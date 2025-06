le 10 migliori alternative a Tl;dv Note Taker per appunti e trascrizioni di riunioni basati sull'IA

Tenere il passo con tutte le riunioni può sembrare un lavoro a tempo pieno. Che si tratti di chiamate commerciali, interviste agli utenti o riunioni interne, prendere appunti accurati e monitorare le informazioni chiave può significare non essere pienamente presenti nella discussione.

È qui che entrano in gioco gli strumenti di presa appunti basati sull'IA. Ti aiutano a organizzare le informazioni, creare brevi clip e catturare i momenti salienti delle riunioni.

Strumenti come tl;dv aiutano a registrare riunioni virtuali, generare riepiloghi/riassunti di IA e integrarsi con piattaforme come Google Meet e MS Teams. Tuttavia, alcuni utenti stanno passando ad altri strumenti a causa dei piani gratuiti limitati, dell'acquisizione di parole di riempimento e delle funzionalità/funzioni di IA di base.

Questa guida esplora le migliori alternative a tl;dv note taker per gestire più riunioni come un professionista.

🔍 Lo sapevi? Solo negli Stati Uniti, ogni giorno si tengono oltre 11 milioni di riunioni, per un totale di oltre 1 miliardo all'anno. Immagina quante conoscenze andrebbero perse senza una trascrizione o un riepilogo/riassunto adeguati.

Perché scegliere le alternative a Tl;dv Note Taker?

Tl;dv porta a termine il lavoro, soprattutto se inizi con la presa di appunti con IA. Ma ti offre tutto ciò di cui hai bisogno? Hai bisogno di qualcosa di più delle semplici funzioni di base quando il tuo team gestisce più riunioni, chiamate commerciali o check-in interni.

Molti utenti stanno ora esplorando alternative a tl;dv note taker per funzionalità più approfondite, un valore migliore e flussi di lavoro più fluidi per garantire riunioni produttive. Ecco perché:

Funzionalità/funzioni IA di base : lo strumento di trascrizione IA non dispone di funzionalità di intelligence sui ricavi, analisi del sentiment e monitoraggio intelligente delle azioni per i team commerciali

Sovraccarico di parole di riempimento : le trascrizioni spesso raccolgono parole di riempimento non necessarie, riducendo l'accuratezza della trascrizione

Nessun modello avanzato per riunioni : avrai bisogno di un altro software di gestione delle riunioni per pianificare gli ordini del giorno delle riunioni o creare modelli ripetibili

Assistenza minima per la collaborazione : mancano funzionalità di modifica in tempo reale o feedback come Documenti Google

Integrazioni limitate : non funziona perfettamente con piattaforme diverse da MS Teams, Zoom e Google Meet

Mancanza di informazioni sulle riunioni multiple : non è possibile analizzare le tendenze di tutte le riunioni né collegare informazioni utili tra le diverse sessioni

Interfaccia utente poco intuitiva per gli utenti che utilizzano piani per team : la navigazione può diventare frustrante per i team in crescita

Un piano gratuito non è veramente gratuito: funzionalità/funzioni chiave come registrazioni o trascrizioni illimitate sono bloccate dietro il piano Business o il piano Enterprise, fatturati annualmente in questo strumento di IA per riunioni

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti per prendere appunti e organizzarti meglio

10 alternative a Tl;dv Note Taker in sintesi

Ecco una rapida panoramica delle alternative a tl;dv note taker che abbiamo confrontato:

