i 13 migliori software CRM per palestre nel 2025

Tra la gestione dei lead, la soddisfazione dei membri della palestra e la gestione commerciale, può sembrare di sollevare più di semplici pesi. Tutto quel lavoro da amministratore può distrarre la tua attenzione e rallentare la crescita aziendale.

È qui che può essere utile un sistema di gestione delle relazioni con i clienti per le palestre.

Più che un semplice luogo in cui archiviare i dati dei clienti, il software giusto per la gestione dei membri della palestra aiuta con il monitoraggio delle presenze, la programmazione delle lezioni, i promemoria automatici e la comunicazione personalizzata, in modo da poter dedicare meno tempo alla ricerca dei pagamenti e più tempo ad aiutare i membri a raggiungere i loro obiettivi.

Abbiamo raccolto 13 delle migliori opzioni software CRM per palestre per aiutarti a monitorare la frequenza dei membri, aumentare la fidelizzazione dei membri e far crescere la tua attività di fitness. Troviamo la soluzione perfetta per te!

Da fare: Perché le palestre hanno bisogno di un software CRM?

Le aziende che utilizzano un CRM hanno l'85% di probabilità in più di migliorare la propria esperienza con i clienti e possono risparmiare 5-10 ore di carico di lavoro settimanale dei dipendenti. Si tratta di un notevole aumento di efficienza e anche i centri fitness possono entrare in azione.

Perché? Perché destreggiarsi tra i dati dei membri, il monitoraggio delle presenze e l'elaborazione dei pagamenti su più piattaforme è un vero grattacapo.

Grazie all'analisi basata sull'IA, è possibile monitorare senza sforzo il coinvolgimento dei membri, mentre l'accesso basato su cloud mantiene il team sincronizzato, indipendentemente da dove si trovi. Meno tempo per gli amministratori significa più tempo per costruire una fiorente comunità di fitness. Sembra una vittoria.

Vantaggi dei sistemi CRM per le palestre

Un software CRM per il fitness elimina il lavoro più faticoso dalla gestione della comunicazione con i clienti. Mentre li aiuti a raggiungere i loro obiettivi di fitness, gli strumenti basati sull'IA gestiscono le attività degli amministratori, dall'elaborazione dei pagamenti ai promemoria automatici e non solo.

Ecco cinque vantaggi dell'implementazione di un flusso di lavoro CRM nella tua palestra:

Monitoraggio delle presenze dei membri, informazioni sui pagamenti e profili dei membri in un'unica dashboard CRM

Consente di prenotare le lezioni, cancellarle e gestire le liste d'attesa in tempo reale per massimizzare l'occupazione

Imposta la fatturazione ricorrente, la fatturazione automatica e i promemoria per i pagamenti scaduti per migliorare il flusso di cassa

Utilizza modelli di moduli di iscrizione completamente integrati e chatbot per acquisire nuove richieste

Misura le prestazioni dell'istruttore e la soddisfazione dei membri per un processo decisionale basato sui dati

Cosa dovresti cercare in un CRM per palestre?

Il giusto software CRM per palestre dovrebbe fare di più che organizzare i dati dei membri e aumentare la crescita aziendale. Per semplificare veramente le operazioni, assicurati che offra anche queste funzionalità/funzioni chiave:

Scegliete un CRM basato su cloud con monitoraggio delle presenze in tempo reale e cronologia delle iscrizioni

Verifica le funzionalità/funzioni di segmentazione personalizzate per classificare i membri in base al livello di attività, ai dati demografici o agli obiettivi di fitness

Scegli un CRM con programmazione delle lezioni basata su IA che si regola automaticamente in base alle ore di punta e alla disponibilità degli istruttori

Cerca fatturazione automatizzata, pagamenti ricorrenti e avvisi di scadenza per evitare perdite di entrate

Utilizzare l'analisi predittiva per prevedere i rischi di fidelizzazione dei membri e le tendenze delle entrate

👀 Lo sapevi che: i ticket dei clienti automatizzati hanno un tempo di risoluzione più veloce del 52%.

I 13 migliori sistemi CRM per palestre

Poiché le esigenze di ogni palestra sono uniche, trovare il software CRM perfetto può sembrare un'impresa ardua.

