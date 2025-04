Come abbattere i silos di marketing per migliorare la collaborazione e l'efficienza

I team di marketing dovrebbero lavorare insieme. Ma spesso non è così.

Conosci i sintomi: il team commerciale non capisce cosa sta promuovendo il marketing. Il team che si occupa dei contenuti crea risorse che il team dei media a pagamento non utilizza mai. I tuoi dati risiedono in più sistemi che non comunicano tra loro. E i clienti vivono un'esperienza disgiunta che mina la promessa del tuo marchio.

Il problema non è la mancanza di talento o di lavoro richiesto, ma il modo in cui sono strutturati i team. Quando i contenuti, la generazione della domanda e le operazioni commerciali funzionano in modo indipendente, le informazioni preziose rimangono intrappolate e l'efficacia del marketing ne risente.

52.il 2% dei professionisti delle vendite ritiene che il maggiore impatto di team di vendita e marketing non allineati sia la perdita di vendite e ricavi.

Ma c'è un modo migliore. Quando i team di marketing lavorano in sincronizzazione, si ottiene una collaborazione più forte, una conclusione più rapida delle trattative e una maggiore crescita dei ricavi rispetto ai team frammentati. In questa guida, esamineremo le cause di tale disconnessione, il loro impatto e le strategie attuabili per abbattere i silos di marketing, al fine di creare un team di marketing più connesso e ad alte prestazioni.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi I silos di marketing si verificano quando team come quelli che si occupano di contenuti, generazione della domanda e commerciale lavorano in modo isolato, il che porta a inefficienze e a esperienze frammentate per i clienti

Le cause più comuni sono le strutture organizzative con budget e KPI separati, stack tecnologici frammentati, barriere culturali e obiettivi dipartimentali non allineati

I silos risultano in un lavoro richiesto in più, messaggi di marca incoerenti, esecuzione più lenta delle campagne e allocazione inefficiente delle risorse

I clienti vivono esperienze disgiunte quando i messaggi di marketing variano da un canale all'altro, erodendo la fiducia e riducendo i tassi di conversione

Abbattere i silos favorisce la collaborazione, allinea gli obiettivi e crea un percorso unificato per il cliente, portando a un'esecuzione più rapida delle campagne e a un migliore utilizzo delle risorse

Per abbattere i silos di marketing, favorisci la comunicazione creando spazi condivisi per le discussioni, pod interfunzionali e check-in regolari per allineare i team e condividere le intuizioni

Centralizza i dati e gli strumenti per eliminare le ridondanze, assicurati che tutti i team abbiano accesso alle stesse informazioni e semplifica il processo decisionale

Allineare gli obiettivi tra i vari reparti attraverso l'impostazione di KPI condivisi, l'utilizzo di OKR e la creazione di visibilità nelle dipendenze per garantire strategie coerenti

Sfrutta l'IA e l'automazione per semplificare i flussi di lavoro, eliminare le attività ripetitive e garantire che i team lavorino con informazioni aggiornate

Misurare l'esito positivo attraverso il monitoraggio delle metriche di collaborazione, la coerenza del percorso del cliente e l'efficienza operativa per garantire un miglioramento continuo.

Strumenti come ClickUp forniscono un'area di lavoro unificata per centralizzare i dati di marketing e commerciali, automatizzare i flussi di lavoro e allineare i team, garantendo una collaborazione senza soluzione di continuità

Cosa sono i silos di marketing?

I silos di marketing si verificano quando team diversi, come quelli che si occupano di contenuti, generazione della domanda, social e commerciale, lavorano in modo isolato invece che come una forza unificata. Queste unità scollegate sviluppano i propri processi, obiettivi e talvolta anche priorità concorrenti.

Cause comuni dei silos di marketing

I silos di marketing raramente si formano intenzionalmente. Di solito derivano da:

Struttura organizzativa : molti leader del marketing rafforzano involontariamente i silos con budget separati, linee di reportistica e KPI

Frammentazione tecnologica : Teams che utilizzano CRM, strumenti di analisi e piattaforme di project management separati hanno difficoltà a condividere i dati in modo efficace. Ciò rende più difficile collegare i percorsi dei clienti attraverso i punti di contatto

Barriere culturali : culture interne competitive possono scoraggiare la condivisione delle informazioni tra le iniziative di marketing. Quando i reparti competono per il budget o il riconoscimento, sono incentivati a proteggere i "loro" dati e i loro esiti positivi piuttosto che a collaborare

