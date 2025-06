Modelli gratuiti di schemi di presentazione per strutturare il tuo discorso

Stai cercando di creare una presentazione visivamente accattivante che catturi l'attenzione e faccia arrivare il tuo messaggio? Che tu stia presentando una nuova idea, tenendo una lezione o presentando una relazione, avere una struttura chiara e organizzata è la chiave per renderla efficace. Ma ammettiamolo: capire come organizzare il tuo messaggio può sembrare un puzzle scoraggiante.

La chiave per un esito positivo? Una struttura ben organizzata.

Verifica dei fatti: secondo alcune ricerche, il 90% dell'ansia pre-presentazione deriva da una mancanza di preparazione. 😟

Aumenta la fiducia e migliora la chiarezza, assicurando che il tuo messaggio risuoni con il pubblico.

In questa guida scopriremo cosa rende eccellente uno schema di presentazione, come scegliere il modello giusto, esempi di schemi di presentazione di base e dove trovare modelli gratuiti su ClickUp, Canva, SlideEgg e SlideTeam per migliorare le tue presentazioni. 🚀

Cosa sono i modelli di schema di presentazione?

Un modello di schema di presentazione aiuta a strutturare il contenuto, garantendo chiarezza, coerenza, pertinenza dell'argomento e impatto. Funge da guida su cosa includere, l'ordine delle idee e come collegarle in modo efficace, eliminando le congetture e riducendo al minimo le modifiche dell'ultimo minuto.

La scelta del modello giusto dipende dall'argomento e dal pubblico. Che tu stia preparando una presentazione aziendale, una strategia di campagna o un aggiornamento di progetto, un modello di schema semplifica il processo e migliora l'efficienza! 🙌

Ecco gli elementi standard dei modelli di schema di presentazione:

Diapositiva titolo: include il titolo della presentazione, il nome del relatore e la data

Introduzione: breve panoramica dell'argomento, tesi del pubblico e obiettivi

Contenuto principale: sezioni organizzate con punti chiave, dati e immagini

Elenchi puntati: per suddividere chiaramente le idee

Conclusione: Riepilogo/riassunto o punti chiave

Domande e risposte o invito all'azione: incoraggiamento sui passaggi successivi

Appendice: mostra le risorse per le informazioni aggiunte alle diapositive

💡Suggerimento: Ti stai chiedendo come risparmiare tempo durante la creazione delle presentazioni? Utilizza i creatori di presentazioni IA per realizzare presentazioni ben strutturate in pochissimo tempo. Ti aiuteranno a: 🚀 Rimani organizzato e mantieni un flusso chiaro delle idee ⏳ Risparmia tempo semplificando la pianificazione dei contenuti 🎯 Mantieni vivo l'interesse del pubblico con una presentazione strutturata ✅ Riduci le modifiche dell'ultimo minuto e le informazioni mancanti 📊 Adatta i modelli alle diverse esigenze di presentazione

13 modelli di schemi di presentazione da esplorare

Ecco i migliori modelli di schemi di presentazione per aiutarti a strutturare le tue idee in modo efficace e creare facilmente presentazioni di grande impatto:

Modello di presentazione ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea una presentazione efficace, chiara e completa con il modello di presentazione ClickUp

Creare presentazioni chiare può essere scoraggiante. Il modello di presentazione ClickUp semplifica questo processo. Con questo strumento di presentazione, avrai tutto il necessario per pianificare, strutturare, collaborare e realizzare una presentazione efficace.

Questo modello funziona all'interno di ClickUp Whiteboards, offrendo una tela visiva e collaborativa per mappare il flusso e la struttura delle diapositive della presentazione, piuttosto che uno schema di documento di testo.

Ti consentono di organizzare facilmente le sezioni della presentazione per garantire una visualizzazione completa. Aggiungi elementi visivi per memorizzare le informazioni. Niente più errori di formattazione o dettagli mancanti!

