Microsoft Loop vs. OneNote: un confronto

Se non lo scrivi, non esiste.

È vero! Prendere appunti in modo efficace forma la collaborazione e la comunicazione dei team.

Come candidato per un ruolo, hai mai chiesto a un'azienda informazioni sulla sua cultura delle riunioni? La risposta la dice lunga sulla collaborazione e sulla gestione delle attività.

Le bandiere verdi includono:

"Eliminiamo le riunioni inutili."

"Seguiamo un quadro chiaro per le riunioni."

"Ogni riunione ha obiettivi, non solo uno spazio nel calendario."

Ecco dove le app per prendere note visive come Microsoft Loop e OneNote eccellono. Aiutano a semplificare i pensieri, organizzare le attività e consentire la collaborazione in team.

Ma quale si adatta meglio al tuo stile di lavoro? In questo blog, analizzeremo Microsoft Loop e OneNote per aiutarti a decidere. Se hai bisogno di qualcosa di più delle semplici note, ClickUp combina attività, documenti e collaborazione, tutto in un unico posto.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Funzionalità/funzione Microsoft Loop OneNote Ricco supporto multimediale Assistenza per vari elementi multimediali Consente l'incorporazione di immagini, audio e video Gestione avanzata delle attività Include l'assegnazione delle attività e il monitoraggio dello stato Mancanza di funzionalità/funzioni integrate per il project management Integrazione con Microsoft 365 Profonda integrazione con le app Microsoft 365 per una collaborazione senza soluzione di continuità Si integra con le app Microsoft ma è più statico Aree di lavoro collaborative Fornisce hub dedicati ai progetti e aree di lavoro flessibili Principalmente per l'organizzazione delle note individuali Accesso offline Per tutte le funzioni è necessaria una connessione a Internet Offre accesso offline alle note Funzionalità/funzioni basate su IA Offre miglioramenti basati sull'IA per la produttività Non include funzionalità/funzioni basate sull'IA

Che cos'è Microsoft Loop?

tramite Microsoft Loop

Microsoft Loop è uno strumento di produttività collaborativa all'interno di Microsoft 365. Consente ai team di creare e condividere contenuti in tempo reale utilizzando componenti Loop interattivi, integrandosi perfettamente con app come Teams, Outlook e Word.

Lanciato il 15 novembre 2023, Microsoft Loop offre una potente funzione di co-authoring in tempo reale attraverso il suo Fluid Framework, che consente a più utenti di collaborare simultaneamente su documenti e attività.

Funzionalità/funzioni di Microsoft Loop

Microsoft Loop trasforma l'esperienza di creazione del tuo team, grazie alla connessione tra team, contenuti e attività su tutti i tuoi strumenti e dispositivi. Ti consente inoltre di organizzare idee, contenuti e risorse man mano che il progetto si sviluppa.

Funzionalità/funzione n. 1: blocchi portatili

I componenti Loop sono piccoli elementi di contenuto mobili che rimangono aggiornati indipendentemente dalla posizione in cui vengono inseriti. È possibile inserire un elenco di attività in Teams, incorporarlo in un'email o aggiungerlo a un documento Word: tutte le modifiche vengono sincronizzate istantaneamente in tutte le posizioni.

tramite Microsoft Loop

Ecco un elenco di componenti che puoi creare:

Tabelle per organizzare i dati

Bacheche per attività per il monitoraggio dello stato

Note per aggiornamenti rapidi

Liste di controllo per processi passo dopo passo

La cosa interessante è il modo in cui questi componenti si connettono con altri strumenti Microsoft. Ad esempio, se si crea un elenco di attività, si avrà la sincronizzazione automatica con Planner e Da fare.

🧠 Curiosità: Microsoft Loop agisce come una bacchetta magica per la creatività. 🪄 Basta digitare "/" per aggiungere istantaneamente etichette, date in tempo reale, immagini, emoji, tabelle, liste di controllo e altro ancora!

