Modelli gratis per il programma delle riunioni in Powerpoint

il 77% delle riunioni si conclude in genere con la decisione di programmare una riunione di follow-up: un ciclo frustrante. Ma c'è un modo per uscirne.

I modelli di presentazione del programma della riunione sono utilissimi per mantenere le discussioni concentrate e in linea. Pensateli come delle chiare tabelle di marcia! Questi modelli consentono di organizzare tutti gli argomenti chiave in modo chiaro, professionale e facile da vedere e capire. In questo modo, tutti arrivano alla riunione pronti a partire.

Quindi, perché affidarsi a note sparse quando si può organizzare tutto senza problemi? Questo blog esplorerà i modelli gratuiti di PowerPoint per il programma delle riunioni per aiutarti a gestire riunioni più produttive ed efficienti.

Cosa rende un buon modello di programma per riunioni in Powerpoint?

Un modello ideale per la presentazione dell'ordine del giorno di una riunione in PowerPoint fornirà uno spazio visivo per prepararsi a una riunione. Potrai gestire il tuo tempo e consentire a tutti di prepararsi per la chiamata.

Ecco cinque caratteristiche che dovresti cercare nei modelli di programma:

Struttura e flusso chiari: Offre spazio per organizzare gli argomenti della riunione, le fasce orarie e i punti di discussione per mantenere le conversazioni in carreggiata

Design visivamente accattivante: Segue una formattazione professionale, layout puliti e immagini sottili come icone e sequenze per renderlo più facile da seguire

Tempo assegnato: Assegna blocchi di tempo stimati per le discussioni per garantire che la riunione non si protragga oltre il tempo previsto

Sezioni dedicate: Include spazio per gli obiettivi, i punti di discussione, gli incarichi dei relatori e gli elementi di azione

Passaggi successivi: Evidenzia le azioni post-riunione, le responsabilità e le scadenze per un follow-through completo

🧠 Curiosità: l'88% delle persone trascorre quasi tutta la settimana lavorativa comunicando.

Modelli gratis per il programma delle riunioni in PowerPoint

Creare una lista di controllo per la preparazione di una riunione ogni volta che ne si pianifica una può essere estenuante e richiedere molto tempo. Non c'è da stupirsi se spesso le riunioni iniziano senza un programma completo o un piano solido!

Ma ecco la buona notizia: i modelli gratuiti e personalizzabili di Microsoft PowerPoint semplificano la pianificazione. Con questi progetti già pronti, puoi creare una tabella di marcia chiara e strutturata in pochissimo tempo.

Dai un'occhiata a questo elenco di modelli di PowerPoint per il programma delle riunioni e mantieni le tue riunioni concentrate e produttive!

1. Modello PowerPoint Programma riunione di SlideModel

tramite SlideModel

Hai bisogno di suddividere il programma della riunione in più diapositive?

Il modello PowerPoint Programma riunione offre sette diversi stili di programma in 14 diapositive, ciascuna disponibile in temi scuri e chiari. È possibile incorporare diagrammi numerati, caselle di testo per l'ora, informazioni sul relatore ed elementi personalizzabili.

Usa questo modello gratis per riunioni per:

Delinea i punti chiave della discussione e gli oggetti delle riunioni aziendali esecutive

Personalizza le diapositive del programma con i colori, le forme e altri elementi modificabili del marchio per presentazioni su misura

Condivisione dei programmi delle riunioni in formati compatibili con i modelli di PowerPoint, Keynote e Presentazioni Google

*ideale per: Presentazioni in cui il coinvolgimento visivo del pubblico e la suddivisione dettagliata del programma sono fondamentali

2. Semplici diapositive di programma PowerPoint di SlideModel

tramite SlideModel

Prova il modello PowerPoint Simple Agenda Slides se desideri un design semplice. La struttura a sei diapositive elenca gli elementi del programma in modo logico e offre layout per programmi a 3, 4 e 6 punti con riquadri di riepilogo/riassunto e segnaposto per le immagini.

