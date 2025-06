Le 11 migliori alternative e concorrenti di Guidde nel 2025

Hai il compito di creare una guida passo passo per il tuo team. Hai bisogno di un software di documentazione video che acquisisca facilmente i processi sullo schermo, aggiunga annotazioni ed esporti in più formati, il tutto senza una curva di apprendimento ripida.

Certo, c'è Guidde. È uno strumento prezioso per fare tutto questo. Ma se stai cercando strumenti alternativi con funzionalità di modifica avanzate, personalizzazione del marchio o elementi interattivi, sei nel posto giusto.

Che si tratti di onboarding degli utenti, documentazione dei prodotti o materiali di formazione, lo strumento giusto può fare la differenza.

Esplora quindi 11 delle migliori alternative a Guidde per aiutarti a creare video professionali, pubblicare documentazione software e mantenere alto il coinvolgimento degli utenti, il tutto in pochi clic.

👀 Lo sapevi? Il termine "taglio" deriva dall'atto fisico di tagliare la pellicola. Anche con la modifica digitale, gli editor continuano a "tagliare" i video come parte del loro flusso di lavoro.

Cosa cercare nelle alternative a Guidde?

Con l'evoluzione della formazione sui prodotti, gli strumenti di documentazione video devono offrire soluzioni professionali e scalabili. Ecco cosa cercare nelle alternative a Guidde:

Creazione di video professionali : scegli uno strumento con funzionalità di modifica avanzate, narrazione chiara, animazioni fluide e strutturazione precisa dei video per migliorare la chiarezza. I video di formazione automatizzati garantiscono coerenza ed efficienza

Miglioramento IA : cerca testo generato dall'IA, didascalie automatiche e riepiloghi intelligenti per semplificare i flussi di lavoro. I migliori strumenti utilizzano l'IA per la documentazione al fine di perfezionare gli script, automatizzare le modifiche e ottimizzare la chiarezza; i sistemi di rilevamento bypass sono un vantaggio aggiuntivo

Esportazione multi-formato : garantisci la compatibilità con vari tipi di file, risoluzioni e opzioni di incorporamento per massimizzare la portata senza sacrificare la qualità

Collaborazione in team : i contenuti generati dall'IA devono integrarsi con le aree di lavoro condivise, consentendo un lavoro di squadra senza soluzione di continuità senza sostituire la supervisione umana

Sicurezza aziendale : dai priorità alla crittografia, al rilevamento IA e alle tracce di audit per salvaguardare i contenuti e impedire accessi non autorizzati

Contenuti pronti per il marketing: scegli uno strumento con elementi interattivi per creare video coinvolgenti e condivisibili, aumentando l'adozione dei prodotti e la produzione di video per il project management

🧠 Curiosità: i dipendenti impiegano in genere dal 40% al 60% di tempo in meno per apprendere i contenuti attraverso piattaforme di e-learning, che spesso utilizzano tutorial video, rispetto alle impostazioni tradizionali in aula.