Funzionalità/funzione n. 2: Hub dedicato ai progetti

Le aree di lavoro di Loop sono un'app autonoma a cui è possibile accedere tramite l'app web Microsoft Loop. Utilizzala per:

Configurazione di layout personalizzati utilizzando gli strumenti di trascinamento della selezione

Creare aree dedicate per le diverse fasi del progetto

Tieni tutti i materiali relativi al progetto in un unico luogo virtuale e organizzato

Funzionalità/funzione n. 3: tele flessibili

Le pagine di Loop offrono un ambiente flessibile, che funziona come una lavagna online che si adatta alle tue esigenze. Aggiungi persone, attività, collegamenti e dati, tutti modificabili in tempo reale.

Reagisci, commenta e condividi idee con le pagine di Loop

Con Loop Pages, i team possono:

Inizia con una struttura di base

Aggiungi componenti in base alle esigenze

Condivisione di pagine tra le app di Microsoft 365

Modifica i contenuti insieme, visualizzando le modifiche all'istante

Funzionalità/funzione n. 4: integrazione con Microsoft 365

Loop si integra perfettamente con l'intero ecosistema Microsoft. Che si tratti di Microsoft Teams, documenti, fogli di calcolo o presentazioni, è possibile lavorare insieme senza sforzo all'interno dell'area di lavoro di Loop, eliminando le barriere tra i diversi strumenti di produttività:

Teams: condivisione dei componenti direttamente mentre si chatta

Outlook: aggiungere il contenuto di Loop alle email

Word (versione web): Inserisci elementi Loop nei documenti

Lavagna online: usa Loop durante le sessioni di brainstorming

tramite Microsoft Loop

Rimanete sulla stessa pagina, letteralmente. Quando qualcuno modifica un nuovo componente Loop:

Le modifiche vengono visualizzate istantaneamente per tutti gli utenti

Aggiornamenti sincronizzati in tutti i luoghi in cui il componente è condiviso

I membri del team vedono sempre l'ultima versione

Prezzi di Microsoft Loop

Free

Cos'è OneNote?

tramite Microsoft OneNote

Microsoft OneNote è un'app professionale per prendere appunti che consente di acquisire, organizzare e condividere informazioni su diversi dispositivi. Offre un'area di lavoro flessibile e unificata per annotare idee, gestire attività e collaborare.

Funzionalità/funzioni di Microsoft OneNote

Con funzionalità/funzioni come il supporto multimediale, la formattazione avanzata del testo e la perfetta integrazione con altre app Microsoft, OneNote è ideale sia per uso personale che professionale.

Funzionalità/funzione n. 1: tela a modulo libero

A differenza dei normali elaboratori di testi, che ti costringono a formattare in modo rigido, Microsoft OneNote ti offre una tela bianca su cui lavorare. Puoi cliccare in qualsiasi punto della pagina per scrivere, disegnare o aggiungere contenuti multimediali: lo spazio si adatta al modo in cui organizzi naturalmente le informazioni.

Funzionalità/funzione n. 2: organizzazione intelligente

OneNote imita la struttura di un raccoglitore tradizionale, organizzando le note in taccuini, sezioni e pagine. È possibile creare più taccuini, sia per progetti di lavoro che per la pianificazione personale. 📑

tramite Microsoft OneNote

In ogni taccuino è possibile aggiungere sezioni come "Note riunioni", "Idee progetto", "Gita in campeggio" e così via, e riempirle con singole pagine, in modo da rimanere organizzati ed efficienti.

tramite Microsoft OneNote

Funzionalità/funzione n. 3: Supporto multimediale avanzato

Chi dice che le note devono essere solo testo? Con OneNote puoi dare loro vita! Aggiungi immagini, tabelle, dati di fogli di calcolo, schizzi disegnati a mano, registra audio o incorpora video nelle tue pagine.

Che si tratti di registrare una lezione, salvare un video tutorial o utilizzare elementi visivi per mappare le proprie idee, OneNote rende facile tenere tutto in un unico spazio creativo e interattivo.

