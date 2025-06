i 10 migliori software di pianificazione per ristoranti per una gestione più intelligente del personale

Nel ristorante in cui lavoro, abbiamo turni molto strani e la programmazione non è quasi mai corretta. Abbiamo alcuni turni brevi (come quelli delle 5:00 del mattino e quelli delle 15:30 per la cena), alcuni turni standard di 7 ore e poi quelli terribili di 10 ore dalle 17:00 alle 2:00 del mattino.

Nel ristorante in cui lavoro, abbiamo turni molto strani e la programmazione non è quasi mai corretta. Abbiamo alcuni turni brevi (come quelli delle 5:00 del mattino e quelli delle 15:30 per la cena), alcuni turni standard di 7 ore e poi quelli terribili di 10 ore dalle 17:00 alle 2:00 del mattino.

Questo commento di un utente di Reddit evidenzia perfettamente una difficoltà comune nel settore della ristorazione: una pianificazione dei turni mal organizzata.

Il settore dell'ospitalità è molto dipendente dalle persone. Quando i dipendenti saltano i turni, i manager si affannano per coprire i ruoli rimasti vacanti all'ultimo minuto e, alla fine, è l'azienda a rimetterci.

Ciò di cui hai bisogno è un software affidabile per la pianificazione dei turni nel settore della ristorazione. Il giusto software per la pianificazione dei turni dei dipendenti è in grado di gestire il monitoraggio del tempo e persino di automatizzare i turni di sostituzione, in modo che i cambiamenti dell'ultimo minuto non compromettano l'intero funzionamento della tua attività.

Per semplificarti le cose, abbiamo selezionato le 10 migliori piattaforme software per la gestione dei turni nei ristoranti, che ti aiuteranno a gestire in modo efficiente il personale del tuo ristorante.

Cosa cercare in un software per la pianificazione dei turni nei ristoranti?

Vuoi mantenere alto il livello di coinvolgimento dei dipendenti del ristorante controllando al contempo i costi del personale? Assicurati che il tuo software di pianificazione per ristoranti offra queste funzionalità/funzioni indispensabili:

✅ Strumenti di pianificazione intuitivi consentono ai dipendenti di impostare la propria disponibilità, mentre i gestori dei ristoranti possono creare e modificare facilmente i turni mensili con interfacce drag-and-drop

✅ Un'app per la pianificazione dei turni in ristorante dovrebbe consentire ai dipendenti di inviare richieste di ferie e scambiarsi i turni senza sforzo, mantenendo i manager in controllo delle approvazioni

✅ Le funzionalità/funzioni integrate dovrebbero aiutare a monitorare i turni disponibili, avvisare i membri del team in merito agli slot disponibili e inviare notifiche istantanee per colmare le lacune in tempo reale

✅ La funzionalità di orologio marcatore e le integrazioni con i sistemi di gestione delle buste paga garantiscono calcoli salariali accurati, aiutando i titolari dei ristoranti a controllare i costi del personale

✅ Un'app di pianificazione con messaggistica in tempo reale semplifica la discussione della pianificazione dei turni, i cambiamenti dell'ultimo minuto e gli aggiornamenti importanti

Panoramica del software per la pianificazione dei turni nei ristoranti

Ecco un breve riepilogo/riassunto dei migliori software di pianificazione per ristoranti:

Software per la pianificazione dei turni nei ristoranti Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Pianificazione del team e automazione del flusso di lavoro per ristoranti di tutte le dimensioni Pianificazioni basate sull'IA, vista Carico di lavoro, integrazione con il calendario, monitoraggio del tempo, modelli di turni Piano Free disponibile; piani personalizzabili per le aziende 7shifts Gestione delle prenotazioni e del personale specifica per i ristoranti Pianificazione automatica, sincronizzazione POS/libro paga, registro del manager, dashboard di coinvolgimento, app mobile Piano Free; piani a pagamento a partire da $29,99/posizione Homebase Piccoli team di ristoranti che necessitano di un sistema all-in-one per la pianificazione e la gestione delle buste paga Pianificazione drag-and-drop, monitoraggio del tempo, gestione automatizzata delle buste paga, gestione delle mance, messaggistica Piano Free; piani a pagamento a partire da $24,95 Deputy Gestione della forza lavoro e conformità alle normative sul lavoro Pianificazione automatica, strumenti di conformità, monitoraggio del tempo, app mobile, monitoraggio dei costi di manodopera I piani partono da 4,50 $/utente Sling Pianificazione del budget e comunicazione con il team Aggiornamenti in tempo reale, monitoraggio dei costi di manodopera, geofencing, messaggistica per il team, sincronizzazione del calendario Piano Free; piani a pagamento a partire da $1,70/utente ZoomShift Piccole imprese e team che lavorano a turni Pianificatore drag-and-drop, timbratura GPS, promemoria dei turni, monitoraggio delle ferie, chat di team Piano Free; piani a pagamento a partire da 2 $/utente Planday Aziende con più sedi e pianificazioni complesse Pianificazione intelligente, geofencing, report pronti per il libro paga, strumenti multi-posizione, conformità A partire da 3,25 $/utente Quando lavoro Aziende che necessitano di servizi di pianificazione in un'unica piattaforma Pianificazione con un clic, scambio di turni, sincronizzazione delle buste paga, controllo del budget del personale, app mobile A partire da 2,50 $/utente Buddy Punch Team remoti e integrazione delle buste paga Monitoraggio GPS, riconoscimento facciale, automazione delle tabelle orarie, integrazioni con i libri paga, monitoraggio delle ferie A partire da 4,49 $/utente Connecteam Gestione dei team e della forza lavoro senza postazione fissa Orologio marcatempo con GPS, pianificazione automatica, messaggistica integrata, strumenti HR, integrazioni con il libro paga Piano Free; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese

📮 ClickUp Insight: l'IA sta conquistando il mondo, ma una parte dei tuoi dipendenti è ancora riluttante a utilizzarla. il 22% degli intervistati nel nostro sondaggio rimane scettico sull'uso dell'IA sul posto di lavoro. La metà è preoccupata per la privacy dei dati, mentre l'altra metà mette in dubbio l'affidabilità dell'IA. ClickUp risponde direttamente a queste preoccupazioni con protocolli di sicurezza di alto livello e risposte trasparenti generate dall'IA che includono collegamenti alle fonti e riferimenti alle attività. Ciò garantisce che anche i team più cauti possano adottare con fiducia la produttività basata sull'IA, senza preoccuparsi della sicurezza dei dati o dell'accuratezza delle informazioni.

Il miglior software per la pianificazione dei turni nei ristoranti

Non si può negare: gestire un ristorante è già di per sé difficile. Elimina il mal di testa causato dalla pianificazione con queste piattaforme software per la pianificazione dei turni nei ristoranti.

1. ClickUp (Ideale per la pianificazione dei team e l'automazione dei flussi di lavoro basati sull'IA)

Il settore dell'ospitalità è sempre in movimento. Di conseguenza, il tempo è prezioso. Ecco perché hai bisogno di un software all-in-one che offra la pianificazione dei turni dei dipendenti basata sull'IA e l'automazione delle attività in un'unica piattaforma.

ClickUp è un'app di lavoro che combina la gestione delle conoscenze, la pianificazione dei turni dei dipendenti basata sull'IA e l'automazione delle attività in un'unica piattaforma. Ecco come ClickUp può aiutare i ristoranti a gestire meglio i loro turni.

ClickUp Brain

Immagina di avere un sistema intelligente che apprende il tuo flusso di lavoro e ti aggiorna costantemente con informazioni importanti, riepiloghi/riassunti dello stato e elementi su cui intervenire.

Questo è ClickUp Brain. L'IA consolida le attività chiave, i programmi e i dati del tuo ristorante in informazioni utili, tutto in un unico posto.

ClickUp Brain è particolarmente utile per generare automaticamente i turni dei dipendenti analizzando i modelli di lavoro passati, la disponibilità e le richieste di carico di lavoro.

Crea facilmente turni dei dipendenti generati dall'IA sulla base dei dati esistenti con ClickUp Brain

Vista Carico di lavoro di ClickUp

La vista Carico di lavoro di ClickUp bilancia in modo efficiente i turni del personale, riducendo i costi di manodopera e prevenendo la pianificazione eccessiva o insufficiente.

Visualizza la quantità di lavoro assegnata a ciascun membro del team durante un periodo di tempo selezionato con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Un altro modo per pianificare i turni in base alla disponibilità dei tuoi dipendenti è utilizzare il modello di pianificazione del team di ClickUp. Fornisce una visione chiara di chi sta lavorando, quando e di quali attività è responsabile.

💡 Suggerimento professionale: quando gestisci un ristorante, ogni secondo è importante. Per capire dove va a finire il tuo tempo, la funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo di ClickUp offre voci temporali automatiche e monitoraggio manuale del tempo. Si integra anche con strumenti popolari come Toggl, Harvest ed Everhour, assicurando che tutto ciò che monitori sia in un unico posto.

Calendario basato su ClickUp AI

Il Calendario ClickUp riduce il disordine visivo. Si tratta di un calendario basato sull'IA progettato per gestire in modo intelligente il carico di lavoro del tuo team e ottimizzare la tua produttività.

Immagina di avere un assistente virtuale che non solo analizza il lavoro arretrato, ma assegna anche le priorità ai turni e li blocca automaticamente per un'efficienza ottimale.

Integrando ClickUp e Google Calendar, i ristoranti possono sincronizzare facilmente le informazioni di pianificazione tra le piattaforme.

