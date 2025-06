le 10 migliori alternative a Peoplebox IA per la gestione delle prestazioni

Peoplebox IA è una scelta popolare tra i team delle risorse umane e i leader che desiderano semplificare il monitoraggio degli obiettivi e la gestione delle prestazioni dei dipendenti.

Ma se stai leggendo questo articolo, probabilmente stai cercando qualcosa di diverso: uno strumento facile da usare per il tuo team fin dal primo giorno, che si integri perfettamente con il tuo software HR esistente o che ti consenta di personalizzare gli OKR e i processi di valutazione delle prestazioni.

La scelta della piattaforma di gestione delle prestazioni giusta influisce direttamente sul livello di coinvolgimento e produttività del tuo team.

Ecco perché abbiamo raccolto le 10 migliori alternative a Peoplebox IA per aiutarti a fissare obiettivi chiari, monitorare facilmente le prestazioni e aumentare la produttività del team.

Immergiamoci e troviamo la soluzione perfetta per il tuo team.

Cos'è Peoplebox IA?

Peoplebox AI è una piattaforma software di gestione delle prestazioni creata per semplificare il modo in cui i team impostano, monitorano e raggiungono gli obiettivi. È progettata intorno agli obiettivi e ai risultati chiave (OKR), rendendo più facile per i responsabili delle risorse umane e i manager vedere esattamente lo stato di avanzamento dei loro team in tempo reale.

Ecco le funzionalità/funzioni distintive di Peoplebox IA:

Check-in automatici, che raccolgono feedback e aggiornamenti continui senza follow-up manuali

Dashboard per la definizione degli obiettivi che mostrano come gli obiettivi di ciascun membro del team si collegano alle priorità generali dell'azienda

Integrazione con strumenti come Slack, Microsoft Teams, Jira e Google Workspace, in modo che manager e dipendenti possano monitorare lo stato direttamente dal loro flusso di lavoro quotidiano

Funzionalità IA per identificare in modo proattivo potenziali problemi o rischi nei dati sulle prestazioni e nel raggiungimento degli obiettivi, consentendo ai manager di intervenire tempestivamente e mantenere gli obiettivi in linea con i piani

Limiti di Peoplebox IA

Sebbene Peoplebox IA offra funzionalità/funzioni di gestione delle prestazioni avanzate, presenta alcune limitazioni, tra cui una personalizzazione limitata.

Configurazione complessa degli obiettivi: l'impostazione di obiettivi numerici o nidificati può creare confusione, con gli utenti spesso incerti su come definire i traguardi o le misurazioni

Modifica difficile degli obiettivi: la modifica dei risultati chiave e dei risultati secondari non è intuitiva

Interfaccia utente obsoleta: l'interfaccia è lenta e disordinata, con diversi pulsanti "Crea obiettivo" e percorsi di navigazione poco chiari tra le diverse sezioni

Lacune nel flusso di lavoro delle revisioni: la piattaforma non guida i manager nella sequenza delle attività durante i check-in individuali e le valutazioni dei talenti, rendendo difficile stabilire le priorità delle azioni

Integrazioni limitate: sono disponibili integrazioni con strumenti esterni come Slack e Microsoft Teams, ma possono essere incoerenti e talvolta richiedono un monitoraggio manuale

Reportistica e automazione di base: Le opzioni di reportistica sono rigide, con una capacità limitata di personalizzare i campi, automatizzare la raccolta dei dati o generare approfondimenti dettagliati

Nessuna app mobile: gli utenti non possono completare i check-in o aggiornare lo stato di avanzamento da un dispositivo mobile, il che limita la flessibilità per il lavoro da remoto o gli aggiornamenti rapidi

Notifiche eccessive: il sistema di notifiche non è personalizzabile, causando avvisi ripetuti e distrazioni inutili

Se queste sfide ti sembrano familiari, la buona notizia è che altre piattaforme possono soddisfare meglio le tue esigenze. Diamo un'occhiata ad alcune delle migliori alternative a Peoplebox IA.

