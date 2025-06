Modelli gratuiti di cataloghi prodotti facili da personalizzare

Sì, hai ottimi prodotti. Ma creare un catalogo che li valorizzi davvero? È tutta un'altra storia. Gestire i tipi di immagini, i problemi di progettazione e le modifiche dei prezzi dell'ultimo minuto può richiedere ore di lavoro per attività semplici.

Se hai mai aperto un documento vuoto e hai pensato: "Da dove comincio?", quella sensazione è perfettamente comprensibile. È proprio in questi casi che i modelli gratuiti per cataloghi di prodotti possono salvarti la giornata. Questi modelli di catalogo ti consentono di aggiungere immagini, descrizioni e informazioni sui prezzi. Non dovrai più partire da zero o imparare la grafica nel fine settimana. Sono veloci, flessibili e progettati per mostrare i tuoi prodotti nella luce migliore, su qualsiasi dispositivo.

Troviamo quello che fa al caso tuo.

Cosa sono i modelli di cataloghi di prodotti?

I modelli di cataloghi di prodotti sono layout predefiniti per cataloghi strutturati che mostrano prodotti, informazioni sui prezzi, descrizioni e immagini. Sono una parte importante della strategia di prodotto, in quanto offrono un formato già pronto che è possibile personalizzare facilmente in base al proprio marchio e alle proprie offerte.

I modelli di cataloghi prodotti aiutano le aziende a mostrare i propri prodotti o servizi ai potenziali acquirenti in modo professionale. Invece di progettare da zero, gli utenti inseriscono i contenuti ed esportano il catalogo finale.

Questi modelli includono segnaposto per titoli dei prodotti, dettagli, immagini, loghi e informazioni aziendali nella maggior parte dei casi. La maggior parte sono anche compatibili con strumenti popolari come PowerPoint, InDesign, Canva e editor PDF. È possibile utilizzarli sia per la stampa che per la condivisione digitale.

Cosa rende un modello di catalogo prodotti efficace

Che si tratti di un layout di progettazione o di una struttura di gestione dei dati, un buon modello semplifica il tuo lavoro:

Blocchi di contenuto modificabili: Scegli un modello che ti consenta di aggiornare i dettagli dei prodotti, le descrizioni e le informazioni sui prezzi senza dover ricominciare da zero

Layout flessibile: un buon modello consente di riorganizzare le sezioni o le categorie in base alla propria offerta

Barra di ricerca: scegli un modello che ti consenta di trovare qualsiasi cosa in pochi secondi (attività, documenti, messaggi o file) direttamente da un'unica barra di ricerca intelligente e unificata

Personalizzazione del marchio: dovrebbe consentirti di aggiungere il tuo logo, i font e la combinazione di colori in modo che corrispondano all'identità della tua azienda

Spazi per immagini ad alta risoluzione: seleziona un modello in cui puoi inserire immagini che si caricano velocemente e appaiono nitide su qualsiasi dispositivo

Assistenza multi-formato: assicurati di poter utilizzare il modello con strumenti come PowerPoint, Canva, InDesign o come PDF stampabile

Copertina e tabella dei contenuti: un modello di catalogo prodotti deve includere sezioni opzionali per mantenere il catalogo organizzato e facile da consultare

Modelli per la progettazione di cataloghi di prodotti

Nessuno ha ore da dedicare alla modifica dei margini o al ridimensionamento delle immagini. Ecco perché abbiamo creato questo elenco di modelli di cataloghi gratuiti. Sono pronti all'uso e progettati per semplificare la presentazione e velocizzare i lanci. Non dovrai rinunciare alla qualità o al design.

1. Modello di lista di controllo dei prodotti digitali ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e gestisci i lanci digitali con il modello di lista di controllo per prodotti digitali di ClickUp

Se il tuo catalogo include prodotti digitali come app, strumenti o servizi, utilizza il modello di lista di controllo dei prodotti digitali di ClickUp. Ti aiuta a monitorare ogni elemento, dall'ideazione alla distribuzione. Invece di passare da fogli di calcolo, bacheche delle attività e thread di Slack, centralizza il tuo progetto.

