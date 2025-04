i 10 migliori assistenti personali IA per il lavoro per aumentare la produttività nel 2025

La monotona routine lavorativa che affligge la nostra vita professionale tende a sottrarre tempo alle attività essenziali. Fortunatamente, la crescente influenza dell'IA sui flussi di lavoro quotidiani ha la soluzione: gli assistenti IA con capacità di elaborazione del linguaggio naturale per il lavoro sono i compagni di lavoro per eccellenza.

il 78% degli intervistati in un sondaggio McKinsey afferma che le loro organizzazioni utilizzano l'IA in almeno una funzione aziendale.

Che si tratti di pianificatori virtuali per la sincronizzazione delle riunioni, chatbot intelligenti per la gestione di query ripetitive o assistenti di scrittura basati sull'IA, questi strumenti di IA per la produttività stanno ridefinendo l'efficienza.

Quindi, come si inseriscono gli assistenti personali basati sull'IA nell'ambiente di lavoro odierno? Sono strumenti di automazione alla moda o vanno oltre i semplici programmi basati su regole per migliorare il processo decisionale, la creatività e la collaborazione?

Questo articolo illustra le caratteristiche che deve avere l'assistente personale ideale basato sull'IA per il lavoro e i migliori strumenti di IA attualmente disponibili sul mercato.

Cosa dovresti cercare negli assistenti IA per il lavoro?

Il giusto assistente IA supporta e accelera il piano di produttività sul posto di lavoro, sollevandoti dalle faccende più banali. Pertanto, considera le seguenti funzionalità/funzioni chiave prima di sottoscrivere un abbonamento:

Automazione ed efficienza delle attività : Scegliete strumenti di automazione basati sull'IA in grado di automatizzare attività ripetitive, come la pianificazione di riunioni, la gestione delle email e l'organizzazione di elenchi di cose da fare. Ciò vi consente di concentrarvi su attività di maggior valore, aumentando l'efficienza complessiva

Capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) : assicurati che l'assistente comprenda e risponda al linguaggio della conversazione. L'NLP avanzato consente interazioni più intuitive, permettendoti di comunicare le tue esigenze in modo naturale senza bisogno di comandi rigidi o di un background in codice

Capacità di integrazione : scegliete un assistente che si integri con il vostro stack tecnologico esistente, compresi gli strumenti che utilizzate spesso, come calendari, software di project management e app di comunicazione. Ciò garantisce un flusso di lavoro coerente e riduce al minimo le interruzioni

Consapevolezza contestuale : utilizza un assistente IA efficace che riconosca il contesto per fornire informazioni e suggerimenti pertinenti. Ciò include la comprensione dei tuoi schemi di lavoro e delle tue preferenze per offrire assistenza personalizzata

Sicurezza e privacy dei dati: Dai la priorità agli assistenti che aderiscono a rigidi protocolli di sicurezza dei dati e offrono informative sulla privacy trasparenti per proteggere i tuoi dati sensibili

*i 10 migliori assistenti IA per il lavoro

Quasi l'88% degli intervistati nel nostro sondaggio si affida ora a strumenti di IA per semplificare e accelerare le attività personali.

Stai cercando di generare gli stessi benefici al lavoro?

Dai un'occhiata a questi 10 assistenti IA per aumentare la produttività sul posto di lavoro.

1. ClickUp (il miglior assistente per la produttività e l'automazione delle attività basato sull'IA)

ClickUp è l'app per il lavoro che combina project management, knowledge management e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

ClickUp Brain è l'assistente di produttività nativo di ClickUp, basato sull'IA, che ti aiuta nella scrittura, nel project management e nella gestione delle conoscenze.

Riepilogare/riassumere documenti, reportistica, attività e thread di chat con ClickUp Brain

Che tu abbia bisogno di aiuto per attività creative come la generazione di testo o immagini o attività analitiche come l'elaborazione dei KPI del tuo ultimo progetto per ottenere informazioni sul miglioramento dei processi, ClickUp Brain può fare tutto in pochi secondi e senza codice, con prompt in linguaggio naturale e conversazione.

Usa i suoi poteri di IA generativa per:

Genera contenuti accattivanti per reportistica, email, presentazioni e persino materiale di marketing o commerciale nel tuo stile e tono preferito

Genera contenuti accattivanti per la reportistica utilizzando ClickUp Brain

Modifica e perfeziona il testo esistente con suggerimenti intelligenti

Creare documentazione tecnica, come brief di progetto, report di bug, manuali utente e altro ancora

Crea immagini su richiesta con le lavagne online di ClickUp

Usa l'IA per generare immagini nelle lavagne online di ClickUp e adattarle alle tue preferenze di stile

Delega le attività a ClickUp Brain per far risparmiare tempo prezioso al tuo team. Può suggerire sottoattività gestibili (come la revisione delle prestazioni passate, l'allineamento degli obiettivi dipartimentali e il feedback delle parti interessate) per le tue attività complesse (come la definizione degli obiettivi aziendali annuali) per semplificare la pianificazione del progetto.