Nome dello strumento Ideale per Funzionalità/funzioni principali Prezzi ClickUp Note di riunioni ed elementi di azione per team di project management di tutte le dimensioni Riepiloghi/riassunti e trascrizioni delle riunioni basati sull'IA, comunicazione del team, gestione delle attività e collaborazione Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Otter. ai Registrazioni delle riunioni per piccole imprese e team Trascrizioni delle riunioni ricercabili; integrazione con Zoom; assistenza multilingue Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $16,99/mese per utente Fireflies. ai Riepiloghi/riassunti delle riunioni per team virtuali di tutte le dimensioni Registrazione di riunioni virtuali; analisi del sentiment; assistenza multilingue Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese per utente Fathom Riepiloghi/riassunti delle riunioni che confluiscono nel CRM per i team commerciali e di marketing Note delle riunioni IA; sincronizzazione con CRM e Zoom Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese per utente Grain Trascrizioni delle riunioni per team remoti di tutte le dimensioni Trascrizione ad alta precisione; riepiloghi/riassunti generati dall'IA; frammenti video condivisibili Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese per utente Sembly IA Registrazioni multilingue delle riunioni per team di tutte le dimensioni Note delle riunioni con IA e assistenza multilingue; elenchi automatici delle attività; integrazioni multiple Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $15/mese per utente Notta Trascrizioni delle riunioni per grandi team globali Registrazione, trascrizione e riepiloghi/riassunti delle riunioni in tempo reale; identificazione dei relatori Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $13,49/mese per utente Avoma Trascrizioni in tempo reale per team aziendali Automazione della presa di appunti; trascrizioni condivisibili; modelli di programma per riunioni I piani partono da 29 $ al mese per utente. I componenti aggiuntivi partono da 25 $ al mese per utente Krisp Registrazione delle chiamate di alta qualità per professionisti in vari campi Eliminazione del rumore di fondo; riepiloghi/riassunti e trascrizioni delle riunioni in tempo reale Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 16 $ al mese per utente Rev. ai Trascrizioni accurate per giornalisti, ricercatori e professionisti aziendali Servizi di conversione da voce a testo veloci e accurati per vari contenuti audio Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $14,99/mese per utente

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti per prendere appunti durante le riunioni e redigere verbali migliori

Le migliori alternative a tl;dv da utilizzare

Ecco alcune delle migliori alternative a tl;dv note taker (sia gratuite che a pagamento) che offrono funzionalità migliori, automazione più intelligente e strumenti che supportano i momenti reali delle riunioni, dalle interviste agli utenti alle riunioni online:

1. ClickUp (Il migliore per il project management all-in-one con note di riunione basate sull'IA)

ClickUp è l'app per tutto il lavoro perché mette davvero tutto insieme. Dalla gestione dei progetti e dei documenti all'organizzazione delle riunioni e all'automazione delle attività con l'IA, è un hub unico per team remoti, startup e aziende.

Come potente alternativa a tl;dv, ClickUp va oltre la semplice presa di appunti. Cattura le tue riunioni, automatizza gli elementi di azione e organizza tutto in un flusso di lavoro coerente.

Crea riepiloghi/riassunti ed evidenzia i punti chiave delle riunioni con ClickUp AI Notetaker

Con AI Notetaker di ClickUp, puoi finalmente smettere di preoccuparti di prendere appunti durante le prossime riunioni. Cattura ogni dettaglio per te, creando automaticamente riepiloghi/riassunti, evidenziando le decisioni chiave e assegnando elementi di azione. Ti ritroverai con un elenco chiaro di chi deve fare cosa, senza muovere un dito.

📮 ClickUp Insight: il 21% degli intervistati desidera sfruttare l'IA per eccellere professionalmente applicandola a riunioni, email e progetti. Sebbene la maggior parte delle app di posta elettronica e delle piattaforme di project management abbiano integrato l'IA come funzionalità, questa potrebbe non essere sufficientemente fluida per unificare i flussi di lavoro tra i diversi strumenti. Ma noi di ClickUp abbiamo decifrato il codice! Con le funzionalità di gestione delle riunioni basate sull'IA di ClickUp, puoi creare facilmente elementi dell'agenda, acquisire note dalle riunioni, creare e assegnare attività dalle note delle riunioni, trascrivere registrazioni e molto altro ancora, grazie al nostro sistema di appunti basato sull'IA e a ClickUp Brain. Risparmia fino a 8 ore di riunioni settimanali, proprio come i nostri client di Stanley Security!

Hai bisogno di dare seguito al feedback dei client o di tenere traccia dei risultati chiave discussi in una riunione? Il prenditore di appunti IA se ne occupa, mantenendo tutto chiaro e documentato.

ClickUp Brain trasforma la voce in testo durante le riunioni, ma utilizza anche il contesto della tua area di lavoro per rispondere a qualsiasi domanda tu gli ponga.

Supponiamo che tu abbia perso una riunione e desideri sapere se una scadenza è stata posticipata: chiedi a ClickUp Brain. Eseguirà una scansione della trascrizione, delle note e degli aggiornamenti delle attività per darti una risposta immediata.

Automatizza le attività e semplifica i flussi di lavoro con ClickUp Brain

Ma ClickUp può fare molto di più. Che tu stia scrivendo brief per i client, riepilogando/riassumendo riunioni o documentando processi interni, ClickUp Docs ti consente di lavorare in tempo reale con il tuo team.

