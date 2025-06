10 modelli gratuiti di libretto di lavoro per il successo dei progetti nel 2025

Ultimamente stai portando a termine un progetto dopo l'altro? Tutto il duro lavoro del tuo team sta finalmente dando i suoi frutti!

Tuttavia, con un carico di lavoro in crescita, una cosa è imprescindibile. È necessario mantenere l'organizzazione con sequenze chiare, ruoli ben definiti, elenchi di attività strutturati e controlli regolari dello stato di avanzamento.

Pensi di ricordarti tutto? Anche i migliori palazzi della memoria possono fallire quando si tratta di gestire i dettagli di più progetti.

Ti consigliamo quindi di iniziare a utilizzare alcuni modelli di libro di lavoro. Ti consentiranno di organizzare il piano del progetto, le date di scadenza, i contratti di servizio e tutto il resto, così non perderai mai più una scadenza o un dettaglio importante.

Abbiamo compilato un elenco dei migliori modelli gratuiti di libretto di lavoro per aiutarti a eseguire e consegnare ogni progetto con precisione e puntualità.

Cosa sono i modelli di libro di lavoro?

I modelli di libro di lavoro offrono un quadro strutturato per registrare, monitorare e gestire tutti i progetti pianificati, in corso e completati all'interno di un team, reparto o azienda.

Ottieni una visualizzazione centralizzata dei dettagli del progetto, inclusi obiettivi, sequenze, parti interessate e risorse assegnate. Quindi puoi aggiornare lo stato delle attività, monitorare i progetti e il tempo, assegnare priorità e persino aggiungere specifiche basate sul progetto all'interno delle attività. Anche i liberi professionisti e i freelance possono utilizzare questi modelli per gestire lo sviluppo dei progetti.

I modelli di libro di lavoro mantengono il tuo team aggiornato su ciò che tutti devono fare durante la giornata lavorativa, quando e come, garantendo trasparenza assoluta, responsabilità e una gestione efficiente del carico di lavoro.

👀 Lo sapevi? Il primo giovedì di novembre è la Giornata internazionale del project management!

Cosa rende un modello di libro di lavoro un buon modello?

Registrerai tutte le informazioni relative al progetto sul tuo modello di libro di lavoro. Quindi, mentre cerchi i modelli, assicurati che soddisfino tutti i requisiti importanti, tra cui:

Struttura e criteri chiari: Fornisce campi per tutti gli aspetti chiave del progetto, come riepiloghi/riassunti, risultati attesi, budget e report sullo stato di avanzamento, garantendo al contempo una facile navigazione per il tuo team

Personalizzazione: Consente di aggiungere o rimuovere campi in base alle esigenze specifiche della tua azienda

Priorità delle attività: Consente la creazione di elenchi di cose da fare basati sui progetti

Collaborazione: Facilita il lavoro di squadra tra i vari reparti consentendo ai team di contribuire con dettagli essenziali

Sezione accordo con il client: Include spazi dedicati per accordi standard, termini di pagamento e ambito del progetto

Budget e durata stimata: Tiene traccia del tempo stimato e di quello effettivamente impiegato nei progetti e fornisce un'analisi del budget per una migliore supervisione finanziaria

10 modelli gratuiti di libretto di lavoro

Potresti semplicemente seguire la solita procedura con agende e fogli Excel per monitorare i tuoi progetti. Ma questo richiede tempo e, onestamente, può essere un po' scomodo. Inoltre, perché aggiungere un'altra attività al tuo programma già fitto di impegni?

Vuoi evitare tutto questo stress? Ottieni questi modelli gratuiti per il libro di lavoro e mantieni il controllo su ogni progetto. Abbiamo alcuni modelli eccezionali di ClickUp. È l'app per il lavoro per eccellenza, che combina flussi di lavoro efficienti, conoscenze centralizzate e chat mirate, il tutto alimentato dall'IA per il lavoro più coesa al mondo.

ClickUp ha molto da offrire in un unico posto, come project management, opzioni di brainstorming, gestione delle attività, pianificazione dei progetti, gestione della documentazione, ecc. Ha decisamente reso la vita più facile, poiché è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più semplice. Siamo stati in grado di gestire meglio il lavoro, monitorarlo e riportarlo facilmente e, sulla base delle riunioni giornaliere sullo stato di avanzamento, la pianificazione futura è stata facile.

