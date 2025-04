le 10 migliori alternative all'IA ClearFeed nel 2025

ClearFeed IA è una piattaforma di supporto che acquisisce le query dei clienti da diverse fonti e le indirizza a Slack e MS Teams. I team possono gestire più richieste dei clienti, accelerare i tempi di risposta e fornire un servizio migliore.

Tuttavia, se non utilizzi MS Teams o non collabori su canali Slack, ClearFeed potrebbe non fare al caso tuo. Inoltre, non puoi utilizzare la piattaforma per una gestione completa dei ticket se strumenti come Zendesk o Jira non fanno parte del tuo flusso di lavoro.

Abbiamo quindi selezionato 10 potenti alternative a ClearFeed IA che puoi utilizzare per ottimizzare il supporto clienti.

Cosa dovresti cercare in un'alternativa ClearFeed IA?

Immagina di perdere dei clienti perché il tuo sistema di supporto non è efficiente! A quanto pare non è raro: il 65% delle persone è passato a un'altra azienda a causa di una scarsa esperienza di assistenza clienti!

Sebbene ClearFeed miri a prevenire questo, i suoi limiti lasciano delle lacune. Ecco quindi alcune funzionalità/funzioni che dovresti cercare in un'alternativa a ClearFeed per assicurarti che sia progettata in modo completo per migliorare il supporto clienti:

👉🏻 Interfaccia intuitiva: Scegli uno strumento con un'interfaccia utente pulita. Assicurati che organizzi e mostri in modo ordinato le richieste dei clienti. Questo ti aiuterà a costruire un solido sistema di ticketing e a gestire le richieste in modo più efficace

👉🏻 Funzionalità di automazione: Cerca uno strumento con funzionalità di automazione IA integrate. Per istanza, dovrebbe essere in grado di instradare i ticket, risolvere query di base e gestire attività ripetitive in modo autonomo

👉🏻 Assistenza omnicanale: Scegli uno strumento che supporti più canali di comunicazione come email, chat, help desk, ecc. Poiché ClearFeed supporta solo Slack e MS Teams, limita notevolmente la flessibilità

👉🏻 Personalizzazione: Scegli uno strumento personalizzabile. Ad esempio, dovresti essere in grado di personalizzare i flussi di lavoro e impostare regole specifiche di automazione per soddisfare le tue esigenze aziendali

👉🏻 Integrazioni di terze parti: Cerca uno strumento che supporti la perfetta integrazione con altri strumenti nel tuo flusso di lavoro, come soluzioni di help desk, software CRM, strumenti di project management, ecc. Questo ti aiuterà a semplificare le operazioni del servizio clienti

Le 10 migliori alternative ClearFeed IA

Ecco le 10 migliori alternative a ClearFeed che puoi utilizzare nella tua organizzazione:

1. ClickUp (ideale per la collaborazione e il project management basati sull'IA)

Anche se può non sembrare, la qualità della collaborazione interna della tua azienda ha molto a che fare con il supporto che fornisce ai suoi clienti.

Ad esempio, i team che collaborano in modo fluido sono più bravi nella gestione delle conoscenze. Anche se è solo un aspetto, questo da solo li aiuta a sollevare ticket, risolvere query e inoltrare problemi in modo più accurato, offrendo una soddisfazione dei clienti superiore del 41 %.

Quindi, se è qui che si trova la difficoltà per la tua azienda, scarica l'app che fa per te per il lavoro: ClickUp!

📮 ClickUp Insight: Un sondaggio ClickUp ha rilevato che i lavoratori della conoscenza mantengono una media di 6 connessioni giornaliere sul posto di lavoro. Questo probabilmente comporta molteplici ping avanti e indietro tra e-mail, chat e strumenti di gestione dei progetti. E se potessi far convergere tutte queste conversazioni in un unico posto? Con ClickUp, puoi! È l'app che fa tutto per il lavoro che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che aiuta te e il tuo team a lavorare più velocemente e in modo più intelligente.

Ecco come ha aiutato questo utente nelle sue iniziative di supporto clienti:

L'adozione di ClickUp non solo ha migliorato i nostri processi, ma ha anche contribuito a formare il Customer Success Department, che ci ha permesso di passare da 2.000 a 8.000 clienti all'anno.

