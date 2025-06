Modelli gratuiti di calendario paghe per una facile pianificazione e gestione delle paghe

🔍 Lo sapevi? Il 49% dei team HR dedica più di 5 ore al mese alla correzione di problemi relativi alle buste paga.

È giorno di paga e ti ritrovi a destreggiarti tra fatture, domande dei dipendenti e scadenze fiscali incombenti. Un solo errore, come dimenticare una data di pagamento o calcolare male le detrazioni, può far salire alle stelle il tuo livello di stress, e i tuoi dipendenti noteranno sicuramente il ritardo nello stipendio.

Inserisci i modelli di calendario delle buste paga!

Considerali come un GPS per il tuo processo di gestione delle buste paga, che ti guida attraverso le date di pagamento, le scadenze fiscali e tutto ciò che c'è in mezzo.

Con una panoramica chiara delle scadenze, puoi tenere sotto controllo i pagamenti ed evitare caos, sanzioni e stress inutili. Che si tratti di monitorare le dichiarazioni fiscali o di gestire i cicli di pagamento, questa guida elenca modelli gratuiti di calendari delle buste paga per aiutarti a gestire le buste paga come un professionista.

Cosa sono i modelli di calendario delle buste paga?

I modelli di calendario delle buste paga sono un formato pre-strutturato che delinea il programma delle buste paga. Servono come guida visiva per aiutarti a monitorare i cicli di pagamento e altre attività essenziali relative alle buste paga. Questo semplifica la pianificazione delle buste paga, riducendo gli errori in modo che gli stipendi distribuiti siano accurati e non vengano pagati all'ultimo minuto.

Ecco gli elementi standard di un modello di calendario delle retribuzioni:

Informazioni aziendali : nome dell'azienda, indirizzo e recapiti ✅

Periodi di paga : data di inizio e fine di ciascun periodo di paga, calendario delle retribuzioni più comune (settimanale, bisettimanale, bimestrale, mensile) ✅

Date di pagamento : data effettiva del pagamento, adeguamenti per festività/fine settimana ✅

Detrazioni e contributi : fondo previdenziale, assicurazione sanitaria, pensione, riduzioni volontarie ✅

Festività e ferie : festività pubbliche che incidono sulle buste paga, chiusure di fine anno ✅

Note aggiuntive: modifiche alle politiche, rimborsi e altri dettagli rilevanti ✅

Cosa rende un modello di calendario delle retribuzioni un buon modello?

Un modello di calendario delle buste paga ben strutturato migliora l'efficienza delle buste paga, tiene informati i team e garantisce il pagamento puntuale dei dipendenti. Pertanto, durante la selezione, assicurati che soddisfi i seguenti requisiti:

Chiarezza e semplicità : cerca un modello di calendario delle retribuzioni facile da leggere e comprendere, che aiuti i team delle risorse umane e i dipendenti a comprendere rapidamente i programmi delle retribuzioni 💸

Formato personalizzabile : scegli un modello che ti consenta di apportare modifiche in base alla tua struttura retributiva e di mantenere le informazioni aggiornate 💸

Aggiornamenti automatici : un modello ben strutturato aggiorna automaticamente le date e paga i dipendenti in base alle informazioni, riducendo le rettifiche manuali 💸

Distinzione chiara tra i periodi di paga : scegli quello con le etichette appropriate (periodi di paga, festività ed eventi speciali relativi alle buste paga) per evitare confusione 💸

Registrazione completa : un buon modello di calendario delle buste paga tiene traccia delle retribuzioni, delle ore lavorate, delle date di pagamento, delle riduzioni, degli straordinari e delle ferie per garantire calcoli accurati dei pagamenti 💸

Spazio per note : cerca un modello con uno spazio dedicato per eventuali note aggiuntive che potresti voler aggiungere 💸

Traccia le tendenze: dovrebbe consentirti di monitorare i rapporti sulle presenze, i rimborsi e i registri delle buste paga per analizzare il comportamento e i modelli dei dipendenti 💸

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti per le buste paga in Excel e ClickUp

Modelli di calendario delle buste paga

Sei pronto a dire addio al caos e a mettere in ordine le tue buste paga? Ecco alcuni modelli gratuiti di calendario delle buste paga che ti aiuteranno a organizzarti, a effettuare i pagamenti in tempo e a evitare il caos dell'ultimo minuto.

