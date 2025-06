I 11 migliori generatori di slogan IA per slogan accattivanti

Fai una pausa, mangia un KitKat!

Gli slogan sono importanti. Donald Gillies ha creato questo slogan per Kit Kat, e chi di noi ha mai assaporato un croccante KitKat lo ha dimenticato?

Perché tu vali.

Lo slogan per L'Oréal Paris di Ilon Specht ha sfidato le narrazioni del settore della bellezza sul valore delle donne e sulla loro autostima.

Mentre KitKat si concentrava su un'azione fisica (fare una pausa), L'Oréal puntava sull'empowerment. Entrambi gli slogan racchiudevano l'identità del marchio dell'azienda rappresentata ed erano abbastanza accattivanti da diventare indimenticabili.

Ma non è necessario diventare un Gillies o uno Specht per scrivere uno slogan memorabile, non con un pratico assistente IA. Infatti, il 30% dei messaggi di marketing in uscita per le campagne sui social media sono ora generati dall'IA e anche tu puoi crearli in pochi minuti.

Questo blog descrive in dettaglio 11 generatori di slogan IA tra cui puoi scegliere per generare idee di slogan per la tua campagna. Immergiamoci!

In breve: i 11 migliori generatori di slogan IA

Prima di entrare nei dettagli, ecco una panoramica dei migliori strumenti di IA per generare slogan accattivanti:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni migliori ClickUp Creazione di slogan e project management per campagne Genera slogan con ClickUp Brain e approfitta dell'opzione di modelli IA multipli; archivia le idee in documenti e trasformale in attività con scadenze Copy. ai Creazione di contenuti alternativi Genera contenuti in diversi formati e perfeziona gli slogan utilizzando input specifici per il tuo brand Generatore di slogan Canva Creare design accattivanti e slogan accattivanti Crea slogan e applicali immediatamente ai tuoi progetti per i social media e il branding Writesonic Accedi a diversi modelli IA contemporaneamente Usa Chatsonic e Socialsonic per trovare idee per slogan e rimanere al passo con le tendenze Ahrefs Generatore di slogan IA gratis Combina la creazione di slogan con la ricerca di parole chiave SEO e l'analisi della concorrenza Grammarly Rifinitura e perfezionamento dei testi degli slogan Genera e modifica slogan utilizzando la voce del marchio e gli obiettivi di scrittura di GrammarlyGO Shopify Creazione di slogan specifici per settore Genera centinaia di slogan per l'e-commerce e applicali immediatamente al tuo negozio Jasper IA Creazione di slogan personalizzati per i clienti Inserisci i dettagli del cliente e utilizza i modelli o la modalità Boss per generare e testare slogan Designhill Slogan Generator Creazione di slogan ottimizzati per le parole chiave Inserisci le parole chiave del marchio e genera istantaneamente oltre 100 slogan mirati Hypotenuse IA Rigenera slogan all'infinito Descrivi il tuo marchio, genera più versioni e modifica o riprova per ottenere risultati migliori Facile facile. IA Generare slogan con le linee guida del marchio Addestra l'IA utilizzando PDF e input del marchio per generare slogan coerenti

Cosa cercare in un generatore di slogan IA?

Uno slogan memorabile dovrebbe essere unico per l'identità, la visione e il pubblico di riferimento del tuo marchio. Dovresti anche tenere presente come apparirà in vari contesti: sarà altrettanto attraente su un sito web, sullo schermo di un cellulare e su un cartellone pubblicitario?

Un generatore di slogan IA dovrebbe essere in grado di occuparsi di questo processo creativo per risparmiare tempo e generare uno slogan ben congegnato. Ma non è tutto!