Funzionalità/funzione n. 4: una ricerca che funziona

Ti è mai capitato di passare ore a cercare una nota specifica, per poi ritrovarti a mani vuote? Bene, la potente funzionalità di ricerca di OneNote ti consente di trovare ciò che ti serve in pochi secondi. Può trovare parole:

All'interno delle tue note scritte a mano

All'interno di un'immagine (utilizzando la tecnologia OCR)

In alcune registrazioni audio dimenticate (utilizzando la ricerca fonetica)

Dai promemoria rapidi alle note delle riunioni sepolte, OneNote ti assicura di poter trovare tutto senza sforzo, così impieghi meno tempo a cercare e più tempo a portare a termine le cose.

👀 Lo sapevi? Oltre il 26% degli americani dichiara di essere "quasi costantemente" online, il che evidenzia la crescente importanza degli strumenti digitali per prendere appunti come OneNote nella nostra vita quotidiana!

Prezzi di Microsoft OneNote

Free

Illimitato : 6,99 $/mese per utente

Aziendale : a partire da 6 $/utente/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Microsoft Loop vs. OneNote: funzionalità/funzioni a confronto

Se stai cercando di scegliere tra Microsoft Loop e OneNote, probabilmente stai valutando i loro diversi approcci alla collaborazione in team e all'organizzazione delle note. Analizziamo come si confrontano tra loro per aiutarti a scegliere quello giusto. 💁

Ecco una breve tabella con una lista di controllo che mette a confronto le loro funzionalità/funzioni chiave:

Funzionalità/funzioni Microsoft Loop OneNote Co-authoring in tempo reale ✅ ✅ Canva a modulo libero ✅ ✅ Struttura del taccuino ❌ ✅ Ampio supporto multimediale ✅ ✅ Gestione avanzata delle attività ✅ ❌ Perfetta integrazione con le app di Microsoft 365 ✅ ✅ Aree di lavoro collaborative ✅ ❌ Accesso offline ❌ ✅ Ricerca tra i contenuti ✅ ✅ Cronologia delle versioni per le note ✅ ✅ Tag e organizzazione ✅ ✅ Assistenza per app mobile ✅ ✅ Funzionalità/funzioni basate sull'IA ✅ ❌

Non sei ancora convinto? Ecco una panoramica più approfondita di entrambi gli strumenti.

Funzionalità/Funzione n. 1: Scopo e funzionalità principali

Microsoft Loop si concentra su tre sezioni principali: Componenti (elementi riutilizzabili che puoi incorporare ovunque), Pagine (tele flessibili per il lavoro) e Aree di lavoro (dove si trova tutto). Queste parti sono progettate per spostarsi e cambiare in base alle esigenze del tuo team.

OneNote ha una struttura familiare: i taccuini contengono "sezioni", che a loro volta contengono "pagine". È più rigido di un sistema di taccuini fisici, il che lo rende ottimo per mantenere le informazioni in ordine.

🏆 Vincitore: OneNote è più familiare, facile e strutturato.

Funzionalità/funzione n. 2: integrazione e collaborazione con Microsoft 365

Loop si integra con Word, Excel, Teams e altre app di Microsoft 365. È possibile importare dati e contenuti da questi strumenti per creare un'area di lavoro centrale, consentendo la collaborazione in tempo reale.

Anche OneNote si connette, ma più come luogo in cui archiviare documenti incorporati che come hub interattivo. Sebbene sia possibile includere contenuti da altre app Microsoft, rimane più statico. Può gestire più editor, ma è più orientato alla condivisione di materiali di riferimento.

🏆 Vincitore: l'integrazione più profonda e gli strumenti di collaborazione in tempo reale di Loop gli danno un vantaggio.

Loop è pronto per gestire il project management: è possibile assegnare attività, impostare date di scadenza e monitorare lo stato. Questa funzionalità lo rende particolarmente utile per i team che si occupano di progetti complessi con molte parti in movimento.