Il modello è perfetto per i team che devono gestire molti flussi di lavoro. Offre aggiornamenti in tempo reale e monitoraggio dettagliato delle attività. Non ti limiti a elencare i prodotti, ma gestisci tutto ciò che c'è dietro.

Ecco perché ti piacerà

Crea liste di controllo per ogni fase della pipeline dei tuoi prodotti

Aggiungi campi personalizzati per specifiche tecniche, sequenze e fasi di approvazione

Assegna attività e automatizza gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento

Collabora con sviluppatori, esperti di marketing e designer in un unico documento condiviso

🔑 Ideale per: Teams che vendono strumenti SaaS, download digitali o prodotti basati su sottoscrizione che richiedono aggiornamenti costanti e una collaborazione senza interruzioni.

✨ Suggerimento bonus: una lista di controllo per lo sviluppo dei prodotti non è solo un elenco di cose da fare, ma è la tua rete di sicurezza per il lancio. Usala per individuare le lacune, ridurre le rielaborazioni e mantenere sincronizzati i team interfunzionali.

2. Modello ClickUp per prezzi dei prodotti

Ottieni modelli gratuiti Imposta prezzi più intelligenti con il modello di prezzi dei prodotti ClickUp

Dare un prezzo a un prodotto non è un problema di matematica, è una strategia. Il modello di determinazione del prezzo dei prodotti ClickUp è progettato per le aziende che hanno bisogno di gestire le strategie di determinazione del prezzo e monitorare i costi dei prodotti nel tempo. Funziona come un centro di comando per la determinazione del prezzo, aiutando le aziende a suddividere i costi, calcolare i margini di profitto e analizzare i concorrenti.

Questo modello consente il monitoraggio continuo e l'evoluzione dei modelli di prezzo in base al feedback del mercato e alle prestazioni.

Ecco perché ti piacerà

Inserisci dati chiave come SKU, prezzo unitario e costo per elemento utilizzando i campi personalizzati

Analizza le linee di prodotti con visualizzazioni predefinite per categoria e marca

Collabora con i team per testare e adeguare le strategie di prezzo

Imposta attività, obiettivi e aggiornamenti ricorrenti per perfezionare continuamente i prezzi

🔑 Ideale per: team commerciali, responsabili di prodotto e titolari di aziende che lanciano nuovi SKU o ottimizzano le strategie di prezzo su più linee di prodotti.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di listini prezzi e schede prezzi in Word, Documenti Google e ClickUp

3. Modello per la gestione dell'inventario ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni sotto controllo i livelli delle scorte con il modello di gestione dell'inventario ClickUp

Gestire l'inventario senza perdere traccia dei livelli delle scorte, dei riordini o degli elementi obsoleti può essere caotico. Il modello di gestione dell'inventario ClickUp è progettato per le aziende che gestiscono più prodotti e catene di fornitura.

È molto più di un semplice elenco: un sistema di inventario completo che aiuta le aziende a gestire le scorte senza ricorrere a fogli di calcolo disordinati. Puoi organizzare gli SKU, monitorare le modifiche all'inventario in tempo reale, automatizzare gli avvisi di riordino e visualizzare il valore dei prodotti a colpo d'occhio.

Ecco perché ti piacerà

Tieni traccia dello stato dell'inventario utilizzando tag personalizzati come Disponibile o Esaurito

Utilizza viste predefinite come Tabella, Sequenza e Aggiornamenti ordini per una migliore supervisione

Automatizza gli avvisi di stock e i riordini in base alle soglie di inventario

Centralizza i dati dei prodotti, inclusi prezzi, immagini e informazioni sui fornitori

🔑 Ideale per: Rivenditori, grossisti e responsabili delle operazioni che necessitano di un sistema strutturato e scalabile per gestire le scorte senza affidarsi a fogli di calcolo disordinati.

➡️ Per saperne di più: Come creare un sistema di gestione dell'inventario

4. Modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci gli ordini e l'inventario come un professionista con il modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp

Il modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp è una soluzione due in uno. Aiuta le aziende a gestire fornitori, scorte e budget.

