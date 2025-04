Apple Notes vs. Evernote: quale app per prendere appunti è migliore?

Sei indeciso tra Apple Notes ed Evernote per le tue esigenze di prendere appunti? È un dilemma comune. Che tu stia annotando idee rapide, salvando link web o organizzando la tua vita in quaderni ben strutturati, scegliere l'app giusta per prendere appunti può determinare la tua produttività.

Apple Notes è come essere a casa se si è immersi nell'ecosistema Apple, ma Evernote è da tempo il punto di riferimento per gli utenti esperti che hanno bisogno di prendere appunti su più piattaforme con funzionalità/funzioni avanzate.

Allora, quale è il migliore? Analizzeremo le differenze in termini di sincronizzazione, organizzazione delle note, web clipping e prezzi, così potrai smettere di pensarci troppo e iniziare a prendere appunti.

Se nessuna delle due fa al caso tuo, resta con noi fino alla fine: ti presenteremo ClickUp e il suo eccezionale strumento IA Notetaker, un'alternativa sorprendentemente potente che potresti non aver ancora preso in considerazione.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco una rapida panoramica di Apple Note e Evernote: Apple Notes è la migliore per: Evernote è la soluzione migliore per: Coloro che sono profondamente coinvolti nell'ecosistema Apple (iPhone, iPad, Mac) Coloro che utilizzano più sistemi operativi (Windows, Android, macOS, iOS) Esigenze collaborative di base, come la condivisione di elenchi e semplici note con altri utenti Apple Piccoli team che necessitano di funzionalità avanzate di collaborazione, come spazi condivisi, amministrazione centralizzata e gestione delle attività Persone che preferiscono un'interfaccia pulita e ordinata e funzioni di base per prendere appunti Persone che necessitano di funzionalità/funzioni avanzate come Web Clips e Invia a email

Che cos'è Apple Notes?

Apple Notes è un'app per prendere appunti gratis preinstallata da Apple Inc. Consente agli utenti di creare, organizzare e gestire note sui propri dispositivi Apple.

Inizialmente era un semplice editor di testo per catturare pensieri casuali e promemoria. Con il lancio di iOS 9 nel 2015, si è evoluto in un'app per prendere appunti a tutti gli effetti. Questo includeva la possibilità di formattare il testo, il supporto per Apple Pencil e opzioni di condivisione.

Oggi, ti permette di incorporare foto e video, codificare il testo con colori, convertire le note vocali (in Siri) in testo scritto, riconoscere la scrittura a mano (in iPadOS) e persino generare grafici da equazioni.

🧠 Curiosità: Apple Notes utilizzava un design skeuomorfico, che imitava l'estetica del blocco note fisico, completo del familiare foglio a righe giallo. Solo nel 2013, con iOS 7, è passato all'aspetto pulito e minimalista che vediamo oggi.

Funzionalità/funzioni di Apple Notes

Apple Notes ha fatto molta strada come una delle app per prendere appunti più longeve, con 18 anni di storia. Ha molte funzionalità super utili che rendono l'organizzazione delle note intuitiva. Esploriamo le principali:

Funzionalità/Funzione n. 1: cartelle intelligenti per un'organizzazione intelligente

tramite Apple

In sostanza, Apple Notes lavora in un sistema di organizzazione basato su cartelle. Ma si ottengono anche un sacco di altre funzionalità/funzioni come tag tra cartelle, parole chiave e ordinamento che aggiungono contesto alle cartelle.

L'opzione Cartelle intelligenti di Apple consente di impostare un filtro in modo che tutte le note rilevanti che corrispondono a tale filtro vengano automaticamente ordinate al suo interno. Supponiamo che tu abbia una cartella chiamata "Ricette" e che tu aggiunga i tag #prodottidicottura, #antipasti e #piattoprincipale. Ogni volta che aggiungi questi tag a una nota, tale nota andrà nella cartella "Ricette".

Funzionalità/funzione n. 2: integrazione con i dispositivi Apple

tramite Apple

Come il resto dei prodotti e servizi Apple, anche Apple Note si integra perfettamente nell'ecosistema Apple.

