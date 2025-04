10 esempi di piani di continuità operativa per un'organizzazione resiliente

Oggi più che mai, le aziende si basano sui dati e sulla connettività, il che le rende più vulnerabili a interruzioni impreviste.

Il sondaggio globale di PwC sulla crisi e la resilienza del 2023 ha rilevato che il 96% dei leader aziendali ha subito interruzioni negli ultimi due anni. Ancora più preoccupante, il 76% ha dichiarato che la peggiore interruzione ha avuto un grave impatto sulle operazioni.

E il punto è questo: non ci vuole un enorme attacco informatico per causare il caos. A volte basta un solo file compromesso o una piccola falla nella sicurezza per mandare tutto all'aria. Ecco perché il World Economic Forum colloca gli attacchi informatici e le violazioni dei dati tra i primi 10 rischi aziendali globali.

La chiave per stare al passo? Un solido piano di continuità operativa (BCP) che mantenga il team pronto, le operazioni in corso, le risorse aziendali protette e le interruzioni sotto controllo.

Analizziamo cosa significa veramente continuità aziendale, perché è essenziale e come costruire un piano che funzioni davvero.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Un piano di continuità operativa è un piano che aiuta le aziende a rimanere operative durante interruzioni come attacchi informatici, guasti alla catena di fornitura o crisi finanziarie

Le aziende utilizzano i BCP per guasti informatici, pandemie, recessioni economiche e minacce informatiche

La creazione di un piano di continuità operativa implica l'identificazione dei rischi, la pianificazione del ripristino, il collaudo del piano e il suo aggiornamento

Esempi reali di continuità aziendale mostrano come aziende come Netflix e Ford abbiano gestito efficacemente le crisi attraverso una pianificazione proattiva e una gestione dei rischi

L'intervallo di funzionalità/funzioni di ClickUp (e i modelli gratis), come Attività, Dashboard, Documenti, Brain e Automazioni, rendono il BCP più snello che mai

Che cos'è un piano di continuità operativa (BCP)?

Un piano di continuità operativa (BCP) è un manuale che aiuta le aziende a rimanere operative in caso di interruzioni impreviste, come catastrofi naturali, guasti tecnologici o errori umani.

Vengono indicati chiaramente i passaggi da seguire, in modo che le aziende sappiano esattamente cosa fare in caso di crisi. In questo modo si garantisce che le operazioni, i dipendenti e i partner rimangano in pista con interruzioni minime.

Un piano di continuità prepara le organizzazioni a rischi quali attacchi informatici, pandemie e interruzioni di corrente o IT. Inutile dire che un piano ben definito è fondamentale per proteggere la stabilità, la reputazione e l'esito positivo a lungo termine di un'azienda.

🔍 Lo sapevi? Per la maggior parte delle aziende di medie e grandi dimensioni, oltre il 90% di esse, ogni ora di inattività costa più di 300.000 dollari! Si tratta di un enorme impatto in termini di produttività, fiducia dei clienti, vendite e persino sanzioni per non conformità.

Componenti chiave di un piano di continuità operativa

Un BCP forte ha bisogno di alcuni elementi chiave per essere efficace:

1. Backup e ripristino

La perdita di dati critici può interrompere le operazioni in un istante. I backup regolari, sia in sede che fuori sede, mantengono le informazioni al sicuro e accessibili. Imposta backup automatici, testa i passaggi di ripristino e fai in modo che il tuo team abbia familiarità con il processo per evitare confusione quando è necessario.

2. Persone e comunicazione

In caso di crisi, tutti devono conoscere il proprio ruolo. Assegnare responsabilità chiave, mantenere aggiornati gli elenchi dei contatti e stabilire un modo chiaro per trasmettere le informazioni. Avere più canali di comunicazione (email, telefono, app di messaggistica) in modo che non ci sia confusione quando sono necessarie decisioni rapide.

3. Gestione dei rischi

Le minacce si presentano in molti moduli: disastri naturali, attacchi informatici, guasti di sistema ed errori umani. Identificare precocemente i punti deboli aiuta a ridurre i danni prima che si aggravino. Un piano proattivo oggi può far risparmiare tempo, denaro e frustrazione in futuro.

