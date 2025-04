i 20+ migliori GPT per la scrittura per migliorare la creatività e la produttività

Scrivere è un'arte, ma anche i migliori scrittori hanno bisogno di strumenti per perfezionare la loro arte. Che tu sia un blogger, un marketer, uno studente o un romanziere, i GPT basati sull'IA semplificano il processo di scrittura e di ricerca sul web, stimolano la creatività e aiutano a superare il blocco dello scrittore.

🔎 Lo sapevi? Uno studio recente ha dimostrato che i modelli di scrittura di ChatGPT aiutano i professionisti a completare le loro attività di scrittura il 50% più velocemente, migliorando al contempo la qualità del loro lavoro.

Tuttavia, come vi dirà chiunque abbia utilizzato i modelli di base di ChatGPT per la scrittura, i contenuti basati sull'IA spesso mancano del tono della conversazione e dell'analisi approfondita che si ottengono con gli scrittori umani.

Fortunatamente, esistono GPT di scrittura che ti aiuteranno a generare contenuti simili a quelli umani, rendendo l'intero processo di scrittura molto più efficiente.

Questo blog esplora i 20+ migliori GPT per la scrittura che ti aiuteranno a migliorare i tuoi contenuti scritti. Che tu sia uno scrittore professionista o che tu abbia appena iniziato il tuo viaggio nella scrittura, questi GPT per la scrittura offrono un modo efficace per usufruire del tuo pieno potenziale di scrittura.

Cosa sono i GPT?

Immagina di avere un assistente digitale che si adatta praticamente a qualsiasi attività, comprende il contesto come un professionista e trasforma il tuo modo di lavorare. Questo è esattamente ciò che sono i Generative Pre-trained Transformers (GPT).

I GPT stanno rivoluzionando la produttività in tutti i settori. Pensateli come collaboratori digitali superintelligenti. Sviluppati da OpenAI, questi modelli avanzati di IA non sono solo generatori di testo, ma strumenti completi per la risoluzione dei problemi che imparano, comprendono e producono contenuti simili a quelli umani su misura per le vostre esigenze.

In generale, esistono quattro tipi di GPT:

GPT generici: modelli versatili come ChatGPT che gestiscono più attività, tra cui scrittura, codice, riepilogo/riassunto e brainstorming

GPT personalizzati: modelli su misura progettati per esigenze specifiche, come chatbot specifici per il settore, assistenti di ricerca o strumenti per la produttività

GPT perfezionati: modelli addestrati su set di dati specializzati per applicazioni di nicchia come analisi legali, ricerca medica o supporto clienti

GPT incorporati: sistemi di IA integrati in app, siti web o strumenti (ad esempio Microsoft Copilot nei prodotti Office)

📚 Leggi anche: Come utilizzare l'IA per la documentazione

Vantaggi dei GPT

Diamo un'occhiata ad alcuni dei vantaggi dell'utilizzo dei GPT:

Migliora la produttività: Automatizza le attività ripetitive come la stesura di email, la creazione di contenuti e l'analisi dei dati

Migliora il servizio clienti: Fornisci risposte immediate basate sull'IA per un migliore coinvolgimento degli utenti

Assistenza nell'apprendimento e nella ricerca: riepilogare/riassumere argomenti complessi, generare intuizioni e supporto all'istruzione

Aumenta la creatività: Aiuta con la generazione di idee, la scrittura di prompt e lo storytelling

Abilita la generazione e il debug del codice: Aiuta gli sviluppatori a scrivere e ottimizzare il codice in modo efficiente

I migliori GPT di scrittura personalizzati sono disponibili in vari moduli, ciascuno adattato a specifiche esigenze di scrittura, come ad esempio: Migliora la SEO: Genera contenuti ottimizzati per la SEO per un posizionamento migliore nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP)

Generazione di contenuti : crea articoli, post per blog e testi di marketing per aumentare la produttività e risparmiare tempo

Modifica e correzione di bozze : Migliora la grammatica, correggi gli errori di ortografia, offri suggerimenti di stile e migliora la chiarezza

Scrittura accademica : aiuta a strutturare saggi, recensioni di letteratura e documenti di ricerca

Scrittura creativa: Assistenza nella narrazione, nella scrittura di romanzi e nella sceneggiatura

➡️ Per saperne di più: Grammarly vs ChatGPT: quale strumento di scrittura basato sull'IA è il migliore

Cosa dovresti cercare nei GPT per la scrittura?

