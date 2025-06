le 13 migliori alternative a Chatbase per chatbot basati sull'IA nel 2025

Se stai cercando alternative a Chatbase, probabilmente stai cercando un chatbot IA senza codice che si integri perfettamente con la tua azienda, estenda il supporto istantaneo degli agenti umani e potenzi il supporto clienti IA.

Sebbene Chatbase sia stata un'opzione di riferimento per alcuni, non è più l'unica soluzione disponibile. Molte piattaforme moderne offrono chatbot IA personalizzati con funzionalità/funzioni ancora migliori.

Allora, quale scegliere?

Diamo un'occhiata alle 13 alternative a Chatbase che puoi prendere in considerazione.

Le migliori alternative a Chatbase in sintesi

Strumento Migliori funzionalità/funzioni Ideale per Prezzi ClickUp Automazione delle attività basata su IA, supporto clienti, flusso di lavoro e integrazioni con strumenti CRM Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Intercom Chatbot IA (Fin IA Agent), Copilot IA, reportistica IA, integrazione help desk Aziende di medie dimensioni, grandi aziende Versione di prova gratuita; piani a pagamento a partire da 39 $ Ada Chatbot IA multilingue, formazione degli agenti IA, generatore di automazioni senza codice, coinvolgimento proattivo Aziende di medie dimensioni, grandi aziende Prezzi personalizzati Tidio Chatbot IA (Lyro AI Agent), chat live, flussi di automazione predefiniti, integrazioni Shopify e CRM Piccole imprese, aziende di medie dimensioni I piani a pagamento partono da 29 $ Drift Assistente commerciale basato sull'IA, qualificazione automatizzata dei lead, integrazione CRM, conversazioni in tempo reale Aziende di medie dimensioni, grandi aziende Prezzi personalizzati Botpress Generatore di chatbot IA personalizzato, integrazione OpenAI e LLM, sincronizzazione delle conoscenze vettorializzate, accesso SDK/API Sviluppatori, piccole imprese, aziende di medie dimensioni I piani a pagamento partono da 39 $ Chatfuel Bot IA per WhatsApp e Messenger, assistenza e vendite automatizzate, integrazioni Stripe e Shopify, API WhatsApp verificata Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Versione di prova gratuita; piani a pagamento disponibili Landbot Chatbot builder senza codice, test A/B, segmentazione dei clienti, integrazioni CRM ed e-commerce Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 45 $ IngestAI Analisi aziendale basata sull'IA, analisi predittiva, approfondimenti strategici sull'IA, incentrata sulle aziende Aziende Prezzi personalizzati Tars Automazione del percorso del cliente, self-service basato su IA, ottimizzazione del flusso di lavoro Aziende di medie dimensioni, grandi aziende Prezzi personalizzati Fini IA Chatbot IA multicanale, integrazione della knowledge base, instradamento umano senza interruzioni Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Manychat Automazione delle chat sui social media basata sull'IA, DM su Instagram, assistenza su WhatsApp e Messenger Privati, piccole imprese Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $15 Yuma IA Chatbot IA per e-commerce, gestione automatizzata degli ordini, rimborsi, query dei clienti basate su IA Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Prezzi personalizzati

Introduzione a Chatbase

Chatbase è una piattaforma di chatbot IA che consente alle aziende di addestrare ChatGPT sui propri dati e creare chatbot IA personalizzati per siti web, app e social media. Consente interazioni fluide con i client fornendo risposte immediate alle query degli utenti, riducendo la necessità di supporto umano.

Grazie alle funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), Chatbase garantisce che i chatbot comprendano il contesto e rispondano in modo intuitivo. Progettata per aziende, startup, esperti di marketing e team di supporto clienti, la piattaforma semplifica il supporto clienti basato sull'IA senza richiedere competenze di codifica.

Tuttavia, i suoi vantaggi hanno anche un rovescio della medaglia.

Perché scegliere le alternative a Chatbase?

Se stai cercando funzionalità/funzioni più avanzate, integrazioni migliori o un'esperienza utente dinamica, ecco alcuni problemi reali che potrebbero farti prendere in considerazione il passaggio da Chatbase:

Mancanza di supporto multicanale: Se le tue soluzioni aziendali appartengono a settori che richiedono supporto IA multicanale e automazione avanzata, Chatbase potrebbe non fornire la flessibilità di cui hai bisogno

Opzioni di formazione del chatbot limitate: Sebbene ti consenta di addestrare ChatGPT sui tuoi dati, manca di funzionalità di messa a punto, rendendo più difficile controllare le risposte del chatbot e migliorarne l'accuratezza nel tempo

Nessuna funzionalità/funzione di trasferimento umano: Non esiste un modo integrato per trasferire senza soluzione di continuità le conversazioni agli agenti umani, il che può frustrare gli utenti quando il chatbot IA non riesce a risolvere le loro query

Flussi di lavoro di automazione limitati: Chatbase non consente alle aziende di creare flussi di automazione complessi come logica condizionale, sequenze in più passaggi o trigger basati su eventi per interazioni più intelligenti con i chatbot

Integrazione limitata della knowledge base: il chatbot ha difficoltà con la sincronizzazione in tempo reale da knowledge base dinamiche, il che significa che gli aggiornamenti alle FAQ o alla documentazione potrebbero non riflettersi immediatamente nelle risposte del chatbot

🔎 Lo sapevi? ChatGPT ha raggiunto 1 milione di utenti in 5 giorni. È diventata una delle app in più rapida crescita della storia, seconda solo a Threads. Ciò evidenzia la domanda esplosiva di soluzioni di chat basate sull'IA.