Che tu sia un professionista delle risorse umane, un responsabile delle buste paga, il titolare di una piccola impresa o un contabile, questi modelli di calendario delle buste paga ti semplificheranno notevolmente la vita.

1. Modello di report paghe ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le buste paga, monitora gli stipendi e crea report visivi con il modello di report sulle buste paga di ClickUp

Il modello di report paghe ClickUp offre un formato strutturato per organizzare tutto il calendario delle paghe e tenere informato il tuo team. Ti aiuta a monitorare i dettagli necessari relativi alle paghe dei dipendenti e a garantire la conformità fiscale e l'accuratezza delle paghe.

Il modello aiuta a identificare le discrepanze e semplifica il processo per risparmiare tempo e costi. Inoltre, grazie alla sua struttura chiara, il monitoraggio dei dettagli delle buste paga è diventato più semplice, mantenendo efficienti le operazioni.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Crea report visivi per ottenere rapidamente informazioni dettagliate sulle buste paga

Mantieni una busta paga completa e strutturata per ogni dipendente

Verifica quale dipendente ha diritto a richiedere gli straordinari

Aggiungi formule per la retribuzione lorda e netta per garantire calcoli accurati

🔑 Ideale per: professionisti delle risorse umane, responsabili delle buste paga, titolari di piccole imprese e contabili che desiderano organizzare in modo efficiente le buste paga dei dipendenti.

🧠 Curiosità: nell'antica Roma, i soldati che lavoravano per l'Impero Romano venivano pagati con il sale, non con il denaro.

2. Modello di riepilogo/riassunto delle buste paga ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza gli stipendi, calcola le buste paga e mantieni la precisione con il modello di report riepilogativo delle buste paga di ClickUp

Registrazioni accurate delle buste paga sono essenziali per garantire efficienza e pagamenti puntuali. Il modello di report riepilogativo delle buste paga di ClickUp semplifica la gestione delle buste paga consolidando stipendi, riduzioni e tasse in un unico report chiaro.

Il suo formato strutturato rende la revisione dei dettagli delle buste paga facile e veloce, garantendo al contempo la conformità alle normative. Questo modello fornisce tutto il necessario per gestire le buste paga in modo efficiente, riducendo gli errori e organizzando i registri finanziari in modo efficiente.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Elenca i dettagli dei pagamenti, le detrazioni, i crediti per ferie retribuite e altre informazioni importanti

Aggiungi commenti per fornire riferimenti sui totali

Organizza i dati in categorie per una facile analisi

Includi i dettagli necessari come la modalità di pagamento, lo stato fiscale, il nome e il numero del dipendente e il periodo di pagamento

🔑 Ideale per: professionisti delle risorse umane, responsabili delle buste paga, titolari di piccole imprese e contabili che desiderano garantire accuratezza ed efficienza nella gestione delle buste paga.

💡 Suggerimento per utenti esperti: Tutto ciò che riguarda le buste paga è pianificato per te con suggerimenti e promemoria intelligenti? Sì, grazie! Con il Calendario di ClickUp, puoi bloccare automaticamente le attività prioritarie con l'IA, partecipare istantaneamente a Zoom, Google Meet o Teams da qualsiasi punto di ClickUp e ottenere note di riunione riepilogate/riassunte automaticamente, con azioni da intraprendere e ricercabili

3. Modello di accordo di pagamento semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Genera accordi di pagamento, organizza i dettagli di pagamento e gestisci i cicli di fatturazione con il modello di accordo di pagamento semplice di ClickUp

Il modello di accordo di pagamento semplice di ClickUp semplifica la riscossione dei pagamenti. Fornisce una struttura chiara e organizzata per i termini di pagamento, aiutandoti a gestire più accordi con i clienti, monitorare i cicli di fatturazione e tenere sotto controllo le date di scadenza.

Un accordo ben documentato garantisce trasparenza, previene controversie e incoraggia pagamenti puntuali, proteggendo entrambe le parti. Che si tratti di fatture o finanze personali, questo modello conserva tutto in un unico posto, rendendo i pagamenti fluidi e affidabili.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Prepara un accordo di pagamento per garantire la chiarezza dei pagamenti e dei cicli di pagamento

Includi i firmatari e fai firmare il contratto per garantire una collaborazione senza controversie

Delinea gli impegni e le responsabilità di entrambe le parti per garantire la fiducia

Elenca l'importo e il calendario dei pagamenti per un facile monitoraggio

🔑 Ideale per: Titolari di aziende, liberi professionisti e professionisti delle risorse umane che desiderano definire termini di pagamento chiari con i propri clienti.

