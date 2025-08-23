le 10 migliori soluzioni per una gestione delle attività più intelligente nel 2025

Il tuo calendario è pieno zeppo mentre la tua lista delle cose da fare raccoglie polvere digitale? Scadenze mancate, attività trascurate e il caos di destreggiarsi tra tutto questo sono realtà. Ma se esistesse un modo più intelligente per gestire il tuo tempo?

Scopri gli assistenti di pianificazione basati sull'IA. Strumenti come Trevor AI possono aiutarti a impostare il blocco del tempo, riprogrammare le attività in ritardo e persino fungere da provider di suggerimenti personalizzati per rimanere in carreggiata.

Tuttavia, se hai bisogno di maggiore supporto, una gestione dei dati più semplice o prezzi flessibili, esistono molte alternative più intelligenti da esplorare.

In questo elenco abbiamo raccolto i 10 migliori strumenti di IA per la gestione del tempo, per aiutarti a trovare l'attività manager personale perfetto per riprendere il controllo e portare a termine la tua lista Da fare! ⏰

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Trevor /IA?

Sebbene Trevor AI offra una pianificazione IA di base trascinando le attività su un calendario, gli utenti spesso cercano funzionalità più avanzate. Quando valuti strumenti alternativi di pianificazione autonoma, prendi in considerazione queste funzionalità chiave per una gestione efficace delle attività e del tempo assistita dall'IA:

integrazione con strumenti esistenti: *Trova app di pianificazione basate sull'IA che possono integrarsi con tutte le tue app di calendario e di gestione delle attività

monitoraggio avanzato delle attività: *Scegli strumenti che vanno oltre i processi di pianificazione e piano di base (ad es. preferenze di pianificazione illimitate)

*interfaccia utente intuitiva: prova gli strumenti per verificarne la facilità d'uso al lavoro in un ambiente meno rigido

promemoria personalizzabili: *Adotta promemoria personalizzati per evitare conflitti tra riunioni e gestire gli appuntamenti

🎥 Anche lo strumento di IA più intelligente non può aiutarti se il tuo calendario è disordinato. Questo video di 5 minuti ha come obiettivo la condivisione di otto trucchi pratici per il calendario, dalla pianificazione automatica ai promemoria più intelligenti, che ti consentono di organizzare le tue giornate senza stress.

👀 Lo sapevi? Solo il 18% delle persone ha un sistema di gestione del tempo adeguato, mentre il 25% gestisce le attività in base a ciò che sembra più importante.

Le migliori alternative a Trevor IA in sintesi

Ecco una rapida panoramica dei 10 migliori strumenti di pianificazione e gestione del tempo basati sull'IA, con le loro funzionalità chiave, i migliori casi d'uso e i prezzi, per aiutarti a trovare quello più adatto alla gestione delle tue attività e all'ottimizzazione del tuo calendario.

Strumento Funzionalità/funzione chiave Ideale per Prezzi ClickUp gestione delle attività basata sull'IA – Visualizzare personalizzato – Automazioni – Integrazione con il calendario – Informazioni dettagliate sulle prestazioni Teams che necessitano di una piattaforma completa per la gestione di progetti e attività, inclusa la pianificazione basata sull'IA Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende reclaim. IA* ottimizzazione del calendario – Pianificazione intelligente delle riunioni – Integrazione con Google Calendar – Adeguamenti automatici delle attività Utenti di Google Calendar che necessitano di adeguamenti automatici della pianificazione e coordinamento delle riunioni Free Forever; Starter: 10 $/mese per postazione; Aziendale: 15 $/mese per postazione Motion – Pianificazione delle attività basata sull'IA – Kanban/project management – Supporto multi-calendario – Aree di lavoro personalizzate Project manager e teams che necessitano di pianificazione delle attività e project management in un'unica piattaforma Pro IA: 49 $/mese per utente; IA Aziendale: 69 $/mese per utente SkedPal blocco intelligente del tempo – Pianificazione adattiva – Funzionalità/funzione di triage delle attività – Priorità delle attività Utenti che necessitano di funzionalità di pianificazione adattiva e calendario intelligente A partire da 14,95 $ al mese per utente Amie – Interfaccia minimalista – Voce delle attività tramite NLP – Timer Pomodoro – Conversione delle email in attività Utenti alla ricerca di uno strumento di gestione delle attività estetico e minimalista Pro: 25 $ al mese per utente; Aziendale: 50 $ al mese per utente BeforeSunset IA – Piano delle attività quotidiane – Monitoraggio dell'umore – Analisi della produttività – Suggerimenti per le attività basati sull'IA Utenti che necessitano di assistenza nel piano quotidiano e nel monitoraggio della produttività con il supporto dell'IA Pro: 18 $ al mese per utente; Team Pro: 20 $ al mese per membro Timely tabelle orarie generati automaticamente – Piano della capacità – Monitoraggio della memoria – Assegnazione delle risorse Freelancer o aziende che necessitano di generazione automatica di tabelle orarie e gestione delle risorse Starter: 11 $/mese per utente; Premium: 20 $/mese per utente; Unlimited: 28 $/mese per utente Arcush – Interfaccia con Sequenza visiva – Priorità delle attività – Funzionalità Inbox Zero – Codifica a colore delle attività utenti iPhone che necessitano di uno strumento semplice e intuitivo per gestire le attività e assegnare priorità al lavoro Free Forever; Pro: 1,99 $ al mese per utente Attività generali – Integrazione con Google Calendar – Trascinamento delle attività – Modalità Focus – Integrazione con GitHub Utenti di Google Calendar che necessitano di un monitoraggio semplice delle attività e integrazioni di base Free Planimo – Informazioni personalizzate sul tempo – Scomposizione delle attività – Assegnazione automatica delle attività – Piano incentrata sulle routine utenti iPhone che necessitano di gestione delle routine personali e suddivisione delle attività per migliorare la produttività Primi 3 mesi: 9,99 $; poi: 9,99 $/mese per un account; 15,99 $/mese per un massimo di sei account