L'adozione di ClickUp non solo ha migliorato i nostri processi, ma ha contribuito a formare il Customer Success Department, che ci ha permesso di passare da 2.000 a 8.000 clienti all'anno.

La soluzione per il servizio clienti di ClickUp offre molteplici strumenti e funzionalità/funzioni di cui potete beneficiare. Ad esempio, include modelli personalizzati per il servizio clienti che aiutano i rappresentanti a raccogliere le informazioni dei clienti, a monitorare il feedback e a collaborare in tempo reale.

Ma quella che merita una menzione speciale è ClickUp Brain, il sistema di IA nativo della piattaforma.

Accelera i flussi di lavoro sfruttando ClickUp Brain

Brain è l'hub centrale di ClickUp. Che tu voglia recuperare i dettagli di una query specifica o visualizzare lo stato di una query in sospeso, sei sempre a portata di clic. Aiuta anche i team del supporto clienti a collaborare in modo più efficiente.

Per ulteriori informazioni su ClickUp Brain, guarda questo breve video esplicativo! 👇

Centralizzando la comunicazione, Brain assicura che i membri del team possano discutere le query dei clienti, condividere aggiornamenti e assegnare attività all'interno di un'area di lavoro unificata, riducendo le possibilità di ritardi o errori di comunicazione.

Ma non finisce qui, con Brain puoi anche automatizzare le attività e creare flussi di lavoro personalizzati per semplificare il tuo sistema di supporto clienti, più o meno come abbiamo fatto qui:

Assegnare priorità ai ticket di supporto clienti con ClickUp Brain

Utilizza ClickUp CRM per visualizzare la pipeline delle query in oltre 10 visualizzazioni altamente flessibili

Un'altra funzionalità/funzione degna di menzione è ClickUp CRM. Utilizzandola, è possibile visualizzare la pipeline delle query, assegnare attività ai membri del team e controllarne lo stato, la priorità, ecc.

Inoltre, automatizza molti elementi dell'intero flusso di lavoro del supporto clienti, dagli aggiornamenti sullo stato all'assegnazione delle attività, in modo da poter spostare l'attenzione dove è assolutamente essenziale.

💡 Suggerimento: vuoi semplificare il tuo sistema di gestione del supporto clienti? È possibile con il modello di gestione del servizio clienti ClickUp. Con esso, puoi: Monitoraggio, assegnazione delle priorità e gestione delle query dei clienti in un'unica visualizzazione centralizzata

Assegnare automaticamente i ticket ai membri del team in base al carico di lavoro o alle competenze

Imposta le scadenze e ricevi avvisi per garantire la risoluzione tempestiva delle query

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Gestisci le richieste dei clienti in modo efficiente con le attività di ClickUp convertendole in ticket tracciabili

Monitoraggio degli obiettivi del team senza sforzo con ClickUp Obiettivi e garanzia che ogni richiesta del cliente venga soddisfatta entro la scadenza

Collaborazione in tempo reale su documenti con ClickUp Docs per la condivisione di conoscenze e risorse

Visualizza le prestazioni del supporto con le dashboard ClickUp e genera reportistica dettagliata per un processo decisionale basato sui dati

Integra ClickUp perfettamente con Slack, Microsoft Teams, Zendesk, Jira e Google Drive per centralizzare la comunicazione

Trova qualsiasi attività o commento all'istante con Ricerca universale di ClickUp per evitare di perdere aggiornamenti importanti

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti spesso trovano lo strumento difficile da utilizzare a causa dell'ampio intervallo di funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Mi piace quanto sia personalizzabile ClickUp. La possibilità di creare flussi di lavoro e visualizzazioni personalizzati per adattarli al nostro flusso di lavoro è stato un grande vantaggio per il mio reparto IT. La flessibilità nell'organizzazione delle attività e delle attività cardine ci aiuta a rimanere in carreggiata, in particolare con progetti complessi. ClickUp si integra bene anche con altri strumenti, come Zapier, permettendoci di automatizzare le attività. ClickUp ha migliorato la collaborazione del mio team e il monitoraggio dei progetti.

Mi piace quanto sia personalizzabile ClickUp. La possibilità di creare flussi di lavoro e visualizzazioni personalizzati per adattarli al nostro flusso di lavoro è stato un grande vantaggio per il mio reparto IT. La flessibilità nell'organizzazione delle attività e delle attività cardine ci aiuta a rimanere in carreggiata, in particolare con progetti complessi. ClickUp si integra bene anche con altri strumenti, come Zapier, permettendoci di automatizzare le attività. ClickUp ha migliorato la collaborazione del mio team e il monitoraggio dei progetti.