Alternative a PeopleBox IA in sintesi

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp ClickUp Obiettivi, ClickUp Brain, modelli OKR, integrazioni di strumenti HR e altro ancora Monitoraggio degli obiettivi e collaborazione in team all-in-one Versione base gratuita Lattice Valutazioni delle prestazioni, OKR, sondaggi sul coinvolgimento, piani di crescita e analisi delle persone Gestione integrata delle prestazioni e coinvolgimento dei dipendenti A partire da 11 $ al mese per postazione Leapsome Valutazioni delle prestazioni, OKR, percorsi di apprendimento, sondaggi e approfondimenti Gestione delle prestazioni incentrata sullo sviluppo Prezzi personalizzati 15Five Check-in settimanali, modelli 1-a-1, feedback, riconoscimenti e formazione dei manager Feedback continuo sulle prestazioni 1:1 A partire da 4 $ al mese per utente WorkBoard Dashboard OKR, check-in settimanali e pianificazione strategica Gestione OKR a livello aziendale Prezzi personalizzati Betterworks Monitoraggio degli obiettivi, CFR, revisioni, dashboard e integrazioni HRIS Gestione agile delle prestazioni Prezzi personalizzati PerformYard Cicli di revisione personalizzati, feedback continuo e allineamento degli obiettivi Processi di revisione delle prestazioni personalizzati A partire da 5 $ al mese per utente Culture Amp Sondaggi sul coinvolgimento, valutazioni delle prestazioni, piani di sviluppo e report di benchmarking Feedback dei dipendenti e cultura aziendale Prezzi personalizzati BambooHR Documentazione dei dipendenti, valutazioni delle prestazioni, monitoraggio delle assenze e reportistica HR Gestione delle risorse umane e monitoraggio dei dipendenti Prezzi personalizzati Gusto Strumenti per l'automazione delle buste paga, la gestione dei benefit, l'onboarding e la valutazione delle prestazioni Gestione delle risorse umane e delle buste paga per piccole imprese Prezzi personalizzati

La migliore alternativa a PeopleBox IA da utilizzare

1. ClickUp (Ideale per il monitoraggio degli obiettivi e la collaborazione in team all-in-one)

Prova ClickUp per i team delle risorse umane Prova ClickUp per una gestione delle prestazioni e un monitoraggio degli obiettivi all-in-one

ClickUp è l'app completa per il lavoro che aiuta i team a gestire le attività, monitorare gli obiettivi e migliorare la collaborazione in un unico posto. Consente agli utenti di impostare obiettivi misurabili, monitorare i progressi in tempo reale e aggiornare automaticamente gli obiettivi in base al completamento delle attività.

Con ClickUp Goals, i team possono suddividere gli obiettivi aziendali in obiettivi più piccoli, assegnarli ai singoli individui e monitorare le prestazioni dei dipendenti rispetto alle scadenze. Gli utenti possono anche automatizzare la creazione degli obiettivi con ClickUp Brain, un assistente IA che genera OKR basati sulle attività esistenti nell'area di lavoro.

Usa ClickUp Brain, l'assistente IA di ClickUp per scrivere OKR e monitorare le prestazioni

ClickUp si integra con i più diffusi strumenti HR e fornisce modelli per semplificare il processo di gestione delle prestazioni. I suoi modelli OKR, in particolare, aiutano i team a strutturare e allineare facilmente i propri obiettivi. Se sei alla ricerca di ispirazione per impostare i tuoi, questi esempi di OKR possono fornirti un chiaro punto di partenza.

Ad esempio, il modello ClickUp OKRs ti consente di impostare e monitorare gli OKR in modo strutturato e diretto. Puoi utilizzarlo per creare un approccio strutturato all'impostazione e al monitoraggio degli OKR nei team, mantenendo tutti allineati agli obiettivi aziendali.

Ottieni il modello gratis Monitora le prestazioni e controlla lo stato di avanzamento con il modello OKR di ClickUp

I team delle risorse umane possono semplificare le valutazioni dei dipendenti con modelli pronti all'uso che raccolgono feedback, valutazioni e piani di sviluppo in un unico posto, come il modello di revisione delle prestazioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Valuta, documenta e pianifica ovunque ti trovi con il modello di revisione delle prestazioni ClickUp

Con ClickUp Dashboards, puoi creare dashboard personalizzati per visualizzare in tempo reale le metriche delle prestazioni, il carico di lavoro del team e i progressi degli OKR. Questi report aiutano i team HR a monitorare i cicli di feedback, verificare il completamento e l'allineamento degli obiettivi a colpo d'occhio, senza dover passare da una scheda all'altra o da uno strumento all'altro.

Migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Obiettivi: imposta obiettivi misurabili, suddividili in traguardi, assegna i titolari e monitora automaticamente lo stato di avanzamento in base al completamento delle attività.

ClickUp Brain: utilizza l'IA per generare automaticamente OKR dalle attività dell'area di lavoro, aiutando i team a risparmiare tempo e a mantenere la coerenza nella definizione degli obiettivi

Integrazioni: collega ClickUp con strumenti come Slack, Microsoft Teams e Google Workspace per aggiornare attività e obiettivi senza passare da una piattaforma all'altra

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti trovano la piattaforma troppo complessa a causa del numero di funzionalità/funzioni

Per i nuovi utenti che non hanno familiarità con i flussi di lavoro personalizzabili, la curva di apprendimento può essere ripida

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questo recensore di G2 ha apprezzato il fatto che ClickUp sia davvero l'app che offre tutto ciò che serve per il lavoro:

Adoro il modo in cui ClickUp riunisce in un unico posto diversi strumenti di produttività (gestione delle attività, documenti, lavagne online, reportistica), semplificando l'organizzazione di tutto.

Adoro il modo in cui ClickUp riunisce in un unico posto diversi strumenti di produttività (gestione delle attività, documenti, lavagne online, reportistica), semplificando l'organizzazione di tutto.

💡Suggerimento: per esaminare più da vicino la produttività e i flussi di lavoro dei dipendenti, consulta la guida al software di monitoraggio dei dipendenti

2. Lattice (ideale per integrare più fonti di feedback nella gestione delle prestazioni)

via Lattice

Lattice è una piattaforma di gestione delle risorse umane che aiuta le organizzazioni a gestire le valutazioni delle prestazioni, gli obiettivi, il feedback e il coinvolgimento dei dipendenti in un unico posto. Fornisce ai manager e ai team delle risorse umane gli strumenti per allineare gli obiettivi individuali alle priorità aziendali, eseguire cicli di revisione strutturati e supportare la crescita dei dipendenti con piani di sviluppo personalizzati.

I team delle risorse umane possono anche raccogliere feedback e misurare il coinvolgimento attraverso sondaggi basati su ricerche, quindi utilizzare l'analisi delle persone in tempo reale per trasformare le informazioni in azioni concrete. Lattice offre flussi di lavoro flessibili che possono essere personalizzati per adattarsi a diverse strutture e processi di team.

Migliori funzionalità/funzioni di Lattice

Valutazioni delle prestazioni: feedback personali, dei colleghi e dei manager in cicli di valutazione personalizzabili

Obiettivi e OKR: monitoraggio chiaro e allineamento degli obiettivi tra i team e l'organizzazione

Sondaggi sul coinvolgimento: modelli basati su ricerche per misurare e migliorare il coinvolgimento

Piani di crescita: Piani di sviluppo strutturati su misura per gli obiettivi di carriera individuali

Analisi delle persone: informazioni in tempo reale per migliorare il processo decisionale

Limiti di Lattice

La configurazione e la personalizzazione possono richiedere tempo, soprattutto per flussi di lavoro complessi

La navigazione tra i moduli potrebbe risultare meno intuitiva per gli utenti alle prime armi

Prezzi Lattice

Gestione delle prestazioni (include revisioni, incontri individuali, obiettivi e OKR): 11 $/postazione/mese

HRIS di base (include registri dei dipendenti, onboarding, flussi di lavoro): 10 $/postazione/mese Componenti aggiuntivi:

Coinvolgimento: +4 $/postazione/mese

Libro paga: +6 $/postazione/mese

Monitoraggio del tempo: +2 $/postazione/mese

Valutazioni e recensioni di Lattice

G2: 4,7/5 (oltre 2.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Lattice?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Lattice:

Lattice ha rivoluzionato il nostro approccio alla gestione delle prestazioni, alla crescita professionale e al feedback continuo.

Lattice ha rivoluzionato il nostro approccio alla gestione delle prestazioni, alla crescita professionale e al feedback continuo.