Ecco altre cinque qualità che dovresti cercare negli strumenti per creare slogan efficaci:

Personalizzazione: specifica il tono o perfeziona gli slogan generati in base al tuo settore specifico e al tuo target demografico

Facilità d'uso: Utilizzo di funzionalità/funzioni come la generazione con un solo clic e le opzioni di filtro

Opzioni multiple per gli slogan: Crea slogan unici senza sembrare ripetitivo per lasciare un'impressione duratura

Coerenza del marchio: integrazione con le risorse di branding esistenti e i requisiti pubblicitari per un migliore allineamento

Opzioni di esportazione: Scarica lo slogan finale in diversi formati (ad es. PDF, CSV) e condividilo con i membri del team per prendere decisioni di gruppo

Questa discussione tra gli utenti di Reddit risponde in modo eccellente alla domanda su come utilizzare l'IA nella pubblicità. Qualunque strumento sceglierai alla fine, consideralo come un assistente, non come un concorrente.

via Reddit

Gli 11 migliori generatori di slogan IA

Un generatore di slogan basato sull'IA può creare slogan rapidi e personalizzabili e fungere da piattaforma completa per gestire il lavoro richiesto dal marketing, dal project management e dall'integrazione del design alla creazione di slogan ottimizzati per la SEO.

Esplora questi 11 generatori di slogan IA (gratuiti e a pagamento) per decidere quale si adatta perfettamente alle tue esigenze.

🧠 Curiosità: Hyundai è uno dei marchi più spesso scritti in modo errato al mondo, seguito a ruota da Lamborghini.

1. ClickUp (Il migliore per creare slogan e gestire progetti di campagne)

Fai brainstorming di idee per slogan accattivanti e crea il tuo elenco di cose da fare o un documento collaborativo con ClickUp Brain

Scrivere uno slogan memorabile mentre gestisci la tua campagna di marketing sembra un sogno, vero?

Ma con ClickUp, può diventare realtà! L'app per tutto il lavoro combina sistemi basati sull'IA con la condivisione delle conoscenze, la comunicazione tra i team e il project management per mantenere tutto organizzato.

Genera slogan accattivanti e crea un inventario di idee creative con ClickUp Brain, l'assistente IA interno di ClickUp. Lo strumento elabora i dettagli del tuo marchio, il pubblico di destinazione e il messaggio principale utilizzando le oltre 1000 integrazioni di ClickUp per fornire slogan di grande impatto.

Anche senza prompt complessi, AI Writer for Work di ClickUp Brain è in grado di comprendere input semplici e generare slogan memorabili.

✨ Bonus: gli utenti di ClickUp Brain possono scegliere tra diversi modelli di IA esterni, tra cui GPT-4o, o3-mini, o1 e Claude 3. 7 Sonnet per il copywriting e la generazione di slogan accattivanti!

Scopri come puoi utilizzare ClickUp Brain per il marketing con questa breve guida introduttiva:

Una volta creati i tuoi slogan accattivanti, ClickUp può anche aiutarti con la collaborazione in tempo reale. Usa ClickUp Docs per registrare idee creative, tenere traccia dell'identità del marchio e pianificare campagne sui social media.

Collabora in tempo reale con ClickUp Docs, monitora ogni modifica e riduci il margine di errore

Più membri del team possono lavorare insieme e tenere traccia delle modifiche senza uscire dalla piattaforma. Per passare dalla pianificazione all'implementazione, i team possono collegare i documenti ClickUp alle attività di ClickUp e creare elementi utilizzabili con scadenze e monitoraggi dello stato di avanzamento.

📮 Approfondimento ClickUp: Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, generare slogan diventa più facile. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain estrarrà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Usa le viste di ClickUp per organizzare e filtrare gli slogan (ad esempio per categoria, valutazione o stato). Una vista Tabella potrebbe essere la soluzione migliore per ordinare e confrontare

Aggiungi campi personalizzati di ClickUp alle tue attività per classificare gli slogan (ad es. "Focus sul marchio", "Destinatari", "Tono")

Distribuisci modelli pubblicitari con attività campione, campi personalizzati e flussi di lavoro predefiniti

Monitora le metriche chiave, traccia il completamento delle attività e analizza i risultati per future campagne di marketing con i dashboard di ClickUp

Limiti di ClickUp

C'è una curva di apprendimento per gli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager di Lulu Press, ha condiviso la sua esperienza con ClickUp:

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e ci piace che ci aiuti a rimanere in contatto con gli altri reparti. Usiamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo molto il fatto che ci aiuti a rimanere in contatto con gli altri reparti. Usiamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

2. Copy. ai (Il migliore per creare contenuti alternativi)

Invece di passare ore a pensare a slogan per ogni campagna, usa Copy. ai per creare contenuti alternativi per diverse iniziative di marketing e segmenti demografici.

