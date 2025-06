Dashboard della catena di fornitura: cosa monitorare e come crearne una

È fondamentale promuovere la digitalizzazione delle catene di fornitura, perché senza di essa non ci sarebbe trasparenza e senza trasparenza non ci sarebbe responsabilità.

È fondamentale promuovere la digitalizzazione delle catene di fornitura, perché senza di essa non ci sarebbe trasparenza e senza trasparenza non ci sarebbe responsabilità.

Gestire una catena di fornitura oggi non è un lavoro facile. Si cerca costantemente di soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei clienti. A ciò si aggiunge l'immensa pressione di ridurre i costi, snellire i flussi di lavoro, migliorare l'efficienza e affrontare le perturbazioni geopolitiche.

Per farlo, è necessaria una visibilità completa della catena di fornitura. Ciò significa che tutti i processi della catena di fornitura devono essere trasparenti al 100%. Ed è qui che entra in gioco una dashboard della catena di fornitura.

Una dashboard della catena di fornitura ben strutturata trasforma dati complessi e dispersi in informazioni chiare e utilizzabili. Invece di passare ore a scavare nei fogli di calcolo per controllare i livelli di inventario o riconciliare i report sulle prestazioni dei fornitori, è possibile utilizzare la dashboard per individuare i problemi in tempo reale e agire rapidamente per evitare interruzioni.

In questo post del blog ti illustreremo cosa dovrebbe includere una dashboard della catena di fornitura, quali sono i KPI della catena di fornitura più importanti e come creare una dashboard che funzioni per il tuo team.

Che cos'è un dashboard della catena di fornitura?

Un dashboard della catena di fornitura è uno strumento visivo centralizzato che mostra dati in tempo reale e indicatori chiave di prestazione lungo l'intera catena di fornitura, dall'approvvigionamento e l'inventario alla produzione, alla logistica e alla consegna. Riunisce dati sparsi provenienti da sistemi esistenti, come il sistema di pianificazione delle risorse aziendali, il sistema di gestione del magazzino, il sistema di gestione dei trasporti e i portali dei fornitori, e li trasforma in informazioni in tempo reale.

Il dashboard ti aiuta a individuare tempestivamente i problemi, monitorare i KPI più importanti e prendere decisioni più intelligenti e rapide, che si tratti di gestire ritardi, bilanciare le scorte o rispondere a un picco di domanda dell'ultimo minuto.

Crea dashboard della catena di fornitura in ClickUp

Perché utilizzare un dashboard della catena di fornitura?

In qualità di responsabile delle operazioni o professionista della logistica, hai bisogno di dati proattivi per la pianificazione strategica. Ciò significa che hai bisogno di aggiornamenti in tempo reale lungo tutta la catena di fornitura, dai livelli di inventario e dai costi di trasporto alle prestazioni dei fornitori e ai tassi di consegna puntuale.

Ecco perché è necessario disporre di un dashboard della catena di fornitura:

Decisioni basate sui dati: estrae i dati dagli strumenti di inventario, WMS, TMS, ERP, gestione degli ordini e piattaforme dei fornitori e li trasforma in informazioni utili per il processo decisionale. Con questi dati è possibile identificare le tendenze

Efficienza e risparmio di tempo : automatizza il processo di reportistica, così non dovrete più estrarre manualmente i dati da sistemi isolati

Migliore collaborazione : centralizza i dati e allinea i team addetti agli acquisti, alla logistica e alle operazioni su obiettivi e priorità condivisi

Monitoraggio delle prestazioni : tiene traccia delle metriche chiave della catena di fornitura, quali l'accuratezza degli ordini, il tasso di evasione degli ordini, la pianificazione dell'inventario e il turnover, per aiutare a ottimizzare le prestazioni e migliorare l'efficienza

Riduzione dei rischi: fornisce consapevolezza della situazione in merito a eventi meteorologici, carenza di manodopera e variazioni della domanda, in modo che i processi rimangano agili e si adattino rapidamente

Metriche chiave da monitorare in un dashboard della catena di fornitura

Quando si progetta un dashboard della catena di fornitura, ecco le metriche più importanti da includere:

