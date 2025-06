Modelli gratuiti di pianificazione dei lavori per pianificare le sequenze dei progetti

Gestire un piano di progetto di costruzione non è facile, soprattutto se stai ancora lottando con fogli di calcolo e note adesive.

Scadenze strette, cambiamenti di programma e imprevisti possono rapidamente compromettere il programma del tuo progetto di costruzione. Un solo ritardo e boom! Il budget del tuo progetto ne risente. Dalla consegna dei materiali alla logistica della squadra, ogni dettaglio è importante.

Ecco perché un modello di programma di costruzione è uno strumento importante nel tuo arsenale. Questi strumenti pronti all'uso ti aiutano ad assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento e anticipare gli ostacoli prima che si trasformino in disastri costosi.

Abbiamo raccolto i migliori modelli gratuiti di programmi di costruzione per semplificarti la vita, perché gestire un progetto di costruzione commerciale è già abbastanza difficile senza dover reinventare la ruota.

Cosa sono i modelli di programma di costruzione?

Considera i metodi di consegna dei progetti di costruzione come una roadmap per i progetti edilizi. Un modello di programma di costruzione dà vita a questa roadmap organizzando ogni attività, sequenza e membro del team in un unico posto.

Questi pratici strumenti di pianificazione suddividono i risultati finali di progetti complessi in parti più piccole. Mappano ciò che deve essere fatto, quando, chi è responsabile di cosa e in che modo le diverse attività sono interdipendenti.

Un piano di costruzione solido richiede anche una corretta gestione delle risorse. Questi modelli ti aiutano a determinare esattamente quando avrai bisogno di materiali specifici, attrezzature o personale aggiuntivo.

👀 Lo sapevi? Uno studio recente ha rilevato che il 49,20% delle imprese di costruzione utilizza software per la pianificazione dei progetti. Ciò evidenzia il passaggio del settore verso strumenti digitali per migliorare l'efficienza.

📖 Leggi anche: Il miglior software per la pianificazione dei lavori edili

Modelli gratuiti per programmi di costruzione

La gestione dei progetti di costruzione non è un'impresa da poco. Con la carenza di competenze che rallenta i progetti e gli investimenti infrastrutturali in evoluzione, i team hanno bisogno di strumenti di pianificazione che li mantengano agili.

Ecco dove entra in gioco ClickUp per i team di costruzione.

ClickUp , l'app per tutto il lavoro, combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Con questo software di project management per l'edilizia, avrai a disposizione risorse gratuite e potenti funzionalità/funzioni di pianificazione in un unico posto. In questo modo, i tuoi progetti di costruzione rispetteranno i tempi e il budget previsti.

Ecco 11 modelli gratuiti per la pianificazione dei lavori edili che ti aiutano a migliorare i tuoi processi.

1. Modello di piano di gestione della costruzione ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica ed esegui progetti di costruzione con precisione utilizzando il modello di piano di gestione della costruzione ClickUp

Il modello di piano di gestione delle costruzioni di ClickUp aiuta i team a creare e gestire progetti complessi suddividendoli in attività cardine, attività e tempistiche chiare. Il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto in ogni fase diventa estremamente semplice.

Ecco cosa rende questo modello una scelta eccellente per i team di costruzione:

Cinque viste flessibili (Sequenza, Bacheca, Gantt, Documento, Elenco) per visualizzare i dati del progetto esattamente come ti servono

Etichette di stato con codice colore per individuare rapidamente le attività a rischio, il lavoro completato e i ritardi

Campi personalizzati per monitorare dettagli essenziali come informazioni sui fornitori, assegnazioni dei lavoratori, requisiti dei materiali, punti di controllo della qualità e costi rispetto al budget

🔑 Ideale per: Project manager nel settore edile, appaltatori generali e supervisori di cantiere che necessitano di un sistema centralizzato per coordinare sequenze, risorse e team.

📮 ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni, le informazioni aziendali critiche vanno perse nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di nulla. Crea attività dalla chat, dai commenti alle attività, dai documenti e dalle email con un solo clic!