1. Il modello di libro di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza i dettagli del progetto e analizza il budget e i rischi in un unico posto con il modello ClickUp Book of Work

Vuoi aiutare il tuo team ad accedere facilmente ai dettagli specifici di un progetto? O forse vuoi tenere d'occhio ogni centesimo speso per ogni progetto? Il modello ClickUp Book of Work è quello che fa per te.

Accedi a tutti i campi dati necessari per pianificare i progetti e organizzare ogni minimo dettaglio in un unico posto.

Questo modello ti aiuterà a:

Segmenta i tuoi progetti in due categorie, "Progetti essenziali" e "Progetti opzionali", in base alla priorità e alla larghezza di banda del tuo team

Aggiungi un riepilogo/riassunto completo del progetto con il numero di priorità, l'ID, il nome e la descrizione del progetto

Includi un riepilogo/riassunto dei rischi e dei vantaggi per prendere decisioni informate ed evitare errori comuni nel project management

Crea un riepilogo/riassunto del budget per monitorare i budget degli anni precedenti e di quelli attuali per ogni progetto

Calcola il budget richiesto per il progetto, i valori statici e il riepilogo/riassunto dei dati con la pagina "Analisi del progetto" del modello

Aggiungi pagine personalizzate in base alle esigenze della tua azienda

🎯 Ideale per: Assegnare priorità ai progetti in base alla capacità del tuo team e valutare i fattori di rischio

2. Modello di dichiarazione di lavoro (SOW) di ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci l'ambito del progetto e specifica i risultati finali sin dall'inizio con il modello di dichiarazione di lavoro (SOW) di ClickUp

Il modello di dichiarazione di lavoro (SOW) di ClickUp è uno strumento ideale per conservare tutti i risultati finali, i requisiti dei clienti e le autorizzazioni in un unico posto. Ti aiuterà a chiarire le aspettative, le sequenze, gli obiettivi e gli addebiti tra te e il cliente.

Puoi utilizzare questo modello per:

Delinea i risultati finali, le scadenze e l'ambito generale del progetto

Elenca gli strumenti che i client ti autorizzeranno a utilizzare per evitare qualsiasi confusione in futuro

Aggiungi accordi di copyright, marchio commerciale e conformità per tutte le risorse creative, i materiali di marca e i prodotti finali dei client

Inserisci preventivi di progetto, condizioni e termini di pagamento per una trasparenza completa

Allega il contratto di progetto e ottieni le firme dal client

🎯 Ideale per: Mantenere tutti gli stakeholder sulla stessa pagina e garantire la completa trasparenza con il client

3. Modello di dichiarazione di intenti del project manager ClickUp

Ottieni il modello gratis Mostra ciò che hai da offrire con il modello di dichiarazione di intenti per project manager di ClickUp

Consenti ai tuoi project manager di comunicare il loro valore ai client con il modello di dichiarazione di intenti per project manager di ClickUp. Qui possono descrivere la loro esperienza e mostrare la loro competenza senza perdere ore a creare da zero procedure operative standard perfette.

Questo modello ti aiuta a:

Mostra il tuo background e metti in evidenza le tue competenze rilevanti

Conquista la fiducia di potenziali clienti e partner

Delinea i ruoli e le responsabilità all'interno del progetto

Discuti il tuo piano di progetto

🎯 Ideale per: Comunicare il tuo valore come project manager al client

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di Microsoft Word per il project management per la pianificazione dei progetti

🧠 Curiosità: alcuni dei progetti più costosi della storia includono la Belt and Road Initiative cinese (900 miliardi di dollari), la Stazione Spaziale Internazionale (150 miliardi di dollari) e il Crossrail Project (23 miliardi di dollari)! Immagina il lavoro necessario per tenere sotto controllo questi budget.

4. Il modello di ambito di lavoro di ClickUp

Ottieni il modello gratis Condividi facilmente l'ambito del progetto e il piano d'azione con il modello Scope of Work di ClickUp

Lo scope creep, ovvero le modifiche non pianificate all'ambito del progetto, è uno dei principali fattori che contribuiscono al fallimento di un progetto.

Per qualsiasi progetto di successo, l'ambito e le esigenze devono essere chiari fin dall'inizio. Solo così il tuo team sarà in grado di lavorare insieme verso lo stesso obiettivo. Il modello di ambito di lavoro di ClickUp ti aiuterà a garantire proprio questo.