Un piano che non viene testato è solo carta straccia. Esegui esercitazioni regolari, forma il tuo team e modifica le cose man mano che il tuo business si evolve. I cambiamenti tecnologici, i cambiamenti del personale e i nuovi rischi emergono, quindi mantenere il piano aggiornato significa essere sempre un passo avanti.

Obiettivo? Meno tempi di inattività, meno stress e un'azienda che rimane forte a prescindere.

💡 Suggerimento: crea una scheda di valutazione Business Impact Analysis (BIA) per ogni reparto prima di definire il tuo BCP. Sii semplice: valuta ogni funzione aziendale su una scala da 1 a 5 in tre aree: impatto sui ricavi, esperienza del cliente e dipendenza operativa. Se una funzione ottiene un punteggio pari o superiore a 12, si tratta di un'operazione critica e dovrebbe avere la massima priorità quando le cose vanno male.

Esempi di piani di continuità operativa

Quando si verifica un disastro, quanto è preparata la tua azienda? Ogni crisi richiede un piano d'azione diverso, dagli attacchi informatici alle calamità naturali.

Ecco cinque esempi reali di piani di continuità operativa che mostrano come le aziende intelligenti gestiscono le crisi e i passaggi chiave per costruire il proprio piano di continuità operativa.

1. Piano di ripristino d'emergenza IT

Un piano di disaster recovery IT è un progetto di strategie, procedure e protocolli, inclusi gli aspetti della pianificazione della capacità IT, progettato per aiutare le aziende a ripristinare la propria infrastruttura e le proprie operazioni IT dopo eventi dirompenti come attacchi informatici, guasti hardware o errori umani.

📌 Esempio dal mondo reale: uno dei migliori esempi di continuità aziendale, il BCP di Netflix, è stato messo alla prova durante l'interruzione di AWS nel 2011. Invece di fare affidamento su un singolo punto di errore, hanno costruito un sistema utilizzando servizi senza stato, replica dei dati tra zone e ridondanza per mantenere le operazioni in funzione. È uno dei migliori esempi di piano di continuità aziendale!

Lista di controllo per un piano di disaster recovery IT efficace

✅ Backup e ripristino: eseguire backup regolari in modo da poter ripristinare rapidamente i dati cruciali quando necessario

✅ Ripristino basato su cloud: affidati ai servizi cloud per opzioni di ripristino flessibili e scalabili

✅ Risposta agli incidenti: disponi di un piano dettagliato per rilevare, analizzare e ripristinare i tuoi servizi critici in caso di problemi (investi in un software di gestione degli incidenti!)

✅ Ridondanza: sistemi duplicati per prevenire i guasti (non puntare tutto su una sola carta)

2. Piano di risposta alla pandemia

Un piano di risposta alle pandemie aiuta le aziende a mantenere la rotta durante le epidemie di malattie infettive. Si concentra sulla sicurezza dei dipendenti, sul supporto al lavoro da remoto, sul rafforzamento della catena di fornitura e sul mantenimento di una comunicazione fluida.

Questo esempio di piano di continuità aziendale si sviluppa in tre fasi:

1️⃣ Pre-pandemia: Questa è la fase di preparazione. Pianifichi, testi e modifichi il tuo BCP in modo che tutto sia pronto2️⃣ Durante la pandemia: È il momento di mettere in atto il piano, mantenendo le operazioni in funzione con il minimo disagio3️⃣ Post-pandemia: Una volta che le cose si sono sistemate, rivedi ciò che ha funzionato, correggi ciò che non ha funzionato e riporti l'attività a pieno ritmo

📌 Esempio reale: Quando è scoppiata la pandemia di COVID-19, il piano di risposta di Walmart è entrato in azione rapidamente. Hanno protetto i dipendenti con congedi per malattia retribuiti, DPI e altro ancora, mantenendo i negozi in funzione con consegne senza contatto. Per garantire la sicurezza dei clienti, hanno ridotto gli orari di apertura dei negozi, intensificato la sanificazione e istituito centri di test COVID-19 nei parcheggi!

