13 modelli gratis di liste della spesa per fare la spesa in modo semplice

Creare una lista della spesa può semplificare la tua esperienza di acquisto, facendoti risparmiare tempo e denaro e assicurandoti di non dimenticare elementi essenziali.

Che tu stia pianificando i pasti della settimana o semplicemente facendo la spesa, avere un elenco ben organizzato può fare la differenza.

In questo blog esploreremo 13 modelli di liste della spesa gratis che soddisfano varie esigenze e preferenze. Dal design minimalista ai layout completi, questi modelli sono perfetti per chiunque voglia migliorare l'efficienza della spesa e godersi un'esperienza senza stress al supermercato.

Iniziamo! 🌟

Cosa sono i modelli di lista della spesa?

I modelli di lista della spesa sono elenchi strutturati con layout predefiniti che ti aiutano a organizzare la tua esperienza di acquisto ed evitare di rimanere senza scorte. Sono personalizzabili in base alle tue esigenze. Sia che tu preferisca un modello di lista della spesa stampabile o una soluzione digitale, avere una lista di controllo della spesa completa e già pronta facilita la tua esperienza di acquisto.

Una tipica lista della spesa contiene latticini, carne, verdura, frutta, generi di prima necessità, oli, ecc., che si trovano in diversi punti all'interno del negozio. Un modello di lista della spesa categorizza questi prodotti e consente di selezionare quelli necessari e menzionarne le quantità in anticipo. In questo modo, non è necessario vagare per il negozio.

Inoltre, tali elenchi consentono di includere note aggiuntive accanto a ciascun elemento. Quindi, se hai bisogno di acquistare un particolare elemento di una specifica marca per aiutarti a pianificare meglio la tua settimana, non devi ricordartelo; il tuo elenco ti farà da promemoria.

🧠 Curiosità: Secondo uno studio della Stern School of Business, sono stati acquistati più dell'80% degli elementi dell'elenco della spesa, il che ne evidenzia l'efficacia negli acquisti di generi alimentari.

Cosa rende un modello di lista della spesa valido?

Un modello di elenco della spesa ben progettato semplifica gli acquisti, riduce la fatica decisionale e aiuta a rispettare il budget. Dovrebbe essere organizzato, adattabile e abbastanza intuitivo da semplificare la routine e adattarsi alle mutevoli esigenze. Ecco cosa distingue un ottimo modello:

Categorizzazione chiara: Organizza per categorie (ad esempio, prodotti freschi, latticini, dispensa) per navigare nel negozio in modo efficiente ed evitare di tornare indietro

Quantità specifiche: includere i campi quantità e unità per chiarire esattamente quanto serve

Promemoria: Ricevi promemoria come preferenze di marca, elementi in vendita o sostituzioni

Rimani concentrato: Dai la priorità agli elementi essenziali con una sezione "Must-Have" per rimanere concentrato sulle necessità prima di aggiungere extra

Monitoraggio degli elementi: formattare una lista di controllo per monitorare gli elementi mentre si fa la spesa e ridurre visivamente le dimenticanze

*layout intuitivi: design flessibile con righe o spazi vuoti per aggiunte dell'ultimo minuto o acquisti d'impulso

Proprietà di sincronizzazione: sincronizzazione con i piani dei pasti collegando gli ingredienti alle ricette settimanali, riducendo al minimo gli sprechi e gli acquisti ridondanti

🔎 Lo sapevi? Il 44% degli acquirenti ritiene di spendere meno quando utilizza una lista della spesa.

13 modelli di liste della spesa gratis che fanno risparmiare tempo

Ogni modello è stato progettato per uno scopo diverso, dall'organizzazione della spesa alla pianificazione efficace dei pasti per la famiglia, alla stima dei costi delle ricette e dei livelli delle scorte e molto altro ancora. Capire ciascuno di essi individualmente può sembrare scoraggiante poiché includono un certo gergo tecnico.

Fortunatamente, abbiamo quello che fa per te con questo set completo di 13 modelli gratis di liste di controllo della spesa da ClickUp, l'app Tutto per il lavoro, e altre piattaforme come Documenti Google e Vertex42.

1. Modello per il piano pasti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano pasti più sani, risparmiare tempo e denaro con il modello di pianificazione dei pasti ClickUp

Pianificare i pasti è noioso e potresti sentirti sopraffatto, soprattutto se non effettui un monitoraggio dei tuoi bisogni alimentari. Il modello di pianificazione dei pasti di ClickUp, adatto ai principianti, è la soluzione ideale per una pianificazione efficace dei pasti che promuove un'alimentazione più sana e fa risparmiare tempo e denaro.