OneNote non include funzionalità/funzioni integrate di project management. Sebbene sia notevole per l'organizzazione delle informazioni, non è progettato per il monitoraggio delle attività e delle sequenze dei progetti.

🏆 Vincitore: Scegli Microsoft Loop qui per le funzionalità di project management.

Funzionalità/funzione n. 4: personalizzazione

Loop offre modelli e componenti che puoi adattare alle tue esigenze specifiche, sia che tu stia gestendo progetti creativi o processi complessi.

Anche OneNote offre modelli preformattati, ma sono utilizzati principalmente per organizzare le note. Anche se è possibile disporre le informazioni come si preferisce, è meno adattabile per la creazione di diversi flussi di lavoro con personalizzazioni limitate.

🏆 Vincitore: le opzioni di personalizzazione più ampie di Loop gli danno il vantaggio.

Microsoft Loop vs. OneNote su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per esplorare la posizione degli utenti sul dibattito tra Microsoft Loop e OneNote, e molti hanno condiviso le loro opinioni sui punti di forza di ciascuno strumento.

Un utente commenta le capacità di collaborazione di entrambi gli strumenti:

Uso entrambi. Loop per la collaborazione e OneNote per tutto il resto. Ora che OneNote sta iniziando a supportare l'integrazione con Loop, è il meglio di entrambi i mondi.

Uso entrambi. Loop per la collaborazione e OneNote per tutto il resto. Ora che OneNote sta iniziando a supportare l'integrazione con Loop, è il meglio di entrambi i mondi.

Un altro, preferisce OneNote per la funzione di ricerca:

Loop è gravemente carente nella funzione di ricerca. La ricerca non è neanche lontanamente utile e accurata come quella di OneNote.

Loop è gravemente carente nella funzione di ricerca. La ricerca non è neanche lontanamente utile e accurata come quella di OneNote.

Un altro utente ritiene che entrambi servano a casi d'uso diversi:

Per uso personale preferirei OneNote , ma per i progetti di gruppo potrei prendere in considerazione la creazione di un Loop

Per uso personale preferirei OneNote , ma per i progetti di gruppo potrei prendere in considerazione la creazione di un Loop

Riunione con ClickUp: la migliore alternativa a Microsoft Loop vs. OneNote

Se pensi che Microsoft Loop e OneNote siano impressionanti, aspetta di vedere cosa può fare ClickUp.

Quando si tratta di confrontare ClickUp con Microsoft Loop e OneNote, ClickUp ruba la scena unendo la collaborazione di Loop e l'organizzazione di OneNote.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, gestisce progetti, annota, monitora le scadenze e crea flussi di lavoro dettagliati che si adattano al tuo stile di lavoro e alle tue esigenze specifiche.

Che tu sia uno studente che cerca di tenere traccia dei compiti, il titolare di una piccola azienda che deve destreggiarsi tra le priorità o un membro di un grande team che coordina progetti, ClickUp ti aiuta!

📮ClickUp Insight: Pensi che il tuo elenco di cose da fare funzioni? Ripensaci. Il nostro sondaggio mostra che il 76% dei professionisti utilizza il proprio sistema di definizione delle priorità per la gestione delle attività. Tuttavia, una recente ricerca conferma che il 65% dei lavoratori si concentra su vittorie facili rispetto ad attività di alto valore senza un'efficace definizione delle priorità. Le priorità delle attività di ClickUp trasformano il modo in cui visualizzi e affronti progetti complessi, evidenziando facilmente le attività critiche. Con i flussi di lavoro basati sull'IA di ClickUp e le bandierine di priorità personalizzate, saprai sempre cosa affrontare per primo.

Ti chiedi cosa distingue ClickUp? Vediamo:

Il vantaggio di ClickUp n. 1: documenti ClickUp

Con ClickUp Docs, il lavoro di squadra diventa molto più semplice. La sua funzionalità/funzione di modifica dei documenti in tempo reale consente di assegnare elementi di azione, taggare i membri del team nei commenti e persino convertire il testo in attività per delegare le responsabilità senza intoppi.