Ti permette di scrivere prompt dettagliati che specificano parametri come tono, stile e struttura in base alle tue esigenze.

Oltre alla generazione di slogan, Copy. ai offre un'ampia libreria di strumenti di scrittura IA su misura per vari formati di contenuto: blog, descrizioni di prodotti, email e altro ancora. Il suo generatore di slogan consente una personalizzazione dettagliata dei prompt, aiutando i marketer a testare voce, tono e angolazioni di consegna. Puoi anche utilizzare lo strumento Brand Voice per mantenere gli slogan generati allineati con la tua identità in tutte le campagne.

Copy. ai migliori funzionalità/funzioni

Aggiungi parole chiave specifiche per il tuo settore aziendale nel testo di input per ottenere slogan personalizzati

Utilizza modelli predefiniti per inserire le informazioni e generare contenuti in pochi secondi

Perfeziona i tuoi contenuti con lo strumento Sentence Rewriter

Limiti di Copy.ai

Nessuna possibilità di modificare i prompt durante la conversazione

Potrebbe generare contenuti imprecisi o ripetitivi

Prezzi di Copy.ai

Free Forever

Starter: 49 $/utente al mese

Avanzato: 249 $/utente al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copy.ai

G2: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 60 recensioni)

3. Canva Slogan Generator (il migliore per creare design accattivanti e slogan accattivanti)

tramite Canva Slogan Generator

Hai bisogno di uno slogan accattivante per il tuo marchio con opzioni di design versatili? Canva Slogan Generator è la soluzione migliore!

Puoi utilizzare il loro generatore di slogan IA per scrivere slogan accattivanti e personalizzarne immediatamente l'aspetto con font, colori e grafica, il tutto senza cambiare app per la tua strategia di promozione o le tue campagne di marketing.

Oltre agli slogan, Canva semplifica l'applicazione dei tagline generati alle immagini del marchio. Puoi trascinare e rilasciare gli slogan generati dall'IA nei post di Instagram, negli annunci, nei volantini e nei biglietti da visita utilizzando i modelli di Canva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva Slogan Generator

Genera 50 slogan utilizzando il generatore di slogan IA di Canva gratuitamente

Traduci slogan in oltre 100 lingue con lo strumento di traduzione di livello professionale di Canva

Usa Canva Docs per collaborare con il tuo team e discutere gli slogan generati dall'IA

Converti il tuo documento in una presentazione con un solo clic e presenta la tua campagna aziendale

Limiti di Canva Slogan Generator

Organizzare un numero elevato di file può essere complicato

Le nuove app e funzionalità possono essere travolgenti e rendere l'interfaccia poco intuitiva

Prezzi di Canva Slogan Generator

Free Forever

Canva Pro: 15 $ al mese per utente

Canva Teams: 10 $ al mese per utente

Canva Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva Slogan Generator

G2: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

👀 Lo sapevi? Il 73% degli utenti dei social afferma che se un marchio non risponde online, acquisterà da un concorrente.

4. Writesonic (il migliore per accedere a diversi modelli di IA contemporaneamente)

via Writesonic

Chatsonic di Writesonic combina modelli di IA come ChatGPT, Claude e Gemini per ricercare e generare contenuti, diventando così uno strumento completo per la creazione di contenuti IA.

Puoi anche utilizzare Socialsonic per rimanere informato sulle tendenze virali e creare un inventario di idee creative. Pianificare le tue campagne di marketing con questo strumento può essere estremamente facile. Tuttavia, le sue funzionalità/funzioni relative ai contenuti social attualmente si concentrano solo su LinkedIn.

La generazione di slogan di Writesonic si abbina bene alla sua suite di strumenti per la creazione di testi pubblicitari e descrizioni di prodotti. Con le funzionalità/funzioni Brand Voice, puoi addestrare Writesonic a replicare toni specifici su diverse piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzioni di Writesonic

Crea e mantieni un tono coerente del marchio in tutti i contenuti generati

Sfrutta la generazione di contenuti in oltre 25 lingue

Pubblica i contenuti direttamente sulla tua piattaforma preferita con un solo clic

Limiti di Writesonic

I crediti del piano Free sono un'offerta una tantum, quindi non è possibile riutilizzarli una volta esauriti

Tende a generare contenuti generici anche per un prompt di testo specifico

Prezzi di Writesonic

Free Forever

Individuale: 20 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Standard: 99 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Writesonic

Writesonic è l'assistente di scrittura di cui ho bisogno quando devo trovare un titolo per un blog, scrivere un articolo o il retro di copertina di un libro, o un testo di marketing per un annuncio digitale. La sua disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si adatta perfettamente al mio programma di scrittura. Mi aiuta anche a fare brainstorming con i miei clienti quando siamo alla ricerca di nuove idee per i contenuti.