3. Leapsome (Ideale per la gestione delle prestazioni incentrata sullo sviluppo)

via Leapsome

Leapsome è una piattaforma all-in-one per l'abilitazione delle persone che collega la gestione delle prestazioni, il coinvolgimento dei dipendenti e l'apprendimento. È progettata per aiutare i team a crescere attraverso un feedback strutturato, un monitoraggio chiaro degli obiettivi e piani di sviluppo personalizzati.

Leapsome consente alle aziende di eseguire revisioni delle prestazioni, automatizzare i cicli di feedback, impostare e monitorare gli OKR e lanciare sondaggi sul coinvolgimento. I manager e i team delle risorse umane possono anche creare percorsi di apprendimento e integrarli nei piani di crescita, garantendo ai dipendenti gli strumenti necessari per sviluppare le competenze e raggiungere gli obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Leapsome

Valutazioni delle prestazioni: imposta facilmente valutazioni personali, tra pari e dei manager con modelli personalizzabili. Puoi anche preparare i dipendenti con alcuni suggerimenti per la valutazione delle prestazioni per farli sentire più sicuri

Obiettivi e OKR: monitora gli obiettivi individuali, di team e aziendali con aggiornamenti automatici sullo stato di avanzamento.

Percorsi di apprendimento: crea programmi di sviluppo strutturati direttamente collegati agli obiettivi di performance. Se stai pianificando piani di crescita personalizzati per i dipendenti, questi modelli di piani di sviluppo possono aiutarti a iniziare facilmente

Sondaggi sul coinvolgimento: lancia sondaggi personalizzabili per misurare la soddisfazione, la motivazione e il sentiment generale dei dipendenti

Analisi avanzate e approfondimenti: accedi a dashboard che collegano dati relativi a prestazioni, coinvolgimento e apprendimento

Limiti di Leapsome

Alcuni utenti trovano il numero di opzioni di personalizzazione eccessivo durante la configurazione iniziale

Possono verificarsi lievi ritardi nella gestione di feedback e sondaggi su larga scala

Prezzi Leapsome

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Leapsome

G2: 4,8/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Leapsome?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Leapsome:

Si tratta di un software intuitivo, facile da usare, con materiali didattici completi e facili da scaricare e prendere nota.

È un software intuitivo, facile da usare, con materiali didattici completi e facili da scaricare e prendere nota.

4. 15Five (Ideale per un feedback continuo sulle prestazioni 1:1)

15Five aiuta le organizzazioni a rafforzare il coinvolgimento dei dipendenti e l'efficacia dei manager concentrandosi sul feedback continuo e sulle conversazioni di crescita. Combina check-in settimanali, modelli di riunioni individuali, revisioni delle prestazioni e sondaggi sul coinvolgimento per aiutare i manager a supportare la crescita dei dipendenti su base continuativa.

via 15five

Con 15Five, i manager possono monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, raccogliere feedback in tempo reale, riconoscere i risultati raggiunti e fornire coaching quando necessario. La piattaforma offre anche un programma di formazione dedicato ai manager chiamato Manager Effectiveness per aiutare i leader a costruire team più forti.

15 migliori funzionalità/funzioni

Check-in settimanali: Facilita il feedback regolare e gli aggiornamenti di stato tra dipendenti e manager. Incoraggiare i dipendenti a effettuare un'autovalutazione delle prestazioni e a riflettere sui propri progressi prima di ogni check-in può rendere le conversazioni più significative

Riunioni individuali: utilizza modelli guidati per strutturare le conversazioni e monitorare gli elementi di azione

Valutazioni delle prestazioni: Esegui cicli di valutazione personalizzabili con il contributo di manager, colleghi e autovalutazioni. Questi modelli di valutazione delle prestazioni ti aiutano a iniziare più rapidamente e a rimanere organizzato

Riconoscimento e feedback: Riconosci pubblicamente i risultati del team e raccogli feedback in tempo reale

Formazione sull'efficacia dei manager: Fornisci ai manager strumenti e programmi di coaching per guidare in modo più efficace

Limiti di 15Five

L'impostazione e la gestione di più cicli di revisione possono richiedere tempo, soprattutto per i team di grandi dimensioni