Ma non preoccuparti, ci pensiamo noi! Troviamo un CRM che si adatti meglio alle tue esigenze.

1. ClickUp (la soluzione migliore per gestire le operazioni della palestra e le comunicazioni con i membri con flussi di lavoro personalizzati)

Gestisci la crescita e la soddisfazione dei clienti con ClickUp CRM for Gym

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, può trasformarsi senza problemi in un software CRM per la palestra.

ClickUp CRM for Gym è una soluzione completa per il monitoraggio dei nuovi potenziali iscritti, la gestione degli iscritti esistenti e l'automazione dei flussi di lavoro relativi a pagamenti e rinnovi. Hai bisogno di un'opzione plug-and-play? Esplora i modelli CRM di ClickUp e inizia subito.

Ad esempio, il modello CRM di ClickUp organizza i dati altrimenti sparsi in un sistema centralizzato in modo che nessun potenziale cliente venga dimenticato, nessun rinnovo venga perso e nessun cliente si senta trascurato. Questo modello può memorizzare le informazioni, assegnare attività agli istruttori e definire obiettivi di fitness per i clienti.

Ottieni un modello gratis Trasforma la gestione della palestra da un processo caotico e dispendioso in uno strutturato con il modello CRM di ClickUp

Ecco come puoi utilizzare questo modello:

✅ Memorizza i dettagli dei membri come le informazioni di contatto, i piani di iscrizione e i report sullo stato in un database strutturato e ricercabile

✅ Tieni d'occhio i potenziali nuovi membri con una pipeline commerciale personalizzata che li segue dalla richiesta all'iscrizione

✅ Imposta promemoria automatici per i prossimi rinnovi, abbonamenti scaduti o promozioni speciali, riducendo i follow-up manuali

Se sei un trainer, il modello di registro degli esercizi ClickUp ti aiuta a gestire le sessioni di allenamento personali, progettando al contempo un piano strutturato per ogni cliente. Registra gli allenamenti, imposta le attività cardine e monitora lo stato, tutto in un unico posto, così potrai concentrarti sull'allenamento invece di destreggiarti tra i fogli di calcolo.

Vuoi aiutare i tuoi membri a costruire una solida routine in palestra attraverso piccoli ma costanti cambiamenti nello stile di vita? È qui che entra in gioco il modello ClickUp per il monitoraggio delle abitudini personali . Con il monitoraggio personalizzato dell'allenamento e del benessere, aiuta i membri della palestra a rimanere in pista, a costruire abitudini migliori e ad attenersi ai loro obiettivi di fitness a lungo termine.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Utilizza modelli personalizzati di moduli di feedback per raccogliere e archiviare i dati dei membri potenziali ed esistenti

Gestisci più rami della palestra da un'unica dashboard utilizzando ClickUp Vista Mappa per il monitoraggio dei dati geografici

Sfrutta le integrazioni ClickUp per lavorare con piattaforme email, software di contabilità e altro per il monitoraggio di tutte le interazioni con i clienti in un'unica piattaforma e per collaborare con istruttori, nutrizionisti e personale amministrativo

Monitoraggio dei percorsi dei clienti, gestione dell'onboarding e monitoraggio dei pagamenti utilizzando le visualizzazioni personalizzate , tra cui Elenco, Bacheca Kanban e vista Tabella

Visualizza il valore del cliente nel corso della sua vita, le dimensioni medie delle transazioni e altro ancora, più facilmente tramite dashboard senza codice in ClickUp

Limiti di ClickUp

I principianti potrebbero sentirsi sopraffatti dalla vastità delle funzionalità/funzioni disponibili all'interno della piattaforma

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

ClickUp è il MIGLIOR sistema di project management, dashboard, CRM + scaling che abbia mai incontrato! Mi ha aiutato a risparmiare centinaia, migliaia di ore, a stabilire le priorità e a concentrarmi sullo sviluppo aziendale in un processo da 500.000 a 100 milioni di dollari al giorno. Ora stiamo passando al monitoraggio delle conversioni e dei risultati! ADORO ClickUp!