4. Modello di foglio presenze ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle presenze dei dipendenti e crea promemoria con il modello di foglio presenze ClickUp

Sei stanco delle lunghe pratiche burocratiche necessarie per tenere traccia delle presenze? Prova il modello di foglio presenze ClickUp per semplificare il monitoraggio delle presenze, delle ore e delle assenze dei dipendenti in un unico spazio organizzato.

Questo modello aiuta a monitorare gli orari di lavoro e garantire registrazioni accurate delle buste paga. Semplifica inoltre la gestione delle presenze, rendendo più facile monitorare i modelli, modificare e creare orari e garantire che tutto funzioni senza intoppi all'interno della tua azienda.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Elenca tutti i dettagli relativi alla sede, al docente e all'argomento per garantire la massima chiarezza

Aggiorna il documento quando necessario per non perdere nessun dettaglio importante

Individua le tendenze relative alle presenze per individuare lacune e opportunità

Mantieni un modulo strutturato con tutti i dettagli per garantire la completezza

🔑 Ideale per: scuole, titolari di piccole imprese e supervisori che desiderano monitorare accuratamente le presenze.

📮 Approfondimento ClickUp: il 46% dei knowledge worker si affida a chat, note, strumenti di project management e documentazione del team per tenere traccia del proprio lavoro. Per loro, il lavoro è disperso su piattaforme scollegate, rendendo più difficile rimanere organizzati. Come app completa per il lavoro, ClickUp unifica tutto. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat e ClickUp Brain, tutto il tuo lavoro è centralizzato in un unico posto, ricercabile e perfettamente connesso.

5. Modello di tabella oraria dei servizi ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia delle ore di servizio, misura l'utilizzo e assegna le risorse utilizzando il modello di tabella oraria dei servizi ClickUp

Il monitoraggio del tempo e delle risorse è essenziale per una gestione efficiente dei servizi. Il modello di tabella oraria dei servizi ClickUp rende semplice ed efficiente il monitoraggio delle ore di servizio, dei costi e delle risorse.

Questo modello di tabella oraria dei dipendenti aiuta i team a monitorare le ore fatturabili, allocare le risorse e misurare l'utilizzo dei progetti. Garantisce trasparenza, migliora il flusso di lavoro e supporta un processo decisionale migliore.

Che si tratti di monitorare le ore o valutare la formazione, fornisce una panoramica chiara per ottimizzare la produttività e l'allocazione delle risorse.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Visualizza lo stato di avanzamento del team utilizzando grafici e tabelle

Tieni tutto connesso con le integrazioni delle app come Stripe e PayPal

Automatizza il calcolo della retribuzione totale con formule

Crea categorie per ore regolari, ore di straordinario, ore di malattia retribuite, ore di ferie e ore di ferie retribuite per analizzare il totale delle ore

🔑 Ideale per: Appaltatori, project manager e liberi professionisti che desiderano monitorare le ore di lavoro e migliorare la produttività.

💡 Suggerimento pro: Hai difficoltà con la conformità delle tabelle orarie e la perdita di produttività? Utilizza i promemoria delle tabelle orarie per mantenere il tuo team in carreggiata e, se desideri visualizzare tutte le attività più importanti relative alle buste paga in una sequenza, dai un'occhiata alla vista Calendario di ClickUp. Visualizza tutte le tue attività con la vista Calendario di ClickUp; non perdere mai un aggiornamento relativo alle buste paga!

6. Modello di cronologia dei pagamenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Registra le informazioni, monitora le cronologie dei pagamenti e organizza i pagamenti con il modello Cronologia pagamenti di ClickUp

Il modello Cronologia pagamenti di ClickUp ti aiuta a gestire e monitorare in modo efficiente i pagamenti per mantenere la stabilità finanziaria. Con immagini, ordinamento automatico e notifiche personalizzate, semplifica il monitoraggio dei pagamenti ed elimina l'inserimento manuale dei dati.

Questo modello consente di registrare le transazioni, monitorare la cronologia dei pagamenti e organizzare i registri per riferimento futuro. In questo modo, è possibile gestire le proprie finanze e mantenere organizzati i registri dei pagamenti.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Calcola automaticamente il costo totale e la quantità per garantire la massima precisione

Analizza i pagamenti effettuati con immagini chiare e opzioni di ordinamento automatico

Imposta promemoria di pagamento per garantire pagamenti puntuali

Genera un modulo di ricevuta di pagamento per conservare la prova del pagamento

🔑 Ideale per: Titolari di piccole imprese, liberi professionisti e supervisori che desiderano registrare e conservare in modo efficiente la cronologia dei pagamenti.