Puoi modificare documenti in modo collaborativo, taggare i colleghi nei commenti, trasformare i feedback in attività e collegare tutto direttamente ai progetti.

Usa ClickUp Meetings per organizzare tutti i tuoi programmi e le note delle riunioni

ClickUp Meetings mette tutto insieme. Crea programmi per le riunioni, prendi appunti al volo e assegna commenti direttamente durante la discussione.

Supponiamo che tu stia gestendo una chiamata per la pianificazione di un prodotto. Crea la tua lista di controllo, spunta gli elementi man mano che procedi e imposta attività ricorrenti in modo che nulla venga tralasciato nelle prossime riunioni.

Modifica i documenti durante le chiamate, utilizza i comandi slash per formattare rapidamente e assegna follow-up in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Cattura automaticamente i punti salienti delle riunioni con ClickUp AI Notetaker per non perdere mai più decisioni o attività chiave

Collabora in tempo reale e personalizza i documenti con una formattazione avanzata utilizzando comandi /Slash, banner, tabelle e pulsanti con ClickUp Docs

Comunica istantaneamente con i tuoi colleghi tramite ClickUp Chat per conversazioni mirate e basate sui progetti e per la condivisione di file

Riepiloga/riassumi le registrazioni delle riunioni, fai domande e ottieni risposte immediate estratte da attività, documenti e note delle riunioni con ClickUp Brain

Crea e gestisci programmi in ClickUp Meetings con modelli riutilizzabili e opzioni per attività ricorrenti

Limiti di ClickUp

Alcune funzionalità avanzate sono disponibili solo nella versione desktop di ClickUp

Le funzionalità della piattaforma potrebbero sembrare inizialmente eccessive per gli utenti meno esperti di tecnologia

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Ecco cosa dice Gustavo Seabra, ricercatore associato presso l'Università della Florida, a proposito di ClickUp:

Questo è il vantaggio speciale di ClickUp: offre la maggior parte degli strumenti necessari per organizzare i progetti in un unico posto. Non solo consente la gestione e l'assegnazione, ma offre anche altri strumenti nello stesso ambiente, come Documenti, dove è possibile prendere appunti e creare report, e l'integrazione con il calendario e le e-mail, tutto in un unico posto. Non è necessario utilizzare programmi esterni o app diverse per ogni funzione.

Questo è il vantaggio speciale di ClickUp: offre la maggior parte degli strumenti necessari per organizzare i progetti in un unico posto. Non solo consente la gestione e l'assegnazione, ma offre anche altri strumenti nello stesso ambiente, come Documenti, dove è possibile prendere appunti e creare report, e l'integrazione con il calendario e le e-mail, tutto in un unico posto. Non è necessario utilizzare programmi esterni o app diverse per ogni funzione.

2. Otter. ai (Ideale per creare registrazioni ricercabili delle comunicazioni)

Che tu sia un titolare aziendale o un team leader, Otter. ai ti aiuta a catturare e organizzare le tue conversazioni in testo ricercabile e condivisibile. La trascrizione in tempo reale ti consente di seguire le parole mentre vengono pronunciate, rendendo più facile evidenziare i punti chiave durante le riunioni.

Inoltre, Otter.ai si integra perfettamente con piattaforme come Zoom. Questo aiuta a trascrivere automaticamente le riunioni e a generare riepiloghi/riassunti in modo da potersi concentrare sulla discussione senza preoccuparsi di prendere appunti.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Trascrivi conversazioni in tempo reale con elevata precisione

Ottieni risposte alle domande sulla riunione dalla chat IA di Otter

Identifica e differenzia più interlocutori per una migliore gestione delle riunioni

Integrazione perfetta con Zoom per trascrizioni automatiche delle riunioni

Limiti di Otter.ai

L'assistenza è limitata all'inglese; non sono disponibili funzionalità multilingue

Il piano Free offre solo 300 minuti di trascrizione al mese

➡️ Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Otter.ai

Prezzi Otter.ai

Free Forever

Pro : 16,99 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter.ai?

Da un utente G2:

Otter. ai è un ottimo strumento di IA per trascrivere audio e video. La versione premium è ottima perché consente di caricare più minuti audio. La parte migliore è la marcatura temporale e la precisione.

Otter. ai è un ottimo strumento di IA per trascrivere audio e video. La versione premium è ottima perché consente di caricare più minuti audio. La parte migliore è la marcatura temporale e la precisione.