Le migliori alternative a Guidde in sintesi

Strumento Migliori funzionalità/funzioni Ideale per Prezzi ClickUp Generatore di script video basato su IA e creazione di contenuti Registrazione dello schermo e trascrizione istantanea Documenti integrati, modelli e gestione dei progetti Collaborazione e automazione senza soluzione di continuità Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Piano Free; versione di prova gratuita per 30 giorni; personalizzazione disponibile per le aziende Scribe Generazione di guide passo passo basata su IA Screenshot e istruzioni annotati Modelli personalizzabili Esportazione in più formati (PDF, HTML, video) Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni Piano Free disponibile; piani a pagamento per funzionalità avanzate; personalizzazione per team Loom Registrazione e condivisione rapida di video Riepiloghi automatici e rimozione delle parole di riempimento Integrazioni con strumenti di lavoro Conversione di video in procedure operative standard Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Piano Free disponibile; versione di prova gratuita per i piani a pagamento; prezzi personalizzati per le aziende Confluence Base di conoscenza aziendale strutturata, oltre 75 modelli personalizzabili, collaborazione in tempo reale, integrazione con Jira Piccole imprese, aziende di medie dimensioni e grandi aziende Piano Free disponibile; versione di prova gratuita per i piani a pagamento; personalizzazione per le aziende Notion Documenti flessibili, wiki e bacheche di progettoCreazione di contenuti assistita da IA Supporto multilingue Personalizzazione drag-and-drop Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Piano Free disponibile; versione di prova gratuita per i piani a pagamento; personalizzazione per le aziende Trainual Creazione di documenti di formazione e procedure operative standard basate sull'IA Cartelle strutturate e percorsi di formazione personalizzati Monitoraggio dei progressi e certificazione Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Versione di prova gratuita disponibile; personalizzazione per le aziende Snagit Cattura a scorrimento a pagina intera Annotazioni su video e screenshot Preset e scorciatoie per il flusso di lavoro Sincronizzazione cloud Privati, piccole imprese Versione di prova gratuita disponibile; Prezzi per il settore educativo e aziendale; Personalizzazione per le aziende Tango Acquisizione del flusso di lavoro in tempo reale, guide passo passo cliccabili nell'app, analisi sull'utilizzo delle guide, suggerimenti e note aggiunti Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Piano Free disponibile; versione di prova gratuita per i piani a pagamento; prezzi personalizzati per le aziende Camtasia Suite avanzata per la modifica dei video Quiz interattivi e didascalie Schermo verde e transizioni Strumenti audio e voce fuori campo Piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Versione di prova gratuita disponibile; personalizzazione per le aziende FlowShare Documentazione automatica del flusso di lavoro Modifica in blocco e modelli di branding Esportazione in più formati (PDF, PPTX, HTML) Offuscare i dati sensibili Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Versione di prova gratuita disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Zight Registrazione e condivisione istantanea dello schermo Annotazioni e creazione di GIF Condivisione basata su cloud Integrazioni con Slack, Jira e Trello Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni Piano Free disponibile; versione di prova gratuita per i piani a pagamento; prezzi personalizzati per le aziende

Le 11 migliori alternative a Guidde

Approfondiamo le funzionalità/funzioni chiave, i vantaggi, i limiti, i prezzi e le valutazioni per scoprire quale alternativa a Guidde funziona meglio per te:

1. ClickUp (Ideale per la generazione di contenuti IA e l'ottimizzazione del flusso di lavoro)

Registra, condividi e organizza le registrazioni dello schermo senza lasciare la tua area di lavoro con ClickUp Clips

Se stai cercando un'alternativa a Guidde che combini la generazione di documentazione video completa basata sull'IA con una collaborazione senza soluzione di continuità, ClickUp è uno dei migliori contendenti. L'app per tutto il lavoro va oltre il tradizionale software di documentazione video; aiuta i team, dalle startup alle aziende globali, a rimanere produttivi.

ClickUp Clips è un'alternativa integrata, collaborativa ed economica agli strumenti di registrazione video autonomi. Conserva tutte le tue comunicazioni video e i tuoi feedback in un unico posto.

Ti consente di registrare e condividere registrazioni dello schermo senza il fastidio di scrivere lunghe spiegazioni o destreggiarti tra più strumenti di documentazione video.

Che tu stia eseguendo attività, fornendo feedback agli utenti o creando video esplicativi, Clip rende tutto semplice ed efficiente, perfetto per materiali di formazione, guide passo passo e onboarding degli utenti. Puoi anche registrare e inviare clip solo audio per feedback o istruzioni rapide.

ClickUp Clips si integra anche con ClickUp Brain, rendendo le tue registrazioni ancora più utili. Una volta terminata la registrazione, ClickUp Brain trascrive automaticamente il video, consentendoti di cercare dettagli chiave senza dover scorrere l'intero clip, ideale per rivedere la raccolta dei feedback degli utenti, le note di progetto o i materiali di formazione.

Migliora la tua scrittura con ClickUp Brain, un assistente basato sull'IA personalizzato in base al tuo stile di lavoro

Mentre Guidde si concentra sulla registrazione dello schermo, ClickUp Brain fa un passaggio in più con il suo Video Script Generator, che ti aiuta a creare script che corrispondono allo scopo, al pubblico e al tono del tuo video. Invece di partire da zero, ottieni suggerimenti basati sull'IA che sembrano raffinati ma naturali.