ClickUp è il MIGLIOR sistema di project management, dashboard, CRM + scaling che abbia mai incontrato! Mi ha aiutato a risparmiare centinaia, migliaia di ore, a stabilire le priorità e a concentrarmi sullo sviluppo aziendale in un processo da 500.000 a 1 milione di dollari al giorno. Ora stiamo passando al monitoraggio delle conversioni e dei risultati! ADORO ClickUp!

2. Mindbody (la soluzione migliore per la comunicazione con i clienti basata sull'IA)

tramite Mindbody

Stanco di rispondere sempre alle stesse domande dei clienti? Train Messenger, l'assistente di Mindbody basato sull'IA, è qui per aiutarti. Può gestire le richieste dei clienti, prenotare appuntamenti e inviare promemoria automatici come un responsabile della reception che non si prende mai un giorno di riposo.

Inoltre, personalizza le risposte in base ai dati dei membri, assicurando che ogni interazione sia fluida e professionale. Lascia che si occupi delle domande frequenti mentre ti concentri sulle sessioni di allenamento personali e sulla gestione dei membri.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mindbody

Gestisci le lezioni, gli appuntamenti e il personale in tempo reale con un unico calendario facile da usare

Attira nuovi clienti in tutto il mondo elencando la tua palestra su Mindbody Marketplace

Fornire un'app mobile personalizzata per i membri per prenotare le lezioni, gestire le iscrizioni e rimanere coinvolti

Limiti di Mindbody

I prezzi possono essere elevati per le piccole imprese e i professionisti del fitness indipendenti

Il software può essere difettoso, può subire ritardi e il suo tempo di inattività può durare per ore

Prezzi Mindbody

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mindbody

G2: 3. 6/5 (370+ recensioni)

Capterra: 4. 0/5 (2.800+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Mindbody

Il software di base ha funzionalità robuste, tuttavia il sistema è complesso e non intuitivo. Ho lavorato per 6 anni nel software, quindi ho imparato nel tempo come ottenere ciò di cui avevo bisogno.

Il software di base ha funzionalità robuste, tuttavia il sistema è complesso e non intuitivo. Ho lavorato per 6 anni nel software, quindi ho imparato nel tempo come ottenere ciò di cui avevo bisogno.

3. ZenPlanner (il migliore per organizzare le informazioni dei membri)

tramite ZenPlanner

Zen Planner automatizza le attività che richiedono molto tempo e fornisce strumenti digitali facili da usare. Il suo sistema di prenotazione online elimina i conflitti di programmazione consentendo ai membri di prenotare le lezioni in tempo reale.

La fatturazione automatizzata ti assicura di essere pagato puntualmente, ogni volta, senza dover rincorrere i pagamenti. È un buon CRM per gli allenatori per gestire le operazioni e costruire una comunità.

Le migliori funzionalità/funzioni di ZenPlanner

Consente check-in rapidi e self-service con la modalità Kiosk

Consenti ai membri di prenotare le lezioni online, monitorare la frequenza e prevenire le doppie prenotazioni

Integrazione con SugarWOD per registrare gli allenamenti, monitorare le prestazioni e aumentare il coinvolgimento

Monitoraggio delle metriche aziendali chiave con report personalizzabili per decisioni basate sui dati

Limiti di ZenPlanner

Componenti critici come i portali di registrazione online spesso si guastano

Tende a sovrascrivere i dati precedenti con voci vuote

Prezzi ZenPlanner

Pacchetto iniziale: 199 $/mese

Studio: 99 $ al mese

Engage: 198 $/mese

Ultimate: 348 $/mese

Valutazioni e recensioni di ZenPlanner

G2: 4. 3/5 (90+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (più di 250 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ZenPlanner

Lo usiamo da quasi dieci anni e ci è stato molto utile per il monitoraggio dei dati degli iscritti. Non è molto intuitivo e ci vuole un po' per insegnare a usarlo ai nuovi volontari, ma funziona per quello che ci serve.

Lo usiamo da quasi dieci anni e ci è stato molto utile per il monitoraggio dei dati degli iscritti. Non è molto intuitivo e ci vuole un po' di tempo per insegnare a usarlo ai nuovi volontari, ma funziona per quello che ci serve.

