i 10 migliori modelli di piano di continuità aziendale per essere sempre pronti nel 2025

I disastri non mandano inviti nel calendario! Un semplice guasto al sistema o un'interruzione di corrente possono gettare nel caos le operazioni aziendali.

Ecco perché un piano di continuità operativa (BCP) è essenziale. Ma scriverne uno da zero richiede tempo. Ecco i modelli di continuità operativa. 💁🏽‍♂️

Questi modelli pronti all'uso proteggono le tue risorse e il tuo tempo, eliminano le congetture dal piano e aiutano la tua azienda a riprendersi più velocemente.

Per semplificare le cose, abbiamo creato un elenco di 10 modelli di piano di continuità aziendale gratis che puoi usare subito. Pronto? Esploriamoli!

Cosa sono i modelli di piano di continuità aziendale?

Un modello di piano di continuità aziendale (BCP) è un quadro predefinito e pronto all'uso che aiuta le organizzazioni a prepararsi e a rispondere a interruzioni improvvise.

Descrive i passaggi necessari per garantire la continuità delle operazioni aziendali critiche durante le emergenze come disastri naturali, attacchi informatici o guasti del sistema.

🌻 Esempio: se un'azienda subisce un improvviso crash del server poco prima del lancio di un prodotto importante, il team può fare affidamento su un modello di continuità aziendale per seguire i passaggi esatti necessari per ripristinare i sistemi critici, comunicare con le parti interessate e ridurre al minimo i tempi di inattività.

Un buon modello di piano di continuità aziendale include la valutazione dei rischi, le strategie di risposta, le procedure di ripristino e altri elementi chiave per rispondere alle emergenze. È possibile personalizzarlo per adattarlo alle esigenze specifiche di qualsiasi azienda, grande o piccola.

*ecco come si presenta il layout di un piano di continuità aziendale di base

📌 Ridurre al minimo i tempi di inattività: un modello di piano di continuità operativa aiuta a stabilire chiari passaggi di risposta, flussi di lavoro alternativi e formazione dei dipendenti per affrontare le interruzioni. Ciò garantisce che la tua azienda possa riprendersi rapidamente, riducendo la perdita di produttività e di entrate

📌 Proteggi la reputazione: essere preparati dimostra a clienti e partner che sei affidabile, anche in situazioni difficili

📌 Rispettare la conformità: Molti settori devono mantenere legalmente un BCP per garantire la stabilità operativa. Ad esempio, la FINRA richiede alle società finanziarie negli Stati Uniti di creare e mantenere BCP scritti per le emergenze o le interruzioni importanti, mentre l'HIPAA li impone ai provider sanitari per salvaguardare i dati dei pazienti. Anche le agenzie governative, i servizi pubblici, le telecomunicazioni e i settori energetici hanno bisogno di BCP per sostenere i servizi critici

📌 Aumentare la fiducia dei dipendenti e dei clienti: un piano di continuità aziendale chiaro aiuta il team a sentirsi sicuro e a sapere cosa fare durante le emergenze

📌 Risparmiare risorse: pianificare in anticipo può aiutare a evitare costose decisioni dell'ultimo minuto e sprechi di risorse

Scopri come dare priorità alle attività di continuità aziendale! 👇

🧠 Lo sapevi? Il piano di continuità aziendale ha avuto origine dal lavoro richiesto dal ripristino di emergenza negli anni '70, inizialmente concentrato sul recupero dei dati e dell'IT, per poi espandersi fino a comprendere tutte le funzioni aziendali critiche.

Cosa rende un modello di piano di continuità aziendale valido?

Ecco cosa dovrebbe includere un buon modello di piano di continuità aziendale:

Struttura e organizzazione chiare

Dovrebbe organizzare le informazioni in modo logico, suddividendo i passaggi di emergenza, i contatti e le fasi di ripristino in modo che chiunque possa seguirli sotto pressione.

Chiarezza e accessibilità

Un linguaggio chiaro e disposizioni per una corretta pianificazione organizzativa rendono un modello utile in situazioni di forte stress. Dovrebbe evitare il gergo tecnico, in modo che i team agiscano immediatamente invece di affannarsi per capire chi deve assumere il comando durante una crisi.