2. Zendesk IA (ideale per automazione e ticketing del supporto clienti basati su IA)

via Zendesk IA

Zendesk è una piattaforma di assistenza clienti basata su cloud. Se stai cercando uno strumento con funzionalità avanzate di automazione, i suoi chatbot basati sull'IA e le opzioni self-service potrebbero attirarti.

La piattaforma supporta anche la comunicazione omnicanale, in modo che il tuo team possa passare senza sforzo da email, chat e social media per gestire un numero illimitato di query e ticket dei clienti. Inoltre, Zendesk offre solide capacità di analisi e reportistica ed è accessibile anche dai browser.

Le migliori funzionalità/funzioni di IA di Zendesk

Fornisce un instradamento intelligente dei ticket agli agenti giusti

Migliora l'efficienza con risposte e macro generate dall'IA

Offre un vasto mercato di app per estendere le funzioni

Si integra con Salesforce, Slack e Shopify per flussi di lavoro senza soluzione di continuità

limiti dell'IA di Zendesk*

Richiede una configurazione complessa per flussi di lavoro avanzati di automazione

Mancanza di reportistica flessibile senza app di terze parti

Prezzi Zendesk IA

Team del supporto: 25 $ al mese per agente

*suite Team: 69 $ al mese per agente

Suite Professional: 149 $ al mese per agente

*suite Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zendesk IA

G2: 4. 3/5 (oltre 6.100 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 4.000 recensioni)

3. Jira Service Management (ideale per la gestione dei servizi IT e i team DevOps)

tramite Jira Service Management

La tua organizzazione ha difficoltà nella gestione di incidenti, cambiamenti o problemi? Jira automatizza i flussi di lavoro per occuparsene al posto tuo. È uno strumento di gestione dei servizi IT (ITSM) che semplifica i processi con pratiche ITIL integrate. Questo aiuta a migliorare l'erogazione del servizio al cliente, ridurre i tempi di inattività e migliorare la qualità della risoluzione dei problemi.

Inoltre, la piattaforma fornisce una solida gestione delle risorse e della configurazione che si rivela fondamentale per semplificare la risoluzione dei problemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira Service Management

Offre un portale self-service per dipendenti e clienti

Assistenza per il monitoraggio degli SLA e analisi dettagliate dei servizi

Consente una personalizzazione flessibile con regole di automazione e API

Si integra con Confluence, Bitbucket e Microsoft Teams per operazioni senza soluzione di continuità

Limiti di Jira Service Management

Limita le opzioni di personalizzazione sui piani di livello inferiore, limitando le funzionalità/funzioni avanzate

Mancanza di integrazione del supporto telefonico per le query vocali

Prezzi di Jira Service Management

Free Forever

Standard: 19,04 $/mese per agente

Premium: 47,82 $ al mese per agente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira Service Management

G2: 4. 2/5 (più di 700 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira Service Management?

Nel complesso, è una buona piattaforma per la gestione delle richieste e degli incidenti IT. Una volta che si capisce la configurazione, aiuta davvero a semplificare la comunicazione e la risoluzione dei ticket. È affidabile, ma potrebbe sicuramente essere un po' più facile da usare per l'utente.

Nel complesso, è una buona piattaforma per la gestione delle richieste e degli incidenti IT. Una volta presa confidenza con la configurazione, aiuta davvero a semplificare la comunicazione e la risoluzione dei ticket. È affidabile, ma potrebbe sicuramente essere un po' più user-friendly.

4. Intercom (ideale per il supporto clienti tramite conversazione e per chattare dal vivo)

via Intercom

I dati rivelano che il 69% dei clienti preferisce contattare un'azienda tramite chatbot conversazionali. Intercom offre principalmente questo servizio. Il suo agente IA si chiama Fin e può essere implementato per fornire risposte accurate ai clienti, personalizzare le interazioni con i fornitori e indirizzare le conversazioni agli agenti umani giusti.