13 alternative a Chatbase in sintesi

Molti marchi famosi di chatbot conversazionali offrono ora l'automazione basata sull'IA, rendendoli valide alternative a Chatbase. Che tu abbia bisogno di una migliore automazione, integrazioni più profonde o risposte IA più intelligenti, ecco 13 potenti alternative a Chatbase:

1. ClickUp (ideale per produttività e assistenza basate sull'IA)

Crea attività all'istante, automatizza le risposte e sincronizza i tuoi flussi di lavoro utilizzando ClickUp Chat

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one, nota anche come l'app che fa tutto per il lavoro, creata per garantire un servizio clienti eccellente.

A differenza della maggior parte dei chatbot di base che gestiscono query di livello superficiale, ClickUp Chat trasforma le conversazioni in lavoro reale. I team del supporto possono trasformare istantaneamente i messaggi in attività, collegare le discussioni ai ticket dei clienti o ai progetti e mantenere le chat completamente sincronizzate con i flussi di lavoro di tutto il team.

Gli agenti IA in ClickUp Chat (Agenti Autopilot) rispondono automaticamente alle domande più comuni dei clienti, forniscono aggiornamenti istantanei e mettono in evidenza le informazioni rilevanti dalla tua area di lavoro, riducendo i tempi di risposta e il lavoro manuale richiesto ai team di supporto. Automatizzando le interazioni di routine e sfruttando le conoscenze dell'area di lavoro, aiutano i team del servizio clienti a fornire un supporto più rapido, coerente e accurato.

La capacità di ClickUp di connettere più app di lavoro ti consente di consolidare le interazioni con i client, le basi di conoscenza e le attività di supporto in un unico posto, eliminando la necessità di numerosi strumenti scollegati tra loro.

Con ClickUp Brain, i team del supporto possono rispondere immediatamente alle domande dei clienti estraendo risposte in tempo reale da attività, documenti e cronologia delle comunicazioni.

Mentre molti famosi marchi di chatbot conversazionali si concentrano solo sulla gestione delle query di base, ClickUp collega le conversazioni direttamente ai flussi di lavoro, alla gestione dei ticket e alle basi di conoscenza per un supporto clienti a ciclo completo.

La creazione di attività IA genera e assegna automaticamente elementi di azione in base alle chat dei clienti, in modo che nulla sfugga. Inoltre, ClickUp Brain riepiloga/riassume rapidamente le conversazioni e i ticket in corso, fornendo agli agenti dell'assistenza il contesto completo di cui hanno bisogno senza dover scavare nei thread.

Puoi anche creare flussi di lavoro personalizzati per diversi tipi di richieste di assistenza, impostare le priorità dei ticket e automatizzare l'inoltro dei ticket con integrazioni approfondite in più piattaforme.

Automazioni: puoi impostare automazioni per attivare azioni basate sull'attività di chat o delle attività, rendendo i tuoi flussi di lavoro più intelligenti

Agenti IA: gli agenti IA di ClickUp possono automatizzare i processi, rispondere alle domande e fornire assistenza all'interno della tua area di lavoro.

Se stai cercando un'alternativa a Chatbase che vada oltre i semplici chatbot e offra project management integrato, automazione basata sull'IA e personalizzazione approfondita, ClickUp è la scelta migliore. Centralizza la comunicazione, la conoscenza e il lavoro, rendendo il tuo team più efficiente e collaborativo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea attività, riepiloghi/riassunti e aggiornamenti di stato automatici utilizzando l'IA

Rispondi alle query degli utenti, genera elementi di azione e sincronizza automaticamente le attività

Automatizza le risposte, organizza i ticket e suggerisci soluzioni per l'assistenza ai client

Integrazione perfetta con Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma e altri strumenti

Archivia, accedi e gestisci tutte le conoscenze del team in un'unica piattaforma ricercabile

Redigi bozze di risposte, riepiloghi/riassunti e contenuti senza sforzo con l'assistenza alla scrittura basata sull'IA

Trascrivi e riepiloga/riassumi automaticamente le videochiamate e le chiamate vocali con l'IA

Genera standup automatizzati e report sullo stato di avanzamento per mantenere allineati i team

Limiti di ClickUp

Con molte funzionalità/funzioni, ClickUp può sembrare complesso per alcuni nuovi utenti

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 dice:

Il nostro team è distribuito su quattro fusi orari in tre paesi diversi. È fondamentale che la comunicazione tra i membri del nostro team sia chiara, altrimenti si verifica un ritardo minimo di un giorno. Assegnarsi le attività a vicenda invece di inviare email o messaggi Teams è molto più efficiente. Chattiamo e ci aggiorniamo attraverso l'attività stessa, quindi è molto più facile trovare le conversazioni correlate invece di chiedersi "quel messaggio era in un'email o me l'ha inviato lei?" e "Quando era necessario?" o "Quanto è urgente?" Tutte queste domande trovano risposta in un'attività ben strutturata.