Questo modello ti consente di:

Evidenzia i punti chiave della discussione e i capitoli principali all'interno delle presentazioni aziendali

Utilizza elementi modificabili per personalizzare le diapositive del programma in base alle esigenze specifiche della riunione

Progetta un tono professionale ed elegante per le riunioni aziendali con un design visivamente pulito

Ideale per: Comunicazione chiara e concisa senza elementi visivi elaborati

3. modello Powerpoint Programma da 1 a 7 elementi di SlideModel

tramite SlideModel

Vuoi dare priorità al coinvolgimento del pubblico ma non hai ancora capito come organizzare riunioni produttive?

Il modello PowerPoint Programma da 1 a 7 elementi utilizza un design a punti elenco curvo per presentare una tabella dei contenuti, un'alternativa ai formati di programma lineari tradizionali. È possibile elencare fino a 7 elementi del programma per definire l'ambito di una riunione, mantenendo un design minimalista per la massima chiarezza.

Ecco come questo modello può essere utile:

Adatta il modello per presentazioni con programmi di diversa lunghezza, da 1 a 7 elementi

Enfatizza i punti chiave della discussione e la distribuzione del tempo per una migliore comprensione da parte del pubblico

Integra una diapositiva moderna e accattivante nel programma delle presentazioni che richiedono un equilibrio tra impatto visivo e struttura

Ideale per: Presentatori che vogliono definire subito i punti chiave della riunione

4. Modello di programma per riunione del team in PowerPoint di Canva

tramite Canva

Hai bisogno di un modello di presentazione per l'ordine del giorno di una riunione che sia professionale e piacevole da vedere? Questo modello di PowerPoint per l'ordine del giorno di una riunione del team fa al caso tuo.

Il suo design pulito in blu e viola mantiene le cose organizzate, mentre le sezioni per gli elementi di azione e i follow-up assicurano che tutti sappiano cosa fare dopo.

Utilizza questo modello per:

Organizza riunioni di aggiornamento sui progetti, delineando chiaramente i piani Business e il monitoraggio dello stato di avanzamento

Assegna elementi e responsabilità direttamente all'interno del programma per la responsabilità del team

Monitoraggio delle attività e delle decisioni successive alle riunioni precedenti per garantire lo stato di avanzamento

Condivisione dei programmi in collaborazione con i membri del team su Canva per l'accesso e l'input in tempo reale

ideale per: *Team esperti di tecnologia e project manager per discussioni collaborative

Leggi anche: Modelli gratis per prendere appunti durante le riunioni per redigere verbali migliori

5. Modello di programma per riunioni aziendali di Sliesgo

via Sliesgo

Sei stanco delle riunioni che vanno fuori strada? Questo modello di programma per riunioni aziendali delinea le sequenze temporali delle riunioni, gli aggiornamenti dei progetti e i piani multimediali per mantenere tutti concentrati e coinvolti. Rivedi le sequenze temporali e lo stato del lavoro in tutta tranquillità ora!

Questo modello ti aiuta a:

Mostra le sequenze dei progetti e gli aggiornamenti sullo stato in un formato visivamente accattivante

Definisci i punti di discussione per un brainstorming creativo o riunioni strategiche

Personalizza facilmente le diapositive del programma con elementi modificabili in Google Slides, PowerPoint o Canva

*ideale per: leader aziendali che desiderano monitorare lo stato di avanzamento del lavoro e i KPI

6. Modello PowerPoint per invito a riunione di Slideegg

tramite Slideegg

Se gli inviti alle riunioni continuano a essere ignorati, potrebbe essere il momento di rinnovarli! Il modello PowerPoint per inviti alle riunioni ti aiuta a creare inviti professionali in pochi minuti, includendo dettagli chiave come data, ora, posizione, scopo e programma.

Una volta pronto, è sufficiente condividerlo via email o su una piattaforma di pianificazione online per garantire che tutti siano informati e preparati a partecipare.

Imposta questo modello per:

Presentare i programmi delle riunioni e le informazioni chiave ai potenziali partecipanti

Personalizza le diapositive di invito con il tuo marchio e i dettagli specifici della riunione

Distribuzione di inviti a riunioni dall'aspetto professionale sia in formato PowerPoint che Google Slides

Ideale per: Creare rapidamente inviti a riunioni visivamente accattivanti e informativi

7. Modello PowerPoint Programma di SlideTeam

tramite SlideTeam

Il modello di programma per PowerPoint ispira i partecipanti con un programma visivamente accattivante che dà un tono positivo. Offre cinque diapositive uniche per un processo di riunione in 5 fasi per rendere i piani delle riunioni creativi e chiari.