3. Fireflies. ai (Ideale per trascrivere e riepilogare/riassumere riunioni virtuali)

Per i professionisti e i team alla ricerca di un assistente per riunioni con IA affidabile, Fireflies. ai offre una soluzione completa per riunioni produttive. Si integra perfettamente con Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, registrando e trascrivendo automaticamente le tue riunioni virtuali.

La trascrizione in tempo reale supporta oltre 60 lingue, garantendo l'inclusività per team diversificati. I riepiloghi/riassunti basati sull'IA evidenziano i punti chiave e gli elementi su cui intervenire, consentendoti di concentrarti sulle discussioni senza la distrazione di prendere appunti.

Fireflies. ai migliori funzionalità/funzioni

Supporta la trascrizione in oltre 60 lingue per team globali

Genera riepiloghi/riassunti basati sull'IA che evidenziano i punti chiave e gli elementi su cui agire

Analizza il sentiment per valutare il tono emotivo delle conversazioni

Limiti di Fireflies. ai

Offre 800 minuti di spazio di archiviazione e non include la registrazione video per gli utenti gratis

Gli utenti non possono caricare file audio di dimensioni superiori a 200 MB

Prezzi Fireflies. ai

Gratis per sempre

Piano Pro : 18 $ al mese per utente

Piano Business: 29 $ al mese per utente

Piano Enterprise: 39 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (oltre 670 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies. ai?

Da un utente G2:

Adoro il fatto che Fireflies mi permetta di essere un ascoltatore attivo e un partecipante alle riunioni che registra e trascrive. Non sono più legato alla mia penna e al mio taccuino. Mi piace anche il fatto che, se perdo una riunione, posso leggere il riepilogo/riassunto e la trascrizione per capire cosa è successo realmente. Fireflies non è perfetto.

Adoro il fatto che Fireflies mi permetta di essere un ascoltatore attivo e un partecipante alle riunioni che registra e trascrive. Non sono più legato alla mia penna e al mio taccuino. Mi piace anche il fatto che, se perdo una riunione, posso leggere il riepilogo/riassunto e la trascrizione per capire cosa è successo realmente. Fireflies non è perfetto.

💡 Suggerimento bonus: Vuoi rendere più fluido il lavoro di squadra durante e dopo le riunioni? Scopri come condividere e collaborare sulle note in tempo reale e mantenere tutti sulla stessa pagina! 🤝📄

4. Fathom (ideale per generare automaticamente riepiloghi/riassunti delle riunioni)

via Fathom

Fathom è un'altra alternativa a tl;dv che migliora le riunioni virtuali registrando, trascrivendo e riepilogando/riassumendo in modo fluido le discussioni sulle piattaforme di comunicazione più diffuse. Ti consente di concentrarti sulla conversazione mentre cattura ogni dettaglio.

Le note generate dall'IA di Fathom evidenziano i punti chiave e gli elementi su cui intervenire, semplificando il flusso di lavoro. Si integra con CRM come HubSpot, sincronizzando automaticamente le note delle riunioni per mantenere aggiornati i tuoi registri.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Registra e trascrivi riunioni su più piattaforme senza sforzo

Genera riepiloghi/riassunti basati sull'IA che evidenziano immediatamente i punti chiave

Condividi facilmente clip video specifici delle riunioni con i membri del team

Comprendi i limiti

Offre un supporto limitato per piattaforme diverse da Zoom

La sua interfaccia utente richiede un po' di tempo per imparare a usarla

Prezzi Fathom

Free Forever

Premium : 19 $ al mese per utente

Edizione Team: 29 $ al mese per utente

Team Edition Pro: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (oltre 5000 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 730 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

Da un utente G2:

Funziona davvero. Ho provato un prodotto simile prima dell'era dell'IA, ma posso dire con certezza che ora siamo su un altro livello. Funzionalità/funzioni molto complete (quasi troppe). Non funziona se non sei tu a ospitare la riunione. Questo è un problema anche per la gestione del consenso. Inoltre, l'interfaccia mescola contenuti localizzati con comandi in inglese.

Funziona davvero. Ho provato un prodotto simile prima dell'era dell'IA, ma posso dire con certezza che ora siamo su un altro livello. Funzionalità/funzioni molto complete (quasi troppe). Non funziona se non sei tu a ospitare la riunione. Questo è un problema anche per la gestione del consenso. Inoltre, l'interfaccia mescola contenuti localizzati con comandi in inglese.