Il nostro team è distribuito su quattro fusi orari in tre paesi diversi. È fondamentale che la comunicazione tra i membri del nostro team sia chiara, altrimenti si verifica un ritardo minimo di un giorno. Assegnarsi le attività a vicenda invece di inviare email o messaggi Teams è molto più efficiente. Chattiamo e ci aggiorniamo attraverso l'attività stessa, quindi è molto più facile trovare le conversazioni correlate invece di chiedersi "quel messaggio era in un'email o me l'ha inviato lei?" e "Quando era necessario?" o "Quanto è urgente?" Tutte queste domande trovano risposta in un'attività ben strutturata.

🔎 Lo sapevi? Pigment, un'azienda di software in rapida crescita, ha semplificato le proprie operazioni con ClickUp come hub centrale, ottenendo un aumento dell'88% dell'efficienza di onboarding e una riduzione dell'83% dei tempi di risoluzione dei bug. Sostituendo strumenti sparsi con un'unica piattaforma per la collaborazione, l'automazione delle attività e i modelli di onboarding, Pigment ha consentito ai propri team di lavorare in modo più intelligente, comunicare meglio e scalare più rapidamente.

2. Intercom (Ideale per l'automazione del servizio clienti basata sull'IA)

tramite Intercom

Intercom sta ridefinendo il servizio clienti basato sull'IA con Fin AI Agent, un assistente IA avanzato che migliora le interazioni con i clienti grazie a una funzionalità di comprensione naturale del dialogo, garantendo agli utenti risposte accurate e contestualizzate.

Include anche Copilot, un assistente IA che supporta gli agenti fornendo suggerimenti in tempo reale, risposte generate automaticamente e automazione del flusso di lavoro per migliorare i tempi di risoluzione.

Sebbene le soluzioni di Intercom comprendano strumenti di gestione dei dipendenti come l'automazione dell'onboarding e la delega delle attività, il suo vero punto di forza per i team di assistenza clienti risiede nell'automazione delle azioni di supporto e nella semplificazione dei flussi di lavoro di risposta.

Migliori funzionalità/funzioni di Intercom

Migliora l'attenzione al cliente con Fin IA Agent, che fornisce risposte simili a quelle umane 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Assisti gli agenti dell'assistenza con Copilot basato su IA, che fornisce suggerimenti di risposta in tempo reale e automazione

Analizza e ottimizza le operazioni di assistenza con IA Insights & Reporting per una maggiore efficienza

Semplifica i flussi di lavoro dell'assistenza con l'automazione senza codice, riducendo gli interventi manuali

Limiti di Intercom

Alcuni flussi di lavoro non hanno passaggi intuitivi e richiedono soluzioni alternative complesse

Le funzionalità/funzioni IA possono generare risposte che potrebbero comunque richiedere una revisione umana in determinati scenari

Prezzi Intercom

Essenziale: 39 $/mese per utente

Avanzato: 99 $/mese per utente

Esperto: 139 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Intercom

G2: 4,5/5,0 (oltre 3.330 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (oltre 1.100 recensioni)

🔎 Lo sapevi? ChatGPT gestisce oltre 10 milioni di query al giorno . Questo enorme volume di interazioni basate sull'IA dà forma al servizio clienti, alla creazione di contenuti e all'automazione aziendale in tutto il mondo.

3. Ada (Ideale per l'assistenza clienti multilingue basata sull'IA)

via Ada

Ada eccelle nell'automazione delle conversazioni di assistenza su più piattaforme grazie al suo supporto multilingue avanzato basato sull'IA, che consente interazioni globali senza soluzione di continuità.

Rispetto ad altri chatbot IA tradizionali, Ada apprende continuamente dalle interazioni, consentendo alle aziende di migliorare le risposte generate dall'IA, automatizzare le risoluzioni e ridurre il volume dei ticket nel tempo.