Le funzionalità/funzioni di reportistica potrebbero richiedere una personalizzazione per soddisfare le strutture complesse dei team

Prezzi 15Five

Piano Engage: a partire da 4 $ al mese per utente

Perform Plan: a partire da 8 $ al mese per utente

Piattaforma totale: a partire da 14 $/utente al mese

Componenti aggiuntivi Focus e Transform disponibili a un costo aggiuntivo

15 valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di 15Five?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su 15five:

Disponibilità ad ascoltare e trovare una soluzione che funzioni per i nostri dipendenti. Gli Exec Advisor sono fantastici e valgono ogni centesimo speso!

Disponibilità ad ascoltare e trovare una soluzione che funzioni per i nostri dipendenti. Gli Exec Advisor sono fantastici e valgono ogni centesimo speso!

5. WorkBoard (Ideale per la gestione degli OKR a livello aziendale)

tramite WorkBoard

Progettato per supportare i team aziendali, WorkBoard aiuta le organizzazioni ad allinearsi alle priorità strategiche e a monitorare lo stato di avanzamento attraverso gli OKR.

La piattaforma offre dashboard OKR dinamici, check-in settimanali automatizzati e analisi dello stato di avanzamento per garantire la trasparenza tra i team. WorkBoard include anche strumenti di pianificazione strategica, funzionalità di gestione delle riunioni e integrazione con piattaforme come Microsoft Teams, Slack, Jira, Salesforce e Workday.

Con programmi di coaching integrati e certificazione OKR, WorkBoard supporta sia l'esecuzione della strategia che l'abilitazione del team, rendendolo perfetto per le aziende in rapida evoluzione.

Funzionalità/funzioni migliori di WorkBoard

Gestione OKR: crea e allinea gli OKR tra individui, team e reparti in linea con gli obiettivi aziendali

Dashboard dinamiche: visualizza lo stato in tempo reale con dashboard OKR aggiornati automaticamente

Check-in settimanali: automatizza gli aggiornamenti di stato e monitora l'allineamento senza reportistica manuale. Per suggerimenti su come condurre discussioni più efficaci sugli obiettivi, puoi fare riferimento a questa guida sulle riunioni OKR

Strumenti di pianificazione strategica: definisci, allinea ed esegui le priorità strategiche in modo efficiente

Integrazioni: Connettiti con Microsoft Teams, Slack, Salesforce, Jira e Workday per flussi di lavoro semplificati

Limiti di WorkBoard

La piattaforma può sembrare complessa durante la configurazione iniziale per le organizzazioni che non hanno familiarità con gli OKR

La personalizzazione delle visualizzazioni e dei report potrebbe richiedere una configurazione aggiuntiva

Prezzi WorkBoard

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WorkBoard

G2: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di WorkBoard?

Ecco cosa ha detto questo recensore di G2:

WorkBoard ci fornisce una piattaforma basata su cloud per gestire il nostro programma di esecuzione della strategia. Questo ci offre scalabilità, visibilità su ciò che sta realmente accadendo e trasparenza in termini di possibilità di vedere lo stato di avanzamento dei lavori. A volte la flessibilità può essere un ostacolo all'adozione.

WorkBoard ci fornisce una piattaforma basata su cloud per gestire il nostro programma di esecuzione della strategia. Questo ci offre scalabilità, visibilità su ciò che sta realmente accadendo e trasparenza in termini di possibilità di vedere lo stato di avanzamento dei lavori. A volte la flessibilità può essere un ostacolo all'adozione.

6. Betterworks (Ideale per la gestione agile delle prestazioni)

via Betterworks

Betterworks offre alle organizzazioni un modo strutturato per impostare, monitorare e gestire gli obiettivi su larga scala. Incentrata sull'agilità, la piattaforma aiuta i team a rimanere allineati attraverso conversazioni continue sulle prestazioni, l'impostazione degli obiettivi e il feedback in tempo reale.

Betterworks consente ai manager di collegare gli obiettivi individuali a obiettivi aziendali più ampi, monitorare lo stato di avanzamento con dashboard visive e adeguare le priorità in base alle esigenze. Supporta inoltre la gestione delle prestazioni con strumenti per check-in, riunioni individuali e cicli di feedback.