Se stai cercando contenuti generati dall'IA che siano quasi simili o, in alcuni casi, migliori di quelli scritti da esseri umani, devi cercare GPT di scrittura progettati per casi d'uso specifici. Il modo migliore per farlo è selezionare un GPT che migliori davvero il tuo flusso di lavoro. Alcuni fattori da considerare sono:

Accuratezza e comprensione del contesto: Selezionare un buon GPT di scrittura che generi contenuti pertinenti, coerenti e fondati sui fatti, mantenendo il tono e lo stile giusti

*personalizzabilità: cerca GPT che consentano la messa a punto o l'ingegneria prompt per abbinare la voce del tuo marchio e i requisiti del settore

Grammatica e chiarezza: Scegli un GPT che produca un testo ben strutturato, grammaticalmente corretto e leggibile senza modifiche eccessive

Creatività e adattabilità: Scegliete un GPT per generare idee e contenuti coinvolgenti e originali, adattandovi a diversi stili di scrittura, dalla reportistica tecnica alla narrazione creativa

Rilevamento di plagio e IA: assicurati che il GPT generi contenuti unici e non riutilizzi testi esistenti generati dall'IA senza la dovuta attribuzione

Integrazione: scegli un modello che si integri con strumenti di scrittura come Microsoft Word, Documenti Google o sistemi di gestione dei contenuti (CMS)

Esigenze di scrittura: considera la possibilità di scrivere GPT in base al tuo caso d'uso specifico. Alcuni GPT sono specializzati in determinati tipi di scrittura o modifica, quindi è fondamentale allineare lo strumento al tuo caso d'uso principale. Ad esempio, un miglioratore di scrittura potrebbe non generare contenuti eccellenti generati dall'IA, ma potrebbe aiutarti a migliorare i contenuti esistenti se usato in modo efficace

Facilità d'uso: un'interfaccia complessa ostacola la produttività invece di favorirla. Cerca modelli GPT con un'interfaccia intuitiva, anche se non sei un esperto di tecnologia

💡 Suggerimento: Utilizza i modelli di prompt dell'IA per perfezionare i tuoi input e ottenere output più accurati dal modello GPT. Migliori sono i tuoi prompt, migliore sarà il contenuto generato dall'IA.

I 20 migliori GPT per la scrittura

Sei pronto a iniziare finalmente il tuo libro o a usare l'IA per scrivere saggi al posto tuo? Che tu stia scrivendo post per il blog o articoli accademici o che voglia che l'IA ti aiuti con la scrittura professionale, c'è un GPT di scrittura specializzato progettato apposta per te.

Di seguito abbiamo compilato un elenco dei migliori GPT di scrittura disponibili su ChatGPT, suddivisi in base a vari casi d'uso. Ogni modello GPT viene valutato in base alle sue funzionalità/funzioni, usabilità e potenziali limiti per aiutarti a scegliere l'assistente di scrittura IA più adatto alle tue esigenze.

1. Scrittore di contenuti per blog (ideale per la creazione di post per blog)

via Blog Content Writer

Se stai cercando GPT di scrittura che ti aiutino nelle attività di scrittura creativa, allora Blog Content Writer è lo strumento giusto. Aiuta gli scrittori a superare il blocco dello scrittore, esplorare nuove angolazioni e garantire la produzione di contenuti coerenti.

Stai scrivendo un articolo di leadership di pensiero o una recensione di un prodotto? Questo strumento perfeziona e ottimizza i tuoi contenuti per coinvolgere il pubblico.

Questo modello GPT è eccellente per la generazione di contenuti, ma non solo! Ti aiuta anche a strutturare gli articoli, a generare schemi dettagliati, a migliorare la leggibilità e a mantenere un tono coerente. È quindi uno strumento eccellente per scalare la produzione di contenuti senza comprometterne la qualità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Blog Content Writer

Genera schemi e bozze di post per blog basati su un determinato argomento o su parole chiave

Crea titoli e introduzioni accattivanti per catturare l'attenzione dei lettori

Ricevi suggerimenti per sottotitoli e contenuti di supporto

Ottimizza i contenuti per parole chiave specifiche per migliorare la visibilità nei motori di ricerca

Scrittore di contenuti per blog: limiti

Potrebbe essere necessaria una modifica manuale per perfezionare il tono e il flusso in base ai tuoi stili di scrittura

Prezzi per chi scrive contenuti per blog

2. Esperto SEO di blog (ideale per contenuti di blog ottimizzati per la SEO)

via Blog SEO Expert

L'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) indirizza il traffico organico verso i blog. Blog SEO Expert utilizza l'IA per aiutare gli scrittori a ottimizzare i contenuti dei loro blog per i motori di ricerca, migliorandone la visibilità e la portata.

Questo strumento aiuta nella ricerca di parole chiave, nell'ottimizzazione della pagina e nell'analisi dei contenuti, rendendo la SEO più accessibile anche a chi non ha una vasta conoscenza tecnica. Che si tratti di scrivere post pilastro, valutazioni di prodotti o articoli di elenco, questo GPT consente un efficace posizionamento delle parole chiave, l'organizzazione dei contenuti e il miglioramento della leggibilità.