Writesonic è l'assistente di scrittura di cui ho bisogno quando devo trovare un titolo per un blog, scrivere un articolo o il retro di copertina di un libro, o un testo pubblicitario per un annuncio digitale. La sua disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si adatta perfettamente al mio programma di scrittura. Mi aiuta anche a trovare nuove idee per i contenuti insieme ai miei client.

💡Suggerimento professionale: utilizza Writesonic AI Article Writer 5. 0 per generare una bozza di contenuto di lunga durata, quindi perfezionala con Chatsonic per idee di slogan e Photosonic per immagini. Crea la tua campagna di marketing in linea con il tuo marchio, da slogan accattivanti a contenuti e grafica coinvolgenti utilizzando un'unica piattaforma.

5. Ahrefs (Il migliore per generatori di slogan IA gratis)

via Ahrefs

Cerca parole chiave per creare slogan accattivanti in Ahrefs e utilizza il suo generatore di slogan IA (gratuito) per sviluppare slogan.

Sebbene il generatore di slogan di Ahrefs sia semplice, la sua vera potenza risiede nella ricerca delle parole chiave. Prima di finalizzare uno slogan, i marketer possono utilizzare Ahrefs per testare la difficoltà delle parole chiave, il volume di ricerca e l'utilizzo da parte dei concorrenti per i termini pertinenti. Ciò garantisce che gli slogan non siano solo accattivanti, ma anche efficaci dal punto di vista SEO.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ahrefs

Scegli il numero di varianti che desideri generare

Analizza gli slogan e i testi di marketing di maggior successo dei tuoi concorrenti grazie alla funzionalità Site Explorer

Scrivi slogan originali in base all'attività di ricerca del tuo pubblico di riferimento utilizzando Keywords Explorer

Limiti di Ahrefs

Le risposte possono essere generiche e ripetitive

Sebbene il generatore di slogan IA sia gratuito, le altre funzionalità/funzioni hanno un prezzo elevato

Prezzi di Ahrefs

Free

Lite: 129 $/utente al mese

Standard: 249 $/utente al mese

Avanzato: 449 $/utente al mese

Enterprise: 1499 $/mese (commit annuale richiesto)

Valutazioni e recensioni di Ahrefs

G2: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 550 recensioni)

6. Grammarly (ideale per perfezionare e rifinire i testi degli slogan)

via Grammarly

Tra gli strumenti che controllano la qualità della scrittura, Grammarly si distingue per le sue capacità di correzione in tempo reale e i suggerimenti dettagliati che vanno oltre le semplici correzioni grammaticali di base.

GrammarlyGO, il co-autore generativo IA, è particolarmente utile per scrivere uno slogan efficace che rispecchi lo stile del tuo marchio. Per redigere uno slogan per un prodotto, inserisci i termini chiave relativi al tuo prodotto e GrammarlyGO genererà diverse opzioni in pochi secondi.

I suggerimenti di slogan di Grammarly migliorano notevolmente se abbinati alle opzioni personalizzate di impostazione degli obiettivi. Imposta il tono (amichevole, formale, sicuro), definisci il tuo pubblico di riferimento, scegli il tuo intento (informare, persuadere) e lascia che GrammarlyGO perfezioni i tuoi slogan di conseguenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grammarly

Analizza i contenuti delle pagine web per garantire l'originalità ed evitare plagio involontario

Imposta obiettivi di scrittura personalizzati in base allo scopo e al pubblico dei tuoi contenuti

Sfrutta il supporto multilingue, come l'inglese americano, britannico, canadese e australiano

Limiti di Grammarly

Può creare più errori a causa di problemi software in Documenti Google o nelle email

Assistenza limitata per la regolazione del tono nelle lingue diverse dall'inglese

Prezzi di Grammarly

Free

Pro: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2: 4,7/5 (oltre 9.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7.000 recensioni)

🧠 Curiosità: per quanto riguarda il ricordo del marchio, ovvero ciò che il pubblico ricorda del tuo marchio, l'influencer marketing aumenta il tasso di ricordo assistito del 79% e i contenuti di marca dell'81%.