Con il suo generatore di automazioni senza codice, le aziende possono creare flussi di lavoro in grado di migliorarsi autonomamente che si integrano con Salesforce, Zendesk, Twilio e altri strumenti aziendali. Ada offre anche un coinvolgimento proattivo dei clienti, consentendo ai marchi di interagire con i clienti prima che i problemi si aggravino.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ada

Automatizza le conversazioni di assistenza in oltre 50 lingue, gestendo le richieste tramite messaggistica, voce ed email

Crea e personalizza flussi di lavoro IA con un generatore di automazioni senza codice per interazioni personalizzate e significative

Migliora la precisione dei chatbot nel tempo con il coaching degli agenti IA e il monitoraggio delle prestazioni

Integra facilmente con Salesforce, Zendesk, Twilio e altri strumenti aziendali

Limitazioni Ada

Richiede conoscenze tecniche per generare intenti complessi e gestire segnaposto o API

L'integrazione con Zendesk potrebbe essere migliorata per un processo di implementazione più fluido

Prezzi Ada

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Ada

G2: 4,6/5,0 (oltre 150 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Ada?

Un utente G2 dice:

Abbiamo lavorato duramente con Ada per ottenere un alto tasso di contenimento e siamo estremamente soddisfatti dei risultati.

Abbiamo lavorato duramente con Ada per ottenere un alto tasso di contenimento e siamo estremamente soddisfatti dei risultati.

🧠 Curiosità: GPT-2 è stato inizialmente etichettato come "troppo pericoloso per essere rilasciato" a causa delle preoccupazioni relative alla disinformazione e all'abuso nella generazione di contenuti. Con le crescenti capacità dell'IA, un'adozione responsabile è fondamentale: le aziende devono dare priorità alla sicurezza, alla conformità e all'uso etico dell'IA.

4. Tidio (Il migliore per la chat live e l'automazione basate sull'IA)

via Tidio

Tidio è una piattaforma di assistenza clienti basata sull'IA che combina Lyro AI Agent, chat live e automazione per gestire le richieste di supporto, aumentare le conversioni e migliorare l'esperienza dell'utente.

Lyro AI Agent è in grado di risolvere autonomamente fino al 70% delle domande dei clienti in tempo reale su più canali e lingue senza richiedere l'intervento di un agente.

L'esclusiva capacità di Tidio di integrare perfettamente l'IA con le funzionalità di chat live e help desk garantisce risposte immediate ai clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tidio

Automatizza il 70% delle richieste dei clienti con Lyro AI Agent, riducendo il carico di lavoro degli agenti

Coinvolgi i visitatori in tempo reale utilizzando la chat live con consigli basati sull'IA

Personalizza le interazioni con i clienti grazie a flussi di automazione predefiniti per il reparto commerciale e l'assistenza

Connettiti con Shopify, WordPress, HubSpot e oltre 100 integrazioni per un flusso di lavoro unificato

Limiti di Tidio

Alcune funzionalità avanzate sono disponibili solo nei piani di livello superiore, limitando l'accessibilità per le aziende più piccole

Prezzi Tidio

Starter: 29 $/mese per utente

Crescita: a partire da 59 $ al mese per utente

In più: a partire da 749 $ al mese per utente

Premium: a partire da 2.999 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Tidio

G2: 4,7/5,0 (oltre 1.620 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 460 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Come integrare l'IA nel tuo sito web

5. Drift (Ideale per il marketing conversazionale basato sull'IA e la generazione di lead)

via Drift

Drift è una piattaforma di IA conversazionale progettata per coinvolgere i visitatori del sito web, qualificare i lead e accelerare le vendite.

A differenza dei chatbot tradizionali, l'IA di Drift personalizza le conversazioni in tempo reale, consentendo alle aziende di connettersi con acquirenti altamente intenzionati e guidarli senza soluzione di continuità attraverso il funnel.

Con agenti di chat basati sull'IA, Drift risponde automaticamente alle richieste dei visitatori, pianifica riunioni e indirizza i lead al rappresentante commerciale giusto, riducendo gli attriti nel percorso dell'acquirente.

Inoltre, la sua funzionalità di deanonymizzazione dei visitatori del sito aiuta le aziende a identificare e monitorare i potenziali clienti, consentendo un targeting basato sui dati.

Migliori funzionalità/funzioni di Drift

Coinvolgi i visitatori del tuo sito web con conversazioni in tempo reale basate sull'IA

Identifica e monitora automaticamente i visitatori anonimi per un migliore targeting dei lead

Converti più lead con chatbot basati sull'IA che prenotano riunioni all'istante

Integrazione perfetta con le piattaforme CRM e commerciali per un passaggio fluido dei lead

Limiti di Drift

Curva di apprendimento ripida a causa dell'ampio intervallo di funzionalità/funzioni e delle complesse opzioni di personalizzazione

Alcune integrazioni richiedono un'ulteriore risoluzione dei problemi, che influisce sull'efficienza del flusso di lavoro

Prezzi Drift

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Drift

G2: 4,4/5,0 (oltre 1.250 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Drift?

Un utente G2 dice:

Ho utilizzato Drift in due diversi luoghi di lavoro ed entrambi sono stati facili da accedere. Consente ai potenziali clienti di contattarci per qualsiasi domanda e prenotare riunioni quando non siamo disponibili. Drift ha anche una funzionalità che ci permette di visualizzare quali aziende hanno utilizzato i nostri siti web e cosa hanno cercato, consentendoci di raggiungere tali aziende con un messaggio specifico.