Connetti facilmente ClickUp ai tuoi calendari esistenti e approfitta delle funzionalità basate sull'IA, come AI Notetaker

Qualsiasi azione intrapresa in uno dei due, come la pianificazione di un nuovo evento o la creazione di un'attività, viene automaticamente aggiornata nell'altro, garantendo una pianificazione senza soluzione di continuità.

Tyler Guthrie, Direttore delle operazioni di fatturato presso Home Care Pulse, ha affermato che le viste Carico di lavoro e Calendario di ClickUp rendono la pianificazione delle capacità un gioco da ragazzi.

Le viste Carico di lavoro e Calendario semplificano notevolmente la pianificazione delle capacità. La visibilità sul lavoro dei team è molto migliore rispetto al passato

Le viste Carico di lavoro e Calendario semplificano notevolmente la pianificazione delle capacità. La visibilità su ciò su cui stanno lavorando i team è decisamente migliore rispetto al passato

Integrando ClickUp e Google Calendar, i ristoranti possono sincronizzare facilmente le informazioni di pianificazione tra le piattaforme. Ecco come:

Esegui la pianificazione degli scenari per ottimizzare la pianificazione dei turni

Utilizza un programma di lavoro a ritroso per impostare cicli di rotazione strutturati (ad esempio, un programma di lavoro 2-2-3 )

Organizza i membri del team in strutture di gestione dei turni definite

Monitora e aggiorna i turni mensili con avvisi automatici

Modello di blocco dei turni di ClickUp

Puoi anche provare il modello di blocco del programma di ClickUp. Questo modello aiuta i gestori di ristoranti a strutturare le giornate lavorative in modo efficiente, dando priorità ad attività come la preparazione, il controllo dell'inventario e il servizio clienti senza dover ricorrere a fogli di calcolo sparsi.

Ottieni il modello gratuito Struttura le giornate lavorative e assegna le priorità alle attività con il modello di blocco del calendario di ClickUp

Otterrai una sequenza chiara delle ore di punta, in modo che i dipendenti del ristorante siano allineati sulle loro mansioni.

Allo stesso modo, il modello di pianificazione dei turni di ClickUp semplifica il processo di pianificazione dei turni con la modifica drag-and-drop, gli aggiornamenti in tempo reale e l'organizzazione visiva dei turni.

Attività di ClickUp

Gestisci l'inventario e assegna priorità alle attività importanti utilizzando le attività di ClickUp

Mentre Calendario si occupa dei turni, le attività di ClickUp ti aiutano a gestire ogni aspetto delle operazioni quotidiane del tuo ristorante.

Ad esempio, puoi pianificare i turni, gestire l'inventario e supervisionare le attività del servizio clienti impostando promemoria, assegnando ruoli e monitorando ogni progetto in tempo reale. Puoi anche creare campi personalizzati, in modo da avere sempre sotto controllo ciò che conta di più per ogni attività: preparazione, ordini dei clienti o manutenzione.

Inoltre, grazie alla funzionalità/funzione di pianificazione automatica, non dovrai più preoccuparti di sovrapposizioni di turni.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Visualizzazione Calendario : pianifica e visualizza facilmente i turni con un'interfaccia drag-and-drop per modifiche rapide

Attività ricorrenti : automatizza i turni regolari in modo che vengano programmati senza input manuali

Monitoraggio del tempo: controlla le ore dei dipendenti per garantire paghe accurate e una copertura ottimale dei turni

Modello di programma dei turni : semplifica la soluzione di pianificazione del personale del ristorante con aggiornamenti in tempo reale e opzioni di scambio dei turni

Automazioni ClickUp: invia promemoria automatici per i turni imminenti e avvisa i membri del team delle modifiche al programma

Campi personalizzati : aggiungi dettagli come posizione, ruolo e istruzioni speciali alle assegnazioni dei turni

App mobile: consenti ai dipendenti del ristorante di controllare i propri turni, timbrare l'entrata/l'uscita e ricevere notifiche ovunque si trovino

Limiti di ClickUp

La varietà di funzionalità/funzioni e modelli può sembrare eccessiva per gli utenti alle prime armi

L'esperienza dell'app mobile può essere incoerente, con occasionali ritardi negli aggiornamenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice

Uno dei fattori che ha cambiato le regole del gioco è stata l'integrazione e le funzionalità API di ClickUp. Abbiamo automatizzato quasi la metà delle nostre attività manuali, migliorando significativamente l'efficienza e liberando tempo per lavori di maggior valore. La possibilità di personalizzare le dashboard, impostare automazioni e integrare i nostri strumenti esistenti rendono ClickUp una parte indispensabile del nostro stack tecnologico.

Uno dei fattori che ha cambiato le regole del gioco è stata l'integrazione e le funzionalità API di ClickUp. Abbiamo automatizzato quasi la metà delle nostre attività manuali, migliorando significativamente l'efficienza e liberando tempo per lavori di maggior valore. La possibilità di personalizzare i dashboard, impostare automazioni e integrare i nostri strumenti esistenti rendono ClickUp una parte indispensabile del nostro stack tecnologico.

