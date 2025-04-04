Come utilizzare l'IA per le formule di Excel

"Uffa, qual è la formula per questo?"

Sono 20 minuti che fissi il tuo foglio Excel, cercando di ricordare come annidare più funzioni senza mandare tutto all'aria. Questa situazione ti ricorda qualcosa?

Le formule di Excel possono sembrare una lingua segreta: basta una virgola sbagliata ed ecco che gli errori si spargono ovunque. Per fortuna c'è una soluzione: i generatori di formule basati sull'IA sono come avere un assistente geniale che ama i calcoli complessi.

Che tu stia gestendo grandi set di dati, automatizzando attività noiose o semplicemente abbia bisogno di uno strumento di IA per gestire il lavoro pesante, l'intelligenza artificiale può aiutarti a generare, analizzare e persino spiegare le formule di Excel: è come accedere a un cheat sheet di Excel senza bisogno di competenze avanzate di codice.

Scopriamo come l'IA può sfruttare appieno il tuo foglio di calcolo (senza il mal di testa).

🧠 Curiosità: con l'intelligenza artificiale che si occupa del lavoro pesante, i dipendenti potrebbero recuperare fino al 40% delle ore di lavoro perse in attività manuali come la voce dei dati, il codice e la formattazione. Si tratta di ore risparmiate rispetto a quelle passate a guardare i messaggi di errore!

L'IA suggerisce formule precise , come estrarre la prima o l'ultima parola da una cella, senza versioni di prova ed errori

Gestisce istruzioni IF nidificate e formule di matrice , come l'applicazione di calcoli a intere colonne senza trascinare le formule verso il basso

Correggere gli errori istantaneamente , ad esempio impedendo la divisione per zero con un'istruzione IF automatizzata

Pulisce i dati disordinati , rimuovendo spazi extra e caratteri speciali in blocco

Lo strumento ClickUp basato sull'IA, ClickUp Brain, va oltre i fogli di calcolo generando approfondimenti, riepilogando/riassumendo gli aggiornamenti dei progetti e automatizzando i flussi di lavoro, senza bisogno di codice

Capire l'IA per le formule di Excel

Le formule di Excel possono essere complicate. Basta un carattere sbagliato e ci si ritrova a perdere ore a risolvere i problemi. Gli strumenti di IA semplificano il compito generando formule personalizzate basate sul linguaggio naturale.

Ecco perché vale la pena provare:

Riduce gli errori: Suggerisce formule precise, riduce al minimo gli errori e fa risparmiare tempo

*gestisce la complessità: Genera formule avanzate difficili da scrivere manualmente

Aiuta i principianti: Elimina la necessità di memorizzare ogni funzione di Excel

*aumenta la produttività: ti permette di concentrarti sulle intuizioni piuttosto che sulle formule

Supponiamo che tu abbia un elenco di nomi e cognomi in un foglio Excel e che tu debba estrarre solo il nome. Il modo più semplice per automatizzare questa operazione è chiedere all'IA: "Quale formula estrae la prima parola da una cella?"

Il generatore di formule IA potrebbe rispondere con: =LEFT(A1,SEARCH(" ",A1)-1)

tramite ChatGPT

Vediamo se funziona.

tramite Excel

Sì, è possibile! Niente versioni di prova, niente forum, solo la formula giusta, all'istante. La parte migliore? Non è necessario saper scrivere codice!

*ecco un altro esempio: un team finanziario è sommerso da fogli di calcolo. Invece di calcolare manualmente la formula per calcolare le commissioni di centinaia di dipendenti, descrivono la regola all'IA, che fornisce istantaneamente la formula giusta.

Ciò che prima richiedeva ore, ora è terminato in pochi minuti!

L'IA sta rendendo le formule di Excel più facili da applicare. Esaminiamo come l'IA può essere il tuo generatore di formule di Excel.

🧠 Curiosità: Microsoft riporta che circa 400 milioni di persone in tutto il mondo utilizzano Microsoft Office 356, il che significa che anche piccoli guadagni di efficienza guidati dall'IA possono avere un impatto globale enorme.

Come utilizzare l'IA per le formule di Excel

Uno studio ha rilevato che un americano su cinque lavora in un ruolo con "alta esposizione" alle tecnologie di IA. Ciò include analisti finanziari, addetti al marketing, team di vendita e chiunque sia sommerso da formule Excel.

Invece di passare ore a creare, correggere o risolvere problemi con formule per calcoli complessi, vediamo come l'IA può aiutarti a fare ordine e arrivare direttamente alle risposte.

Genera formule senza errori

Cercare di ricordare la funzione corretta di Excel può rallentarti. Invece di cercare la formula perfetta, perché non dire all'IA di cosa hai bisogno?

Ad esempio, se si desidera estrarre l'ultima parola da una stringa di testo, è possibile utilizzare ChatGPT per le formule di Excel. Basta chiedere:

"Quale formula estrae l'ultima parola da una stringa di testo?"