Lista di controllo per un piano di risposta alla pandemia

✅ Coordinatore per la pandemia: nomina un team dedicato e un caposquadra che sovrintenda alla risposta

✅ Politiche sul lavoro da remoto: Imposta sistemi sicuri per il lavoro da remoto in modo che i dipendenti possano lavorare da casa senza perdere un colpo

✅ Gestione delle quarantene: Sviluppare protocolli per divieti di viaggio e chiusure delle frontiere

3. Piano di continuità della catena di fornitura

Un piano di continuità della catena di fornitura è una strategia che garantisce che la catena di fornitura di un'azienda rimanga operativa durante le interruzioni, come conflitti geopolitici, attacchi informatici o guasti dei fornitori. Aiuta le aziende a mitigare i rischi, ridurre al minimo i tempi di inattività e mantenere il flusso di beni e servizi.

📌 Esempio dal mondo reale: Quando il terremoto e lo tsunami del 2011 hanno colpito il Giappone, la catena di fornitura di Toyota ha subito un duro colpo, ma il loro piano di continuità li ha mantenuti in gioco. Sono riusciti a riprendersi più velocemente di molti concorrenti lavorando con fornitori di backup, accumulando scorte di parti critiche e mappando l'intera catena di fornitura. A proposito di pianificazione organizzativa!

Lista di controllo per un piano di continuità della catena di fornitura efficace

✅ Identificare i fornitori critici: Elenco di tutti i fornitori chiave e valutazione dei loro livelli di rischio (posizione, stabilità finanziaria, opzioni alternative)

✅ Diversificare i fornitori: evitare la dipendenza da un unico fornitore o regione avendo fornitori di backup in posizioni diverse

✅ Mappa la tua catena di fornitura: Scopri da dove proviene ogni parte o materiale, compresi i fornitori di secondo e terzo livello

✅ Accumula scorte critiche: Tieni scorte di riserva per i materiali essenziali per evitare carenze durante le interruzioni

✅ Sviluppare piani logistici di emergenza: pianificare percorsi di spedizione e modalità di trasporto alternativi in caso di interruzioni

4. Piano di gestione della crisi finanziaria

Un piano di gestione delle crisi finanziarie aiuta le aziende a superare le recessioni economiche, le carenze di liquidità e le battute d'arresto finanziarie impreviste. Si concentra sul mantenimento del flusso di cassa e sulla garanzia di finanziamenti alternativi per mantenere le operazioni in corso

Alcune delle azioni chiave includono l'identificazione dei rischi finanziari, l'ottimizzazione dei crediti e debiti, la rinegoziazione dei contratti con i fornitori e la definizione delle priorità delle spese essenziali.

📌 Esempio reale: Un ottimo esempio di FCMP in azione è Ford durante la crisi finanziaria del 2008. Mentre altre case automobilistiche come GM e Chrysler avevano bisogno di salvataggi da parte del governo, Ford si era assicurata 23,5 miliardi di dollari in prestiti privati due anni prima. Questo le ha dato la liquidità necessaria per sopravvivere senza aiuti esterni.

Lista di controllo per un piano efficace di gestione delle crisi finanziarie

✅ Dare priorità alle operazioni critiche: Assicurarsi che le operazioni relative a buste paga, contabilità fornitori/clienti, conformità fiscale e gestione delle entrate non subiscano interruzioni

✅ Anticipare i rischi prima che colpiscano: Identificare minacce come instabilità economica, attacchi informatici e multe normative. Utilizzare modelli di piani di emergenza per mappare i rischi e rafforzare la resilienza

✅ Garanzie tecniche sicure: Proteggere i sistemi finanziari basati su cloud, eseguire il backup dei dati critici e proteggere le risorse chiave come le polizze assicurative e i contratti con i fornitori dalle minacce informatiche

5. Piano di risposta agli incidenti di sicurezza informatica

Un piano di risposta agli incidenti di sicurezza informatica è indispensabile, ma solo il 45% delle aziende ne ha uno. Ora, la domanda non è se ci sarà un attacco, ma quanto sarete preparati quando accadrà.

