i 11 migliori software di gestione dell'assistenza sul campo nel 2025

Il lavoro sul campo può sembrare una corsa senza sosta. Un minuto stai assegnando i lavori, quello dopo devi affrontare un cambiamento dell'ultimo minuto o cercare di rintracciare un tecnico. Un aggiornamento mancato o una doppia prenotazione possono mandare tutto all'aria, causando ritardi, clienti frustrati e perdite di tempo.

È qui che entra in gioco il software di gestione dell'assistenza sul campo.

Mantiene il tuo team connesso, i programmi in ordine e i lavori in movimento senza il solito caos. In questa guida, discuteremo le undici migliori piattaforme software di gestione del campo di servizio che possono rendere la tua attività di assistenza più fluida ed efficiente.

Cosa cercare in un software di gestione dell'assistenza sul campo?

I software per l'assistenza sul campo NON sono tutti uguali. Il passaggio più critico nella selezione di un software per l'assistenza sul campo è un'attenta analisi delle esigenze e della documentazione dei processi PRIMA di iniziare a cercare il software. Da lì, devi essere disposto ad accettare quale percentuale delle tue esigenze e dei tuoi processi può essere gestita immediatamente, quale percentuale può essere gestita modificando il tuo processo per adattarlo al software e qualsiasi lacuna rimanga non considerata. A volte quella lacuna può essere gestita attraverso la personalizzazione, ma assicurati di capire quale livello di personalizzazione è disponibile. In molti dei prodotti cloud questo può essere limitato ai campi definiti dall'utente e potrebbe non includere opzioni di schermo o di flusso di lavoro.

I software per l'assistenza sul campo NON sono tutti uguali. Il passaggio più critico nella selezione di un software per l'assistenza sul campo è un'attenta analisi delle esigenze e della documentazione dei processi PRIMA di iniziare a cercare il software. Da lì devi essere disposto ad accettare quale percentuale delle tue esigenze e dei tuoi processi può essere gestita immediatamente, quale percentuale può essere gestita modificando il tuo processo per adattarlo al software e qualunque lacuna rimanga non considerata. A volte quella lacuna può essere gestita attraverso la personalizzazione, ma assicurati di capire quale livello di personalizzazione è disponibile. In molti dei prodotti cloud questo può essere limitato ai campi definiti dall'utente e potrebbe non includere opzioni di schermo o di flusso di lavoro.

Le operazioni di assistenza sul campo sono complesse e il software giusto può fare la differenza. Ma con così tante opzioni che promettono di semplificare il flusso di lavoro, è difficile sapere quale sarà effettivamente efficace.

Alcuni fattori chiave possono aiutarti a restringere il tuo elenco e trovare il software che si adatta effettivamente alle tue esigenze aziendali:

Programmazione e invio rapidi

Il tuo team è sempre in movimento, quindi hai bisogno di un software che renda l'assegnazione dei lavori rapida e senza problemi. Cerca una programmazione drag-and-drop, una distribuzione automatizzata e aggiornamenti in tempo reale in modo che tutti sappiano dove devono essere.

Accesso mobile per team in movimento

Se i vostri tecnici sul campo o gli addetti ai servizi pubblici devono affidarsi alla documentazione cartacea o chiamare per aggiornamenti, questo è un problema. Un buon sistema FSM dovrebbe avere una solida app mobile con un'interfaccia user-friendly dove possono visualizzare i dettagli del lavoro, aggiornare gli stati e persino ottenere le firme dei clienti, il tutto dal loro telefono o tablet.

Monitoraggio del tempo reale per migliorare l'efficienza

Sapere dove si trova il tuo team in un dato momento aiuta a velocizzare i tempi di risposta e a fornire migliori aggiornamenti ai clienti. Il monitoraggio GPS rende più facile ottimizzare i percorsi ed evitare ritardi inutili.