Questo modello ti consente di pianificare i pasti settimanali, creare liste della spesa, monitorare le ricette aggiunte ai preferiti e monitorare i tuoi obiettivi dietetici. Il modello può essere facilmente adattato alle tue esigenze e preferenze specifiche con campi e visualizzazioni personalizzabili.

Cosa ti piacerà:

Archivia e organizza le tue ricette preferite all'interno del modello per un facile accesso

Monitoraggio dell'apporto nutrizionale e monitoraggio dello stato di avanzamento verso gli obiettivi di salute

Piano dei pasti in base al budget e monitoraggio delle spese alimentari

Visualizza il tuo piano settimanale dei pasti con una visualizzazione a calendario per un facile riferimento

Ideale per: chiunque desideri semplificare la pianificazione dei pasti, monitorare la propria dieta, risparmiare tempo e denaro o soddisfare esigenze dietetiche specifiche.

📚 Leggi anche: Modelli gratis per pianificare i pasti e risparmiare tempo

2. Modello per pianificare la spesa con ClickUp

Ottieni il modello gratis Usa il modello di pianificazione del menu di ClickUp per pianificare un menu da leccarsi i baffi per il tuo ristorante

Il modello di pianificazione dei menu di ClickUp ottimizza la pianificazione dei pasti per ristoranti, servizi di catering o uso personale. Ti aiuta a organizzare i menu, pianificare il pranzo e altri pasti, gestire le ricette e monitorare l'inventario.

Puoi semplificare la creazione del menu, garantire la coerenza dei prodotti e ridurre gli sprechi alimentari ottimizzando l'uso degli ingredienti. Collabora con il tuo team per trovare idee per il menu, monitorare le preferenze dei clienti e adattare facilmente i menu in base alla disponibilità stagionale o alle restrizioni dietetiche.

Cosa ti piacerà:

Progetta i tuoi menu per la settimana, il mese o qualsiasi periodo desiderato, garantendo varietà e coerenza

Usa ClickUp Brain per calcolare il costo di ogni ricetta e ottimizzare il budget e i prezzi

Monitoraggio di ingredienti e forniture per ridurre al minimo gli sprechi e assicurarsi di avere tutto ciò che serve

Crea menu speciali per le vacanze, eventi di catering o altre occasioni speciali

🎁 Bonus: Ecco un modello per il calcolo del budget per le ricette che abbiamo creato con ClickUp Brain in ClickUp Docs:

*ideale per: ristoranti, servizi di catering, aziende di consegna pasti e privati che desiderano semplificare il processo di pianificazione dei menu.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per pianificare il menu della cena

3. Modello ClickUp per il costo delle ricette

Ottieni il modello gratis Usufruisci di informazioni cruciali sui costi delle ricette con questo modello di costo delle ricette di ClickUp

Padroneggia l'arte del budget culinario con il modello di costo delle ricette di ClickUp! Questo modello di facile utilizzo ti consente di calcolare il costo delle tue creazioni culinarie. Inserisci gli ingredienti, le quantità e i costi unitari e il modello calcolerà automaticamente il costo totale della ricetta e il costo per porzione.

Inoltre, è possibile monitorare le fluttuazioni dei prezzi, sperimentare ingredienti diversi e scoprire alternative convenienti senza compromettere il sapore.

Cosa ti piacerà:

Monitoraggio dei prodotti di base della dispensa e dei loro prezzi per semplificare il calcolo dei costi delle ricette

Converti facilmente tra diverse unità di misura per calcolare i costi in modo accurato

Adatta le ricette a diverse dimensioni delle porzioni e ricalcola automaticamente i costi

Analizza la spesa per i diversi ingredienti e individua le aree in cui è possibile risparmiare

Ideale per: Cuochi casalinghi, food blogger, preparatori di pasti e chiunque voglia calcolare i costi delle ricette, gestire il proprio budget alimentare e fare scelte informate sui pasti.