È qui che entra in gioco la gestione dei rischi di sicurezza informatica, o risposta agli incidenti, come approccio strutturato per rilevare, rispondere e riprendersi dalle minacce informatiche. Assicura che le funzioni aziendali critiche continuino con interruzioni minime, anche durante un attacco.

📌 Esempio reale: uno dei campanelli d'allarme più importanti in materia di sicurezza informatica è stato l'attacco ransomware WannaCry. Ha colpito il 34% dei trust del Servizio Sanitario Nazionale (NHS) del Regno Unito, bloccando i sistemi.

Lista di controllo per un piano efficace di risposta agli incidenti di sicurezza informatica

✅ Identificare le risorse chiave: quali sistemi e dati critici mantengono in funzione la vostra azienda? Proteggeteli per primi

✅ Condurre valutazioni dei rischi: valutare regolarmente le vulnerabilità e le lacune di sicurezza attraverso processi come i pen test

✅ Dati di backup: archivia backup crittografati in posizioni sicure come archiviazione cloud o unità

✅ Testare il piano: eseguire esercitazioni sulla sicurezza informatica per garantire la preparazione

➡️ Per saperne di più: Modelli di gestione del cambiamento gratis con esempi di piani

6. Piano di continuità operativa per la produzione

Un piano di continuità aziendale per la produzione è un quadro progettato per garantire che un'azienda manifatturiera possa continuare a operare durante e dopo interruzioni, come catastrofi naturali, attacchi informatici, guasti alla catena di fornitura, guasti alle apparecchiature o carenze di manodopera.

Descrive misure preventive, strategie di risposta alle emergenze e procedure di ripristino per ridurre al minimo i tempi di inattività e le perdite finanziarie, mantenendo al contempo l'efficienza produttiva.

📌 Esempio reale: L'attacco ransomware del 2017 negli Stati Uniti ha colpito duramente il gigante farmaceutico Merck & Co., interrompendo le attività produttive, di ricerca e commerciali. I dipendenti hanno perso l'accesso alle email e 70.000 lavoratori sono rimasti bloccati fuori dai loro computer.

Lista di controllo per un solido piano di continuità operativa per la produzione

✅ Conoscere i processi interni: Identificare i processi e le risorse critiche (ad esempio, macchinari, catene di fornitura, logistica)

✅ Avere una linea di comunicazione diretta: Sviluppare un piano chiaro di comunicazione per dipendenti, fornitori e stakeholder

✅ Avere piani di sicurezza: Implementare protocolli di sicurezza e procedure di evacuazione per le emergenze in loco

✅ Mantenere la conformità: Garantire la conformità alle normative OSHA, ambientali e di settore

📮 ClickUp Insight: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione con il team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso distribuiti su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, i thread delle chat vengono mappati su progetti e attività specifici, mantenendo le conversazioni nel contesto e prontamente disponibili.

7. Piano di continuità aziendale per l'edilizia

Un piano aziendale di continuità operativa per l'edilizia aiuta le aziende a prepararsi, a rispondere rapidamente e a riprendersi senza problemi dalle interruzioni, senza subire gravi danni alle operazioni o alle entrate.

Nell'edilizia, gli imprevisti possono far deragliare i progetti, ritardare le sequenze e portare a grosse perdite finanziarie. Mentre i disastri meteorologici sono un rischio evidente, i problemi della catena di fornitura e la carenza di manodopera possono essere altrettanto difficili da gestire.

📌 Esempio reale: Al-Thuwairat Construction Company ha dovuto affrontare rischi importanti come interruzioni dovute alle condizioni meteorologiche e problemi di forza lavoro, ma la sfida più grande è stata la mancanza di un sistema chiaro per gestire questi rischi. Per rimediare, ha migliorato la comunicazione tra i reparti e introdotto un approccio strutturato alla valutazione dei rischi. Questo ha reso le operazioni più resilienti, aiutandole a gestire le interruzioni senza far deragliare i progetti.