Con questo modello puoi:

Definisci l'ambito e gli obiettivi di ogni progetto

Chiarisci le sequenze, le attività associate e i risultati finali

Invita i tuoi colleghi a collaborare sul modello

Delinea le responsabilità dei client e dei fornitori

Automatizza la comunicazione con le parti interessate durante tutto il ciclo di vita del project management

Aggiungi attributi a ciascuna attività in modo che il tuo team sappia sempre quali sono le priorità

🎯 Ideale per: Creare un piano d'azione per ogni progetto e garantire che tutti siano sulla stessa pagina

📮ClickUp Insight: I risultati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni mostrano che il 18% degli intervistati si affida ai thread di email per la comunicazione asincrona. Sebbene le email consentano discussioni dettagliate senza riunioni in tempo reale, troppi thread diventano opprimenti e difficili da monitorare. Trasforma il caos delle email in azioni organizzate con il Project Management via email di ClickUp. Converti istantaneamente le email importanti in attività tracciabili, imposta le priorità, assegna le responsabilità e stabilisci le scadenze, il tutto senza passare da una piattaforma all'altra. Mantieni la tua finestra In arrivo gestibile e i tuoi progetti in movimento con ClickUp!

5. Il modello di piano di gestione dell'ambito di ClickUp

Ottieni il modello gratis Imposta la tua strategia di esecuzione del progetto con il modello di piano di gestione dell'ambito di ClickUp

Il modello di piano di gestione dell'ambito di ClickUp ti consente di delineare in dettaglio l'ambito del progetto. In questo modo, i tuoi team sanno cosa fare e quali sfide di project management aspettarsi.

Con questo modello di libro di lavoro puoi:

Descrivi ogni minimo dettaglio su come intendi gestire l'ambito del progetto

Descrivi in dettaglio il problema che il progetto sta cercando di risolvere

Aggiungi le opportunità che puoi cogliere con l'ambito di applicazione indicato

Elenca tutti gli obiettivi del progetto, ciò che il tuo team può realizzare e quali aspetti non rientrano nell'ambito di applicazione

Chiarisci i requisiti e ottieni la firma del client per l'approvazione del piano

🎯 Ideale per: Comunicare sin dall'inizio come intendi raggiungere gli obiettivi e gli scopi richiesti dal client

📖 Leggi anche: Come padroneggiare i cinque gruppi di processi di project management

6. Il modello di accordo di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci le attività e i compiti di ogni membro del team in base alle loro competenze con il modello di accordo di lavoro di ClickUp

Stanco di puntare il dito senza risolvere i problemi reali quando i progetti non vanno come previsto? Fai sapere al tuo team esattamente cosa deve fare e crea una chiara responsabilità per ogni progetto con il modello di accordo di lavoro ClickUp.

Qui puoi:

Definisci ruoli e responsabilità per ogni membro del team in modo che tutti facciano la loro parte alla perfezione

Chiarisci le aspettative di tutti i soggetti coinvolti per aiutare i tuoi colleghi a dare il meglio di sé

Elenca le aspirazioni del team

Consenti al tuo team di aggiungere suggerimenti e contributi agli argomenti di discussione e alle proposte di progetto forniti

🎯 Ideale per: Dividere ruoli e responsabilità in base ai punti di forza e alle debolezze individuali

7. Il modello di piano Business di ClickUp

Ottieni il modello gratis Conserva tutte le informazioni e le strategie importanti del progetto in un unico posto con il modello di piano Business di ClickUp

Avere un piano aziendale chiaro semplifica il project management, poiché tutte le risorse, le strategie e i canali sono ben definiti. Non vuoi crearne uno da zero? Usa il modello di piano Business di ClickUp.

Questo modello ti consentirà di:

Definisci gli obiettivi aziendali e suddividili in attività concrete

Crea la tua strategia e la sequenza temporale stimata per l'esecuzione

Tieni traccia dello stato di avanzamento di ogni attività e monitora le attività cardine

Identifica i rischi e misura l'esito positivo

Tieni traccia della manodopera disponibile e accetta i progetti di conseguenza

🎯 Ideale per: Mantenere il lavoro richiesto in linea con la direzione, le priorità e le risorse dell'azienda

📖 Leggi anche: Modelli ed esempi gratuiti di piani di lavoro

👀 Lo sapevate? Il 18% dei progetti IT costa il 447% del budget pianificato. Questo superamento del budget è superiore a quello di qualsiasi altro settore. Uno dei motivi principali è che le differenze di aspettative tra i clienti e gli appaltatori esterni in merito al livello di ambizione vengono scoperte in una fase avanzata del processo.