*competenze specialistiche: con l'aumento della tecnicità del marketing, gli specialisti possono avere difficoltà a comunicare efficacemente con colleghi di discipline diverse. L'esperto SEO e lo stratega del marchio potrebbero letteralmente parlare lingue diverse

Obiettivi dipartimentali non allineati : se la demand generation è incentrata sugli SQL, ma i contenuti sono alla ricerca di coinvolgimento, le loro strategie non avranno mai una connessione completa

Mancanza di comunicazione tra i team: quando i team non si confrontano regolarmente o non condividono le dashboard per il lavoro richiesto al marketing, le informazioni importanti rimangono confinate in un unico reparto

Come i silos influiscono sulle prestazioni di marketing

Se si riuniscono più di tre persone del marketing in una stanza, si creano compartimenti stagni... Si perde il tessuto connettivo e i clienti se ne accorgono.

All'inizio, i silos potrebbero non sembrare un grosso problema. Ma nel tempo, creano colli di bottiglia, rallentano l'esecuzione e rendono più difficile generare lead e misurare il vero impatto del marketing. I costi aziendali del marketing a silos sono notevoli:

*esperienze frammentate per i clienti: i clienti non vedono la tua organizzazione come diversi reparti, ma come un unico marchio. Quando i messaggi e gli approcci di marketing variano a seconda dei canali, si può finire per assistere a un'erosione della fiducia e a una riduzione dei tassi di conversione

Lavoro duplicato : senza visibilità sul lavoro degli altri team, i team spesso ricreano risorse o duplicano campagne già esistenti altrove nell'organizzazione. Potrebbero anche perdere l'occasione di riutilizzare risorse ad alte prestazioni

messaggi di marca incoerenti*: quando i team non sono allineati sulla posizione di base, i clienti ricevono segnali contrastanti sulla proposta di valore, il che crea confusione

tempi di risposta più lenti*: le organizzazioni con strutture a compartimenti stagni impiegano più tempo a portare le campagne sul mercato, il che le rende meno agili e reattive ai cambiamenti del mercato. Senza un flusso di lavoro centralizzato, le approvazioni e il processo decisionale sono più lenti, ritardando i lanci

Allocazione inefficiente delle risorse: senza una visualizzazione olistica delle prestazioni di marketing, gli investimenti spesso fluiscono verso i reparti più chiacchieroni piuttosto che verso quelli che generano il maggiore impatto

Non c'è da stupirsi che abbattere queste barriere vada oltre il semplice miglioramento della collaborazione.

I vantaggi dell'abbattimento dei silos di marketing

38.il 3% dei responsabili commerciali cita un migliore allineamento degli obiettivi e della strategia come priorità assoluta dei propri team di marketing.

Quando si abbattono con esito positivo i muri tra le funzioni di marketing, l'intero ecosistema di marketing si trasforma.

Noterai un time to market più rapido per le iniziative chiave, poiché i colli di bottiglia nelle approvazioni scompariranno e le idee fluiranno liberamente tra gli specialisti. Il tuo budget inizierà a espandersi man mano che eliminerai gli strumenti ridondanti e il lavoro richiesto in più, che prima erano nascosti nei meandri dei vari reparti.

Soprattutto, i tuoi clienti vivono un'esperienza coerente con il marchio, indipendentemente dai canali con cui interagiscono. Quando la tua voce sui social media è in linea con il tono del tuo marketing via email, che rafforza il messaggio del tuo sito web, i clienti sviluppano una fiducia più profonda nel tuo marchio. Questa coerenza si traduce direttamente in tassi di conversione più elevati e in un aumento del valore nel tempo.

22.l'1% dei venditori ritiene che il maggiore vantaggio di un maggiore allineamento tra i team di vendita e marketing sia che li aiuta a concludere più affari.