4. Virtuagym (la migliore per piani nutrizionali e di allenamento personalizzati)

tramite Virtuagym

I clienti si sono lamentati di non sapere cosa mangiare per supportare il loro allenamento? Una dieta sana è importante tanto quanto l'allenamento.

Virtuagym crea piani alimentari personalizzati che si allineano alle esigenze dietetiche, alle preferenze e agli obiettivi di fitness, aiutando a rimanere in forma dentro e fuori dalla palestra. Il monitoraggio nutrizionale integrato consente ai clienti di registrare i pasti e monitorare i macronutrienti, mentre i suggerimenti automatici per i pasti semplificano la pianificazione per gli orari più impegnativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Virtuagym

Crea routine di allenamento personalizzate con istruzioni e video dimostrativi

Offri un'app personalizzata per migliorare e potenziare i KPI dell'esperienza del cliente

Promuovi la comunità con sfide, gruppi e classifiche per fidelizzare i clienti

Limiti di Virtuagym

Il monitoraggio delle buste paga è un processo manuale

Il software non dispone di una programmazione in tempo reale

Non tutte le informazioni sul piano alimentare vengono salvate

Prezzi Virtuagym

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Virtuagym

G2: 4. 4/5 (50+ recensioni)

Capterra: 3. 8/5 (250+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Virtuagym

Ottimo servizio e ottima accoglienza, Virtuagym risponde rapidamente a tutte le nostre domande ed è sempre disponibile ad aiutarci con qualsiasi problema.

Ottimo servizio e ottima accoglienza, Virtuagym risponde rapidamente a tutte le nostre domande ed è sempre disponibile ad aiutarci per qualsiasi problema.

5. Club OS (ideale per il marketing e l'automazione delle vendite)

tramite Club OS

Tenere il passo con i nuovi potenziali clienti può sembrare un lavoro a tempo pieno, ma non deve essere per forza così. La nuova funzionalità di Club OS per le notifiche dei nuovi potenziali clienti assicura che il tuo team riceva avvisi istantanei quando un potenziale membro mostra interesse, rendendo il follow-up rapido e senza sforzo.

Con la messaggistica segmentata, puoi inviare il messaggio giusto al momento giusto, aumentando il coinvolgimento e le conversioni. Inoltre, l'integrazione di Facebook Lead Ads con Club OS consente ai potenziali clienti di inviare direttamente i propri dati, semplificando la gestione e l'acquisizione dei lead in modo da potersi concentrare sulla trasformazione dei lead in membri fedeli.

Club OS: le migliori funzionalità/funzioni

Invia promozioni, promemoria per le lezioni e messaggi relativi alle attività cardine con campagne automatizzate di email e testo

Acquisisci potenziali clienti utilizzando le esenzioni digitali per gli ospiti, l'integrazione degli annunci di Facebook e i programmi di segnalazione

Monitoraggio dell'attività dei lead, dei tassi di conversione e delle prestazioni delle email con dashboard di analisi in tempo reale

Limiti di Club OS

Il sistema non limita le voci duplicate

La funzione di ricerca richiede più informazioni del necessario per lavorare

Prezzi Club OS

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Club OS

G2: 3. 9/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (190+ recensioni)

6. PushPress (ideale per la condivisione dei risultati con la comunità)

via PushPress

Presentarsi quotidianamente agli allenamenti diventa più facile quando i membri sentono di ottenere qualcosa. Quindi, quando qualcuno raggiunge un nuovo record personale, completa una sfida o rimane costante, PushPress permette loro di pubblicare le loro vittorie sul feed social dell'app.

Ciò mantiene alta la motivazione e crea un senso di comunità, trasformando gli allenamenti in un'esperienza condivisa. I titolari delle palestre possono interagire con i membri attraverso like, commenti e messaggi, favorendo connessioni più profonde.