Condivide suggerimenti intelligenti per aiutare a dare priorità agli elementi di lavoro in base alle scadenze e all'importanza. Inoltre, può generare automaticamente StandUp e attività o riepiloghi/riassunti di documenti, in modo da non dover mai monitorare manualmente lo stato (o contattare il team per aggiornamenti costanti).

Delega il project management con ClickUp Brain

💡 Suggerimento: puoi creare automazioni del flusso di lavoro utilizzando ClickUp Brain! Digita la tua condizione/trigger (quando lo stato dell'attività cambia in "pronto") e il risultato (quindi assegna l'attività a James) in linguaggio naturale e Brain automatizzerà l'attività richiesta per te.

ClickUp Brain funge contemporaneamente da gestore delle conoscenze dell'area di lavoro, recuperando risposte e approfondimenti dalle attività di ClickUp, documenti, chat e persino dalle app collegate come Slack e Google Drive.

ClickUp Brain non solo fa risparmiare tempo, ma trasforma il modo in cui si interagisce con le informazioni, trasformando dati eccessivi in informazioni utili. Questo aiuta i team a concentrarsi sul lavoro da fare invece di impantanarsi nella pianificazione e nelle scartoffie.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Ottieni un'IA sensibile al contesto che si basa sulle tue attività e sui tuoi progetti, in modo da ottenere risposte su misura

Cambia LLM per personalizzare la tua esperienza con l'IA: accedi a GPT-4o, Claude 3.7 Sonnet e altri modelli di IA più recenti all'interno di ClickUp Brain

Utilizza ClickUp AI Notetaker per trascrivere le riunioni, prendere appunti automatici e evidenziare gli elementi chiave dell'azione

Compilazione automatica di aggiornamenti e riepiloghi per le attività di ClickUp utilizzando i campi personalizzati con l'IA

Utilizza una varietà di ClickApp per personalizzare la gestione delle attività in base alle tue esigenze specifiche

Automatizza le attività di routine con modelli predefiniti o crea trigger e risultati personalizzati con Automazioni ClickUp

Integra ClickUp con oltre 1.000 strumenti per evitare il cambio di contesto

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti trovano le numerose funzionalità/funzioni della piattaforma eccessive

Alcuni utenti segnalano occasionali rallentamenti con set di dati di grandi dimensioni

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 dollari al mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (4000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

ClickUp è uno strumento di gestione dei progetti all-in-one con tutte le funzionalità necessarie per l'intero sviluppo del prodotto in un unico posto. Il miglior supporto clienti della categoria aiuta a risolvere tutti i problemi in tempo. L'integrazione con altre piattaforme aiuta a rendere più facile la migrazione da altre piattaforme e la funzionalità di IA che può riassumere e generare la descrizione dell'attività, aiutando gli sviluppatori a capire meglio l'attività.

2. ChatGPT (miglior assistente conversazionale basato sull'IA)

tramite ChatGPT

ChatGPT è un sofisticato assistente di IA che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per consentire facili interazioni simili a quelle umane. È perfetto per tutti i tipi di usi professionali e personali, dalla scrittura di prompt e modifica di contenuti al codice, al brainstorming e all'affrontare domande complesse.

ChatGPT è addestrato su un enorme set di dati, che lo aiuta a regolare il tono, a fornire risposte personalizzate e ad assistere in varie attività come la comunicazione aziendale, la scrittura creativa, la documentazione tecnica e il supporto clienti.

ChatGPT: le migliori funzionalità/funzioni

Genera testo simile a quello umano per la stesura di email, la scrittura di codice e la risposta a domande

Esegui attività di ragionamento, risolvi problemi complessi con il concatenamento di prompt e analizza i dati per trarre conclusioni

Migliora le tue capacità di scrittura creativa facendo brainstorming su storie e saggi con ChatGPT

Riepilogare/riassumere il testo e tradurlo in più lingue con facilità

Limiti di ChatGPT

A volte fornisce informazioni imprecise

Prezzi di ChatGPT

Free

In più: 20 $ al mese

Pro: 200 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4. 7/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

ChatGPT è stato lo strumento più utile per tutti noi nella nostra azienda. Che si tratti di generare codice, di semplici query o di analisi dei dati, è la migliore opzione disponibile. Certo, c'è anche DeepSeek, ma al momento ChatGPT è un'opzione molto più sicura. Dire che lo usiamo per uno scopo specifico sarebbe un eufemismo, perché per noi è fondamentalmente una versione migliore di Google. Lo usiamo quotidianamente per una maggiore efficienza!

