Notion vs. Apple Notes: quale app per prendere appunti è migliore?

Dieci anni fa prendere appunti era semplice. Bastava prendere una penna, scarabocchiare su un foglio o scrivere velocemente un promemoria sul telefono.

Oggi le app digitali stanno trasformando il modo in cui acquisiamo, organizziamo e recuperiamo le informazioni. Le app per prendere appunti come Notion e Apple Notes sono al centro di questa evoluzione.

Ma qual è quello giusto per te? Hai bisogno di uno spazio elegante e privo di distrazioni per i pensieri quotidiani o di un sistema ricco di funzionalità/funzioni per organizzare progetti, monitorare obiettivi e collaborare?

In questo articolo, metteremo a confronto Notion e Apple Notes, discutendo i loro punti di forza e di debolezza e confrontando le loro funzionalità/funzioni, usabilità e i migliori casi d'uso. Se nessuna delle due sembra abbastanza adatta, parleremo di ClickUp, un'alternativa che va oltre entrambe!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Notion è la soluzione migliore per Apple Notes è la migliore per Utenti che desiderano uno strumento di produttività flessibile e completo che combini la presa di note, i database e il project management. Utenti Apple che necessitano di una soluzione per prendere appunti semplice, veloce e integrata. Team e singoli utenti che necessitano di un'organizzazione avanzata con pagine personalizzabili, pagine nidificate e database. Persone che preferiscono un'app minimalista per prendere appunti senza distrazioni, per i pensieri quotidiani e gli elenchi di cose da fare. Utenti che desiderano funzionalità/funzioni di collaborazione come aree di lavoro condivise, assegnazione di attività e commenti in tempo reale. Chi dà priorità alla sicurezza con le opzioni di blocco Face ID/Touch ID per le note sensibili. Per chi vuole strutturare e collegare le note per la gestione delle conoscenze. Gli utenti che preferiscono scrivere a mano, fare schizzi e il supporto per Apple Pencil per un'esperienza di presa di note più naturale. Aziende e project manager che cercano un'alternativa ai tradizionali strumenti di project management. Utenti Apple che necessitano di una perfetta sincronizzazione iCloud su tutti i dispositivi senza configurazione aggiuntiva.

Cos'è Notion?

tramite Notion

Notion è una piattaforma modulare per la produttività che combina note, database e project management in un'unica interfaccia. Progettato per singoli utenti, team e aziende, Notion consente di creare flussi di lavoro strutturati, collegare informazioni correlate e collaborare in tempo reale.

Il sistema a blocchi di Notion lo rende unico, in quanto ogni contenuto (testo, immagini, liste di controllo o database) è un'unità mobile e personalizzabile.

Funzionalità/funzioni di Notion

Il punto di forza di Notion è la sua flessibilità. Non impone una struttura rigida agli utenti. Al contrario, puoi creare pagine, collegare informazioni e organizzare i dati come preferisci. Ecco una panoramica delle sue funzionalità/funzioni principali:

Funzionalità/funzione n. 1: pagine e blocchi personalizzabili

tramite Notion

A differenza delle tradizionali app per prendere appunti, Notion è unico grazie ai suoi blocchi. Riorganizzando i contenuti, puoi trasformare qualsiasi pagina in una dashboard personalizzabile.

Puoi:

Usa il trascinamento per spostare le sezioni

Creare pagine nidificate all'interno di altre pagine per una migliore organizzazione

Aggiungi elementi multimediali incorporati come video di YouTube, PDF e frammenti di codice

Ad esempio, invece di un elenco statico di attività, è possibile trasformare una pagina di Notion in una bacheca Kanban, un calendario o una tabella completamente interattivi.

💡 Suggerimento: utilizza il metodo Zettelkasten in Notion. Puoi collegare idee correlate con il sistema di menzione "@" di Notion per creare note interconnesse e costruire una rete di conoscenze personale.

Funzionalità/Funzione n. 2: banche dati, tabelle e organizzazione avanzata

Se hai bisogno di qualcosa di più di una semplice app per prendere appunti, il sistema di database di Notion fa al caso tuo. Crea tabelle, elenchi e bacheche con opzioni avanzate di ordinamento, filtro e tag direttamente all'interno di una pagina Notion.