Metrica Cosa significa Perché è importante Tasso di rotazione delle scorte Mostra la frequenza con cui le scorte vengono vendute e sostituite in un determinato periodo Aiuta a ottimizzare i livelli delle scorte, evitare eccedenze di magazzino e ridurre i costi di stoccaggio Tasso di evasione degli ordini La percentuale di ordini consegnati con esito positivo, in tempo e completi, rispetto al numero totale di ordini Impatto diretto sulla soddisfazione dei clienti e sull'efficienza operativa Consegna puntuale (OTD) Percentuale di ordini consegnati entro la data promessa Garantisce il soddisfacimento delle aspettative dei clienti e la riduzione al minimo dei ritardi Lead time Il tempo totale che intercorre tra l'invio di un ordine a un fornitore e la ricezione dei beni o dei servizi Lead time più brevi aiutano a ridurre le rotture di stock e a migliorare la pianificazione dell'inventario Prestazioni dei fornitori Monitora il grado di soddisfazione delle aspettative in termini di qualità, costi e consegne da parte dei fornitori Identificare i fornitori forti e quelli deboli consente di prendere decisioni migliori in materia di approvvigionamento e aiuta a gestire i rischi Costi di trasporto Il totale dei costi di spedizione e carburante, manodopera e imballaggio Aiuta a ottimizzare la logistica, ridurre gli sprechi e identificare opportunità per strategie di risparmio sui costi

Tipi di dashboard della catena di fornitura

Diamo un'occhiata ad alcuni esempi di dashboard della catena di fornitura.

1. Dashboard operativa della catena di fornitura

Questo dashboard della catena di fornitura ti aiuta a monitorare il movimento quotidiano delle merci e garantisce che le tue operazioni rispettino gli accordi sul livello di servizio, migliorando le prestazioni della catena di fornitura.

👤 Utilizzato da: responsabili della catena di fornitura, responsabili di stabilimento, supervisori dei centri di distribuzione

🛠️ Strumenti comunemente utilizzati: Dashboard ClickUp, Zoho Analytics

✅ KPI primari monitorati:

Durata ciclo ordine: Il tempo totale che intercorre tra l'invio dell'ordine da parte del cliente e la ricezione dello stesso, inclusi l'elaborazione dell'ordine, il prelievo, l'imballaggio, la spedizione e la consegna

Tasso di rotazione delle scorte: Il numero di volte in cui le scorte vengono vendute e sostituite durante un determinato periodo

Tasso di evasione degli ordini: Percentuale della domanda dei clienti soddisfatta grazie alla disponibilità immediata delle scorte, senza ordini in arretrato o ritardi

2. Dashboard per la gestione dell'inventario

Un dashboard completo per la gestione dell'inventario che consente di gestire il flusso delle scorte in più posizioni o canali di archiviazione.

👤 Utilizzato da: responsabili della pianificazione delle scorte, responsabili di magazzino

🛠️ Strumenti comunemente utilizzati: NetSuite, Cin7

✅ KPI primari monitorati:

Frequenza di esaurimento scorte: Il numero di volte in cui un elemento è esaurito durante un periodo specifico

Valore delle scorte morte : il valore totale degli elementi dell'inventario che non sono stati venduti o utilizzati per un periodo significativo

Indice di rotazione delle scorte: il numero di volte in cui le scorte vengono vendute e sostituite in un determinato periodo di tempo

3. Dashboard logistica

Questo dashboard si concentra sul monitoraggio delle spedizioni, sulla consegna dell'ultimo miglio e sul controllo dei costi di trasporto. Assicura che le merci vengano spostate in modo efficiente dal punto A al punto B e consente ai team logistici di reindirizzare o segnalare in modo proattivo eventuali ritardi.