Personalizzabile per la tua azienda

Il modello dovrebbe essere facilmente personalizzabile. Dovrebbe includere segnaposto o prompt per aiutarti ad aggiungere dettagli specifici sulle tue operazioni, sui ruoli del team e sulle risorse.

Linee guida per test e revisione

Un buon modello deve includere sezioni per testare, valutare e rivedere il piano di continuità operativa per misurarne l'efficacia. Dovrebbe consentire aggiornamenti basati sui risultati dei test, garantendo che il piano possa gestire interruzioni importanti.

Integrazione con i sistemi esistenti

Il modello giusto si integrerà facilmente con i protocolli aziendali esistenti, come il ripristino di emergenza IT, la risposta alle emergenze, il software di gestione aziendale e i piani di comunicazione in caso di crisi, per garantire un ripristino fluido e senza problemi.

📖 Per saperne di più: Tecniche più efficaci per il miglioramento dei processi aziendali

I 10 migliori modelli di piano di continuità aziendale

ClickUp ti offre i 10 migliori modelli di piani di continuità aziendale che illustrano il processo e le strategie passo dopo passo per mantenere l'attività in funzione quando le cose vanno storte.

1. Modello di piano di continuità aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Costruisci un piano strategico di continuità aziendale con il modello di piano di continuità aziendale di ClickUp

Quando si scatena il caos, l'ultima cosa che si desidera è l'incertezza e il panico tra i membri del team. Il modello di piano di continuità aziendale ClickUp può aiutare a evitare tali situazioni.

È come il manuale di emergenza della tua azienda che guida la tua organizzazione su come rispondere a potenziali interruzioni. Con questo modello, puoi creare un piano solido per la valutazione e l'analisi dei rischi, il ripristino dell'attività e il processo di test e revisione.

🌻 Perché amerai questo modello:

Dare priorità alle attività aziendali critiche con la visualizzazione delle priorità

Visualizza il tuo piano di continuità aziendale e monitora gli elementi di azione

Organizza le attività in diverse categorie e monitora lo stato con la vista Elenco

Integrare le funzionalità/funzioni di project management di ClickUp nel piano di continuità

Utilizza ausili visivi e sezioni codificate per colore per dare priorità alle attività

🌟 Ideale per: Teams, risk manager e business leader che necessitano di una soluzione collaborativa, organizzata e adattabile per la pianificazione della continuità aziendale.

2. Modello di piano di emergenza ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica in modo intelligente qualsiasi emergenza con il modello di piano di emergenza ClickUp

La pianificazione della continuità consiste nell'adattarsi, ma la pianificazione di emergenza implica reagire con un piano B.

Se vuoi un piano di emergenza, prova il modello di piano di emergenza di ClickUp.

Ti aiuta a individuare l'esatta fase di qualsiasi rischio, se è appena emerso, in fase di sviluppo o in fase di risoluzione. Questo modello di piano di emergenza aiuta inoltre ad assegnare ruoli chiari, in modo da sapere chi sta monitorando la situazione e valutando la probabilità di escalation.

Oltre a identificare i rischi, questo modello aiuta a mappare le risorse disponibili, ad assegnare il personale per azioni specifiche e a testare strategie di risposta alternative.

🌻Perché amerai questo modello:

Creare un piano personalizzato basato sui rischi previsti

Identificare e dare priorità ai rischi in ogni fase del piano di emergenza con la visualizzazione dei rischi per fase

Organizza e monitora lo stato di avanzamento di ciascun piano con la visualizzazione del piano

🌟 Ideale per: Responsabili del rischio, responsabili di progetto e titolari di aziende che necessitano di piani di backup per situazioni critiche.

💡Suggerimento: Assicurati che il tuo piano rimanga efficace programmando revisioni ed esercitazioni periodiche. Imposta promemoria in ClickUp per valutare e mantenere la rilevanza del tuo BCP nel tempo.

3. Modello ClickUp per matrice di probabilità e impatto

Ottieni il modello gratis Stimare il rischio come mai prima d'ora con il modello ClickUp della matrice di probabilità e impatto

Hai mai usato una matrice a griglia a 9 caselle per valutare le prestazioni dei dipendenti? Il modello ClickUp per matrice di probabilità e impatto utilizza un approccio simile per identificare e prevenire i rischi aziendali.

È possibile tracciare i rischi in base alla loro probabilità e alla gravità del loro impatto.

