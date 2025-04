13 modelli gratis di piani di sviluppo della carriera

Immagina di trovarti a un bivio nella tua carriera, incerto sulla strada da prendere. Hai grandi sogni, ma la strada da percorrere non è chiara.

Potresti essere alla ricerca della prossima promozione, provare a cambiare settore o persino considerare di avviare un'attività in proprio. Ma ecco il trucco: raggiungere questi obiettivi di carriera può sembrare rapidamente irrealizzabile senza un solido piano d'azione.

È qui che un modello di piano di sviluppo della carriera può fare la differenza. È uno strumento semplice che ti permette di mappare i tuoi obiettivi, identificare i passaggi da compiere e rimanere in carreggiata.

Con un piano chiaro, è possibile fissare obiettivi raggiungibili, monitorare lo stato di avanzamento e sviluppare le competenze per portare la propria carriera al livello successivo. Quindi, continuate a leggere per scoprire i 13 migliori modelli di piani di sviluppo della carriera e prendere il controllo del vostro futuro.

🔍 Lo sapevi? Un recente sondaggio ha rilevato che il 76% dei dipendenti cerca opportunità di sviluppo professionale per ampliare la propria carriera.

Cosa sono i modelli di piano di sviluppo della carriera?

Un modello di piano di sviluppo della carriera è uno strumento strategico che aiuta le persone a impostare e raggiungere i propri obiettivi professionali. Potrebbe trattarsi di eccellere nel proprio lavoro attuale o di passare a un nuovo ruolo.

Pronte all'uso e progettate in modo metodico, forniscono un quadro strutturato per evidenziare le aspirazioni di carriera, le competenze necessarie e i passaggi attuabili per realizzarle.

In altre parole, questi modelli di piani di sviluppo professionale consentono di impostare obiettivi, monitorarne lo stato e identificare le aree/competenze da coltivare per raggiungerli.

🔍 Lo sapevi? Circa il 65% dei bambini di oggi lavorerà in settori che non sono ancora stati inventati: pensate agli etici dell'IA, ai controllori del traffico dei droni o ai progettisti di realtà virtuale! 🤯

Cosa rende un modello di piano di sviluppo professionale valido?

Un modello di piano di sviluppo professionale ben progettato rende più facile rimanere in linea con i propri obiettivi professionali. Ti aiuta anche a sfruttare ogni opportunità di crescita, assicurandoti di rimanere rilevante nel mercato del lavoro in continua evoluzione.

Ecco alcuni componenti chiave che il modello del tuo piano di sviluppo professionale deve avere:

Design intuitivo: Scegli un modello dal design pulito, con elementi come tabelle, sezioni, sottosezioni, ecc. Questo ti aiuterà a organizzare e gestire i tuoi obiettivi in modo più efficiente ✅

Capacità di valutazione delle competenze: Cerca una soluzione con strumenti integrati per valutare le competenze e identificare le lacune. Assicurati che ci sia spazio per l'autoriflessione e per raccogliere feedback da manager, colleghi, ecc. ✅

Funzionalità di monitoraggio dei progressi: Scegli un modello che ti consenta di impostare obiettivi raggiungibili e di monitorarne lo stato attraverso risultati misurabili. Funzionalità come attività cardine, barre di avanzamento e aggiornamenti di stato garantiscono lo stesso ✅

Elementi visivi: Scegli un modello di sviluppo professionale che contenga elementi visivi come grafici, diagrammi, sequenze e matrici. Questi forniscono informazioni preziose sullo stato di avanzamento dello sviluppo delle tue competenze in modo molto più comprensibile ✅

Integrazioni: assicurati che il modello sia compatibile con strumenti e software di terze parti come app per il monitoraggio del tempo, strumenti per la produttività, software per la gestione dei talenti, ecc. Questo aiuta a centralizzare i dati, assicurandoti di raggiungere gli obiettivi di carriera in modo più efficace ✅

➡️ Per saperne di più: Strategie per la pianificazione della successione (con modelli)

13 modelli di piano di sviluppo della carriera

Ecco 13 modelli di piani di sviluppo professionale che puoi utilizzare per scalare la scala aziendale e crescere professionalmente:

1. Modello ClickUp per il percorso di carriera

Ottieni il modello gratis Crea la tabella di marcia perfetta per la tua carriera con il modello ClickUp Career Path

Immagina di aver selezionato una carriera, ma di non essere sicuro dei passaggi successivi. È qui che entra in gioco il modello ClickUp per il percorso di carriera.