Questo modello offre un'unica area di lavoro per monitorare gli ordini e i livelli delle scorte. Troverai tutto organizzato: stati, aggiornamenti dei fornitori, disponibilità degli elementi e monitoraggio dei costi.

L'automazione e la gestione dei prodotti in tempo reale rendono il processo di approvvigionamento più fluido ed efficiente.

Ecco perché ti piacerà

Crea attività per ogni ordine di acquisto e gestiscile attraverso 14 stati dettagliati

Tieni traccia dei livelli delle scorte, dei punti di riordino e dello stato delle consegne da un'unica dashboard

Assegna responsabilità e sequenze ai membri del team per ogni ordine

Utilizza le automazioni integrate per attivare promemoria e aggiornamenti di stato

🔑 Ideale per: Titolari di piccole imprese, responsabili degli acquisti e team operativi che necessitano di un unico strumento per gestire gli elenchi di inventario e i flussi di lavoro degli acquisti con meno lavoro manuale.

Suggerimento professionale: Abbandona la pagina vuota e lascia che ClickUp Brain faccia il lavoro pesante. Basta indicare il tipo di catalogo o flusso di lavoro necessario, che sia per prodotti, prezzi o inventario, e in pochi secondi verrà generato un modello pronto all'uso. È come avere un assistente intelligente che crea per te in base al tuo modo di lavorare.

5. Modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica il processo di acquisto con il modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp

Il monitoraggio manuale degli ordini è fonte di errori e perdite di tempo. Il modello di modulo per ordini di prodotti ClickUp offre un modo semplificato per gestire gli ordini di prodotti dall'accettazione alla consegna.

È progettato per garantire velocità, precisione e visibilità. Consente di centralizzare le informazioni sui clienti, i dettagli degli ordini e lo stato delle spedizioni in un'unica interfaccia. Inoltre, questo modello è dotato di diverse visualizzazioni personalizzate, in modo che nulla sfugga.

Ecco perché ti piacerà

Crea moduli personalizzati per acquisire informazioni sugli acquirenti e i dettagli degli ordini in tempo reale

Traccia gli ordini in ogni fase con stati quali Nuovo, In imballaggio, Evaso e Consegnato

Accedi a tutti gli ordini e ai dati dei clienti attraverso visualizzazioni strutturate come Stato dell'ordine o Tracker dei problemi

Utilizza i campi per il prezzo totale, il tipo di prodotto, le informazioni di contatto e gli aggiornamenti sulla spedizione

🔑 Ideale per: Piccoli rivenditori, marchi DTC o aziende di servizi che necessitano di un sistema affidabile per gestire gli ordini in arrivo senza caos.

6. Modello di confronto software ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Confronta gli strumenti fianco a fianco con il modello di confronto software ClickUp

Quando devi scegliere tra diverse piattaforme software, non hai bisogno di un altro parere, ma di dati comparativi. Il modello di confronto software ClickUp offre un modo chiaro per confrontare gli strumenti. Copre funzionalità/funzioni, costi, usabilità e altro ancora.

Grazie alle viste integrate per i prezzi e le immagini dei prodotti, elimina le congetture e le sostituisce con criteri chiari e tracciabili su cui tutto il team può concordare.

Ecco perché ti piacerà

Crea attività per ogni opzione software e organizzale in base alla disponibilità o al caso d'uso

Utilizza i campi personalizzati per valutare strumenti relativi a prezzi, assistenza, interfaccia utente e funzionalità/funzioni chiave

Visualizza i confronti con le viste Tabella, Bacheca immagini e Prezzi

Tieni traccia dello stato di avanzamento delle decisioni con stati quali Disponibile, Nuovo e Non disponibile

🔑 Ideale per: team IT, fondatori di startup e product manager che prendono decisioni su strumenti SaaS o sistemi interni con più parti interessate coinvolte.

7. Modello di modulo preventivo ClickUp

Ottieni il modello gratis Invia preventivi professionali più rapidamente con il modello di modulo di preventivo ClickUp

Un preventivo sbagliato può costarti un affare. Il modello di modulo di preventivo ClickUp è progettato per evitare che ciò accada. Ti aiuta a raccogliere i requisiti del progetto, calcolare i prezzi e inviare preventivi chiari.