Fin è anche altamente personalizzabile, quindi puoi modificare il suo tono di voce per allinearlo alle politiche e alle procedure della tua azienda. Un altro vantaggio dell'utilizzo di Intercom è la reportistica approfondita che offre. Sia che tu abbia bisogno di capire perché è stato creato un ticket o come si stanno comportando i tuoi agenti, le informazioni generate dall'IA rivelano tutto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Intercom

Monitoraggio delle interazioni con i clienti grazie a una finestra In arrivo unificata e a funzionalità CRM

Consente un impegno proattivo con messaggi mirati in-app e email

Fornisce flussi di lavoro personalizzabili per i team del supporto e del commerciale

Si integra con Stripe, Marketo e Google Analytics per ottenere informazioni dettagliate sui clienti

Limiti di Intercom

Limita la reportistica avanzata ai piani di livello superiore, riducendo la visibilità per i team più piccoli

Non dispone di una ricerca nella knowledge base nativa all'interno della finestra di chat

Prezzi Intercom

*essential: 39 $ al mese per postazione

Avanzato: 99 $/mese per postazione

Esperto: 139 $/mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Intercom

G2: 4. 5/5 (più di 3.300 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (più di 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Intercom?

Intercom è davvero facile da usare, lo uso tutti i giorni per rimanere in contatto con i nostri clienti e ha tutte le funzionalità/funzioni di cui ho bisogno. Mi piace molto la funzionalità/funzione che ci permette di posticipare il ticket se non vogliamo chiuderlo, mi piace anche la funzionalità/funzione che ci permette di creare un ticket di back-office. Anche il loro team del supporto è stato di grande aiuto.

Intercom è davvero facile da usare, lo uso ogni giorno per rimanere in connessione con i nostri clienti e ha tutte le funzionalità/funzioni di cui ho bisogno. Mi piace molto la funzionalità/funzione che ci permette di posticipare il ticket se non vogliamo chiuderlo, mi piace anche la funzionalità/funzione che ci permette di creare un ticket di back-office. Anche il loro team del supporto è stato super disponibile.

5. Freshdesk (ideale per il servizio clienti omnicanale con automazioni)

via Freshdesk

Freshdesk è un'altra piattaforma di supporto clienti basata su cloud presente nell'elenco. Tuttavia, vanta un USP non offerto dal resto: l'analisi del sentiment basata sull'IA. Ciò significa che è possibile utilizzare questo strumento per dare priorità ai ticket valutando il tono dei messaggi dei clienti.

Oltre a questo, la piattaforma supporta la comunicazione omnicanale (email, chat, telefono e social media), fornisce funzionalità di gamification e offre una knowledge base per promuovere il self-service dei clienti.

Le migliori funzionalità di Freshdesk

Automazione dell'assegnazione e della risposta ai ticket con Freddy basato su IA

Monitoraggio in tempo reale di SLA e tempi di risposta

Consente regole di automazione personalizzate per attività ripetitive

Si integra con WhatsApp, Zapier e QuickBooks per funzionalità estese

Limiti di Freshdesk

Limita l'analisi avanzata e la reportistica ai piani di sottoscrizione premium

Rallenta quando si gestiscono volumi elevati di biglietti, influenzando le prestazioni

Prezzi Freshdesk

Free Forever

Crescita: 18 $ al mese per agente

Pro: 59 $ al mese per agente

Enterprise: 95 $ al mese per agente

Valutazioni e recensioni di Freshdesk

G2: 4. 4/5 (oltre 3.400 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 3.300 recensioni)

6. Zoho Desk (la migliore soluzione di help desk a costi contenuti con assistenza IA)

tramite Zoho Desk

Se desideri una soluzione di supporto clienti conveniente ma non vuoi rinunciare a funzionalità/funzioni, Zoho Desk potrebbe essere la soluzione ideale per te. È basato sull'IA e ricco di funzionalità/funzioni versatili.

Con Zoho Desk, puoi automatizzare la categorizzazione e l'assegnazione dei ticket utilizzando Zia, l'assistente IA di Zoho. Ti consente inoltre di migliorare il self-service dei clienti creando centri assistenza e knowledge base personalizzati. A parte questo, l'interfaccia utente dello strumento è un piacere.

Quando si avvia la dashboard, è possibile visualizzare ogni richiesta del cliente ordinata per data di creazione del ticket. Questo lo rende molto semplice da usare.