Lista di controllo per un solido piano di continuità aziendale nel settore delle costruzioni

✅ Pianificare l'imprevisto: Identificare i rischi come il maltempo, i ritardi nella catena di fornitura o le minacce informatiche e mettere in atto piani di backup per mantenere i progetti in carreggiata

✅ Avere una strategia di ripristino rapido: Impostare passaggi chiari per trasferire le operazioni, ripristinare i dati e riportare gli equipaggi al lavoro il prima possibile

✅ Mantieni i team allineati: assicurati che tutti conoscano il proprio ruolo durante le interruzioni con piani di risposta ben provati

8. Piano di continuità aziendale in caso di incidenti di sicurezza fisica

Un piano di continuità operativa per la sicurezza fisica garantisce la preparazione per gestire le emergenze, proteggere le risorse e tornare rapidamente operativi. Un buon piano copre tutto, dalla risposta alle emergenze alla conformità e alle valutazioni continue dei rischi, in modo che la tua azienda rimanga resiliente.

📌 Esempio reale: durante l'uragano Katrina nel 2005, ospedali e aziende di New Orleans hanno dovuto affrontare enormi problemi di sicurezza fisica, con saccheggi, interruzioni di corrente e guasti alle infrastrutture che hanno peggiorato le cose. Chi disponeva di energia elettrica di backup, piani di evacuazione di emergenza e scorte di forniture è riuscito a mantenere in funzione le operazioni entro limiti ragionevoli.

Lista di controllo per un solido piano di continuità aziendale in caso di incidenti di sicurezza fisica

✅ Allineamento con il ripristino IT: garantire una perfetta integrazione con i piani di ripristino di emergenza IT per gestire le interruzioni del sistema

✅ Rispettare la conformità legale: Rispettare le normative sulla sicurezza e i requisiti di reportistica per evitare complicazioni legali

✅ Rivedere e migliorare regolarmente: valutare continuamente i rischi, aggiornare i protocolli e applicare gli insegnamenti tratti da incidenti passati per essere sempre preparati

9. Piano di emergenza per interruzione di corrente

Un'interruzione di corrente può portare a un arresto delle operazioni aziendali. Peggio ancora, l'interruzione può durare giorni. Con il giusto piano di risposta alle emergenze in caso di interruzione di corrente, è possibile mantenere in funzione le funzioni critiche, ridurre al minimo le interruzioni e mantenere la fiducia dei clienti. Una strategia ben preparata garantisce che il team sappia cosa fare, quali risorse mobilitare e come ripristinare rapidamente.

📌 Esempio reale: un'interruzione di corrente ha paralizzato Delta Air Lines nel 2016, costringendo a cancellare migliaia di voli. In risposta, la compagnia ha investito in infrastrutture IT, costruito sistemi ridondanti e migliorato i protocolli di comunicazione per prevenire interruzioni simili.

Lista di controllo per un piano di emergenza efficace in caso di interruzione di corrente

✅ Identificare le funzioni critiche: determinare quali operazioni (sistemi IT, produzione, servizio clienti, ecc. ) sono più vulnerabili alle interruzioni di corrente

✅ Soluzioni di backup dell'alimentazione: investire in generatori, sistemi UPS e fonti di alimentazione alternative

✅ Piano operativo di emergenza: stabilire le priorità delle attività, riassegnare le risorse e definire i flussi di lavoro per mantenere la produttività

10. Gestione delle crisi e piano di richiamo dei prodotti

Un piano efficace di gestione delle crisi e di richiamo dei prodotti è essenziale per controllare le emergenze come la contaminazione dei prodotti, i problemi di sicurezza o i guasti della catena di fornitura. Ad esempio, se la FDA annuncia che un ingrediente del tuo prodotto non è sicuro, è fondamentale agire rapidamente per proteggere i clienti, mantenere la fiducia ed evitare problemi legali.