Questo pianificatore di sviluppo professionale suddivide il tuo potenziale percorso di carriera in passaggi attuabili con un generatore di roadmap drag-and-drop. Inoltre, puoi personalizzare i livelli di carriera e le descrizioni dei ruoli per adattarli alle diverse funzioni lavorative.

💜 Ecco perché ti piacerà Monitorare la crescita professionale utilizzando dashboard per il monitoraggio dello stato di avanzamento

Monitoraggio dello sviluppo delle competenze con mappatura integrata delle competenze

Assegna risorse di apprendimento e programmi di tutoraggio direttamente all'interno del modello

Ideale per: Individui, team delle risorse umane e leader aziendali che progettano piani di progressione di carriera chiari e strutturati

2. Modello ClickUp per il piano di sviluppo dei dipendenti

Ottieni il modello gratis Pianifica lo sviluppo del tuo team con il modello ClickUp per il piano di sviluppo dei dipendenti

Secondo le statistiche, il 94% dei dipendenti rimarrebbe più a lungo in un'organizzazione che investe nella loro crescita. Per iniziare, prova il modello ClickUp per il piano di sviluppo dei dipendenti.

Questo modello è stato progettato esclusivamente per team orientati alla crescita che preparano i dipendenti per il futuro. Utilizzandolo, è possibile creare piani di sviluppo su misura per le competenze, le preferenze e i ruoli di ciascun membro del team. Consente di impostare obiettivi, monitorare lo stato di avanzamento e fornire feedback.

💜 Ecco perché ti piacerà Allegare materiali e risorse di formazione per un'esperienza di acquisizione delle conoscenze più completa

Definisci gli obiettivi di crescita dei dipendenti con sezioni predefinite per l'impostazione degli obiettivi

Utilizza promemoria automatici e assegnazione di attività per monitorare lo stato di avanzamento

Allineare il lavoro richiesto dallo sviluppo agli obiettivi aziendali attraverso il monitoraggio personalizzato dei KPI

*ideale per: manager e team di formazione e sviluppo che creano piani di crescita personalizzati, piani di formazione e opportunità di tutoraggio per i dipendenti

➡️ Per saperne di più: Come creare una mappa del percorso dei dipendenti

3. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di piano di sviluppo personale ClickUp per raggiungere i tuoi obiettivi personali senza intoppi

Cerchi un modello per raggiungere i tuoi obiettivi di sviluppo personale? Scegli il modello di piano di sviluppo personale ClickUp.

Questo modello di sviluppo professionale è facile da usare e contiene un intervallo di funzionalità/funzioni che puoi utilizzare per avanzare nella tua carriera. Sia che tu stia migliorando le tue attuali competenze o sviluppandone di nuove, ti consente di creare un piano d'azione per affrontare sistematicamente ogni obiettivo.

💜 Ecco perché ti piacerà Monitoraggio delle pratiche quotidiane, settimanali e mensili per gestire la routine

Imposta passaggi d'azione basati sulle priorità per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di sviluppo personale

Collegare gli obiettivi alle dashboard personalizzate per avere una panoramica dello stato di avanzamento

Utilizza i prompt di riflessione e gli strumenti di valutazione integrati per migliorare te stesso

Ideale per: Professionisti e individui che impostano obiettivi strutturati di auto-miglioramento in ambito di carriera, istruzione e crescita personale

4. Modello di report delle prestazioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Determina l'efficacia della tua strategia di sviluppo con il modello di report delle prestazioni ClickUp

Elabora la migliore strategia di sviluppo della carriera per i tuoi dipendenti con il modello di report sulle prestazioni di ClickUp. Ti consente di impostare e monitorare in tempo reale i KPI delle prestazioni: tasso di produttività, qualità del lavoro, sviluppo delle competenze, ecc.

Questo documento offre anche ampi elementi visivi, come grafici, diagrammi e schede di valutazione, per analizzare lo stato di avanzamento e identificare tendenze e aree di miglioramento. Inoltre, si integra con strumenti di monitoraggio del tempo e di produttività per fornire preziose informazioni sulle prestazioni.