Puoi:

Utilizzare database per il monitoraggio di progetti, informazioni sui clienti o elenchi di libri

Collegare le note correlate per creare un sistema interno di gestione delle conoscenze

Aggiungi proprietà come caselle di controllo, date e tag a selezione multipla per una migliore categorizzazione

Questo rende Notion perfetto per gestire progetti complessi, soprattutto quando si lavora con un team.

👀 Lo sapevi? Notion ti consente di trasformare qualsiasi nota in un database. Basta digitare /table o /database per trasformare istantaneamente una nota in una tabella interattiva!

Funzionalità/funzione n. 3: collaborazione e aree di lavoro per il team

Invita i membri del team alle aree di lavoro condivise. Assegna attività e lascia commenti sulle pagine per attirare la loro attenzione. Puoi anche impostare diversi livelli di autorizzazione (visualizzatore, editor, amministratore), monitorare le modifiche con la cronologia delle versioni e contattare i membri del team nei commenti e nelle discussioni.

Funzionalità/funzione n. 4: modelli e integrazioni di terze parti

I modelli predefiniti di Notion semplificano la configurazione, offrendo strutture già pronte per calendari di contenuti, monitoraggio di progetti e sistemi CRM. Si integra anche con strumenti come Slack, Google Calendar e Zapier per l'automazione dei flussi di lavoro.

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $/mese per utente

Business: 18 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

🧠 Curiosità: gli studenti che prendono appunti su tablet digitali sono molto meno soggetti a distrazioni rispetto a quelli che usano un laptop.

Che cos'è Apple Notes?

tramite Apple Notes

Apple Notes è l'app predefinita per prendere appunti integrata in iPhone, iPad e Mac. È progettata per essere semplice e veloce da usare e si concentra su velocità, facilità d'uso e profonda integrazione nell'ecosistema Apple.

È utile per gli utenti che hanno bisogno di un modo veloce e semplice per annotare idee, creare liste di controllo e organizzare note con il minimo lavoro richiesto. Tutto si sincronizza automaticamente tramite iCloud, rendendola una soluzione perfetta per gli utenti Apple.

👀 Lo sapevi che? È possibile utilizzare una password personalizzata, un passcode del dispositivo, Touch ID o Face ID per proteggere una nota Apple utilizzando iOS 16 e iPadOS 16 o versioni successive.

Funzionalità/funzioni di Apple Notes

Anche se Apple Notes è più semplice di Notion, offre comunque potenti funzionalità/funzioni per prendere appunti ogni giorno.

Funzionalità/funzione n. 1: Sincronizzazione iCloud perfetta tra i dispositivi

tramite Apple Notes

Apple Notes sincronizza automaticamente le note su tutti i dispositivi Apple, assicurando che tutto ciò che scrivi sul tuo iPhone sia immediatamente disponibile su iPad e Mac. Le note sono accessibili offline e il backup è su iCloud. Funziona anche con Siri per prendere appunti a voce.

Funzionalità/funzione n. 2: supporto per scrittura a mano, schizzi e Apple Pencil

Per coloro che preferiscono scrivere a mano piuttosto che digitare, Apple Notes offre strumenti di disegno nativi e supporto completo per Apple Pencil su iPad.

Ciò ti consente di:

Crea note scritte a mano con diversi stili di penna e colori

Disegnare diagrammi o annotare documenti

Convertire il testo scritto a mano in testo digitale utilizzando Scribble

Questo è un vantaggio significativo per studenti, artisti e professionisti che desiderano un'esperienza naturale di presa di appunti.

💡 Suggerimento: codifica le note con i colori. In Apple Notes, puoi usare grassetto, sottolineatura e colori diversi per il testo per evidenziare i punti chiave da ricordare per una revisione più rapida.

Funzionalità n. 3: sicurezza delle note e funzioni per la privacy

Apple Notes va oltre la semplice presa di appunti offrendo crittografia end-to-end e opzioni di sicurezza avanzate. Puoi nascondere le note bloccate dai risultati di ricerca. Puoi anche bloccare le note sensibili con Face ID, Touch ID o una password.

Questo lo rende un'opzione sicura per archiviare password, documenti riservati e pensieri personali.