Oltre alla scrittura, ClickUp Brain perfeziona la grammatica, la chiarezza e il coinvolgimento, assicurando che i tuoi script risuonino con il tuo pubblico, cosa che Guidde non offre. E se sei bloccato sulle idee, i suoi prompt di scrittura IA per il video marketing possono stimolare concetti freschi e narrazioni uniche che aiutano i tuoi contenuti a distinguersi.

Crea contenuti e costruisci la knowledge base della tua azienda insieme a ClickUp Docs

Altre funzionalità/funzioni di ClickUp che lo rendono una valida alternativa a Guidde includono ClickUp Docs, che semplifica la collaborazione, la redazione assistita da IA e l'organizzazione dei contenuti. Puoi facilmente migliorare i documenti con collegamenti, tabelle, segnalibri e formattazione personalizzabile per un'interfaccia strutturata e intuitiva.

Il controllo antiplagio integrato garantisce che i tuoi contenuti rimangano unici.

Oltre alla documentazione video, ClickUp offre un intervallo di modelli di scrittura di contenuti per strategie di marketing, gestione di campagne e pianificazione di eventi.

Ad esempio, il modello ClickUp Video Production semplifica il processo spesso complesso e dispendioso in termini di tempo della produzione video. Questo modello mantiene tutto organizzato e in linea, dalla pianificazione e pre-produzione alla modifica e alla consegna finale.

Con Guidde puoi:

Definisci gli obiettivi creativi e monitora lo stato di avanzamento

Organizza e semplifica le attività di pre-produzione

Assegna e pianifica le risorse e le attrezzature di produzione

Supervisiona in modo efficace i flussi di lavoro di post-produzione

Che tu stia esplorando come utilizzare l'IA nel content marketing o abbia bisogno di un modello per il tuo prossimo progetto creativo, gli strumenti e le funzionalità di ClickUp sono progettati per supportare la produttività e la creatività del tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Ottieni risposte immediate, genera contenuti e automatizza gli aggiornamenti con l'assistenza IA

Crea e trascrivi registrazioni dello schermo per formare i membri del team o mostrare le funzionalità/funzioni dei prodotti con ClickUp Clips

Automatizza le approvazioni dei contenuti in modo che le attività procedano non appena vengono revisionate

Accedi a oltre 100 strumenti supportati da ricerche con prompt personalizzati per ruoli e attività specifici

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero trovare inizialmente eccessive le numerose funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 dice

Ha letteralmente TUTTE le funzionalità in un'unica app. Registra clip, monitora il tempo, tiene traccia dei progetti di servizio o dello sviluppo dei prodotti. L'ho scoperto per caso e sono davvero felice di averlo fatto... Ho usato Trello, Monday.com, Bitrix e tutte le altre app disponibili sul mercato per questo scopo in 10 diverse organizzazioni. Niente è paragonabile a questo.

Ha letteralmente TUTTE le funzionalità in un'unica app. Registra clip, monitora il tempo, tiene traccia dei progetti di servizio o dello sviluppo dei prodotti. L'ho scoperto per caso e sono davvero felice di averlo fatto... Ho usato Trello, Monday.com, Bitrix e tutte le altre app disponibili per questo scopo in 10 diverse organizzazioni. Niente è paragonabile a questo.

📚 Leggi anche: I migliori strumenti di creazione di contenuti IA

2. Scribe (ideale per generare automaticamente guide passo passo)

via Scribe

Con Scribe, puoi automatizzare guide passo passo e documentazione utente con un solo clic. Basta premere "Avvia acquisizione", seguire la procedura sullo schermo e lasciare che Scribe si occupi del resto, inclusi screenshot annotati, descrizioni ed evidenziazioni. Modifica, riorganizza o aggiungi dettagli prima della condivisione.

Hai bisogno di una piattaforma completa per la gestione delle conoscenze? Combina guide, aggiungi screenshot o incorpora video da YouTube, Loom e Vimeo. La generazione di documentazione basata sull'IA di Scribe formatta tutto in documentazione di alta qualità con branding personalizzato.