👤 Utilizzato da: coordinatori logistici, responsabili dei trasporti

🛠️ Strumenti comunemente utilizzati: ShipBob, FreightPOP

✅ KPI primari monitorati:

Costo di trasporto per unità: Costo totale di trasporto diviso per il numero di unità spedite

Prestazioni dei corrieri : misura del grado di soddisfazione delle aspettative di servizio dei corrieri terzi, inclusi la puntualità e le condizioni delle merci

Inventario in transito: valore o quantità delle merci che sono state spedite ma non ancora ricevute a destinazione

4. Dashboard delle prestazioni dei fornitori

È possibile utilizzare questo tipo di dashboard della catena di fornitura per monitorare e valutare l'affidabilità e la qualità dei fornitori nel tempo. I team logistici possono valutare le sfide relative all'approvvigionamento, negoziare condizioni migliori e garantire la conformità in tutte le operazioni di sourcing utilizzando questa dashboard.

👤 Utilizzato da: responsabili degli acquisti, team addetti alle relazioni con i fornitori

🛠️ Strumenti comunemente utilizzati: Coupa, Jaggaer

✅ KPI principali monitorati:

Tasso di difetti dei fornitori: Percentuale di materiali o prodotti ricevuti dai fornitori che non soddisfano gli standard di qualità

Lead time consistency : misura la coerenza con cui un fornitore rispetta i tempi di consegna previsti o concordati

Punteggio di conformità contrattuale: tiene traccia del grado di aderenza di un fornitore ai termini contrattuali concordati, quali prezzo, consegna, qualità, livelli di servizio, ecc.

5. Dashboard per la previsione della domanda

Un dashboard di previsione della domanda prevede con precisione la domanda dei clienti in modo da poter pianificare l'inventario, la produzione e l'approvvigionamento. Invece di basarsi sui numeri commerciali dell'anno precedente, questo dashboard raccoglie dati storici e in tempo reale (vendite, stagionalità, promozioni, tendenze di mercato, ecc. ) per individuare modelli, cambiamenti e modellare la domanda futura.

👤 Utilizzato da: Responsabili della pianificazione della domanda, team commerciali e di pianificazione delle operazioni

🛠️ Strumenti comunemente utilizzati: integrazione Excel + BI, SAS Forecasting

✅ KPI primari monitorati:

Domanda rispetto alle vendite effettive: Confronta la domanda prevista dei clienti e le vendite effettive registrate

Modelli di tendenza stagionali : modelli commerciali ricorrenti che si verificano in periodi specifici dell'anno, come le festività, il rientro scolastico e i picchi estivi

Volatilità storica delle vendite: grado di fluttuazione dei dati commerciali nel tempo

6. Dashboard per la gestione dei rischi

Un dashboard per la gestione dei rischi offre visibilità in tempo reale sulle vulnerabilità della catena di fornitura, dai rischi dei fornitori e dai ritardi nei trasporti alle minacce geopolitiche, ai fallimenti dei fornitori e alle lacune nella conformità.

👤 Utilizzato da: analisti del rischio, responsabili della continuità aziendale

🛠️ Strumenti comunemente utilizzati: Resilinc, Fusion Risk Management

✅ KPI primari monitorati:

Eventi di interruzione della catena di fornitura : numero di eventi che interrompono il normale flusso di beni e servizi nella catena di fornitura (ad esempio, disastri naturali, scioperi, attacchi informatici, interruzioni dell'attività dei fornitori)

Livelli di scorte di emergenza : quantità di scorte aggiuntive espressamente destinate all'uso in caso di emergenze o interruzioni della catena di approvvigionamento

Matrice di probabilità dell'impatto: potenziali rischi della catena di fornitura riportati su una mappa termica in base alla loro probabilità e alle loro conseguenze (impatto)

7. Dashboard della catena di fornitura finanziaria

Il dashboard della catena di fornitura finanziaria colma il divario tra il movimento fisico delle merci e il flusso di denaro ad esso collegato. I team operativi e finanziari lo utilizzano per ottenere visibilità condivisa in tempo reale sull'impatto delle attività della catena di fornitura sul capitale circolante, sul flusso di cassa e sulla salute finanziaria complessiva.