Le 10 migliori alternative a Trevor /IA

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Se il tuo lavoro è mangiare una rana, è meglio farlo per prima cosa al mattino. E se il tuo lavoro è mangiare due rane, è meglio mangiare prima quella più grande.

Se il tuo lavoro è mangiare una rana, è meglio farlo per prima cosa al mattino. E se il tuo lavoro è mangiare due rane, è meglio mangiare prima quella più grande.

La citazione di Mark Twain è una lezione meravigliosa su come dare priorità alle attività: inizia da quella più importante.

Scopriamo 10 strumenti di pianificazione basati sull'IA progettati per aiutarti a stabilire le priorità come un professionista.

1. ClickUp (ideale per una gestione completa delle attività e una pianificazione basata sull'IA)

Prova ClickUp Calendario gratis! I calendari intelligenti basati sull'IA sono il futuro del lavoro

ClickUp, l'app completa per il lavoro, combina il monitoraggio delle attività, project management, la condivisione delle conoscenze e il chattaare basato sull'intelligenza artificiale in un unico posto

📮 ClickUp Insight: il 64% dei dipendenti lavora occasionalmente o frequentemente al di fuori dell'orario previsto, con il 24% che registra ore di lavoro straordinario quasi tutti i giorni! Questa non è flessibilità, è lavoro senza fine. 😵‍💫 attività di ClickUp ti aiuta a suddividere gli obiettivi più grandi in passaggi più piccoli e gestibili, così saprai sempre cosa affrontare senza sentirti sopraffatto. Basta chiedere all'IA di ClickUp di generare attività secondarie, aggiungere liste di controllo e mappare le dipendenze per rimanere organizzati e avere tutto sotto controllo. Nel frattempo, le automazioni di ClickUp semplificano il lavoro di routine gestendo aggiornamenti, assegnazioni e promemoria, così puoi dedicare meno tempo alle attività più impegnative e più tempo a ciò che conta davvero. 🚀💫 Risultati reali: Pigment ha migliorato l'efficienza della comunicazione del team del 20% con ClickUp, mantenendo i team più connessi e allineati.

🧠 Semplifica i flussi di lavoro con ClickUp Brain

Sfrutta ClickUp Brain all'interno di ClickUp Doc per creare documenti di processo

ClickUp Brain è il motore di ricerca e contenuto IA del tuo spazio di lavoro. Trova istantaneamente informazioni, genera riepiloghi/riassunto, redigi bozze di contenuto e ottieni risposte da qualsiasi punto di ClickUp, semplicemente chiedendo.

Descrivi i flussi di lavoro in un linguaggio semplice per una rapida automazione

Fai domande e ottieni risposte immediate dalla tua area di lavoro

Genera riepiloghi/riassunti, bozze e aggiornamenti con i prompt dell'IA

Trascrivi le riunioni ed estrai automaticamente gli elementi da intraprendere

ClickUp AI Agents (ideale per l'automazione senza intervento manuale e l'esecuzione del flusso di lavoro)

Agenti IA: risoluzione dei problemi

Gli agenti AI di ClickUp sono assistenti digitali proattivi che automatizzano il tuo lavoro di routine. Non si limitano a dare suggerimenti, ma agiscono concretamente, gestendo le attività, la pianificazione e i flussi di lavoro al posto tuo. L'immagine sopra mostra come gli agenti AI di ClickUp trasformano i thread di assistenza quotidiani in help desk automatizzati e self-service, risolvendo più rapidamente i problemi comuni relativi alle risorse umane e all'IT e consentendo al tuo team di concentrarsi su attività di maggior valore.