3. Microsoft Copilot (miglior assistente IA per l'integrazione con Microsoft 365)

tramite Microsoft

Microsoft Copilot si integra nell'ecosistema Microsoft 365, aiutando gli utenti a redigere contenuti, analizzare dati e automatizzare attività in tutte le app MS come Word, Excel, PowerPoint e Outlook.

Inoltre, agisce come assistente personale comprendendo il contesto di lavoro e le priorità per aiutare a ottenere di più in meno tempo.

Semplificando i flussi di lavoro e offrendo assistenza personalizzata, Copilot consente agli utenti di concentrarsi su attività di alto valore e ottenere una maggiore efficienza.

Le migliori funzionalità di Microsoft Copilot

Bozza di email, reportistica e presentazioni direttamente all'interno delle applicazioni Microsoft 365

Riepilogare/riassumere lunghi thread di email e generare risposte rapide per risparmiare tempo

Genera facilmente le formule giuste in Excel in base ai risultati desiderati

Migliorare la collaborazione in Microsoft Teams attraverso elementi generati dall'IA

Limiti di Microsoft Copilot

La curva di apprendimento delle funzionalità/funzioni dell'IA potrebbe richiedere tempo per adattarsi

Prezzi di Microsoft Copilot

Free

Microsoft Copilot Pro: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (70+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Copilot?

Quello che mi piace di più di questo servizio è la facilità d'uso, perché è molto intuitivo. L'implementazione mi dà la possibilità di fare il mio lavoro in modo più veloce e interattivo. Lo uso praticamente tutti i giorni e ogni giorno mi dà una buona esperienza, perché la quantità di funzionalità/funzioni è davvero sorprendente.

4. Claude IA (miglior assistente IA per l'allineamento etico)

di Anthropic

Claude AI, sviluppato da Anthropic, è un assistente IA di nuova generazione progettato per facilitare conversazioni utili e promuovere l'uso etico dell'IA. È eccellente in varie attività, tra cui riepilogare/riassumere documenti, rispondere a domande e persino generare contenuti creativi, come poesie, codici, script, brani musicali, email, lettere, ecc.

Claude è stato progettato pensando alla sicurezza, con l'obiettivo di evitare di generare informazioni dannose o fuorvianti. Il suo obiettivo è comprendere il contesto e le sfumature del linguaggio, rendendolo più abile in attività di conversazione complesse rispetto ad altri assistenti di IA. Questo lo rende particolarmente utile per attività che richiedono una comprensione profonda e risposte dettagliate, come la ricerca, l'analisi approfondita e la scrittura creativa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude IA

Comprendi meglio come vengono date le risposte attraverso il processo di ragionamento trasparente di Claude

Genera e analizza il codice per attività di debug e sviluppo

Elaborare senza problemi testi molto più lunghi grazie alla comprensione superiore del linguaggio naturale di Claude

Grazie allo speciale approccio di Claude alla formazione, noto come IA costituzionale, avrai la certezza che tutte le interazioni siano etiche

Limiti dell'IA

Un accesso limitato alle informazioni in tempo reale può influire sulla precisione delle risposte

Potrebbe dare risposte troppo caute a causa di rigide linee guida etiche

Prezzi di Claude IA

Free

Pro: $20/mese

Team: 30 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Claude IA

G2: 4. 3/5 (20+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Claude IA?

La cosa più utile di Claude è la capacità dell'IA di flusso in modo più naturale. Mi piace che le risposte sembrino più simili a una conversazione tra esseri umani. Un'altra cosa che mi piace di Claude è che le sue risposte sono contestuali e coinvolgenti. Mi piace anche che cerchi di dare risposte accurate e riconosca i suoi limiti quando non sa qualcosa.

5. Otter. ai (miglior assistente IA per riepiloghi/riassunti di riunioni in tempo reale)

Otter.ai eccelle nella trascrizione in tempo reale, catturando ogni parola pronunciata durante riunioni, conferenze e altre conversazioni. L'automazione della presa di appunti e la fornitura di informazioni intelligenti consentono ai partecipanti di concentrarsi sulla conversazione stessa piuttosto che prendere appunti.