7. Modello di modulo di pagamento ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea moduli di pagamento, raccogli dati in modo sicuro e imposta avvisi automatici con il modello di modulo di pagamento ClickUp

Il modello di modulo di pagamento ClickUp fornisce moduli sicuri e facili da usare per semplificare il processo e ottimizzare le transazioni. Consente di contrassegnare lo stato delle attività come Fattura inviata, Nuovo ordine, Pagamento rifiutato, Pagamento ricevuto e In elaborazione per monitorare le transazioni di pagamento nel CRM.

Questo modello garantisce la riscossione puntuale dei pagamenti organizzando in modo ottimale costi, stato e pianificazione. Riduce inoltre i tempi di elaborazione manuale, minimizza gli errori e migliora la soddisfazione dei clienti offrendo un'esperienza di pagamento fluida e sicura, il tutto in un unico posto.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Imposta automazioni condizionali per ricevere un promemoria di attività specifiche

Aggiungi formule per calcolare automaticamente i costi totali

Crea moduli online facili da usare per organizzare tutti i dettagli

Aggiungi la crittografia per garantire la raccolta sicura dei dati

🔑 Ideale per: rivenditori, liberi professionisti, supervisori e manager che desiderano garantire pagamenti sicuri e organizzati.

8. Modello di calendario mensile del lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratuito Visualizza i periodi di paga mensili, gestisci le risorse e collabora con i team con il modello di pianificazione mensile del lavoro di ClickUp

Rimanere organizzati è la chiave per gestire efficacemente un carico di lavoro intenso e il modello di pianificazione mensile di ClickUp ti aiuta a farlo. Con questo modello, puoi pianificare, dare priorità e monitorare facilmente le attività.

Offre un layout visivo chiaro per tenere sotto controllo le scadenze, gestire le risorse in modo efficiente e collaborare senza problemi con il tuo team. Inoltre, organizza i periodi di paga mensili per aumentare la produttività, ridurre lo stress e garantire che nessuna attività importante venga trascurata.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Valuta gli orari dei dipendenti e i carichi di lavoro attuali per garantire una pianificazione efficiente

Calcola automaticamente il budget assegnato e il costo effettivo con formule che garantiscono un'analisi accurata

Tieni traccia delle dipendenze delle attività e visualizza il programma mensile per gestire il flusso di lavoro

Analizza le spese mensili per individuare opportunità di ottimizzazione dei costi

🔑 Ideale per: Responsabili della gestione del tempo, titolari di piccole imprese e team delle risorse umane che desiderano mantenere periodi di pagamento mensili.

➡️ Per saperne di più: Che cos'è un orario di lavoro 9/80 e come funziona?

9. Modello di calendario ferie e permessi ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle ferie dei dipendenti e organizza i turni durante le festività con il modello di calendario ferie ClickUp

Hai difficoltà a gestire ferie, vacanze e festività per il tuo team? Con il modello di calendario ferie ClickUp, non deve essere così complesso. Che si tratti di monitorare un solo dipendente o un'intera azienda, questo modello semplifica la gestione delle ferie per dipendenti e datori di lavoro.

Fornisce una visione chiara di ferie, giorni di malattia e festività in un unico posto per semplificare la gestione delle assenze. In questo modo, i team possono monitorare le assenze, evitare conflitti di pianificazione e pianificare facilmente il fabbisogno di personale.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Prepara un modulo di richiesta ferie per avere tutti i dettagli necessari in un unico posto

Ottieni una panoramica visiva delle ferie in base al tipo di PTO per identificare eventuali lacune

Tieni traccia della disponibilità del personale per assegnare le attività in modo efficiente

Approva o rifiuta rapidamente le richieste e ottieni una panoramica di quelle in sospeso per garantire una risposta tempestiva

🔑 Ideale per: manager e professionisti delle risorse umane alla ricerca di un modo organizzato per gestire le ferie.