Migliori funzionalità/funzioni di Betterworks

Gestione degli obiettivi: imposta e monitora gli obiettivi individuali, di team e aziendali con visibilità in tempo reale sullo stato di avanzamento

Conversazioni, feedback e riconoscimenti (CFR): facilita il coaching e il riconoscimento continui tra i team

Valutazioni delle prestazioni: esegui cicli di revisione strutturati e sessioni di calibrazione per supportare lo sviluppo dei dipendenti. Se stai pianificando il tuo prossimo ciclo di revisione, questi esempi di valutazione delle prestazioni possono darti idee su cosa includere

Integrazioni: Connettiti con Microsoft Teams, Slack, Workday e le principali piattaforme HRIS

Analisi e approfondimenti: accedi a dashboard e report dettagliati per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e i livelli di coinvolgimento. Per misurare le prestazioni in modo più efficace, ecco una guida alle metriche di performance dei dipendenti che dovresti monitorare

Limiti di Betterworks

L'impostazione e la personalizzazione dei framework degli obiettivi possono richiedere tempo agli utenti alle prime armi

Alcuni utenti trovano le opzioni di reportistica meno flessibili rispetto ad altre piattaforme aziendali

Prezzi Betterworks

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Betterworks

G2: 4,2/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Betterworks?

Ecco cosa ha detto questo recensore di G2 su Betterworks:

Esperienza utente e amministratore moderna, intuitiva e altamente personalizzabile.

Esperienza utente e amministratore moderna, intuitiva e altamente personalizzabile.

7. PerformYard (Ideale per processi di revisione delle prestazioni personalizzati)

tramite PerformYard

PerformYard offre alle organizzazioni la flessibilità necessaria per progettare processi di gestione delle prestazioni che si adattino alla loro cultura e struttura. Supporta un'ampia gamma di formati di revisione, feedback continuo e monitoraggio degli obiettivi in una piattaforma semplificata e facile da usare.

I team possono eseguire revisioni annuali, valutazioni basate sui progetti o cicli di feedback continui senza essere vincolati a un quadro rigido. PerformYard semplifica anche la pianificazione, il monitoraggio e la reportistica, aiutando i team delle risorse umane a gestire i flussi di lavoro relativi alle prestazioni con meno lavoro manuale.

Migliori funzionalità/funzioni di PerformYard

Valutazioni flessibili delle prestazioni: Personalizza i cicli, i formati e le sequenze delle valutazioni in base alle esigenze dell'azienda

Feedback continuo: fornisci feedback in tempo reale durante tutto l'anno, separatamente dalle revisioni formali

Gestione degli obiettivi: definisci, monitora e allinea gli obiettivi individuali con quelli aziendali più generali

Flussi di lavoro semplificati: automatizza la pianificazione, i promemoria e le approvazioni per risparmiare tempo

Integrazioni: Connettiti con i principali sistemi HR come BambooHR, ADP e Paylocity

Limiti di PerformYard

La flessibilità della piattaforma può richiedere un maggiore lavoro di configurazione per adattarsi a processi specifici

Le opzioni di personalizzazione della reportistica sono limitate rispetto ad alcune soluzioni aziendali

Prezzi PerformYard

Gestione delle prestazioni: 5-10 dollari al mese per persona (fatturato annualmente)

Componente aggiuntivo Coinvolgimento dei dipendenti: 1-3 $ aggiuntivi al mese per persona (se acquistato con Performance)

Valutazioni e recensioni di PerformYard

G2: 4,8/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di PerformYard?

Ecco l'opinione di un recensore G2 sullo strumento:

Una piattaforma fantastica con un grande potenziale. PerformYard ci ha permesso di passare da una valutazione dei dipendenti disorganizzata, imprevedibile e inefficace una volta all'anno a un processo di gestione delle prestazioni efficiente ed efficace.

Una piattaforma eccezionale con un grande potenziale. PerformYard ci ha permesso di passare da una valutazione dei dipendenti disorganizzata, imprevedibile e inefficace, effettuata una volta all'anno, a un processo di gestione delle prestazioni efficiente ed efficace.