Le migliori funzionalità di Blog SEO Expert

Esegui ricerche e analisi delle parole chiave per identificare i termini di ricerca pertinenti

Ottimizza i contenuti per le parole chiave del traguardo, inclusi i tag del titolo, le meta descrizioni e il testo del corpo

Genera suggerimenti per collegamenti interni ed esterni per migliorare la SEO

Analizza i contenuti della concorrenza per individuare opportunità di miglioramento

Blog SEO Expert limiti

I risultati possono variare a seconda della competitività delle parole chiave e della strategia SEO complessiva

Prezzi per esperti di SEO per blog

Ecco un breve video su come scrivere meglio con l'IA:

3. Creative Writing Coach (il migliore per l'assistenza alla scrittura creativa)

tramite Creative Writing Coach

Creative Writing Coach è un GPT di scrittura su misura per gli scrittori che cercano di affinare le loro capacità di narrazione e sviluppare storie coinvolgenti. Che tu stia lavorando a un romanzo, a un racconto o a contenuti creativi per un blog, questa IA offre suggerimenti di stile, modifiche di tono e miglioramenti della struttura.

Questo GPT è ideale per scrittori di narrativa, poeti e blogger che sperimentano diversi stili di scrittura. Può generare prompt, perfezionare il flusso delle frasi e suggerire scelte di parole alternative per rendere la scrittura più espressiva e coinvolgente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Creative Writing Coach

Migliora la narrazione e il coinvolgimento con suggerimenti di stile

Accedi a prompt di scrittura creativa per stimolare nuove idee

Perfeziona la struttura delle frasi e la scelta delle parole per una migliore leggibilità

Struttura le storie con un ritmo e un flusso narrativo migliorati

I limiti del coach di scrittura creativa

Mancanza di profondità emotiva rispetto alla creatività umana

Prezzi per il corso di scrittura creativa

tramite ArticleGPT

Creare articoli ben documentati e informativi richiede spesso molto tempo. ArticleGPT ottimizza questo processo generando articoli su una varietà di argomenti. Questo strumento aiuta gli scrittori a produrre contenuti di alta qualità in modo più efficiente, liberando tempo per altre attività.

Inserendo un argomento o delle parole chiave, gli utenti guidano l'IA nella creazione di articoli su misura per le loro specifiche esigenze. L'IA aiuta anche a generare contenuti in stili diversi, aiutando gli scrittori a migliorare la produttività e a trovare le parole giuste.

Articolo/Articolo GPT migliori funzionalità/funzioni

Progetta articoli completi, compresa la generazione di titoli e sottotitoli

Creare contenuti in modo rapido ed efficiente

Ottieni informazioni pertinenti e dettagli di supporto per l'argomento scelto

Utilizza stili e toni di scrittura diversi per adattarli allo scopo dell'articolo

Limiti di ArticleGPT

Potrebbe essere necessario un controllo manuale dei fatti per verificarne l'accuratezza

Prezzi di ArticleGPT

5. Article Writer (ideale per la scrittura di articoli lunghi)

via Article Writer

Come ArticleGPT, Article Writer è un GPT di scrittura progettato per aiutarti a generare contenuti in modo efficiente.

È particolarmente efficace per chi ha bisogno di contenuti ottimizzati per la SEO con il minimo lavoro richiesto. Crea articoli ben documentati e strutturati in modo logico, consentendo agli utenti di concentrarsi sul perfezionamento e sulla personalizzazione del risultato finale.

Articolo Le migliori funzionalità per gli scrittori

Genera articoli completi basati su parole chiave o prompt di scrittura

Ottieni molteplici regolazioni di tono e stile per diversi tipi di pubblico

Garantisci una struttura logica e un flusso di idee fluido

Utilizza le sue funzionalità avanzate per fornire suggerimenti basati sul pubblico di destinazione e sul risultato atteso

Limiti dello scrittore di articoli

A volte produce contenuti che mancano di profondità o originalità se il prompt è troppo generico

Prezzi per gli autori di articoli

via Scrivi per me

Write For Me è un assistente alla scrittura basato sull'IA, progettato per aiutare gli autori di contenuti a semplificare il processo di stesura. Che tu stia lavorando a post per blog, didascalie per social media o email di marketing, questo strumento genera contenuti coerenti e strutturati in base ai tuoi input.

Ideale per chi è alle prese con il blocco dello scrittore, Write For Me aiuta a dare il via al processo creativo fornendo suggerimenti generati dall'IA, schemi e bozze complete.