Ecco perché ti piacerà:

Inserisci immagini o figure nelle diapositive per sostenere i tuoi argomenti con dati concreti

Collabora, pianifica e lavora insieme al team sulla lavagna online per migliorare la creatività e la produttività

Aggiungi forme, note, connettori e mappe mentali per organizzare ogni dettaglio dell'intera presentazione e mantenere un flusso solido

Ideale per: professionisti aziendali, project manager e studenti che desiderano pianificare, organizzare e gestire presentazioni.

ClickUp Insight📮: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi in sospeso, mentre il 36% continua ad affidarsi a metodi frammentati. Secondo una ricerca condotta da ClickUp, quando non esiste un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse tra le conversazioni. Con ClickUp, puoi trasformare rapidamente le conversazioni in attività concrete, assicurandoti che nulla venga tralasciato.

Modello di schema di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica progetti, monitora lo stato di avanzamento e mantieni tutti sulla stessa pagina con il modello di schema di progetto ClickUp

Con il modello di schema di progetto ClickUp, puoi creare un piano completo, organizzare le attività e rispettare le scadenze senza stress! È come un progetto per il tuo progetto una volta approvato.

Inizia definendo l'obiettivo del tuo progetto per mantenere tutti allineati. Quindi, mappa i passaggi chiave, suddividili in attività secondarie più piccole, assegna i risultati finali e imposta scadenze chiare per ciascuno di essi. Si concentra sulla definizione di sezioni come il contesto del progetto, gli obiettivi, l'ambito del progetto, i risultati finali chiave, il budget e la sequenza temporale all'interno di un documento ClickUp strutturato.

Ecco perché ti piacerà:

Modifica le sottopagine preaggiunte per delineare i dettagli del progetto, dal contesto e dai risultati chiave al budget e agli investimenti

Crea una panoramica completa dello schema del progetto nella pagina di introduzione al progetto per dare alle parti interessate un'idea di cosa aspettarsi

Aggiungi altre sottopagine in base alle esigenze dei progetti per garantire una visualizzazione completa e ben strutturata.

Ideale per: ideale per team e professionisti che gestiscono progetti e desiderano pianificare e organizzare i progetti.

💡 Suggerimento bonus: gli strumenti basati sull'IA come ClickUp Brain ti aiuteranno a creare presentazioni chiare e coinvolgenti. In base ai tuoi prompt, lo strumento genererà contenuti dettagliati che coprono tutti gli aspetti della tua presentazione. Ecco come ti aiuta: 📝 Genera narrazioni chiare che coprono i dettagli importanti del tuo progetto ⏳ Automatizza le attività ripetitive per risparmiare tempo e concentrarti su problemi più complessi 🔄 Assicurati una struttura coerente con i suggerimenti basati sull'IA 🚀 Crea presentazioni ben organizzate per aumentare le percentuali di esito positivo dei progetti Dalle bozze alla generazione dei contenuti fino alla rifinitura, ClickUp Brain può fare tutto per migliorare le tue presentazioni

Modello di schema per campagna ClickUp

Ottieni il modello gratuito Definisci gli obiettivi, organizza la strategia dei contenuti e gestisci le attività con il modello di schema per campagne di ClickUp

Il lancio di una campagna di marketing richiede attenzione ai minimi dettagli, rendendo fondamentale la pianificazione. Un piano solido include obiettivi chiari, strategie per raggiungerli e fattori chiave, tra cui budget, risorse e pubblico di destinazione.

Il modello di schema della campagna ClickUp elimina le congetture dalla pianificazione, mantenendo tutto sincronizzato!

Questo strumento di pianificazione dei progetti ti consente di definire i tuoi obiettivi, identificare il pubblico di destinazione e raccogliere idee. Ti permette inoltre di creare una sequenza, assegnare attività e scadenze e monitorare lo stato di avanzamento. Con tutto strutturato, non dovrai più preoccuparti di scadenze non rispettate o flussi di lavoro disorganizzati.

Ecco perché ti piacerà:

Elenca tutte le campagne imminenti e in corso insieme ai dettagli rilevanti nel riepilogo/riassunto della campagna

Ottieni una panoramica delle fasi attuali della tua campagna con una visualizzazione delle fasi della campagna

Monitora le campagne in corso utilizzando la visualizzazione dell'implementazione per concentrarti su ciò che è attualmente in fase di implementazione

Ideale per: team di marketing che desiderano pianificare, organizzare e realizzare campagne di marketing di successo con un approccio chiaro e strutturato.