🧠 Curiosità: Gli antichi egizi furono i primi project manager nel settore delle costruzioni e utilizzarono una prima forma di pianificazione dei progetti per la costruzione delle piramidi. Crearono piani dettagliati che segnavano le inondazioni stagionali del Nilo per programmare il trasporto dei blocchi di calcare. Ciò dimostra che la pianificazione intelligente dei progetti esiste da millenni!

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per la gestione dei lavori edili

2. Modello di project management per l'edilizia ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni i tuoi progetti di costruzione in carreggiata con stati personalizzati, campi e visualizzazioni multiple nel modello di project management per l'edilizia di ClickUp

Il modello di project management per progetti di costruzione di ClickUp ti aiuta a organizzare ogni fase della costruzione, dalla pianificazione iniziale all'ispezione finale. Questo modello di project management è ricco di funzionalità utili per organizzare la sequenza temporale del tuo progetto. Con esso puoi:

Monitorate lo stato delle attività con opzioni quali "In corso", "In sospeso" e "Chiuso" per individuare più rapidamente eventuali colli di bottiglia

Aggiungi dettagli importanti utilizzando 14 campi personalizzati. Contrassegna i tipi di casa, gli indirizzi dei cantieri, i budget spesi e le fasi del progetto in un formato strutturato

Passa tra cinque diverse viste, tra cui Mappa mentale per il brainstorming, grafici Gantt per la pianificazione e vista Elenco per la gestione delle attività di progetto

Imposta le dipendenze delle attività e ricevi avvisi automatici quando gli elementi di lavoro collegati sono in ritardo

🔑 Ideale per: Project manager nel settore edile e appaltatori generali che devono coordinare più team, monitorare le attività cardine dei progetti e consegnare i lavori nei tempi previsti.

Vladimir Janovsky, Direttore Innovazione Business Excellence presso AstraZeneca CE, afferma:

Sebbene siamo ancora nelle prime fasi dell'integrazione di ClickUp nei progetti di team interfunzionali, la sua utilità è stata particolarmente evidente nelle impostazioni di team multinazionali. Il ricco set di funzionalità della piattaforma gestisce in modo efficace la complessità e l'ambito delle attività che si estendono su più paesi, semplificando sia la comunicazione che il coordinamento.

Sebbene siamo ancora nelle prime fasi dell'integrazione di ClickUp nei progetti dei team interfunzionali, la sua utilità è stata particolarmente evidente nelle impostazioni dei team multinazionali. Il ricco set di funzionalità/funzioni della piattaforma gestisce in modo efficace la complessità e l'ambito delle attività che si estendono su più paesi, semplificando sia la comunicazione che il coordinamento.

3. Modello di grafico Gantt per l'edilizia ClickUp

Ottieni il modello gratuito Mappa le sequenze temporali di costruzione e monitora lo stato dei progetti con dipendenze, attività cardine e allocazione delle risorse utilizzando il modello di grafico Gantt per l'edilizia di ClickUp

Il modello di grafico Gantt per l'edilizia di ClickUp aiuta i team di costruzione a tracciare visivamente le fasi del progetto monitorando risorse, budget e sequenze temporali.

La vista Grafico di Gantt è un vantaggio per qualsiasi app di pianificazione del lavoro per impostare il programma imminente nel modo più chiaro possibile. Si distingue dagli altri modelli di sequenza di progetti poiché combina la pianificazione visiva del progetto con la gestione delle attività in tempo reale.

Funzionalità/funzioni chiave del modello:

Suddividi i progetti di costruzione di grandi dimensioni in fasi e attività più piccole per una migliore organizzazione

Imposta i tempi di completamento stimati per ogni attività utilizzando i campi personalizzati

Collega attività dipendenti per mappare le connessioni tra le diverse fasi del progetto

Monitorate l'allocazione delle risorse e la spesa del budget in tempo reale

Monitorate le attività cardine e le scadenze attraverso una sequenza visiva

🔑 Ideale per: Responsabili di progetti di costruzione, architetti, appaltatori e team. Questo li aiuta a coordinare costruzioni complesse mantenendo tutti allineati su sequenze, risorse e stato.

💡Suggerimento professionale: Quando assegni le priorità alle attività di lavoro, classificale in base all'urgenza e all'impatto. Quindi, utilizza un grafico di Gantt per pianificarle in ordine e garantire il corretto svolgimento del progetto.