È particolarmente utile per chi ha bisogno di un punto di partenza rapido prima di perfezionare il contenuto per adattarlo al proprio stile e alla propria voce.

Le migliori funzionalità di Write For Me

Utilizza idee per i contenuti, strutture e punti chiave di discussione

Regola tono e stile in base al pubblico e al formato

Accelera la creazione di contenuti riducendo il tempo di brainstorming

Si integra con varie piattaforme per un facile accesso

Scrivi per me: limiti

Potrebbe essere necessario apportare modifiche e perfezionamenti per garantire accuratezza, chiarezza e coerenza con il tono del marchio

Prezzi di Write For Me

7. editGPT (il migliore per la modifica e la correzione di bozze)

tramite editGPT

Perfezionare i contenuti scritti richiede un'attenta modifica e correzione. editGPT aiuta gli scrittori a identificare e correggere errori di grammatica, ortografia, punteggiatura e stile semplicemente inserendo il testo.

Di conseguenza, questo strumento migliora notevolmente la qualità e la raffinatezza dei contenuti scritti, promuovendo la chiarezza e la brevità nell'espressione.

editGPT migliori funzionalità/funzioni

Utilizza i suggerimenti di stile per migliorare la chiarezza e la concisione

Comprendere il feedback sulla struttura e sul flusso della frase

Garantisci coerenza nel tono e nello stile

Migliora la qualità complessiva e la rifinitura dei contenuti scritti

modifica limiti GPT

Possono avere difficoltà con stili di scrittura altamente tecnici o di nicchia, alterando il significato inteso di una frase

editGPT pricing

8. Guida per autori (ideale per la creazione di libri e per il supporto)

tramite Guida alla creazione di libri

Book Creator Guide è un GPT di scrittura progettato specificamente per autori e aspiranti scrittori che cercano di semplificare il processo di scrittura di un libro. Che tu stia creando libri di narrativa, saggistica o di auto-aiuto, questo GPT ti aiuta in tutto, dalla generazione di idee e l'organizzazione dei capitoli alla rifinitura del linguaggio e al mantenimento della coerenza.

Inoltre, Book Creator Guide funge da coach di scrittura virtuale, con una guida integrata sulle tecniche di narrazione, il ritmo e lo sviluppo dei personaggi.

Le migliori funzionalità della Guida per autori di libri

Piano, schema e struttura di libri di narrativa e saggistica

Genera idee per la trama, i temi e lo sviluppo del carattere

Ottieni suggerimenti per migliorare stile, tono e ritmo

Accedi al feedback sulla leggibilità e sul coinvolgimento

Limiti della Guida per autori di libri

Il contenuto generato potrebbe richiedere modifiche e riscritture sostanziali per allinearsi alla visione creativa dell'autore e garantire l'originalità

Prezzi della Guida per autori di libri

9. Scrittura accademica (ideale per la ricerca e la scrittura accademica)

tramite Academic Writing

Il GPT Academic Writing è progettato per aiutare studenti e ricercatori nella produzione di articoli accademici, saggi e reportistica di alta qualità. Questo strumento aiuta a strutturare gli argomenti, citare le fonti e garantire la conformità con le convenzioni accademiche.

Fornendo input sull'argomento, risultati di ricerca e lo stile di citazione desiderato, gli utenti generano facilmente documenti accademici ben strutturati e formattati correttamente.

Le migliori funzionalità/funzioni per la scrittura accademica

Genera schemi strutturati per documenti di ricerca e saggi

Ottieni suggerimenti per citazioni in stile APA, MLA e Chicago

Perfeziona il tono accademico e il linguaggio formale

Migliora il flusso logico e lo sviluppo degli argomenti

Scrittura accademica: limiti

Non genera ricerche originali né verifica l'accuratezza dei fatti e può avere difficoltà con argomenti accademici altamente tecnici o di nicchia

10. Scrittore di recensioni letterarie (ideale per la generazione di recensioni letterarie)

tramite Literature Review Writer

Literature Review Writer è pensato per accademici, ricercatori e studenti che hanno bisogno di assistenza per compilare, riepilogare/riassumere e analizzare ricerche esistenti.

Aiuta gli utenti a navigare attraverso grandi quantità di contenuti accademici, estrarre intuizioni chiave e strutturare revisioni complete della letteratura.

Puoi specificare argomenti, parole chiave, stili di citazione e persino un periodo di tempo specifico da cui attingere per la scrittura accademica e creare una rassegna della letteratura.