Condivisione delle conoscenze, innovazione e analisi collaborativa dei principi di progettazione con ClickUp Docs

Hai bisogno di qualcosa di più raffinato? Utilizza strumenti intuitivi come pagine nidificate, tabelle e modelli pronti all'uso per creare wiki verificati, roadmap di ricerca o documenti dettagliati.

Il suo software di ricerca e gestione delle attività supporta la formattazione avanzata, fornendo banner codificati a colori e blocchi di codice evidenziati dalla sintassi, rendendo ClickUp ideale per progetti creativi e tecnici.

Inoltre, le impostazioni sulla privacy ti consentono di controllare chi può visualizzare o modificare i tuoi documenti, garantendo la sicurezza delle informazioni sensibili e consentendo la collaborazione con team esterni. 🤝

💡 Trucco veloce: ClickUp Docs consente di nidificare un numero illimitato di sottopagine all'interno di una singola pagina. Crea gerarchie dettagliate per un'organizzazione senza soluzione di continuità.

*ecco cos'altro c'è da amare nei documenti ClickUp

Dettagli pagina personalizzati : monitora il conteggio delle parole e il tempo di lettura del tuo documento mentre crei note. Puoi anche personalizzare i dettagli della pagina includendo o escludendo proprietà come il nome dell'autore, la data di creazione, l'indice adesivo, l'immagine di copertina e altro ancora ✅

Modalità Focus : elimina le distrazioni e goditi un'esperienza di scrittura più minimalista ✅

Modalità offline : prendi appunti sempre e ovunque con la modalità offline e sincronizza le modifiche su ClickUp una volta tornato online ✅

Archivia documenti : ordina i tuoi documenti e archivia quelli che usi raramente; recuperali rapidamente con l'aiuto dei tag ✅

*modelli di documenti: scegli dalla vasta libreria di modelli predefiniti di ClickUp o creane di personalizzati da zero. Inizia con i modelli di note per le riunioni di ClickUp! ✅

Il vantaggio di ClickUp n. 2: blocco note

Vuoi prendere appunti in modo rapido e privato che funzioni in perfetta sintonia con il tuo project management? Il blocco note di ClickUp offre un nuovo approccio alle note digitali combinando gli appunti personali con la creazione di attività senza soluzione di continuità.

Personalizza le tue note aggiungendo intestazioni, caselle di controllo, elenchi puntati o colori con il blocco note ClickUp

Dall'area di lavoro di ClickUp, puoi aprire il blocco note tramite il menu delle azioni rapide nell'angolo in alto a destra. Aggiungilo alla barra degli strumenti e sarai pronto per catturare idee ovunque ti trovi.

Lasciate che vi spieghiamo con un esempio:

Prendere appunti durante una chiamata con un cliente

Apri ClickUp Blocco note dal menu delle azioni rapide nella barra degli strumenti in alto a destra

Assegna un nome alla nota (ad esempio, "Riunione con il cliente - Riprogettazione del sito web")

Inizia a digitare le tue note utilizzando l'editor di testo RTF

Aggiungi allegati come mockup o screenshot utilizzando /attach

Trasformare le note in attività

Dopo la chiamata, puoi:

Selezione dei punti importanti dalle note

Fare clic su "Converti in attività"

Scegli dove collocare l'attività nella tua area di lavoro

Aggiungere date di scadenza e assegnare membri al team

E c'è di più! Le tue note sono private, solo per i tuoi occhi. Tienile al sicuro con il blocco note di ClickUp e fai brainstorming di idee o tieni promemoria personali senza preoccuparti della visibilità dell'area di lavoro. La vera magia avviene quando si desidera trasformare quelle note veloci in elementi di azione. Vedi una grande idea nelle tue note? Trasformala in un'attività con un clic proprio dove serve nella tua area di lavoro.