Inoltre, PushPress si integra con gli strumenti di monitoraggio delle prestazioni, consentendo ai membri di registrare lo stato, impostare obiettivi e rimanere responsabili, il tutto all'interno della stessa piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di PushPress

Coinvolgi potenziali clienti e membri con SMS bidirezionali, email e automazione dei social media

Crea una community con classifiche, riconoscimenti e risultati migliori

Abilita l'autoprenotazione, la gestione della lista d'attesa e il monitoraggio in tempo reale della disponibilità del personale

Limiti di PushPress

La funzionalità/funzione di commento tra l'atleta e l'allenatore può essere lenta

L'esperienza è migliore sul browser web rispetto all'app

Prezzi PushPress

Free Forever

Pro: 159 $/mese

Max: 229 $/mese

Valutazioni e recensioni di PushPress

G2: 4. 9/5 (più di 150 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (180+ recensioni)

7. Gymdesk (la soluzione ideale per una palestra aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7)

tramite GymDesk

Avete mai immaginato di possedere una palestra che funziona da sola 24 ore su 24, 7 giorni su 7? L'accesso remoto alle strutture di Gymdesk lo rende possibile: i membri possono usufruire delle porte utilizzando i loro smartphone e non sono necessarie chiavi magnetiche.

Il sistema concede o limita automaticamente la voce in base allo stato del pagamento, assicurando che solo i membri attivi possano accedere alla palestra. Inoltre, con il monitoraggio in tempo reale, i titolari delle palestre possono tenere traccia dei check-in, gestire la sicurezza e mantenere le operazioni senza intoppi da qualsiasi luogo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gymdesk

Crea e ospita un sito web professionale con modelli personalizzabili che si adattano al tuo marchio

Semplificazione dell'onboarding e monitoraggio dello stato di conversione dei lead in un'unica piattaforma

Invia testi ed email in blocco per coinvolgere senza sforzo l'intero database dei membri

Limiti di Gymdesk

Le integrazioni dei siti web sono limitate

Il controllo delle presenze può creare confusione quando si tengono più lezioni contemporaneamente

Prezzi di Gymdesk

Piano Micro Gym: 75 $ al mese

Piano per piccola palestra: 100 $/mese

Piano medio palestra: 150 $/mese

Piano per palestra di grandi dimensioni: 200 $/mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gymdesk

G2: 4. 8/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (120+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Gymdesk

Gymdesk è stata letteralmente la prima cosa che abbiamo ricevuto prima di aprire la nostra palestra, l'atto stesso di acquistarlo e impostarlo ha reso molto più chiaro tutto ciò che dovevamo fare per iniziare. È molto versatile e puoi utilizzare tutte le funzionalità/funzioni di cui hai bisogno. Ci integriamo con Stripe e non abbiamo mai avuto problemi con i pagamenti in 2 anni. Ben fatto GymDesk

Gymdesk è stata letteralmente la prima cosa che abbiamo ricevuto prima di aprire la nostra palestra, l'atto stesso di acquistarlo e impostarlo ha reso molto più chiaro tutto ciò che dovevamo fare per iniziare. È molto versatile e puoi utilizzare tutte le funzionalità/funzioni di cui hai bisogno. Ci integriamo con Stripe e non abbiamo mai avuto problemi con i pagamenti in 2 anni. Ben fatto GymDesk

8. Pike13 (ideale per ridurre al minimo il carico di lavoro amministrativo)

tramite Pike13

Pike13 riduce le attività amministrative lasciando che siano i clienti a gestire il carico di lavoro. Il portale clienti self-service consente ai membri di prenotare sessioni, aggiornare i propri profili ed effettuare pagamenti, il tutto senza richiedere tempo al personale. Questa autonomia migliora l'esperienza del cliente e consente al personale di concentrarsi sulla fornitura di un servizio eccezionale.

Le migliori funzionalità di Pike13

Ottimizza la pianificazione del personale, le buste paga e il monitoraggio delle commissioni per semplificare la gestione del team

Genera report finanziari dettagliati per monitorare le entrate, i pagamenti in sospeso e la crescita aziendale

Offri un'app mobile personalizzata per interazioni fluide con i clienti, incluse prenotazioni, pagamenti e notifiche

Limiti di Pike13

La funzione di reportistica può essere impegnativa per il lavoro

Il software potrebbe generare rinunce errate

Prezzi Pike13

Essenziale: 139 $/mese

Avanzato: 199 $/mese

Premium: 279 $/mese

Valutazioni e recensioni su Pike13

G2: 3. 6/5 (40+ recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (140+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pike13

Puoi trovare gli orari di tutti in un unico posto o vedere solo il tuo.