Ad esempio, puoi dettare le tue note a Siri, che le convertirà in testo. Puoi anche salvare le registrazioni delle chiamate come file audio nella tua app Note per un facile accesso. Un'altra funzionalità è l'utilizzo del Foglio di condivisione da quasi tutte le app per inviare contenuti a Note, che si tratti di una foto, di un documento o anche di una posizione da Mappe.

Funzionalità/funzione n. 3: opzioni di condivisione delle note

tramite Apple

Apple Notes dispone di una serie di funzionalità/funzioni di collaborazione. Queste includono autorizzazioni, modifica in tempo reale e monitoraggio delle attività, praticamente ciò che si otterrebbe in uno strumento di gestione dei documenti di base.

È possibile condividere le note tramite Messaggi, Mail o collegamenti e invitare fino a 100 collaboratori per ogni nota. Sono inoltre disponibili due livelli di autorizzazione: "può apportare modifiche" e "sola visualizzazione"

Nota: sebbene sia possibile trasformare le note in documenti Word o PDF, non è possibile condividerle online con un link pubblico.

Funzionalità/funzione n. 4: Apple Intelligence

tramite Apple

Apple ha potenziato la sua app Note con la funzionalità/funzione Strumenti di scrittura. Con essa, puoi:

Rileggere il testo e correggere errori grammaticali e ortografici

Modifica il tono della scrittura per adattarlo a diversi contesti

Analizza le note lunghe per creare riepiloghi/riassunti o elenchi puntati concisi

Convertire il testo non strutturato in tabelle ben formattate per una migliore organizzazione

Genera immagini direttamente dal testo all'interno delle tue note

Prezzi di Apple Note

Free to use (Nota: Apple Notes si basa sullo spazio di archiviazione iCloud. E mentre si ottengono 5 GB gratis, lo spazio aggiuntivo richiede una sottoscrizione mensile, a partire da 0,99 $ per 50 GB)

🧠 Curiosità: il primo post-it fu inventato nel 1974 per caso, quando lo scienziato della 3M Spencer Silver stava cercando di creare un adesivo super resistente. È divertente notare che le app per prendere appunti digitali come Apple Notes sono solo dei post-it resi virtuali.

Cos'è Evernote?

Evernote, lanciato nel 2008, consente di creare e archiviare vari tipi di note, tra cui testo, immagini, registrazioni audio e documenti scansionati.

Uno dei motivi principali della sua popolarità è che è noto per la sua compatibilità multipiattaforma e supporta un intervallo di sistemi operativi e dispositivi. Le app mobili e web sono ricche di funzionalità/funzioni, rendendo Evernote un'ottima opzione per gli utenti indipendenti dalla piattaforma.

Funzionalità/funzioni di Evernote

Evernote lavora attivamente per aggiungere miglioramenti alle funzionalità della sua piattaforma, avendo rilasciato oltre 100 aggiornamenti solo nel 2024. Esploriamo ora alcune delle sue migliori funzionalità.

Funzionalità/funzione n. 1: Pile di appunti per l'organizzazione

tramite Evernote

Evernote adotta un approccio strutturale e gerarchico all'organizzazione. Quindi hai cartelle (o Pile di taccuini nell'universo Evernote), filtri e opzioni di tagging per organizzare le tue note e quelle relative ai gruppi. Ma non è tutto: puoi anche collegare le note agli eventi del calendario.

Ciò significa che ogni volta che si collega una nota, tutti i dettagli dell'evento, come la data, l'ora e così via, verranno automaticamente aggiunti alla nuova nota (e aggiornati se l'evento viene riprogrammato).

La dashboard Home di Evenote può anche essere personalizzata per includere una varietà di widget (note con elementi fissati, modelli per prendere appunti, ricerche salvate, blocchi per appunti e altro ancora) in modo da poter trovare facilmente le informazioni.

🧠 Curiosità: Leonardo Da Vinci era famoso per scrivere le sue note in "scrittura speculare", scarabocchiando i suoi pensieri al contrario in modo che solo lui potesse leggerli. Questo potrebbe essere stato il suo modo di criptare il testo, mantenendo le sue idee private.