💡 Suggerimento professionale: Ti è mai capitato di uscire da una riunione pensando: "Aspetta... cosa abbiamo deciso?" Scrivere verbali di riunione chiari e attuabili ti salva la giornata e ti evita un sacco di avanti e indietro. Impara a scrivere i verbali delle riunioni. Usa questo semplice metodo per farlo sempre nel modo giusto: Preparati prima della riunione con un modello e un programma 📄

Cattura gli elementi essenziali come date, decisioni ed elementi di azione ✍️

Rendile facilmente leggibili con intestazioni in grassetto e elenchi puntati 📌

Verifica l'accuratezza e condividi tramite ClickUp Docs 📤

Segui le attività con promemoria e controlli dello stato ⏰ Inizia a usare ClickUp per scrivere e condividere verbali come un professionista!

5. Grain (ideale per automatizzare la presa di appunti durante le riunioni virtuali)

via Grain

Le trascrizioni ad alta precisione di Grain e i riepiloghi/riassunti generati dall'IA forniscono panoramiche concise delle discussioni, evidenziando i punti essenziali e gli elementi su cui intervenire.

Le sue funzionalità di collaborazione ti consentono di condividere momenti specifici delle riunioni con il tuo team, promuovendo una migliore comunicazione e migliorando la produttività.

Che tu faccia parte del team commerciale, del team dedicato al successo dei clienti o dello sviluppo dei prodotti, Grain semplifica il tuo flusso di lavoro in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grain

Cattura i momenti salienti dei video in diretta durante le tue riunioni Zoom

Crea video condivisibili all'istante con timestamp e ID dei relatori

Incorpora frammenti di video direttamente in Notion, Slack o documenti

Limiti di risoluzione

Può essere difficile catturare frasi specifiche in modo coerente durante le chiamate

È molto costoso per team di piccole dimensioni o singoli utenti

Prezzo al grano

Free Forever

Starter : 19 $ al mese per utente

Business: 39 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Bonus: Cerchi strumenti intelligenti per catturare ogni dettaglio delle riunioni senza sforzo? Dai un'occhiata ai migliori generatori di verbali di riunioni basati sull'IA per risparmiare tempo e rimanere organizzato! 🤖📝

6. Sembly IA (Ideale per trascrivere e riepilogare/riassumere riunioni multilingue)

tramite Sembly IA

Per migliorare la produttività delle tue riunioni, prendi in considerazione Sembly IA, uno strumento avanzato che registra, trascrive e riepiloga/riassume accuratamente le tue riunioni. Offre assistenza multilingue in 35 lingue, ideale per team diversificati.

Le informazioni approfondite basate sull'IA di Sembly identificano gli elementi su cui intervenire e i potenziali rischi, semplificando il flusso di lavoro. Consente ai project manager di generare automaticamente elenchi di attività dalle discussioni, mantenendo i progetti in linea con gli obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sembly IA

Registra le riunioni su più piattaforme senza alcuno sforzo

Trascrivi conversazioni con elevata precisione in 35 lingue

Genera riepiloghi/riassunti concisi che evidenziano i punti chiave

Limiti di Sembly IA

A volte si disconnette dal calendario, causando la perdita delle riunioni

Il bot per riunioni Sembly può abbandonare le riunioni, con il risultato di registrazioni perse

Prezzi di Sembly IA

Free Forever

Professional : 15 $ al mese per utente

Team: 29 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sembly IA

G2: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento per professionisti: Ti sei mai chiesto come prendere appunti in modo più intelligente senza muovere un dito (o quasi)? Scopri la potenza della presa di appunti con IA. Ecco come utilizzare IA per prendere appunti e migliorare la tua produttività e concentrazione: Registra le lezioni con trascrizioni in tempo reale, così potrai semplicemente ascoltare 🎧

Riepiloga/riassumi istantaneamente riunioni e note per risparmiare tempo ⏱️

Crea e monitora automaticamente gli elementi di azione dopo le riunioni 🗒️

Trasforma le note in un hub di risorse con documenti collegati 🔗 Dalla registrazione di lezioni dal vivo alla creazione di elementi di azione e al riutilizzo dei contenuti, l'IA fa tutto per te. 🚀

7. Notta (ideale per identificare gli interlocutori nelle discussioni di gruppo)

via Notta

notta, un'alternativa a tl;dv, trasforma le tue riunioni registrando, trascrivendo e riepilogando/riassumendo le conversazioni in tempo reale. Supporta oltre 50 lingue ed è perfetto per i team globali che mirano a superare le barriere linguistiche.