Puoi trovare gli orari di tutti in un unico posto o vedere solo il tuo.

9. Glofox (la migliore per gestire il coinvolgimento dei membri)

tramite Glofox

La funzionalità Smart No-Show Recovery di Glofox non si limita al monitoraggio delle assenze, ma lavora attivamente per coinvolgere nuovamente i membri. Il suo Strike System assegna uno "strike" quando qualcuno salta ripetutamente una lezione senza cancellarla e, dopo un numero prestabilito di strike, la possibilità di prenotare le lezioni future può essere limitata.

Questo incoraggia i membri a presentarsi o a cancellare in anticipo, mantenendo precisi i programmi delle lezioni e un alto livello di coinvolgimento. Inoltre, la funzionalità/funzione Appuntamenti di Glofox aiuta a prevenire le assenze, inviando email di promemoria e notifiche SMS, assicurando che i membri rimangano impegnati nelle loro routine di fitness.

Le migliori funzionalità/funzioni di Glofox

Consenti ai membri di mettere in pausa le sottoscrizioni direttamente tramite l'app

Consigli automatici su fasce orarie alternative o opzioni di lista d'attesa nel caso in cui un corso sia al completo

Classifica i tuoi contatti più interessanti in base al coinvolgimento e alle interazioni passate per dare priorità ai follow-up

Limiti di Glofox

I clienti non possono rinnovare l'abbonamento fino alla scadenza di quello esistente

La suite di marketing sembra ingombrante

Prezzi Glofox

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Glofox

G2: 4. 5/5 (120+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (330+ recensioni)

10. Exercise. com (Ideale per l'automazione del canale di vendita)

Stanco di inseguire i lead e destreggiarti tra i follow-up? Exercise.com è la soluzione che fa per te. Semplifica il tuo processo commerciale automatizzando il lead nurturing tramite email, SMS e notifiche push, garantendo un coinvolgimento costante senza follow-up manuali.

Le dashboard personalizzate forniscono informazioni su entrate, tendenze dei membri e prestazioni di marketing, consentendo di prendere decisioni basate sui dati. Inoltre, la piattaforma offre strumenti come app mobili personalizzate e analisi dettagliate per migliorare il coinvolgimento dei membri e guidare la crescita aziendale.

Le migliori funzionalità di exercise.com

Semplifica la gestione dei clienti consentendo ai membri di prenotare sessioni, firmare contratti ed effettuare pagamenti online o tramite la tua app personalizzata

Mantieni l'interesse dei membri con piani di allenamento automatizzati, reportistica delle prestazioni e messaggi motivazionali personalizzati

Monitoraggio delle metriche chiave con approfondimenti in tempo reale sulla presenza dei membri, sulle prestazioni dei trainer e sullo stato di salute aziendale generale

Limiti di exercise.com

Non offre funzionalità/funzioni di analisi tecnica

Modificare le date di addebito nei modelli di fatturazione esistenti può essere difficile

Prezzi di exercise.com

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Exercise.com

G2: 4. 5/5 (50+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (220+ recensioni)

11. RhinoFit (ideale per l'impostazione di un sistema di fatturazione flessibile)

tramite RhinoFit

Con RhinoFit, gestire gli abbonamenti non è più un lavoro di routine, ma una passeggiata. Tutto è personalizzabile: offerte in versione di prova, pacchetti per gruppi e iscrizioni online, per soddisfare le esigenze della tua palestra.

Il sistema di fatturazione flessibile consente di impostare piani di pagamento settimanali, mensili o annuali. È inoltre possibile offrire facilmente sconti per i primi soccorritori, le famiglie o gli abbonamenti prepagati. I promemoria automatici per i pagamenti e le integrazioni con i più diffusi processori di pagamento eliminano lo stress delle transazioni sia per te che per i tuoi membri.