Modello di schema narrativo ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza le idee, sviluppa i caratteri e traccia la trama, tutto in un unico posto con il modello di schema ClickUp Story

Una storia che comunica le tue idee crea un'esperienza memorabile. Creare una storia coinvolgente richiede molto lavoro e tempo. Il modello di schema narrativo di ClickUp, in questa nota, può essere il tuo strumento di riferimento per creare una storia. Questo modello si concentra esclusivamente sulla strutturazione dei contenuti narrativi.

Categorizza i capitoli, monitora i diversi elementi della storia correlata con campi personalizzati e ottieni una visualizzazione completa della trama. Organizza riunioni iniziali per discutere gli elementi chiave e mantenere tutti allineati!

Ecco perché ti piacerà:

Scegli il flusso logico più adatto alla tua storia con una struttura in tre atti: inizio, parte centrale e fine, oppure una struttura in cinque atti: configurazione (contesto), confronto, azione crescente, climax e risoluzione

Aggiungi dettagli sulle idee relative alla posizione, insieme a immagini o file, come fonte di ispirazione per ogni scena

Elenca tutti i personaggi, i tipi di carattere e i dettagli sulle scene in cui appariranno utilizzando file o immagini

Ideale per: Autori e creatori di contenuti che desiderano organizzare le idee e creare narrazioni coinvolgenti.

Modello di piano di progetto creativo ClickUp

Ottieni il modello gratuito Gestisci le attività, ricevi aggiornamenti in tempo reale e visualizza in modo completo ogni attività con il piano di progetto ClickUp Creative

I progetti creativi richiedono un'incredibile attenzione ai dettagli e la collaborazione del team. Il modello di piano di progetto creativo di ClickUp è uno strumento ideale per allineare le proposte di progetto e i team.

Questo modello non serve tanto a delineare il contenuto della presentazione, quanto a strutturare il flusso di lavoro per creare risorse creative o la presentazione stessa. Aiuta a delineare presentazioni relative al processo o ai risultati di un progetto creativo, organizzando le fasi come Briefing, Sviluppo del concetto, Esecuzione del progetto, Revisioni e Consegna finale.

Questo modello funge da tabella di marcia strutturata per mantenere i progetti in carreggiata e garantire il completamento tempestivo nel rispetto del budget.

Ecco perché ti piacerà:

Categorizza tutte le attività in base alla fase del progetto e ottieni una panoramica completa utilizzando l'elenco dei progetti creativi

Usa la Bacheca di avanzamento per monitorare lo stato delle attività e clicca sul progetto per aprire la scheda dell'attività contenente tutti i dettagli

Tieni traccia delle attività non pianificate o in ritardo utilizzando la vista Sequenza e assicurati che tutto proceda secondo i piani! 🤩

Ideale per: team creativi e professionisti alla ricerca di un approccio strutturato alla gestione dei progetti creativi.

Modello ClickUp Business Requirements

Ottieni il modello gratuito Definisci gli obiettivi, crea specifiche e mantieni la chiarezza dall'inizio alla fine con il modello di requisiti aziendali di ClickUp

Un progetto di successo richiede un brief chiaro e un monitoraggio continuo dei problemi. Il modello per i requisiti aziendali di ClickUp ti aiuta a organizzare, tracciare e monitorare ogni passaggio.

Questo modello si concentra sulla documentazione dei "perché" e dei "cosa" fondamentali alla base di un progetto o di un'iniziativa. Viene utilizzato per strutturare le esigenze aziendali fondamentali, i requisiti degli stakeholder, la definizione dell'ambito, i casi d'uso e i criteri di esito positivo, ovvero i contenuti essenziali per delineare presentazioni volte a giustificare un progetto o a rivedere i requisiti con gli stakeholder.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi, modifica o rimuovi sottopagine per definire chiaramente i diversi aspetti del progetto, dagli obiettivi all'analisi costi-benefici

Crea categorie per le attività per monitorare lo stato di avanzamento del progetto

Prepara preventivi per budget e sequenze temporali e definisci un piano preciso per evitare rielaborazioni o modifiche dell'ambito di lavoro

Ideale per: analisti aziendali e manager alla ricerca di una soluzione per pianificare, sviluppare o gestire eventi, un nuovo prodotto o qualsiasi altro tipo di progetto.