Automazione le attività ripetitive e gli aggiornamenti

Pianifica e ripianifica il lavoro in modo proattivo

Monitora la tua area di lavoro ed esegui le azioni automaticamente

Imposta automazioni senza codice descrivendo ciò di cui hai bisogno

sfrutta i campi IA per usufruire delle informazioni dettagliate sulle attività in tempo reale*

Usa i campi AI per riassumere automaticamente i dettagli delle attività, generare aggiornamenti sullo stato di avanzamento, tradurre contenuto o creare passaggi successivi concreti, direttamente visualizzando le attività. Puoi anche creare campi AI personalizzati su misura per il tuo flusso di lavoro, che si tratti di redigere aggiornamenti per i client, riscrivere descrizioni o estrarre le chiavi in un colpo d'occhio.

Genera riepiloghi/riassunti IA per le tue attività

🧠 Scopri ClickUp Brain Max: il tuo potente strumento di pianificazione basato sull'IA ClickUp Brain Max va oltre l'IA di base: utilizza la funzione talk-to-text per trasformare istantaneamente la tua voce in attività, ottenere suggerimenti di pianificazione intelligenti e automatizzare la pianificazione di routine. Ti aiuta a gestire riunioni, scadenze e priorità, il tutto a mani libere e in un unico posto.

⚙️ Automatizza le attività ripetitive con ClickUp Automazioni

ClickUp Automazioni ti consentono di semplificare il lavoro di routine in modo da poterti concentrare su ciò che conta davvero. Con oltre 100 modelli di automazione predefiniti e un Automation Builder basato sull'IA, puoi impostare trigger e azioni in pochi secondi. Assegna attività, aggiorna stati, invia notifiche e sposta automaticamente le attività tra le diverse fasi.

Puoi persino creare automazioni in un inglese semplice e ClickUp le realizzerà per te. Che tu stia gestendo il passaggio di attività ripetitive o tenendo aggiornati gli stakeholder, l'automazione aiuta a eliminare i passaggi manuali e a ridurre il rischio di errori.

👀 Lo sapevi? ClickUp AI ti consente di collegare direttamente le conversazioni dal chatta di ClickUp alle attività, in modo che ogni azione abbia un contesto completo, anche se hai perso la riunione.

📅 ClickUp Calendario: il tuo calendario, completamente connesso

Pianifica e partecipa alle riunioni direttamente da ClickUp utilizzando il Calendario ClickUp

ClickUp Calendario riunisce le tue attività, le riunioni e le priorità del team in un unico posto.

Puoi pianificare l'intera settimana, tenere traccia delle scadenze e gestire il lavoro in tempo reale, senza dover passare da uno strumento all'altro.

Puoi:

Trascina le attività da un giorno all'altro per aggiornare istantaneamente le date di inizio e la data di scadenza

Sincronizzazione con Google, Outlook e Apple Calendario per una visibilità completa. Passa a visualizzare la visualizzazione giornaliera, settimanale, mensile o il programma a seconda di come preferisci lavorare

Blocco il tempo in base agli slot suggeriti dall'IA, ricavati dalle stime delle attività e dalla disponibilità

Individua lacune, sovrapposizioni e colli di bottiglia nei calendari del team con un solo sguardo

Crea, modifica o riprogramma le attività direttamente dal calendario, senza passaggi aggiuntivi

🧠 Suggerimento ClickUp: utilizza l'IA per trovare il momento migliore per lavorare in modo approfondito o collaborare, soprattutto quando il tuo calendario è già pieno.

Tutto è pensato per mantenerti nel flusso, dal piano e definizione delle priorità all'esecuzione.

Integra i dati di Outlook, Apple e Google Calendar con ClickUp Calendario per tenere tutte le attività in un unico posto. Fai il piano dell'intera settimana e non temere più di perdere le scadenze!

✅ Usa le attività di ClickUp per pianificare, dare priorità e organizzare il tuo flusso di lavoro

Visualizza tutte le tue attività e il loro stato in un'unica visualizzazione

Attività di ClickUp ti offre un potente framework per gestire tutto, dalle semplici cose da fare ai progetti complessi e multifase. Con viste flessibili e potenti opzioni personalizzate, supporta tutto, dalla produttività personale all'esecuzione a livello di team.