💡 Suggerimento professionale: i titolari di ristoranti spesso hanno difficoltà a decidere da dove cominciare. Senza una chiara gerarchia delle attività, si rischia di creare colli di bottiglia e di non rispettare le scadenze. Scopri come stabilire le priorità delle attività in modo efficace in Come stabilire le priorità delle attività lavorative e inizia a lavorare in modo più intelligente, non più duro.

2. 7shifts (Ideale per la pianificazione e la gestione del personale specifici per i ristoranti)

tramite 7shifts

La gestione della pianificazione dei turni nei ristoranti richiede uno strumento creato appositamente per le sfide uniche di questo settore. A differenza dei software generici per la pianificazione dei turni dei dipendenti, 7shifts è progettato esclusivamente per i manager e i dipendenti dei ristoranti. Offre funzionalità/funzioni come la raccolta delle mance, l'integrazione con i POS e la previsione della manodopera.

Uno dei maggiori grattacapi nel settore della ristorazione è mantenere equi gli orari di lavoro bilanciando i costi del personale. 7shifts risolve questo problema con il suo programma automatico, che crea turni ottimizzati in base alla disponibilità dei dipendenti, ai dati storici commerciali e alle ore di punta.

le migliori funzionalità/funzioni di 7shifts

Assegna automaticamente turni ottimizzati in base alle tendenze della manodopera, alle previsioni commerciali e alla disponibilità dei dipendenti con Auto-scheduler

Sincronizzazione con i principali sistemi di gestione delle buste paga e strumenti POS per migliorare il monitoraggio dei costi del lavoro e ridurre l'inserimento manuale dei dati grazie all'integrazione POS e buste paga

Tieni traccia dei feedback sui turni, gestisci le presenze e accedi alle metriche di coinvolgimento in tempo reale con Manager Log Book e il software per la rilevazione delle presenze

Monitora i cambi di turno, i ritardi e le presenze per identificare potenziali problemi di fidelizzazione con il dashboard Employee Engagement

Consenti ai dipendenti di scambiarsi i turni, richiedere permessi e ricevere notifiche istantanee sui prossimi turni con l'app mobile

limiti di 7shifts

Sconfortante per gli utenti alle prime armi a causa della varietà di funzionalità/funzioni

Alcuni utenti hanno segnalato occasionali problemi di sincronizzazione con integrazioni POS di terze parti

L'app mobile potrebbe trarre vantaggio da un layout più intuitivo per i cambi di turno e il monitoraggio del tempo

prezzi di 7shifts

Free

Entrée : 29,99 $ al mese per ogni posizione

The Works : 69,99 $ al mese per posizione

Gourmet: 135 $ al mese per posizione

valutazioni e recensioni di 7shifts

G2 : 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di 7shifts?

Rende facile la comunicazione con il team, tutti sanno quali sono i loro compiti e hanno a disposizione molti strumenti per scambiarsi i turni, chiedere permessi, rivedere i turni, ecc. 7shifts ha consentito un enorme risparmio di tempo nella pianificazione ed è anche un ottimo modulo di comunicazione con il personale.

Rende facile la comunicazione con il team, tutti sanno quali sono i propri compiti e hanno a disposizione molti strumenti per scambiarsi i turni, chiedere permessi, rivedere i turni, ecc. 7shifts ha consentito di risparmiare molto tempo nella pianificazione ed è anche un ottimo modulo di comunicazione con il personale.

Leggi anche: 11 modelli gratuiti per la gestione delle attività in ClickUp ed Excel

3. Homebase (ideale per piccoli team di ristoranti che necessitano di un sistema all-in-one per la pianificazione e la gestione delle buste paga)

via Homebase

Gestire un ristorante significa svolgere una serie di attività amministrative nel caos e nella frenesia di una cucina affollata, soprattutto quando si tratta di una piccola impresa. Hai bisogno di un'app chiamata Homebase che combini la pianificazione dei turni dei dipendenti, il monitoraggio del tempo e la gestione delle risorse umane.

A differenza della maggior parte dei software di pianificazione per ristoranti, Homebase automatizza anche l'elaborazione delle buste paga, trasforma le tabelle orarie in buste paga, archivia le imposte sui salari e offre persino l'accesso anticipato allo stipendio per i dipendenti.