Gestione più intelligente dell'inventario

Non c'è niente di peggio di un tecnico che si presenta senza i pezzi giusti. Un sistema FSM affidabile monitora i livelli di inventario e consente di ordinare i pezzi di ricambio prima che finiscano, risparmiando tempo ed evitando frustrazioni. Questo aiuta anche a fidelizzare i clienti.

Fatturazione facile e pagamenti più rapidi

La fatturazione non dovrebbe essere un lavoro di routine. Il miglior software FSM ti consente di generare fatture in loco, accettare pagamenti digitali e sincronizzare tutto con il tuo software di contabilità in modo da essere pagato più velocemente.

Migliore gestione dei clienti

I clienti apprezzano gli aggiornamenti! Promemoria automatici per gli appuntamenti, orari di arrivo previsti dei tecnici e follow-up li tengono informati e migliorano la loro esperienza.

Il software FSM dovrebbe essere compatibile con gli strumenti di gestione delle attività esistenti. Più fluide sono le capacità di integrazione, meno lavoro manuale si dovrà fare per trasferire e gestire i dati isolati.

Flessibile e scalabile per la crescita

Quando la tua attività cresce, il tuo software dovrebbe essere in grado di crescere con te. Flussi di lavoro personalizzabili e piani tariffari flessibili ti assicurano una copertura ora e in futuro.

Il software FSM giusto dovrebbe semplificarti la vita e contribuire alla crescita aziendale. Concentrati su ciò che ti farà risparmiare tempo, migliorerà l'efficienza operativa e renderà felici i clienti.

Il miglior software di gestione dell'assistenza sul campo

Sulla base della lista di controllo di cui sopra, abbiamo stilato un elenco delle migliori soluzioni di gestione dell'assistenza sul campo da verificare.

1. ClickUp (il migliore per il monitoraggio dell'assistenza sul campo e il project management)

Prova ClickUp: è gratis Crea un CRM completamente personalizzabile in ClickUp per un migliore monitoraggio dell'assistenza

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro, creata per semplificare ogni parte delle operazioni aziendali. Semplifica la programmazione, la gestione dei clienti e il monitoraggio dei lavori, assicurando che il team abbia tutto ciò di cui ha bisogno per fornire un servizio di prima qualità.

Stanco di sistemi rigidi e uguali per tutti? ClickUp CRM ti consente di personalizzare tutto, dalle viste delle attività ai campi dati. Crea pipeline che corrispondano al tuo flusso di lavoro: che si tratti di "Nuova richiesta", "Pianificata" o "Completata", saprai sempre a che punto è ogni lavoro.

È possibile passare, tra le altre cose, dalle bacheche Kanban (per una rapida programmazione drag-and-drop), alla vista Elenco (per un semplice riepilogo delle attività) e alla vista Tabella (per un layout strutturato in stile foglio di calcolo).

💡 Suggerimento: se non conosci ClickUp (o i CRM), inizia con il modello predefinito di ClickUp CRM! È progettato per aiutarti a configurare un CRM personalizzato in pochissimo tempo con pipeline già pronte, personalizzazione e automazione delle vendite.

Non è tutto! Le attività di ClickUp semplificano la gestione del lavoro consentendo l'assegnazione di ordini di lavoro, l'impostazione di scadenze e il collegamento delle attività ai clienti.

All'interno di un'attività di ClickUp, puoi creare e organizzare facilmente liste di controllo dettagliate per tenere sotto controllo le cose da fare

Nel frattempo, le Automazioni ClickUp gestiscono i follow-up, i promemoria degli appuntamenti e gli aggiornamenti di stato, riducendo il lavoro richiesto e mantenendo tutto in movimento in modo efficiente. Assegna automaticamente i lavori quando viene inviata una richiesta di assistenza, aggiorna lo stato delle attività quando i tecnici effettuano il check-in o il check-out e attiva i promemoria se un lavoro non è stato contrassegnato come completato entro la fine della giornata.