Ho utilizzato Drift in due diversi luoghi di lavoro ed entrambi sono stati facili da accedere. Consente ai potenziali clienti di contattarci per qualsiasi domanda e prenotare riunioni quando non siamo disponibili. Drift ha anche una funzionalità che ci permette di visualizzare quali aziende hanno utilizzato i nostri siti web e cosa hanno cercato, consentendoci di raggiungere tali aziende con un messaggio specifico.

💡 Suggerimento: a differenza delle FAQ statiche, le knowledge base basate sull'IA apprendono e si aggiornano continuamente. Le aziende che integrano soluzioni self-service basate sull'IA possono migliorare notevolmente la soddisfazione degli utenti e ridurre i tempi di attesa.

6. Botpress (ideale per gli sviluppatori che creano chatbot basati sull'IA con un elevato livello di personalizzazione)

tramite Botpress

Botpress è una potente piattaforma di agenti IA progettata per gli sviluppatori che desiderano creare chatbot altamente personalizzabili basati sui più recenti LLM, come OpenAI, Anthropic e Fireworks IA.

Inoltre, fornisce un accesso API all'interfaccia utente senza soluzione di continuità, strumenti di automazione e integrazioni in tempo reale per creare agenti IA pronti per la produzione e su misura per le specifiche esigenze aziendali.

Con il suo studio di creazione visiva, gli sviluppatori possono importare basi di conoscenza personalizzate, sincronizzarsi con sistemi di terze parti e distribuire agenti IA su più canali, come WhatsApp e Telegram.

Migliori funzionalità/funzioni di Botpress

Crea chatbot IA con opzioni senza codice e con codice ridotto per automazioni e flussi di lavoro personalizzati

Integra gli agenti IA con WhatsApp, Telegram, Slack e le piattaforme CRM senza soluzione di continuità

Importa knowledge base personalizzate da PDF, siti web e database per risposte contestualizzate

Estendi le funzionalità dei chatbot con Botpress SDK e API per una personalizzazione approfondita

Limiti di Botpress

Ha una curva di apprendimento ripida per gli utenti non tecnici, rendendo complesse le implementazioni avanzate

Il modello di prezzo può essere costoso per le aziende che gestiscono volumi elevati di messaggi o che richiedono funzionalità/funzioni premium

Prezzi Botpress

Pay-as-you-go: $0/mese + costi di utilizzo IA

In più: 79 $ al mese per utente

Team: 446 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Botpress

G2: 4,6/5,0 (oltre 330 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (oltre 40 recensioni)

🔎 Lo sapevi? Chatbot ≠ IA conversazionale. Sebbene tutte le IA conversazionali possano funzionare come chatbot, non tutti i chatbot utilizzano l'IA conversazionale. I chatbot seguono regole prestabilite, mentre l'IA conversazionale apprende, si adatta e comprende il contesto per fornire interazioni dinamiche e simili a quelle umane.

7. Chatfuel (Ideale per l'automazione di WhatsApp e dei social media basata sull'IA)

tramite Chatfuel

Chatfuel è una piattaforma di chatbot orientata al successo che automatizza le vendite, l'assistenza clienti e il coinvolgimento degli utenti. Con Fuely IA, le aziende possono rispondere alle domande frequenti, prenotare appuntamenti, gestire la qualificazione dei lead ed elaborare gli ordini senza soluzione di continuità, il tutto senza l'intervento umano.

Una delle funzionalità/funzioni distintive di Chatfuel è la sua integrazione ufficiale con l'API di WhatsApp, che consente alle aziende di utilizzare un badge verde verificato a garanzia della credibilità.

La piattaforma supporta anche il recupero dei carrelli abbandonati, l'upselling e i messaggi di re-engagement, rendendola una valida alternativa a Chatbase per le aziende che desiderano automatizzare le conversazioni su WhatsApp, Facebook e Instagram.

Migliori funzionalità/funzioni di Chatfuel

Automatizza le attività commerciali, l'assistenza e il re-engagement con i chatbot di WhatsApp e Facebook Messenger

Aumenta la fiducia dei clienti con un badge verde API WhatsApp ufficiale per le aziende verificate

Integrazione con Stripe, Shopify, Zapier e Fogli Google per un'automazione senza interruzioni

Utilizza il recupero dei carrelli abbandonati basato sull'IA per aumentare le vendite e le conversioni

Limiti di Chatfuel

Il modello di prezzo con scalabilità automatica può portare ad aumenti di costo imprevisti con l'aumentare della cronologia delle conversazioni

Prezzi di Chatfuel

Business: 24 $ al mese per utente

Enterprise: 300 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Chatfuel

G2: 4,4/5,0 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,3/5,0 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Chatfuel?

Un utente G2 dice:

Chatfuel è una piattaforma intuitiva che può essere utilizzata anche da chi non ha conoscenze pregresse nello sviluppo di chatbot. È semplice da usare, potente e scalabile. Chatfuel offre un'ampia gamma di funzionalità/funzioni che consentono agli utenti di creare chatbot complessi.