Ravviva le tue note con l'aiuto di una barra degli strumenti di testo e /comandi slash che ti aiutano ad aggiungere:

Formattare testo in modo avanzato

Allegati di file come immagini e video

Liste di controllo per attività rapide

Tabelle per organizzare le informazioni

Fogli Google o Documenti incorporano

💡 Consiglio dell'esperto: scarica l'estensione per Chrome di ClickUp per prendere appunti mentre navighi. È perfetta per salvare ricerche o ispirazioni senza dover passare da diverse schede o finestre.

ClickUp One Up #3: IA per prendere appunti

Usufruisci del vero potenziale delle tue riunioni. Il sistema di IA per prendere appunti di ClickUp fornisce 10 volte più informazioni utili dalle tue note

Rendi le riunioni più semplici con ClickUp AI Notetaker

E siamo onesti, a volte le riunioni sono confuse. IA Notetaker risolve questo problema:

Registra ogni decisione, così puoi dire alle persone che non erano presenti (o che erano presenti ma sognavano ad occhi aperti) esattamente cosa si sono persi ✅

Trasforma quelle vaghe dichiarazioni del tipo "ci arriveremo" in attività reali e le assegna alle persone competenti ✅

Collega tutti i pezzi, così non dovrai rivivere l'intera riunione ogni volta che avrai bisogno di trovare un piccolo dettaglio. In sostanza, previene il Giorno della Marmotta indotto dalle riunioni ✅

ClickUp One Up #4: lavagne online ClickUp

Quando si confrontano Microsoft Loop e OneNote, la conversazione spesso verte su quanto bene ciascuno gestisca la collaborazione e l'organizzazione delle idee.

E se vi dicessimo che esiste uno strumento che offre nuove prospettive e possibilità in entrambi questi settori? Vi presentiamo le lavagne online ClickUp!

Con le lavagne online ClickUp, puoi abbozzare rapidamente la sequenza di un progetto in pochissimo tempo aggiungendo forme, connettori e note adesive che tutti possono vedere e modificare contemporaneamente

Le lavagne online ClickUp rivoluzionano la presa di note fornendo una tela dinamica e interattiva in cui i team possono riunirsi in uno spazio visivo condiviso per mappare idee, strategie e flussi di lavoro.

Le lavagne online ClickUp vanno oltre i semplici strumenti di disegno, offrendo numerose opzioni di formattazione, come la modifica dei colori, l'aggiunta di stili al testo e la conversione di elementi da un tipo all'altro man mano che le idee prendono forma. Basta un semplice clic per convertire l'idea di funzionalità/funzione del prodotto nata dal brainstorming in un'attività tracciabile o collegare una sequenza temporale alla pianificazione del progetto.

Vediamo un esempio pratico di come le lavagne online ClickUp possono dare vita alle tue idee: 📌 Crea una nuova lavagna online per le note delle riunioni 📌 Aggiungi punti chiave della discussione come note adesive 📌 Utilizza colori diversi per classificare gli argomenti: rosso per gli elementi urgenti, blu per i piani a lungo termine 📌 Traccia connessioni tra idee correlate utilizzando le frecce 📌 Converti importanti elementi di azione in attività direttamente dalla lavagna online Il vero potere deriva dalla combinazione di queste funzionalità. Un team di prodotto potrebbe abbozzare i flussi degli utenti, aggiungere i risultati della ricerca come note, tracciare connessioni tra le funzionalità e trasformare le idee approvate in attività di sviluppo, il tutto senza cambiare strumento.

ClickUp One Up #5: ClickUp Brain

Trova e dai priorità alle attività più importanti con ClickUp Brain

Abbiamo tutti bisogno di una scorciatoia per trovare le informazioni, sia che stiamo cercando dei numeri in una riunione che ci stiamo rilassando con una tazza di caffè. È qui che ClickUp Brain ci viene in aiuto: come sfogliare un album fotografico ben organizzato, rende la ricerca di ciò che serve un gioco da ragazzi.