L'impostazione di tutto ciò può sembrare un sacco di lavoro, ma per fortuna il modello di gestione dei servizi ClickUp rende facile iniziare a lavorare. Questo modello è stato creato per mantenere le richieste di assistenza, le assegnazioni di lavoro e gli orari dei tecnici ben organizzati.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

📮 ClickUp Insight: I team con basse prestazioni sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di usare una sola piattaforma? Essendo l'app che fa tutto per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA gestisce il resto.

Limiti di ClickUp

Imparare tutte le funzionalità/funzioni richiede tempo, anche se il Centro assistenza ClickUp può aiutare ad accelerare il processo

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Aziendale: 12 dollari al mese per utente

Enterprise: Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

2. Jobber (il migliore per la semplificazione di preventivi e fatture)

tramite Jobber

Jobber semplifica i servizi sul campo senza tagliarli. Fare un preventivo è facile; basta aggiungere descrizioni e foto, e i clienti possono controllare tutto attraverso l'hub Client. Hai bisogno di inviare spesso preventivi simili? I modelli ti evitano il fastidio di dover ricominciare da capo ogni volta.

È anche possibile personalizzare i prezzi, visualizzare un totale, suddividerlo per elemento o offrire pacchetti di servizi per facilitare l'upselling. Una volta approvato un preventivo, Jobber lo trasforma automaticamente in un lavoro pronto per la pianificazione e la fatturazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jobber

Aggiornare lo stato dei lavori, timbrare il cartellino e riscuotere i pagamenti direttamente da un dispositivo mobile

Invia follow-up automatici, promemoria per gli appuntamenti e richieste di revisione nel CRM integrato

Utilizza Jobber Copilot per generare preventivi, scrivere email e gestire le attività dell'amministratore senza sforzo

Limiti del jobber

Opzioni di pagamento limitate allo stato di avanzamento, disponibili solo per lavori una tantum

La mancanza di un'opzione per unire i client duplicati può risultare in un CRM disordinato

Prezzi per i jobber

Core: 39 dollari al mese per utente

Connect: 119 dollari al mese per utente e 169 dollari al mese per un massimo di 5 utenti

Grow: 199 dollari al mese per utente e 349 dollari al mese per un massimo di 10 utenti

In più: 599 $/mese per un massimo di 15 utenti

Valutazioni e recensioni dei lavoratori

G2: 4. 5/5 (300+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (più di 1.000 recensioni)

3. Housecall Pro (il migliore per la programmazione automatizzata e la comunicazione con il cliente)

tramite Housecall Pro

Housecall Pro presenta un sistema di pianificazione centralizzato per la manutenzione ricorrente, le chiamate di servizio dell'ultimo minuto o i lavori una tantum. Basta fare clic sul programma, aggiungere i dettagli e il gioco è fatto. Trasferisce i lead da app come Thumbtack direttamente nel sistema, trasformandoli automaticamente in preventivi, lavori e fatture.

Tenere d'occhio le prestazioni aziendali è altrettanto facile. Housecall Pro offre oltre 35 report integrati che riguardano lavori, preventivi, piani di assistenza e pagamenti. È inoltre possibile creare report personalizzati in base alle proprie esigenze.

Le migliori funzionalità di Housecall Pro

Risparmia tempo con i modelli di lavoro che memorizzano le procedure comuni, eliminando la necessità di riscrivere le istruzioni per le attività di routine

Automatizza la programmazione abbinando i tecnici ai lavori in base alle loro competenze e disponibilità

Inserisci una pagina di prenotazione sul tuo sito web o condividi un link diretto

Prevenire le prenotazioni dell'ultimo minuto con l'impostazione di un periodo di preavviso, garantendo al team un tempo sufficiente per la preparazione

Utilizza il sistema telefonico aziendale integrato di Housecall Pro, Voice, per un numero dedicato al lavoro

Limiti di Housecall Pro

Il sistema non avvisa gli utenti se un dipendente è già prenotato per un altro lavoro o evento

Note, immagini e altri dettagli non sempre vengono riportati tra un lavoro e l'altro o da una pagina all'altra, il che comporta un eccessivo cambio di pagina