Funzionalità/Funzione n. 2: esperienza di presa appunti

tramite Evernote

Evernote copre tutte le funzioni di base, tra cui la modifica del testo formattato, il supporto della scrittura a mano per i dispositivi touchscreen, l'integrazione multimediale e persino il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), che riconosce il testo nelle immagini e nei documenti scansionati.

Ha anche un'integrazione con il browser web clipper che permette di copiare e salvare il testo dalle pagine web. Il web clipper è abbastanza preciso, include tutti i link e riproduce il più fedelmente possibile la formattazione della pagina web.

È un ottimo modo per creare un archivio digitale delle tue ricerche. Il Blocco note (la versione di Evernote della funzionalità Cattura rapida di Apple Note) ti consente di annotare quei momenti "per ogni evenienza".

Tuttavia, è temporaneo. Devi convertirlo in una nota e c'è anche un limite di caratteri (600 caratteri). E supporta solo testo normale.

Funzionalità/funzione n. 3: funzionalità/funzioni di collaborazione tra team

tramite Evernote

È possibile condividere singole note o interi taccuini con altri utenti, concedendo loro diversi livelli di accesso (visualizzazione o modifica).

Sebbene Evernote non supporti la protezione tramite password per singoli taccuini o note, è possibile crittografare blocchi di testo con una passphrase, ideale per i team che gestiscono dati sensibili.

Evernote offre un piano dedicato "Evernote Teams" progettato per aziende e organizzazioni. Questo include "spazi condivisi" per archiviare informazioni condivise, privilegi di accesso per diversi membri del team e persino funzionalità di commento e modifica in tempo reale per la collaborazione in team.

Evernote si integra anche con altri popolari strumenti di collaborazione, come Slack e Gmail, in modo da poter convertire le conversazioni e le email di Slack in note con un semplice clic.

Funzionalità/funzione n. 4: IA di Evernote

tramite Evernote

Evernote ha due funzionalità/funzioni di IA: Ricerca e Modifica. La prima ti permette di trovare informazioni dalle tue note, così non devi sfogliarle manualmente. È disponibile su tutti i piani (compreso quello gratis), ma devi optare per una ricerca basata sull'IA.

Per impostazione predefinita, la funzione di ricerca opera in modalità di ricerca standard. Per attivare la "ricerca basata su IA", è possibile fare clic sul pulsante "basata su IA" situato sopra la barra di ricerca. Ciò consente di controllare le note (e i dati), poiché Evernote condivide alcune di queste informazioni con API di terze parti come OpenAI.

Il secondo ti permette di manipolare il testo. Puoi creare riepiloghi/riassunti, correggere errori di battitura e cambiare il tono di voce. Può anche scrivere introduzioni, conclusioni e titoli basati sul contenuto delle note.

Prezzi di Evernote

Piano Free

Personal : 14,99 $ per utente al mese

Professional : 17,99 $ per utente al mese

Teams : 24,99 $ per utente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Apple Notes vs. Evernote: funzionalità/funzioni a confronto

Analizziamo ora Evernote e Apple Notes per aiutarti a determinare quale strumento si adatta meglio alle tue esigenze. Per iniziare, ecco una tabella che riassume le loro funzionalità/funzioni:

Funzionalità/funzioni Apple Notes Evernote Organizzazione Cartelle, tag, cartelle smart Pile di taccuini, tag Collaborazione Condivisione di base con accesso di sola visualizzazione o modifica, modifica in tempo reale, cronologia delle attività Collaborazione in tempo reale con notebook e spazi condivisi Funzionalità/funzioni del team Nessuna Spazi condivisi, gestione centralizzata, titolarità dei dati da parte dell'azienda Funzionalità/funzioni avanzate Note vocali, trascrizioni, note protette da password, generazione di immagini Note vocali, web clipper, gestione di base delle attività IA Modifica Ricerca e modifica Integrazioni Con i prodotti Apple oltre 1000 integrazioni se si include via Zapier. Modello di determinazione del prezzo Free Basato su sottoscrizione

Funzionalità/Funzione n. 1: esperienza di presa appunti

Entrambe le piattaforme affrontano la questione in modo diverso.