👤 Utilizzato da: CFO, analisti dei costi

🛠️ Strumenti comunemente utilizzati: ClickUp, Tableau

✅ KPI primari monitorati:

Costo unitario : costo totale sostenuto per produrre o acquistare un'unità di prodotto, inclusi materiali, manodopera, spese generali e logistica

Costo del servizio : costo totale del servizio fornito a un cliente specifico o a una linea di prodotti, tenendo conto di magazzinaggio, trasporto, assistenza clienti, resi e lavoro amministrativo richiesto

Capitale circolante immobilizzato in inventario: l'importo investito in inventario che non genera immediatamente ricavi

8. Dashboard per il monitoraggio degli ordini

Un dashboard per il monitoraggio degli ordini svela l'intero ciclo di vita degli ordini, dalla creazione dell'acquisto alla spedizione, alla consegna e all'evasione finale.

Nella gestione della catena di fornitura, è necessario avere una visione unificata di ogni passaggio del percorso dell'ordine. E questo dashboard per la gestione della catena di fornitura ti aiuta proprio in questo.

👤 Utilizzato da: Responsabili dell'evasione degli ordini

🛠️ Strumenti comunemente utilizzati: ClickUp, Salesforce Service Cloud

✅ KPI primari monitorati:

Ordini per stato : una ripartizione in tempo reale dello stato di avanzamento di ciascun ordine nel processo di evasione

Tempo medio di evasione : il tempo che intercorre tra l'invio di un ordine e la sua spedizione

Tasso di accuratezza degli ordini: percentuale di ordini consegnati esattamente come richiesto (elementi, quantità e imballaggio corretti)

Come creare un dashboard della catena di fornitura

Passaggio 1: definire gli obiettivi e il pubblico

Definisci in anticipo se il dashboard è destinato alla supervisione strategica, al controllo operativo o alla gestione delle eccezioni e progettalo di conseguenza.

Ad esempio, i responsabili della catena di fornitura o i team finanziari hanno bisogno di riepiloghi/riassunti di alto livello per la pianificazione strategica, mentre i responsabili di magazzino e i coordinatori logistici hanno bisogno di dashboard operativi per le attività quotidiane.

🎯 Gli obiettivi comuni potrebbero includere: Monitoraggio dei KPI: Rotazione delle scorte, tasso di evasione degli ordini

Identificazione dei colli di bottiglia: ritardi nelle spedizioni, carenze di magazzino

Miglioramento del processo decisionale: Previsione della domanda, prestazioni dei fornitori

Quindi, adatta il livello di dettaglio e visualizzazione alle esigenze del pubblico.

💼 Gli stakeholder della catena di approvvigionamento possono includere: Team di approvvigionamento : monitorare le prestazioni dei fornitori e i lead time

Supervisori di magazzino : concentratevi su produttività, produttività e posizione delle scorte

Coordinatori logistici: desiderate approfondimenti sull'efficienza dei trasporti e sui ritardi nelle consegne?

Utilizza gli Obiettivi di ClickUp per allineare le metriche del tuo dashboard agli obiettivi strategici e monitorare lo stato in tempo reale. Con i Traguardi, puoi collegare attività cardine e KPI specifici a ciascun obiettivo e vedere come ogni dato sul tuo dashboard si relaziona a un risultato aziendale più ampio.

Rimani in linea con sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato in ClickUp Obiettivi

Utilizza obiettivi numerici quando monitori lo stato di avanzamento verso un obiettivo numerico, ad esempio "Ridurre il tempo medio di elaborazione degli ordini a meno di 24 ore". Gli obiettivi in valuta sono perfetti per gli obiettivi relativi ai costi nella catena di fornitura. Quando desideri monitorare attività cardine binarie, ad esempio "Funzionalità di aggiornamenti in tempo reale sulle spedizioni abilitata - Sì/No", passa agli obiettivi vero/falso.

💡 Suggerimento professionale: utilizza le cartelle Obiettivi in ClickUp per organizzare i tuoi obiettivi in base alle diverse aree della dashboard della catena di fornitura, come Inventario, Logistica e Approvvigionamento.

Passaggio 2: identificare le origini dati pertinenti

Un dashboard della catena di fornitura è efficace solo quanto i dati da cui attinge.