📌 Esempio reale: Johnson & Johnson ha affrontato una grave crisi nel 1982, quando le capsule di Tylenol contenenti cianuro hanno causato molteplici decessi. L'azienda ha prontamente richiamato 31 milioni di flaconi e introdotto imballaggi a prova di manomissione. La loro rapida risposta e trasparenza hanno ripristinato la fiducia e portato a un rilancio del prodotto con esito positivo.

Lista di controllo per un piano efficace di gestione delle crisi e di richiamo dei prodotti

✅ Rafforzare il controllo qualità: condurre un'analisi delle cause alla radice per individuare cosa è andato storto, rafforzare i controlli di sicurezza e prevenire futuri incidenti

✅ Comunicare con sicurezza: Formare un portavoce per gestire senza problemi i media, le autorità di regolamentazione e le preoccupazioni dei clienti

✅ Assistenza ai clienti: organizza sostituzioni rapide dei prodotti o soluzioni alternative per mantenere la fiducia e ridurre al minimo le interruzioni

Come creare un piano di continuità operativa

Interruzioni impreviste possono colpirti in qualsiasi momento, ma un solido piano di continuità aziendale mantiene le tue operazioni senza intoppi.

Ecco come crearne uno che salvaguardi la tua attività dagli imprevisti 👇

Fase 1: Individuare i rischi e rafforzare i punti deboli

Per prima cosa, bisogna capire cosa potrebbe andare storto e quanto potrebbe influire negativamente sul business. Questo passaggio aiuta a individuare i rischi, ridurre al minimo i danni e creare un piano per mantenere le cose in funzione.

Valutazione e mitigazione dei rischi

Pensa a potenziali minacce come guasti di sistema, interruzioni della catena di fornitura o attacchi informatici che potrebbero mettere a repentaglio le tue operazioni. Imposta processi aziendali trasparenti per misurare e gestire questi rischi in modo da sapere cosa può gestire la tua azienda e quando intervenire.

💡 Suggerimento: Identifica i potenziali rischi e mappa il loro impatto su modelli di valutazione dei rischi predefiniti. In questo modo è più facile mappare le possibili minacce, collaborare con il tuo team e tenere tutto organizzato in un unico posto!

Identifica e dai priorità ai rischi in base alla loro intensità e probabilità utilizzando il modello di lavagna online ClickUp per la valutazione dei rischi

Analisi dell'impatto aziendale (BIA)

Scopri quali parti della tua attività non possono permettersi di rallentare quando un'interruzione inizia a influire su clienti, requisiti legali, operazioni o persino sulla tua reputazione. Una volta individuati i punti di svolta, puoi costruire un piano per ridurre al minimo i rischi e riprenderti rapidamente.

➡️ Bonus: Come scrivere un report di incidente sul lavoro

Fase 2: Costruire un solido piano di ripristino e comunicare correttamente

Una volta individuati i rischi, creare un piano chiaro per gestire le interruzioni, tenendo tutti informati.

In breve, include:

✅ Risposta e gestione delle emergenze: Agire rapidamente per stabilizzare la situazione, proteggere le persone e assumere il controllo dei sistemi interni. Assegnare i ruoli, coordinarsi con i soccorritori e assicurarsi che tutti conoscano le proprie responsabilità

✅ Strategia di comunicazione in caso di crisi: il team addetto alla continuità aziendale deve decidere chi parla pubblicamente, quali canali utilizzare e come dare priorità agli aggiornamenti. Imposta procedure di escalation in modo che i team sappiano esattamente come gestire i diversi scenari di crisi

Pianifica facilmente la tua strategia di comunicazione in caso di crisi utilizzando il modello di piano di comunicazione ClickUp

✅ Business recovery e continuità: Come ripristinare le funzioni aziendali critiche dopo un'interruzione? Delineare le procedure di recupero come il ripristino dei dati, il raggiungimento di clienti e fornitori chiave, l'implementazione di piani di emergenza e l'impostazione di soluzioni di lavoro temporanee

Identifica le funzioni critiche, agisci rapidamente e torna in carreggiata con fiducia!