Recensione letteraria Le migliori funzionalità per gli scrittori

Riepilogare/riassumere i risultati chiave da più fonti accademiche

Identificare le tendenze di ricerca e le lacune nei saggi accademici

Curare i contenuti per una revisione della letteratura ben organizzata

Migliora la leggibilità perfezionando il linguaggio accademico complesso

Revisione della letteratura Limiti dello scrittore

Non è possibile verificare automaticamente la credibilità di tutte le fonti

Prezzi per scrittori di recensioni letterarie

11. GPT per copywriter (ideale per la creazione di testi di marketing)

via Copywriter GPT

Un testo di marketing convincente è essenziale per attirare i clienti e incrementare le vendite. Il GPT Copywriter è progettato per aiutare i professionisti del marketing a creare testi efficaci e persuasivi per varie piattaforme.

Questo strumento di facile utilizzo consente di creare titoli, testi pubblicitari, contenuti per siti web e altro materiale di marketing, fornendo informazioni sul prodotto o servizio commercializzato, sul pubblico di destinazione e sul tono desiderato.

Le migliori funzionalità/funzioni della GPT per copywriter

Ottimizza i contenuti per le conversioni con CTA efficaci

Adatta tono e stile per rispecchiare l'identità del marchio

Accedi a varianti suggestive per il test A/B

Rifinisci il testo per migliorarne la leggibilità e l'impatto

Copywriter Limiti GPT

Mancanza di profonda intelligenza emotiva per il marketing basato sullo storytelling

12. Strumento per la scrittura di saggi (ideale per scrivere e strutturare saggi)

tramite Essay Writing Tool

Lo strumento per la scrittura di saggi è un assistente basato sull'IA progettato per aiutare studenti, ricercatori e accademici a scrivere saggi ben strutturati.

Questo GPT semplifica il processo di scrittura di un saggio, dal brainstorming di idee alla definizione dei punti chiave e alla messa a punto degli argomenti. Assicura chiarezza, coerenza e flusso logico, rendendolo un valido compagno per chi lavora a documenti accademici, reportistica o saggi persuasivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Essay Writing Tool

Genera schemi di saggi e bozze strutturate

Ottieni consigli su stile e tono per la scrittura accademica

Individua le aree da migliorare nell'argomento e nella struttura

Controlla la grammatica e la leggibilità per perfezionare le bozze finali

Limiti dello strumento di scrittura di saggi

Questo strumento per la scrittura di saggi potrebbe non essere in grado di sostituire completamente il pensiero critico e le capacità analitiche necessarie per produrre saggi originali e di alta qualità

Prezzi Essay Writing Tool

via Humanize IA

Una delle difficoltà dei testi generati dall'IA è che possono sembrare robotici o innaturali. Humanize IA risolve questo problema aiutando gli scrittori a rendere i contenuti generati dall'IA più simili a quelli umani.

Con questo strumento, puoi perfezionare il linguaggio, migliorare il flusso e aggiungere un tocco più personale. Usa i prompt per umanizzare i tuoi contenuti IA per ottenere un vantaggio competitivo e aumentare la produttività.

Umanizzare le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Perfeziona il testo generato dall'IA per farlo sembrare più naturale e umano

Migliora il flusso e la leggibilità del contenuto

Aggiungi un tocco unico al testo generato dall'IA per aiutare il contenuto a risuonare con i lettori

Assicurati che i contenuti generati dall'IA non sembrino eccessivamente automatizzati

Umanizzare i limiti dell'IA

Potrebbero essere necessarie modifiche manuali per contenuti specifici o stili di scrittura particolari

Umanizzare i prezzi dell'IA

via Novel Writing

Novel Writer è un GPT progettato specificamente per autori, aspiranti romanzieri e narratori che hanno bisogno di assistenza per creare opere di narrativa avvincenti. Come è abbastanza evidente dal nome, questo strumento di IA aiuta a semplificare il processo di scrittura in modo da poter tracciare meglio la trama di un romanzo, sviluppare i caratteri o perfezionare il dialogo.

Questo strumento è particolarmente utile per chi è alle prese con il blocco dello scrittore o cerca ispirazione. Generando prompt creativi, migliorando la struttura delle frasi e offrendo miglioramenti di stile, Novel Writer consente agli autori di concentrarsi sulla narrazione mentre gestisce il pesante lavoro di generazione dei contenuti.

Le migliori funzionalità per la scrittura di romanzi

Ottieni assistenza per lo sviluppo dei personaggi e la creazione di mondi

Migliora i dialoghi e la struttura narrativa

Ricevi suggerimenti per migliorare il ritmo e il flusso della trama

Accedi all'analisi dettagliata dello stile di scrittura in base alle preferenze di genere

Scrittura di romanzi: limiti

Potrebbero non catturare appieno la voce unica di un autore

Mancanza di sfumature emotive profonde nello sviluppo del carattere

15. Assistente alla sceneggiatura (ideale per la sceneggiatura)

tramite Screenwriting Assistant

Screenwriting Assistant è un GPT progettato per aiutare sceneggiatori, registi e drammaturghi a creare sceneggiature strutturate e coinvolgenti. Segue i formati standard del settore, assicurando che la sceneggiatura sia strutturata in modo professionale dall'inizio alla fine.