Funzionalità/funzioni principali di Homebase

Pianificazione dei turni dei dipendenti con funzionalità drag-and-drop e aggiornamenti automatici dei turni

Monitoraggio del tempo con un orologio integrato che funziona su dispositivi mobili, tablet e sistemi POS

Elaborazione delle buste paga che trasforma le tabelle orarie in salari e gestisce automaticamente le dichiarazioni fiscali

Comunicazione tra i team con messaggistica integrata per coordinare i turni e inviare aggiornamenti

La gestione delle mance, che estrae i dati relativi alle mance dai sistemi POS, calcola la distribuzione e aggiunge l'importo al libro paga

Limiti di Homebase

Personalizzazione limitata per la visualizzazione dei turni e dei report

Alcuni utenti riscontrano occasionalmente problemi di sincronizzazione con integrazioni di terze parti

Le funzionalità/funzioni avanzate per le risorse umane e la conformità sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Prezzi di Homebase

Base : Gratis

Essentials : 24,95 $ al mese per posizione

Plus : 59,95 $ al mese per ogni posizione

All-in-One: 99,95 $ al mese per posizione

Valutazioni e recensioni di Homebase

G2 : 4,2/5 (128 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (1.093 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Homebase?

Sono un manager e utilizzo Homebase, che fa tutto ciò che serve. Il personale può timbrare il cartellino su un terminale o direttamente sul proprio telefono, se lo si consente. Sulla "schermata iniziale" di ciascun dipendente viene visualizzato un riepilogo/riassunto dei turni imminenti, ma anche quanto ha "guadagnato" fino a quel momento e la possibilità di incassare.

Sono un manager e utilizzo Homebase, che fa tutto ciò che serve. Il personale può timbrare il cartellino su un terminale o direttamente sul proprio telefono, se lo si consente. Sulla "schermata iniziale" di ciascun dipendente viene visualizzato un riepilogo/riassunto dei turni imminenti, ma anche quanto ha "guadagnato" fino a quel momento e la possibilità di incassare.

4. Deputy (Ideale per la gestione della forza lavoro e la conformità alle normative sul lavoro)

tramite Deputy

Ogni ristorante ha il suo ritmo: ore di punta durante il pranzo, pomeriggi tranquilli e ore di punta imprevedibili. Gestire la pianificazione dei turni garantendo che i costi del personale rimangano entro il budget è difficile, ma Deputy lo rende più semplice grazie alla pianificazione automatica basata sull'IA e al monitoraggio del personale in tempo reale.

Invece di passare ore a creare manualmente i turni del ristorante, Deputy ti aiuta ad automatizzare la pianificazione dei turni, tenendo conto della disponibilità dei dipendenti, delle tendenze commerciali e delle previsioni della domanda. Dove Deputy eccelle davvero è nella conformità alle normative sul lavoro. L'app per la pianificazione del lavoro offre una funzione integrata di conformità alla Fair Workweek e il monitoraggio degli straordinari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deputy

Ottimizza i turni in base alla domanda, ai dati commerciali e ai costi del lavoro con la programmazione automatica basata sull'IA

Garantisci il rispetto delle leggi sul lavoro ed evita costose sanzioni con gli strumenti di conformità Fair Workweek

Sincronizzazione diretta con i sistemi di gestione delle buste paga per evitare errori nel monitoraggio del tempo e nell'integrazione delle buste paga

Consenti ai dipendenti di scambiarsi i turni, controllare gli orari e ricevere notifiche con un'app di pianificazione ottimizzata per dispositivi mobili

Monitora i costi di manodopera in tempo reale per evitare spese eccessive e gestire i budget in modo efficiente

Limiti di Deputy

Alcuni utenti segnalano occasionali problemi di sincronizzazione con integrazioni di terze parti per la gestione delle buste paga e dei POS

L'interfaccia dell'app mobile può sembrare disordinata , soprattutto per i nuovi utenti che gestiscono più team

La reportistica avanzata e le configurazioni personalizzate delle tariffe sono disponibili solo sui piani Enterprise

Prezzi di Deputy

Pianificazione : 4,50 $ al mese per utente

Orari e presenze : 4,50 $ al mese per utente

Premium : 6 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Deputy

G2 : 4,6/5 (oltre 310 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 740 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Deputy?

Deputy è stata un'aggiunta straordinaria alla nostra attività di recente apertura, aiutandoci a semplificare il processo di pagamento nel settore dell'ospitalità e a risparmiare tantissimo tempo! L'assistenza è fantastica, con risposte molto rapide e un ottimo follow-up. Lo consiglio vivamente!

Deputy è stata un'aggiunta straordinaria alla nostra attività di recente apertura, aiutandoci a semplificare il processo di pagamento nel settore dell'ospitalità e a risparmiare tantissimo tempo! L'assistenza è fantastica, con risposte molto rapide e un ottimo follow-up. Lo consiglio vivamente!

✨ Curiosità: i primi hotel della storia, chiamati Ryokan, furono fondati in Giappone all'inizio del VII secolo. Questi Ryokan fungevano da punti di sosta lungo la Via della Seta, offrendo ai viaggiatori un luogo dove riposarsi durante il loro viaggio.