Prezzi di Housecall Pro

Base: 79 $/mese per utente

*essentials: 189 $ al mese per un massimo di 5 utenti

MAX: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Housecall Pro

G2: 4. 3/5 (100+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (più di 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Housecall Pro

Nel complesso, penso che Housecall Pro sia ottimo per i titolari di piccole imprese, poiché sono sempre alla ricerca di modi per ridurre il carico di lavoro nella gestione dei clienti, in modo da avere più tempo per espandere l'attività. A volte l'app si blocca, impedendomi di ottenere preziose informazioni sui clienti.

Nel complesso, penso che Housecall Pro sia ottimo per i titolari di piccole imprese, poiché sono sempre alla ricerca di modi per ridurre il carico di lavoro nella gestione dei clienti, in modo da avere più tempo per espandere l'attività. A volte l'app si blocca, impedendomi di ottenere preziose informazioni sui clienti.

4. Service Fusion (il migliore per la gestione e la distribuzione dei lavori all-in-one)

tramite Service Fusion

Gestire le aspettative dei clienti può sembrare un lavoro a tempo pieno, ma Service Fusion lo semplifica. I clienti possono prenotare lavori online, ricevere testi pre-lavoro automatizzati e persino approvare preventivi senza una sola telefonata.

La dashboard consente di visualizzare l'intera giornata, dalla programmazione e l'invio fino al monitoraggio della flotta in tempo reale. La creazione di preventivi è rapida poiché le linee di servizio e i prodotti sono già precompilati e la loro trasformazione in ordini richiede solo pochi clic. Gli addetti alle vendite possono gestire gli incarichi, impostare le visite in cantiere e monitorare le commissioni senza passare da un sistema all'altro.

Le migliori funzionalità di Service Fusion

Creazione di più posizioni di servizio e contatti con i clienti, con impostazione di termini di fatturazione, preferenze di comunicazione e monitoraggio dei referral

Visualizza tutti i preventivi e i lavori in un unico posto e condividi i dettagli con gli operatori sul campo tramite chiamata o testo direttamente dalla dashboard

Sincronizzazione con QuickBooks per aggiornamenti automatici su fatture di lavoro, depositi ed elaborazione dei pagamenti, oltre all'accesso a sconti esclusivi

Automazione dei report sui salari con funzionalità/funzioni per il monitoraggio delle ore di lavoro, delle attività remote e dei timbrature dei dipendenti

Limiti di Service Fusion

Rende difficile l'accesso a un elenco chiaro dei contratti di manutenzione, con conseguente lavoro manuale extra

La mancanza di un valido supporto back-end può rallentare la risoluzione dei problemi

Prezzi di Service Fusion

Più intelligente: 225 $/mese (utenti illimitati)

In più: 350 $/mese (utenti illimitati)

Pro: 575 $/mese (utenti illimitati)

Valutazioni e recensioni di Service Fusion

G2: 4. 1/5 (100+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (200+ recensioni)

5. ServiceTitan (Il migliore per le aziende di gestione dei servizi sul campo a livello aziendale)

tramite ServiceTitan

ServiceTitan si apre su una homepage simile a una dashboard che consente di visualizzare immediatamente le vendite, i ricavi e le prestazioni lavorative, in modo da non dover mai indovinare a che punto sono le cose. Suddivide il reddito totale dalle fatture dei lavori completati, evidenziando al contempo i mancati ricavi dovuti a chiamate non prenotate, lavori non convertiti e cancellazioni.

Nel frattempo, il team dell'ufficio può inviare lavori, fatturare ai clienti e monitorare veicoli e ricambi, il tutto dal desktop. La bacheca delle spedizioni ti tiene aggiornato su conferme di lavoro, riprogrammazioni e posizione dei tecnici, con una mappa in tempo reale che mostra esattamente dove si trova il tuo team.