Inizia identificando tutti i sistemi e gli strumenti chiave che ospitano i dati della catena di fornitura all'interno della tua organizzazione.

🖥️ Origini dati comuni da considerare: Sistemi ERP : dati fondamentali su produzione, finanza, processi di approvvigionamento e livelli di inventario

Software di gestione dell'inventario : livelli delle scorte, SKU, punti di riordino e movimenti di magazzino

Strumenti di gestione degli ordini : dati sugli ordini dei clienti, stato di evasione, tempi di consegna e resi

WMS: Dati su spedizioni in entrata, accuratezza del prelievo, utilizzo dello spazio di archiviazione e sequenze di spedizione.

TMS: Prestazioni dei vettori, costi di spedizione, monitoraggio delle consegne, informazioni dettagliate sull'ottimizzazione dei percorsi.

Portali fornitori o sistemi SRM (Supplier Relationship Management): Lead time, schede di valutazione dei fornitori, termini contrattuali, dati di conformità.

Strumenti di pianificazione o previsione della domanda: Previsioni commerciali, modelli storici della domanda, fattori di aumento promozionale.

Piattaforme di assistenza clienti (sistemi CRM): Resi, reclami e feedback che evidenziano problemi relativi all'evasione degli ordini o alla consegna.

In questa fase, è necessario documentare la titolarità dei dati per ciascuna origine. È importante sapere chi li gestisce, con quale frequenza vengono aggiornati ed eventuali lacune note: ciò consentirà di evitare enormi grattacapi durante l'integrazione e la convalida del dashboard.

Passaggio 3: selezionare i KPI giusti

Ogni KPI che decidi di aggiungere al dashboard della catena di fornitura dovrebbe rispondere a una domanda fondamentale per l'azienda. Oppure potrebbe segnalare un rischio operativo che richiede attenzione. Il tuo obiettivo finale può variare dal miglioramento della velocità di evasione degli ordini, alla riduzione dei costi di trasporto, all'accorciamento dei tempi di consegna o alla riduzione dei rischi nella catena di fornitura.

📈 Per scegliere i KPI giusti, inizia chiedendoti: Quali decisioni dobbiamo prendere con questo dashboard?

Quali metriche riflettono lo stato di avanzamento verso i nostri obiettivi?

Quali dati sono disponibili, accurati e aggiornati frequentemente?

Il modello KPI di ClickUp è un framework flessibile e personalizzabile progettato per monitorare le prestazioni in materia di approvvigionamento, inventario, logistica e consegna in un unico spazio centralizzato.

Ottieni il modello gratis Monitorate, gestite e valutate gli indicatori chiave di prestazione senza sforzo con il modello KPI di ClickUp

Il modello include una vista Bacheca avanzamento che mostra gli OKR in base al loro stato di avanzamento. Grazie a una panoramica dettagliata che consente di identificare rapidamente gli OKR a rischio, il team può sviluppare e implementare strategie di mitigazione efficaci.

È disponibile anche la visualizzazione Sequenza, che mostra ogni OKR lungo una sequenza basata sulle date di inizio e di scadenza ed evidenzia i reparti che stanno lavorando su OKR specifici in un determinato periodo.

Individua le sovrapposizioni, pianifica in anticipo e mantieni tutti allineati sulle scadenze con la visualizzazione Sequenza

🤝🏻 Promemoria: Evita la tentazione di monitorare tutto. Una dashboard ben progettata dovrebbe concentrarsi sulle poche metriche più importanti, adattate alle esigenze del pubblico della dashboard (dirigenti, manager o team operativi).

Passaggio 4: scegli uno strumento per il dashboard

Il passaggio successivo consiste nel dare vita alle analisi della catena di fornitura su un dashboard. Ricordate che non tutti gli strumenti di dashboard sono adatti alla complessità della vostra catena di fornitura o al vostro ambiente di dati.

Quando scegli uno strumento dashboard, considera i seguenti aspetti:

Integrazione dei dati: è possibile estrarre facilmente i dati dal tuo ERP, WMS o TMS senza caricamenti manuali?