🕵🏼‍♀️ Caso di studio: riorganizzazione incentrata sul cliente presso HubSpot Quando HubSpot scoprì che i suoi clienti erano insoddisfatti a causa di un notevole divario tra i servizi promessi e quelli effettivamente forniti, Mike Volpe, il suo ex CMO, vide questa come un'opportunità per ripensare radicalmente il reparto marketing. Invece di organizzare i team in base ai tradizionali canali di marketing o punti di contatto, HubSpot ha strutturato i team in base alle diverse fasi del ciclo di vita del cliente. Ciò ha comportato un cambiamento fisico nella posizione dei team all'interno dell'ufficio. *"Faremo sedere insieme i team commerciali e quelli del servizio clienti", ha spiegato Volpe. "La nostra struttura si basa sulla fase del ciclo di vita del cliente che ogni team sta affrontando, piuttosto che sui punti di contatto o sui canali. Le persone si siedono in base ai diversi profili dei clienti" L'obiettivo era eliminare la frustrazione comune derivante da esperienze disgiunte con i clienti, in cui questi ultimi dovevano ripetutamente spiegare la propria situazione a diversi rappresentanti che non avevano il contesto delle interazioni precedenti. I risultati sono stati significativi. La soddisfazione dei clienti è aumentata notevolmente, i tassi di rinnovo sono migliorati e l'azienda ha continuato a crescere a un tasso del 50%. Volpe ha notato che l'esperienza del cliente con HubSpot è diventata molto meno frammentata.

Strategie per abbattere i silos di marketing

Sai già che questi silos di marketing non stanno facendo alcun favore al tuo team. Ti stanno trattenendo.

Se vuoi un team di marketing che funzioni come una macchina ben oliata, in cui le intuizioni fluiscono liberamente, le campagne sono allineate e nessuno duplica il lavoro, devi abbattere le barriere tra i team.

Parliamo di strategie pratiche per farlo.

Promuovere una cultura della comunicazione e della collaborazione

Inizia dando un'occhiata ai modelli di comunicazione del tuo team. Gli autori dei contenuti sono mai nella stessa stanza degli specialisti PPC? Quando è stata l'ultima volta che il responsabile dei social media ha preso un caffè con qualcuno del commerciale? I silos prosperano nel silenzio.

Prova questi approcci per incoraggiare una comunicazione strutturata e continua:

Creare spazi condivisi per le discussioni. E no, un canale Slack non va bene. Ciò di cui hai bisogno è un'app per tutto per il lavoro come In ClickUp, tutti possono avere una visione d'insieme mentre gestiscono i propri flussi di lavoro. Il team SEO può vedere immediatamente quali contenuti vengono creati, mentre il team social può allineare il calendario dei post con i lanci dei prodotti, il tutto in un'unica area di lavoro E no, un canale Slack non va bene. Ciò di cui hai bisogno è un'app per tutto per il lavoro come ClickUp per i team di marketing per impostare dashboard condivise, bacheche di progetti interfunzionali e chattare in tempo reale per mantenere le conversazioni in flusso.In ClickUp, tutti possono avere una visione d'insieme mentre gestiscono i propri flussi di lavoro. Il team SEO può vedere immediatamente quali contenuti vengono creati, mentre il team social può allineare il calendario dei post con i lanci dei prodotti, il tutto in un'unica area di lavoro

Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione con il team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso distribuiti su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento.

*creare gruppi interfunzionali intorno ai percorsi dei clienti piuttosto che ai canali. Quando i team che si occupano di email, social e web risolvono insieme lo stesso problema del cliente, accade qualcosa di magico

Implementa sessioni regolari di "show and tell" in cui i team dimostrano i loro progetti in corso. Presentano opportunità per individuare sovrapposizioni e stimolare nuove idee. Rendile casuali ma obbligatorie, con un limite di tempo rigoroso di 30 minuti per mantenere l'energia. Le riunioni settimanali possono essere eccessive, ma i check-in bisettimanali con gli stakeholder chiave (contenuto, pagato, ciclo di vita, commerciale, ecc. ) assicurano che tutti abbiano lo stesso titolo

💡Consiglio dell'esperto: invece di aggiornare più fogli di calcolo statici per il monitoraggio dei progetti e delle prestazioni di marketing, utilizza il modello Marketing Teams di ClickUp per suddividere le grandi campagne in attività gestibili, condividere le risorse tra team interfunzionali e allineare i risultati finali. Ottieni il modello gratis Utilizza il modello ClickUp Marketing Teams per il monitoraggio delle campagne e delle prestazioni dei team in un unico posto

Il tuo team non dovrebbe dover cercare in cinque diversi strumenti di marketing per trovare gli ultimi dati sulle prestazioni della campagna. Standardizza lo spazio di archiviazione dei file. Se i creativi vivono in Drive, i media a pagamento in Dropbox e i documenti commerciali in un thread casuale di email... hai un problema. Consolida le risorse in un unico posto in modo che nessuno perda tempo a cercare.