8. Culture Amp (Ideale per il feedback dei dipendenti e la cultura aziendale)

via Culture Amp

Noto per la sua attenzione all'esperienza dei dipendenti, Culture Amp aiuta le organizzazioni a raccogliere feedback, misurare il coinvolgimento e costruire culture aziendali più solide. Riunisce sondaggi sul coinvolgimento, valutazioni delle prestazioni e strumenti di sviluppo in un'unica piattaforma.

Culture Amp fornisce modelli di sondaggi basati su ricerche che coprono l'impegno, il benessere, la diversità e l'inclusione. I manager possono eseguire revisioni strutturate delle prestazioni e creare piani di sviluppo basati sulle informazioni fornite dal feedback. La piattaforma offre anche report e benchmark pronti all'uso per aiutare i team delle risorse umane a comprendere i risultati e dare priorità alle azioni.

Migliori funzionalità/funzioni di Culture Amp

Sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti: lancia sondaggi personalizzabili e supportati da ricerche con benchmark integrati. Raccogli il feedback dei dipendenti in modo strutturato con i modelli di modulo di feedback

Valutazioni delle prestazioni: gestisci cicli di revisione strutturati legati ai piani di sviluppo e crescita. Puoi anche esplorare queste 360 domande di valutazione per progettare un feedback multi-fonte più completo

Sviluppo dei dipendenti: crea piani di sviluppo personalizzati utilizzando le informazioni ricavate dai feedback

Reportistica fruibile: accedi a dashboard di facile lettura e report di benchmark

Integrazioni: Connettiti con Slack, Workday, BambooHR e altri strumenti HR

Limiti di Culture Amp

La personalizzazione dei sondaggi oltre i modelli può richiedere tempi di configurazione aggiuntivi

La reportistica per le grandi organizzazioni può sembrare limitata rispetto alle piattaforme di analisi specializzate

Prezzi Culture Amp

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Culture Amp

G2: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Culture Amp?

Leggi cosa ha detto questo recensore di G2:

Adoro Culture Amp! Dati eccellenti e facile da usare!

Adoro Culture Amp! Dati eccellenti e facile da usare!

9. Bamboo HR (Ideale per la gestione delle risorse umane e il monitoraggio dei dipendenti)

tramite BambooHR

BambooHR si concentra sull'aiutare le piccole e medie imprese a gestire le informazioni dei dipendenti, monitorare le prestazioni e semplificare i processi HR. Riunisce le funzioni HR fondamentali come i registri dei dipendenti, il monitoraggio delle ferie, la gestione delle prestazioni e la reportistica in un'unica piattaforma facile da usare.

Con BambooHR, i team HR possono automatizzare l'onboarding, raccogliere il feedback dei dipendenti attraverso valutazioni strutturate delle prestazioni e generare approfondimenti con report predefiniti. La piattaforma è progettata per essere intuitiva, riducendo la necessità di formazione o configurazione complesse.

Migliori funzionalità/funzioni di BambooHR

Gestione dei dati dei dipendenti: centralizza le informazioni, i documenti e la cronologia dei dipendenti in un unico posto

Gestione delle prestazioni: conduci revisioni strutturate e raccogli il feedback dei dipendenti con modelli personalizzabili

Monitoraggio delle assenze: gestisci le richieste di ferie, le approvazioni e i saldi con flussi di lavoro integrati

Onboarding e assunzioni: invia lettere di offerta, completa le attività di onboarding e archivia i documenti in formato digitale. Definisci aspettative chiare per i nuovi assunti creando un piano di 30-60-90 giorni

Reportistica e analisi: Genera report sui dati relativi alla forza lavoro, alle prestazioni e alle tendenze del turnover

Integrazioni: Connettiti con software per la gestione delle buste paga, piattaforme di benefit, Slack, Microsoft Teams e altri strumenti HR

Limiti di BambooHR

Le funzionalità/funzioni avanzate di gestione delle prestazioni potrebbero risultare limitate rispetto a piattaforme specializzate

Le opzioni di creazione di report personalizzati sono fondamentali per le organizzazioni di grandi dimensioni con esigenze complesse

Prezzi BambooHR

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BambooHR

G2: 4,4/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bamboo HR?

Leggi il commento di questo recensore su G2:

Ottimo software per le tue esigenze HRMS, ma molto costoso.