Aggiornamenti in tempo reale: L'aggiornamento è sufficientemente frequente da supportare il processo decisionale operativo?

Personalizzazione da parte dell'utente: i diversi stakeholder (approvvigionamento, logistica, finanza) possono creare visualizzazioni su misura per le loro esigenze?

Scalabilità: continuerà a funzionare anche con l'aggiunta di nuovi fornitori, SKU o magazzini?

📊 Ecco come puoi utilizzare diversi widget per rendere il tuo dashboard KPI intuitivo e visivamente accattivante: Grafico a barre/linee : monitora il turnover dell'inventario, la durata del ciclo degli ordini o i lead time dei fornitori su base settimanale o mensile

Barra di stato : monitora gli obiettivi, come il miglioramento della precisione delle consegne o il raggiungimento dei traguardi di produzione

Grafici a torta: mostrano come l'inventario è distribuito tra diverse categorie di prodotti o magazzini

Le dashboard di ClickUp offrono una varietà di widget per monitorare diversi aspetti dei KPI e delle metriche della tua catena di fornitura. Puoi utilizzare i filtri per visualizzare i dati relativi a periodi specifici e creare viste personalizzate su misura per i vari ruoli all'interno del tuo team, come i responsabili di magazzino o gli addetti agli acquisti.

Passaggio 5: progettare il layout per garantire chiarezza

Quando un utente apre la dashboard, i suoi occhi dovrebbero posarsi prima sulle informazioni più importanti, senza dover scorrere o cercare.

Da fare? Iniziate assegnando una priorità alla gerarchia delle informazioni. Ciò significa posizionare le metriche più critiche nella parte superiore del dashboard in modo che siano immediatamente visibili. Le metriche di supporto o secondarie possono essere raggruppate più in basso o dietro le viste drill-down.

Sai anche che i team della catena di fornitura non sono sempre seduti alla scrivania. I responsabili di magazzino, i coordinatori logistici e i team sul campo possono controllare le dashboard su tablet o telefoni durante le operazioni.

Il layout del dashboard deve essere pulito, leggibile e facile da interagire con schermi di diverse dimensioni. Grazie al design reattivo, chiunque, indipendentemente dalla propria posizione, può ottenere rapidamente informazioni rilevanti.

📌 Ecco come rendere il tuo dashboard facile da interpretare a colpo d'occhio: Evita il disordine: scegli metriche che guidano le decisioni e includi solo KPI fondamentali per il ruolo dell'utente

Raggruppa le informazioni in modo logico : organizza widget o sezioni in blocchi tematici per aiutare gli utenti a trovare più rapidamente ciò di cui hanno bisogno

Mantieni la navigazione intuitiva: utilizza etichette chiare per ogni sezione o widget e indicatori con colori diversi per evidenziare le eccezioni

Utilizzo di ClickUp per i dashboard della catena di fornitura

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, aiuta i responsabili della catena di fornitura a pianificare i programmi di approvvigionamento, monitorare le spedizioni, ottimizzare l'inventario, collaborare con i fornitori e monitorare i KPI in un'unica area di lavoro centralizzata.

Diamo un'occhiata più da vicino alle sue solide funzionalità di gestione delle attività, visualizzazione, automazioni e collaborazione per il dashboard della catena di fornitura.

Dashboard personalizzati con widget in tempo reale

I dashboard in ClickUp sono completamente personalizzabili. Aggiungi widget, disponili in un layout a griglia o in qualcosa di più aperto, trascinali e rilasciali per spostarli, ridimensionalo e raggruppali per mettere insieme i KPI correlati.

Oltre ai grafici a barre/linee, alle barre di stato e ai grafici a torta, è disponibile un widget "Elenco attività" per tenere traccia di chi sta facendo cosa, cosa è in ritardo e cosa è già stato completato. Il widget "Testo/Nota" consente di inserire aggiornamenti settimanali, spiegazioni rapide o note su eventuali picchi anomali dei dati.