E se utilizzi i suoi prodotti professionali come FleetPro, ottieni il monitoraggio integrato della flotta, la convalida delle buste paga e tempi di risposta più rapidi per le chiamate di emergenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di ServiceTitan

Effettuare e ricevere chiamate dei clienti sulla piattaforma collegandole automaticamente ai record di lavoro

Attira più potenziali clienti con moduli di prenotazione web personalizzati e comunicazioni automatizzate

Filtra gli orari per fuso orario, tecnico, tipo di lavoro e altro per gestire appuntamenti e incarichi

Gestisci tutto in un unico posto: ordini di lavoro, compilazione di moduli di servizio, timbratura di entrata e uscita e generazione di numeri di ordine d'acquisto

Limiti di ServiceTitan

L'assenza di accesso diretto al database impedisce agli utenti di eseguire query sui dati in modo indipendente

Le limitate capacità di reportistica limitano gli utenti a un singolo set di dati per report

Prezzi di ServiceTitan

Principiante : Prezzi personalizzati

Essentials: Prezzi personalizzati

Il mio lavoro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ServiceTitan

G2: 4. 5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 200 recensioni)

🧠 Lo sapevi? L'ottimizzazione dei percorsi basata sull'IA può ridurre i tempi di viaggio fino al 15%! Questo non solo aiuta i tecnici a completare più lavori più velocemente, ma riduce anche i costi del carburante e l'usura dei veicoli. Inoltre, è un vantaggio per l'ambiente in quanto riduce le emissioni di carburante. 🚀🌿

6. Zuper (il migliore per la gestione della forza lavoro e della flotta basata sull'IA)

tramite Zuper

Zuper offre ai tuoi clienti un portale self-service dove possono controllare lo stato dei lavori, approvare i preventivi ed effettuare i pagamenti senza alcun bisogno di contatti diretti.

Allo stesso tempo, il tuo team ottiene un sistema di project management che mantiene tutto organizzato con aggiornamenti in tempo reale, condivisione di documenti e strumenti di collaborazione integrati. L'IA assegna il tecnico giusto in base alle competenze, alla posizione e alla disponibilità, mentre la pianificazione drag-and-drop rende i cambiamenti dell'ultimo minuto perfetti.

Il tracciamento GPS e il geo-fencing assicurano orari di arrivo previsti precisi e tabelle orarie automatizzate per il monitoraggio delle ore di lavoro e del chilometraggio in background. Il sistema di gestione dell'inventario in tempo reale consente al team di rimanere aggiornato sulle scorte e facilita un flusso di lavoro fluido dall'inizio alla fine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zuper

Suddividi i clienti per posizione, collega le attività sotto un'attività principale e aggiungi attività secondarie per i follow-up

Monitoraggio delle metriche essenziali come i tassi di completamento dei lavori, la produttività dei tecnici e la soddisfazione dei clienti per individuare le aree di miglioramento

Converti automaticamente i preventivi approvati in fatture e riscuoti i pagamenti in loco con Stripe

Modifica, firma e archivia i contratti con monitoraggio integrato dei dati per evitare di perdere le date di rinnovo

Superare i limiti

Le ampie opzioni di personalizzazione possono rendere difficile determinare la configurazione ideale senza esperienza precedente

L'app mobile è facile da usare, ma a volte presenta piccoli ritardi nella sincronizzazione

Prezzi Zuper

Starter: Prezzi personalizzati

Crescita : Prezzi personalizzati

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zuper

G2: 4. 7/5 (100+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (20+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zuper

Adoro tutte le funzionalità/funzioni di aggiunta dei lavori, dalla possibilità di suddividere i clienti in base ai singoli siti e posizioni sotto un sottocliente. Mi piace anche la possibilità di ritirare quei lavori e aggiungere un lavoro figlio al lavoro principale per più chiamate relative allo stesso problema.

Mi piacciono tutte le funzionalità/funzioni di aggiunta dei lavori, dalla possibilità di suddividere i clienti in base ai singoli siti e posizioni sotto un sottocliente. Mi piace anche la possibilità di ritirare quei lavori e aggiungere un lavoro figlio al lavoro principale per più chiamate relative allo stesso problema.