Modello di schema per app ClickUp

Ottieni il modello gratuito Suddividi i risultati finali in attività gestibili, definisci gli obiettivi e monitora ogni passaggio con il modello di schema dell'ambito dell'app ClickUp

La creazione di un'app richiede un'attenta pianificazione, collaborazione e monitoraggio dei minimi dettagli. Il modello di schema per app ClickUp è lo strumento ideale per creare una roadmap precisa verso un esito positivo.

Gestendo le minime sfumature dello sviluppo delle app, offre un modo rapido per iniziare a creare un'app. Guida alla definizione delle sezioni quali gli obiettivi dell'app, gli utenti target, le funzionalità/i moduli chiave, le storie degli utenti, le considerazioni tecniche e l'ambito di sviluppo complessivo.

Il modello offre un modo semplice e organizzato per trasformare la tua visione in realtà!

Ecco perché ti piacerà:

Descrivi il contesto, gli obiettivi e l'esperienza che desideri offrire con l'app utilizzando immagini accattivanti

Aggiungi le funzionalità/funzioni che dovrebbero essere aggiunte all'applicazione per migliorare l'esperienza dell'utente

Discuti l'ambito dell'applicazione e aggiungi commenti per garantire la massima chiarezza

Ideale per: Teams e professionisti che desiderano pianificare, collaborare e monitorare iniziative strategiche.

💡 Suggerimento: quando utilizzi i modelli PowerPoint per piani di progetto, concentrati sulla chiarezza, struttura le attività in modo efficace, allineati agli obiettivi del progetto e mantieni informati gli stakeholder. Inoltre, assicurati di personalizzare i modelli di struttura PowerPoint in base alle esigenze del tuo progetto, mantieni la coerenza nel design ed evidenzia le attività cardine per un monitoraggio migliore.

Modello di roadmap di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Inizia a pianificare, organizzare e collaborare con il modello di roadmap del progetto ClickUp

La creazione di progetti diversi richiede un'attenta pianificazione. Con il modello di roadmap di progetto ClickUp, puoi creare una slide di roadmap visivamente accattivante per le funzionalità/funzioni dei prodotti, i progetti e le strategie.

Che tu stia preparando una presentazione per un client o una riunione interna, questo modello ti consente di gestire sequenze e fasi in un unico posto, in modo che nulla venga tralasciato.

La parte migliore? Indipendentemente dalla complessità del progetto, il modello mantiene tutto organizzato e in linea per un'esecuzione senza intoppi.

Ecco perché ti piacerà:

Usa le lavagne online ClickUp per pianificare strategie, raccogliere idee per concetti di marketing, definire l'ambito dei progetti e collaborare senza soluzione di continuità con team remoti, il tutto in un unico spazio condiviso

Usa le diapositive della roadmap per pianificare gli obiettivi e i risultati chiave e garantire la chiarezza nel flusso di lavoro!

Usa note adesive e connettori di fase per creare un flusso di lavoro organizzato e mantenere la chiarezza

Ideale per: Project manager e team leader che desiderano creare una roadmap strutturata per completare i progetti.

Modello di piano di implementazione del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea piani, visualizza le attività e monitora ogni passaggio con il modello di piano di implementazione del progetto ClickUp

Il tuo progetto deve essere ben pianificato e strutturato, ma quando si tratta di implementarlo, devi gestire ogni singola attività per raggiungere gli obiettivi. Il modello di piano di implementazione del progetto ClickUp fornisce gli strumenti per garantire che l'implementazione vada a buon fine. In contrasto con la roadmap di alto livello, questo modello struttura le istruzioni dettagliate per l'esecuzione del progetto per le presentazioni.