Apple Notes mantiene le cose semplici, rendendola perfetta per gli utenti che danno valore a funzionalità dirette e integrazione senza soluzione di continuità all'interno dell'ecosistema Apple. La sua interfaccia intuitiva riduce al minimo la complessità, consentendo sia la rapida presa di appunti che l'organizzazione di base attraverso cartelle e tag.

Evernote fa un salto di qualità con una struttura organizzativa più sofisticata, progettata per gli utenti che gestiscono grandi volumi di note Evernote su diversi progetti o argomenti.

Certo, la curva di apprendimento è un po' più ripida, ma ne vale la pena per le funzionalità di ricerca avanzate, incluso l'OCR.

🏆 Vincitore: È un pareggio. L'app semplice di Apple Notes dovrebbe essere la tua scelta se preferisci la semplicità e sei immerso nell'ecosistema Apple. Se stai cercando una configurazione più complessa e avanzata, Evernote è la soluzione ideale.

Funzionalità/funzione n. 2: Compatibilità multipiattaforma

Apple Notes mantiene le cose strettamente integrate all'interno dell'ecosistema Apple: iPhone, iPad e Mac. Sebbene l'accesso al web sia disponibile tramite iCloud, è meno robusto rispetto alle app native.

Al contrario, Evernote adotta un approccio multipiattaforma, offrendo app dedicate per iOS, Android, macOS, Windows e una piattaforma browser piuttosto ingegnosa. Anche se l'esperienza utente può variare leggermente tra le piattaforme, ne vale la pena per la flessibilità di accedere alle note importate praticamente da qualsiasi dispositivo.

🏆 Vincitore: Evernote. Poiché Apple Notes non è facilmente accessibile su nessun sistema operativo tranne quello di Apple, Evernote è il chiaro vincitore.

Funzionalità/Funzione n. 3: Funzionalità di collaborazione

Apple Notes offre una collaborazione di base attraverso la condivisione delle note. È possibile invitare altri utenti a visualizzare o modificare una nota, rendendola adatta per una semplice presa di appunti collaborativa all'interno dell'ecosistema Apple.

Tuttavia, mancano funzionalità avanzate come aree di lavoro condivise, autorizzazioni granulari o una solida delega delle attività.

Evernote offre funzionalità di collaborazione più complete. È possibile condividere singole note o interi taccuini e, con Evernote Teams, si ottiene l'accesso a spazi condivisi, amministrazione centralizzata e una solida gestione delle attività.

🏆 Vincitore: Evernote, perché va oltre le funzionalità di base con le sue funzionalità/funzioni Team.

Apple Notes offre un'esperienza di modifica semplice e pulita. Include opzioni di formattazione di base come grassetto, corsivo, elenchi e liste di controllo. È possibile inserire immagini, schizzi e tabelle, rendendola adatta per prendere appunti in modo semplice.

Tuttavia, manca di opzioni avanzate per la formattazione, di una gestione multimediale solida e di strumenti sofisticati per la modifica del testo.

Evernote supporta la formattazione avanzata del testo, l'integrazione di diversi contenuti multimediali (incluse registrazioni audio, documenti scansionati e PDF) e funzionalità avanzate come l'OCR per immagini ricercabili.

🏆 Vincitore: Evernote per le sue avanzate capacità di modifica.

Funzionalità/funzione n. 5: capacità di IA

Sia Apple Notes che Evernote integrano l'IA, ma i loro punti di forza risiedono in aree diverse.

Apple Notes, basato su Apple Intelligence, migliora la produttività attraverso funzionalità come la correzione in tempo reale, la regolazione del tono, il riepilogo/riassunto, la conversione di testo in tabella e la trascrizione audio. Offre anche l'integrazione di ChatGPT per il brainstorming e la generazione di immagini.

Evernote dà la priorità all'organizzazione basata sull'IA e alla modifica avanzata. I suoi strumenti di IA riepilogano/riassumono le note, migliorano la chiarezza della scrittura e altro ancora, e forniscono anche la ricerca basata sull'IA.

🏆 Vincitore: Apple Notes per l'integrazione di ChatGPT e le funzionalità di trascrizione audio basate su IA.

Funzionalità/funzione n. 6: valore per il denaro

Apple Notes è già incluso nel dispositivo Apple e nella sottoscrizione allo spazio di archiviazione iCloud. Per molti utenti, soprattutto quelli che hanno già investito nell'ecosistema Apple, questa integrazione offre valore senza costi aggiuntivi.