7. Zoho FSM (il migliore per le piccole imprese e i team in crescita che operano sul campo)

tramite Zoho FSM

Zoho FSM si distingue per la sua profonda integrazione nell'ecosistema Zoho, che riunisce in un unico flusso continuo le attività commerciali, di assistenza, fatturazione e inventario. Sincronizzazione dei dati dei clienti con Zoho CRM, automazione della fatturazione tramite Zoho Books e monitoraggio dei ricambi con Zoho Inventory.

Assegna i tecnici giusti, monitora lo stato in tempo reale e lascia che i clienti approvano i preventivi con un solo clic. Il tuo team può inviare report di assistenza direttamente dall'app mobile, completi di firme digitali. Gestisci un'azienda globale? Il supporto multi-valuta fa al caso tuo.

La dashboard fornisce i numeri che contano davvero (stato degli ordini di lavoro, orari di check-in, andamento dei ricavi). I report integrati consentono di vedere facilmente cosa funziona, individuare le aree problematiche e prendere decisioni più intelligenti per far crescere il business.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho FSM

Genera fatture precompilate e inviale ai clienti direttamente dall'app mobile Zoho FSM

Imposta notifiche email automatiche per tenere informati i clienti nelle diverse fasi o connettiti con app di terze parti per inviare avvisi via SMS

Collegare servizi, parti e competenze utilizzando i tipi di lavoro per creare ordini di lavoro accurati e senza errori con modelli preimpostati

Utilizza grafici Gantt, griglie e calendari per una pianificazione efficiente e una gestione delle risorse

Limiti di Zoho FSM

La gestione e il monitoraggio dei ricambi in più posizioni è complicato

Alcune funzionalità/funzioni mancano di indicazioni chiare su come utilizzarle in modo efficace

Prezzi di Zoho FSM

Free

Standard: 30 $ al mese per 60 appuntamenti

Professionale: 45 $ al mese per 60 appuntamenti

Valutazioni e recensioni di Zoho FSM

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 6/5 (20+ recensioni)

8. Salesforce Field Service (il migliore per la programmazione e l'analisi avanzate)

tramite Salesforce Field Service Management

Il software di gestione dell'assistenza Salesforce è dotato di una console di invio che ti aiuta ad abbinare il tecnico giusto al lavoro giusto in base alle competenze, alla disponibilità e alla posizione. Hai bisogno di colmare le lacune dell'ultimo minuto o di modificare i programmi? Un assistente IA integrato rende il lavoro veloce.

Le note preliminari al lavoro forniscono al team un quadro completo (storia del cliente, dettagli delle risorse, interazioni passate), in modo che possa presentarsi preparato invece di dover cercare informazioni. I report praticamente si scrivono da soli con riepiloghi/riassunti intelligenti e gli aggiornamenti in tempo reale fanno sì che i clienti siano informati con immagini del lavoro e note del tecnico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Field Service

Offri ai clienti il controllo sugli appuntamenti e aggiornamenti in tempo reale con un portale self-service

Aumenta il tasso di risoluzione al primo intervento con Visual Remote Assistant, che consente ai tecnici di ottenere istantaneamente la guida di un esperto

Migliora l'efficienza e la fidelizzazione dei clienti con Service Cloud, ottimizzando le operazioni di assistenza su larga scala

Aiuta gli agenti e i clienti a trovare rapidamente soluzioni con un solido sistema di gestione delle conoscenze

Goditi un'app mobile offline per un lavoro senza interruzioni

Limiti del servizio sul campo di Salesforce

Alcune funzionalità/funzioni avanzate richiedono una conoscenza approfondita del sistema, con conseguenti tempi di formazione più lunghi

Prezzi di Salesforce Field Service

Dispatcher: 165 $/mese per utente

Tecnico: 165 $/mese per utente

Appaltatore: 50 $ al mese per utente o 20 $ per accesso

Contractor Plus: 75 dollari al mese per utente o 30 dollari per accesso

Field Service Plus: 220 $/mese per utente

Einstein 1 Field Service: 600 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce Field Service

G2: 4. 4/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (20+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce Field Service

Salesforce Field Service è eccellente per la gestione delle squadre e delle risorse sul campo. Apprezzo molto la facilità con cui posso visualizzare i programmi dei tecnici e assegnare le attività in modo efficiente.