Funzionalità/funzioni come l'identificazione dei parlanti e i riepiloghi/riassunti generati dall'IA ti aiutano a individuare rapidamente i punti chiave e gli elementi su cui intervenire. Ad esempio, Notta fornisce trascrizioni istantanee e riepiloghi concisi durante una chiamata con un client o commerciale, consentendoti di concentrarti sull'interazione piuttosto che sulla presa di appunti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notta

Trascrivi l'audio dal vivo in testo in 58 lingue

Integrazione perfetta con Zoom, Google Meet e Teams

Identifica i diversi interlocutori per maggiore chiarezza durante la lettura delle trascrizioni

Limiti di Notta

Il servizio di trascrizione automatica richiede modifiche e correzioni per ridurre gli errori

L'IA potrebbe avere difficoltà a distinguere tra i parlanti, causando imprecisioni

Prezzi Notta

Free Forever

Pro : 13,49 $ al mese per utente

Business: 27,99 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notta

G2: 4,5/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Notta?

Da un utente G2:

Adoro la precisione della trascrizione, la possibilità di identificare i parlanti, modificare e scaricare il testo. Mi piacerebbe avere più minuti di trascrizione per file nel piano Free, anche se ciò significa avere meno minuti al mese. Ma poter caricare file più lunghi sarebbe fantastico. Sarebbe un uso davvero basilare dello strumento.

Adoro la precisione della trascrizione, la possibilità di identificare i parlanti, modificare e scaricare il testo. Mi piacerebbe avere più minuti di trascrizione per file nel piano Free, anche se ciò significa avere meno minuti al mese. Ma poter caricare file più lunghi sarebbe fantastico. Sarebbe un uso davvero basilare dello strumento.

🔍 Lo sapevi? Il sistema di presa di appunti Cornell, un metodo ampiamente riconosciuto sviluppato da Walter Pauk alla Cornell University, struttura la pagina in aree distinte: spunti, note dettagliate e un riepilogo/riassunto conclusivo. Questo approccio organizzato è progettato per migliorare sia la conservazione delle informazioni che il processo di revisione. 👍📚

8. Avoma (Ideale per analizzare efficacemente le conversazioni durante le riunioni)

via Avoma

Con Avoma, ottimizzi le tue riunioni automatizzando la presa di appunti, la trascrizione e l'analisi, permettendoti di concentrarti interamente sulla conversazione. A differenza di altre alternative a tl;dv note taker, Avoma fornisce trascrizioni in tempo reale e note generate dall'IA, semplificando il tuo flusso di lavoro.

Che tu lavori nel settore commerciale, delle risorse umane o dell'assistenza clienti, Avoma ti aiuta a catturare informazioni chiave ed elementi di azione. Ad esempio, i team commerciali utilizzano i modelli di programma di Avoma per prepararsi in modo efficace, assicurandosi che vengano affrontate le questioni critiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Automatizza la presa di appunti con riepiloghi/riassunti generati dall'IA per risparmiare tempo

Registra e trascrivi le riunioni su diverse piattaforme per una facile condivisione

Utilizza modelli di programma per riunioni per una preparazione coerente

Limiti di Avoma

Alcuni utenti trovano invadente la presenza dell'IA nelle riunioni

Gli utenti segnalano che a volte confonde le parole o fa fatica a riempire gli spazi vuoti

Prezzi Avoma

Assistente IA per riunioni : 29 $ al mese per utente

Avvio: 29 $ al mese per utente

Organizzazione: 39 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Componente aggiuntivo Conversation Intelligence: 35 $ al mese per utente

Componente aggiuntivo Revenue Intelligence : 35 $ al mese per utente

Componente aggiuntivo Lead Router: 25 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4,6/5 (oltre 1330 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Avoma?

Da un utente G2:

Le funzionalità di trascrizione automatica delle registrazioni sono molto accurate, consentendoci di risparmiare tempo e garantire che nulla vada perso durante la conversazione. La possibilità di differenziare i relatori e il riepilogo/riassunto delle note della riunione fornito alla fine rendono facile seguire le discussioni e fare riferimento a qualsiasi punto chiave in un secondo momento.