➡️ Per saperne di più: Le migliori app per calendari (gratuite e a pagamento)

10. Modello di calendario pianificatore ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza i progetti e gestisci le risorse con il modello di pianificatore di calendario ClickUp

Il modello di pianificatore del calendario ClickUp aiuta te e il tuo team a rimanere organizzati per gestire efficacemente le attività e le scadenze. Mantiene il flusso di lavoro in linea con i periodi di pagamento giornalieri, settimanali, bisettimanali o mensili.

Consente di strutturare i progetti, monitorare le attività cardine e gestire risorse preziose. I suoi quattro campi personalizzati (giorni di ferie, approvatore, tipo di ferie e motivo delle ferie) consentono di salvare i dati chiave relativi a ciascuna richiesta di ferie.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Imposta promemoria automatici per assicurarti che nessuna attività venga dimenticata

Assegna date di scadenza, elenca attività cardine e imposta priorità per monitorare ciò che deve essere fatto e quando

Analizza il budget stanziato e i costi effettivi per individuare le carenze e i punti di forza

Tieni traccia dello stato e modifica il programma secondo necessità

🔑 Ideale per: responsabili della gestione del tempo, professionisti delle risorse umane e titolari di piccole imprese che desiderano un modo strutturato per gestire i progetti.

Ecco cosa pensa Kartikeya Thapliyal, Product Manager di smallcase, dell'utilizzo di ClickUp:

L'uso dei calendari per completare le attività prima delle scadenze è sempre fondamentale. Con ClickUp è molto facile, poiché le scadenze sono visibili sui calendari insieme alle attività, quindi pianificare la tua giornata/settimana è semplicissimo e veloce.

L'uso dei calendari per completare le attività prima delle scadenze è sempre fondamentale. Con ClickUp questo è molto facile, poiché le scadenze sono visibili sui calendari insieme alle attività, quindi pianificare la tua giornata/settimana è semplicissimo e veloce.

11. Modello di calendario aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica gli orari di lavoro, organizza le attività e imposta promemoria con il modello di calendario aziendale di ClickUp

Rimanere organizzati e gestire le attività aziendali in modo efficiente non è più caotico con il modello di calendario aziendale ClickUp. Questo modello migliora il monitoraggio del calendario con il monitoraggio del tempo, tag, email, notifiche, ecc.

Ti aiuta a pianificare, visualizzare e monitorare senza sforzo i programmi di lavoro. Organizza le attività in categorie giornaliere, settimanali, bisettimanali o mensili. Inoltre, semplifica la gestione delle riunioni, delle chiamate commerciali e delle sequenze dei progetti, garantendo una migliore pianificazione, allocazione delle risorse e produttività complessiva.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Elenca tutte le attività con le date di scadenza e la priorità per ottenere una panoramica completa

Imposta promemoria per te e il tuo team per garantire il corretto svolgimento del flusso di lavoro

Monitora lo stato di avanzamento dei lavori ovunque ti trovi e apporta modifiche per garantire l'efficienza

Assegna ogni attività al team per evitare confusione e duplicazioni

🔑 Ideale per: imprenditori, dirigenti e team alla ricerca di un modo per gestire progetti e attività.

➡️ Per saperne di più: Come inserire un calendario in Fogli Google

12. Modello ClickUp per la preparazione delle dichiarazioni dei redditi

Ottieni il modello gratis Gestisci i dati finanziari, organizza i documenti e pianifica i promemoria con il modello per la preparazione delle dichiarazioni dei redditi di ClickUp

La preparazione delle dichiarazioni dei redditi può essere complessa, ma un modello organizzato semplifica il processo. Il modello per la preparazione delle dichiarazioni dei redditi di ClickUp aiuta a gestire i documenti finanziari, ridurre gli errori e semplificare l'archiviazione, consentendoti di salvare e conservare i tuoi dati per riferimento futuro.

Grazie allo spazio di archiviazione dei documenti suddiviso per categorie, questo modello semplifica l'inserimento dei dati e garantisce che nulla venga trascurato. Elimina lo stress della stagione fiscale, consentendoti di essere sempre preparato e di avere il controllo delle tue finanze.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Conserva tutti i documenti fiscali in ordine per una dichiarazione dei redditi accurata

Utilizza i campi precompilati per semplificare il processo di inserimento dei dati

Pianifica promemoria per le attività importanti in modo da non perdere nulla

Aggiungi dettagli sulle spese utilizzando il modulo di invio delle spese

🔑 Ideale per: Titolari di piccole imprese e contribuenti che desiderano raccogliere e organizzare i dati finanziari per la dichiarazione dei redditi.

13. Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia delle prestazioni dei dipendenti, definisci obiettivi chiari e organizza valutazioni a 360° con il modello di revisione delle prestazioni di ClickUp

Vuoi promuovere una cultura del riconoscimento e dell'apprezzamento per i dipendenti che superano le aspettative? Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp semplifica questo processo. Questo modello rende le valutazioni delle prestazioni più efficaci, garantendo uno sviluppo continuo e una cultura dell'apprezzamento all'interno della tua organizzazione.

Fornisce un modo strutturato per monitorare lo stato di avanzamento, impostare obiettivi chiari e organizzare il feedback dei manager e dei colleghi. Inoltre, consente ai team di valutare le prestazioni in modo efficiente, identificare le aree di miglioramento e riconoscere i migliori risultati.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Crea moduli di valutazione delle prestazioni per ottenere dettagli sull'autovalutazione, la valutazione dei colleghi e i risultati raggiunti

Predefinisci i codici di misurazione per garantire un'analisi efficiente delle prestazioni

Identifica i punti di forza e di debolezza dei dipendenti per fornire un feedback adeguato

Raccogli dati commerciali, valutazioni sulla soddisfazione dei clienti o qualsiasi altro indicatore misurabile per un'analisi approfondita

🔑 Ideale per: professionisti delle risorse umane, gestori di team e titolari di piccole imprese che desiderano organizzare valutazioni delle prestazioni efficaci.

🔍 Lo sapevi? Uno studio McKinsey afferma che solo due organizzazioni su cinque implementano valutazioni ascendenti e discendenti nelle revisioni delle prestazioni individuali.

14. Modello di calendario del personale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Rivedi i programmi del team e monitora le richieste di ferie con il modello ClickUp Staff Roster

Il modello di calendario del personale di ClickUp ti aiuta a monitorare gli orari, controllare la disponibilità e gestire le richieste di ferie per ottimizzare la gestione della forza lavoro.

Che tu debba supervisionare un piccolo team o una grande forza lavoro, questo modello garantisce una comunicazione chiara, una registrazione accurata e un'assegnazione efficiente delle attività.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Conserva i dettagli relativi a orari, straordinari e retribuzione totale in un unico posto

Valuta il carico di lavoro e verifica chi è disponibile ad assumersi ulteriori attività

Evita errori manuali con il calcolo automatico della retribuzione totale utilizzando la formula

Valuta i dipendenti in base alla produttività per valutare le loro prestazioni

🔑 Ideale per: gestori di team e professionisti delle risorse umane che desiderano gestire i pagamenti, le prestazioni e le ferie dei dipendenti.

➡️ Per saperne di più: Pianificazione delle risorse umane (HRP): una guida per i professionisti delle risorse umane

15. Modello di calendario delle retribuzioni di Template. Net

Mantenere il calendario delle buste paga sarà semplice con il modello di calendario delle buste paga di Template. Net

Il modello fornisce una struttura organizzata per definire tutti i dettagli del calendario delle buste paga, in modo da non perdere mai una scadenza importante, dalla preparazione delle tabelle orarie all'effettuazione dei pagamenti.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Aggiungi le date del periodo di paga, la data di scadenza del foglio presenze e il giorno di paga per rispettare il calendario

Includi la data di preparazione, il nome del responsabile e il nome dell'azienda per conservare una documentazione completa

Aggiorna il programma quando ci sono cambiamenti senza creare confusione

Conserva i registri mensili per ogni mese

🔑 Ideale per: liberi professionisti, titolari di aziende, gestori di team e professionisti delle risorse umane che desiderano organizzare i programmi di pagamento.

16. Modello semplice di calendario mensile delle retribuzioni di Template. Net

Organizzare le date delle buste paga può sembrare complesso, ma il modello di calendario mensile delle buste paga offre un design strutturato per aggiungere tutti i dettagli necessari.

Il modello è facile da formattare e consente di aggiungere date cruciali relative al ciclo di pagamento, in modo da non perdere mai una scadenza importante.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Aggiungi il nome dell'azienda e i dettagli di contatto nella parte superiore

Elenca il periodo di paga, la data di pagamento, la data di invio delle buste paga e la data di elaborazione delle buste paga per un flusso di lavoro strutturato

Personalizza le date e i tag in base al flusso di lavoro per garantire informazioni complete

Mantieni la responsabilità aggiungendo chi ha preparato il calendario delle buste paga

🔑 Ideale per: liberi professionisti, titolari di aziende, gestori di team e professionisti delle risorse umane che desiderano mantenere i programmi di pagamento e il flusso di lavoro.