Inoltre, una singola fonte di verità non è negoziabile. Per la maggior parte dei team commerciali e di marketing, questo è il loro sistema CRM.

il 79% dei professionisti delle vendite afferma che il proprio CRM migliora l'allineamento tra vendite e marketing.

Il CRM di ClickUp aiuta a eliminare i silos di marketing fornendo ai team un'area di lavoro condivisa per monitorare i lead, collaborare alle trattative e allinearsi agli obiettivi di fatturato. Invece di lavorare con strumenti scollegati tra loro, il marketing, le vendite e il successo dei clienti, ClickUp consolida i dettagli dei lead, la cronologia delle interazioni e le fasi delle trattative in un unico posto. Ogni aggiornamento, sia che provenga dal marketing che alimenta un lead o dal commerciale che chiude un affare, è visibile in tempo reale, quindi nessuno opera al buio.

Gestisci e monitora tutti i dati e le interazioni con i clienti in modo semplice e in un unico posto con il CRM collaborativo di ClickUp

I campi personalizzati di ClickUp consentono ai team di classificare i lead per fonte, campagna, livello di coinvolgimento o qualsiasi altro fattore rilevante. Questo aiuta il marketing a capire quali canali generano i migliori lead e consente al commerciale di dare priorità alle opportunità di maggior valore.

👉 Esempio: il marketing può filtrare i lead in base alla "Fonte della campagna" per vedere quali provengono da annunci LinkedIn rispetto alla ricerca organica, aiutando a perfezionare la spesa pubblicitaria futura.

Inoltre, non avrai più bisogno di fogli di calcolo o messaggi Slack per passare i lead tra i team. Puoi creare Automazioni ClickUp personalizzate per assicurarti che quando un lead raggiunge una soglia di qualificazione (ad esempio, scarica un eBook, partecipa a una demo), venga automaticamente assegnato a un rappresentante commerciale con tutti i dettagli rilevanti.

Automatizza le attività ricorrenti di marketing e quelle commerciali con le Automazioni di ClickUp e risparmia tempo

Invece di estrarre manualmente i report da più strumenti o di dover ricorrere a un vero e proprio data warehouse, le dashboard di ClickUp forniscono informazioni immediate sui tassi di conversione dei lead, sulla velocità della pipeline e sui ricavi provenienti dal marketing. Ciò significa che i team di marketing e commerciali possono monitorare i KPI condivisi e adattare le strategie al volo.

Visualizza chiaramente le metriche della pipeline commerciale con ClickUp Dashboard

🤝 Promemoria: Saresti sorpreso di quanti marketer paghino per più strumenti che fanno essenzialmente la stessa cosa perché diversi team li hanno acquistati in modo indipendente. Mappa il tuo stack martech ed elimina gli strumenti ridondanti. Se il tuo CRM non comunica con la piattaforma di email marketing, lo strumento di automazione o il sistema di monitoraggio degli annunci, i tuoi dati saranno sempre incompleti.

Abbattendo i silos di dati, automatizzando i passaggi di consegne e rendendo la collaborazione perfetta, ClickUp CRM assicura che il marketing e il commerciale lavorino come un team unificato, con il risultato di cicli di trattativa più rapidi, migliori esperienze per i clienti e maggiori ricavi.

I team con basse prestazioni sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme.

Allineare gli obiettivi tra i vari reparti

Gli obiettivi disallineati sono la radice della maggior parte dei silos di marketing. I tuoi team potrebbero lavorare sodo, ma se lavorano per obiettivi diversi, raggiungere una vera collaborazione sarà quasi impossibile.

Imposta KPI condivisi che siano importanti per l'intera organizzazione di marketing. Quando il tuo team di contenuti viene valutato esclusivamente in base al traffico, mentre i tuoi rappresentanti commerciali vengono valutati in base agli SQL, sono incentivati a lavorare l'uno contro l'altro. I KPI condivisi incoraggiano i team ad allinearsi meglio

Utilizza gli OKR per creare responsabilità. Un obiettivo a livello aziendale come "aumentare del 20% il flusso di lavoro proveniente dal marketing" assicura che ogni reparto stia spingendo verso lo stesso traguardo

Rendi visibile la reportistica. Utilizza i report e le dashboard di ClickUp per il monitoraggio dello stato dei vari team, in modo che tutti sappiano cosa sta cambiando