Puoi:

Utilizza stati personalizzabili per riflettere il tuo flusso di lavoro reale (non solo "Da fare" e "terminato")

Imposta cinque livelli di priorità e assegna loro un codice colore per una maggiore visibilità

Crea liste di controllo, attività secondarie e dipendenze per suddividere il lavoro complesso

Aggiungi campi personalizzati per il monitoraggio di budget, link, durata stimata o titolari assegnati

Monitora l'allocazione di tempo e risorse tramite vista Riquadro o vista Carico di lavoro

Riunisci tutto con Documenti, Lavagna Online e Modelli

ClickUp va oltre il piano e il monitoraggio delle attività. Con Documenti, lavagna online e modelli pronti all'uso integrati, puoi:

Cattura note e idee direttamente in ClickUp Documento

Fai brainstorming in modo visivo con le lavagne online ClickUp utilizzando note adesive, disegni e collaborazione in tempo reale

Dai una marcia in più al tuo flusso di lavoro con il modello di gestione delle attività di ClickUp

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello di gestione delle attività di ClickUp per una visibilità chiara e intuitiva delle attività

Desideri un sistema visivo e plug-and-play? Il modello di gestione delle attività di ClickUp è perfetto per impostare rapidamente i flussi di lavoro. Organizza le attività in tre categorie (Idee, Azioni da intraprendere e Backlog) e ti consente di gestirle con facilità tramite il drag-and-drop utilizzando le visualizzazioni Elenco, Bacheca, Calendario e Riquadro.

Che tu sia un pianificatore indipendente o gestisca un team remoto, ClickUp ti aiuta a creare un flusso di lavoro che funziona proprio come il tuo cervello.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Descrivi le attività che desideri automatizzare in ClickUp Brain e lascia che IA Builder configuri il flusso di lavoro con i trigger e le azioni necessari

Scegli le fasce orarie ottimali per la pianificazione delle attività sulla base dei suggerimenti automatici di ClickUp AI

Crea relazioni e dipendenze tra le attività all'interno di ClickUp per raccogliere informazioni dettagliate su come le attività si influenzano a vicenda

Genera riepiloghi specifici per ogni attività per evidenziare i colli di bottiglia e descrivere in dettaglio i passaggi da intraprendere con ClickUp Brain

Trascrivi la conversazione dopo una riunione, identifica le informazioni critiche e trasformale in attività

Limiti di ClickUp

All'inizio le funzionalità/funzioni possono sembrare eccessive, soprattutto per i nuovi utenti che navigano nell'area di lavoro all-in-one di ClickUp

Set di dati di grandi dimensioni possono causare occasionali rallentamenti, in particolare in aree di lavoro complesse o molto cariche

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp:

Heath Hayden, coordinatore dello sviluppo professionale al Tacoma Community College, afferma

Ho potuto collaborare con altri membri del mio team utilizzando la funzione calendario per mostrare il programma e pianificare un evento importante. Tutti abbiamo potuto trascinare e rilasciare gli eventi sul calendario in base alle esigenze del team dirigenziale. È incredibilmente facile da usare da un membro all'altro del team.

Ho potuto collaborare con altri membri del mio team utilizzando la funzione calendario per mostrare il programma e pianificare un evento importante. Tutti abbiamo potuto trascinare e rilasciare gli eventi sul calendario in base alle esigenze del team dirigenziale. È incredibilmente facile da usare da un membro del team all'altro.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di calendario dei contenuti per i social media in Excel e Fogli

2. Reclaim. IA (Ideale per l'ottimizzazione del calendario e la modifica della pianificazione)

Immagina un calendario online che tiene conto delle tue abitudini mentre gestisce il tuo lavoro e le tue attività personali! Reclaim.ai utilizza il suo assistente di pianificazione intelligente per trovare il momento migliore per le tue attività, abitudini e riunioni all'interno del tuo Google Calendar.

Questo strumento gestisce tutti i tuoi eventi mantenendo la flessibilità necessaria per far fronte a cambiamenti imprevisti. La funzionalità/funzione Smart Meetings trova gli orari ottimali per le riunioni in base agli impegni dei partecipanti e li adatta in base al fuso orario e alla disponibilità di ciascuno.

Reclaim. ai: le migliori funzionalità/funzioni

Regola automaticamente il tuo calendario per ridurre il rischio di sovraccarico di impegni

Aggiungi fino a 3 diverse durate in un unico link per la riunione e lascia che siano le persone a decidere quanto tempo dedicare alla riunione

Programma le tue abitudini con impostazioni flessibili come giorni ideali e intervalli di tempo

Limite di Reclaim.ai

Gestisce attività selettive di project management e attività

Funziona solo con Google Calendar (l'integrazione con Outlook è attualmente in lista d'attesa)

Non supporta la riscossione dei pagamenti tramite link per la pianificazione delle riunioni

Prezzi di Reclaim.ai/IA

lite: *Free Forever

Starter: 10 $ al mese per postazione

aziendale: *15 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Reclaim.ai

G2: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Reclaim. ai:

Una recensione su G2 recita:

Adoro la sua funzionalità/funzione di integrazione con Asana. Quando creo delle attività, sia da email che da Slack, mi permette di pianificare il tempo in Reclaim.ai.