I campi personalizzati aiutano a monitorare i dettagli del servizio, le tariffe orarie, le scadenze e altro ancora. Questo modello mantiene organizzato il processo commerciale e garantisce che le proposte siano allineate tra i team.

Ecco perché ti piacerà

Crea richieste di preventivo con sezioni dedicate all'ambito di lavoro, ai prezzi e alle sequenze di consegna

Tieni traccia dello stato di ogni preventivo da "In revisione" a "Preventivo inviato" con i tag di stato

Assegna approvazioni di preventivi e attività ai membri del team competenti

Utilizza le integrazioni email per inviare preventivi e follow-up direttamente

🔑 Ideale per: liberi professionisti, agenzie e team commerciali B2B che necessitano di un modo veloce e affidabile per preventivare lavori e chiudere contratti senza passare da uno strumento all'altro.

➡️ Per saperne di più: Come i product manager utilizzano ClickUp

8. Modello di elenco ClickUp

Ottieni il modello gratis Inizia subito con la struttura flessibile del modello di elenco ClickUp

Il modello Elenco di ClickUp è una configurazione semplice ma potente per organizzare attività, flussi di lavoro, dati di prodotto o persino schemi di progetto rapidi. Questo modello è ideale quando è necessaria una struttura funzionale che non complichi eccessivamente le cose.

Il layout offre visualizzazioni intuitive per i principianti e personalizzazioni opzionali, consentendo di mantenere un aspetto pulito e scalabile man mano che le esigenze crescono. Consideralo un punto di partenza vuoto ma intelligente.

Ecco perché ti piacerà

Utilizza le viste predefinite per passare dalla dashboard Tabella alla dashboard Elenco e alla dashboard Attività

Organizza il tuo flusso di lavoro con stati personalizzabili come Da fare, In corso e Completato

Assegna attività e monitora gli aggiornamenti con tag, date di scadenza e priorità

Parti da una base flessibile e scala con l'automazione in base alle esigenze

🔑 Ideale per: Teams o utenti singoli che desiderano un formato elenco plug-and-play per gestire qualsiasi cosa, dai cataloghi di prodotti ai flussi di lavoro interni, senza attriti.

💡 Suggerimento professionale: non limitarti a lanciare il prodotto e sperare nel meglio: monitora ciò che conta. Inserisci i dati del tuo catalogo in un dashboard con KPI e metriche di prodotto per misurare le prestazioni dei prodotti, l'interesse dei clienti e i modelli di vendita in tempo reale.

9. Modello ClickUp per la gestione del design di abbigliamento

Ottieni il modello gratis Gestisci i progetti di moda dallo schizzo al lancio con il modello ClickUp Apparel Design

La progettazione di capi di abbigliamento non è solo una questione di creatività, ma anche di scadenze, approvvigionamento, budget e produzione. Il modello ClickUp per la gestione della progettazione di capi di abbigliamento tiene tutto sotto controllo.

Questa cartella pronta all'uso ti consente di organizzare i tuoi progetti di moda. Copre tutto, dalla prima bozza di progettazione al lancio del prodotto finale. Puoi monitorare lo stato di avanzamento, gestire l'inventario e collaborare facilmente. Le diverse viste e gli stati ti aiutano a evitare il caos causato da strumenti sparsi.

Ecco perché ti piacerà

Mappa il tuo flusso di lavoro con stati personalizzati come Concept, Approvvigionamento e Produzione

Assegna budget, classifica i tipi di design e monitora lo stato tramite i campi personalizzati

Passa dalla vista Sequenza, Elenco, Bacheca e Pianificazione per gestire scadenze e attività cardine

Collabora tra team, monitora le modifiche e mantieni la comunicazione semplificata

🔑 Ideale per: Stilisti, responsabili di produzione o team creativi che gestiscono collezioni stagionali o pipeline di progettazione dei prodotti.

🔍 Lo sapevi? I video dimostrativi dei prodotti influenzano notevolmente il 64% degli acquirenti. Aggiungere brevi video al tuo catalogo o collegarli può aumentare la fiducia degli acquirenti.