Le migliori funzionalità di Zoho Desk

Monitoraggio degli SLA e delle escalation con avvisi in tempo reale per i ticket non risolti

Assistenza multi-brand supportata da un unico account per aziende che gestiscono più marchi

Consente la collaborazione contestuale con commenti privati e note condivise all'interno dei ticket

Si integra perfettamente con Zoho CRM, Slack e Jira, garantendo flussi di lavoro connessi

Limiti di Zoho Desk

Richiede una configurazione complessa per flussi di lavoro personalizzati e automazione

Limita le chiamate API e le integrazioni di terze parti sulle sottoscrizioni di livello inferiore

Prezzi di Zoho Desk

Free Forever

Standard: 14 $/utente

Professionale: 23 $/utente

Enterprise: 40 $/utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Desk

G2: 4. 4/5 (oltre 6.100 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 2.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Desk?

Con Zoho Desk è facile comunicare e interagire con i clienti attraverso molteplici canali di comunicazione. Migliora la risoluzione dei problemi dei clienti. Fornisce supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.

Con Zoho Desk è facile comunicare e interagire con i clienti attraverso molteplici canali di comunicazione. Migliora la risoluzione dei problemi dei clienti. Fornisce supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.

7. ServiceNow (la migliore per la gestione dei servizi IT dell'azienda e l'automazione del flusso di lavoro)

via ServiceNow

Un altro strumento ITSM, ServiceNow, è noto soprattutto per il supporto alla fornitura di servizi a livello aziendale con flussi di lavoro interfunzionali. Ciò si rivela fondamentale per garantire una collaborazione senza soluzione di continuità tra i team, risolvere rapidamente i problemi e fornire una qualità del servizio costante in tutta l'organizzazione.

A parte questo, il suo impegno per la sicurezza distingue la piattaforma. Mentre altri strumenti ti permettono semplicemente di creare ticket, ServiceNow migliora la sicurezza con la gestione integrata dei rischi e della conformità.

Fornisce inoltre un monitoraggio in tempo reale dello stato del servizio e informazioni predittive per aiutarti a prendere decisioni solide e basate sui dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di ServiceNow

Migliora l'efficienza con agenti virtuali per le query di supporto più comuni

Personalizza i flussi di lavoro attraverso una piattaforma senza codice/a basso codice

Consente la gestione delle risorse IT con un monitoraggio dettagliato del ciclo di vita

Si integra con Microsoft Teams, Salesforce e Okta

Limiti di ServiceNow

Richiede un'ampia configurazione

Mancanza di flessibilità per le piccole aziende

Prezzi ServiceNow

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ServiceNow

G2: 4. 4/5 (2.200+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 200 recensioni)

8. Salesforce (la migliore per il supporto clienti integrato CRM e la gestione dei casi)

interno

tramite Salesforce

Salesforce è probabilmente il nome più noto dell'elenco. Essenzialmente uno strumento di Customer Relationship Management (CRM), ha diverse funzionalità/funzioni che accelerano direttamente la gestione del supporto clienti.

Per esempio, Salesforce fornisce suggerimenti basati sull'IA sulle query dei clienti per migliorare la produttività degli agenti. Inoltre, monitora le interazioni con i clienti su tutti i canali in tempo reale, in modo da non dover continuare a passare da uno all'altro.

È inoltre possibile generare reportistica avanzata e analisi predittiva per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni degli agenti, sui tempi di risoluzione dei ticket, sulle tendenze di soddisfazione dei clienti, ecc.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce

Automazione della gestione dei casi con Einstein Bot basati su IA

Supporta portali self-service per clienti e team interni

Consente l'instradamento omnicanale per richieste via chat, email e telefono

Si integra perfettamente con Slack, Google Workspace e Shopify

Limiti di Salesforce

Richiede piani di alto livello per accedere a funzionalità avanzate basate sull'IA

Non offre collaborazione in tempo reale senza integrazioni di terze parti

Prezzi Salesforce

Enterprise: 165 $/mese per utente (fatturazione annuale)

Unlimited: 330 $/mese per utente (fatturazione annuale)

Einstein 1 Commerciale: 500 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Starter Suite: 25 $ al mese per utente (fatturazione mensile/annuale)

Pro Suite: 100 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Salesforce

G2: 4. 4/5 (oltre 5.600 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce?

Nel complesso, Salesforce è una soluzione affidabile che, una volta implementata, migliora i flussi di lavoro del servizio clienti. Mi piace usarlo nella mia azienda attuale. Ci permette di utilizzare molte app e servizi importanti.