Adoro la sua funzionalità di integrazione con Asana. Quando creo attività, sia da email che da Slack, mi permette di pianificare il tempo in Reclaim.ai.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Reclaim IA per la pianificazione dei progetti

3. Motion (ideale per la pianificazione delle attività e project management)

tramite Motion

Motion combina funzionalità di project management con un motore di pianificazione basato sull'intelligenza artificiale. Fai in modo che il tuo piano delle giornate sia orientato alle attività, alle riunioni e agli eventi personali, tenendo sempre sotto controllo le scadenze e la tua capacità.

Puoi anche chiedere a Siri di aggiungere un'attività al tuo calendario Motion mentre sei in movimento. E quando è il momento di organizzare il quadro generale, Motion supporta più aree di lavoro, stati personalizzati e modelli, in modo che la pianificazione e la configurazione del progetto rimangano in sincronizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Motion

Visualizza i tuoi progetti dall'inizio alla fine con la vista Kanban

Suddividi le tue attività in diversi blocchi per specificare scadenze flessibili e rigide

Connettiti con iCloud, Outlook e Google Calendar

Pianifica riunioni e invita ospiti all'evento utilizzando la funzionalità/funzione Prenotazione

Limiti di movimento

La sola visualizzare del calendario può sembrare un limite per organizzare le attività

Non puoi effettuare la condivisione delle tue attività al di fuori del team interno

Alcuni utenti hanno effettuato reportistica su cambiamenti imprevisti nelle priorità

Prezzi dinamici

Versione di prova gratuita disponibile

iA Workplace: *29 $ al mese con pagamento annuale

iA Employee Light: *148 $/mese

iA Employee Standard: *446 $ al mese

IA Employee Plus: 894 $ al mese

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4. 1/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di Motion*:

Sebbene non abbia ancora recensioni su G2, ecco una recensione da G2:

Adoro i riempimenti temporali dell'IA. Se devo cancellare una riunione o ho del tempo libero, riempie il mio spazio con i progetti/attività che devono essere terminati. È relativamente facile da implementare nel tuo team e consentire a tutti di partecipare e stabilire la connessione dei propri calendari. Lo utilizziamo quotidianamente e abbiamo anche contattato l'assistenza per risolvere un problema con il passaggio dal piano team a quello individuale, che è stato gestito senza problemi o difficoltà. Lo consiglio vivamente.

Adoro i riempimenti temporali dell'IA. Se devo cancellare una riunione o ho del tempo libero, riempie il mio spazio con i progetti/attività che devono essere terminati. È relativamente facile da implementare nel tuo team e consentire a tutti di partecipare e stabilire la connessione dei propri calendari. Lo utilizziamo quotidianamente e abbiamo anche contattato l'assistenza per risolvere un problema con il passaggio dal piano team a quello individuale, che è stato gestito senza problemi o difficoltà. Lo consiglio vivamente.

💡 Suggerimento: se la priorità di un'attività cambia su Motion, non trascinare manualmente le attività nel calendario, poiché verrebbero bloccate. Modifica invece manualmente le priorità cliccando sulle attività e modificando gli attributi.

4. SkedPal (Ideale per la pianificazione adattiva delle attività e la funzionalità/funzione di calendario intelligente)

tramite SkedPal

Cerchi un'app calendario intelligente che trasformi i tuoi infiniti appunti in elenchi di attività chiari e concisi? Skedpal ottimizza la tua pianificazione per diverse settimane con la sua funzionalità/funzione Intelligent Time Blocking, che tiene conto delle tue attività, priorità e commit. È progettata per gli utenti che desiderano una pianificazione altamente adattabile.

Puoi utilizzare la funzionalità/funzione Triage per impostare le priorità, specificare le scadenze e assegnare le durate stimate. Lo strumento di gestione delle attività pianifica quindi scadenze realistiche nel Calendario.

Le migliori funzionalità/funzioni di SkedPal

Visualizza le tue attività in una vista Bacheca e utilizza la funzionalità drag-and-drop per spostarle

Crea elenchi annidati infiniti per suddividere le attività di grandi dimensioni in sottoattività gestibili

Aggiungi immagini, icone o file alle note delle tue attività (meno di 100 MB) per renderle più complete

Limiti di SkedPal

Prenditi il tempo necessario per personalizzare i flussi di lavoro delle attività

Richiede un lavoro richiesto manuale per ordinare le attività in un unico elenco

Rendere la configurazione delle attività ricorrenti poco intuitiva

Creare una curva di apprendimento ripida con algoritmi e impostazioni complessi

Prezzi di SkedPal

Core: 14,95 $ al mese per utente

Pro: 21,95 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di SkedPal

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SkedPal:

Secondo una recensione su Reddit, $$$a

Wow, grazie mille per avermi consigliato SkedPal. Ho provato Motion, Reclaim, Asana e alcuni altri strumenti, ma SkedPal è il primo che mi ha convinto completamente. La curva di apprendimento è ripida, ma i risultati sono davvero gratificanti: è uno strumento per utenti esperti!