17. Modello di calendario trimestrale delle retribuzioni di Template. Net

Tenere traccia dei pagamenti è ora facile con il modello di calendario trimestrale delle retribuzioni.

La sua struttura dettagliata e precisa include tutte le date importanti nel programma delle buste paga. Inoltre, il formato facile da seguire del modello garantisce che il tuo team e i tuoi client comprendano facilmente le sequenze.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Conserva i registri trimestrali dei programmi di pagamento

Aggiungi note importanti al calendario delle buste paga per non tralasciare nulla

Includi la scadenza della tabella oraria, i dati di elaborazione delle buste paga e la data di pagamento per tenere sotto controllo tutte le attività

Menziona il nome e i dettagli di contatto dell'azienda per garantire la completezza

🔑 Ideale per: liberi professionisti, titolari di aziende, gestori di team e professionisti delle risorse umane che desiderano organizzare in modo efficace le buste paga trimestrali.

💡 Suggerimento per gli esperti: gli strumenti basati sull'IA come ClickUp Brain semplificano l'ottimizzazione dei calendari delle buste paga e dei pagamenti, oltre ad altri processi HR. ClickUp Brain garantisce un flusso di lavoro fluido e consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto nell'esecuzione di attività ripetitive. Converti attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo in processi semplificati ed efficienti con ClickUp Brain Ecco come può aiutarti: Poni domande per ottenere risposte dai tuoi documenti, attività e progetti senza dover effettuare ricerche manuali

Automatizza le attività ripetitive per garantire efficienza e precisione

Mantieni la coerenza nel calendario delle buste paga con i suggerimenti basati sull'IA

18. Modello di calendario delle retribuzioni orarie di Template. Net

Hai difficoltà a gestire tutte le date e gli importi dei pagamenti dei tuoi dipendenti? Il modello di calendario delle retribuzioni orarie semplifica il rispetto delle scadenze di pagamento e garantisce pagamenti accurati.

Il modello presenta un layout ben strutturato. Pertanto, è possibile includere e organizzare tutte le informazioni essenziali sui dipendenti a ore per un facile accesso.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Elenca il nome del reparto, il periodo di paga e la data di pagamento per non dimenticare mai le scadenze

Conserva i dati dei dipendenti per un monitoraggio semplice

Includi le tariffe per i lavoratori a ore, le ore totali lavorate e la retribuzione totale per registrazioni complete

Personalizza il periodo di pagamento in base ai termini, che sia trimestrale, mensile o bisettimanale

🔑 Ideale per: liberi professionisti, titolari di aziende, gestori di team e team delle risorse umane che desiderano registrare le ore di lavoro dei dipendenti e le tariffe di pagamento per ottenere informazioni accurate sui salari.

19. Modello di calendario dei bonus di fine anno di Template. Net

Ogni dipendente riceve un bonus diverso in base a condizioni specifiche e il Modello di calendario dei bonus di fine anno offre un layout semplice per mantenere i termini.

Il modello aiuta a mantenere la trasparenza nei tassi di bonus, in modo che non ci siano disparità. Aiuta anche a impostare i criteri di bonus e guida l'assegnazione durante i diversi periodi.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Elenca le date, i criteri di idoneità e il tasso di bonus per garantire la trasparenza

Fornisci una clausola di chiusura/disclaimer e aggiungi i dettagli su chi contattare per la risoluzione delle controversie

Fai controllare e firmare il calendario dai responsabili delle risorse umane per garantire la massima accuratezza

Aggiungi il logo aziendale, il nome dell'azienda, i dettagli di contatto e i social media per mantenere un aspetto professionale

🔑 Ideale per: Titolari di aziende, gestori di team e team delle risorse umane che desiderano gestire i tassi e i programmi dei bonus.

20. Modello di calendario paghe bisettimanale Excel di QuickBooks

tramite QuickBooks

Segui periodi di pagamento bisettimanali? Allora, mantenere i 26 periodi di pagamento di un anno solare è facile con il Modello di calendario pagamenti bisettimanale Excel.