Crea visibilità nelle dipendenze in modo che i team capiscano come il loro lavoro influisce sugli altri. Il tuo team di lancio del prodotto deve sapere esattamente quando i materiali di marketing devono essere finalizzati affinché il team della campagna possa eseguire in modo efficace. Quando crei in modo che i team capiscano come il loro lavoro influisce sugli altri. Il tuo team di lancio del prodotto deve sapere esattamente quando i materiali di marketing devono essere finalizzati affinché il team della campagna possa eseguire in modo efficace. Quando crei attività in ClickUp, puoi anche creare relazioni di dipendenza con attività collegate e visualizzare come si connettono e si influenzano a vicenda su un grafico Gantt

Gestisci le dipendenze delle attività e pianifica meglio i risultati utilizzando le attività di ClickUp

💡 Suggerimento: Implementa il modello di piano di marketing strategico di ClickUp per allineare tutti agli obiettivi comuni. Questo modello pronto all'uso ti aiuta a visualizzare come il lavoro richiesto a ciascun team contribuisce agli obiettivi generali, trasformando il lavoro frammentato in un'azione coordinata.

Sfruttare l'IA e l'automazione per un'integrazione perfetta

Pensi che l'IA nel marketing serva solo a generare testi pubblicitari? Rimarrai sorpreso di quanto efficacemente alimenti l'automazione per abbattere i silos. Se terminata correttamente, l'automazione basata sull'IA elimina il lavoro inutile, accelera i processi e garantisce che i team lavorino con le informazioni più aggiornate.

Ecco come sfruttare al meglio le piattaforme di automazione del marketing:

Automatizza i passaggi ripetitivi tra i team utilizzando le automazioni di ClickUp. Quando il tuo designer carica nuove risorse creative, il tuo team social può essere automaticamente avvisato senza che nessuno invii un'email o programmi una riunione. Con ClickUp, puoi creare automazioni utilizzando il linguaggio naturale. 👉🏼 Ad esempio: Quando lo stato dell'attività cambia in "Pronto per la progettazione", assegnalo al team di progettazione

Utilizza le Automazioni di ClickUp per attivare azioni specifiche, come l'assegnazione di attività, l'aggiornamento degli stati o l'invio di notifiche

Utilizza l'IA per normalizzare i dati provenienti da fonti diverse in modo da poter fare confronti omogenei. Invece di estrarre manualmente i report, utilizza strumenti di analisi basati sull'IA che mettono in evidenza informazioni su campagne, canali e feedback dei clienti. provenienti da fonti diverse in modo da poter fare confronti omogenei. Invece di estrarre manualmente i report, utilizza strumenti di analisi basati sull'IA che mettono in evidenza informazioni su campagne, canali e feedback dei clienti. ClickUp Brain , l'assistente IA nativo di ClickUp, è perfetto per questo. Fai una domanda relativa ai dati in linguaggio naturale e ClickUp Brain analizzerà non solo i dati dell'area di lavoro di ClickUp, ma anche le app connesse per ottenere informazioni

Analizza i dati di marketing in tempo reale e ottieni informazioni dettagliate sull'IA con ClickUp Brain

Utilizza i modelli di piano di marketing per semplificare i passaggi di consegne e creare flussi di lavoro trasparenti. Con per semplificare i passaggi di consegne e creare flussi di lavoro trasparenti. Con il modello di operazioni di marketing di ClickUp , ad esempio, puoi impostare uno spazio di lavoro collaborativo e processi di revisione automatizzati per mantenere il ritmo

🤝 Promemoria: Abbattere i silos di marketing non è una soluzione una tantum. Richiede un lavoro intenzionale, processi migliori e gli strumenti giusti. Ma una volta allineati i team, si potrà procedere più velocemente, lavorare in modo più intelligente e ottenere un impatto aziendale reale dalle operazioni di marketing.

Successivamente, parliamo di come misurare l'esito positivo e continuare a migliorare durante il processo.

Misurare l'esito positivo e garantire un miglioramento continuo

Non si può migliorare ciò che non si misura, e smantellare i silos di marketing non fa eccezione. Vediamo come monitorare concretamente il tuo stato e assicurarci che quei muri rimangano abbattuti per sempre.

Inizia con le misurazioni di base prima di implementare qualsiasi cambiamento. Quanto tempo impiegano attualmente le campagne per passare dall'ideazione al lancio? Quanti passaggi avvengono tra i team? Quale percentuale delle risorse create viene effettivamente utilizzata? Documenta subito queste metriche in modo da poter dimostrare un miglioramento reale in seguito.