💡 Consiglio dell'esperto: Trasforma le piccole pause in momenti produttivi affrontando attività rapide che ti mantengono organizzato ed efficiente. Prova questi semplici modi per tenere sotto controllo la tua valigia: Organizzati con un'app per la produttività come ClickUp

Ordina e rispondi alle email per cancellare la finestra In arrivo 📩

Pulisci e riordina la tua area di lavoro fisica 🧹

Organizza i file e riordina il desktop del computer 🗂️

Esegui un aggiornamento di sistema per mantenere il tuo computer ottimizzato 🔄

4. ClickUp Elenco semplice Da fare

Ottieni il modello gratis Prendi il controllo della tua giornata e raggiungi i tuoi obiettivi con facilità con il modello di elenco semplice Da fare di ClickUp

Il modello di lista delle cose da fare di ClickUp è la soluzione ideale per organizzare le attività e aumentare la produttività. Questo semplice modello fornisce un hub centralizzato per la gestione delle cose da fare, che si tratti di commissioni personali, progetti di lavoro o faccende domestiche. La sua interfaccia intuitiva e le funzionalità personalizzabili consentono di aggiungere facilmente attività, assegnare date di scadenza, impostare priorità e monitorare i progressi.

Questo modello semplifica la gestione delle attività, riduce lo stress e ti consente di ottenere di più. Suddividi i progetti di grandi dimensioni in attività più piccole e gestibili, collabora con gli altri e goditi la soddisfazione di spuntare gli elementi dall'elenco.

Cosa ti piacerà:

Assegna priorità alle tue attività per concentrarti su ciò che conta di più

Imposta le scadenze e ricevi promemoria per completare tutto in tempo

Monitora il tuo stato e mantieni la motivazione mentre spunti le attività completate

Creare stati personalizzati per riflettere il flusso di lavoro e monitorare lo stato delle attività

Ideale per: Individui e team che desiderano organizzare le attività, gestire il tempo in modo efficace e migliorare la produttività.

📮 ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per il monitoraggio degli elementi di azione, ma il 36% si affida ancora ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per l'acquisizione delle decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero finire sepolte in chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività attuabili tra tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.

5. Modello di elenco di base ClickUp

Ottieni il modello gratis Annota tutto, ovunque ti trovi, con il modello di elenco di base di ClickUp

Il modello di elenco di base di ClickUp è un modo semplice ma efficace per organizzare le attività, semplificare i flussi di lavoro e aumentare la produttività. Che si tratti di gestire le cose da fare quotidiane, tenere traccia delle attività cardine di un progetto o dare priorità agli incarichi chiave, questo modello fornisce un formato chiaro e strutturato per tenere tutto in un unico posto.

Progettato per essere flessibile ed efficiente, questo modello si adatta al tuo flusso di lavoro. Con campi personalizzabili, funzione drag-and-drop e collaborazione in tempo reale, tenere sotto controllo le attività e pianificare quotidianamente non è mai stato così facile.

Cosa ti piacerà:

Impostazione rapida e personalizzata per adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro, dall'uso personale a quello professionale

Collaborazione in tempo reale con commenti, assegnazione di attività e condivisione di file in un unico posto

Ottieni un'organizzazione flessibile delle attività con funzioni di ordinamento, filtro e raggruppamento per una migliore visibilità

Raggruppa, ordina e filtra le attività in base a scadenze, priorità o categorie per mantenere la concentrazione e rimanere organizzato

*ideale per: chiunque, dai project manager e team ai liberi professionisti e singoli individui, che cerca un modo semplice, collaborativo e personalizzabile per organizzare le attività, monitorare lo stato e aumentare la produttività.

*ecco cosa ha detto Catriona Parsons, direttrice di Bluelime Bespoke, sull'utilizzo di ClickUp:

Forniamo un servizio di lusso di catering privato e servizi di concierge, quindi siamo sempre in movimento. Lavorare da uno smartphone e utilizzare l'app ClickUp sono state sicuramente le cose più utili per me finora. Ad esempio, posso controllare i pagamenti ricevuti sul nostro account bancario senza dover aspettare di tornare a casa. Questo è un esempio di qualcosa che trovo incredibilmente utile.

Forniamo un servizio di lusso di catering privato e servizi di concierge, quindi siamo sempre in movimento. Lavorare da uno smartphone e utilizzare l'app ClickUp sono state sicuramente le cose più utili per me finora. Ad esempio, posso controllare i pagamenti ricevuti sul nostro account bancario senza dover aspettare di tornare a casa. Questo è un esempio di qualcosa che trovo incredibilmente utile.

6. Modello per l'inventario del ristorante ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni livelli ottimali di inventario del ristorante con il modello di inventario del ristorante ClickUp

Mantenere il corretto inventario delle materie prime è fondamentale per evitare l'eccesso di scorte o l'esaurimento delle scorte se si gestisce un ristorante. Il modello di inventario del ristorante ClickUp è la chiave per una gestione efficiente delle scorte e per ridurre al minimo lo spreco di cibo! Questo modello completo consente di monitorare gli ingredienti, controllare i livelli delle scorte, prevedere la domanda e ottimizzare le decisioni di acquisto.