4. Modello di pianificazione del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia delle sequenze, delle fasi e dello stato dei progetti con visualizzazioni personalizzabili nel modello di pianificazione dei progetti ClickUp

Il modello di pianificazione del progetto ClickUp aiuta i team a tenere sotto controllo il monitoraggio delle fasi e delle attività cardine dei loro progetti. Questo modello è preimpostato per organizzare tutti i costi, le sequenze e le attività del tuo progetto in un unico hub centrale. Con esso, puoi saltare la creazione di pianificazioni da zero e passare direttamente alla pianificazione.

Funzionalità/funzioni chiave che rendono la pianificazione dei progetti un gioco da ragazzi:

Utilizza la vista Riepilogo progetto per ottenere informazioni rapide sullo stato di ciascun progetto, la durata delle attività, le assegnazioni del team e il budget del progetto

Prova la visualizzazione delle fasi del progetto che ti aiuta a raggruppare le attività in base alla fase in cui si trovano per individuare tempestivamente eventuali colli di bottiglia

Organizza con la visualizzazione Sequenza che ti aiuta a monitorare lo stato di completamento del progetto su base giornaliera, settimanale o mensile con fasi del progetto contrassegnate da colori diversi

Aggiungi campi personalizzati per raccogliere e monitorare dettagli specifici come l'assegnazione delle risorse, le dipendenze e le priorità

🔑 Ideale per: Responsabili di cantiere e team che necessitano di un modo strutturato e flessibile per pianificare, monitorare e consegnare i progetti nei tempi e nei limiti di budget previsti.

5. Modello Kanban per la pianificazione del project management di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica e monitora i progetti di costruzione in modo efficiente con il modello di pianificazione per il project management di ClickUp

Il modello Kanban per la pianificazione del project management di ClickUp ti aiuta a mappare con precisione ogni fase dei tuoi progetti di costruzione.

Dì addio ai fogli di calcolo sparsi e alle scadenze non rispettate: questo modello ti offre una panoramica completa dell'intera sequenza di costruzione e ti aiuta a identificare i colli di bottiglia prima che rallentino il tuo lavoro.

Ecco come puoi controllare il tuo programma di costruzione gratuito con questo potente modello:

Utilizza la visualizzazione delle fasi del progetto per suddividere progetti complessi in fasi chiare e gestibili

Identifica tempestivamente i potenziali ostacoli con la funzione Visualizza problemi di rischio e affrontali prima che si aggravino

Mappa il percorso critico e controlla le scadenze con la vista Sequenza

Monitora lo stato di avanzamento delle attività senza sforzo con la vista Bacheca, dotata di un layout in stile kanban

Visualizza le dipendenze dei progetti e previeni i conflitti nella pianificazione dei lavori con la vista Gantt

🔑 Ideale per: Responsabili di cantiere e team di progetto che devono coordinare costruzioni complesse, monitorare lo stato di avanzamento e garantire il rispetto delle scadenze.

6. Modello di piano di lavoro per progetti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea un programma di costruzione organizzato con il modello di piano di lavoro del progetto ClickUp

Un piano ben strutturato è la chiave per il completamento di un progetto. Il modello di piano di lavoro per progetti di ClickUp semplifica la pianificazione, il monitoraggio e l'esecuzione, consentendo al tuo team di avere sempre sotto controllo ogni attività.

Questo documento dinamico per la gestione dei lavori di costruzione consente di conservare tutto in un unico posto, dalla struttura di suddivisione del lavoro alla consegna finale. Ecco come:

Invia le attività senza problemi con il modulo di invio attività Visualizza

Pianifica sequenze e definisci aspettative chiare utilizzando la vista Introduzione

Visualizza tutte le attività e le dipendenze nella vista Gantt del progetto

Tieni traccia dello stato di ogni attività con la vista Tutte le attività

Identifica le attività in sospeso e completate nella vista Stato

Organizza le attività in cinque stati: Da fare, In corso, In attesa, Terminato, Annullato

🔑 Ideale per: Team di costruzione che gestiscono progetti complessi con più fasi e dipendenze.