💜 Ecco perché ti piacerà Monitoraggio dei contributi dei dipendenti, delle competenze e dell'impatto dei progetti con metriche predefinite

Genera automaticamente riepiloghi/riassunti delle prestazioni utilizzando campi dinamici per i report

Utilizza scale di valutazione personalizzabili per standardizzare le valutazioni tra i team

Ideale per: professionisti delle risorse umane e manager che monitorano le metriche delle prestazioni dei dipendenti, i risultati e le aree di miglioramento in un formato standardizzato

🧠 Curiosità: uno sviluppatore di software di un'azienda statunitense ha segretamente esternalizzato tutto il suo lavoro in Cina, trascorrendo le sue giornate lavorative a guardare video di gatti e a navigare su Reddit. Pagava l'appaltatore una frazione del suo stipendio, consegnava un lavoro perfetto e veniva persino nominato dipendente del mese, più volte! Il suo piano è stato scoperto solo quando un controllo ha rilevato accessi esterni alla sua postazione di lavoro. 😬

5. Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Misura i tuoi piani di sviluppo della carriera attraverso le prestazioni dei dipendenti con il modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

🔍 Da fare? Dopo la pianificazione e l'implementazione dello sviluppo professionale, segue un processo di revisione. Il 24% dei dipendenti lo ritiene essenziale e prenderebbe in considerazione l'idea di lasciare il lavoro se non fosse previsto.

Il modello di valutazione delle prestazioni ClickUp si basa su valutazioni a 360 gradi. In questo modo, i dipendenti possono utilizzarlo per condurre autovalutazioni, raccogliere feedback dai colleghi ed elencare i propri risultati. E come manager, devi solo impostare gli obiettivi e definire le sequenze.

Questo modello di piano di sviluppo semplifica anche il monitoraggio del miglioramento delle prestazioni, con analisi integrate per confrontare le metriche delle prestazioni passate e presenti.

💜 Ecco perché ti piacerà Consentire la collaborazione tra manager e dipendenti con note condivise e strumenti di feedback

Utilizza le sezioni di feedback a 360 gradi per le valutazioni multisorgente

Automazione dell'impostazione degli obiettivi e raccomandazioni sui passaggi successivi in base ai risultati della revisione

Ideale per: Aziende che conducono valutazioni formali dei dipendenti, sessioni di feedback a 360 gradi e discussioni sulla definizione degli obiettivi basate sulle prestazioni passate

6. Modello di piano a 30-60-90 giorni ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di piano a 30-60-90 giorni di ClickUp per visualizzare i tuoi obiettivi in attività realizzabili e con scadenze precise

Il modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni è una risorsa versatile. Le sue funzionalità/funzioni possono aiutarti a mappare una solida strategia, soprattutto se sei un manager che cura un piano di sviluppo professionale per i tuoi nuovi assunti.

Il modello visualizza l'intero piano, lo suddivide in obiettivi realizzabili e li suddivide in attività cardine da 30, 60 e 90 giorni per garantire il raggiungimento degli obiettivi in modo tempestivo. Invia inoltre promemoria automatici per la revisione periodica degli obiettivi. Inoltre, consente la condivisione di approfondimenti, note, risorse, ecc. con i dipendenti per una collaborazione in tempo reale.

💜 Ecco perché ti piacerà Utilizzare indicatori di stato e monitoraggio per monitorare l'esito positivo delle nuove assunzioni

Definisci i risultati finali e le aspettative per ogni fase con campi personalizzabili

Assegna mentori, risorse e attività chiave direttamente all'interno del modello

*ideale per: responsabili delle assunzioni e nuovi dipendenti, strutturazione dell'inserimento, attività cardine della formazione e prime aspettative di rendimento per una transizione senza intoppi

📮 ClickUp Insight: i team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di usare una sola piattaforma? Quindi, se state cercando di riscrivere il vostro percorso di carriera, iniziate da Essendo l'app che fa tutto per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completata da flussi di lavoro basati sull'IA.

7. Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea obiettivi di carriera SMART con il modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

SMART è un efficace quadro di impostazione degli obiettivi che suggerisce che ogni obiettivo dovrebbe essere Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Attinente e Temporale. Il modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp segue proprio questo approccio.

Con questo modello, è possibile impostare obiettivi misurabili, organizzare le attività e allinearle al piano d'azione. È inoltre possibile definire i KPI e fissare scadenze per garantire che ogni obiettivo sia pertinente e venga eseguito tempestivamente. Inoltre, consente di allegare documenti, risorse o note delle riunioni pertinenti a ciascun obiettivo, assicurando che tutto sia disponibile in un'unica posizione centrale.

💜 Ecco perché ti piacerà Personalizza le misurazioni dei KPI con i campi integrati per i criteri di esito positivo

Suddividi gli obiettivi in piani d'azione passo dopo passo con date di scadenza

Utilizza le barre di stato e gli indicatori delle attività cardine per un monitoraggio in tempo reale

Ideale per: Team e singoli individui che impostano ed eseguono obiettivi chiaramente definiti e misurabili con passaggi d'azione dettagliati e scadenze

💡 Consiglio dell'esperto: Se un'attività sembra troppo impegnativa, riducila al minimo. Vuoi saperne di più? Leggi solo una frase. Vuoi lavorare? Fai una flessione. Le piccole vittorie creano slancio. 🏃🏻

8. Modello di grafico delle attività cardine di ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di grafico delle attività cardine di ClickUp per suddividere i grandi obiettivi di carriera in piccole attività realizzabili

Da fare: Hai bisogno di un modello per creare piani di sviluppo professionale con attività cardine chiaramente definite? Dai un'occhiata al modello di grafico delle attività cardine di ClickUp.