Aiuta a ridurre al minimo gli errori durante il monitoraggio di due buste paga al mese, garantendo che il tuo programma di pagamento bisettimanale rimanga in linea con le scadenze. Il modello di calendario delle buste paga bisettimanali fornisce anche un modo strutturato per conservare tutti i dettagli relativi al programma di pagamento bisettimanale in un unico posto.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Aggiungi la data di inizio del calendario delle buste paga bisettimanali, la data di fine del periodo di paga e la data di pagamento per garantire la completezza

Garantisci l'accuratezza delle date di pagamento con i calcoli automatizzati

Elenca tutti i 26 periodi di pagamento e personalizza le date in base ai cicli di pagamento dell'azienda

Tieni traccia delle date facilmente con un formato semplice da seguire.

🔑 Ideale per: Titolari di aziende, gestori di team e professionisti delle risorse umane che desiderano organizzare il ciclo di pagamento delle retribuzioni bisettimanale.

21. Modello di calendario di pianificazione di Microsoft

tramite Microsoft

Il Modello di calendario di pianificazione semplifica l'organizzazione del roster, del programma e del calendario del team. Il formato strutturato ed etichettato rende facile personalizzare e allineare il modello con il programma dell'azienda.

Inoltre, il modello ti consente di seguire un approccio completo in modo da non perdere nessun dettaglio rilevante.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Personalizza i titoli in base al calendario delle retribuzioni e ai dettagli richiesti

Progetta un programma, un registro e un calendario in fogli diversi per mantenere la semplicità

Includi formule personalizzate per aggiornare automaticamente le informazioni

Aggiungi elementi visivi per migliorare l'appeal e mantenere la professionalità

🔑 Ideale per: Titolari di aziende, gestori di team e professionisti delle risorse umane alla ricerca di un approccio strutturato alla gestione della pianificazione.

22. Modello di busta paga settimanale con straordinari e ferie di Fogli Google

tramite Clockify

Hai bisogno di un programma affidabile per gestire in modo efficiente i dettagli delle buste paga, in particolare quando si tratta di calcolare gli straordinari e le ferie? Prova il modello di busta paga settimanale di Fogli Google con straordinari e ferie. Offre una struttura completa per gestire diverse categorie di pagamenti.

Il modello aiuta a mantenere la precisione in un formato facile da seguire per calcoli accurati.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Elenca il totale delle ore lavorate ogni giorno in diverse categorie, comprese le ore regolari, le ore di straordinario e le ore di ferie

Aggiungi dettagli sulle tariffe orarie per gli straordinari e le ore regolari, insieme alle retribuzioni regolari + ferie e straordinari

Includi tutte le detrazioni pertinenti per garantire pagamenti accurati

Automatizza i calcoli con formule per evitare errori

🔑 Ideale per: Titolari di aziende, gestori di team e professionisti delle risorse umane che desiderano organizzare i pagamenti delle ferie e degli straordinari.

23. Modello di calendario delle buste paga in PDF di Paycor

tramite Paycor

È necessario prestare attenzione a ogni dettaglio per garantire calcoli accurati nella gestione delle buste paga.

Il modello di calendario pagamenti in PDF ti aiuta a elencare le date importanti relative alle buste paga. In questo modo i tuoi dipendenti sapranno quando riceveranno il pagamento. Inoltre, potrai assicurarti che il pagamento venga effettuato prima della scadenza.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Evidenzia la data di elaborazione, la data di pagamento e i giorni festivi per ogni mese

Organizza le buste paga per tutto l'anno per garantire un flusso di lavoro senza intoppi

Condividi con il tuo team per comunicare le date di pagamento

Assicurati che tutte le buste paga vengano pagate puntualmente senza ritardi

🔑 Ideale per: Titolari di aziende, gestori di team e professionisti delle risorse umane che desiderano elencare le date di pagamento per ogni mese.

Semplifica l'elaborazione delle buste paga con ClickUp

Tenere traccia delle ore di lavoro e dei pagamenti di ciascun dipendente può sembrare complesso, ma diventa semplice e accurato con i modelli di calendario delle buste paga giusti.

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, semplifica la gestione dei calendari delle buste paga e la collaborazione con il team in merito alle condizioni salariali.

Che tu sia titolare di una piccola impresa o lavori su base contrattuale, ClickUp ti aiuterà a monitorare le ore di lavoro, le ferie, gli importi dei pagamenti e i calendari di pagamento.

Smetti di destreggiarti tra scadenze di pagamento non rispettate ed errori nei totali dei pagamenti. Iscriviti gratis oggi stesso a ClickUp, tieni un account di ogni centesimo e paga i dipendenti in tempo! 🚀