Questa fase finale è ciò che garantisce che il tuo BCP rimanga pertinente, efficace e aggiornato.

Pianificare audit e aggiornamenti: Un piano di continuità aziendale non è "imposta e dimentica". Rivedilo, testalo e aggiornalo regolarmente per mantenerlo aggiornato. Esegui simulazioni, perfeziona le strategie e rimani in linea con la tua politica di continuità aziendale

Formazione dei dipendenti: Il tuo team deve sapere esattamente cosa fare in caso di crisi. Organizza sessioni di formazione, chiarisci i ruoli e rafforza la comunicazione in modo che tutti siano preparati quando serve

Versioni di prova e simulazioni: Non aspettare che si verifichi un disastro, fai pratica prima che accada. Le esercitazioni aiutano a individuare i punti deboli, a migliorare i tempi di risposta e a garantire che tutto funzioni senza interruzioni

Quando si tratta di essere preparati e di rispondere rapidamente, gli strumenti giusti fanno la differenza.

Eccone alcuni che aiutano le aziende a gestire i rischi e il recupero senza intoppi:

Fusion Framework System: aiuta a mappare le funzioni aziendali critiche e ad automatizzare il monitoraggio dei rischi

Riskonnect: centralizza la pianificazione della continuità operativa con il monitoraggio dei rischi in tempo reale.

Zerto: si concentra sul disaster recovery IT e sulla protezione dei dati

logicManager: fornisce un approccio strutturato all'identificazione dei rischi e alla pianificazione della risposta

Ma cosa succede se hai bisogno di una soluzione più flessibile e completa per gestire tutto, senza complessità? Molti strumenti si concentrano su un solo aspetto della continuità aziendale, lasciandoti a destreggiarti tra più piattaforme. È qui che ti serve ClickUp (l'app per tutto, per il lavoro)!

Riunisce tutto in un unico posto, rendendo più facile il monitoraggio dei rischi, l'assegnazione delle attività e il mantenimento della coesione del team durante qualsiasi interruzione. Ecco come. 👇

Documentazione centralizzata per la gestione dei rischi

Crea e modifica documenti in tempo reale con il tuo team con ClickUp Docs

Una gestione efficace dei rischi e una pianificazione delle risposte dipendono da un rapido accesso alle informazioni critiche. Con ClickUp Docs , è possibile creare, archiviare e aggiornare i piani di continuità operativa, le valutazioni dei rischi e i protocolli di risposta in un'unica posizione centrale. In questo modo, tutte le parti interessate hanno a portata di mano le informazioni più recenti, consentendo una risposta rapida e coordinata.

Piano e assegnazione delle attività

Assegna elementi di azione, assegna il lavoro ai reparti giusti e fai il follow-up con le attività di ClickUp

Una volta che il piano è in atto, la chiarezza nell'esecuzione è la chiave. Le attività di ClickUp aiutano ad assegnare e tenere traccia di ogni elemento di azione relativo alla gestione del rischio, alle procedure di recupero e alle funzioni aziendali critiche. Imposta priorità, scadenze e dipendenze in modo che il tuo team sappia esattamente chi è responsabile di cosa, eliminando la confusione e consentendo un'azione rapida quando è più importante.

Per migliorare ulteriormente l'efficienza, utilizza la guida alla definizione delle priorità delle attività di ClickUp per strutturare i flussi di lavoro e garantire che le attività più urgenti vengano affrontate per prime.

Monitoraggio e allineamento in tempo reale

Visualizza il tuo BCP al massimo livello con le dashboard di ClickUp

Durante le fasi di test e le crisi reali, puoi tenere sotto controllo il tuo piano di continuità con ClickUp Dashboards , che fornisce un'istantanea in tempo reale dello stato di avanzamento. Che tu stia monitorando il completamento delle attività, i tempi di risposta o i potenziali ritardi , le dashboard ti offrono una visibilità immediata del tuo BCP, aiutandoti a rimanere organizzato e allineato quando ogni secondo conta.