Evernote funziona su un modello di sottoscrizione, offrendo vari livelli con diverse funzionalità/funzioni. Anche se offre ottime funzionalità di organizzazione e IA, è eccessivo per la maggior parte degli utenti, soprattutto perché il piano Free ti limita a un dispositivo e a un notebook.

🏆 Vincitore: Apple Notes. Per gli utenti non Apple, Apple Notes potrebbe non essere la scelta migliore. Tuttavia, confrontando il costo con il valore, soprattutto sul piano gratis, Apple Notes offre innegabilmente più di Evernote.

Apple Notes vs. Evernote su Reddit

E ora, la parte migliore: cosa pensano gli utenti reali di Apple Notes rispetto a Evernote? Ecco un ex utente di Evernote che dice come abbia trovato Apple Notes più adatta su r/Evernote:

Un utente di Reddit dice

Un utente EN da 10 anni (-6200 note) e ridimensionato a una versione gratuita di EN. Sono passato ad AN e sono molto soddisfatto. Processo di importazione semplice, i tag sono arrivati, il contenuto è perfetto e AN fa tutto ciò di cui ho bisogno. È accessibile da MBP e iPhone, molto veloce e gratis. Sono molto soddisfatto. Non ho trovato un caso d'uso che AN non possa gestire.

Sono stato utente di EN per 10 anni (6200 note) e sono passato alla versione gratuita di EN. Sono passato ad AN e sono molto soddisfatto. Processo di importazione semplice, i tag sono stati trasferiti, i contenuti sono perfetti e AN fa tutto ciò di cui ho bisogno. È accessibile da MBP e iPhone, molto veloce e gratis. Sono molto soddisfatto. Non ho trovato un caso d'uso che AN non possa gestire.

Un altro utente di Reddit sottolinea una funzionalità/funzione di Evernote che gli impedisce di passare ad Apple:

Stavo pensando di fare il cambio. Non ho bisogno di molte delle funzionalità/funzioni di Evernote e preferirei avere un'interfaccia più semplice e minimalista. L'unica cosa che mi fa rimanere su Evernote è l'inoltro delle email. Per me è essenziale per il project management. Vorrei che ci fosse un pulsante di condivisione da Apple Mail a Notes.

Stavo pensando di fare il passaggio. Non ho bisogno di molte delle funzionalità/funzioni di Evernote e preferirei avere un'interfaccia più semplice e minimalista. L'unica cosa che mi fa rimanere su Evernote è l'inoltro delle email. Per me è essenziale per il project management. Vorrei che ci fosse un pulsante di condivisione da Apple Mail a Notes.

Tuttavia, Apple Notes è una popolare alternativa a Evernote per chi prende appunti di solito, soprattutto dato il prezzo elevato di quest'ultimo.

Un utente di Reddit dice:

Sono così felice di aver smesso di essere un abbonato a pagamento dopo anni. Ero tentato di optare per la tariffa scontata "per favore non smettere", ma sapevo che avrebbero continuato ad aumentare i prezzi. Non vale affatto il prezzo richiesto attualmente. Sono passato ad Apple Notes ed è più simile al vecchio Evernote senza fronzoli. E ha la crittografia zero knowledge. E lo pago meno di quanto pagherei per Evernote, oltre a offrire una serie di servizi.

Sono così felice di aver smesso di essere un abbonato a pagamento dopo anni. Ero tentato di optare per la tariffa scontata "per favore non smettere", ma sapevo che avrebbero continuato ad aumentare i prezzi. Non vale affatto il prezzo richiesto attualmente. Sono passato ad Apple Notes ed è più simile al vecchio Evernote senza fronzoli. E ha la crittografia zero knowledge. E lo pago meno di quanto pagherei per Evernote, oltre a offrire una serie di servizi.

Vi presentiamo ClickUp: la migliore alternativa ad Apple Note ed Evernote

Anche se Apple Notes ed Evernote hanno molto da offrire, entrambi presentano notevoli svantaggi. C'è una terza opzione, che potrebbe essere proprio la soluzione per prendere appunti che stavi cercando.

