, Sonix ti consente di pulire i contenuti nell'editor utilizzando funzionalità intuitive come trova e sostituisci e l'etichettatura dei parlanti.

Lavori con il gergo del settore? I dizionari personalizzati aiutano a garantire l'accuratezza di tutte le trascrizioni. Un'interfaccia intuitiva ti consente di organizzare cartelle e monitorare i feedback per più progetti di ricerca da una dashboard.

Sonix. ai migliori funzionalità/funzioni

Verifica il grado di affidabilità di Sonix per ogni parola della tua trascrizione, in modo da individuare e correggere rapidamente le sezioni con un basso livello di accuratezza

Usa la funzione di riepilogo/riassunto integrata in Sonix per creare elenchi puntati, paragrafi o panoramiche rapide di trascrizioni lunghe e persino guidare il riepilogo/riassunto con i tuoi prompt

Condividi le trascrizioni tramite un link con i tuoi colleghi per ricevere feedback o revisioni

Limiti di Sonix.ai

Sonix non supporta la trascrizione dal vivo o i sottotitoli in tempo reale. Questo potrebbe non essere l'ideale per situazioni che richiedono servizi di trascrizione immediati, come riunioni o eventi dal vivo.

Prezzi di Sonix.ai

Sonix. valutazioni e recensioni IA

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sonix.ai?

Una recensione su Capterra dice:

Flusso di lavoro super veloce per la trascrizione. L'IA svolge un lavoro accurato quasi al 95%, non solo in inglese, ma anche in tedesco. E dopo di che mi ci è voluto solo dal 25% al 50% del tempo totale dell'intervista per trascrivere le parole inaccurate. Compatibile anche con MAXQDA. L'ho confrontato con molti altri strumenti ed è semplicemente il migliore.

Flusso di lavoro super veloce per la trascrizione. L'IA svolge un lavoro accurato quasi al 95%, non solo in inglese, ma anche in tedesco. E dopo averlo fatto, mi ci è voluto solo dal 25% al 50% del tempo totale dell'intervista per trascrivere le parole inaccurate. Compatibile anche con MAXQDA. L'ho confrontato con molti altri strumenti ed è semplicemente il migliore.

🧠 Curiosità: Nel 1936, August Dvorak brevettò un layout alternativo della tastiera progettato per aumentare l'efficienza di digitazione posizionando i tasti più comunemente utilizzati sotto le dita più forti. Nonostante i suoi vantaggi, il layout Dvorak non sostituì il layout QWERTY a causa della diffusa familiarità e resistenza al cambiamento.

6. VEED (Ideale per gli autori di video che necessitano di trascrizione e modifica in un unico strumento)

tramite VEED

VEED. io è una piattaforma di trascrizione e modifica video basata su browser e alimentata da IA. Supporta la trascrizione e la traduzione in oltre 125 lingue, rendendola adatta agli autori che producono contenuti per un pubblico globale.

Una volta che la trascrizione è pronta, VEED ti offre diverse opzioni di esportazione. Puoi scaricarla in formato TXT, VTT o SRT, oppure incorporare i sottotitoli direttamente nel tuo video. Gli strumenti di sottotitolazione automatica sono personalizzabili.

Usalo per cambiare font, dimensione, posizione e colore in base al tuo stile. Avrai anche accesso alla correzione del contatto visivo basata sull'IA, che regola lo sguardo nel video in modo da parlare direttamente allo spettatore (anche se non stavi guardando la telecamera durante la registrazione 😉).

Verbit, al contrario, non include funzionalità/funzioni relative ai video come la correzione dello sguardo o strumenti di modifica integrati.

Le migliori funzionalità/funzioni di VEED

Incolla il tuo script e lascia che VEED crei un video completo con immagini, sottotitoli e voce fuori campo

Carica il tuo video e lascia che VEED crei automaticamente sottotitoli accurati, che potrai modificare, personalizzare e inserire direttamente nel tuo video per una facile condivisione

Usa il doppiatore vocale per tradurre automaticamente e doppiare il tuo video

Limiti di VEED

VEED non offre l'identificazione e l'attribuzione dei parlanti, che può essere fondamentale in ambienti con più parlanti per monitorare con precisione chi ha detto cosa

Prezzi VEED

Free

Base: 18 $ al mese

Pro: 30 $ al mese

Business: 70 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di VEED

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di VEED?

Una recensione su G2 dice:

Quello che mi piace davvero è l'accuratezza del servizio di sottotitolazione! L'ampio intervallo di stili mi aiuta anche a scegliere quello più adatto al tono dei miei video. Nel complesso, VEED è un prodotto che consiglio vivamente agli altri autori di video!

Quello che mi piace davvero è l'accuratezza del servizio di sottotitolazione! L'ampio intervallo di stili mi aiuta anche a scegliere quello più adatto al tono dei miei video. Nel complesso, VEED è un prodotto che consiglio vivamente agli altri autori di video!