Le funzionalità/funzioni di trascrizione automatica delle registrazioni sono molto accurate, consentendoci di risparmiare tempo e garantendo che nulla vada perso durante la conversazione. La possibilità di differenziare i relatori e il riepilogo/riassunto delle note della riunione fornito alla fine rendono facile seguire le discussioni e fare riferimento a qualsiasi punto chiave in un secondo momento.

9. Krisp (Ideale per migliorare la qualità audio nelle riunioni virtuali)

via Krisp

Krisp migliora le riunioni video eliminando il rumore di fondo, trascrivendo le conversazioni e riepilogando/riassumendo le discussioni in tempo reale. A differenza di tl;dv, Krisp offre funzionalità avanzate di cancellazione del rumore e conversione dell'accento, garantendo una comunicazione chiara.

I professionisti di vari campi utilizzano Krisp per migliorare la qualità delle chiamate e concentrarsi sui contenuti senza distrazioni.

Ad esempio, durante una presentazione a un client, la soppressione del rumore di Krisp ti consente di trasmettere il tuo messaggio in modo chiaro, mentre il suo assistente IA per le riunioni cattura i punti chiave e gli elementi su cui intervenire.

Le migliori funzionalità/funzioni di Krisp

Trascrivi le riunioni in tempo reale con precisione per un'esperienza di riunione migliorata

Genera riepiloghi/riassunti basati sull'IA che evidenziano i punti chiave con un assistente per le riunioni

Converti gli accenti per migliorare la comprensione

Limiti di Krisp

Gli utenti hanno segnalato istanze di crash dell'app durante l'uso, che possono essere fastidiose

Alcuni utenti hanno segnalato che l'accuratezza della trascrizione può essere incoerente

Prezzi Krisp

Gratis per sempre

Pro : 16 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Krisp

G2: 4,7/5 (oltre 560 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di elenchi di attività in Excel e ClickUp

10. Rev (ideale per trascrivere accuratamente interviste e riunioni)

Rev. ai offre servizi software di conversione da voce a testo veloci e accurati, rendendolo un'alternativa interessante a tl;dv. Che tu sia un giornalista che registra interviste, un ricercatore che analizza dati audio o un professionista aziendale che documenta riunioni, Rev. ai fornisce trascrizioni precise per migliorare il tuo flusso di lavoro.

Con il supporto di più lingue e la perfetta integrazione in varie applicazioni, Rev. ai garantisce che le tue attività di trascrizione siano gestite in modo efficiente ed efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni

Trascrivi l'audio rapidamente con elevata precisione

Assistenza in più lingue per una portata globale

Personalizza il vocabolario con termini specifici del settore

Limiti Rev

Sebbene Rev offra anche la trascrizione umana, il costo è più elevato (1,99 $ al minuto)

Prezzo di riferimento

Free

Base: 14,99 $ al mese per utente

Pro: 34,99 $ al mese per utente

Paga in base al consumo: Prezzi personalizzati

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 420 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

✨ Menzioni speciali Oltre alle diverse alternative a tl;dv note takers menzionate sopra, eccone alcune altre degne di nota: Descrizione: Ideale per riepilogare/riassumere le informazioni chiave delle riunioni

Confluence Meeting Notes: Ideale per riepilogare/riassumere discussioni ed elementi di azione

Tactiq: Il migliore per la trascrizione in tempo reale e la presa di appunti

Semplifica le tue sessioni di presa di appunti con l'assistente per riunioni IA di ClickUp!

Le alternative a tl;dv note taker presenti in questo elenco offrono funzionalità/funzioni affidabili per registrare, trascrivere e condividere le note delle riunioni. Ti aiutano a rimanere organizzato, risparmiare tempo e migliorare la responsabilità all'interno del tuo team.

Tuttavia, ClickUp offre una soluzione completa per le tue esigenze di project management. Va oltre le semplici note.

Puoi utilizzare ClickUp AI Notetaker per automatizzare i riepiloghi, trasformare le idee in attività e collegarle ai tuoi progetti. Le tue note diventano utilizzabili, ricercabili e collaborative con ClickUp Docs, Meetings, Chat e Brain. Finisci per risparmiare ore senza dover passare da un'applicazione all'altra per portare a termine il tuo lavoro!

Iscriviti oggi stesso a ClickUp per semplificare le tue riunioni, aumentare la produttività e mantenere tutto sincronizzato!