ClickUp Brain è un potente assistente IA che fornisce un hub centralizzato per attività, documenti e conoscenze organizzative.

La sua perfetta integrazione nella gestione delle attività all'interno dell'area di lavoro di ClickUp, dell'ecosistema di Google Workspace e delle bacheche dei progetti aggiunge un ulteriore livello di organizzazione al flusso di lavoro per la presa di note.

Utilizzo di ClickUp Brain per prendere appunti

Ecco un esempio pratico di come utilizzare ClickUp Brain per le note delle riunioni:

Esempio prompt:

"Creare note per le riunioni per la sincronizzazione settimanale del nostro team, inclusi elementi di azione e punti di discussione."

Passaggi:

Apri ClickUp Brain Fare clic sul pulsante "Chiedi all'IA" nell'angolo in alto a destra e inserire il prompt

Una finestra per le note delle riunioni di sincronizzazione settimanale del team "all'interno di un progetto "Obiettivi SMART" apparirà

Inizia a digitare le note della riunione e i punti chiave della discussione per avviare il documento della riunione. Scegli tra i campi personalizzati per accelerare il processo Aggiungere elementi di azione e convertirli in attività Condivisione delle note con i membri del team

Questo approccio ti aiuta a mantenere organizzati i verbali delle riunioni, a migliorare la comunicazione all'interno del team e la gestione delle attività, assicurandoti al contempo che le attività di follow-up siano completate.

Funzionalità come "assegnatari", "date" e "durata stimata" garantiscono responsabilità e una pianificazione efficiente. Tag come "riunione" e "note" consentono di categorizzare e recuperare facilmente le informazioni sulle riunioni.

💡Suggerimento: fai clic sull'icona "+" sulla barra laterale destra per migliorare le tue note collegando attività e URL, estraendo file dalle integrazioni di ClickUp e allegando contenuti come documenti, video o altri file all'interno di ClickUp.

Funzionalità/funzioni bonus che rendono ClickUp l'app per tutto il lavoro

Le attività di ClickUp ti consentono di:

Trasforma le note importanti in attività attuabili

Aggiungere date di scadenza e assegnare membri al team

Monitoraggio dello stato degli elementi discussi durante le riunioni

Collega documenti e risorse correlati

Inoltre, la ricerca connessa di ClickUp offre al tuo team una migliore comprensione della gestione della conoscenza, consentendo loro l'accesso gratis alla conoscenza e un'efficace condivisione delle informazioni.

Cerca, accedi alle informazioni e fai di più con ClickUp Ricerca connessa

Ti permette di:

Poni domande e ottieni risposte verificate e complete in tempo reale

Differenzia tra note aziendali e personali

Archiviare informazioni critiche

Consenti l'accesso a documenti importanti a tutto il team

Sono più produttivo perché posso tenere tutte le mie note in un unico posto su ClickUp.

Sono più produttivo perché posso tenere tutte le mie note in un unico posto su ClickUp.

Uno studio di McKinsey ha rilevato che l'implementazione delle tecnologie sociali, compresi gli strumenti di collaborazione, può aumentare la produttività fino al 25%.

Eppure, come si può vedere nel confronto tra Microsoft Loop e OneNote, ogni strumento ha i suoi limiti. Mentre Loop eccelle nel lavoro di squadra in tempo reale e OneNote nell'organizzazione delle note, nessuno dei due offre il pacchetto completo di cui i team moderni hanno bisogno.

È qui che entra in gioco ClickUp.

Pensa a ciò che conta di più per il tuo team. Potrebbe essere la condivisione rapida delle idee durante le sessioni di brainstorming, mantenere in ordine i file dei progetti o garantire che tutti rimangano in linea con le loro attività. ClickUp gestisce tutto questo con grazia.

Sei pronto a dare al tuo team la soluzione di collaborazione completa che si merita? Prova ClickUp gratis oggi stesso.