8. Il modello di piano di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia di ogni attività della tua strategia di esecuzione del progetto in modo dettagliato con il modello di piano di progetto ClickUp

Il modello di piano di progetto ClickUp ti consente di sviluppare un piano di progetto che mantiene sincronizzati tutti gli elementi in movimento senza alcuna difficoltà. Grazie alle diverse viste personalizzabili, puoi mappare la sequenza temporale complessiva del progetto, identificare le dipendenze tra le attività nei progetti critici e aggiornare il tuo team su ogni passaggio del piano, il tutto all'interno della stessa interfaccia.

Questo modello ti aiuta a:

Trasforma ogni passaggio del piano di progetto in elenchi di attività individuali

Assegna priorità a ciascuna attività e valuta il lavoro richiesto dai dipendenti coinvolti

Allega le risorse necessarie a ogni attività per un facile accesso

Dividi le diverse parti del piano di progetto nei rispettivi reparti

Collabora con team interfunzionali e tutti gli stakeholder interni ed esterni sulla stessa dashboard

🎯 Ideale per: Suddividere la strategia di esecuzione del progetto in attività e monitorarne lo stato di avanzamento per garantire una consegna puntuale

9. Il modello di piano operativo ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma le fasi operative del tuo progetto in attività misurabili con il modello di piano operativo di ClickUp

Ti stai chiedendo come monitorare tutti gli aspetti del tuo progetto senza perdere di vista l'obiettivo? Ottieni il modello di piano operativo ClickUp.

Puoi utilizzarli per:

Crea attività per la panoramica del tuo piano e le singole fasi

Ordina le cose da fare in base alla priorità, in modo che quelle più importanti vengano completate per prime senza eccezioni

Pianifica una sequenza realistica per ogni fase del progetto con una visualizzazione calendario integrata

Monitora quanto tempo ogni membro del team dedica al progetto con il semplice monitoraggio del tempo di ClickUp Project

Scegli tra una vista Elenco, Bacheca o Calendario per monitorare lo stato di avanzamento, in base alle tue preferenze

🎯 Ideale per: Garantire che tutti i passaggi del tuo piano operativo vengano completati in tempo

10. Modello di dichiarazione di lavoro di ProjectManager

tramite ProjectManager

Il modello di dichiarazione di lavoro di ProjectManager può essere davvero utile se desideri creare un accordo standard per i progetti futuri. Contiene tutti i dettagli necessari, come i dettagli del profilo delle parti coinvolte, l'ambito di lavoro concordato, il programma del progetto pianificato e le attività cardine, ecc. Inoltre, puoi personalizzarlo ulteriormente per adattarlo a diversi tipi di progetti.

Questo modello di raccolta lavori ti aiuterà a:

Delinea i risultati finali, l'ambito e i dettagli sulla posizione del tuo progetto

Elenca le pratiche di test standard che utilizzi per garantire la qualità

Aggiungi le attività cardine che i client si aspettano che tu porti a termine in periodi specifici

Lascia che sia il client a definire quale sia per lui l'esito positivo del progetto

Pianifica ogni fase di una determinata sequenza per assicurarti di rispettare le scadenze comunicate

Specifica i termini e i canali di pagamento

🎯 Ideale per: Ottenere chiarezza sulle aspettative dei client e mappare un piano d'azione

Trasforma piani di progetto sparsi in strategie attuabili con ClickUp

Con il 60% della nostra giornata sprecata nella ricerca e nell'aggiornamento delle informazioni su più strumenti, non c'è mai stato momento migliore per semplificare il nostro flusso di lavoro. E ClickUp è lo strumento che ti aiuta a farlo, il tuo potente strumento all-in-one per il project management, che riunisce tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto.

Accedi a modelli di libri di lavoro personalizzabili, assegnazione automatizzata delle attività, promemoria intelligenti e visualizzazioni multiple dei progetti, tutti progettati per mantenere i tuoi progetti organizzati e in linea con gli obiettivi. Niente più salti da uno strumento all'altro, solo produttività senza interruzioni.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp per gestire tutti i tuoi progetti senza sforzo!