7. Shopify (ideale per creare slogan specifici per settore)

via Shopify

Il generatore di slogan gratuito di Shopify ha un'interfaccia pulita e intuitiva. Con pochi clic, puoi generare centinaia di slogan accattivanti.

Sfoglia i numerosi nomi di settori e crea slogan specifici digitando la parola chiave.

Il generatore di slogan di Shopify è ottimo per gli imprenditori che lanciano marchi di e-commerce di nicchia. Una volta generato lo slogan, puoi applicarlo rapidamente alla home page del tuo negozio Shopify, alle schede dei prodotti o ai banner pubblicitari utilizzando le integrazioni incorporate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Shopify

Scegli tra centinaia di slogan basati sulle tue parole chiave

Personalizza i tuoi slogan per mettere in risalto il messaggio del tuo marchio e i tuoi punti di forza

Accedi a ulteriori risorse di marketing e branding tramite il kit di strumenti integrato di Shopify

Limiti di Shopify

Opzioni di personalizzazione limitate per mettere a punto gli slogan generati

La generazione in blocco può risultare in slogan ripetitivi o generici

Prezzi Shopify

Free

Base: 29 $/mese per utente

Shopify: 79 $ al mese per piccoli team

Avanzato: 299 $/mese per grandi aziende

Valutazioni e recensioni di Shopify

G2: 4,4/5 (oltre 4.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 6.500 recensioni)

8. Jasper IA (il migliore per creare slogan specifici per i clienti)

via Jasper IA

Descrivi i tuoi potenziali clienti a Jasper IA e altri dettagli relativi al marchio e crea contenuti. Puoi farlo con il modello Perfect Headline: inserisci dettagli come descrizioni dei prodotti, nome dell'azienda, contesto, avatar del cliente e tono di voce.

Un altro metodo per creare slogan utilizzando Jasper IA è la funzione ricetta di Boss Mode. Accetta campi di input simili, ma consente di eseguire comandi specifici per la generazione di slogan tramite CTRL/CMD + Maiusc + Invio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper IA

Utilizza l'ampia varietà di modelli di scrittura di contenuti per generare tutti i tipi di articoli

Crea slogan in 25 lingue

Riutilizza i contenuti esistenti in titoli concisi

Limiti di Jasper IA

Gli utenti impiegano tempo per imparare a utilizzare tutte le funzionalità/funzioni in modo efficace

L'impostazione dei prompt e del contesto può essere difficile

Prezzi di Jasper IA

Gratis: versione di prova di 7 giorni

Autore: 49 $ al mese per postazione

Pro: 69 $ al mese per postazione

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4,7/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper IA

Mi piace anche il fatto che mi aiuti a creare slogan o titoli brevi e accattivanti che posso utilizzare sui social media, nelle email o in altri lavori richiesti nel campo del marketing. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace anche il fatto che mi aiuti a creare slogan o titoli brevi e accattivanti che posso utilizzare sui social media, nelle email o in altri lavori richiesti nel campo del marketing. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

9. Designhill Slogan Generator (Il migliore per creare slogan ottimizzati per le parole chiave)

tramite Designhill Slogan Generator

Designhill Slogan Generator è come chattare con un amico che ha idee creative sulle esigenze di branding e marketing della tua azienda.