Oltre a formattare, Screenwriting Assistant offre spunti per lo sviluppo dei caratteri, il ritmo e le transizioni di scena. Crea dialoghi, arricchisce le descrizioni e suggerisce modi per rendere la sceneggiatura più dinamica e coinvolgente, rendendola un'ottima opzione per scrittori principianti ed esperti.

Le migliori funzionalità di Screenwriting Assistant

Formattare sceneggiature secondo gli standard del settore

Scrivi descrizioni efficaci delle scene e dialoghi naturali e coinvolgenti

Ottieni facilmente un layout di script professionale

Crea script pronti per la produzione

Limiti di Screenwriting Assistant

Richiede un notevole contributo e una direzione da parte dello sceneggiatore per creare una storia avvincente e originale

tramite Viral Hooks Introduzione a

Come suggerisce il nome, lo strumento Viral Intro Hooks genera introduzioni accattivanti e che catturano l'attenzione, che catturano il lettore e lo incoraggiano a continuare a leggere.

Questo strumento è particolarmente utile per creare voci di blog, articoli o post sui social media che richiedono un'introduzione accattivante. Attraverso la condivisione di dettagli sull'argomento e sul pubblico di destinazione, è possibile produrre diverse opzioni introduttive.

Consente agli scrittori di esplorare vari stili, toni e metodi per scoprire l'esca ideale per il loro contenuto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Viral Intro Hooks

Genera frasi di apertura ad alta conversione per blog, video e social media

Analizza le tendenze per creare introduzioni che corrispondano agli attuali modelli di coinvolgimento

Utilizza più varianti per adattarsi a diversi stili di contenuto

Accedi a informazioni preziose per ottimizzare le introduzioni e ottenere la massima fidelizzazione del pubblico

Limiti di Viral Intro Hooks

Lo strumento si basa sulle tendenze esistenti, limitando l'originalità

17. GPT per il marketing dei contenuti (ideale per le strategie di marketing dei contenuti)

tramite GPT di Content Marketing

Content Marketing GPT è un assistente IA avanzato su misura per i marketer, le aziende e i blogger che cercano di ottimizzare la loro strategia di contenuti. Aiuta a pianificare, strutturare e generare contenuti di alta qualità, garantendo coerenza tra i post del blog, le campagne email, i social media e le pagine di destinazione.

Inoltre, lo strumento analizza le tendenze SEO e le metriche di coinvolgimento del pubblico, offrendo informazioni su quale tipo di contenuto funziona meglio.

Le migliori funzionalità/funzioni GPT per il content marketing

Crea post per il blog, contenuti per i social media e campagne email

Ottimizza la strategia dei contenuti in linea con le tendenze SEO e le metriche di coinvolgimento del pubblico

Ottieni idee per riutilizzare i contenuti per il marketing multipiattaforma

Migliora la leggibilità e la struttura per una migliore fidelizzazione del pubblico

Limiti del GPT per il marketing dei contenuti

I consigli SEO potrebbero non riflettere sempre gli ultimi aggiornamenti

tramite Landing Page Creator di HubSpot

Le landing page sono fondamentali per convertire i visitatori in potenziali clienti o clienti effettivi. Landing Page Creator di HubSpot utilizza l'IA per aiutare i professionisti del marketing a creare testi accattivanti per le landing page. Questo strumento aiuta a scrivere titoli, call-to-action e altri elementi essenziali di una landing page ad alta conversione.

Questo strumento si integra perfettamente anche con la suite di marketing di HubSpot, consentendoti di perfezionare i testi in base alle informazioni sul pubblico e ai test A/B.

Le migliori funzionalità/funzioni di Landing Page Creator di HubSpot

Semplifica il processo di creazione delle pagine di destinazione con modelli strutturati e suggerimenti in tempo reale

Sviluppare senza sforzo un testo per la pagina di destinazione ottimizzato per la conversione

Scrivi titoli accattivanti e inviti all'azione persuasivi

Sviluppare contenuti basati sulle tendenze SEO e di coinvolgimento

Limiti di Landing Page Creator di HubSpot

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto al copywriting manuale e potrebbe essere necessario un intervento umano per adattarlo al tono e alla voce del marchio

tramite Sales Cold Email Coach

Sales Cold Email Coach è progettato per aiutare i professionisti delle vendite a creare email interessanti che catturino l'attenzione e stimolino le risposte.