Funzionalità/funzione n. 4: organizzazione intelligente e ricerca avanzata

Anche se Apple Notes non offre l'organizzazione in stile database di Notion, ha interessanti capacità di ricerca intelligente:

OCR (riconoscimento ottico dei caratteri): ricerca di termini all'interno di immagini e note scritte a mano

Tag e cartelle intelligenti: Organizza le note con gli hashtag (#lavoro, #personale)

Elementi fissi: per avere le note usate più frequentemente sempre in primo piano e accedervi rapidamente

Queste funzionalità/funzioni rendono Apple Notes più potente di una semplice app per prendere appunti, pur mantenendo un'interfaccia intuitiva e leggera.

Prezzi di Apple Notes

Apple Notes è gratis, ma si basa sullo spazio di archiviazione di iCloud, che potrebbe richiedere un aggiornamento a pagamento:

Free: Quando ti registri a iCloud, ottieni automaticamente 5 GB di spazio di archiviazione gratis. Se hai bisogno di più spazio in iCloud, puoi passare a iCloud+

iCloud+ Piani di spazio di archiviazione: 50 GB: 0,99 $/mese 200 GB: 2,99 $/mese 2 TB: 9,99 $/mese 6 TB: 32,99 $/mese 12 TB: 64,99 $/mese

📮 ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per il monitoraggio degli elementi di azione, ma il 36% si affida ancora ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per l'acquisizione delle decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero rimanere sepolte in chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività pratiche tra tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.

Notion vs. Apple Notes: funzionalità/funzioni a confronto

Sia Notion che Apple Notes possono sembrare piattaforme per annotare i propri pensieri.

Da fare questo e altro, ma in modo molto diverso. Ecco una rapida panoramica delle loro funzionalità/funzioni e differenze.

Funzionalità/funzione Notion Apple Notes Personalizzazione e flessibilità Altamente personalizzabile con un sistema basato su blocchi, che consente agli utenti di creare flussi di lavoro unici Semplice e strutturato con opzioni di formattazione minime Organizzazione e struttura Assistenza per database, pagine nidificate, note collegate e bacheche Kanban per un'organizzazione avanzata Utilizza cartelle, tag intelligenti ed elementi fissati per l'organizzazione di base Collaborazione Collaborazione in tempo reale con aree di lavoro condivise, assegnazione di attività e cronologia delle versioni Collaborazione in tempo reale limitata, principalmente per uso individuale Assistenza multimediale Consente l'inserimento di immagini, video, frammenti di codice e collegamenti esterni Supporta immagini, schizzi, documenti scansionati e note scritte a mano con Apple Pencil Sicurezza e privacy Impostazioni di base per la privacy; controlli delle autorizzazioni per i contenuti condivisi Crittografia end-to-end, protezione Face ID/Touch ID e note bloccate Accesso multipiattaforma Disponibile su Windows, macOS, iOS, Android e web In esclusiva per i dispositivi Apple con sincronizzazione iCloud Strumenti di ricerca e organizzazione Filtri di ricerca avanzati, database relazionali e backlink per la gestione delle conoscenze Ricerca intelligente con OCR (riconoscimento del testo nelle immagini e nelle note scritte a mano) Integrazioni Si connette con Slack, Google Calendar, Zapier e altri per l'automazione del flusso di lavoro Integrazioni di terze parti limitate, principalmente all'interno dell'ecosistema Apple Prezzi Piano Free con upgrade a pagamento Gratis con upgrade opzionali dello spazio di archiviazione iCloud

Ora che hai un'idea generale di entrambe le piattaforme, confrontiamole nel dettaglio:

Funzionalità/funzione n. 1: organizzazione e struttura

Il punto di forza di Notion è la sua personalizzazione e la sua organizzazione strutturata. Ogni pagina di Notion funziona come un'area di lavoro digitale in cui gli utenti possono nidificare sottopagine, collegare contenuti correlati e classificare le informazioni utilizzando database, tag e filtri. È ideale per chi desidera un sistema altamente strutturato di note, attività e progetti

Apple Notes, invece, utilizza un sistema più semplice basato su cartelle. È possibile creare cartelle e sottocartelle e utilizzare i tag per classificare le note. Tuttavia, mancano gli strumenti di organizzazione avanzati di Notion, come i database collegati e le dashboard interattive.