Chatfuel è una piattaforma intuitiva che può essere utilizzata anche da chi non ha conoscenze preliminari nello sviluppo di chatbot. È semplice da usare, potente e scalabile. Chatfuel offre un ampio intervallo di funzionalità/funzioni che consentono agli utenti di creare chatbot complessi.

💡 Suggerimento: il modo in cui poni una domanda all'IA influisce sulla sua accuratezza! I modelli di IA come ChatGPT rispondono meglio a prompt specifici, strutturati e contestualizzati piuttosto che a query vaghe. Più dettagli fornisci, migliore sarà la risposta!

8. Landbot (Ideale per la creazione di chatbot IA senza codice con automazioni avanzate)

via Landbot

Landbot è un generatore di chatbot IA senza codice progettato per aiutare le aziende ad automatizzare il coinvolgimento dei clienti, la generazione di lead e le attività commerciali su WhatsApp, siti web e Facebook Messenger.

Landbot offre un'interfaccia interattiva drag-and-drop, a differenza di altre piattaforme di chatbot, creando conversazioni simili a quelle umane senza competenze tecniche.

Con il suo generatore di chatbot IA, le aziende possono lanciare assistenti per appuntamenti, chatbot commerciali e bot di assistenza clienti in pochi minuti.

La piattaforma supporta anche test A/B, segmentazione avanzata e integrazioni CRM, garantendo alle aziende di ottimizzare le conversazioni con i clienti per ottenere conversioni più elevate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Landbot

Crea e utilizza chatbot IA con un builder drag-and-drop senza codice per web, WhatsApp e Messenger

Automatizza la qualificazione dei lead, la prenotazione degli appuntamenti e il supporto clienti con i bot basati sull'IA

Integrazione perfetta con Slack, Fogli Google, Salesforce, Stripe e altri strumenti aziendali

Utilizza i test A/B e la segmentazione per ottimizzare le prestazioni e aumentare le conversioni

Limiti di Landbot

La versione gratuita include funzionalità/funzioni avanzate, rendendo gli aggiornamenti superflui per molti utenti

Prezzi Landbot

Sandbox: Free Forever

Starter: 45 $/mese per utente

Pro: 220 $ al mese per utente

Business: A partire da 450 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Landbot

G2: 4,7/5,0 (oltre 320 recensioni)

Capterra: 4,4/5,0 (oltre 70 recensioni)

💡 Suggerimento: le risposte IA migliori iniziano con prompt efficaci! Utilizza i modelli di prompt IA per guidare il tono, la profondità e il focus dell'IA, risparmiando tempo e migliorando la precisione nella generazione dei contenuti, nell'assistenza ai client e nelle attività di automazione.

9. IngestAI (Ideale per l'analisi dei dati basata sull'IA e lo sviluppo di strategie aziendali)

tramite Ingest IA

IngestAI è una startup innovativa nel campo dell'IA con sede nella Silicon Valley, specializzata in strategia dei dati, progettazione di prodotti IA e sviluppo di casi aziendali. La piattaforma si concentra sullo sfruttamento dei dati come vantaggio competitivo, aiutando le aziende ad analizzare le tendenze, ottimizzare le prestazioni e implementare l'automazione basata sull'IA.

Supportato da Stanford HAI, OpenAI, NVIDIA e Plug and Play, IngestAI fornisce alle aziende soluzioni IA su misura per migliorare il processo decisionale e massimizzare gli investimenti nell'IA.

Migliori funzionalità/funzioni di IngestAI

Sviluppa strategie aziendali basate sull'IA in base alle tendenze di mercato e alla fattibilità tecnologica

Automatizza l'analisi predittiva, il rilevamento delle anomalie e l'ottimizzazione delle prestazioni

Sfrutta il design all'avanguardia dei prodotti IA per trasformare le idee in applicazioni reali

Accedi a un ecosistema IA supportato dalla Silicon Valley con l'assistenza di Stanford, OpenAI e NVIDIA

Limiti di IngestAI

Curva di apprendimento ripida a causa delle ampie capacità di analisi dei dati della piattaforma

Prezzi IngestAI

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IngestAI

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di IngestAI?

Un utente G2 dice:

La piattaforma è incredibilmente intuitiva e semplice da usare. Consente di risparmiare tempo automatizzando l'analisi predittiva, il rilevamento delle anomalie e l'ottimizzazione delle prestazioni.

La piattaforma è incredibilmente intuitiva e semplice da usare. Consente di risparmiare tempo automatizzando l'analisi predittiva, il rilevamento delle anomalie e l'ottimizzazione delle prestazioni.

💡 Suggerimento: i GPT personalizzati stanno rivoluzionando la gestione dei servizi e dell'IT. Le aziende possono ora addestrare agenti IA con la loro documentazione e i loro flussi di lavoro. L'IA non è più solo uno strumento generico, ma può diventare un assistente intelligente su misura per le esigenze della tua organizzazione.