Che si tratti del lancio di un prodotto o della semplificazione di un processo esistente, il modello è ben progettato per garantire che tutto funzioni correttamente. Si concentra sulla definizione delle fasi specifiche di implementazione, delle attività chiave all'interno di tali fasi, dell'allocazione delle risorse, dei programmi di implementazione, della mitigazione dei rischi e delle metriche di esito positivo.

Trasformare i piani di progetto in azioni concrete non è facile, ma questo modello ti offre tutto ciò che ti serve per implementarli senza intoppi!

Ecco perché ti piacerà:

Crea liste di controllo per diverse attività e monitora lo stato di avanzamento e le fasi per assicurarti che tutto sia completato entro la sequenza temporale

Utilizza la visualizzazione dei costi del progetto per monitorare il budget assegnato e le spese, individuare eventuali discrepanze e rispettare il budget

Utilizza strumenti quali funzionalità di monitoraggio del tempo, tag, avvisi di dipendenza, email e altro ancora per migliorare l'implementazione

Ideale per: Project manager alla ricerca di una soluzione efficiente per monitorare lo stato di avanzamento di un progetto o semplificare un progetto esistente.

Modello ClickUp Elevator Pitch

Ottieni il modello gratuito Esprimi e organizza le tue idee per mettere tutti sulla stessa pagina con il modello Elevator Pitch di ClickUp

Hai pochi istanti per catturare l'attenzione: sfruttali al meglio.

Lo sapevi? Le ricerche dimostrano che, in una presentazione standard, la maggior parte delle persone ha una soglia di attenzione di 10-15 minuti.

Il modello Elevator Pitch di ClickUp ti offre lo spazio necessario per creare una presentazione di grande impatto. Questo modello è specificamente progettato per strutturare presentazioni o punti di discussione estremamente concisi e persuasivi. Guida gli utenti attraverso le componenti essenziali di un classico elevator pitch: identificare il problema, presentare la soluzione, evidenziare la proposta di valore, definire il mercato di riferimento e concludere con una chiara call to action.

La struttura è pensata appositamente per garantire brevità e impatto, fornisce prompt per gli elementi essenziali della presentazione e include liste di controllo per perfezionare l'esposizione.

Ecco perché ti piacerà:

Fai brainstorming per delineare lo scopo e aggiungere idee sui vantaggi chiave del progetto

Aggiungi dettagli sul cliente, sulle funzionalità/funzioni del prodotto e sulla categoria di mercato per un brainstorming efficiente.

Tieni traccia di ogni sfumatura importante della presentazione, dal linguaggio del corpo all'inflessione vocale con le liste di controllo in ClickUp

Ideale per: fondatori, team di marketing e professionisti che desiderano creare presentazioni per colloqui di lavoro, una presentazione per una startup o il lancio di un nuovo prodotto.

Modello di schema di presentazione PPT di Slideegg

via Slideegg

Si tratta di un modello strutturale di base progettato direttamente in PowerPoint. Il modello di schema di presentazione PPT di Slideegg fornisce una struttura di presentazione strutturata.

Personalizzando le diapositive in base ai requisiti del progetto, potrai esporre le idee in modo chiaro e assicurarti che siano informative. Con questo modello, la tua presentazione sarà chiara e di grande impatto, garantendo che il tuo messaggio venga trasmesso alla perfezione!

Ecco perché ti piacerà:

Organizza facilmente i punti principali, in modo che nulla venga tralasciato durante la presentazione

Aggiungi grafici e illustrazioni per presentare i dati in modo conciso e coinvolgente

Usa le icone per migliorare i dettagli chiave della presentazione

Ideale per: professionisti e studenti che desiderano creare presentazioni coinvolgenti per trasmettere le proprie idee in una sala riunioni, in un'aula o in qualsiasi altro contesto professionale.

Modello per formattare una presentazione PPT di SlideTeam

via SlideTeam

Anche questo è un modello PowerPoint che enfatizza la gerarchia dei contenuti. Con il modello di formato per presentazione PPT di SlideTeam, puoi creare facilmente un ordine logico delle idee. Grazie al layout strutturato, puoi consolidare facilmente i punti principali in un unico posto, ottenendo una panoramica del progetto.