7. Trint (Ideale per giornalisti e team multimediali che creano storie a partire da trascrizioni)

tramite Trint

Trint aiuta i giornalisti e i team dei media a convertire le registrazioni grezze in articoli pronti per la pubblicazione. Supporta la trascrizione in oltre 40 lingue e la traduzione in più di 50, rendendolo utile per la reportistica transfrontaliera senza dover ricorrere a strumenti esterni.

Una delle sue funzionalità, Story Builder, ti consente di estrarre citazioni, clip e momenti da più trascrizioni per creare narrazioni strutturate. Aiuta a organizzare interviste, conferenze stampa o copertura di panel in articoli o script coerenti.

La sintesi IA di Trint condensa lunghe interviste in punti chiave, preservando il contesto necessario per garantire l'accuratezza. A differenza di molte altre alternative a Verbit, Trint non addestra la propria IA sui tuoi contenuti, quindi le tue registrazioni rimangono private, anche dietro le quinte.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trint

Trova istantaneamente le frasi chiave nelle trascrizioni e aggiungi tag personalizzati per organizzare i momenti importanti

Modifica, commenta e rivedi le trascrizioni contemporaneamente con il tuo team, proprio come se lavorassi in Documenti Google

Usa l'app mobile Trint per registrare audio e generare trascrizioni in tempo reale

Limiti di Trint

La funzionalità/funzione di identificazione dei parlanti di Trint ha difficoltà a distinguere con precisione i parlanti, specialmente nelle registrazioni con dialoghi sovrapposti o interferenze

Prezzi di Trint

Starter 2024: 80 $ al mese per postazione

Advanced 2024: 100 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trint

G2: 4. 4/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 3,9/5 (oltre 10 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trint?

Una recensione su G2 dice:

Uso Trint da circa 4 anni. Spesso le persone che intervisto hanno accenti internazionali, non il tipico accento del Midwest. Ma Trint spesso capisce parole che non sono riuscito a sentire nei file audio originali. Questo mi ha davvero impressionato e ha reso il mio lavoro molto più facile.

Uso Trint da circa 4 anni. Spesso le persone che intervisto hanno accenti internazionali, non il tipico accento del Midwest. Ma Trint spesso capisce parole che non sono riuscito a sentire nei file audio originali. Questo mi ha davvero impressionato e ha reso il mio lavoro molto più facile.

8. Fathom (Ideale per i team commerciali e di assistenza clienti che necessitano di note di riunioni collegate al CRM)

via Fathom

Fathom è un assistente per riunioni basato sull'IA. Per i team commerciali e di supporto clienti, registra e trascrive le chiamate su Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, acquisendo informazioni critiche senza bisogno di prendere appunti manualmente.

Dopo la chiamata, Fathom IA genera automaticamente riepiloghi personalizzati incentrati sui punti chiave, sulle obiezioni e sui passaggi successivi. È possibile scegliere modelli per chiamate commerciali, check-in dei clienti o sessioni di onboarding per condividere note chiare e specifiche per ruolo con il proprio team o i propri client.

Hai bisogno di evidenziare un momento? Clip. Fathom ti consente di creare e inviare brevi estratti video direttamente in Slack. Con integrazioni native con Salesforce, HubSpot e Slack, Fathom sincronizza i riepiloghi/riassunti e i follow-up direttamente al tuo CRM.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fathom

Archivia tutte le chiamate dei clienti del tuo team in un unico hub ricercabile

Ricevi notifiche immediate, giornaliere o settimanali quando termini o argomenti specifici vengono menzionati durante le riunioni

Usa l'assistente IA per porre domande sulle chiamate passate, visualizzare riepiloghi/riassunti o generare follow-up

Limiti di Fathom

Sebbene Fathom si integri con CRM popolari come Salesforce e HubSpot, nonché con strumenti come Documenti Google, Asana e Slack, non supporta altre piattaforme ampiamente utilizzate come Trello, Monday.com e Zoho

Prezzi di Fathom

Free Forever

Premium: 19 $ al mese per utente

Edizione Team: 29 $ al mese per utente

Enterprise: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (oltre 5000 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 750 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

Una recensione su Capterra dice:

Adoro il modo in cui Fathom si occupa di tutto, registra le mie riunioni, le trascrive e mi invia via email un riepilogo/riassunto della riunione con gli elementi su cui intervenire. Mi fa risparmiare tantissimo tempo perché non devo prendere appunti né preoccuparmi di perdere qualcosa di importante.

Adoro il modo in cui Fathom si occupa di tutto, registra le mie riunioni, le trascrive e mi invia via email un riepilogo/riassunto della riunione con gli elementi da mettere in atto. Mi fa risparmiare tantissimo tempo perché non devo prendere appunti né preoccuparmi di perdere qualcosa di importante.

9. Fireflies (ideale per note di riunioni ricercabili e monitoraggio delle conversazioni di team)

tramite Fireflies

Fireflies. ai, uno strumento di presa appunti basato sull'IA per riunioni, registra e trascrive automaticamente le riunioni. Con Topic Trackers, puoi seguire temi specifici come "prezzi" o "punti critici dei clienti" e vedere con quale frequenza vengono menzionati nelle tue chiamate.