10. Tars (Ideale per l'automazione dell'esperienza cliente basata sull'IA)

via Tars

Tars è una piattaforma di IA conversazionale di livello aziendale progettata per automatizzare le interazioni con i clienti, ottimizzare la produttività dei dipendenti e ridurre i costi operativi.

È specializzata nella trasformazione di flussi di lavoro complessi in conversazioni semplici e intuitive, rendendola ideale per le aziende che desiderano sostituire i sistemi IVR e ottimizzare la generazione di lead.

Con il supporto per l'automazione multisettoriale, Tars è utilizzato da oltre 700 marchi globali nei settori finanziario, sanitario, immobiliare e governativo. I chatbot IA della piattaforma possono ridurre i carichi di lavoro dell'assistenza clienti, aumentare i tassi di conversione dei lead e gestire query complesse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tars

Automatizza il supporto clienti, le attività commerciali e i flussi di lavoro delle risorse umane utilizzando chatbot basati sull'IA

Sostituisci i tradizionali sistemi IVR con conversazioni simili a quelle umane per risoluzioni più rapide

Integrazioni perfette con Salesforce, Zendesk, Google Ads, WhatsApp e altro ancora

Analisi avanzate e monitoraggio delle prestazioni dei chatbot per un processo decisionale basato sui dati

Limiti di Tars

Le funzionalità/funzioni di analisi e reportistica devono essere migliorate per allinearsi ai processi aziendali personalizzati

Assistenza limitata durante il fine settimana, che potrebbe causare ritardi nella risoluzione di problemi urgenti relativi al chatbot

Prezzi Tars

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tars

G2: 4,6/5,0 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (oltre 40 recensioni)

11. Fini AI (Ideale per l'automazione del supporto clienti multicanale basato sull'IA)

tramite Fini IA

Fini IA è un agente di supporto IA di livello aziendale progettato per risolvere fino al 70% delle query dei clienti, intraprendere azioni intelligenti e fornire passaggi senza soluzione di continuità agli agenti umani quando necessario.

Si integra facilmente con Zendesk, Salesforce, Intercom, Slack e Discord, rendendolo una soluzione potente per le aziende che desiderano automatizzare le interazioni con i clienti senza interrompere i flussi di lavoro esistenti.

Con un tono personalizzabile, implementazione multicanale e apprendimento basato sull'IA dai feedback, Fini IA garantisce alle aziende un'assistenza ai client accurata e contestualizzata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fini IA

Risolvi le query dei clienti utilizzando l'automazione basata sull'IA

Implementazione multicanale con integrazioni per Zendesk, Slack, Discord e Intercom

Formazione IA intelligente che apprende e migliora continuamente grazie al feedback

Passaggio fluido all'operatore umano quando l'IA incontra argomenti complessi o preconfigurati

Limiti di Fini IA

Recensioni degli utenti limitate, che rendono difficile confrontare le prestazioni reali

Le funzionalità/funzioni IA avanzate potrebbero richiedere una personalizzazione a livello aziendale

Prezzi Fini IA

Starter: Gratis

Crescita: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fini IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: Modelli di assistenza clienti per organizzare le operazioni di supporto

12. Manychat (ideale per l'automazione delle chat sui social media su Instagram, WhatsApp e Messenger)

tramite ManyChat

Manychat è una piattaforma di automazione del marketing via chat progettata per aiutare le aziende ad aumentare il coinvolgimento degli utenti, acquisire lead e incrementare le vendite su Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger e TikTok.

Con l'automazione basata sull'IA, le aziende possono rispondere automaticamente a messaggi, commenti e risposte alle storie, assicurandosi di non perdere mai un potenziale cliente o una richiesta.

Manychat è ampiamente utilizzato dai negozi di e-commerce, dalle agenzie e dagli influencer per semplificare la messaggistica sui social media senza un costante intervento manuale.

Migliori funzionalità/funzioni di Manychat

Automatizza le risposte su Instagram, WhatsApp e Messenger per un coinvolgimento 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Gestisci l'automazione della chat basata sull'IA con il riconoscimento delle intenzioni e l'ottimizzazione delle risposte

Utilizza strumenti di generazione di lead come risposte automatiche, commenti su DM e sequenze automatizzate

Integrazione con Stripe, Zapier, Fogli Google e HubSpot per la sincronizzazione dei dati

Limiti di Manychat

I problemi di automazione possono causare il mancato invio dei messaggi, frustrando gli utenti

Mancanza di assistenza ai client, con molti utenti che segnalano risposte lente o assenti

Prezzi Manychat

Piano Free

Piano Pro: 15 $ al mese per utente

Piano Elite: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Manychat

G2 : 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Manychat?

Un utente G2 dice:

Uso ManyChat da quattro anni ed è stato fantastico per la mia attività. Mi permette di aumentare la mia presenza online, comunicare con i potenziali clienti e creare facilmente la nostra lista email. La piattaforma è facile da usare e offre impressionanti opzioni di personalizzazione dei chatbot.