Con questo modello puoi:

Sottolinea l'importanza delle riunioni basate su un programma per la produttività e la gestione del tempo

Personalizza ogni diapositiva per evidenziare specifici obiettivi aziendali, ruoli e sequenze

Promuovi la trasparenza e la responsabilità presentando una roadmap per le riunioni ben strutturata e stimolante

Ideale per: Concentrarsi su elementi aziendali come la pianificazione e il marketing

🧠 Curiosità: la felicità dei dipendenti aumenta di circa il 20% quando possono lavorare al 100% da remoto.

Limiti dell'uso di PowerPoint per il modello di programma della riunione

I modelli rendono la creazione di programmi per riunioni con i clienti o aggiornamenti del team facile e veloce. Tuttavia, i modelli di programma per riunioni di PowerPoint hanno dei limiti che potrebbero rallentarti.

Prima di selezionare il modello ideale, è importante essere consapevoli di questi potenziali ostacoli:

Rallenta le modifiche: PowerPoint è molto impegnativo dal punto di vista del design e può bloccarti con font, spazi e layout delle diapositive

Ostacola il lavoro di squadra: pianificare il programma del team nei modelli di presentazione PowerPoint significa scambiarsi via email le presentazioni e unire manualmente i feedback

Perde elementi di azione: È ottimo durante la riunione, ma in seguito la diapositiva dei contenuti non è collegata agli strumenti di gestione delle attività, rendendo il follow-up un lavoro manuale

Ricerca inefficiente dell'agenda: Le informazioni dei modelli di diapositive dell'agenda non sono facilmente estraibili o ricercabili tra le riunioni

Condivisione autonoma imbarazzante: Poiché PowerPoint è uno strumento di presentazione, la distribuzione di un programma o di un documento digitale separato dall'intera presentazione è difficile

Nessuna automazione: Non offre alcuna automazione integrata per i flussi di lavoro del programma, lasciandoti gestire manualmente tutte le attività di configurazione e gestione

👀Lo sapevi che: Mentre il 19% dei dipendenti ritiene che un'eccessiva comunicazione possa ostacolare il proprio esito positivo, l'altro 7% incolpa l'eccessivo numero di canali di comunicazione interna.

Alternative ai modelli di PowerPoint per il programma delle riunioni

Anche se PowerPoint è eccellente per le presentazioni, utilizzarlo per creare i programmi delle riunioni non è una soluzione completa per il lavoro. Le diapositive statiche, la difficoltà di formattazione e la collaborazione macchinosa richiedono molto tempo e sono limitanti.

I programmi e le discussioni delle riunioni rimangono isolati dal lavoro richiesto dopo la riunione. In altre parole, PowerPoint non consente di passare dalla discussione all'azione. Tuttavia, con ClickUp, l'app Tutto per il lavoro, questo approccio disconnesso si risolve da solo.

ClickUp si integra con la tua area di lavoro e ti aiuta a gestire tutto, dai progetti alle attività, in un unico spazio. Basta saltare da un'app all'altra! Ad esempio, ClickUp Meetings trasforma i programmi statici delle riunioni in piani attuabili.

📮ClickUp Insight: I dati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni mostrano che il 25% delle riunioni coinvolge in media 8 o più partecipanti. Abbiamo anche scoperto che una riunione media dura circa 51 minuti. Queste grandi riunioni possono risultare in almeno 6-8 ore di tempo collettivo speso per riunioni a livello organizzativo ogni settimana. E se potessi ridurlo? ClickUp trasforma il modo in cui i team comunicano! Invece di riunioni lunghe, collaborare direttamente all'interno delle attività utilizzando commenti, allegati, note vocali, video clip e altro ancora, in un unico posto.

È possibile assegnare elementi dell'ordine del giorno a membri specifici del team, impostare date di scadenza per i punti di discussione e persino designare posizioni o sale per le riunioni. Man mano che la riunione procede, è possibile acquisire elementi di azione e passaggi successivi all'interno dell'ordine del giorno, collegandoli a persone e scadenze.