Nel complesso, Salesforce è una soluzione affidabile che, una volta implementata, migliora i flussi di lavoro del servizio clienti. Mi piace usarlo nella mia azienda attuale. Ci permette di utilizzare molte app e servizi importanti.

9. Help Scout (ideale per un servizio clienti personalizzato con finestra In arrivo condivisa)*

via Help Scout

Ideale esclusivamente per piccoli team, Help Scout è un software per il servizio clienti. Offre un intervallo di funzionalità/funzioni utili per personalizzare l'interazione con il cliente senza troppe complicazioni.

Usandolo, tu e il tuo team potrete offrire ai vostri clienti la possibilità di chattare in tempo reale. Potrete anche monitorare il loro livello di soddisfazione con sondaggi CSAT integrati per identificare inefficienze nascoste e fornire un supporto migliore.

Help Scout offre anche dashboard predefinite e personalizzate per una facile reportistica delle prestazioni e viene fornito con un'app mobile per la gestione dei ticket in movimento.

Aiuto Scout migliori funzionalità/funzioni

Automazioni dei flussi di lavoro con ticketing basato su regole, follow-up e gestione degli SLA

Fornisce finestre In arrivo condivise per la collaborazione del team sulle query dei clienti

Migliora il self-service con una base di conoscenze integrata e personalizzabile

Si integra perfettamente con Shopify, Trello e Asana, semplificando i processi di supporto

Aiuto Limiti Scout

Richiede sottoscrizioni separate per la gestione di più canali

Offre un supporto multilingue limitato rispetto alla concorrenza

Prezzi Help Scout

Free Forever

Standard: 55 $/mese

In più: 83 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Help Scout

G2: 4. 4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (più di 200 recensioni)

10. HubSpot Service Hub (ideale per il supporto clienti integrato con il marketing e le vendite)

via HubSpot Service Hub

Ultimo ma non meno importante, nell'elenco c'è HubSpot Service Hub.

Guarda questo video che spiega le sue funzioni principali!

Se desideri uno strumento che migliori la gestione del supporto clienti per i team di marketing e commerciali, questo può fare al caso tuo. Questa piattaforma unifica il supporto clienti e il CRM con ticketing e gestione dei casi integrati per mantenere allineati i team di marketing, commerciali e del supporto.

Inoltre, automatizza i flussi di lavoro utilizzando strumenti basati sull'IA, offre dashboard di reportistica integrate per il monitoraggio delle metriche di assistenza degli agenti e si sincronizza con gli strumenti di vendita e marketing di HubSpot per completare l'esperienza del cliente.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'HubSpot Service Hub

Assistenza per la comunicazione multicanale tramite email, chat e piattaforme social

Fornisce strumenti di feedback dei clienti e sondaggi per misurare la qualità del servizio

Consente la creazione di una knowledge base per il self-service, riducendo le richieste di supporto

Si integra con Zoom, Slack e Mailchimp per migliorare le interazioni con i clienti

Limiti dell'hub di assistenza HubSpot

Richiede piani di livello superiore per automazione e reportistica avanzate

Limita le funzionalità del chatbot senza l'integrazione con HubSpot Marketing Hub

Prezzi HubSpot Service Hub

Free Forever

Starter: 20 $ al mese per postazione

Professionale: 100 $/mese per postazione

Enterprise: 150 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di HubSpot Service Hub

G2: 4. 4/5 (2.400+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (più di 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot Service Hub?

L'hub di assistenza è un ottimo metodo per centralizzare tutti i problemi dei clienti, in modo che il mio team possa monitorare e rispondere in modo efficiente a tutte le preoccupazioni. La piattaforma è facile da usare una volta apprese le basi e mi permette di assegnare attività al mio team senza comunicazioni avanti e indietro. I clienti possono quindi monitorare lo stato dei propri ticket e vedere in tempo reale a cosa stiamo lavorando.

L'hub di assistenza è un ottimo metodo per centralizzare tutti i problemi dei clienti, in modo che il mio team possa monitorare e rispondere in modo efficiente a tutte le preoccupazioni. La piattaforma è facile da usare una volta acquisite le basi e mi permette di assegnare attività al mio team senza comunicazioni avanti e indietro. I clienti possono quindi monitorare lo stato dei propri ticket e vedere su cosa stiamo lavorando in tempo reale.