10. Modello di catalogo prodotti con sfumature Freepik

via Freepik

Questo modello di catalogo prodotti con sfumature di Freepik è stato creato per garantire chiarezza visiva. È perfetto per le aziende che necessitano di una struttura elegante e minimale per presentare più categorie di prodotti senza creare confusione.

Il design presenta sfondi sfumati, segnaposto per immagini nitide e font semplici. È moderno e versatile per qualsiasi settore o marchio.

Ecco perché ti piacerà

Inserisci immagini ad alta risoluzione per un risultato professionale

Personalizza testo, design e colori con file IA e EPS modificabili

Aggiungi facilmente prezzi, descrizioni e dettagli dei prodotti senza codice

Esporta in formato PDF o immagine per la stampa e l'uso digitale

🔑 Ideale per: Piccole imprese, grossisti o designer che desiderano un catalogo prodotti visivamente accattivante e leggero con opzioni di personalizzazione rapide.

11. Modello di brochure per profilo aziendale Freepik

via Freepik

Se vendi più di semplici prodotti, come servizi, valori o identità aziendale, dai un'occhiata al modello di brochure per profilo aziendale di Freepik. Ti aiuta a dire tutto senza sopraffare il lettore.

Il design ampio e panoramico è ideale per raccontare storie attraverso immagini di forte impatto visivo. Le sezioni strutturate mettono in mostra le tue offerte, i risultati aziendali e l'esperienza del tuo team.

Ecco perché ti piacerà

Personalizza i blocchi di testo per la missione, i servizi, le testimonianze e le informazioni di contatto

Mostra immagini di alta qualità, icone o foto dei prodotti insieme ai tuoi messaggi

Utilizza file EPS, JPG e SVG modificabili per modificare layout, colori e branding

Crea un profilo aziendale multipagina per la condivisione online o la stampa

🔑 Ideale per: agenzie, aziende B2B o aziende di servizi che devono presentarsi in modo elegante e strutturato a potenziali clienti o investitori.

✨ Suggerimento bonus: Risparmia ore di lavoro ed evita il blocco dello scrittore. Utilizza un generatore di descrizioni dei prodotti per creare istantaneamente testi chiari e accattivanti su misura per il tuo pubblico e già ottimizzati per la SEO.

12. Catalogo prodotti con tecnologia a gradiente Freepik

via Freepik

Il modello di catalogo prodotti Gradient Technology è pensato per le aziende moderne che operano nel settore della tecnologia, dell'elettronica o degli accessori digitali.

Il design combina sfumature audaci con sezioni di prodotti minimaliste. Questo lo rende perfetto per presentare gadget, hardware o software in modo elegante e pulito. Con tipi di file modificabili e strutture pronte per le foto, conferisce al tuo catalogo un aspetto raffinato e pronto per la vendita al dettaglio.

Ecco perché ti piacerà

Mostra i prodotti tecnologici utilizzando spazi per immagini ben posizionati e descrizioni dei prodotti

Personalizza le informazioni sui prezzi, le funzionalità/funzioni e le categorie utilizzando file IA e EPS a livelli

Abbina facilmente i colori e la tipografia del marchio utilizzando font modificabili e sfondi sfumati

Prepara un catalogo visivamente accattivante sia per il web che per la stampa con il minimo lavoro richiesto in termini di progettazione

🔑 Ideale per: venditori e-commerce, marchi di elettronica di consumo o aziende tecnologiche B2B alla ricerca di un modello di catalogo prodotti elegante e pronto all'uso.

🔍 Lo sapevi? L'87% dei clienti afferma che il contenuto dei prodotti è il fattore più importante quando acquista online. Se il tuo catalogo prodotti non contiene dettagli chiari o immagini, perdi fiducia e conversioni.

13. Modello di brochure per prodotti di bellezza Canva

via Canva

Il modello di brochure per prodotti di bellezza di Canva è fatto su misura per le aziende cosmetiche e del benessere che necessitano di un formato promozionale elegante senza il fastidio della progettazione. Questo modello di catalogo bilancia una tipografia pulita con ampio spazio per le immagini per mostrare prodotti di alta qualità.