Con questo strumento, analizza le best practice nella divulgazione via email e ottieni modelli strutturati, righe dell'oggetto persuasive e messaggi ottimizzati su misura per diversi tipi di pubblico. Questo GPT ti aiuta a creare email straordinarie per i client, follow-up dei lead e presentazioni commerciali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sales Cold Email Coach

Personalizza modelli di email a conversione elevata per una migliore diffusione commerciale

Usa oggetti persuasivi per aumentare i tassi di apertura

Scopri come perfezionare il tono e la struttura delle email per un maggiore coinvolgimento

Personalizza i contenuti delle email in base al pubblico e al settore

Limiti di Sales Cold Email Coach

Le email generate dall'IA a volte sembrano generiche senza personalizzazione

via Generatore di script gratis per IA

Free AI Scripts Generator è uno strumento di scrittura basato sull'IA, progettato per aiutare gli sceneggiatori a creare dialoghi, scene e sceneggiature coinvolgenti.

Che tu stia scrivendo per film, TV, YouTube o video aziendali, questo GPT semplifica il processo di sceneggiatura fornendo schemi strutturati, dialoghi tra i personaggi e descrizioni delle scene.

Generatore di script per IA gratis, migliori funzionalità/funzioni

Genera in pochi secondi nuovi script, dialoghi e descrizioni di scene completi basati su prompt

Sviluppa trame coinvolgenti e interazioni tra i personaggi

Formatta gli script secondo gli standard del settore (ad esempio, sceneggiatura, YouTube, aziendale)

Migliora il flusso e il ritmo della sceneggiatura con i consigli basati sull'IA

Generatore di script IA gratis Limiti

Potrebbero mancare profonde sfumature emotive rispetto agli script scritti da esseri umani

tramite Plagiarism Checker

Garantire l'originalità dei contenuti scritti è fondamentale, soprattutto in impostazioni accademiche e professionali. Plagiarism Checker utilizza l'IA per rilevare istanze di plagio nel testo.

Questo strumento aiuta gli scrittori a evitare il plagio involontario e a garantire che il loro lavoro sia originale. Cerca somiglianze con contenuti esistenti online o nei database e identifica potenziali problemi di plagio.

Le migliori funzionalità di Plagiarism Checker

Rileva istanze di plagio nel testo eseguendo la scansione rispetto a contenuti online e database

Identifica potenziali problemi di plagio

Fornisce suggerimenti per citazioni o parafrasi corrette

Aiuta gli scrittori a garantire l'originalità del loro lavoro

Limiti del controllo antiplagio

L'accuratezza del rilevamento del plagio varia a seconda dello strumento e delle fonti che controlla

via Professional LinkedIn Post Scrittore

Il GPT Professional LinkedIn Post Writer è progettato per aiutare professionisti, esperti di marketing e leader di pensiero a creare post accattivanti su LinkedIn che aumentino la visibilità e l'interazione. Comprende l'algoritmo di LinkedIn e garantisce che i post siano strutturati per la massima portata, mantenendo autenticità e professionalità.

Allineare i contenuti con gli argomenti di tendenza e il gergo specifico del settore aiuta gli utenti a mantenere una voce autorevole e riconoscibile su LinkedIn.

Le migliori funzionalità/funzioni di Professional LinkedIn Post Writer

Personalizza post LinkedIn di alta qualità basati su IA e adattati al tuo settore e al tuo pubblico

Ottimizza i post per coinvolgere gli utenti utilizzando tecniche di formattazione e strutturazione collaudate

Usa ganci forti, frasi che invitano all'azione e tecniche di formattazione per rendere i post più scorrevoli e coinvolgenti

Comprendi le tendenze di LinkedIn con strumenti di analisi dei dati integrati per allineare i contenuti alle discussioni in corso

Post su LinkedIn professionali Limiti dello scrittore

Potrebbe non catturare appieno le intuizioni specifiche di nicchia senza il contributo dell'utente

via Storyteller Writer

Immergiti in un mondo in cui la narrazione incontra l'innovazione! Storyteller Writer consente ad autori, blogger e autori di contenuti di creare narrazioni accattivanti con illustrazioni.

Con questo strumento, sperimenterai una fusione unica di immagini di caratteri, creazioni personalizzate, varietà di generi, illustrazioni in tempo reale e un'esperienza interattiva su misura per te. Prendi il comando della narrazione, dando forma alla tua avventura in una miriade di modi e scoprendo percorsi che risuonano con la tua immaginazione.