L'IA potrebbe suggerire:

=RIGHT(A1, LEN(A1) – FIND("#", SUBSTITUTE(A1, " ", "#", LEN(A1) – LEN(SUBSTITUTE(A1, " ", "")))))

tramite ChatGPT

Proprio così, puoi automatizzare il tuo foglio Excel con questa formula senza dover cercare nei forum di aiuto o testare diverse funzioni. Vediamo come funziona:

tramite Excel

Piuttosto utile, vero? Ora, immagina la frustrazione di perdere anche solo una parentesi chiusa: Excel non sarebbe così indulgente!

Risolvi i problemi delle formule più velocemente

Gli errori di Excel possono essere un vero rompicapo, soprattutto quando non si sa cosa sia andato storto. L'IA può analizzare la formula, individuare l'errore e suggerire una soluzione.

Per esempio: se si dividono due colonne e una delle celle contiene uno zero, Excel genererà un errore.

tramite Excel

Puoi chiedere all'IA di correggere la formula utilizzando questo prompt:

"Dammi la formula corretta per evitare errori quando si divide per zero in Excel."

L'IA potrebbe suggerire: =IF(B1=0, "", A1/B1)

tramite ChatGPT

È possibile personalizzare il carattere visualizzato in quelle celle regolando la formula.

tramite Excel

Modifiche come queste mantengono il foglio pulito e privo di errori, garantendo che i calcoli rimangano leggibili e affidabili.

Ripulire i dati disordinati

Le importazioni di dati possono contenere spazi extra, caratteri speciali o problemi di formattazione. Invece di correggere manualmente ogni voce, l'IA può generare una formula per identificare i modelli e pulire tutto contemporaneamente.

Usa questo prompt: "Dammi la formula di Excel per rimuovere gli spazi extra e gli spazi unificatori dal testo."

IA risponderà con: =TRIM(SUBSTITUTE(A2, CHAR(160), " "))

Insieme alla formula, l'IA spiega anche come funziona: TRIM rimuove gli spazi extra, mentre SUBSTITUTE sostituisce gli spazi non separatori. È come un corso intensivo, per capire cosa succede dietro le quinte!

Scrivere facilmente istruzioni IF complesse

Le istruzioni IF nidificate possono creare confusione in fretta. L'IA può strutturarle correttamente in modo da non doverti preoccupare di parentesi fuori posto o logica errata.

Prova questo prompt per ottenere la formula tramite IA:

"Dammi la formula di Excel per applicare uno sconto del 10% se il prezzo è superiore a 100 $; altrimenti, lascialo invariato."

Questo è ciò che l'IA potrebbe dirti: =IF(A1>100, A1*0. 9, A1)

tramite Copilot

Ecco come calcolare gli sconti senza sforzo quando si inizia a utilizzare l'IA nella contabilità:

tramite Fogli Google

Con una formula, gli sconti vengono applicati istantaneamente, con il risultato di cassieri felici e clienti soddisfatti! E non è tutto. Queste formule funzionano anche su Fogli Google.

👀 Lo sapevi? Le formule di Excel hanno una lunghezza massima di 8.192 caratteri. C'è molto spazio per gli errori! L'IA può generare formule complesse per te, senza errori!

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni basse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di usare una sola piattaforma? Essendo l'app per il lavoro che fa tutto, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA gestisce il resto.

Applicare formule a grandi set di dati

Trascinare le formule su migliaia di righe non è efficiente. L'IA può generare formule a matrice che applicano automaticamente i calcoli a interi intervalli. Non è necessario alcun codice! Basta chiedere:

"Dammi la formula di Excel per moltiplicare per 2 ogni valore dell'intera colonna A senza copiare la formula?"

A cui l'IA risponderà con: =A:A*2

Ti verrà anche chiesto di premere Ctrl + Maiusc + Invio per applicare la formula all'intera riga.

Genera formule Excel complesse utilizzando input in linguaggio naturale con ClickUp Brain

L'IA per Fogli Google o Excel si occupa delle formule, così puoi concentrarti sull'analisi dei dati invece che sulla correzione degli errori. Visto che sei arrivato fin qui, ti presentiamo uno strumento che lascia Excel nella polvere!

Utilizzo del software IA per le formule

Se Excel è la tua app di riferimento per le formule, ClickUp è la tua app per tutto il lavoro. È dove i team gestiscono le attività, collaborano e automatizzano i flussi di lavoro senza passare da uno strumento all'altro.

Usufruisci di un lavoro più intelligente con le visualizzazioni personalizzabili di ClickUp e dimenticati il mal di testa causato dalle formule

Con un'interfaccia intuitiva e funzionalità/funzioni pensate per ogni team, ClickUp va oltre l'elaborazione dei numeri per aiutarti a lavorare in modo più intelligente. Questo è ciò che Derek Clements, Marketing Manager di BankGloucester, dice di ClickUp:

È una risorsa fantastica in cui svuotare il cervello e organizzarlo come si vuole.