7. Modello di lavagna online per sequenza di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica e monitora le attività di progetto in modo visivo con il modello di lavagna online Sequenza di ClickUp

Il modello di lavagna online Sequenza del progetto ClickUp aiuta i team a rimanere organizzati quando devono destreggiarsi tra più progetti e scadenze.

Consideralo come una bacheca digitale dove puoi:

Suddividi le attività in categorie con stati chiari (Aperto e Completato) per vedere immediatamente ciò che richiede attenzione

Imposta le date di scadenza e monitora lo stato delle attività per garantire che tutti siano allineati alle sequenze temporali

Pianifica revisioni delle attività ricorrenti per mantenere aggiornato il programma del progetto e individuare tempestivamente eventuali problemi

Utilizza la visualizzazione Sequenza lavori per visualizzare le dipendenze delle attività e individuare eventuali conflitti di pianificazione

🔑 Ideale per: Responsabili di cantiere, coordinatori di progetto e responsabili che hanno bisogno di visualizzare le sequenze, assegnare attività e garantire che i progetti procedano secondo i tempi previsti.

8. Modello di pianificazione del team ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza le attività quotidiane e i turni del tuo team con il modello di pianificazione del team ClickUp

Il modello di pianificazione del team ClickUp ti aiuta a mappare le attività e i turni del team durante ogni fase della costruzione. È progettato per garantire il corretto svolgimento del tuo progetto di costruzione, offrendoti una visione chiara di chi sta facendo cosa e quando.

Questo modello semplifica la gestione delle finanze del progetto e delle assegnazioni del team grazie a funzionalità/funzioni quali:

Tieni traccia dello stato di avanzamento delle attività utilizzando gli indicatori di stato Completato, In corso e Da fare

Ordina le attività quotidiane utilizzando i campi personalizzati per taggare attività specifiche in base al tipo

Passa da una vista all'altra, come Registro attività e Attività giornaliere, per trovare rapidamente ciò che ti serve

Tieni d'occhio le dipendenze delle attività per evitare colli di bottiglia nel tuo programma di costruzione

🔑 Ideale per: Responsabili di progetti di costruzione e team leader che devono coordinare più lavoratori, turni e attività, garantendo al contempo l'avanzamento dei progetti.

💡 Suggerimento: utilizza un modello di budget per l'edilizia per rispettare sempre i limiti di spesa. Questi modelli monitorano i costi e ti aiutano anche a tenere conto dell'allocazione delle risorse e degli imprevisti.

9. Modello di sequenza di progetto Gantt ClickUp

Ottieni il modello gratuito Rimani aggiornato sulle pianificazioni e sulle attività cardine dei progetti con il modello di sequenza di progetto Gantt di ClickUp

Il modello di sequenza di progetto Gantt di ClickUp aiuta i team a mappare le pianificazioni dei progetti e a monitorarne lo stato in modo visivo. Questo modello chiarisce le sequenze di progetti complessi visualizzando attività, scadenze e dipendenze in un grafico organizzato.

Funzionalità/funzioni chiave che contraddistinguono questo modello:

Trascina le attività nella sequenza per modificare i programmi senza interrompere le dipendenze

Assegna un codice colore alle attività in base allo stato, alla priorità o all'assegnatario per una visualizzazione rapida

Tieni traccia degli elementi critici per identificare le attività che influiscono direttamente sulle date di completamento del progetto

Aggiorna lo stato delle attività in tempo reale per mantenere tutti sincronizzati sullo stato del progetto

🔑 Ideale per: Project manager e responsabili che devono pianificare sequenze complesse, monitorare le dipendenze tra le attività e garantire che i progetti rispettino le scadenze.

10. Modello di roadmap di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Gestisci le attività cardine, monitora lo stato di avanzamento e allinea i team con il modello di roadmap di progetto ClickUp

Mantieni i tuoi progetti in movimento con una tabella di marcia chiara. Il modello di tabella di marcia del progetto ClickUp aiuta i team a pianificare, dare priorità ed eseguire le fasi in modo efficiente.