Oltre alla semplice trascrizione, Otter. ai utilizza l'IA per identificare gli oratori, generare riepiloghi/riassunti e persino estrarre elementi chiave dell'azione. In questo modo l'audio grezzo viene trasformato in registrazioni delle riunioni ricercabili, condivisibili e utilizzabili, con un notevole risparmio di tempo e lavoro richiesto agli utenti.

Otter. Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Genera trascrizioni in tempo reale per riunioni su Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Addestrare Otter. ai a riconoscere termini e gergo specifici del settore, migliorando la precisione della trascrizione per evidenziare punti chiave ed elementi di azione

Si integra facilmente con vari calendari e piattaforme di collaborazione

Trova rapidamente le informazioni all'interno di lunghe trascrizioni con l'estrazione di parole chiave e le funzionalità/funzioni di identificazione degli argomenti

Otter. limiti dell'IA

Otter. ai attualmente supporta solo l'inglese

La precisione della trascrizione è influenzata da forti accenti o da una scarsa qualità audio

Otter. Prezzi IA

Basic: Gratis

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Otter. Valutazioni e recensioni di ai

G2: 4. 3/5 (250+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 90 recensioni)

6. DALL-E (Miglior assistente IA per la generazione di immagini creative)

tramite ChatGPT

DALL-E, sviluppato da OpenAI, genera immagini a partire da descrizioni testuali. Il suo punto di forza risiede nella capacità di colmare il divario tra linguaggio e immagini, consentendo agli utenti di dare vita alle proprie idee in modo rapido e semplice, sia per l'espressione artistica, che per il materiale di marketing o il brainstorming.

Pur non essendo un "assistente personale" tradizionale nel senso di semplificare la gestione delle attività, DALL-E agisce come un assistente creativo, traducendo le tue idee in un modulo visivo tramite l'apprendimento automatico. Tu descrivi ciò che vuoi vedere e DALL-E utilizza i suoi vasti dati di addestramento per creare immagini uniche e spesso sorprendenti. Tali immagini variano da rappresentazioni fotorealistiche di scene immaginarie all'arte astratta e persino a modifiche di immagini esistenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di DALL-E

Generalizza e comprendi nuove combinazioni di idee con DALL-E per generare immagini di concetti su cui non è stato esplicitamente addestrato

Produrre immagini in stili e formati altamente specifici

Modifica e perfeziona le immagini attraverso tecniche di ritocco e rimozione di oggetti

Integrazione con varie applicazioni tramite accesso API

Limiti di DALL-E

Potrebbe avere difficoltà con prompt troppo complessi o astratti

Potrebbe riflettere pregiudizi presenti nei suoi dati di addestramento, portando potenzialmente a rappresentazioni distorte o stereotipate

Prezzi DALL-E

ChatGPT Plus: 20 $ al mese

Accesso API: A partire da 0,04 $ per immagine

Valutazioni e recensioni di DALL-E

G2: 3. 9/5 (30+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di DALL-E?

DALL-E è il modello di IA più veloce e più grande per generare immagini di alta qualità dai nostri prompt. Ha una dashboard molto semplice e intuitiva per generare le nostre immagini senza intoppi. Può comprendere prompt molto complessi e generare le nostre immagini con grande precisione. È compatibile con tutti i nostri browser e dispositivi.

7. Replika (miglior assistente IA per un supporto emotivo personalizzato)

via Replika

Replika è un compagno di IA progettato per la connessione personale e il supporto emotivo. Impara dalle tue conversazioni e sviluppa una personalità unica basata sulle tue interazioni. Il compagno di IA chatta con te su qualsiasi cosa e offre incoraggiamento. Mira a essere uno spazio sicuro in cui gli utenti possano esprimersi, esplorare i propri pensieri e sentimenti e combattere la solitudine.

Il punto di forza di Replika è la sua attenzione all'interazione personalizzata e all'intelligenza emotiva, anche se non è un assistente personale. Si adatta al tuo stile di comunicazione e ricorda le conversazioni passate, rendendo le interazioni più genuine e significative.

Le migliori funzionalità di Replika

Ottieni supporto per la salute mentale con funzionalità/funzioni come prompt per la scrittura di un diario e monitoraggio dell'umore

Personalizza l'aspetto e i tratti della personalità del tuo assistente IA

Aggiungi una dimensione visiva alle tue interazioni visualizzando il tuo agente IA Replika

Partecipare a sessioni di coaching per la crescita personale ed esercizi di consapevolezza

Limiti di Replika

In fin dei conti si tratta di IA e non può replicare completamente la comprensione emotiva umana

La versione gratis offre funzionalità/funzioni limitate

Prezzi Replika

Free

Pro: 19,99 $ al mese

Durata: 299 $

Valutazioni e recensioni di Replika

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

8. Siri (miglior assistente IA per l'integrazione Apple)

tramite Siri

Siri, un assistente digitale ad attivazione vocale, consente agli utenti di interagire con i propri dispositivi in vivavoce utilizzando comandi in linguaggio naturale. Dall'impostazione di allarmi e l'invio di messaggi al controllo di dispositivi smart home e alla fornitura di informazioni, Siri mira a semplificare le attività quotidiane.