Monitora lo stato di avanzamento e visualizza le attività cardine con i widget in tempo reale nelle dashboard di ClickUp

Man mano che le attività vengono aggiornate, gli stati cambiano. Le scadenze si avvicinano. Gli obiettivi avanzano.

Il dashboard si aggiorna istantaneamente senza alcun lavoro manuale. Non è necessario aggiornare le pagine o rieseguire i report. Avrete sempre a disposizione l'istantanea più recente dei vostri dati.

Monitoraggio dell'inventario e della logistica tramite le viste Elenco o Tabella

La vista Elenco di ClickUp è come una lista di controllo digitale, ideale per tenere traccia degli articoli in esaurimento, degli ordini in ritardo o delle prossime consegne. Ogni attività dell'elenco rappresenta un prodotto o un lotto ed è possibile utilizzare i campi personalizzati per aggiungere informazioni specifiche del flusso di lavoro.

Presenta i dati nella vista Elenco di ClickUp per attività e scadenze tracciabili

Una volta inseriti i campi, la vista Tabella in ClickUp converte l'elenco in un mini database per il tuo team. Ora puoi ordinare in base al livello delle scorte, raggruppare per stato o impostare filtri per visualizzare solo gli articoli con scorte in esaurimento o le spedizioni in arrivo.

È possibile salvare le viste filtrate per diversi reparti, dalle operazioni di magazzino e finanza al team di approvvigionamento.

Utilizza la vista Tabella di ClickUp per gestire l'inventario, impostare le dipendenze delle attività e registrare i progressi

I sistemi di gestione del magazzino possono diventare rapidamente complicati. È necessario monitorare i livelli delle scorte, impostare i punti di riordino, elaborare gli ordini e gestire le comunicazioni con i fornitori.

Con le automazioni di ClickUp, puoi impostare trigger, azioni if/then e condizioni per automatizzare le attività ripetitive.

Ad esempio, quando arriva un nuovo ordine, è possibile generare automaticamente un'attività che acquisisce tutte le informazioni essenziali: informazioni sul cliente, quantità degli elementi, istruzioni di spedizione, ecc.

Risparmia tempo automatizzando attività ripetitive come follow-up, promemoria, aggiornamenti degli ordini e risposte alle email con le automazioni di ClickUp

Funzionalità/funzioni di collaborazione per team distribuiti

I tuoi fornitori, i team di trasporto e i responsabili degli acquisti lavorano tutti da posizioni diverse. È qui che tutti i team possono utilizzare le funzionalità di collaborazione di ClickUp per garantire che tutto proceda senza intoppi.

È possibile discutere facilmente i dettagli, assegnare responsabilità, risolvere problemi e monitorare gli aggiornamenti nel contesto del proprio lavoro.

Hai bisogno di collaborare su documenti condivisi? ClickUp Docs consente a più persone di modificare, commentare e lavorare insieme in tempo reale. Puoi anche allegare file come fatture o conferme d'ordine direttamente alle attività e ai progetti, mantenendo tutto organizzato in un unico posto.

Tagga un collega con una @menzione per assicurarti che non perda mai un aggiornamento o una richiesta importante.

E quando hai bisogno di conversazioni più veloci, ClickUp Chat ti consente di creare stanze specifiche per il team. Supportano gruppi di supply chain interfunzionali che hanno bisogno di rimanere connessi senza passare da un'app all'altra.

Gestisci l'intero flusso di lavoro della catena di fornitura con ClickUp

Cercare di gestire la catena di fornitura senza un dashboard chiaro significa passare continuamente da un foglio di calcolo all'altro, attendere aggiornamenti e mettere insieme informazioni provenienti da email, riunioni e strumenti scollegati tra loro.

Con le dashboard personalizzabili di ClickUp, puoi riunire tutte le metriche chiave della catena di fornitura in un'unica visualizzazione in tempo reale. Le automazioni aiutano attivando attività o avvisi quando l'inventario scende al di sotto di un livello prestabilito o una spedizione è in ritardo.

Vuoi creare una dashboard che velocizzi gli aggiornamenti, i report e le decisioni? Registrati gratis su ClickUp e ottieni visibilità in tempo reale sulla tua catena di fornitura.