Questo modello suddivide obiettivi complessi in attività gestibili. Il conseguimento di una laurea o l'ampliamento delle competenze crea una guida passo dopo passo per raggiungere qualsiasi obiettivo di carriera.

Inoltre, è possibile evidenziare le fasi chiave con marcatori codificati a colori per maggiore chiarezza, monitorare le dipendenze utilizzando grafici di Gantt e visualizzare il flusso di lavoro, regolare i passaggi in base al proprio approccio di apprendimento e molto altro ancora.

💜 Ecco perché ti piacerà Monitorare lo stato di avanzamento utilizzando indicatori di completamento percentuale

Organizza gli obiettivi di carriera in una sequenza visiva delle attività cardine

Assegnare i titolari alle attività cardine con monitoraggio automatico delle attività

Ideale per: Project manager e pianificatori di carriera che mappano attività cardine, dipendenze e scadenze per la progressione di carriera

9. Modello ClickUp per la produttività personale

Ottieni il modello gratis Massimizza la produttività nelle attività quotidiane con il modello ClickUp per la produttività personale

Che tu sia un individuo o un team leader, massimizzare la produttività è la chiave per ottenere risultati migliori, anche nel caso dello sviluppo della carriera. Tuttavia, se trovi difficoltà, utilizza il modello di produttività personale ClickUp.

Questo documento consolida tutte le attività in modo da poterle pianificare ed eseguire in modo più efficiente. È anche altamente personalizzabile, il che significa che è possibile utilizzarlo per gestire obiettivi personali e professionali. Utilizzare etichette e filtri con codice colore per classificare le attività e impostare priorità, scadenze, ecc.

💜 Ecco perché ti piacerà: Rivedi lo stato e automatizza il monitoraggio degli obiettivi per tenere traccia della tua produttività complessiva senza perdere in qualità

Utilizza ClickUp Calendario per visualizzare il tuo programma e impostare le scadenze

Utilizza il monitoraggio del tempo integrato per analizzare i modelli di produttività

Rivedere regolarmente i trend di produttività utilizzando dashboard analitici e reportistica

Ideale per: liberi professionisti, imprenditori e professionisti che gestiscono attività quotidiane, abitudini e priorità per ottimizzare l'equilibrio tra lavoro e vita privata e l'efficienza

10. Modello di piano di vita ClickUp

Ottieni il modello gratis Scarica il modello del piano di vita ClickUp per visualizzare e strutturare facilmente gli obiettivi di carriera a lungo termine

Da fare: Il modello ClickUp per il piano di vita è stato progettato per semplificare la pianificazione a lungo termine.

Questo piano di sviluppo professionale rende molto facile strutturare gli obiettivi di carriera a lungo termine. Che siano legati alla salute, alla finanza o alla carriera, è possibile utilizzare le categorie di obiettivi di vita predefinite per suddividerli in attività attuabili, organizzandole e assegnando loro delle priorità.

💜 Ecco perché ti piacerà Visualizza lo stato di avanzamento e modifica i piani con aggiornamenti in tempo reale e strumenti di riflessione

Bilanciare le priorità personali e professionali utilizzando sezioni dedicate

Suddividi le aspirazioni in passaggi attuabili con sequenze temporali

Monitoraggio dello stato di avanzamento con visualizzazioni interattive della roadmap della vita

Ideale per: persone che pianificano obiettivi personali e professionali a lungo termine, che riguardano la carriera, la salute, le finanze e le decisioni importanti della vita

💡 Consiglio dell'esperto: Hai bisogno di una soluzione più completa per il monitoraggio e la gestione dei tuoi obiettivi? Usa ClickUp Obiettivi! Consolida tutte le tue attività in un unico posto in modo da poter: Imposta obiettivi misurabili con traguardi chiari

Monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento tramite indicatori dinamici

Collega attività e progetti direttamente ai tuoi obiettivi

Automazione del monitoraggio degli obiettivi e ricezione di avvisi tempestivi

Genera reportistica dettagliata per approfondimenti basati sui dati

11. Modello di matrice delle competenze tecniche ClickUp

Ottieni il modello gratis Verifica le competenze tecniche del tuo team e colma le lacune con il modello di matrice delle competenze tecniche ClickUp

Stai cercando dipendenti con le giuste competenze per un ruolo tecnico o vuoi creare un piano di sviluppo delle competenze su misura per il tuo team? Utilizza il modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp.