Vuoi visualizzare eventi ad alto rischio e ad alta probabilità? Facile. Anticipando e preparandosi a possibili ostacoli, questo modello aiuta il tuo team ad affrontare in modo proattivo i problemi prima che si aggravino.

🌻Perché amerai questo modello:

Visualizza i rischi e pianifica gli elementi di azione prioritari

Valutare il rischio associato a ciascuna attività con la matrice di probabilità e impatto Visualizzare

Valutazione della probabilità e dell'impatto di ciascun rischio su una scala da 1 a 5

🌟 Ideale per: Project manager, team di valutazione del rischio e analisti aziendali che mirano a visualizzare e dare priorità alla gestione del rischio.

Ottieni immediatamente informazioni contestuali e critiche sulle attività relative alla continuità aziendale con ClickUp Brain

📖 Per saperne di più: Modelli di gestione del cambiamento gratis con esempi di piani

4. Modello di analisi dell'impatto aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che ogni reparto abbia pronta una risposta al rischio con il modello di analisi dell'impatto aziendale di ClickUp

Il modello di analisi dell'impatto aziendale (BIA) di ClickUp ti aiuta a garantire la continuità aziendale identificando e dando priorità ai componenti di sistema e collegandoli ai processi mission-critical che supportano. Ti guida nella valutazione della criticità dei processi di ripristino, nella determinazione delle risorse necessarie e nella definizione delle priorità per il lavoro richiesto per il ripristino del sistema.

Descrivendo in dettaglio il potenziale impatto delle interruzioni del sistema, compresi il tempo massimo di inattività consentito (MAD), gli obiettivi di tempo di recupero (RTO) e gli obiettivi di punto di recupero (RPO), il modello garantisce che siate preparati anche in caso di interruzioni impreviste.

🌻 Perché amerai questo modello:

Identifica tutti i componenti del sistema, sia hardware che software, che supportano i processi critici, assicurandoti di essere a conoscenza di ogni dipendenza

Organizza tutti i dettagli critici, come le informazioni sui reparti, le risorse necessarie, le priorità di ripristino e le approvazioni, in un unico posto, rendendo molto più agevoli gli audit e la pianificazione della continuità

Disporre le valutazioni d'impatto in modo semplice ma strutturato, in modo da poter classificare le interruzioni come gravi, moderate o minime e dare priorità alle risposte di conseguenza

🌟 Ideale per: Responsabili IT, responsabili delle operazioni e professionisti della gestione del rischio che necessitano di un approccio pratico all'analisi delle interruzioni aziendali.

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Sia che si invino note di follow-up o che si utilizzino fogli di calcolo, il processo è spesso dispersivo e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione senza soluzione di continuità delle conversazioni in attività, in modo che il tuo team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

5. Modello di piano di emergenza ClickUp

Ottieni il modello gratis Prepara il tuo team a qualsiasi emergenza con il modello di piano di emergenza ClickUp

Il modello di piano di emergenza ClickUp è il tuo centro di comando per la gestione delle crisi sul posto di lavoro, come incendi, interruzioni di corrente o emergenze mediche.

Questo modello organizza ogni dettaglio critico, dalle vie di evacuazione ai contatti di emergenza, ai protocolli di risposta e altro ancora, in modo che il tuo team sappia esattamente cosa fare in caso di confusione. Garantisce che i dipendenti abbiano accesso alle informazioni corrette prima e dopo un incidente.

🌻 Perché amerai questo modello:

Elenco di contatti di emergenza, incarichi e responsabilità in un unico posto

Attiva le notifiche in tempo reale per rimanere aggiornato sullo stato

Includere le posizioni delle uscite, degli allarmi antincendio e delle stazioni di primo soccorso, in modo che nessuno rimanga a cercare in caso di crisi

Assicurati che le persone giuste gestiscano i piani operativi critici quando si verifica un'emergenza

🌟 Ideale per: Responsabili di ufficio, addetti alla sicurezza e team responsabili della preparazione alle emergenze sul posto di lavoro.

💡Suggerimento: Automatizza i flussi di lavoro con le Automazioni di ClickUp per ricevere notifiche immediate quando vengono raggiunte determinate soglie di rischio o vengono aggiornate attività critiche. In questo modo il tuo team sarà sempre informato e potrà rispondere prontamente ai problemi emergenti.