Le migliori funzionalità di Storyteller Writer

Carica le tue immagini, che si tratti di una foto di te stesso, del tuo animale domestico o di ciò che ti circonda

Genera caratteri personalizzati, impostazioni immersive e altri elementi visivi che danno vita alla storia in base agli spunti visivi delle tue immagini

Utilizza l'analisi avanzata per creare storie e immagini ponderate

Trasforma le idee in storie e immagini su più piattaforme

Storyteller Limiti dello scrittore

Richiede un input umano per garantire l'originalità ed evitare trame basate su formule

ClickUp: l'app quotidiana per il lavoro e la scrittura

Mentre scrivere GPT può aiutare a migliorare il processo di scrittura, i modelli avanzati di IA e gli strumenti di produttività portano il processo alla fase successiva.

Clickup, l'app quotidiana per il lavoro e uno dei migliori strumenti integrati di creazione di contenuti e gestione del flusso di lavoro basati sull'IA, offre una piattaforma completa per la gestione dell'intero ciclo di vita dei contenuti.

Dal brainstorming iniziale e la creazione di contenuti alla modifica collaborativa e al project management, fornisce un hub centralizzato per tutte le esigenze di scrittura.

Usa ClickUp Brain per semplificare testi complessi e rendere la tua scrittura più chiara ed efficace

ClickUp Brain è il tuo assistente di scrittura IA, che integra direttamente l'IA nel tuo flusso di lavoro e nei processi quotidiani. Ciò ti consente di generare contenuti di alta qualità, perfezionare le bozze e strutturare la tua scrittura per ottenere il massimo impatto.

Redazione di post per blog, testi di marketing o scrittura tecnica: questo modello avanzato di IA integrato in ClickUp Docs fa tutto. Fornisce suggerimenti intelligenti e riepiloga/riassume/modifica i contenuti scritti per migliorarne la leggibilità e il coinvolgimento, rendendolo il compagno ideale per autori, scrittori e addetti al marketing.

*ecco cosa ha detto l'utente di Reddit u/codymreese sull'utilizzo di ClickUp Brain

Lo usiamo per comunicare ai dipendenti i passaggi successivi, per creare automazioni, caricare documentazione su strumenti e software e per effettuare ricerche all'interno dell'IA. Ho utilizzato i campi personalizzati con l'IA nelle visualizzazioni per gli stakeholder chiave in modo che possano semplicemente cliccare e l'IA li esegue e li aggiorna sull'attività e sui passaggi successivi.

Lo usiamo per comunicare ai dipendenti i passaggi successivi, per creare automazioni, caricare documentazione su strumenti e software e per effettuare ricerche all'interno dell'IA. Ho utilizzato i campi personalizzati con l'IA nelle visualizzazioni per gli stakeholder chiave in modo che possano semplicemente cliccare e l'IA li esegue e li aggiorna sull'attività e sui passaggi successivi.

Ottieni un modello gratis Ottieni un approccio strutturato alla creazione di contenuti con il modello di scrittura di contenuti ClickUp

Oltre all'assistenza IA di ClickUp Brain, ClickUp offre anche modelli per la scrittura di contenuti che eliminano efficacemente il blocco dello scrittore. Il modello per la scrittura di contenuti di ClickUp ti aiuta a organizzare le idee, monitorare le revisioni e collaborare senza soluzione di continuità, consentendoti al contempo di:

Conserva tutte le bozze dei tuoi contenuti, le ricerche e le revisioni in un unico posto

Lavora con il tuo team in tempo reale per perfezionare e migliorare i contenuti

Imposta date di scadenza e promemoria per rispettare le scadenze

Usa i suggerimenti e gli strumenti di formattazione basati sull'IA per scrivere in modo impeccabile

🎁 Bonus: Per linee guida di scrittura e documentazione strutturata, esplora il modello di linee guida di scrittura di ClickUp.

Libera il tuo potenziale creativo con ClickUp

Questa guida ha esplorato alcuni dei migliori assistenti di scrittura basati sull'IA, ciascuno dei quali si rivolge a esigenze diverse: marketing dei contenuti, scrittura accademica o documentazione aziendale. Tuttavia, per massimizzare veramente il potenziale dell'IA, è necessario qualcosa di più di un semplice strumento di scrittura: è necessaria una piattaforma integrata che ottimizzi la creazione di contenuti, la collaborazione e la gestione del flusso di lavoro.

È qui che entra in gioco ClickUp. Con una potente gestione delle attività, collaborazione in tempo reale e flussi di lavoro personalizzabili, ClickUp ti aiuta a pianificare, monitorare e perfezionare il tuo processo di scrittura dall'inizio alla fine. Che tu sia un blogger, un marketer o uno scrittore, ClickUp tiene tutto in un unico posto in modo che tu possa concentrarti sulla creazione del tuo miglior lavoro. Pronto a sperimentare il futuro della scrittura? Iscriviti a ClickUp e scopri come trasforma il tuo processo di creazione dei contenuti.