5. Sling (Ideale per la pianificazione economica e la comunicazione tra i team)

tramite Sling

Per i ristoranti con più sedi, Sling offre opzioni di pianificazione a lungo termine, semplificando la gestione dei turni in luoghi diversi.

Con Sling, i gestori di ristoranti possono creare, modificare e condividere i turni senza sforzo, riducendo i cambiamenti dell'ultimo minuto e le comunicazioni errate. La piattaforma supporta anche il monitoraggio del tempo e la gestione dei costi di manodopera, rendendo più facile controllare i costi del personale e rispettare il budget.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sling

Pianifica i turni con la funzionalità drag-and-drop e aggiornamenti in tempo reale

Monitora il tempo con il geofencing per assicurarti che i dipendenti timbrino il cartellino dalla posizione corretta

Gestisci i costi del lavoro per monitorare i salari nel tempo ed evitare conflitti di programmazione

Comunica istantaneamente con messaggi privati e di gruppo senza app esterne

Sincronizzazione dei calendari per l'integrazione con gli strumenti di pianificazione esistenti

Limiti di Sling

Reportistica limitata e opzioni di personalizzazione rispetto ai software di pianificazione più avanzati

L'interfaccia può sembrare disordinata quando si gestiscono team di grandi dimensioni

Alcuni utenti segnalano piccoli problemi nell'app mobile durante la gestione dei cambi di turno

Prezzi Sling

Free

Premium : 1,70 $ al mese per utente

Business: 3,40 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Sling

G2 : 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 180 recensioni)

Leggi anche: Modelli gratuiti di tabelle orarie dei dipendenti in Excel, Word e ClickUp

6. ZoomShift (Ideale per piccole imprese e team che lavorano a turni)

tramite ZoomShift

Le aziende che danno priorità ai lavoratori a ore apprezzano ZoomShift perché offre funzionalità/funzioni di facile utilizzo come il monitoraggio delle ferie, lo scambio dei turni e il controllo dei costi del lavoro che aiutano i manager a rispettare il budget e a mantenere i dipendenti soddisfatti.

Inoltre, grazie alla pianificazione drag-and-drop, ai promemoria automatici e alla comunicazione integrata tra i team, i dipendenti sapranno sempre dove e quando presentarsi, riducendo le assenze ingiustificate e la confusione nella pianificazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ZoomShift

Pianificazione drag-and-drop con modelli di orari di lavoro riutilizzabili per una facile pianificazione dei turni

Monitora il tempo con la verifica GPS e le opzioni di timbratura mobile all'entrata e all'uscita

Invia promemoria automatici e conferme dei turni per ridurre le assenze ingiustificate

Gestisci il monitoraggio delle ferie e dei permessi con flussi di lavoro di approvazione in tempo reale

Fornisci informazioni dettagliate sui costi del lavoro per aiutare i manager a controllare gli straordinari e rispettare il budget

Consenti la comunicazione tra i team con messaggi privati, chat di gruppo e notifiche di scambio di turni

Limiti di ZoomShift

Mancano integrazioni approfondite con i sistemi di gestione delle buste paga (non è ancora disponibile il supporto per ADP o Paychex)

Nessuna automazione della pianificazione basata sull'IA come alcuni concorrenti

Alcuni report sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Prezzi di ZoomShift

Essentials : Gratis

Starter : 2 $ al mese per utente

Premium: 4 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ZoomShift

G2 : 4,9/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 110 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ZoomShift?

Siamo una sala concerti senza scopo di lucro in un college che ha un team di oltre 40 studenti che ci aiutano a organizzare i nostri eventi. ZoomShift è ottimo per aiutarci a organizzare i dettagli dell'evento, la data, l'ora e la posizione (ad esempio, uscieri/tecnici di scena, ecc.). La possibilità di chiedere la copertura dei turni è utile poiché gli studenti universitari hanno orari a volte frenetici. Poiché gli studenti vanno e vengono/si laureano, è facile aggiungere e rimuovere membri.

Siamo una sala concerti senza scopo di lucro in un college che ha un team di oltre 40 studenti che ci aiutano a organizzare i nostri eventi. ZoomShift è ottimo per aiutarci a organizzare i dettagli dell'evento, la data, l'ora e la posizione (ad esempio, usciere/tecnici di scena, ecc.). La possibilità di chiedere la copertura dei turni è utile poiché gli studenti universitari hanno orari a volte frenetici. Poiché gli studenti vanno e vengono/si laureano, è facile aggiungere e rimuovere membri.

💡 Suggerimento per i professionisti: vuoi offrire al tuo team maggiore flessibilità senza perdere produttività? Un programma di lavoro 9/80 potrebbe essere la soluzione perfetta! Scopri come funziona e come implementarlo senza problemi con le app di pianificazione. Che cos'è un programma di lavoro 9/80 e come funziona?