🏆 Vincitore: Notion. Se hai bisogno di organizzazione dettagliata, gestione delle attività e strutturazione in stile database, Notion è la scelta migliore.

Funzionalità/funzione n. 2: facilità d'uso e velocità

Apple Notes è preinstallato sui dispositivi Apple, si apre all'istante e ti permette di iniziare subito a scrivere. Funzionalità/funzioni come Note rapide, integrazione con Siri e supporto per Apple Pencil lo rendono ancora più semplice.

Notion ha una curva di apprendimento. Il suo sistema basato su blocchi, sebbene altamente flessibile, richiede una certa configurazione. I nuovi utenti potrebbero sentirsi sopraffatti dall'enorme numero di opzioni di personalizzazione, modelli e strumenti per formattare.

🏆 Vincitore: Apple Notes. Apple Notes è imbattibile per coloro che danno valore alla velocità, al minimalismo e all'accesso istantaneo. Notion è eccellente per coloro che sono disposti a investire tempo nella costruzione di un sistema.

Funzionalità/funzione n. 3: collaborazione e condivisione

Notion è progettato per la collaborazione in team. Consente agli utenti di condividere note e pagine, assegnare attività, lasciare commenti e impostare autorizzazioni. È ampiamente utilizzato per progetti di team, pianificazione dei contenuti e basi di conoscenza aziendali.

Apple Notes consente la condivisione di note di base, ma a differenza di altre alternative a Notion, è limitato. È possibile invitare altri a collaborare a una nota, ma non ci sono funzionalità avanzate come commenti, cronologia delle versioni o autorizzazioni basate sul ruolo.

🏆 Vincitore: Notion. Se lavori con un team o hai bisogno di uno strumento di collaborazione dettagliato, Notion è il chiaro vincitore.

Funzionalità/funzione n. 4: formattazione e personalizzazione

Notion offre la possibilità di formattare il testo in modo avanzato, consentendo agli utenti di aggiungere intestazioni, elenchi puntati, elenchi numerati e persino frammenti di codice. È possibile inserire database, tabelle, liste di controllo e incorporare elementi per creare layout altamente personalizzati.

Apple Notes consente di formattare in modo semplice: grassetto, corsivo, liste di controllo e punti elenco.

🏆 Vincitore: Notion. Se lavori con un team o hai bisogno di uno strumento di collaborazione dettagliato, Notion è il chiaro vincitore.

Funzionalità/funzione n. 5: Multimedia e note scritte a mano

Apple Notes supporta note scritte a mano, schizzi con Apple Pencil e scansione di documenti. È perfetto per scarabocchiare, annotare PDF o prendere appunti scritti a mano su un iPad.

Notion non supporta la scrittura a mano o l'input con Apple Pencil. Consente agli utenti di incorporare immagini, video e file senza strumenti di disegno o schizzo.

🏆 Vincitore: Apple Notes. Apple Notes è il chiaro vincitore se preferisci note scritte a mano o schizzi.

Funzionalità/funzione n. 6: disponibilità multipiattaforma

Notion è disponibile su Mac, Windows, iOS, Android e browser web, il che lo rende accessibile su più dispositivi.

Apple Notes è un'app esclusiva dell'ecosistema Apple. Funziona su Mac, iPhone e iPad, ma non ha un'app nativa per Windows o Android.

🏆 Vincitore: Notion. Se hai bisogno di un'app per prendere appunti multi-piattaforma, Notion è la scelta migliore.

Leggi anche: I migliori strumenti software per la collaborazione documentale

Notion vs. Apple Notes su Reddit

Gli utenti di Reddit hanno opinioni ben precise su Apple Notes e Notion, che sono formate dalle loro esigenze e flussi di lavoro specifici.

Mentre Notion è apprezzato per i suoi potenti strumenti organizzativi, Apple Notes è considerato un ottimo strumento per la sua semplicità e facilità d'uso. È un ottimo affare per gli utenti che desiderano una soluzione semplice per prendere appunti.