Ora esploriamo alcune delle funzionalità/funzioni di ClickUp per semplificarvi la vita:

ClickUp Brain: IA che pensa per te

Perché perdere tempo con le formule di Excel o cercare strumenti di IA che ti assistano esternamente, quando puoi fare tutto su ClickUp? ClickUp Brain, l'assistente di IA integrato di ClickUp, porta la produttività basata sull'IA a un altro livello. Che tu voglia visualizzare i dati, ottenere informazioni rapide o automatizzare attività ripetitive, ClickUp Brain è la soluzione che fa per te.

Con ClickUp Brain, puoi:

Scansiona l'intera area di lavoro ed estrai in pochi secondi informazioni chiave da attività, documenti e dati con ed estrai in pochi secondi informazioni chiave da attività, documenti e dati con la ricerca connessa di ClickUp

*riepilogare/riassumere gli aggiornamenti del progetto all'istante, in modo da non dover setacciare infiniti dettagli

Automatizza i flussi di lavoro tramite tramite le Automazioni ClickUp con un semplice prompt, senza bisogno di codice o di scrivere formule

Genera reportistica e approfondimenti basati sul lavoro del tuo team, prendendo decisioni basate sui dati senza sforzo

Riscrivi, modifica o semplifica il testo in in ClickUp Documenti e commenti per mantenere la comunicazione chiara e concisa

Dimentica le difficoltà con le formule per ordinare, pulire o analizzare i dati. ClickUp Brain capisce le tue richieste in linguaggio naturale e lavora per te. Ma se hai bisogno di una formula, può generarla anche quella!

Chiedi a ClickUp Brain di generare formule Excel per te

La parte migliore di ClickUp Brain? Puoi utilizzare più LLM tramite l'interfaccia Brain, inclusi ChatGPT e Claude! Sì, tutto al costo di un solo strumento. 💁🏽

👀 Lo sapevi? Il World Economic Forum prevede che 92 milioni di posti di lavoro potrebbero essere soppiantati dall'evoluzione della tecnologia. Ma l'IA non è qui per rubarti il lavoro. È qui per occuparsi delle cose noiose, come correggere le formule di Excel, in modo che tu possa concentrarti sul lavoro che conta davvero.

ClickUp Vista Tabella: gestisci i dati senza il fastidio del foglio di calcolo

Perché destreggiarsi con fogli di calcolo disordinati quando si può organizzare tutto in un formato pulito, simile a un foglio di calcolo, senza lavoro extra? ClickUp ha oltre 15 diversi tipi di visualizzazione e la vista Tabella di ClickUp rende il monitoraggio, la strutturazione e l'analisi dei dati un gioco da ragazzi.

Trasforma la noiosa voce dei dati in un'organizzazione senza sforzo con ClickUp Vista Tabella

Con la vista Tabella, puoi:

Organizza il lavoro a modo tuo : ogni riga è : ogni riga è un'attività di ClickUp , ogni colonna contiene dettagli chiave come stato, allegati o valutazioni

Aggiornamento in blocco : risparmia tempo effettuando modifiche di massa invece di regolare ogni voce una per una

*personalizza senza limiti: con i campi personalizzati con l'IA in ClickUp , puoi monitorare con precisione ciò che conta utilizzando oltre 15 tipi di campi, dagli elenchi a discesa ai calcoli

Esporta quando serve: scarica i tuoi dati come file CSV o Excel per una facile condivisione e analisi

Niente codici o formule complicate! Solo un modo più innovativo per gestire il tuo lavoro e i tuoi dati in un unico posto.

💡Suggerimento: Da fare I campi formula in ClickUp fanno i calcoli per te! È possibile creare formule avanzate con più funzioni per il calcolo automatico dei budget, il monitoraggio dello stato e la creazione di equazioni personalizzate, senza alcun lavoro manuale richiesto.

Usi IA per le formule di Excel? Provi ClickUp!

Le formule di Excel possono semplificare i calcoli, ma perché fermarsi qui? L'IA elimina le seccature della gestione dei dati, dalla generazione di formule complesse all'automazione dei flussi di lavoro.

ClickUp va oltre i fogli di calcolo offrendoti un area di lavoro completamente personalizzabile per organizzare e analizzare i dati senza sforzo.

Con ClickUp, ottieni:

Informazioni basate sull'IA per estrarre dati chiave senza dover cercare in fogli infiniti

Campi personalizzati e campi formula per l'automazione dei calcoli e il monitoraggio delle metriche corrette

*modifica ed esportazione in blocco per aggiornare e condividere i dati in pochi secondi

Investire in strumenti più intelligenti come ClickUp ti permette di avere più tempo per il lavoro che conta davvero.

Pronto a lasciarti alle spalle le formule manuali? Iscriviti oggi stesso a ClickUp !