7. Planday (Ideale per aziende con più sedi e esigenze di pianificazione complesse)

tramite Planday

Hai mai pensato che la pianificazione sia un lavoro a tempo pieno oltre al tuo lavoro a tempo pieno? Planday ti aiuta a pianificare in modo più intelligente, comunicare meglio e tenere sotto controllo le buste paga senza grattarti la testa.

Progettato per ristoranti, hotel, negozi al dettaglio, team sanitari e aziende di tutte le dimensioni, Planday automatizza le attività più noiose, consentendoti di concentrarti sulla gestione dell'attività. Che tu gestisca una o più posizioni, Planday ti aiuta a mantenere il tuo team sincronizzato, a ridurre i costi di manodopera e a semplificare la gestione delle buste paga.

Le migliori funzionalità/funzioni di Planday

Automatizza la pianificazione intelligente con un piano basato sulla domanda

Assicurati che i dipendenti timbrino il cartellino dalla posizione corretta con un Punch Clock e il geofencing

Genera reportistica pronta per il libro paga con integrazioni perfette per il calcolo delle retribuzioni

Consenti ai dipendenti di gestire autonomamente i turni, le richieste di ferie e le notifiche con l'app

Previeni le violazioni degli straordinari e gestisci le regole relative alle pause con strumenti di conformità

Gestisci la pianificazione di più sedi e lo spazio di archiviazione dei contratti per la gestione delle risorse umane

Limiti di Planday

L'app mobile può essere lenta, secondo le recensioni degli utenti

Costo più elevato rispetto ad alcuni concorrenti, soprattutto per i team di piccole dimensioni

Alcune funzionalità avanzate di reportistica sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Prezzi di Planday

Starter : 3,25 $ al mese per utente

Plus : 5,50 al mese per utente + 27,50 di tariffa base

Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Planday

G2 : 4,5/5 (88 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (56 recensioni)

Leggi anche: Modelli gratuiti per la gestione del tempo (calendari e pianificazioni)

8. When I Work (Ideale per le aziende che necessitano di servizi di pianificazione in un'unica piattaforma)

via Quando lavoro

La reputazione di When I Work parla da sé: una piattaforma di pianificazione e gestione della forza lavoro facile da usare, scelta da oltre 150.000 aziende in tutto il mondo.

La migliore funzionalità/funzione dello strumento è che automatizza la pianificazione, monitora il tempo senza interruzioni e mantiene i team connessi, tutto in un unico posto. Che tu gestisca un piccolo bar, un negozio al dettaglio con più sedi o una struttura sanitaria in crescita, When I Work ti aiuta a creare pianificazioni in pochi minuti.

Funzionalità/funzioni principali di When I Work

Crea turni in pochi minuti con uno strumento che richiede un solo clic

Gestisci team in più posizioni

Consenti ai dipendenti di scambiarsi o rinunciare ai turni mentre i manager approvano le modifiche all'istante

Sincronizzazione diretta con i provider dei servizi di gestione stipendi per semplificare il calcolo delle retribuzioni

Gestisci i budget per il personale e previeni i costi degli straordinari

Limiti di When I Work

Alcuni utenti segnalano rallentamenti dell'app e problemi di disconnessione

Le funzionalità di personalizzazione (come le regole di pianificazione) sono disponibili solo nei piani più costosi

Monitoraggio delle ferie limitato, a meno che non si passi a un piano Pro o Premium

Quando lavoro sui prezzi

Essentials : 2,50 $ al mese per utente

Pro : 5 $ al mese per utente

Premium: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di When I Work

G2 : 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di When I Work?

Mi piace che tutto ciò di cui ho bisogno sia in un unico posto. Mi piace anche poter vedere il programma del team e il mio programma personale. È stato facile da implementare per il team e, visto quanto lo usiamo, sono contento che sia un sistema così facile da usare.

Mi piace che tutto ciò di cui ho bisogno sia in un unico posto. Mi piace anche poter vedere il programma del team e il mio programma personale. È stato facile da implementare per il team e, visto quanto lo usiamo, sono contento che sia un sistema così facile da usare.

✨ Curiosità: McDonald's è famosa per essere una delle catene di ristoranti più famose al mondo, ma detiene anche il titolo di più grande distributore di giocattoli al mondo, tutto grazie ai suoi Happy Meal!

9. Buddy Punch (Ideale per team remoti e integrazione con il libro paga)

via Buddy Punch

Se gestisci dipendenti a ore, lavoratori remoti o più sedi di lavoro, Buddy Punch semplifica il monitoraggio del tempo e la gestione delle buste paga. Grazie al monitoraggio GPS, al geofencing e al riconoscimento facciale, puoi assicurarti che i dipendenti timbrino il cartellino dal posto giusto e in orario, senza bisogno di controlli manuali.