Salesforce Field Service è eccellente per la gestione dei team e delle risorse sul campo. Apprezzo molto la facilità con cui posso visualizzare i programmi dei tecnici e assegnare le attività in modo efficiente.

9. Oracle Field Service (il migliore per l'ottimizzazione della forza lavoro basata sull'IA)

tramite Oracle Field Service

Se si desidera il pieno controllo sulla gestione della capacità e delle quote, Oracle Field Service consente di impostare i propri parametri e costruire un piano delle risorse basato sulla domanda. I suoi strumenti di previsione analizzano le tendenze storiche, in modo da poter pianificare le esigenze di personale sul campo, adattarsi alle stagioni di punta e persino testare scenari "what-if" per vedere come le campagne di marketing o le promozioni influenzano la domanda.

Per gli agenti sul campo, il Gestore del flusso di lavoro funge da guida integrata, accompagnandoli in ogni fase del lavoro e assicurando la conformità. Anche i nuovi assunti e i subappaltatori possono seguire, garantendo ai clienti lo stesso servizio di alto livello ogni volta. Nel frattempo, i dispatcher e i manager ottengono una visione in tempo reale dello stato del lavoro

Le migliori funzionalità/funzioni di Oracle Field Service

Visualizza con precisione quanto lavoro può essere svolto ogni giorno e una visualizzazione minuto per minuto della capacità

Monitorare le condizioni del traffico in tempo reale e aggiornare istantaneamente i percorsi di viaggio per la forza lavoro mobile

Assegna il tecnico giusto al lavoro giusto tenendo conto delle competenze, della posizione, della disponibilità e delle prestazioni individuali

Riduci perdite di tempo, straordinari e appuntamenti mancati con aggiornamenti in tempo reale della pianificazione

Limiti di Oracle Field Service

L'interfaccia è complicata e non molto intuitiva per l'utente

L'applicazione si blocca di tanto in tanto, causando interruzioni

L'aggiornamento delle opportunità può essere lento e macchinoso

Prezzi di Oracle Field Service

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Oracle Field Service

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. FieldEdge (il migliore per servizi HVAC, idraulici ed elettrici)

tramite FieldEdge

FieldEdge offre una bacheca di spedizione intelligente che mette tutto in un unico posto: lavori assegnati, non assegnati e completati. Anche i prezzi sono flessibili. Una presentazione personalizzabile dei prezzi buono, migliore e ottimo aiuta i clienti a scegliere l'opzione giusta aumentando le dimensioni dei ticket.

Vuoi sapere quali tecnici stanno andando alla grande e chi ha bisogno di un po' di coaching? I confronti delle prestazioni fianco a fianco lo rendono facile.

Anche i tuoi addetti all'assistenza clienti migliorano, grazie alle registrazioni delle chiamate e alle metriche delle prestazioni che li aiutano a gestire al meglio ogni interazione con il cliente. Anche i piccoli dettagli, come i codici dei cancelli o i nomi degli animali domestici, vengono memorizzati per un tocco personale. Inoltre, il monitoraggio telefonico integrato mostra esattamente quali canali di marketing stanno generando più entrate.