Uso ManyChat da quattro anni ed è stato fantastico per la mia azienda. Mi permette di aumentare la mia presenza online, comunicare con i potenziali clienti e creare facilmente la nostra lista di email. La piattaforma è facile da usare e offre impressionanti opzioni di personalizzazione dei chatbot.

💡 Suggerimento: l'IA non è qui per sostituire i posti di lavoro, ma per eliminare il lavoro superfluo! Le aziende che integrano l'IA sul posto di lavoro per automatizzare le attività ripetitive, semplificare la comunicazione e migliorare il processo decisionale registrano un aumento significativo della produttività e dell'efficienza.

13. Yuma AI (Ideale per l'automazione del supporto clienti e-commerce basato sull'IA)

tramite Yuma IA

Yuma IA è specializzata nell'automazione del servizio clienti per i marchi di e-commerce. Offre elevati tassi di automazione mantenendo accuratezza, coerenza ed efficienza.

Grazie alle conoscenze pre-addestrate sull'e-commerce, Yuma IA comprende rapidamente le richieste dei clienti relative a ordini, sottoscrizioni, rimborsi e recensioni, consentendo risposte rapide e precise.

A differenza dei chatbot IA tradizionali, la funzionalità Auto-Pilot rispecchia le azioni degli agenti umani, il che significa che risponde ed elabora autonomamente le richieste dei clienti, come la modifica degli ordini e la gestione delle sottoscrizioni.

La funzionalità/funzione di esecuzione della logica aziendale garantisce che le risposte siano in linea con le politiche e il tono del marchio, rendendole naturali e specifiche per il marchio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Yuma IA

Automatizza fino al 49% delle richieste dei clienti in soli due mesi utilizzando la gestione dei ticket basata sull'IA

Esegui la logica aziendale attraverso l'IA, assicurando che le risposte dei clienti siano in linea con il tono e le politiche del marchio

Elaborazione autonoma delle modifiche agli ordini, dei rimborsi e della gestione delle sottoscrizioni senza intervento umano

Integrazione perfetta con Shopify, Gorgias, Zendesk, Klaviyo e altri strumenti di IA per il servizio clienti

Limiti di Yuma IA

L'IA può occasionalmente generare risposte errate o allucinazioni, che richiedono una revisione umana

Le recensioni dei clienti disponibili sono limitate, rendendo più difficile valutare le prestazioni a lungo termine

Prezzi di Yuma IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Yuma IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: Come utilizzare l'IA incentrata sull'uomo sul posto di lavoro: la guida definitiva

Se stai ancora cercando la piattaforma di chatbot IA perfetta, ecco alcuni strumenti aggiuntivi che potrebbero soddisfare le tue esigenze:

: Una piattaforma di chatbot IA di livello aziendale ideale per le aziende alla ricerca di assistenti virtuali avanzati Kore.ai: Una piattaforma di chatbot IA di livello aziendale ideale per le aziende alla ricerca di assistenti virtuali avanzati

IBM Watson Assistant: Un potente chatbot basato sull'IA con NLP e integrazioni perfette Un potente chatbot basato sull'IA con NLP e integrazioni perfette

Rasa: Un framework chatbot open source che consente agli sviluppatori di creare assistenti basati sull'IA altamente personalizzabili Un framework chatbot open source che consente agli sviluppatori di creare assistenti basati sull'IA altamente personalizzabili

Haptik: Una piattaforma IA conversazionale con solidi casi d'uso nel settore dell'e-commerce, delle telecomunicazioni e bancario Una piattaforma IA conversazionale con solidi casi d'uso nel settore dell'e-commerce, delle telecomunicazioni e bancario

Inizia ad automatizzare con ClickUp

Se ti affidi a bot di base come Chatbase, stai perdendo una vera opportunità per trasformare le conversazioni in azioni concrete. ClickUp Chat collega ogni interazione con i clienti direttamente ad attività, progetti e flussi di lavoro, rendendo il tuo supporto più intelligente e veloce.

Invece di chat isolate, ClickUp collega le discussioni a risultati concreti: creazione automatica di ticket di assistenza, assegnazione di attività e aggiornamento dei flussi di lavoro in tempo reale. Gli agenti ricevono riepiloghi/riassunti istantanei basati sull'IA, suggerimenti sui passaggi successivi e un facile monitoraggio dei ticket, senza dover passare da uno strumento all'altro.

Grazie alla profonda integrazione con piattaforme come Slack, WhatsApp, Intercom, HubSpot e Salesforce, ClickUp Chat conserva tutte le conversazioni e le operazioni dei tuoi clienti in un unico sistema. Niente più chat sparse. Niente più ticket persi.

Se sei pronto per un servizio clienti che fa davvero progredire il lavoro, ClickUp Chat è l'aggiornamento perfetto.

👉 Inizia oggi con ClickUp e trasforma il tuo chatbot IA!