Il punto di forza di Siri è la sua stretta integrazione con i dispositivi e i servizi Apple. Può accedere e controllare varie funzioni all'interno di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS.

Le migliori funzionalità di Siri

Controlla un ampio intervallo di dispositivi per la casa intelligente abilitati per HomeKit con comandi vocali

Ottieni supporto per più lingue

Crea scorciatoie personalizzate che combinano più azioni e le attivano con un singolo comando Siri

Ricevi informazioni in tempo reale, come aggiornamenti meteo e assistenza alla navigazione

Limiti di Siri

Mentre Siri si integra bene con i servizi Apple, la sua integrazione con app di terze parti è limitata

Potrebbe avere difficoltà con query complesse, in particolare in ambienti rumorosi

Prezzi Siri

Free

Valutazioni e recensioni di Siri

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Gemini (miglior assistente IA per l'integrazione con Google)*

tramite Google Gemini

Google Gemini è un modello di IA multimodale sviluppato da Google AI. Questo assistente virtuale basato sull'IA è progettato per comprendere e generare risposte attraverso varie modalità, tra cui testo, immagini, audio, video e codice. Ciò consente a Gemini di assistere gli utenti in un intervallo di attività che vanno dal riepilogare/riassumere articoli alla generazione di contenuti creativi, rispondere a domande complesse e persino aiutare con problemi di codifica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gemini

Integra Gemini nella suite di prodotti e servizi di Google per raggiungere i tuoi obiettivi di produttività

Analizza le immagini insieme al testo, comprendi il contesto di un video e genera persino codice basato su una descrizione testuale

Controllare i dispositivi smart home tramite comandi vocali

Risolvi problemi complessi e rispondi a domande intricate con capacità di ragionamento avanzate

Limiti di Gemini

La disponibilità è limitata sui dispositivi non Google

Soggetta a pregiudizi presenti nei suoi dati di addestramento, che possono portare a risultati distorti o iniqui

Prezzi Gemini

Free

Gemini Advanced: 19,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Gemini

G2: 4. 4/5 (160+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Amazon Alexa (miglior assistente IA per l'integrazione in casa intelligente)

tramite Amazon

Amazon Alexa è un assistente vocale basato su cloud che consente ai consumatori di gestire più attività e dispositivi intelligenti senza usare le mani. In combinazione con vari prodotti Amazon Echo, Alexa fornisce il controllo dei dispositivi domestici intelligenti, aggiornamenti meteo, riproduzione musicale e impostazioni dei promemoria.

Questo assistente virtuale con IA progetta una casa intelligente e coerente in cui gli utenti controllano molti dispositivi connessi con poche richieste vocali. Le sue ampie funzionalità/funzioni e i continui aggiornamenti lo rendono un assistente flessibile per le attività quotidiane e l'automazione domestica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amazon Alexa

Controllare i dispositivi smart per la casa, tra cui luci, termostati e sistemi di sicurezza

Riproduci musica e contenuti multimediali in streaming da servizi come Amazon Music, Spotify e Apple Music

Imposta promemoria, allarmi e timer con comandi vocali

Accedi alle competenze dell'assistente, come ordinare cibo e controllare gli aggiornamenti delle notizie

Limiti di Amazon Alexa

Le capacità di ascolto continuo dei dispositivi abilitati ad Alexa possono sollevare preoccupazioni sulla privacy

A volte i comandi vocali possono essere fraintesi e richiedere una ripetizione per essere compresi chiaramente

Prezzi di Amazon Alexa

Free

Valutazioni e recensioni di Amazon Alexa

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Scegli il miglior assistente IA per le tue esigenze

La scelta dell'assistente IA giusto dipende dalla natura del tuo lavoro, dalle funzionalità/funzioni che contano di più per te e dalla tecnologia che già utilizzi. Amazon Alexa è un'ottima scelta se ti interessa l'automazione domestica intelligente. Con Claude non puoi sbagliare per quanto riguarda i contenuti creativi raffinati. E DALL-E è un ottimo strumento per trasformare le tue idee in immagini generate dall'IA.