A differenza di Guidde, che limita le acquisizioni a 100 passaggi, Scribe ne supporta 200, essenziali per la documentazione complessa. Inoltre, mentre l'app desktop di Guidde ha un aspetto aziendale, l'interfaccia intuitiva di Scribe rende la documentazione dei processi più veloce e semplice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scribe

Genera guide passo passo basate sull'IA con screenshot e istruzioni

Cattura un numero illimitato di passaggi con annotazioni, avvisi e suggerimenti

Modifica le guide con annotazioni, immagini ritagliate e dettagli oscurati

Formatta rapidamente i contenuti con modelli personalizzabili

Condividi le guide direttamente, incorporale nelle piattaforme o esportale in formato HTML, PDF o video

Limiti di Scribe

Scribe può essere costoso, soprattutto per i team che necessitano di funzionalità avanzate

Funzionalità e personalizzazione basate su algoritmi avanzati disponibili solo con una sottoscrizione a pagamento

Prezzi di Scribe

Base: Gratis

Pro Team: 15 $ al mese per postazione

Pro Personal: 29 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Scribe

G2: 4,8/5 (oltre 330 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

3. Loom (Ideale per creare video dimostrativi didattici)

via Loom

Comunicare tramite video è più veloce e più personale che scrivere lunghi messaggi. Ecco perché team, educatori e aziende utilizzano Loom per la documentazione degli utenti, i materiali di formazione e l'onboarding dei dipendenti tramite video. Puoi condividere facilmente i video Loom con team interni, client o un pubblico globale.

Loom include funzionalità di modifica video di base, che consentono di tagliare i video, unire clip e rimuovere riempitivi o silenzi imbarazzanti con la visualizzazione affiancata di video e trascrizioni, una funzionalità spesso assente nelle alternative a Guidde. Inoltre, con il branding personalizzato e gli elementi interattivi, puoi rendere i tuoi contenuti più coinvolgenti e professionali.

Funzionalità/funzioni migliori di Loom

Lavora più velocemente con titoli automatici, riepiloghi/riassunti automatici e rimozione delle parole di riempimento

Integrazione con Google Workspace, Slack e altri strumenti per il posto di lavoro

Proteggi i dati con SSO, SCIM e criteri di conservazione personalizzati

Converti i video in procedure operative standard strutturate e basate su testo

Limiti di Loom

Occasionali problemi tecnici con l'hosting video

Lo strumento di ritaglio nell'editor manca di precisione

Prezzi di Loom

Starter: Gratis

Business : 18 $ al mese per utente

Business + IA: 24 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Loom

G2: 4,7/5 (oltre 2.050 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 450 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Loom?

Una recensione su TrustRadius recita:

Si tratta di un ottimo strumento semplice per registrare video. Aiuta a condividere idee di prodotto all'interno del team per muoversi più rapidamente verso possibili nuovi sviluppi. Crea video per la formazione interna per diverse aree aziendali prima e dopo il rilascio. E per condividere bug con i diversi team per aiutarli a trovare soluzioni più rapidamente.

Si tratta di uno strumento semplice ed efficace per registrare video. Aiuta a condividere idee sui prodotti all'interno del team per accelerare i possibili nuovi sviluppi. Crea video per la formazione interna delle diverse aree aziendali prima e dopo il rilascio dei prodotti. E condividi i bug con i diversi team per aiutarli a trovare soluzioni più rapidamente.

4. Confluence (Ideale per creare una knowledge base aziendale)

via Confluence

Cercare i dettagli di un progetto non dovrebbe richiedere più tempo del lavoro vero e proprio. Invece di scavare tra le email o inviare messaggi ai colleghi per trovare i file mancanti, i team hanno bisogno di un hub centralizzato dove tutto sia facilmente accessibile.

Questo è esattamente ciò che offre Confluence: un'area di lavoro interconnessa per la collaborazione in tempo reale, la documentazione dei progetti e la condivisione delle conoscenze senza caos.

A differenza di Guidde, Confluence funge da wiki aziendale e strumento di project management. I team di ingegneria, marketing e operazioni possono archiviare note delle riunioni, piani sprint, guide di onboarding e roadmap dei prodotti in un unico spazio ricercabile.