Le migliori funzionalità/funzioni di FieldEdge

Creare moduli personalizzati per diversi tipi di attrezzature per garantire un'assistenza accurata

Automatizza i promemoria di servizio via telefono, testo o email per ridurre al minimo i follow-up manuali

Sincronizzazione istantanea degli aggiornamenti con integrazione in tempo reale della gestione dell'assistenza sul campo

Aumenta i rinnovi impostando i contratti di assistenza con rinnovo automatico e pagamenti ricorrenti

Limiti di FieldEdge

Mancano funzionalità/funzioni moderne come le notifiche di testo al cliente che molti software più recenti di stima e programmazione includono

Le risorse per la formazione sono insufficienti, rendendo più difficile per i team mettersi al passo

Prezzi di FieldEdge

Selezione : Prezzi personalizzati

Premier: Prezzi personalizzati

Elite: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FieldEdge

G2: 4. 1/5 (50+ recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (oltre 300 recensioni)

11. Microsoft Dynamics 365 Field Service (ideale per operazioni e integrazioni su larga scala)

tramite Microsoft Dynamics 365

Basato su D365 CRM, Dynamics 365 Field Service collega contratti, ordini di lavoro e attività, consentendo al contempo di personalizzare i flussi di lavoro e automatizzare i processi. Grazie alla profonda integrazione con Outlook, Teams e altri strumenti Microsoft, è possibile gestire le richieste di assistenza senza dover passare costantemente da una piattaforma all'altra.

Trascina e rilascia i lavori sulla Bacheca, utilizza l'Assistente alla pianificazione basato su IA o affidati al motore di routing per trovare il tecnico migliore.

I vostri agenti sul campo ricevono tutti i dettagli di cui hanno bisogno tramite l'app mobile, in modo da presentarsi preparati e aggiornare lo stato dei lavori in tempo reale. Una volta terminato il lavoro, l'integrazione ERP si occupa immediatamente della fatturazione, garantendo un processo senza intoppi.

✨ Curiosità: Microsoft Dynamics 365 Field Service consente ai tecnici di utilizzare HoloLens (occhiali a realtà aumentata) per riparazioni a mani libere, fornendo indicazioni in tempo reale mentre lavorano

Microsoft Dynamics 365 Field Service: le migliori funzionalità/funzioni

Ridurre i costi, ridurre al minimo i tempi di viaggio e mantenere la massima qualità del servizio con informazioni basate sull'IA

Creare automaticamente ordini di lavoro da email, chiamate o opportunità

Comprendi facilmente i moduli, purché i membri del team inseriscano informazioni dettagliate, garantendo reportistica di valore

Limiti di Microsoft Dynamics 365 Field Service

Richiede una forte competenza tecnica per la configurazione e l'amministrazione

Mancanza di uno stato o di una pipeline unificata dell'account, con conseguente frammentazione del processo

Prezzi di Microsoft Dynamics 365 Field Service

Versione di prova gratis

Dynamics 365 Field Service: 105 dollari al mese per utente

Dynamics 365 Field Service Contractor: 50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Dynamics 365 Field Service

G2: 3. 9/5 (100+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Dynamics 365 Field Service

Field Service è uno strumento potente e ciò che spicca maggiormente è la sua capacità di ottimizzare le operazioni sul campo attraverso una combinazione di funzionalità/funzioni di pianificazione, gestione delle risorse e coinvolgimento del cliente.

Field Service è uno strumento potente e ciò che più spicca è la sua capacità di ottimizzare le operazioni sul campo attraverso una combinazione di funzionalità/funzioni di pianificazione, gestione delle risorse e coinvolgimento del cliente.

Affidati a ClickUp come soluzione di riferimento per l'assistenza sul campo

Tutti gli strumenti software per la gestione dell'assistenza sul campo che abbiamo trattato sono progettati per semplificare la programmazione, la gestione dei clienti, la spedizione, il monitoraggio dei lavori e la fatturazione. Riuniscono tutto in un unico sistema, rendendo più facile la gestione delle operazioni e mantenendo la produttività del team.

Ma se vuoi qualcosa che sia super personalizzabile e ricco di automazioni, vale la pena dare un'occhiata a ClickUp. Dalla programmazione al CRM e tutto il resto, è costruito per snellire le operazioni sul campo.