Ottimo software per le tue esigenze HRMS, ma molto costoso.

10. Gusto (Ideale per la gestione delle risorse umane e delle buste paga delle piccole imprese)

via Gusto

Gusto combina la gestione delle buste paga, dei benefit e delle risorse umane in un'unica piattaforma, rendendo più facile per le piccole imprese supportare i propri team. Offre un servizio completo di gestione delle buste paga, amministrazione dei benefit dei dipendenti, monitoraggio del tempo, onboarding e assistenza per la conformità in un unico sistema.

Con Gusto, le aziende possono automatizzare l'elaborazione delle buste paga, gestire le prestazioni sanitarie e rimanere conformi alle dichiarazioni fiscali e alle normative sul lavoro. La piattaforma fornisce anche strumenti per la valutazione delle prestazioni, il feedback dei dipendenti e approfondimenti sui costi della forza lavoro. Gusto si integra con software di contabilità, strumenti di monitoraggio del tempo e piattaforme di produttività per semplificare le operazioni quotidiane.

Migliori funzionalità/funzioni di Gusto

Servizio completo di gestione delle buste paga: Automatizza l'elaborazione delle buste paga, la dichiarazione dei redditi e i depositi diretti in tutti i 50 stati

Benefici per i dipendenti: offri benefici sanitari, dentistici, oculistici e pensionistici con una configurazione e una gestione semplici

Monitoraggio del tempo e gestione delle ferie: monitora le ore, gestisci le richieste di ferie e sincronizza automaticamente i dati con il libro paga

Onboarding e assunzioni: Invia lettere di offerta, completa le attività di onboarding e archivia i documenti in formato digitale

Integrazioni: Connettiti con QuickBooks, Xero, Slack e altri strumenti HR e di contabilità

Limiti di Gusto

Le opzioni di personalizzazione per la gestione delle prestazioni e il monitoraggio degli obiettivi sono limitate rispetto alle piattaforme HR più grandi

Le funzionalità/funzioni relative all'amministrazione dei benefici sono attualmente disponibili solo per le aziende con sede negli Stati Uniti

Prezzi Gusto

Semplice: a partire da 49 $/mese + 6 $/mese per persona

Inoltre: a partire da 80 $/mese + 12 $/mese per persona

Premium: a partire da 180 $/mese + 22 $/mese per persona

Prezzi personalizzati per team più grandi che necessitano di supporto aggiuntivo

Valutazioni e recensioni di Gusto

G2: 4,3/5 (oltre 3.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Gusto?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

Gestione delle buste paga e delle risorse umane facile e completa! Abbiamo due aziende configurate su Gusto ed è fantastico poter attivare/disattivare le due aziende senza dover effettuare il login e il logout dal sistema.

Gestione delle risorse umane e delle buste paga facile e completa! Abbiamo due aziende configurate su Gusto ed è fantastico poter attivare/disattivare le due aziende senza dover effettuare il login e il logout dal sistema.

Trovare l'alternativa giusta a Peoplebox IA per il tuo team

Trovare la piattaforma di gestione delle prestazioni giusta non è solo una questione di funzionalità/funzioni, ma influisce anche notevolmente sull'esperienza dell'utente. Implica la facilità con cui i tuoi team possono impostare obiettivi, monitorare lo stato di avanzamento e rimanere allineati.

Sebbene Peoplebox AI copra le funzionalità di base, alcune lacune come un'esperienza di modifica degli obiettivi complessa, un'interfaccia meno intuitiva e una flessibilità limitata nella reportistica possono rallentare i team e ostacolare il lavoro richiesto per semplificare la gestione delle prestazioni. Ecco perché esplorare alternative come ClickUp, Lattice, Leapsome, BambooHR e altre può fare davvero la differenza.

Ogni strumento offre un approccio leggermente diverso all'analisi delle tendenze delle prestazioni, a seconda delle esigenze del tuo team, ma per lo strumento di gestione delle prestazioni definitivo, la tua ricerca termina con ClickUp. Prova ClickUp gratis oggi stesso per impostazioni flessibili degli obiettivi, approfondimenti sul coinvolgimento o un modo semplice per gestire recensioni e feedback.