Non perdere più tempo a cercare documenti, ripetere il lavoro o gestire informazioni sparse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Confluence

Organizza la documentazione aziendale in una knowledge base strutturata

Utilizza oltre 75 modelli personalizzabili per strategia, pianificazione e reportistica

Collega la documentazione ai problemi Jira in tempo reale per un monitoraggio migliore

Limiti di Confluence

Curva di apprendimento ripida per i team che non hanno familiarità con gli strumenti di collaborazione

I risultati della ricerca non sono sempre i più pertinenti

Flessibilità limitata durante la modifica delle tabelle

Prezzi di Confluence

Free

Standard : 6,40 $ al mese per utente

Premium : 12,30 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2: 4. 1/5 (oltre 3.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.500 recensioni)

5. Notion (Ideale per la documentazione flessibile e la creazione di contenuti assistita dall'IA)

tramite Notion

Quando hai bisogno di un'area di lavoro flessibile per gestire tutto, dai documenti ai progetti, Notion offre un hub connesso che migliora la produttività del team e l'automazione del flusso di lavoro. Inizialmente progettata come app per prendere appunti, si è evoluta in un potente strumento per creare testi generati dall'IA, costruire wiki collaborativi e semplificare la gestione delle attività, il tutto in un unico posto.

Notion si distingue per la sua area di lavoro personalizzabile, che offre blocchi di costruzione drag-and-drop per dare forma alla configurazione ideale. Sebbene funzioni bene come semplice editor di testo, il suo pieno potenziale emerge quando viene utilizzato per organizzare le sequenze temporali dei progetti, centralizzare le conoscenze aziendali e migliorare la collaborazione tra i team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Crea e organizza documenti, wiki e bacheche di project management in un'unica piattaforma

Usa l'IA per raccogliere idee, creare contenuti simili a quelli umani e semplificare informazioni complesse

Traduci, adatta e perfeziona i contenuti per più lingue e destinatari

Limiti di Notion

Le prestazioni possono rallentare o bloccarsi durante la gestione di grandi set di dati

L'accesso al registro di controllo è limitato agli utenti del piano Enterprise

Prezzi di Notion

Free Forever

In più: 12 $ al mese per utente

Business: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Notion IA è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 10 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Una recensione su G2 recita:

Per me, Notion è un'app fantastica che ti aiuta a rimanere organizzato e produttivo! Notion è come un'area di lavoro all-in-one che puoi personalizzare in base alle tue esigenze, così puoi fare tutto, dal prendere appunti alla gestione delle attività. La parte migliore è che è davvero facile da usare, grazie alla sua interfaccia utente intuitiva e alla pratica funzione di ricerca.

Per me, Notion è un'app fantastica che ti aiuta a rimanere organizzato e produttivo! Notion è come un'area di lavoro all-in-one che puoi personalizzare in base alle tue esigenze, così puoi fare tutto, dal prendere appunti alla gestione delle attività. La parte migliore è che è davvero facile da usare, grazie alla sua interfaccia utente intuitiva e alla pratica funzione di ricerca.

6. Trainual (ideale per la documentazione relativa all'inserimento e alla formazione)

via Trainual

Trainual è una piattaforma basata su testo progettata per creare procedure operative standard, materiali di formazione per i dipendenti e guide di onboarding. Che tu inizi con modelli personalizzabili, carichi documenti esistenti o generi testo basato sull'intelligenza artificiale, Trainual semplifica la gestione delle conoscenze.

Consente inoltre alle aziende di strutturare i flussi di lavoro, assegnare corsi di formazione specifici per ruolo e monitorare lo stato di avanzamento dei dipendenti con test e certificazioni integrati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trainual

Genera contenuti basati sull'IA e grafici di processo passo dopo passo per una facile condivisione

Archivia i documenti di formazione in cartelle strutturate per un accesso rapido

Crea percorsi di formazione personalizzati e monitora lo stato di avanzamento con report dettagliati

Limiti di Trainual

I nuovi utenti potrebbero incontrare qualche difficoltà iniziale

La piattaforma ha un costo elevato rispetto alle alternative

Mancanza di funzionalità di rilevamento IA

Prezzi di Trainual

Piccolo : 299 $/mese

Medium : 349 $ al mese

Crescita : 499 $/mese

Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trainual

G2: 4,7/5 (oltre 790 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 470 recensioni)

7. Snagit (Il migliore per acquisire e annotare screenshot e video)

tramite Snagit

Hai difficoltà a catturare un'intera pagina web senza unire più screenshot? La funzionalità di cattura a scorrimento di Snagit ti consente di acquisire screenshot a pagina intera con un solo clic, semplificando la documentazione e i tutorial.