Wow, vorrei ringraziarti per avermi consigliato SkedPal. Ho provato Motion, Reclaim, Asana e alcuni altri strumenti, ma SkedPal è il primo che mi ha convinto completamente. La curva di apprendimento è ripida, ma i risultati sono molto gratificanti: questo è uno strumento per utenti esperti!

🧠 Curiosità: Durante una giornata di lavoro di 8 ore, un lavoratore medio trascorre 4 ore e 12 minuti lavorando attivamente. Il 39% dei lavoratori fa pause extra per andare in bagno e ammazzare il tempo, mentre il 47% e il 45% navigano in Internet e controllano i social media.

5. Amie (Ideale per attività estetiche e gestione del calendario)

tramite Amie

Amie offre un'interfaccia che combina attività, calendari ed email (in sola lettura) in un'unica visualizzazione minimalista. Puoi inserire le cose da fare in inglese semplice, ad esempio "ritirare il bucato alle 16:00 @prossimo mercoledì", e vedere Amie trasformarle in attività sul tuo calendario utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP).

/IA Chat è una funzionalità/funzione relativamente nuova. Si tratta di un sistema NLP aggiornato, progettato per comprendere meglio le tue intenzioni.

Esempio, se digiti nella chat IA di Amie "Costruisci una scarpiera domenica", il tuo calendario applicherà un blocco automatico a diverse ore, sapendo che questa attività richiederà diverse ore per essere completata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amie

Avvia i timer Pomodoro dalla barra dei menu e ricevi una notifica sonora allo scadere del tempo

Trasforma le tue email in diverse attività o cose da fare

Crea un link condivisibile alle tue fasce orarie disponibili

Limiti di Amie

Mancanza di strumenti di gestione del team e di funzionalità integrate per prendere note

Limitare la personalizzazione del calendario impedendo che la settimana inizi il sabato

Impedire agli utenti di rispondere alle email all'interno dell'applicazione

Prezzi di Amie

Pro: 25 $ al mese per utente

*aziendale: 50 $ al mese per utente

azienda: Contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Amie

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

cosa dicono gli utenti reali di Amie*

Ecco cosa ha detto un utente su Reddit:

Mi piace molto Aime. È bello e riunisce le mie esigenze. Notion, calendario e Da fare. Anche l'interfaccia interattiva su iOS è molto innovativa, ma è davvero un peccato che non esista una versione per Android e che non abbiano un sito web adattato ai browser mobili. È possibile accedervi solo in modalità computer, il che equivale a escludere completamente gli utenti Android.

Mi piace molto Aime. È bello e riunisce le mie esigenze. Notion, calendario e Da fare. Anche l'interfaccia interattiva su iOS è molto innovativa, ma è davvero un peccato che non esista una versione per Android e che non abbiano un sito web adattato ai browser mobili. È possibile accedervi solo in modalità computer, il che equivale a completare completamente gli utenti Android.

🧠 Curiosità: dormire dalle 7,5 alle 8 ore a notte può aumentare la tua produttività di 20 volte.

6. BeforeSunset IA (Ideale per il piano quotidiano e il monitoraggio del tempo)

via BeforeSunset IA

Invece di lamentarti con un amico di quanto lavoro hai da fare, scrivi a BeforeSunset IA. Scarica tutto ciò che riguarda le tue prossime attività e osserva come l'assistente IA dello strumento analizza le informazioni, le trasforma in attività concrete e suggerisce gli orari ottimali per completarle. È il tuo assistente di piano quotidiano.

Prima di imparare a creare un programma settimanale, lo strumento lo configurerà per te suddividendo le informazioni.

Include in modo unico il monitoraggio dell'umore insieme al monitoraggio del tempo e all'analisi della produttività. Ad esempio, puoi aggiornare "mi sento benissimo" una volta che le attività incomplete della giornata vengono automaticamente trasferite al piano del giorno successivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di BeforeSunset IA

Imposta un timer o utilizza la Modalità Focus per eliminare le distrazioni mentre lavori

Pianifica pause salutari con l'opzione Inizia pausa

Salva le tue attività importanti utilizzando la funzionalità/funzione segnalibro

Analizza la tua produttività con dati analitici sul tempo pianificato rispetto al tempo effettivo impiegato per portare a termine il lavoro

Limiti di BeforeSunset IA

Nessun tutorial integrato per aiutare gli utenti a comprendere lo strumento

Opzioni di personalizzazione con limite in modalità Focus

Progettato principalmente per il piano quotidiano, non per la programmazione di progetti a lungo termine

Prezzi di BeforeSunset IA

Pro: 18 $ al mese per utente

Team Pro: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di BeforeSunset IA

G2: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di BeforeSunset IA:

Una recensione su G2 recita:

Mi piace la semplicità del concetto. Non è sovraccarico di funzioni inutili, ma va dritto al punto ed è abbastanza flessibile da permetterti di trovare il modo migliore per massimizzare la produttività.