Con questo modello, puoi eliminare le informazioni superflue e organizzare chiaramente le idee nella tua presentazione, assicurandoti che sia chiara e completa.

Ecco perché ti piacerà:

Perfeziona il contenuto ed elimina le parti superflue, assicurandoti che la presentazione appaia completa e interessante

Disponi gli argomenti secondari e principali per mantenere viva l'attenzione del pubblico, sia che si tratti di PPT o di diapositive Google

Modifica le icone per assicurarti che riflettano i punti trattati nella presentazione

Ideale per: professionisti e studenti che desiderano presentare le proprie idee in modo efficiente.

Modello di schema per presentazione di progetto aziendale di Canva

via Canva

Una presentazione efficace cattura l'attenzione del pubblico dall'inizio alla fine. Ideale per creare presentazioni perfette, il modello di schema per presentazione di progetto aziendale di Canva ti aiuterà a creare diapositive visivamente accattivanti personalizzando il tema in base al tuo marchio o al tuo progetto.

Fornisci una panoramica completa della presentazione con un layout facile da seguire per garantire che il messaggio venga trasmesso in modo efficiente.

Abbandona le presentazioni noiose e crea una presentazione vincente, raffinata e professionale, perché la presentazione deve essere all'altezza dell'idea che c'è dietro!

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi elementi in linea con il tema del progetto e il tuo marchio per garantire un aspetto coerente

Organizza il contenuto per mantenere un flusso logico e la chiarezza nella presentazione

Rimuovi, modifica o aggiungi testo o dati per garantire una presentazione precisa e coinvolgente

Ideale per: Manager e team leader che desiderano uno schema di presentazione strutturato per ottenere una panoramica completa della presentazione.

💡Suggerimento: ti stai chiedendo quante diapositive dovresti includere? Sebbene non esista un numero fisso, le presentazioni più efficaci hanno un intervallo compreso tra 10 e 20 diapositive, a seconda della profondità e della durata del tuo discorso.

Cosa rende un modello di schema di presentazione efficace?

Ora che hai visto alcuni dei modelli di schema di presentazione disponibili, come scegliere quello giusto?

Quando si tratta di scegliere un modello di schema di presentazione efficace, è necessario assicurarsi che ti aiuti a strutturare le tue idee in modo chiaro ed efficace.

📈 La ricerca dimostra che una struttura ben organizzata porta a un miglioramento del 40% nella ritenzione delle informazioni.

Ecco cosa dovresti cercare in un modello di schema di presentazione:

Struttura e flusso: una struttura chiara con sezioni definite rende più facile per il tuo team o il tuo pubblico seguire il discorso

Personalizzazione del design: dovresti essere in grado di modificare layout, branding ed elementi visivi per adattarli al tuo stile

Collaborazione efficiente: Cerca un modello di schema di presentazione che ti aiuti a collaborare in modo efficiente con il tuo team, assicurandoti che tutti siano sulla stessa pagina

Impatto visivo : infografiche, icone e spazi bianchi dovrebbero guidare l'attenzione e ridurre il disordine visivo

Organizzazione e monitoraggio semplici: il modello giusto ti consente di assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento e garantire che ogni punto sia in linea con il tuo messaggio principale

Facilità d'uso: Facile da usare su piattaforme come PowerPoint, Google Slides o persino un documento Word

Ottimizza le tue presentazioni e il flusso di lavoro complessivo con ClickUp

Creare presentazioni chiare e strutturate gestendo al contempo le attività in modo efficiente può essere difficile, ma con gli strumenti giusti per le presentazioni puoi semplificare il flusso di lavoro, rimanere organizzato e tenere sotto controllo ogni dettaglio.

ClickUp offre modelli personalizzabili, lavagne online e documenti integrati che ti aiutano a delineare le idee, pianificare i contenuti e creare presentazioni accattivanti che funzionano davvero. Che tu lavori da solo o in team, ClickUp garantisce che la struttura della tua presentazione non sia solo organizzata, ma anche efficace e in linea con il tuo messaggio.