Modelli personalizzabili di piano di continuità aziendale

A nessuno piace creare documenti da zero, soprattutto quando si tratta di inserire manualmente molti dati e informazioni ripetitive. In giorni come questi, i modelli già pronti possono essere la soluzione migliore. Con il modello del piano di continuità aziendale di ClickUp, il lavoro di base è già pronto, tutto quello che devi fare è inserire i dettagli.

Valutare i rischi, definire strategie di ripristino e soluzioni con il modello di piano di continuità aziendale di ClickUp

Ecco perché questo modello ti piacerà:

Facile monitoraggio dello stato di avanzamento : stati personalizzati come "Completato", "In corso" e "Da fare" consentono di vedere immediatamente a che punto sono le attività

*informazioni organizzate: campi personalizzati come "Categoria piano Business" e "Dettagli" consentono di archiviare e visualizzare informazioni critiche senza sforzo

Molteplici visualizzazioni: scegli tra quattro diverse visualizzazioni (Priorità, Bacheca, Elenco e Guida introduttiva) per mantenere i tuoi dati organizzati e facilmente accessibili

ClickUp ha cambiato completamente le carte in tavola per il nostro team, il supporto che ci hanno fornito durante l'onboarding è stato incredibile! Ci ha fatto risparmiare innumerevoli ore di tempo, ci ha fornito i dati per allocare le nostre risorse in modo più efficace e ha mantenuto i nostri progetti in Sequenza, tenendo i nostri clienti sempre aggiornati.

Collaborazione in tempo reale e automazione delle attività per un'esecuzione senza interruzioni

In caso di crisi, la comunicazione istantanea è imprescindibile. È necessario che i team e i reparti lavorino insieme immediatamente, senza dover passare da un'app all'altra o cercare informazioni. Ecco perché ClickUp Chat è così rivoluzionario.

Mantieni attive le conversazioni durante i periodi di crisi con ClickUp Chat

Consente a tutti di discutere i piani di ripristino e le strategie di mitigazione in un unico luogo, mantenendo la comunicazione aperta e rapida quando è più necessaria. È anche possibile assegnare attività direttamente chattando, trasformando immediatamente le discussioni in azioni.

Ma questo è solo l'inizio. Con ClickUp Brain (l'assistente IA di ClickUp) direttamente in Chat, puoi far emergere rapidamente gli aggiornamenti più rilevanti o i documenti critici senza dover scavare a fondo.

Riepilogare/riassumere, creare o trovare attività con ClickUp Brain integrato direttamente in ClickUp Chat

E quando si tratta di trasformare questi piani in realtà, ClickUp Automations è la strada da percorrere. Vuoi che un documento o un'attività di recupero cruciale raggiunga la persona giusta nel momento in cui viene assegnato? Imposta un comando personalizzato rapido e ClickUp farà il resto.

Assegna automaticamente elementi di azione, priorità delle attività e aggiornamenti di stato con Automazioni ClickUp

Se non vuoi creare i comandi manualmente, non preoccuparti: basta chiedere a ClickUp Brain con un semplice prompt. Si occuperà della configurazione dell'automazione per te in pochi secondi. Meno lavoro noioso, più azione.

➡️ Leggi di più: Il miglior software per la gestione del rischio aziendale

Creare un piano di continuità aziendale solido con ClickUp

Se c'è una cosa che abbiamo imparato, è che l'incertezza non riguarda il "se", ma il "quando". Le interruzioni si verificheranno, che si tratti di un attacco informatico, di un'interruzione della catena di fornitura o di un cambiamento inaspettato del mercato.

La vera domanda è: la vostra azienda sarà pronta?

Un BCP offre all'organizzazione la migliore possibilità di affrontare con esito positivo uno scenario di disastro fornendo indicazioni già pronte.

Ma siamo realistici: un BCP non è efficace se è sepolto in una cartella dimenticata, mai aggiornato o troppo complesso per essere seguito dai team.

Grazie alle diverse funzionalità/funzioni e ai modelli personalizzabili di ClickUp, la pianificazione della continuità aziendale diventa più semplice, più organizzata e molto meno scoraggiante.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp!