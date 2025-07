i 10 migliori editor PDF IA per la modifica intelligente dei documenti nel 2025

Hai mai provato a modificare un file PDF e hai avuto l'impressione che ti stesse ostacolando?

Ti sei chiesto: "Perché questa tabella è ora a pagina 47?" (quando era iniziata a pagina 2) o "Perché non posso semplicemente cliccare e digitare?" In entrambi i casi, l'utilizzo del giusto editor PDF IA potrebbe essere la soluzione a questo problema.

Dalla modifica di una proposta aziendale alla firma di un contratto, un editor PDF IA gratuito ti aiuta a fare tutto più velocemente, con maggiore precisione e senza frustrazioni.

Abbiamo compilato un elenco di 10 strumenti di editor PDF per modificare il testo, riformattare i documenti, convertire i file PDF e implementare l'IA per la documentazione. Vediamoli insieme!

I migliori editor PDF IA in sintesi

Cosa cercare in un editor PDF IA?

Un normale editor PDF può svolgere il lavoro, ma è manuale, lento e richiede un lavoro extra. Uno strumento PDF basato sull'IA va oltre le funzionalità di base. Può riepilogare/riassumere lunghi report, estrarre dati corretti, correggere automaticamente fastidiosi errori e persino integrarsi con altri strumenti aziendali.

Per ottenere questi e altri vantaggi, cerca queste funzionalità/funzioni avanzate:

Modifica facile: Modifica testo, immagini e formattazione senza alterare la struttura del documento

Conversione di file: Trasforma i file PDF in documenti Word, fogli Excel o presentazioni PowerPoint senza alterarne la formattazione

Riepilogare/riassumere i contenuti: Lascia che Lascia che gli strumenti di web scraping estraggano frasi chiave e approfondimenti da lunghi report, contratti o documenti di ricerca in pochi secondi

Correzione automatica: Individua errori di battitura, errori grammaticali e frasi sconnesse e invia documenti digitali privi di errori

Riconosci il testo nelle scansioni: utilizza l'OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) per convertire i PDF dopo la scansione in testo completamente modificabile

Annotare i PDF: evidenzia, aggiungi commenti e evidenzia, aggiungi commenti e disegna sui PDF senza compromettere il layout

🧠 Curiosità: esistono nove diversi tipi di PDF? Dal PDF/A, creato per durare per sempre, al PDF/X, che aiuta i designer a ottenere stampe perfette, ognuno ha la sua funzione!

Evidenziare un PDF è utile per sottolineare punti chiave, rivedere dettagli importanti o collaborare con un team.

Ma la vera modifica dei documenti va oltre le semplici annotazioni. Richiede strumenti basati sull'IA in grado di trasformare il PDF in un documento modificabile.

Consulta questo elenco e valuta il livello di avanzamento di un editor PDF IA necessario per il tuo flusso di lavoro. Prima di scegliere, considera le dimensioni del tuo team, il budget e la compatibilità con la tua infrastruttura tecnologica esistente!

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (il migliore per la gestione delle attività e dei documenti basata sull'IA)

ClickUp , l'app per tutto il lavoro, aiuta i team a gestire, analizzare e agire sulle informazioni basate su documenti nel suo ecosistema basato sull'IA.

Organizza i tuoi documenti e PDF con il software di project management ClickUp

Invece di rivedere meticolosamente un PDF pagina per pagina, chiedi aiuto a ClickUp Brain. Consideralo il tuo assistente IA affidabile per riepilogare/riassumere contenuti, aggiungere testo, evidenziare punti chiave o generare report.

ClickUp Brain

Usa ClickUp Brain per porre domande, riepilogare/riassumere, evidenziare punti chiave e apportare correzioni

Puoi avere tutte le informazioni di cui hai bisogno in pochi secondi, senza dover leggere pagine infinite! Se solo potessi farlo nella vita reale! 👇🏼🤭

Inoltre, se desideri perfezionare ulteriormente i report generati dall'IA, l'assistente di scrittura di ClickUp Brain può aiutarti. Il controllo ortografico integrato e il suo meccanismo sensibile al contesto possono migliorare il documento per la comodità di tutti. Quindi, niente più lunghe revisioni dei documenti.

Documenti ClickUp

Abbinando ClickUp Brain a ClickUp Docs, puoi creare facilmente documentazione IA. Scrivi carte di progetto, crea campagne email, bozze di post per social media e blog e persino risposte ai tuoi messaggi utilizzando la funzionalità/funzione Scrivi con IA in ClickUp Docs.

Affina le idee, riepiloga/riassumi i contenuti e organizza i dettagli utilizzando ClickUp Docs

I PDF possono essere limitanti perché non sono modificabili e non consentono la collaborazione in tempo reale. Creando e archiviando i documenti su ClickUp, puoi evitare il fastidio delle versioni PDF statiche e l'infinita serie di email avanti e indietro.

Più membri del team possono modificare contemporaneamente lo stesso documento. Se devi richiamare l'attenzione su una parte specifica, le @menzioni ti consentono di collaborare con i colleghi direttamente nel documento.

Infine, puoi taggare sezioni specifiche e annotarle nel tuo PDF monitorando ogni modifica.

Correzione di bozze ClickUp

Assegna ai membri del team i commenti di Correzione di bozze di ClickUp che richiedono un'azione

Oltre al testo, Correzione di bozze di ClickUp ti consente di rivedere, annotare e fornire feedback su file immagine, video e PDF direttamente all'interno delle attività. Ad esempio, durante la revisione di contenuti video, puoi lasciare commenti collegati a timestamp specifici nella barra di riproduzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Consenti ai team di commentare e modificare facilmente i file PDF. Puoi anche discutere le attività relative ai PDF in tempo reale all'interno di ClickUp Docs

Connettiti a Google Drive, Dropbox e altre piattaforme di condivisione file per mantenere tutti i PDF facilmente accessibili

Converti le informazioni contenute nei PDF in attività concrete, assegnandole automaticamente ai membri del team più adatti

Configura le automazioni intelligenti di ClickUp per attivare azioni basate sui documenti, come approvazioni, aggiornamenti di stato o notifiche

Limiti di ClickUp

Le molteplici funzionalità possono comportare una curva di apprendimento ripida

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Edmund D., titolare di una piccola impresa, ha recensito ClickUp:

Più uso ClickUp, più diventa il punto focale del mio lavoro. Le diverse comunicazioni (note, PDF, email, spazio di archiviazione online) possono essere concentrate e raccolte in un unico posto per un facile accesso mentre si lavora su un'attività, che si tratti di un progetto o di un cliente.

💡 Suggerimento: utilizza AI Knowledge Manager di ClickUp Brain per rispondere istantaneamente alle domande sulle tue attività, sui documenti o sui progetti.

2. LightPDF (Ideale per l'analisi intuitiva dei documenti e la collaborazione)

tramite LightPDF

La funzionalità di chat IA di LightPDF (ChatPDF) ti consente di cogliere i punti principali di un report di 50 pagine in pochi clic o secondi. Questo editor PDF gratuito ti consente di porre domande sui documenti e fornisce risposte specifiche dal contenuto, offrendo al contempo spazio di archiviazione cloud gratuito.

La piattaforma utilizza ChatGPT, che sfrutta l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per facilitare una chat interattiva con i documenti PDF. Ad esempio, è possibile caricare un documento di ricerca e chiedere: "Quali sono i risultati chiave?" e ottenere immediatamente un riepilogo/riassunto conciso.

Le migliori funzionalità/funzioni di LightPDF

Sincronizza i file PDF su tutti i dispositivi con il suo sistema basato su cloud

Converte i documenti scansionati in formati modificabili grazie alla tecnologia OCR avanzata

Trasforma i documenti cartacei in PDF chiari e di alta qualità con uno scanner per telefono.

Rimuove la scrittura a mano e migliora le immagini

Limiti di LightPDF

Gli annunci pubblicitari e i pop-up che offrono sottoscrizioni a pagamento possono essere fastidiosi

La conversione dei file PDF è limitata

La versione gratuita limita diverse funzionalità/funzioni come l'elaborazione in batch, la chat multi-documento e altro ancora

Prezzi di LightPDF

Personale

Gratis per sempre

Piano settimanale: 13,99 $/settimana

Piano mensile: 19,99 $/mese

Piano semestrale: 59,99 $ per due anni

Business

Free Forever

Piano annuale: 89,95 $/anno

Piano triennale: 159,99 $/utente

Valutazioni e recensioni di LightPDF

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? Il 59% dei CIO cita la tecnologia cloud come catalizzatore dell'innovazione.

3. Editor PDF di Canva (ideale per trasformare PDF statici in documenti visivi)

Vuoi più libertà creativa? Importa un PDF nell'editor PDF di Canva per separare testo, immagini e sfondi in elementi modificabili.

Continua con il kit di strumenti creativi di Canva per modifiche uniche e guarda la magia che si dispiega con immagini, animazioni e font personalizzati. Puoi quindi scaricare il tuo lavoro in vari formati, inclusi PDF e JPG.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'editor PDF di Canva

Modifica i PDF personalizzando testo, immagini e sfondi in base allo stile della tua azienda

Aggiungi elementi multimediali come video e clip audio per rendere i tuoi PDF più accattivanti

Scegli tra oltre un milione di modelli di documenti predefiniti ed efficaci per velocizzare la creazione dei file

Riduci le dimensioni dei file mantenendo intatta la qualità grazie alla compressione intelligente

Limiti dell'editor PDF di Canva

Non è possibile modificare un documento scansionato o un file di sola immagine in Canva

La dimensione massima supportata per i file PDF è di 100 MB

Prezzi dell'editor PDF di Canva

Gratis per sempre

Valutazioni e recensioni dell'editor PDF di Canva

G2: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

💡 Suggerimento: quando lavori con PDF di grandi dimensioni contenenti più immagini, comprimi i file prima della condivisione. In questo modo le dimensioni dei file rimangono gestibili senza compromettere la qualità visiva.

📮ClickUp Insight: quasi l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio ora si affida a strumenti di IA per semplificare e accelerare le attività personali. Vuoi ottenere gli stessi vantaggi sul lavoro? ClickUp è qui per aiutarti! ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, può aiutarti a migliorare la produttività del 30% con meno riunioni, riepiloghi rapidi generati dall'IA e attività automatizzate.

4. DocHub (Ideale per una gestione efficiente dei documenti)

tramite DocHub

AI PDF Enhancer di DocHub utilizza l'apprendimento automatico per migliorare la qualità delle immagini e correggere i problemi di formattazione nei documenti scansionati. Lo fa offrendo allo stesso tempo spazio di archiviazione cloud illimitato e un'interfaccia di ricerca per individuare i file.

Questo software di collaborazione sui documenti ti fa sentire come se avessi un assistente che sa esattamente dove si trova ogni file.

Le migliori funzionalità/funzioni di DocHub

Trascina e rilascia le pagine PDF per disporle in un ordine diverso o ruotarle

Correggi automaticamente la formattazione dei documenti utilizzando il rilevamento del layout basato sull'IA

Estrai dati da più PDF e organizzali in informazioni strutturate

Applica modifiche in blocco a più documenti contemporaneamente

Aggiungi firme elettroniche legalmente vincolanti ai PDF con pochi clic

Limiti di DocHub

Gli utenti non possono proteggere con password i propri documenti nel piano Free

Prezzi di DocHub

Piano Free

Base: 11 $ al mese per utente

Pro: 16 $ al mese per utente

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DocHub

G2: 4,6/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 230 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di DocHub?

Una recensione su Capterra recita:

Dochub è molto conveniente e intuitivo da usare. Ha tutte le funzionalità/funzioni che potresti desiderare da un software per la firma di documenti.

👀 Lo sapevi? Il 47% dei dipendenti ritiene che il metodo di organizzazione digitale della propria azienda sia inefficace e difficile da navigare.

5. Adobe Acrobat con IA Assistant (ideale per l'elaborazione avanzata dei documenti)

tramite Adobe Acrobat con IA Assistant

Apri un documento scansionato in Adobe Acrobat e lascia che l'IA si rimbocchi le maniche e si metta subito al lavoro. Ad esempio, se devi modificare le specifiche di un prodotto in diversi file PDF, l'IA comprenderà il contesto e fornirà suggerimenti di modifica intelligenti.

Questo software per il flusso di lavoro dei documenti garantisce la coerenza in tutta la documentazione. È possibile riepilogare/riassumere, confrontare ed eseguire query sui contenuti di documenti di grandi dimensioni, risparmiando tempo e riducendo la revisione manuale.

Adobe Acrobat con IA Assistant: le migliori funzionalità/funzioni

Correggi le incongruenze dei documenti con l'IA che corregge la formattazione, le discrepanze dei font e gli spazi

Condividi e collabora utilizzando strumenti che monitorano le modifiche, gestiscono le versioni e proteggono i dati

Conserva le tabelle, regola i margini e mantieni la struttura originale con l'IA

Adobe Acrobat con IA Assistente: limitazioni

Funziona solo con PDF fino a 120 pagine e 25 MB di dimensione

Le risposte generate dall'IA possono essere imprecise e richiedere un intervento manuale

Prezzi di Adobe Acrobat con IA Assistant

Gratis: versione di prova gratuita per 7 giorni

Acrobat Standard: 12,99 $ al mese per utente

Acrobat Pro: 19,99 $ al mese per utente

Acrobat Pro: 23,99 $ al mese per licenza

Acrobat for Enterprise: Prezzi personalizzati

Acrobat AI Assistant: 4,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Adobe Acrobat con IA Assistant

G2: 4,5/5 (oltre 3.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali dell'Assistente IA di Adobe Acrobat?

Una recensione su Capterra recita:

Adobe Acrobat è estremamente facile da usare per le attività PDF di base.

🧠 Curiosità: Il "Progetto Camelot" del cofondatore di Adobe, il dottor John Warnock, nel 1990 ha dato vita al PDF (Portable Document Format). Il suo scopo era quello di consentire la comunicazione elettronica e convertire le informazioni stampate in un formato digitale.

6. UPDF (Il migliore per annotare documenti PDF)

tramite UPDF

Hai difficoltà a comprendere un documento PDF di ricerca? UPDF può convertire il tuo file complesso in una mappa mentale e visualizzare le informazioni in un formato facilmente comprensibile.

Inoltre, oltre ad annotare un PDF, puoi lasciare altri documenti in diverse sezioni del PDF per consultarli in un secondo momento con allegati apribili.

Le migliori funzionalità/funzioni di UPDF

Traduci i contenuti all'interno del PDF senza passare da uno strumento all'altro

Usa note adesive, adesivi, didascalie di testo e barrature per collaborare

Lavora su Windows, Mac, iOS e Android con un'unica licenza per tutti i dispositivi

Limiti di UPDF

La funzione di ricerca nei PDF può essere complessa

Non supporta JavaScript e/o la funzionalità Markdown nei documenti avanzati

Prezzi di UPDF

Privati

UPDF Pro : 39,99 $/anno/utente e 69,99 $/a vita/utente

Assistente IA : 29 $/trimestre/utente

UPDF Sign: 9 $/mese/utente

Enterprise

Piano annuale UPDF : 79 $/utente

Piano UPDF Lifetime: 109 $/utente

Prezzi personalizzati per più di dieci utenti

Valutazioni e recensioni di UPDF

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di UPDF?

Una recensione su G2 recita:

Adoro il fatto che sia facile da usare per tutte le mie esigenze relative ai PDF. Posso aprire qualsiasi PDF con facilità. Apprezzo anche il fatto che quando ho bisogno di aiuto e assistenza, basta un clic.

7. OnlyOffice (Ideale per team che cercano una collaborazione in tempo reale)

tramite OnlyOffice

Con OnlyOffice, più membri del team possono modificare i PDF contemporaneamente. Possono discutere le modifiche tramite la chat integrata o lasciando commenti sul PDF. La cosa utile è che possono anche passare alle videochiamate e alle chiamate audio utilizzando il plugin Jitsi per modifiche complesse.

Questa collaborazione in tempo reale semplifica il processo di modifica, riduce i ritardi e mantiene tutti allineati senza uscire dal documento.

Le migliori funzionalità/funzioni di OnlyOffice

Lavora su più formati con elaborazione di testi, fogli di calcolo e presentazioni integrati

Gestisci le email in modo efficiente con filtri avanzati e firme digitali personalizzabili

Crea moduli PDF interattivi con caselle di testo, menu a tendina e caselle di controllo per una raccolta dati semplificata

Limiti di OnlyOffice

Il processo di configurazione può essere complesso per i nuovi utenti

Offre funzionalità/funzioni limitate per la lettura dei file PDF

Le integrazioni di terze parti con app esterne al cloud sono limitate

Prezzi di OnlyOffice

Docs Enterprise (in loco): 2.100 $ (licenza di 1 anno)

Starter Cloud: Gratis

Business Cloud: 30 $ al mese per utente

Enterprise On-premises: 6550 $/server (prezzo di partenza)

Valutazioni e recensioni di OnlyOffice

G2: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di OnlyOffice?

Una recensione su G2 recita:

Una delle cose che mi piace di più di OnlyOffice è l'ampio intervallo di funzionalità/funzioni e strumenti che mi consentono di creare e modificare documenti, fogli di calcolo e presentazioni in modo efficiente ed efficace.

8. Nitro Pro (ideale per team aziendali integrati nell'ecosistema Microsoft 365)

tramite Nitro Pro

Nitro Pro rispecchia l'interfaccia di Microsoft Office su Windows e la barra degli strumenti Apple su Mac. Questo layout familiare consente al tuo team di non perdere tempo a cercare gli strumenti: possono iniziare subito a lavorare.

Questa coerenza tra le piattaforme riduce la curva di apprendimento, accelera l'adozione e mantiene fluidi i flussi di lavoro, indipendentemente dal fatto che si tratti di modificare, convertire o rivedere i PDF.

Funzionalità/funzioni migliori di Nitro Pro

Applica password aperte e con autorizzazione ai PDF per controllare chi può visualizzarli o modificarli

Completa i moduli e invia i documenti per la firma utilizzando la soluzione eSign integrata di Nitro, senza bisogno di stampare, firmare e scansionare

Converti rapidamente i PDF in altri formati e riduci le dimensioni dei file di grandi dimensioni per una facile condivisione

Limiti di Nitro Pro

La conversione del formato può essere talvolta imprecisa o incompleta

Le funzionalità OCR avanzate sono limitate

Prezzi di Nitro Pro

Gratis: versione di prova gratuita per 14 giorni

Nitro PDF Pro: 17,69 $ al mese per utente

Nitro PDF Standard: 17,70 $ al mese per utente

Nitro PDF Pro : 295,00 $ per utente/all'anno

Nitro PDF Plus: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nitro Pro

G2: 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 530 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nitro Pro?

Una recensione su Capterra recita:

Semplice da utilizzare con più schede aperte, ottimo per i documenti consultati frequentemente. Facile da evidenziare e annotare e da cercare (se ottimizzato).

📖 Leggi anche: Come rimuovere rapidamente e facilmente le evidenziazioni in un PDF

9. iScanner (ideale per calcolare aree e regolare automaticamente le immagini)

tramite iScanner

Le funzionalità/funzioni basate sull'IA, come la misurazione dell'area e il conteggio degli oggetti, sono parte integrante del kit di strumenti di iScanner. Grazie a queste funzionalità, è possibile misurare le dimensioni di una stanza o contare elementi simili in una foto, riducendo i calcoli manuali.

L'app include anche modalità di scansione specializzate per diversi tipi di documenti ed è compatibile con Android e iOS. Che tu stia scansionando una carta d'identità, un passaporto o un documento normale, iScanner regola automaticamente le impostazioni.

le migliori funzionalità/funzioni di iScanner

Estrai e modifica il testo dai documenti scansionati utilizzando l'OCR in oltre 20 lingue

Risolvi equazioni matematiche all'istante puntando la fotocamera: perfetto per studenti e professionisti dei dati

Utilizza i modelli di compilazione automatica per semplificare le attività ripetitive e la gestione dei moduli

limiti di iScanner

Organizzare i file PDF sull'app può essere difficile

Gli annunci pop-up possono essere fastidiosi per alcuni utenti

prezzi di iScanner

Versione di prova gratuita per 3 giorni

Premium: 9,99 $ al mese per utente

valutazioni e recensioni di iScanner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. ABBYY FineReader (Ideale per la digitalizzazione avanzata dei documenti)

tramite ABBYY FineReader

I documenti con formattazione complessa o scarsa qualità di scansione possono essere difficili da gestire. Tuttavia, gli algoritmi IA integrati di ABBYY riconoscono i testi in vari tipi di documenti in oltre 150 lingue.

Ad esempio, nel settore governativo, i team possono utilizzare questo strumento per digitalizzare grandi volumi di documenti archiviati. La sua capacità di gestire più lingue e mantenere la formattazione può aiutare le agenzie a convertire i documenti cartacei in file digitali ricercabili.

Funzionalità/funzioni principali di ABBYY FineReader

Individua le modifiche tra le bozze, aiuta i team a monitorare le revisioni e mantieni il controllo delle versioni utilizzando il software di confronto dei documenti

Unisci più documenti mantenendo la formattazione coerente in tutte le pagine

Modifica testo e paragrafi direttamente nei PDF senza convertirli in altri formati

Limiti di ABBYY FineReader

Mancano le impostazioni dell'ordine di lettura nell'editor OCR

I documenti con simboli speciali potrebbero non essere convertiti correttamente

Prezzi di ABBYY FineReader

FineReader PDF Standard per Windows: 16 $ al mese per utente

FineReader PDF Corporate per Windows: 24 $ al mese per utente

FineReader PDF per Mac: 69 $/anno per utente

Piani FineReader PDF per aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ABBYY FineReader

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ABBYY?

Una recensione su Capterra recita:

La sua accuratezza nel riconoscere i caratteri e nel formattare l'output in modo quasi identico al file di input.

📖 Leggi anche: Come caricare facilmente un PDF su ChatGPT

Dì addio alle modifiche manuali con ClickUp

La possibilità di modificare, annotare, riepilogare/riassumere e automatizzare le attività nei PDF (come contratti o report) aumenta la produttività e riduce il lavoro manuale richiesto.

La maggior parte degli editor PDF IA semplifica questo processo, ma ClickUp fa un passo avanti!

Va oltre la tradizionale modifica dei PDF integrando la gestione dei documenti basata sull'IA, l'automazione delle attività e la collaborazione in team in un'unica piattaforma.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratuitamente per migliorare la tua collaborazione complessiva.