Hai bisogno di registrare lo schermo o la webcam? Snagit offre registrazioni illimitate dello schermo con funzione di ritaglio video integrata, così puoi perfezionare i contenuti prima della condivisione. Sincronizza i tuoi file direttamente su Google Drive, OneDrive o Dropbox per un accesso senza interruzioni.

Con preset personalizzabili e scorciatoie da tastiera, Snagit semplifica i flussi di lavoro per una creazione più rapida dei contenuti, offrendo un vantaggio rispetto a Guidde per l'acquisizione e la modifica dello schermo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Snagit

Accedi a risorse royalty-free per migliorare documenti, tutorial e presentazioni

Tagga e aggiungi immagini o video ai preferiti per organizzarli facilmente

Filtra le acquisizioni per data, tipo di file o applicazione

Limiti di Snagit

Mancanza di funzionalità/funzioni avanzate di collaborazione

Prezzi di Snagit

Individuale e aziendale : 39 $/anno, fatturato annualmente

Istruzione: 48 $/anno, fatturato annualmente

Valutazioni e recensioni di Snagit

G2: 4,7/5 (oltre 5.300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 470 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Snagit?

Secondo una recensione su Reddit:

Sebbene esistano metodi più rapidi e semplici, come l'uso della funzione "Stampa schermo", Snagit offre strumenti sufficientemente leggeri da renderlo un prodotto valido per me.

Sebbene esistano metodi più rapidi e semplici, come l'uso della funzione "Stampa schermo", Snagit offre strumenti sufficientemente leggeri da renderlo un prodotto valido per me.

8. Tango (Ideale per creare guide di formazione software)

via Tango

Tango e Guidde eccellono entrambi nella creazione di guide di formazione software passo passo, ma soddisfano esigenze diverse. Mentre Guidde è specializzato nella documentazione video, Tango si concentra sulla guida in-app per la formazione interna sul software.

Con l'estensione per browser di Tango, i team possono acquisire automaticamente i flussi di lavoro, generare guide passo passo e fissarli direttamente all'interno delle app che utilizzano quotidianamente. Questo lo rende uno strumento ideale per l'onboarding dei dipendenti, la documentazione dei processi e la semplificazione delle operazioni interne.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tango

Tieni traccia delle prestazioni delle demo con analisi su visualizzazioni, tassi di completamento e abbandoni

Crea guide cliccabili in tempo reale con l'estensione per browser

Fissa guide, suggerimenti o note a elementi specifici dell'app per facilitarne la consultazione

Limiti di Tango

Tango non genera automaticamente il testo durante la digitazione, richiedendo l'inserimento manuale

Mancanza di funzionalità di rilevamento IA

Prezzi di Tango

Free

Pro: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tango

G2: 4,8/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? Circa il 74% dei formatori integra l'apprendimento tramite video nei propri programmi, con un utilizzo che raggiunge l'88% nelle grandi aziende.

9. Camtasia (Ideale per la modifica avanzata di video)

tramite Camtasia

Vuoi creare demo interattive dei prodotti o webinar? Camtasia ti garantisce che non avrai bisogno di competenze di modifica video e offre una suite completa per contenuti raffinati e professionali.

Mentre Guidde non offre funzionalità di modifica avanzate, Camtasia include effetti schermo verde, transizioni personalizzabili e modifica audio precisa, perfetti per video didattici, corsi di e-learning e contenuti di marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di Camtasia

Regola il volume, aggiungi musica di sottofondo e registra voci fuori campo per spiegazioni chiare

Aggiungi didascalie, commenti e screenshot per evidenziare i dettagli importanti

Crea quiz interattivi per migliorare l'eLearning e i video di formazione

Limiti di Camtasia

Richiede tempo per imparare a utilizzarlo in modo efficace

Non ideale per catturare rapidamente schermate

Prezzi di Camtasia

Camtasia Essentials : 203,02 $ al mese, fatturato annualmente

Camtasia Create : 281,04 $ al mese, fatturato annualmente

Camtasia Pro: 563 $ al mese, fatturato annualmente

Valutazioni e recensioni di Camtasia

G2: 4,6/5 (oltre 1450 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 430 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Camtasia?