Mi piace la semplicità del concetto. Non è sovraccarico di funzioni inutili, ma va dritto al punto ed è abbastanza flessibile da permetterti di trovare il modo migliore per massimizzare la produttività.

7. Timely (ideale per creare tabelle orarie automatiche)

tramite Timely

Vuoi accettare qualche progetto in più per finanziare il tuo prossimo viaggio, ma non riesci a trovare uno slot gratis? Usa Timely! La sua funzionalità/funzione Capacity Planning ti aiuta a comprendere e ottimizzare l'allocazione delle risorse tra i progetti e le attività per visualizzare la tua prossima ora libera.

Il Memory Tracker memorizza ciò su cui lavori durante la giornata, rendendo facile trascinare e rilasciare le attività nella tua tabella oraria. Inizia a fatturare le tue ore con dati accurati!

Le migliori funzionalità/funzioni di Timely

Integra lo strumento con i tuoi calendari, gli strumenti di project management e l'email per effettuare la sincronizzazione dei dati e creare tabelle orarie complete

Modifica o elimina le voci della tabella oraria lasciando note per migliorare la chiarezza

Scegli colori personalizzati per ogni blocco di attività

Limiti temporali

Potrebbero verificarsi piccoli problemi durante il salvataggio delle modifiche

Mancanza di un'opzione drag-and-drop per spostare le attività future nella settimana corrente

Non account per i diversi fusi orari nella pianificazione

Prezzi tempestivi

Build: 26 $ al mese per utente

Elevate: 37 $ al mese per utente

Innovate: 43 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni tempestive

G2: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Timely:

Secondo una recensione di G2, $$a

Timely mi ha aiutato a recuperare il tempo fatturabile che altrimenti avrei perso registrando manualmente. Mi ha anche aiutato a registrare rapidamente il tempo ogni giorno, invece di cercare di capire cosa è successo giorni dopo. L'ho anche integrato tramite Zapier per aggiungere il tempo al nostro sistema di fatturazione, rendendo tutto più fluido.

Timely mi ha aiutato a recuperare il tempo fatturabile che altrimenti avrei perso registrando manualmente. Mi ha anche aiutato a registrare rapidamente il tempo ogni giorno, invece di cercare di capire cosa è successo giorni dopo. L'ho anche integrato tramite Zapier per aggiungere il tempo al nostro sistema di fatturazione, rendendo tutto più fluido.

8. Arcush (ideale per organizzare automaticamente gli elenchi da fare)

tramite Arcush

Arcus h è un'app di piano giornaliero solo per iOS progettata per semplificare la tua giornata. Ha funzionalità/funzione di una pulita e visiva Sequenza che ti aiuta a organizzare le attività e a mantenere la concentrazione senza sovraccaricarti.

La sua funzionalità/funzione distintiva, finestra In arrivo Zero, rimuove automaticamente le attività non pianificate dalla visualizzazione, in modo da visualizzare solo ciò che è importante in quel momento. Puoi anche riservare fasce orarie specifiche per concentrarti sul lavoro e personalizzare visivamente il tuo programma con codici colore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Arcush

Implementa diversi codici colore per strutturare le tue attività

Crea attività ricorrente con frequenza variabile

Regola come visualizzare la Sequenza per ora, giorno o settimana in base al tuo stile di piano

Limiti di Arcush

Disponibile solo su iPhone con iOS 16 o versioni successive

Non supporta la creazione di eventi nel calendario

Mancano funzionalità chiave come le attività secondarie e la funzione di ricerca

Prezzi di Arcush

*free Forever

Pro Monthly: 3,99 $ al mese

Pro annuale: 9,99 $/anno

Pro Lifetime: 29,99 $ una tantum

Valutazioni e recensioni di Arcush

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

cosa dicono gli utenti reali di Arcush*

Sebbene non abbia ancora recensioni su G2, ecco una recensione dall'Apple Store:

Ho provato tutte le app di blocco di tempo che non presentavano intrusioni nella privacy ridicole e Arcush aveva l'interfaccia migliore di tutte. Ad istanza, inserire l'ora di inizio e la durata dei blocchi di tempo è la cosa più efficiente che ho trovato. È bella da vedere e anche il prezzo è ragionevole. Continuate il vostro buon lavoro!