Inserisci la parola chiave del tuo marchio e genera immediatamente slogan su misura per quel focus, rendendoli altamente pertinenti ai tuoi canali di marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di Designhill Slogan Generator

Sfrutta un'interfaccia intuitiva che non richiede competenze tecniche

Scegli tra oltre 100 opzioni di slogan pensati appositamente per le parole chiave relative al tuo marchio

Copia gli slogan con un clic, salvando e confrontando facilmente i tuoi preferiti

Limiti di Designhill Slogan Generator

Alcuni slogan potrebbero richiedere una leggera modifica per adattarsi allo stile del tuo marchio

Nessun supporto multilingue

Prezzi di Designhill Slogan Generator

Free

Valutazioni e recensioni di Designhill Slogan Generator

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

10. Hypotenuse IA (il migliore per rigenerare slogan all'infinito)

tramite Hypotenuse IA

Per ottenere i migliori risultati, descrivi in dettaglio la voce del tuo marchio e le esigenze dei tuoi clienti: Hypotenuse IA utilizzerà queste informazioni per generare slogan mirati.

Hypotenuse IA ti offre sei opzioni e la libertà di apportare le modifiche desiderate. Inoltre, se non ti piace nulla, puoi semplicemente generarlo di nuovo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hypotenuse IA

Usa oltre 50 modelli di contenuti personalizzabili

Sfrutta lo strumento di ricerca basato sul web per ottenere informazioni immediate

Accedi a funzionalità/funzioni avanzate di scrittura di articoli per sviluppare testi di marketing basati sui tuoi slogan

Limiti di Hypotenuse AI

Genera contenuti ripetitivi occasionali quando si utilizzano prompt simili

Funzionalità/funzioni di assistenza tramite chat limitate

Prezzi di Hypotenuse IA

Free

Voce: 29 $/mese

Essenziale: 87 $/mese

Blog Pro: 230 $ al mese

Blog personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hypotenuse IA

G2: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Hypotenuse IA

Lo utilizziamo per il brainstorming e per scrivere le descrizioni dei nostri prodotti, i post sui social media, i testi delle landing page e alcuni altri tipi di contenuti di marketing. Ci ha dato ottime idee e siamo in grado di produrre e modificare i contenuti con il tono e il linguaggio specifici che funzionano per noi.

Lo usiamo per il brainstorming e per scrivere le descrizioni dei nostri prodotti, i post sui social media, i testi delle landing page e alcuni altri tipi di contenuti di marketing. Ci ha dato ottime idee e siamo in grado di produrre e modificare i contenuti con il tono e il linguaggio specifici che funzionano per noi.

11. Facile facile. IA (Ideale per generare slogan con linee guida del marchio)

Puoi addestrare Easy-Peasy. IA con linee guida specifiche del marchio, esempi e tonalità per mantenere la coerenza tra gli slogan generati. Utilizza GPT-4 per comprendere il contesto e creare frasi in linea con la personalità del tuo marchio.

Facile facile. L'assistente IA, Marky, aiuta a perfezionare gli slogan utilizzando un'elaborazione avanzata del linguaggio naturale.

Facile facile. Le migliori funzionalità/funzioni IA

Genera slogan in oltre 40 lingue

Accedi a oltre 200 modelli IA per semplificare il lavoro

Carica file PDF relativi al marchio e poni domande all'IA per campagne di marketing più mirate

Facile facile. Limiti dell'IA

Alcune funzionalità avanzate richiedono un periodo di apprendimento per i nuovi utenti

Potrebbe mancare di accuratezza nei contenuti generati

Facile facile. Prezzi IA

Free

Starter: 16 $/utente al mese

Unlimited 50: 24 $ al mese per utente

Unlimited: 32 $/utente al mese

Facile facile. Valutazioni e recensioni IA

G2: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? Secondo il 93% dei leader di marketing, i professionisti del marketing devono sapere come utilizzare l'IA nel loro flusso di lavoro.

Genera slogan e crea l'identità del tuo marchio con ClickUp

Creare slogan memorabili che rimangano impressi nella mente delle persone non è un'attività facile. Ma con il giusto generatore di slogan IA, puoi catturare la personalità del tuo marchio in una frase che risuoni con il tuo pubblico.

Sebbene tutti questi strumenti possano aiutarti a generare slogan accattivanti e testarne diverse varianti, solo ClickUp combina la creazione di slogan con la gestione completa del flusso di lavoro e delle campagne.

ClickUp crea una posizione centrale per archiviare le risorse del marchio, collaborare con i membri del team e monitorare le campagne di marketing. Così, una volta terminata la creazione dello slogan del tuo marchio, potrai continuare a utilizzarlo nello stesso posto in cui hai creato il tuo slogan.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso e provalo! 🎉