Non dimenticare di confrontare le prestazioni con i trimestri precedenti per vedere come l'allineamento sta migliorando nel tempo.

Nella selezione degli indicatori chiave di prestazione per il monitoraggio dello stato, concentrati su queste aree: *le metriche di collaborazione tra team rivelano quanto bene i tuoi team stiano effettivamente lavorando insieme: Numero di progetti interdipartimentali completati

Tempo medio per l'evasione delle richieste tra team

Percentuale di risorse condivise tra più canali o campagne

Riduzione del lavoro duplicato tra i team *la coerenza del percorso del cliente mostra se il marketing appare unificato dall'esterno: Coerenza dei messaggi attraverso i punti di contatto (misurata attraverso sondaggi tra i clienti)

Tassi di conversione cross-channel rispetto alle metriche delle prestazioni single-channel

Punteggi di soddisfazione dei clienti su domande relative alla coerenza del marchio *gli indicatori di efficienza operativa dimostrano che l'abbattimento dei silos offre vantaggi aziendali tangibili: Efficienza del budget (ROI tra campagne integrate e lavoro richiesto)

Tempo di sviluppo della campagna dall'ideazione all'esecuzione

Utilizzo delle risorse nelle funzioni di marketing 🔑 Infine, controlla se il lavoro richiesto per allineare marketing e commerciale si sta traducendo in una maggiore percentuale di trattative chiuse. Questo è l'indicatore definitivo che i silos stanno venendo meno.

I campi personalizzati e le funzionalità/funzioni di reportistica di ClickUp rendono semplice il monitoraggio di queste metriche.

Crea campi personalizzati per "originato nel reparto" e "utilizzato dal reparto" per monitorare il flusso delle risorse tra i team. Quindi utilizza ClickUp Dashboard per visualizzare questo flusso, individuando immediatamente i colli di bottiglia o i reparti che non condividono le risorse in modo efficace.

Imposta report settimanali automatizzati utilizzando campi personalizzati con l'IA che mostrano le dipendenze tra i team e i tassi di completamento. Vedrai subito se alcuni team mancano costantemente alle scadenze che interessano gli altri o se alcuni reparti sono naturalmente più abili di altri nella collaborazione.

Utilizza i campi personalizzati con l'IA in ClickUp per automatizzare il monitoraggio dei progressi e gli aggiornamenti

È anche possibile utilizzare le funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo di ClickUp per misurare quanto tempo impiegano effettivamente i passaggi di consegne tra i team, quindi impostare parametri di riferimento progressivi per il miglioramento se i semplici passaggi di consegne rimangono in coda per giorni.

💡 Consiglio dell'esperto: ricorda che il miglioramento dovrebbe essere iterativo. Non aspettarti la perfezione immediata, ma celebra i piccoli successi e usa i dati per identificare l'area successiva più impattante da affrontare. Quando i team vedono miglioramenti concreti grazie al lavoro richiesto dalla loro collaborazione, sono motivati a continuare ad abbattere i silos rimanenti.

Dai silos alle soluzioni: come ClickUp trasforma la collaborazione nel marketing

I silos di marketing potrebbero sembrare una parte inevitabile della crescita, ma non è detto che debbano esserlo. I migliori team di marketing non si limitano a rompere i silos, ma costruiscono sistemi che impediscono loro di formarsi in primo luogo. Con le giuste strategie (obiettivi allineati, comunicazione semplificata, dati centralizzati e automazioni intelligenti), puoi trasformare il tuo reparto marketing in una centrale elettrica collaborativa e ad alte prestazioni.

Gli strumenti di collaborazione che sceglierai faciliteranno questa integrazione o rafforzeranno le barriere esistenti. L'area di lavoro unificata di ClickUp fornisce le basi di cui il tuo team ha bisogno, offrendo flussi di lavoro personalizzabili che si adattano alle diverse funzioni di marketing, mantenendo la visibilità in tutta l'organizzazione. Dalla pianificazione delle campagne e la creazione di risorse al monitoraggio delle prestazioni e alla collaborazione del team, tutto vive in un unico sistema interconnesso.

I silos rallentano l'esito positivo della tua organizzazione. Una collaborazione intelligente in ClickUp lo accelera. Iscriviti oggi stesso a ClickUp e crea il team di marketing dei tuoi sogni.