Questo modello mostra le competenze di ogni dipendente, aiutandoti a valutare la loro idoneità per un ruolo. Se necessario, utilizzalo per offrire opportunità di sviluppo. Inoltre, ti consente di assegnare moduli di formazione e certificazioni direttamente all'interno del documento e di monitorare lo stato delle competenze per garantire che tu e il tuo team siate sulla stessa pagina.

💜 Ecco perché ti piacerà Identifica le lacune nelle competenze con strumenti di filtraggio e classificazione in tempo reale

Mappa le competenze dei dipendenti con griglie di valutazione delle competenze preconfigurate

Confronta le competenze del team utilizzando mappe di calore generate automaticamente

Ideale per: HR e team leader che valutano i livelli di competenze tecniche, identificano le lacune e pianificano una formazione mirata per migliorare le competenze dei team

12. Modello di tabella di marcia per la carriera da Template. net

Il modello di tabella di marcia per la carriera di Template.net è un'altra utile risorsa per la pianificazione della carriera. Il suo design completo affronta le aspirazioni a breve e lungo termine, consentendo di fissare obiettivi flessibili con indicatori di fase di carriera incorporati.

Inoltre, è possibile monitorare le competenze e le certificazioni richieste ai propri dipendenti per creare percorsi di apprendimento personalizzati. Il modello può essere scaricato in vari formati, tra cui Word, Documenti Google e PDF.

💜 Ecco perché ti piacerà Scarica e condividi i piani di carriera in più formati (PDF, Word, Excel)

Utilizza modelli di percorsi di carriera specifici per il settore per strutturare i piani di crescita

Includere descrizioni dei ruoli lavorativi e criteri di promozione per maggiore chiarezza

Ideale per: Dipendenti e persone in cerca di lavoro che vogliono mappare le strategie di avanzamento di carriera passo dopo passo, incluse le competenze e le certificazioni richieste

🧠 Curiosità: in media, una persona cambia carriera 5-7 volte. Quindi, se ti senti bloccato, ricorda: il tuo prossimo lavoro potrebbe essere completamente diverso! 😉

13. Modello di quadro di avanzamento di carriera di AIHR

via AIHR

Il modello di quadro di progressione della carriera di AIHR aiuta a guidare i dipendenti alla ricerca di opportunità di tutoraggio e miglioramento delle competenze. Consente di stabilire scale di carriera basate sul ruolo con livelli di competenza dettagliati.

In questo modo, è possibile identificare facilmente quali nuove competenze sono adatte a un dipendente. Inoltre, le informazioni basate sui dati garantiscono che l'intero processo di avanzamento di carriera sia equo, trasparente e orientato ai risultati.

💜 Ecco perché ti piacerà Fornire piani di sviluppo delle competenze strutturati per ogni fase della carriera

Standardizzare i criteri di promozione utilizzando quadri di valutazione predefiniti

Allineare i percorsi di carriera con la gestione delle prestazioni e i programmi di formazione

Ideale per: organizzazioni che stabiliscono criteri di promozione strutturati, percorsi di crescita professionale e scale di carriera basate sulle competenze per i dipendenti.

➡️ Per saperne di più: Esempi di piani di sviluppo dei dipendenti per alimentare la crescita

Raggiungi i tuoi obiettivi di carriera con i modelli ClickUp

Lo sviluppo della carriera è più di una semplice parola d'ordine: è un passaggio fondamentale per ottenere un esito positivo duraturo. Che si tratti di esplorare un nuovo percorso professionale, puntare alla crescita o perfezionare le proprie competenze, avere un piano ben strutturato può fare la differenza.

È qui che entra in gioco un modello di piano di sviluppo della carriera. Fornisce chiarezza, riduce il sovraccarico e ti tiene responsabile in ogni passaggio. Inoltre, la struttura già pronta ti aiuta a risparmiare tempo e a concentrarti su ciò che conta davvero: far progredire la tua carriera.

Allora, sei pronto a fare il prossimo grande passo nella tua vita professionale? Dai un'occhiata a ClickUp. L'app che fa tutto per il lavoro, i modelli di piano di sviluppo professionale di ClickUp sono progettati per aiutarti a creare i tuoi piani di crescita professionale passo dopo passo.

Quindi, non aspettare! Iscriviti su ClickUp per una versione di prova gratis per mappare il tuo percorso di carriera e raggiungere le tue aspirazioni professionali!