Alcune funzionalità/funzioni chiave del modello:

Definisci le fasi chiave del progetto con la vista Elenco per una gestione strutturata delle attività

Visualizza lo stato di avanzamento e le dipendenze nella vista grafico Gantt

Allinea i team con la vista Roadmap del progetto, mappando gli obiettivi a lungo termine

Monitora gli aggiornamenti in tempo reale e controlla lo stato con la vista Bacheca

Organizza le attività in cinque stati: Da fare, In corso, In attesa, Terminato, Annullato

🔑 Ideale per: Project manager, team di costruzione e responsabili delle operazioni che necessitano di un modo strutturato per monitorare le attività cardine, gestire le dipendenze e allineare i team.

11. Modello di report giornaliero per il settore edile di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Rimani aggiornato sugli aggiornamenti quotidiani del cantiere con il modello di report giornaliero per l'edilizia di ClickUp

Garantisci il corretto funzionamento dei cantieri con una reportistica organizzata e in tempo reale. Il modello di report giornaliero per l'edilizia di ClickUp aiuta i team a documentare lo stato di avanzamento, monitorare le risorse e segnalare i problemi, tutto in un unico posto.

Ecco come puoi utilizzare questo modello:

Registra aggiornamenti quotidiani, ritardi e attività in cantiere con la vista Modulo rapporto giornaliero

Tieni traccia delle attività, dei materiali e della manodopera nella vista Tabella dello stato di avanzamento dei lavori

Monitora le condizioni del cantiere e i problemi in sospeso nella vista Bacheca Panoramica del cantiere

Organizza i report con gli stati: Da fare, In corso, Bloccato, Terminato

🔑 Ideale per: Supervisori di cantiere, project manager e appaltatori che necessitano di una reportistica quotidiana strutturata per un'esecuzione dei progetti senza intoppi.

Cosa rende un modello di programma di costruzione un buon modello?

Ora che abbiamo esplorato diversi modelli gratuiti di programmi di costruzione, come fai a sapere quale scegliere?

Un modello di programma di costruzione residenziale ben progettato funge da documento di gestione della costruzione che si adatta alle mutevoli esigenze del tuo progetto. Che tu stia gestendo un progetto di costruzione commerciale o residenziale, il modello giusto è quello che mantiene tutto organizzato.

Ecco cosa cercare in un modello gratuito di programma di costruzione:

Personalizzazione delle attività: consente di aggiungere o rimuovere attività in base all'ambito del progetto, aiutandoti a rimanere flessibile in caso di modifiche alla pianificazione

Strumenti visivi per sequenze temporali: Include grafici Gantt per mappare le sequenze e le dipendenze delle attività, offrendo una chiara visualizzazione dello stato di avanzamento del progetto

Struttura di suddivisione del lavoro: aiuta a suddividere i lavori complessi in fasi più piccole e tracciabili per un migliore project management

Indicatori delle attività cardine: Evidenzia i punti chiave del completamento, come il completamento dei lavori di fondazione o l'installazione dei servizi

Assegnazione delle risorse: Fornisce sezioni dedicate per assegnare in modo efficiente lavoratori, attrezzature e materiali ad attività specifiche

Campi di monitoraggio del budget: Consente di monitorare i costi per ogni fase del progetto e tenere sotto controllo le spese

Collaborazione in tempo reale: Consente ai membri del team di condividere aggiornamenti istantaneamente e contiene una lista di controllo per il passaggio di consegne dei progetti di costruzione per migliorare la comunicazione e il flusso di lavoro

Analisi del percorso critico: Identifica le sequenze delle attività e le tecniche di gestione del tempo che determinano la sequenza temporale del progetto, aiutandoti a dare priorità alle attività essenziali

📖 Leggi anche: Come utilizzare l'IA nell'edilizia (casi d'uso e strumenti)

Lascia che ClickUp ti aiuti a costruire senza ritardi

I progetti di costruzione sono già abbastanza caotici senza che il tuo programma si aggiunga alla confusione.

Ma con un solido modello di programma di costruzione, puoi evitare ritardi, mantenere i team allineati e raggiungere ogni attività cardine senza il panico dell'ultimo minuto. Perché stressarti con la pianificazione quando gli strumenti giusti sono pronti a farlo per te su ClickUp?

Pianifica in modo più intelligente, costruisci più velocemente e rispetta il budget con modelli gratuiti progettati per le sfide dei progetti reali.

🚀 Sei pronto a prendere il controllo della tua sequenza di costruzione? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scarica il tuo modello di costruzione.