Progettato per aziende di tutte le dimensioni, Buddy Punch automatizza le buste paga, tiene traccia degli straordinari e si integra con QuickBooks, Paychex e Workday, rendendolo una delle migliori soluzioni di monitoraggio del tempo e delle buste paga disponibili oggi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buddy Punch

Monitora il tempo con il tagging GPS e il geofencing

Avvisi per gli straordinari e monitoraggio in tempo reale per evitare costi di manodopera eccessivi

Integra la gestione delle buste paga con QuickBooks, Paychex, Workday e altri servizi

Automatizza le tabelle orarie con report dettagliati sui costi del personale e sulle retribuzioni

Previeni i furti di timbratura con la webcam e il riconoscimento facciale all'entrata

Crea turni flessibili con strumenti di creazione dei turni drag-and-drop

Tieni traccia delle ferie e dei permessi con approvazioni e accumuli automatici

Limiti di Buddy Punch

Alcune funzioni desktop non sono disponibili sui dispositivi mobili

Un costo base di 19 $ al mese può renderlo costoso per i team di piccole dimensioni

Prezzi di Buddy Punch

Starter : 4,49 $/utente + 19 $/mese di canone base

Pro : 5,99 $/utente + 19 $/mese di canone base

Enterprise: 10,99 $/utente + 19 $/mese di canone base

Valutazioni e recensioni di Buddy Punch

G2 : 4,8/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.050 recensioni)

10. Connecteam (Ideale per team senza postazione fissa e gestione della forza lavoro)

tramite Connecteam

Mantenere tutti connessi, organizzati e responsabili è una sfida se gestisci una forza lavoro senza postazioni fisse, che sia nel settore della vendita al dettaglio, dell'ospitalità, dell'edilizia o dei servizi sul campo.

Connecteam risolve questo problema offrendo un'app mobile all-in-one per la pianificazione dei turni dei dipendenti, il monitoraggio del tempo, la comunicazione, la gestione delle ferie e la gestione delle risorse umane. I manager possono pianificare i turni, monitorare le ore con orologi abilitati al GPS, inviare annunci, assegnare attività e archiviare i documenti dei dipendenti, il tutto da un'unica dashboard.

È altrettanto intuitivo per i dipendenti: possono timbrare l'entrata/l'uscita, scambiarsi i turni, inviare richieste di ferie e chattare con i manager dai propri dispositivi mobili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Assicurati che i dipendenti timbrino il cartellino dalla posizione corretta con un orologio marcatore e il monitoraggio GPS

Pianifica i turni con la funzionalità drag-and-drop, la pianificazione automatica e lo scambio di turni

Mantieni i team allineati con messaggistica integrata, feed di notizie e sondaggi

Migliora l'efficienza sul lavoro con liste di controllo, moduli e gestione delle attività

Semplifica le risorse umane con strumenti di inserimento, corsi di formazione e monitoraggio delle prestazioni

Integra la gestione delle buste paga con QuickBooks, Gusto, ADP, Paychex e Xero

Limiti di Connecteam

Le funzionalità/funzioni di geofencing possono talvolta essere inaffidabili in aree con segnale debole

L'automazione avanzata delle buste paga non è così solida come un software dedicato

Alcuni utenti segnalano occasionali rallentamenti dell'app durante la gestione di grandi quantità di dati

Prezzi Connecteam

Piano Small Business : Free

Base : 29 $ al mese

Avanzato : 49 $ al mese

Esperto: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2 : 4,6/5 (2.241 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (1.221 recensioni)

✨ Curiosità: quasi il 40% degli americani ha lavorato in un ristorante almeno una volta nella vita, sia a tempo pieno che con un lavoro part-time di breve durata.

Ecco alcuni strumenti che non sono entrati nella nostra top 10, ma che potrebbero comunque esserti utili:

Toggl Track : aiuta a monitorare le ore dei dipendenti su più turni, fornendo informazioni dettagliate sull'efficienza della manodopera

Zoho People : integra la pianificazione con le buste paga, il monitoraggio delle ferie e le valutazioni delle prestazioni

Shiftboard: prova la pianificazione in tempo reale con strumenti di comunicazione per il team, per garantire che i turni siano coperti in modo efficiente e che i team rimangano sincronizzati

Risparmia tempo e gestisci al meglio la pianificazione del tuo ristorante con ClickUp

La pianificazione dei turni nei ristoranti non è facile: l'83% della forza lavoro statunitense dà priorità a orari di lavoro flessibili. Tuttavia, in un settore frenetico come quello dell'ospitalità, è necessario trovare un equilibrio e garantire una comunicazione trasparente.

Il software giusto per la pianificazione dei turni nei ristoranti elimina lo stress legato alla gestione del personale. Perché lottare con chiamate dell'ultimo minuto e turni confusi?

ClickUp gestisce tutto questo con promemoria automatici, scambio di turni, monitoraggio del tempo e persino integrazione delle buste paga. Sei pronto a far funzionare la tua pianificazione? Iscriviti subito a ClickUp!