Verbit, invece, non offre strumenti di ritaglio multimediale o audio interattivi.

Con Fireflies. ai, puoi anche estrarre brevi frammenti audio condivisibili da momenti importanti per ricapitolare rapidamente o condividere con i tuoi colleghi. E quando desideri trasferire queste informazioni in altri strumenti, Fireflies ti consente di incorporare facilmente trascrizioni o file audio in piattaforme come Notion o Salesforce.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies

Rispondi direttamente a parti specifiche di una riunione o di un commento e rendi più facile il monitoraggio dei follow-up

Aggiungi reazioni rapide alle note o commenti per confermare gli aggiornamenti o evidenziare i momenti chiave senza interrompere il flusso

Controlla la visibilità organizzando le riunioni in canali aperti al team o limitati a membri selezionati

Limiti di Fireflies

Rispetto alla piattaforma web, l'app mobile Fireflies.ai non dispone di alcune funzionalità/funzioni come il vocabolario personalizzato e l'analisi dettagliata delle riunioni. Questa disparità può ostacolare gli utenti che si affidano ai dispositivi mobili per accedere alle note delle riunioni e alle trascrizioni mentre sono in movimento

Prezzi di Fireflies

Free Forever

Pro: 18 $ al mese per postazione

Business: 29 $ al mese per postazione

Enterprise: 39 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Fireflies

G2: 4,8/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 10 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies?

Una recensione su Capterra dice:

Il software Fireflies è stato utilizzato nel mio precedente posto di lavoro per registrare le riunioni e mi ha permesso di riascoltarle per prendere appunti. La registrazione audio è davvero ottima e la versione a pagamento consente di ottenere trascrizioni delle riunioni piuttosto accurate.

Il software Fireflies è stato utilizzato nel mio precedente posto di lavoro per registrare le riunioni e mi ha permesso di riascoltarle per prendere appunti. La registrazione audio è davvero ottima e la versione a pagamento consente di ottenere trascrizioni delle riunioni piuttosto accurate.

10. Temi (ideale per trascrizioni veloci, economiche e senza fronzoli per privati)

via Temi

Il servizio di trascrizione di Temi ti consente di inviare file audio e video in tutti i principali tipi di file per garantire la massima flessibilità. Una volta convertiti in testo, puoi modificare la trascrizione con timestamp ed etichette dei parlanti, monitorare le conversazioni e apportare facilmente le correzioni necessarie.

Successivamente, puoi scaricare la tua trascrizione in diversi formati, tra cui MS Word, PDF, SRT e VTT, per integrarla in documenti, presentazioni o sottotitoli video.

Le migliori funzionalità/funzioni di Temi

Carica i file tramite drag-and-drop o incolla gli URL da piattaforme come Dropbox e Vimeo per servizi di trascrizione rapidi

Modifica le trascrizioni con un semplice doppio tocco e scorciatoie da tastiera di base, con facili opzioni per scaricare e condividere

Le parole di riempimento evidenziate come "um" e "uh" possono essere rapidamente rimosse con un solo tocco

Limiti di Temi

Temi non consente agli utenti di aggiungere termini o nomi personalizzati al proprio dizionario, il che può influire sulla precisione dei contenuti tecnici o specifici del settore

Prezzi di Temi

Versione di prova gratuita

Pagamento: 0,25 $ al minuto di audio

Valutazioni e recensioni di Temi

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Temi?

Una recensione su G2 dice:

Il testo è facile da modificare e correggere, consentendo la condivisione di una trascrizione accurata

Il testo è facile da modificare e correggere, consentendo la condivisione di una trascrizione accurata

Vai oltre la trascrizione: prova ClickUp per una vera integrazione del flusso di lavoro

Verbit e le sue alternative offrono servizi di trascrizione e sottotitolazione affidabili. Ottieni trascrizioni accurate, assistenza multilingue e strumenti per gestire tutto, dalle lezioni alle riunioni legali.

Ma cosa succede se hai bisogno di qualcosa di più di una semplice trascrizione? Cosa succede se desideri che le note delle riunioni si trasformino automaticamente in attività, che i riepiloghi/riassunti evidenzino gli elementi su cui intervenire e che gli strumenti di collaborazione trasformino le conversazioni in azioni concrete?

È qui che ClickUp si distingue. Con esso, le tue riunioni, i clip e le note vocali possono essere registrati, trascritti e riepilogati/riassunti all'istante. ClickUp Brain ti aiuta a prendere decisioni, individuare elementi di azione e scadenze senza leggere l'intera trascrizione. E con ClickUp Docs, trasformi le intuizioni in piani, assegni attività e collabori con il tuo team in tempo reale.

Hai bisogno di qualcosa di più delle semplici trascrizioni? Registrati su ClickUp gratis.