In questo modo si ottiene un programma dettagliato con i punti chiave della discussione, i risultati e le attività pertinenti. ClickUp dispone di diversi modelli che si integrano nel suo sistema e aiutano a trasformare le discussioni in piani. Eccone alcuni selezionati per la vostra prossima riunione:

Leggi anche: Soluzioni software per la gestione delle riunioni e dei programmi

1. Il modello Programma di ClickUp

Ottieni il modello gratis Aumenta la produttività delle tue riunioni con il modello Programma di ClickUp

Il modello di programma di ClickUp è la tua ancora di salvezza per sfuggire al caos delle riunioni e trasformare le discussioni in sessioni produttive e collaborative. Definisci gli obiettivi, assegna le attività e mantieni tutti responsabili, tutto in un unico posto.

Ecco come questo modello può aiutarti:

Assegna le responsabilità ai membri del team direttamente all'interno del programma per la responsabilità

Monitoraggio dello stato e dell'avanzamento degli elementi del programma utilizzando i campi personalizzati e le visualizzazioni in ClickUp

Suddividere le attività e gli elementi di azione per garantire risultati attuabili

Ideale per: Assegnare attività e monitorare il follow-up direttamente all'interno dei programmi delle riunioni

2. Il modello per riunioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza i tuoi programmi di inserimento e reclutamento con i modelli per riunioni ClickUp

Immagina programmi con argomenti codificati per colore, titolari assegnati ed elementi di azione tracciabili, presentati simultaneamente e facilmente regolabili. Il modello per riunioni ClickUp struttura tutto, dalle revisioni dei candidati ai critici aggiornamenti dei progetti.

Con questo modello puoi:

Struttura le riunioni del team delle risorse umane per aggiornamenti sui progetti, assicurandoti che tutti siano allineati sullo stato di avanzamento

Organizza riunioni di debriefing dei colloqui con i candidati, per individuare gli elementi da mettere in pratica e gli incarichi da assegnare agli intervistatori

Pianifica sessioni di onboarding per i nuovi assunti, delineando argomenti chiave e membri responsabili del team

*ideale per: professionisti delle risorse umane e team di reclutamento

3. Il modello ClickUp per la lista di controllo delle riunioni

Ottieni il modello gratis Mantieni organizzate le attività e i follow-up con il modello di lista di controllo per le riunioni di ClickUp

Il modello di lista di controllo per riunioni ClickUp non è solo un elenco di cose da fare, ma è il tuo pannello di controllo personale per le riunioni. Ti consente di creare programmi mirati, monitorare le scadenze senza perdere un colpo e acquisire decisioni e discussioni chiave in tempo reale.

Questo modello può aiutarti a:

Monitoraggio dello stato delle voci della lista di controllo con stati personalizzati per un follow-up efficiente

Organizza tutti gli elementi essenziali della riunione in un unico posto, dalla configurazione alle attività post-riunione

Assegnare elementi di azione e scadenze ai membri del team

Ideale per: Creare un sistema semplice basato su una lista di controllo all'interno di ClickUp

👀 Da fare: Le aziende con 100 dipendenti possono risparmiare fino a 2,5 milioni di dollari all'anno eliminando le riunioni non necessarie, mentre quelle con 5.000 dipendenti possono risparmiare 100 milioni di dollari.

4. Il modello per riunioni di livello 10 di ClickUp

Ottieni il modello gratis Facilita le riunioni di leadership strutturate con il modello di riunione di livello 10 di ClickUp

Le riunioni improduttive sono frustranti per tutti, ma questo può cambiare con il modello di riunione di livello 10 di ClickUp. Struttura in modo efficiente gli obiettivi della riunione in fasce settimanali, mensili e trimestrali, assicurandoti che ogni chiamata si concluda con elementi di azione chiari e attività assegnate.

Imposta questo modello e utilizzalo per:

Organizza riunioni settimanali del team di leadership incentrate sullo stato e sull'allineamento degli obiettivi strategici

Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi mensili e trimestrali, per garantire che i team rispettino il budget e la sequenza

Facilita una comunicazione trasparente e aggiornamenti in tempo reale tra tutte le parti interessate nelle riunioni della dirigenza

Ideale per: Implementare il quadro di riferimento per le riunioni di livello 10 dell'Entrepreneurial Operating System (EOS)

5. Il modello per riunioni 1:1 di ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello per riunioni individuali ClickUp 1:1 per i check-in individuali

Organizzare una riunione con ogni subordinato e tenere traccia delle loro esigenze, stato, follow-up, ecc. diventa più gestibile con il modello di riunione 1:1 di ClickUp. Indipendentemente da quando ti aggiorni con i tuoi dipendenti, questo modello avrà sempre risorse per rinfrescarti la memoria.