Personalizza facilmente il modello in base alle tue esigenze specifiche con campi e visualizzazioni personalizzabili. Inoltre, puoi monitorare le scadenze, osservare le prestazioni dei fornitori e generare report dettagliati per ottenere informazioni preziose sul flusso del tuo inventario.

Cosa ti piacerà:

Comprendi i livelli di inventario del ristorante con cinque stati personalizzati, ovvero Archiviato, Disponibile, Nuovo elemento, Esaurito e Riordina

Imposta i punti di riordino e ricevi notifiche quando le scorte sono basse, per non rimanere mai senza ingredienti essenziali

Controlla lo spreco alimentare e individua le aree di miglioramento per ridurre al minimo le perdite e massimizzare la redditività

Analizza i costi degli ingredienti e individua le opportunità di risparmio nel processo di acquisto

Ideale per: titolari, gestori e chef di ristoranti che desiderano semplificare la gestione dell'inventario, ridurre gli sprechi alimentari e ottimizzare le decisioni di acquisto.

➡️ Per saperne di più: Il miglior software per la gestione degli ordini

7. Modello ClickUp per il calcolo dei costi delle ricette dei ristoranti

Ottieni il modello gratis Stima il costo degli ingredienti in modo efficiente con il modello ClickUp per il calcolo dei costi delle ricette dei ristoranti

Elimina le congetture dai prezzi dei menu per essere preparato e massimizzare la redditività del tuo ristorante con il modello ClickUp per il calcolo dei costi delle ricette dei ristoranti. Questo strumento dinamico ti consente di calcolare il costo preciso di ogni piatto, assicurandoti che i tuoi prezzi riflettano le spese degli ingredienti e i margini di profitto desiderati.

Dopo aver scelto e inserito gli ingredienti, le quantità e i costi unitari, il modello calcola automaticamente il costo totale della ricetta, il costo per porzione e i potenziali margini di profitto. Quindi, è possibile monitorare senza sforzo le fluttuazioni dei prezzi, modificare le ricette e sperimentare diverse strategie di prezzo per ottimizzare il menu e ottenere un esito positivo.

Cosa ti piacerà:

Crea un database centralizzato dei tuoi ingredienti con i relativi costi

Determina con precisione la resa di ogni ricetta per calcolare il costo per porzione e ridurre al minimo gli sprechi

Analizza la redditività degli elementi del tuo menu e individua le opportunità di miglioramento

Stampa reportistica approfondita su costi delle ricette, margini di profitto e prestazioni complessive del menu

*ideale per: titolari di ristoranti, chef e manager che desiderano calcolare con precisione i costi delle ricette, ottimizzare i prezzi dei menu e migliorare la redditività.

📚 Leggi anche: Come usare l'IA per le attività quotidiane: abilità per la vita moderna

8. Modello ClickUp per l'elenco Da fare per il piano delle feste

Ottieni il modello gratis Organizza le tue feste senza problemi con il modello di elenco Da fare per l'organizzazione delle feste di ClickUp

Il modello di elenco da fare per la pianificazione delle feste di ClickUp è il tuo compagno di festa ideale! Dì addio allo stress e dai il benvenuto a feste organizzate con questo modello completo che ti guida attraverso ogni passaggio del processo di pianificazione della festa. Questo modello ti permette di tenere sotto controllo ogni dettaglio, dalla creazione di elenchi di ospiti e la gestione degli inviti al monitoraggio delle risposte e al coordinamento delle decorazioni.

Grazie ai campi e alle visualizzazioni personalizzabili, il modello di elenco Da fare per il party planning di ClickUp ti consente di adattarti facilmente a qualsiasi festa, compleanno, riunione festiva o incontro informale. Assegna attività, imposta scadenze e collabora con amici o familiari per garantire un evento fluido e con esito positivo.

Cosa ti piacerà:

Monitoraggio delle spese per le feste e rispetto del budget

Organizza e comunica con i fornitori, come catering, DJ o fotografi

Visualizza la sequenza di pianificazione della festa per assicurarti che tutto rimanga nei tempi previsti

Gestisci e condividi facilmente l'elenco degli ospiti e le sue diverse versioni, monitora le risposte e invia promemoria

Ideale per: Chiunque stia pianificando una festa, da incontri informali a eventi su larga scala, e voglia rimanere organizzato, gestire le attività in modo efficace e garantire un esito positivo.

Scopri come ClickUp ha migliorato la produttività di Pressed Juice:

9. Modello ClickUp per l'elenco di cose da fare per la cura di sé

Ottieni il modello gratis Trova il tempo per te stesso in mezzo a un'agenda fitta di impegni con il modello di elenco "Da fare" per la cura di sé di ClickUp

Il modello di elenco "Da fare" per la cura di sé di ClickUp dà la priorità al benessere creando una routine di cura di sé strutturata ma flessibile. Che si tratti di benessere mentale, salute fisica o semplici abitudini quotidiane, questo modello semplifica il monitoraggio delle attività importanti, l'impostazione di promemoria e la creazione di una routine di cura di sé sostenibile. Un layout chiaro e organizzato consente di rimanere consapevoli delle proprie esigenze senza sentirsi sopraffatti.

Questo modello incoraggia un approccio equilibrato alla produttività e al benessere personale, consentendo di impostare obiettivi di cura di sé, monitorare lo stato di avanzamento e apportare modifiche in base alle esigenze. Classificare le attività, monitorare i tassi di completamento e riflettere sulla propria routine per costruire abitudini migliori nel tempo. Inoltre, con il design intuitivo di ClickUp, la cura di sé diventa più intenzionale e autodisciplinata.

Cosa ti piacerà:

Organizza le attività di cura di sé per tipo, come il benessere mentale, fisico o emotivo, con categorie personalizzate

Monitorare le attività completate e sviluppare abitudini migliori nel tempo con il monitoraggio dello stato

Promemoria automatici per essere sempre coerenti e non perdere mai un momento di cura di sé

Personalizza le visualizzazioni per passare da una lista di controllo, a un calendario o a una bacheca per pianificare facilmente

Ideale per: chiunque voglia prendersi cura di sé, acquisire abitudini sane e creare una routine di benessere strutturata ma flessibile.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per uso personale e produttività

10. Modello semplice di elenco della spesa settimanale di Canva

tramite Canva

Il modello di lista della spesa settimanale di Canva semplifica la pianificazione dei pasti e la spesa, fornendo un layout pulito e organizzato per elencare gli elementi essenziali. Creato per chiarezza e praticità, questo modello consente di classificare la spesa, dare priorità agli elementi indispensabili e ottimizzare i viaggi di shopping.

Questo modello di lista della spesa minimalista e facile da usare rende la tua esperienza di acquisto senza stress. Personalizza il modello in base alle tue esigenze aggiungendo sezioni per negozi specifici, preferenze alimentari o generi di prima necessità. Stampalo o usalo in formato digitale: in entrambi i casi, avrai un elenco ben strutturato che renderà la spesa più veloce ed efficiente.

Cosa ti piacerà:

Classificare la spesa con categorie predefinite per un'esperienza di acquisto più efficiente

Personalizza il layout in base alle corsie del negozio, alle esigenze alimentari, alle preferenze personali e ad altre cose

Stampa facilmente o passa al digitale per un accesso flessibile su carta o su qualsiasi dispositivo

Goditi un design pulito e moderno che mantiene la tua lista della spesa funzionale e visivamente accattivante

Ideale per: Chiunque desideri un elenco della spesa semplice, strutturato e personalizzabile per fare la spesa in modo più veloce, facile e organizzato.

📚 Leggi anche: Come pianificare la tua settimana: una guida per una maggiore produttività e uno stato d'animo zen

11. Modello di foglio di calcolo per la lista della spesa di Vertex42

tramite Vertex 42

Il modello di lista della spesa in foglio di calcolo di Vertex42 ti aiuta a evitare acquisti d'impulso al negozio (ad esempio durante un'offerta commerciale) consentendoti di elencare i prodotti di cui hai veramente bisogno. Progettato in formato foglio di calcolo, questo modello classifica gli elementi, monitora le quantità e aggiorna dinamicamente l'elenco.

Inoltre, puoi personalizzare le sezioni dei fogli in base alle tue abitudini di acquisto, aggiornare le quantità in tempo reale e persino calcolare i costi stimati per rispettare il budget.

Cosa ti piacerà:

Ordina e filtra gli elementi in modo dinamico per adattarli al percorso di acquisto o alle priorità

Traccia quantità e costi per rispettare il budget ed evitare di spendere troppo

Modifica le categorie della pagina per organizzare la spesa in base alle corsie del negozio o alle preferenze personali

Utilizzala in formato digitale o stampala per un'esperienza di acquisto flessibile e su misura per le tue esigenze

Ideale per: Chiunque desideri un elenco della spesa strutturato, basato sui dati e personalizzabile per rendere la spesa più efficiente e rispettosa del budget.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per tenere traccia delle abitudini in Fogli Google, Excel e ClickUp

12. Modello PPT per lista della spesa di GDoc

tramite GDoc

Il modello PPT per la lista della spesa di GDoc, compatibile con Google Slides, Microsoft PowerPoint e MacOS Keynote su iOS, è un'altra buona opzione che ti aiuta a fare la spesa. Offre un modo visivo e strutturato per organizzare le tue esigenze di acquisto. Ha un formato pulito e di facile lettura, che lo rende perfetto per chi preferisce una lista della spesa visivamente accattivante.

A differenza dei tradizionali fogli di calcolo o degli elenchi di testo, questo modello può essere personalizzato con icone, colori e immagini, rendendo la pianificazione della spesa più coinvolgente e simpatica. Con il suo layout semplice ma efficace, questo modello trasforma la tua lista della spesa in uno strumento per fare acquisti ben organizzato.

Cosa ti piacerà:

Visualizza il tuo elenco con icone, immagini e sezioni codificate per colore per una migliore organizzazione

Adatta facilmente le tue preferenze di acquisto con le funzionalità/funzioni di trascinamento della selezione

Stampa o utilizza in formato digitale per un comodo accesso su carta, tablet o telefono

Organizza in modo efficiente raggruppando gli elementi in categorie per un'esperienza di acquisto più fluida

Ideale per: Chiunque preferisca una lista della spesa visivamente strutturata, personalizzabile e facile da usare per una spesa più organizzata.

13. Modello di lista di controllo per la spesa a basso contenuto di carboidrati di Venngage

tramite Venngage

Pianificare pasti a basso contenuto di carboidrati è semplificato con il modello di lista di controllo della spesa a basso contenuto di carboidrati di Venngage. Questo modello ti aiuta a rimanere organizzato, risparmiare tempo e rispettare i tuoi obiettivi dietetici senza sacrificare la varietà. Il suo layout snello e visivamente accattivante presenta sezioni categorizzate per proteine, verdure fresche, alimenti base della dispensa e snack a basso contenuto di carboidrati, assicurandoti di non dimenticare mai l'essenziale o di cadere preda di acquisti impulsivi.

Perfetta per chi prepara i pasti in anticipo e per gli appassionati di salute, la lista di controllo include anche spazio per idee di pasti settimanali, rendendo più facile allineare la spesa al piano nutrizionale.

Cosa ti piacerà:

Codice a colori per una navigazione rapida tra i gruppi di alimenti

Integrazione con le più diffuse app per liste della spesa digitali per aggiornamenti in tempo reale

Sostituisci gli elementi ad alto contenuto di carboidrati con alternative a basso contenuto di carboidrati con suggerimenti di sostituzione integrati

Accedi al tuo elenco sempre e ovunque, senza bisogno di Internet

Ideale per: persone a dieta chetogenica, appassionati di preparazione dei pasti, istruttori di fitness e famiglie impegnate che desiderano semplificare la pianificazione della spesa a basso contenuto di carboidrati.

🔍 Lo sapevi? Fare la spesa concentrandosi sui prodotti che si trovano ai margini dei banchi può aiutarti a fare scelte più sane. Frutta fresca, verdura, proteine e altri prodotti deperibili si trovano spesso lì. Questo metodo è noto come "spesa perimetrale".

Organizza la tua lista della spesa con ClickUp

Avere a disposizione un modello di elenco della spesa ti assicura di non spendere inutilmente per forniture che hai già in casa o di dimenticare quelle fondamentali che devi acquistare. Inoltre, ti aiuta a classificare i tuoi acquisti, a rimanere organizzato ed evitare di superare il budget durante gli acquisti.

ClickUp rende la spesa più semplice con modelli versatili, ben organizzati e facili da usare, adatti a qualsiasi stile di acquisto. Non importa quanto sia grande o piccola la tua spesa, i modelli di ClickUp ti aiutano a tenere sotto controllo la spesa, a risparmiare tempo e a rendere ogni viaggio senza stress.

Inoltre, le funzionalità/funzioni flessibili di gestione delle attività e collaborazione di ClickUp ti aiutano a pianificare i pasti, a stabilire il budget da spendere e persino a coordinare le uscite per la spesa con i membri della famiglia.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis per scaricare questi modelli e fare la spesa senza fatica!