Il layout offre spazio per descrizioni, vantaggi, ingredienti e prezzi. Questo lo rende perfetto per l'uso in negozio o come pacchetto di lancio digitale.

Ecco perché ti piacerà

Aggiungi le tue immagini, le foto dei prodotti e gli elementi del marchio con la semplicità del drag-and-drop

Personalizza design, colori e font come Glacial Indifference e Montserrat

Stampa in formato A4 orizzontale o condividi online all'istante

Mantieni un aspetto professionale senza assumere un designer

🔑 Ideale per: Imprenditori nel settore della bellezza, linee di prodotti per la cura della pelle, centri benessere o marchi di e-commerce alla ricerca di un modello di catalogo prodotti che sia allo stesso tempo elegante e accessibile.

14. Canva Brochure minimalista in avorio per gioielli

via Canva

La brochure minimalista per gioielli Ivory di Canva è progettata per l'eleganza. Con toni morbidi e neutri e una tipografia raffinata, questa brochure offre ai gioielli di alta gamma lo spazio per brillare, senza distrazioni.

Questo layout è perfetto per mettere in risalto collezioni, prezzi e materiali. Rimane elegante e valorizza il senso di lusso. Pensa a un lookbook che incontra un catalogo: facile da personalizzare, difficile da ignorare.

Ecco perché ti piacerà

Aggiungi nomi dei prodotti, brevi descrizioni, prezzi e istruzioni per la cura

Includi le immagini dei tuoi gioielli, in posa o su sfondo bianco

Personalizza font come Noto Serif Display e Public Sans per adattarli al tuo marchio

Stampa o condividi online in un formato A4 orizzontale nitido

🔑 Ideale per: Marchi di gioielli boutique, produttori personalizzati o negozi al dettaglio di fascia alta che desiderano presentare la propria collezione con un design intramontabile e visivamente accattivante.

15. Canva Brown Minimalist Italy Tour Trifold Brochure

via Canva

Sebbene progettato come brochure di viaggio, questo modello minimalista marrone a tre ante può essere facilmente riutilizzato per presentare prodotti lifestyle o artigianali.

Crea un formato accogliente, in stile editoriale, con toni naturali, font intramontabili come Times New Roman Condensed e Poppins e ampio spazio per foto e descrizioni. Questo lo rende ideale per catalogare collezioni che raccontano una storia, come prodotti artigianali o offerte basate sull'esperienza.

Ecco perché ti piacerà

Aggiungi immagini di grandi dimensioni dei prodotti insieme a brevi descrizioni e informazioni sui prezzi

Suddividi il tuo catalogo in categorie utilizzando il formato a tre ante

Personalizza font, layout e palette per temi stagionali o per l'estetica del marchio

Esporta brochure pronte per la stampa o condividile come esperienza digitale

🔑 Ideale per: aziende con prodotti tradizionali, marchi basati sull'esperienza o autori alla ricerca di un layout minimalista per presentare le proprie offerte con fascino narrativo.

16. Canva Opuscolo pieghevole a tre ante con menu dietetico biologico e salutare

via Canva

La brochure pieghevole in tre ante "Green Organic Healthy Diet Menu" ha un layout pulito. Originariamente progettata per la ristorazione, il suo layout strutturato è ideale per le aziende che offrono prodotti naturali, articoli ecologici o servizi incentrati sulla salute.

La tavolozza di colori dai toni terrosi, abbinata a font moderni come DM Sans e Bricolage Grotesque, crea un'atmosfera amichevole ma professionale per il tuo catalogo prodotti.

Ecco perché ti piacerà

Mostra ingredienti, informazioni nutrizionali o descrizioni dei prodotti in sezioni di facile lettura

Aggiungi le immagini dei tuoi prodotti, servizi o confezioni negli spazi dedicati

Evidenzia prezzi, piani o livelli di pacchetti con blocchi di informazioni predefiniti

Esporta per uso digitale o stampa con le opzioni ecologiche di Canva

🔑 Ideale per: Venditori di prodotti biologici, coach del benessere, marchi di alimenti vegetali o rivenditori ecologici alla ricerca di un modello di catalogo che rifletta i loro valori sia nel design che nel formato.