Accedi a questo modello per:

Centralizza tutti i programmi delle tue riunioni individuali e tienili organizzati

Programmi personalizzati per ogni membro del team, discussioni su misura per le loro esigenze e obiettivi specifici

Collaborare su elementi del programma e feedback con i membri del team

Ideale per: Manager che ospitano chiamate e collaborano con singoli membri del team

6. Il modello ClickUp per riunioni con tutto il personale

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello per riunione generale ClickUp per discussioni a livello aziendale

Una riunione generale coinvolge quasi tutti i membri dell'azienda, il che la rende un'occasione perfetta per andare fuori tema e perdere l'attenzione di tutti.

Tuttavia, il modello ClickUp per riunioni plenarie consente di impostare programmi mirati. Preparate la presentazione utilizzando i documenti collaborativi ClickUp e automatizzate i promemoria per informare il vostro team sulle chiamate ricorrenti.

Questo modello ti consente di:

Monitoraggio delle decisioni chiave e degli elementi di azione assegnati direttamente all'interno del flusso della riunione per tutti i partecipanti

Formattare in modo coerente e organizzato tutti gli aggiornamenti ricorrenti a livello aziendale

Visualizza lo stato della riunione e gli elementi da trattare utilizzando i grafici Gantt Elenco, Bacheca, Sequenza e ClickUp per una supervisione completa

Ideale per: Condurre regolarmente una riunione a livello aziendale

7. Il modello ClickUp per il monitoraggio delle riunioni

Ottieni il modello gratis Tieni traccia di tutto ciò che riguarda la riunione con il modello ClickUp per il monitoraggio delle riunioni

Se hai troppe riunioni e fatichi a tenere traccia degli elementi da trattare, passa a questo modello di ClickUp per il monitoraggio delle riunioni. Organizza una panoramica completa dei risultati delle riunioni, inclusi compiti, programmi, note delle riunioni e follow-up post-chiamata, in un unico spazio.

Con questo modello puoi:

Preparati alle prossime riunioni delineando i programmi e i punti chiave della discussione direttamente all'interno del tracker

Assegnare e monitorare gli elementi di azione e le attività di follow-up ai membri del team

Visualizza il programma delle riunioni e lo stato di avanzamento utilizzando le viste Calendario, Bacheca e Riunione per una panoramica completa

Personalizza il tracker dei dettagli della riunione, come il tipo di riunione, la posizione e il personale chiave, utilizzando i campi personalizzati per un'organizzazione su misura

Ideale per: Monitoraggio dei dettagli della riunione come programma, note ed elementi di azione

Ho riunioni bisettimanali con il mio supervisore e utilizziamo ClickUp per il nostro programma. Mi sento più in controllo perché tutte le mie richieste di eventi e presentazioni sono qui, insieme a un indicatore di stato aggiornato che può controllare.

Ho riunioni bisettimanali con il mio supervisore e usiamo ClickUp per il nostro programma. Mi sento più in controllo perché tutte le mie richieste di eventi e presentazioni sono qui, insieme a un indicatore di stato aggiornato che può controllare.

👀 Da fare: l'88% delle persone è in grado di fornire facilmente una panoramica delle sequenze e dello stato dei progetti ai propri colleghi e clienti utilizzando uno strumento di project management.

Piano del programma della prossima riunione con ClickUp

Il programma di una riunione funge da quadro di riferimento per discussioni produttive. I modelli di presentazione di PowerPoint offrono un vantaggio iniziale, ma presentano dei limiti per quanto riguarda la collaborazione in tempo reale e l'integrazione con altri processi del flusso di lavoro.

Ma ClickUp supera questa sfida e lavora con te dall'inizio alla fine. Puoi utilizzare la piattaforma per creare programmi delle riunioni, unire attività nuove ed esistenti, collegare le sequenze dei progetti e collaborare con il tuo team ogni volta che è necessario.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis e smetti di organizzare riunioni senza una direzione.