Con solide opzioni di collaborazione e personalizzazione, ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro* che combina gestione dei progetti, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare più velocemente e in modo più intelligente.

Con ClickUp come software principale per prendere appunti, puoi registrare, creare e gestire tutte le tue note all'interno di un'unica interfaccia integrata.

La piattaforma è pulita come Apple Notes e ricca di funzionalità/funzioni come Evernote, senza essere troppo pesante e costosa. Esaminiamo alcune funzionalità/funzioni che la rendono un'ottima alternativa ad Apple Notes ed Evernote.

One Up #1 di ClickUp: prendi appunti come vuoi

Prendi appunti da qualsiasi dispositivo con ClickUp Blocco note

Innanzitutto, parliamo di ClickUp Notepad: è minimalista come Apple Notes e, se desideri qualcosa in più, puoi convertire ogni nota in un'attività di ClickUp (a differenza di Evernote, dove le attività vengono monitorate nelle note).

ClickUp Blocco note è dotato di tutte le funzioni di base: formattazione avanzata, organizzazione basata su cartelle e app mobili, tutto ciò di cui l'utente medio ha bisogno.

E ogni volta che vuoi qualcosa di più, che si tratti di note o attività, puoi passare a ClickUp Documenti o ClickUp Progetti, strumenti appositamente progettati per quel ruolo, invece di costringere il tuo strumento per prendere appunti a fare qualcosa per cui non è stato creato.

Modello di note per riunioni ClickUp

ClickUp fornisce anche una libreria di modelli predefiniti suddivisi per categorie che puoi utilizzare per creare le tue note quando sei pronto.

E se trascorre molto tempo in riunioni, può utilizzare qualcosa come il modello di note per riunioni ClickUp per aggiungere struttura alle note ed evidenziare gli elementi da trattare.

Ottieni un modello gratis Rimani in carreggiata e fai in modo che ogni riunione sia importante con il modello di note per riunioni ClickUp

Questo modello è un ottimo strumento per i principianti. Organizza programmi, note ed elementi di azione per discussioni produttive e ben documentate.

ClickUp's One Up #2: App per prendere appunti basata su IA

Usufruisci del vero potenziale delle tue conversazioni con ClickUp AI Notetaker. Fornisce 10 volte più informazioni utili dalle tue note.

Prendere appunti e conversazioni sarà più facile con ClickUp AI Notetaker

E siamo onesti, a volte le conversazioni sono confuse. IA Notetaker risolve questo problema:

Registra ogni decisione, così puoi dire alle persone che non erano presenti (o che erano presenti ma sognavano ad occhi aperti) esattamente cosa si sono persi ✅

Trasforma quelle vaghe dichiarazioni del tipo "ci arriveremo" in attività reali e le assegna alle persone competenti ✅

Collega tutti i pezzi, così non dovrai rivivere l'intera riunione ogni volta che avrai bisogno di trovare un piccolo dettaglio. In sostanza, previene il Giorno della Marmotta indotto dalle riunioni ✅

Prima vivevo di note scritte, ma dopo due giorni di valutazione di ClickUp, ho capito che era la soluzione giusta per me.

Prima vivevo di note scritte, ma dopo due giorni di valutazione di ClickUp, ho capito che era la soluzione che faceva per me.

Leggi anche: Metodi popolari per prendere appunti

One Up #3 di ClickUp: Passare dalle note ai documenti ai libri

Prendi appunti e organizza le informazioni in modo più efficiente con oltre 10 blocchi di testo in ClickUp Documenti

ClickUp può fungere da hub centrale delle conoscenze se hai bisogno di qualcosa di più di semplici note sparse. A differenza di Apple Notes o Evernote, che si concentrano principalmente sulla presa di note individuali, ClickUp combina la creazione di documenti e funzionalità organizzative, offrendoti un sistema completo per la gestione delle conoscenze.

Puoi catturare pensieri fugaci, sviluppare documenti di ricerca dettagliati e altro ancora senza passare da un'app all'altra.

Porta le tue attività nei documenti di ClickUp per organizzarle meglio

Inoltre, con ClickUp Docs, si ottengono strumenti di collaborazione in tempo reale per i documenti, come la possibilità di inserire commenti, indicatori di collegamento e la modifica simultanea, il che lo rende ottimo per il lavoro di squadra.