Una recensione su G2 recita:

Continuo a tornarci. È così facile da usare ed è estremamente veloce per apportare modifiche rapide ai tuoi video. È estremamente facile integrare materiali video esistenti e accetta un'ampia gamma di file video e formati.

Continuo a tornarci. È così facile da usare ed è estremamente veloce per apportare modifiche rapide ai tuoi video. È estremamente facile integrare materiali video esistenti e accetta un'ampia gamma di file video e formati.

📚 Leggi anche: I migliori strumenti software SEO basati sull'IA

10. FlowShare (ideale per documentare automaticamente i flussi di lavoro)

tramite FlowShare

Se sei stanco di documentare manualmente i processi, FlowShare semplifica la documentazione del flusso di lavoro acquisendo automaticamente ogni azione all'interno di qualsiasi software aziendale o piattaforma SaaS.

FlowShare lavora in background mentre svolgi le attività, registrando ogni passaggio per la documentazione dei processi e i materiali di formazione. Al termine della sessione, rivedi e perfeziona i passaggi acquisiti con strumenti di modifica in blocco, garantendo chiarezza ed efficienza per l'onboarding, la creazione di procedure operative standard e l'automazione del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di FlowShare

Mantieni un branding coerente con modelli che formattano automaticamente le guide

Sfoca le informazioni private per proteggere i dati sensibili

Esporta in diversi formati, tra cui PDF, PPTX, Demo interattiva, PNG, DOCX e HTML

Limiti di FlowShare

Il costo elevato lo rende poco pratico per la creazione di contenuti su larga scala

Prezzi di FlowShare

Professional: 45 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FlowShare

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

💡 Suggerimento: Utilizza quiz, hotspot cliccabili e prompt nei video per rafforzare l'apprendimento e mantenere vivo l'interesse.

11. Zight (Ideale per registrazioni video e cattura schermo)

via Zight

Zight (precedentemente CloudApp) è uno strumento di comunicazione visiva per registrare, ospitare e condividere video, immagini, screenshot e GIF. Per migliorare la chiarezza e il coinvolgimento, puoi arricchire i contenuti con annotazioni, evidenziazioni di testo e voci fuori campo.

Con la registrazione istantanea dello schermo di Zight, i team possono creare video di formazione, demo di prodotti e tutorial di supporto clienti più velocemente. La condivisione basata su cloud e l'integrazione con Slack, Jira e Trello lo rendono una valida alternativa a Guidde per la creazione e la collaborazione efficiente dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zight

Trascina e rilascia gli elementi direttamente nelle email e nelle app di chat

Connettiti con Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA e altri strumenti

Cattura e salva GIF dello schermo per una comunicazione rapida e coinvolgente

Limiti di Zight

Le opzioni di personalizzazione sono limitate nel piano Free

Costoso per le aziende che producono video ad alto volume o che necessitano di funzionalità avanzate

Prezzi di Zight

Gratis per sempre

Pro: 9,95 $ al mese per utente

Team: 9 $ al mese per team (di 2 utenti)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zight

G2: 4,6/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 180 recensioni)

📚 Leggi anche: Come umanizzare i contenuti di IA: strategie + strumenti

Crea guide interattive migliori con ClickUp

Ogni strumento in questo elenco ha i suoi punti di forza: alcuni sono specializzati in tutorial interattivi, mentre altri semplificano la collaborazione in team e la gestione del flusso di lavoro. Ma ce n'è uno che fa tutto?

ClickUp si distingue per la sua rapida implementazione, la profonda personalizzazione e la creazione di demo senza soluzione di continuità sia per app desktop che web. Oltre alla creazione di contenuti di base, offre IA avanzata, condivisione integrata di documenti, aggiornamenti video in formato breve e modelli di contenuti ottimizzati per il marketing. Che tu abbia bisogno di una knowledge base, dell'automazione del flusso di lavoro o del monitoraggio dei progetti, ClickUp riunisce tutto in un'unica piattaforma.