Le migliori funzionalità/funzioni di RhinoFit

Vendi abbonamenti, pacchetti e pass per le lezioni direttamente dal tuo sito web

Lascia che RhinoFit si occupi di liberatorie, contratti e check-in dei membri

Concedi ai membri l'accesso senza chiave alla tua struttura

Limiti di RhinoFit

Devi andare manualmente da una pagina all'altra per ottenere i dettagli di contatto delle persone con pagamenti non riusciti

Prezzi RhinoFit

Standard: 57 $/mese

Accesso 24/7: 149 $ al mese

Affiliate Pro: 299 $ al mese

Affiliate Plus: 399 $ al mese

Valutazioni e recensioni di RhinoFit

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 0/5 (250+ recensioni)

🧠 Curiosità: Gli adulti dovrebbero cercare di essere attivi quasi tutti i giorni, con 2,5-5 ore di esercizio moderato come camminare o nuotare, o 1,25-2,5 ore di attività intensa come il jogging o il calcio ogni settimana. Anche un mix di entrambe è utile, purché il movimento rimanga costante.

12. Vagaro (ideale per raccogliere prenotazioni online tramite app esterne)

tramite Vagaro

Vuoi essere prenotato senza muovere un dito? Vagaro ti aiuta a distinguerti elencando la tua attività sul suo marketplace gratis, rendendo facile per i clienti prenotare direttamente da Google, Instagram o Mappe di Apple.

Il suo software di programmazione intelligente ti consente di addebitare le spese per mancata presentazione, gestire le cancellazioni e riempire automaticamente i posti vuoti con i clienti in lista d'attesa. Inoltre, gli strumenti di marketing integrati ti aiutano a inviare promozioni, promemoria e follow-up per mantenere il tuo programma pieno e i tuoi clienti coinvolti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vagaro

Gestisci un negozio online di integratori, abbigliamento e schede regalo

Prenotare e gestire le risorse dal Calendario integrato di Vagaro

Utilizza Vagaro Connect per conversazioni ininterrotte con i clienti e accedere alle loro informazioni

Limiti di Vagaro

Le integrazioni delle prenotazioni possono essere difficili da lavorare

Vagaro potrebbe chiudere il tuo account in caso di mancato pagamento

Prezzi Vagaro

Una posizione: $30/mese per calendario

Posizioni multiple: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Vagaro

G2: 4. 6/5 (più di 250 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 3.400 recensioni)

13. TeamUp (la soluzione migliore per la gestione della reputazione)

tramite TeamUp

Una buona reputazione fa sì che i clienti tornino e ne attiri di nuovi. La funzionalità Community Happiness di TeamUp automatizza le richieste di recensioni, incoraggiando i membri soddisfatti a condividere le loro esperienze su Google e Facebook.

Ti aiuta anche a monitorare il feedback, a rispondere alle preoccupazioni e a rafforzare le relazioni con i clienti, garantendo la crescita della tua attività attraverso il passaparola positivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamUp

Gestisci e rispondi alle recensioni da un dashboard centralizzato

Incoraggia più iscrizioni con funzionalità/funzioni di richiesta di revisione automatizzate

Applicare penali per cancellazioni e mancata presentazione per proteggere le entrate

Limiti di TeamUp

Gli istruttori non ricevono notifiche per le lezioni riprogrammate

Il calendario non mostra esplicitamente la disponibilità del personale

Prezzi TeamUp

A partire da: 104 $/mese per 100 clienti attivi

Valutazioni e recensioni di TeamUp

G2: 4. 6/5 (240+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (320+ recensioni)

👀 Da fare: Gli studi dimostrano che gli adulti più anziani che aumentano il loro livello di attività a 7.500 passaggi solo tre giorni alla settimana possono ridurre il rischio di mortalità di oltre il 50%.

Gestisci senza sforzo i membri e resta organizzato con ClickUp

Il CRM ideale per le aziende del settore fitness dovrebbe automatizzare il follow-up dei lead, semplificare la programmazione delle lezioni e monitorare i pagamenti, fornendo al contempo informazioni preziose che consentano ai titolari delle palestre di prendere decisioni aziendali più intelligenti.

Optare per una piattaforma all-in-one come ClickUp, in questo caso, rende questi processi meno opprimenti. Con le sue dashboard personalizzabili, le funzionalità/funzioni di automazione e le integrazioni, ClickUp ti aiuta a gestire la tua palestra, sia che tu voglia attirare nuovi membri o mantenere quelli attuali.