6. Modello ClickUp per il piano di emergenza sul posto di lavoro

Ottieni il modello gratis Documenta le vie di fuga di emergenza e tieni i contatti importanti in un unico posto con il modello di piano d'azione di emergenza sul posto di lavoro di ClickUp

La sicurezza del tuo team dovrebbe sempre venire prima di tutto, specialmente durante le emergenze. Il modello di piano d'azione per le emergenze sul posto di lavoro di ClickUp assicura che ogni dipendente sappia esattamente cosa fare quando si verifica un'emergenza.

Con percorsi di evacuazione chiari, ruoli assegnati e accesso immediato ai contatti di emergenza, tutti sono preparati e sicuri in situazioni critiche.

Inoltre, questo modello è conforme alle linee guida OSHA per le emergenze, aiutando la tua azienda a rimanere conforme e a dare priorità al benessere dei dipendenti.

🌻 Perché amerai questo modello:

Personalizza e documenta i percorsi di evacuazione specifici per il layout del luogo di lavoro

Una rubrica integrata assicura che i vigili del fuoco, la polizia o l'assistenza medica siano a portata di chiamata

Assicurati che tutte le procedure di emergenza siano conformi agli standard OSHA

🌟 Ideale per: Responsabili della sicurezza, facility manager e professionisti delle risorse umane responsabili dello sviluppo e dell'implementazione dei protocolli di emergenza sul posto di lavoro.

🧠 Lo sapevi? I datori di lavoro devono avere un piano d'azione d'emergenza scritto se gli standard dell'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) lo richiedono. Le piccole imprese con 10 o meno dipendenti possono comunicarlo oralmente. Il piano deve coprire la reportistica degli incendi, l'evacuazione, le operazioni critiche, i compiti di soccorso e una persona di contatto per la guida.

7. Modello ClickUp per il piano d'azione in caso di incidente

Ottieni il modello gratis Preparare piani d'azione dettagliati in caso di incidente con il modello ClickUp per il piano d'azione in caso di incidente

Per rendere agevole la reportistica degli incidenti, molte aziende, in particolare quelle IT, utilizzano i piani d'azione per gli incidenti (IAP), e il modello di piano d'azione per gli incidenti di ClickUp rende la creazione di uno di questi un'operazione semplice.

Con sezioni separate per il riepilogo/riassunto dell'incidente, il piano di esecuzione, le informazioni di contatto, l'organizzazione dell'incidente e l'elenco delle assegnazioni, il modello garantisce un approccio strutturato e senza panico per tornare rapidamente in carreggiata.

🌻 Perché amerai questo modello:

Monitoraggio dei dettagli critici come le condizioni meteorologiche, i limiti delle risorse e l'impatto degli incidenti, il tutto visualizzabile in un'unica schermata

Assegnare attività, registrare contatti chiave e mantenere connessi i team di risposta

Registra ogni passaggio effettuato, rendendo gli audit e la reportistica più semplici che mai

🌟 Ideale per: Responsabili IT, team di risposta agli incidenti e responsabili delle operazioni che cercano un approccio strutturato per gestire interruzioni impreviste.

📖 Per saperne di più: Come implementare la gestione del ciclo di vita IT

8. Modello ClickUp per la segnalazione di incidenti informatici

Ottieni il modello gratis Creare report dettagliati sugli incidenti informatici in pochi minuti utilizzando il modello di report sugli incidenti informatici di ClickUp

Senza un rapporto sull'incidente solido, ogni minuto che passa può causare perdite di denaro e di fiducia. Il modello di rapporto sull'incidente IT di ClickUp ti aiuta a registrare ogni incidente in dettaglio, in modo da avere registrazioni accurate di tutti gli incidenti e delle relative soluzioni.

È dotato di campi separati per eliminare la confusione: ad esempio, è possibile vedere in un istante il software interessato, il reparto assegnato, il livello dell'impatto, il tipo di incidente e altro ancora. Il modello aiuta anche a documentare la migliore linea d'azione attraverso il campo delle raccomandazioni.

Inoltre, grazie alle liste di controllo integrate, alle attività secondarie e alla reportistica strutturata, questo modello rende il monitoraggio dei problemi IT meno caotico e molto più funzionale.