Puoi anche:

Collegare e incorporare le attività di ClickUp nei documenti, creando un'area di lavoro interconnessa

Incorporare attività e visualizzazioni di ClickUp nei documenti

Monitoraggio delle modifiche e ripristino delle versioni precedenti, per evitare perdite accidentali

Converti sezioni dei tuoi documenti in attività attuabili e assegnale ai membri del team

Modello di base di conoscenza ClickUp

Ad esempio, se stai lavorando su una guida per il team, puoi compilare tutte le tue note in un'ampia wiki (completa di FAQ) utilizzando il modello della Knowledge Base di ClickUp.

Ottieni un modello gratis Costruisci un hub di conoscenza più intelligente con il modello di base di conoscenza ClickUp

ClickUp è il sistema perfetto per prendere appunti e svilupparli senza dover destreggiarsi tra più app, per non parlare delle sottoscrizioni.

📮 ClickUp Insight: Il 21% degli intervistati desidera sfruttare l'IA per eccellere professionalmente applicandola a riunioni, email e progetti. Sebbene la maggior parte delle app di posta elettronica e delle piattaforme di gestione dei progetti abbia l'IA integrata come funzionalità, potrebbe non essere abbastanza fluida da unificare i flussi di lavoro tra i vari strumenti. Ma noi di ClickUp abbiamo decifrato il codice! Con le funzionalità di gestione delle riunioni basate sull'IA di ClickUp, puoi creare facilmente elementi del programma, acquisire note dalle riunioni, creare e assegnare attività dalle note delle riunioni, trascrivere registrazioni e altro ancora, con il nostro sistema di IA per prendere appunti e ClickUp Brain. Risparmia fino a 8 ore di riunione a settimana, proprio come i nostri clienti di Stanley Security!

Leggi anche: Come utilizzare il metodo di prendere appunti con le Mappe Mentali

One Up n. 4 di ClickUp: ottimizza con la ricerca e la modifica basate sull'IA

Il prossimo aspetto in cui ClickUp eccelle è il suo motore genAI proprietario, ClickUp Brain. Ha il meglio sia di Apple Notes che di Evernote (e anche qualcosa in più).

ClickUp Brain può aiutarti a prendere appunti in due modi: manipolazione del testo e ricerca.

Per cominciare, ClickUp Brain può generare e correggere il testo, modificarne il tono e persino tradurlo in oltre 10 lingue. Poi, puoi trasformare il testo in tabelle, scrivere codice e fare molto altro ancora.

Riepilogare/riassumere le note, trasformarle in un post sul blog, trovare informazioni pertinenti e altro ancora con ClickUp Brain

Poi c'è la funzionalità/funzione di ricerca connessa di ClickUp basata sull'IA, che può trovare informazioni da qualsiasi documento e persino riepilogare/riassumere le informazioni tra le note. Questo ti aiuta a cogliere rapidamente i punti chiave senza leggere interi documenti.

💡 Suggerimento: i software per prendere appunti durante le riunioni basati su IA come ClickUp possono trascrivere automaticamente l'audio delle riunioni e creare note. Una volta terminato, utilizza uno dei tanti modelli di gestione delle attività di ClickUp per spostare gli elementi di azione dalle note della riunione a un progetto.

Leggi anche: In che modo tenere un diario può aumentare la tua produttività

Organizza le tue note (e la tua vita) con ClickUp

Sia Apple Notes che Evernote sono ottime app per prendere appunti. Apple Notes si distingue per la sua semplicità e la perfetta integrazione con Apple, mentre Evernote offre funzionalità avanzate per utenti multipiattaforma.

Ma cosa succede se si vuole il meglio di entrambi i mondi e anche di più?

Le funzionalità di ClickUp per prendere appunti, la collaborazione documentale estesa e le funzionalità di project management lo rendono un concentrato di produttività all-in-one. Offre flessibilità, personalizzazione e automazione per garantire che le note si adattino perfettamente al flusso di lavoro.

Iscriviti subito a ClickUp e crea sistemi strutturati per trasformare le tue idee in progetti reali.