💫 Suggerimento utile: Man mano che il tuo catalogo prodotti cresce, mantenere le informazioni coerenti su tutte le piattaforme diventa complicato. Un solido software di gestione delle informazioni sui prodotti centralizza i dati dei prodotti (descrizioni, specifiche e prezzi) in modo che il tuo catalogo rimanga accurato ovunque, senza il caos del copia-incolla.

17. Canva Brochure pieghevole in nero, arancione e grigio per palestre e fitness

via Canva

La brochure pieghevole in tre parti Black Orange Bold Gym and Fitness non è solo per le palestre. I suoi colori ad alto contrasto, la tipografia nitida e il layout dinamico la rendono perfetta per qualsiasi catalogo di prodotti che deve trasmettere potenza, energia e modernità.

Con sezioni ben definite e spazio per immagini, descrizioni e prezzi, questo modello è perfetto per marchi orientati all'azione o offerte basate sulle prestazioni.

Ecco perché ti piacerà

Evidenzia i nuovi arrivi, i prodotti più venduti o le edizioni limitate in spazi dedicati in grassetto

Aggiungi immagini, funzionalità/funzioni e informazioni sui prezzi in sezioni dedicate e chiare

Usa i font Canva Sans e Public Sans per mantenere la leggibilità su tutti i formati

Esporta e stampa in layout A4 pieghevole in tre parti o condividi in formato digitale con un unico link

🔑 Ideale per: marchi di fitness, produttori di attrezzature, aziende di integratori o anche marchi tecnologici che desiderano un modello di catalogo prodotti di grande impatto, forte e moderno.

🌟 Curiosità: Nikon utilizza foto e citazioni di clienti reali. Invece di limitarsi a scatti perfetti, mostra i propri prodotti in azione con pagine di catalogo in stile testimonianza che fungono anche da prova sociale.

18. Modello di catalogo di moda Visme

via Visme

Il modello di catalogo di moda di Visme è un layout completo, perfetto per presentare collezioni di abbigliamento, sia per un lancio stagionale che per un portfolio per i clienti.

La struttura pulita e gli elementi di design flessibili, come font moderni, immagini e opzioni interattive, lo rendono molto più di una semplice brochure statica. Puoi trasformarlo in un lookbook cliccabile o incorporarlo nel tuo sito web come esperienza completa del prodotto.

Ecco perché ti piacerà

Elenca gli stili dei prodotti, i materiali e le informazioni importanti con una gerarchia visiva chiara

Inserisci le tue immagini e personalizza colori, font e blocchi di layout in base al tuo marchio

Aggiungi animazioni, collegamenti e contenuti multimediali per creare un catalogo interattivo o un PDF scaricabile

Utilizza widget o grafici integrati per evidenziare le suddivisioni dei prodotti o le tendenze stagionali

🔑 Ideale per: Marchi di moda, etichette di boutique o venditori di abbigliamento che desiderano un modello di catalogo prodotti elegante e interattivo senza partire da zero.

➡️ Per saperne di più: Gestione del portfolio di prodotti: cos'è e come farlo nel modo giusto

Crea un catalogo che vende senza stress con ClickUp

Creare un catalogo prodotti non deve essere necessariamente un lavoro a tempo pieno. Un buon modello di catalogo prodotti ti offre un vantaggio iniziale. Puoi utilizzarlo per prodotti di moda, tecnologici, per il benessere o servizi digitali.

Da design drag-and-drop a layout basati sull'inventario, questi modelli ti consentono di aggiungere rapidamente immagini, dettagli e informazioni sui prezzi senza compromettere la qualità.

Quindi, che si tratti di lanciare una nuova linea di prodotti o di rinnovare la presentazione del tuo marchio, evita il mal di testa della formattazione e inizia con qualcosa che funziona.

Hai bisogno di qualcosa di più di un semplice catalogo? Prova ClickUp. L'app completa per il lavoro ti aiuta a organizzare, monitorare gli ordini, gestire l'inventario e collaborare con il tuo team.