🌻 Perché amerai questo modello:

Classificare ogni incidente con campi predefiniti per ottenere dati chiari e strutturati invece di note sparse

Utilizza la lista di controllo degli incidenti per confermare che il problema è stato segnalato, esaminato e risolto correttamente

Individuare le cause principali e le azioni preventive per aiutare i team a evitare gli stessi problemi in futuro

🌟 Ideale per: Responsabili IT, team addetti alla sicurezza e responsabili della conformità che necessitano di un monitoraggio accurato e strutturato degli incidenti senza inutili scambi di informazioni.

📖 Per saperne di più: Come implementare un processo di pianificazione delle capacità IT con esito positivo

9. Modello ClickUp per un semplice rapporto post-azione

Ottieni il modello gratis Crea un rapporto post-azione che evidenzi le intuizioni e le prestazioni principali con il modello di rapporto post-azione semplice di ClickUp

Un After-Action Report (AAR) può essere travolgente: pagine e pagine di analisi, valutazioni piene di gergo e una montagna di dati. Ma con il modello ClickUp Simple After Action Report, si ottiene un modo chiaro e strutturato per catturare la portata dell'evento, gli obiettivi, i partecipanti e i rischi chiave.

Invece di annegare in dettagli eccessivi, si ottengono informazioni precise per perfezionare le strategie, migliorare i piani di risposta e prendere decisioni più intelligenti.

🌻 Perché amerai questo modello:

Creare un formato strutturato per documentare gli obiettivi dell'evento, i rischi e le osservazioni chiave

Utilizza un sistema di valutazione chiaro (P, S, M, U) per valutare le prestazioni nelle capacità principali

Includere sezioni per i punti di forza, le aree di miglioramento e le azioni correttive

Monitoraggio della responsabilità tramite l'assegnazione di titolari e scadenze per i passaggi dell'azione

🌟 Ideale per: Project manager, team di risposta alle emergenze, professionisti della gestione del rischio e chiunque abbia bisogno di un approccio chiaro e pratico all'analisi post-evento.

✨ Curiosità: ISO 22301 è uno standard internazionale per i sistemi di gestione della continuità aziendale. Fornisce un quadro di riferimento per la pianificazione, l'implementazione e il miglioramento continuo delle strategie di protezione contro gli incidenti che causano interruzioni.

10. Modello ClickUp per il piano di comunicazione in caso di incidente

Ottieni il modello gratis Elimina tutti i colli di bottiglia nella comunicazione con il modello ClickUp per il piano di comunicazione in caso di incidente

Gli incidenti sono imprevedibili e disporre di una chiara strategia di comunicazione è essenziale per gestirli in modo efficace. Il modello di piano di comunicazione degli incidenti di ClickUp fornisce ai team gli strumenti necessari per stabilire un quadro di comunicazione strutturato durante le emergenze.

Garantisce che ogni interruzione, disservizio o problema di servizio segua un flusso di comunicazione strutturato, definendo ciò che si qualifica come incidente e fornendo modelli di risposta predefiniti per ogni fase: indagine, risoluzione e risolto.

🌻 Perché amerai questo modello:

Segui un approccio strutturato alla comunicazione con gli stakeholder

Garantire aggiornamenti accurati e tempestivi assegnando un responsabile dedicato agli incidenti e alle comunicazioni

Tieni sotto controllo le email, gli aggiornamenti di Slack e gli annunci in un unico posto attraverso il monitoraggio della comunicazione multicanale

🌟 Ideale per: Team IT, service provider e responsabili delle operazioni che necessitano di un modo strutturato per comunicare gli incidenti senza confusione o ritardi.

📖 Per saperne di più: I migliori strumenti di supporto clienti

Piano di continuità aziendale con i modelli pronti all'uso di ClickUp

Le interruzioni impreviste possono mettere fuori strada la tua attività. E senza un piano chiaro, riprendersi da una battuta d'arresto può essere difficile, ma non se collabori con ClickUp.

I modelli di piano di continuità aziendale formattati in modo intelligente da ClickUp ti aiutano a essere pronto per qualsiasi situazione. Le sezioni predefinite ti guidano attraverso le valutazioni dei rischi e i passaggi di ripristino, assicurando che nulla venga trascurato. Assegna facilmente i ruoli, monitora gli aggiornamenti e mantieni accessibili le informazioni critiche, tutto in un unico posto.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e salvaguarda il futuro della tua azienda.