Ho provato tutte le app di blocco di tempo che non comportavano una ridicola invasione della privacy e Arcush aveva l'interfaccia migliore di tutte. Ad istanza, inserire l'ora di inizio e la durata dei blocchi di tempo è la cosa più efficiente che ho trovato. È bella da vedere e anche il prezzo è ragionevole. Continuate il vostro buon lavoro!

9. Attività generali (ideale per gli utenti di Google Calendar)

tramite Attività generali

Cerchi un task manager semplice e gratuito che gestisca facilmente scadenze e priorità? Usa General Task. Accedi a funzionalità/funzioni come la Modalità Focus per evitare di perdere tempo e tenere traccia di tutte le informazioni relative ai tuoi diversi eventi del calendario.

Puoi anche utilizzare lo strumento Comando rapido per navigare nell'interfaccia in meno tempo: con un po' di pratica, imparerai a muoverti senza bisogno di istruzioni.

Migliori funzionalità/funzioni per attività generali

Esecuzione della sincronizzazione con GitHub per il monitoraggio delle tue PR

Crea attività direttamente da Slack

Trascina e rilascia le attività sul Calendario per pianificarle e impostare il blocco del tempo a disposizione

Limite generale delle attività

Non si integra con il calendario Apple o Outlook

Mancano funzionalità essenziali come sottoattività, attività ricorrente e tag

Prezzi per attività generali

Free

Valutazioni e recensioni generali sulle attività

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

cosa dicono gli utenti reali di General attività*

Ecco cosa dice una recensione di Product Hunt su General Activity:

Ho usato questa app solo per circa una settimana, ma è stata fantastica finché è durata. L'unico motivo per cui ho smesso è perché il mio team ha smesso di usare Linear ed è passato ad Asana, che non aveva un'integrazione.

Ho usato questa app solo per circa una settimana, ma è stata fantastica finché è durata. L'unico motivo per cui ho smesso è perché il mio team ha smesso di usare Linear ed è passato ad Asana, che non aveva un'integrazione.

10. Planimo (ideale per gli utenti iPhone)

tramite Planimo

Planimo è l'ideale per gli utenti iPhone che desiderano conciliare le routine personali con la pianificazione professionale. Lo strumento ti consente di descrivere i tuoi obiettivi, le tue preferenze e la tua routine quotidiana per creare un piano su misura.

La sua suddivisione automatica delle attività crea passaggi gestibili in base ai blocchi di tempo definiti, così saprai esattamente cosa fare in ogni momento della giornata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Planimo

Suddividi le attività cardine in passaggi da 45 minuti

Crea aree di lavoro Unlimited e assegna automaticamente le attività a ciascuno di esse

Ottieni informazioni personalizzate sulla gestione del tuo tempo per migliorare la produttività

Limiti di Planimo

Disponibile solo su dispositivi iOS

Mancanza di funzionalità fondamentali per il project management

La versione gratuita include annunci pubblicitari che possono interferire con l'esperienza dell'utente

È solo per uso personale (senza funzionalità/funzione di team)

Prezzi di Planimo

Premium (1 account): 9,99 $/mese Introduzione a: primi 3 mesi a 9,99 $, poi 9,99 $/mese

Introduzione: primi 3 mesi a 9,99 $, poi 9,99 $ al mese

Premium (fino a 6 account): 15,99 $/mese Introduzione a: primi 3 mesi a 15,99 $, poi 15,99 $/mese

Introduzione: primi 3 mesi a 15,99 $, poi 15,99 $ al mese

*azienda: Prezzi personalizzati

Introduzione: primi 3 mesi a 9,99 $, poi 9,99 $ al mese

Introduzione: primi 3 mesi a 15,99 $, poi 15,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Planimo

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? Il 20% dei project manager vorrebbe eliminare la "documentazione", come la redazione di reportistica settimanale, aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori, presentazioni PowerPoint o registrazioni personalizzate.

Usa ClickUp per pianificare il tuo piano di attività e i tuoi progetti

Una gestione efficace delle attività non consiste solo nell'elencare ciò che deve essere fatto, ma anche nel definire le priorità in modo intelligente, pianificare in modo realistico e adattarsi con flessibilità quando i piani cambiano.

Questa è la promessa di un assistente di pianificazione basato sull'IA. L'utilizzo di tre strumenti di IA separati per gestire un unico flusso di lavoro può aggiungere più caos che chiarezza. ClickUp, invece, può semplificare il processo di piano combinando più account di calendario in uno spazio unificato e offrendo funzionalità di IA per affrontare le esigenze di gestione delle attività e dei progetti.

Che tu abbia bisogno di un piano di team o di uno strumento di pianificazione personale, ClickUp può essere la soluzione giusta per te!

👉 Registrati su ClickUp gratis e provalo oggi stesso.