Un utente di Reddit lo riassume piuttosto bene in r/notion:

Per il mio flusso di lavoro, utilizzo Apple Notes per annotare rapidamente le cose in modo da non interrompere il flusso quando utilizzo altri strumenti. Tutto ciò che deve essere condiviso, archiviato o a cui si deve prestare seria attenzione va in Notion. Se non ho più bisogno della nota dopo un giorno e/o solo per un rapido appunto, uso semplicemente Apple Notes.

La flessibilità di Notion è un'attrattiva importante per gli utenti che hanno bisogno di un'organizzazione strutturata, offrendo database, pagine nidificate e modelli per prendere appunti. Ecco cosa ha menzionato un utente in r/notion:

Notion produce note davvero belle... È simile a quello che sto facendo in Evernote - creare tabelle di eventi, con collegamenti a note più dettagliate - ma lo fa automaticamente e molto meglio.

Tuttavia, altri sostengono che richiede troppe configurazioni e può essere fonte di distrazione.

Al contrario, Apple Notes è apprezzata per la sua struttura minimale basata su cartelle. Un utente ha sottolineato in r/AppleNotesGang,

Posso avere "note adesive" più facilmente dove prendo una nota che posso far andare in una piccola finestra e posso aprirla in una finestra separata. Da fare questo è MOLTO più difficile in OneNote a causa della tela infinita. & L'app Sticky Notes di Windows non si sincronizza con l'app desktop di OneNote, quindi non posso nemmeno usarli. Dovrei accedere al web solo per vederli (altrimenti, li userei).

Leggi anche: Modelli gratis per la gestione delle attività in ClickUp ed Excel

Vi presentiamo ClickUp, la migliore alternativa a Notion vs. Apple Notes

Sia Notion che Apple Notes sono utili per i loro scopi, ma hanno anche dei limiti.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, offre il meglio di entrambi i mondi: la flessibilità di Notion e la facilità di Apple Notes, introducendo al contempo automazioni basate su IA, mappe mentali e una perfetta integrazione delle attività.

Prima di ClickUp, lavoravamo con due strumenti separati. Dover passare spesso da uno strumento per la gestione delle attività a un altro per la documentazione era inefficiente per il nostro team.

Prima di ClickUp, lavoravamo con due strumenti separati. Dover passare spesso da uno strumento per la gestione delle attività a un altro per la documentazione era inefficiente per il nostro team.

ClickUp n. 1: ClickUp Documenti

Organizza i tuoi pensieri senza sforzo con ClickUp Docs

Notion è noto per la sua area di lavoro modulare, in cui è possibile creare note strutturate, wiki e database. Tuttavia, l'impostazione e il mantenimento di questa struttura richiedono un certo lavoro, soprattutto quando si lavora su progetti di grandi dimensioni.

ClickUp Documenti elimina questo problema consentendoti di:

Collega i documenti direttamente ad attività, progetti e flussi di lavoro, senza bisogno di connettere manualmente i database

Collaborare in tempo reale con commenti assegnati, autorizzazioni e controllo della versione

Incorpora file multimediali, frammenti di codice, tabelle e altro per creare documenti strutturati e ricchi di informazioni

A differenza del sistema di cartelle di base di Apple Notes, ClickUp Docs offre collegamenti diretti, formattazione avanzata e collaborazione in tempo reale, il che lo rende una valida alternativa ad Apple Notes.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Scatena la tua creatività e semplifica il processo di brainstorming con ClickUp Brain

Una delle cose che fanno perdere più tempo quando si prendono appunti è organizzare e riepilogare/riassumere manualmente i contenuti. Notion si basa molto sulla strutturazione manuale, mentre Apple Notes non dispone di funzionalità/funzioni avanzate di ricerca e organizzazione.

ClickUp va oltre con ClickUp Brain, che:

Genera automaticamente riepiloghi/riassunti per note di riunioni, sessioni di brainstorming e contenuti di modulo lungo

Estrae gli elementi chiave dell'azione e li trasforma in attività, in modo da non dover setacciare manualmente le informazioni

Migliora e perfeziona la scrittura con suggerimenti basati sull'IA, controllo grammaticale e ottimizzazione dei contenuti

ClickUp n. 4: ClickUp Blocco note

Prendi appunti velocemente e tienili organizzati con ClickUp Notepad

Apple Notes è utile per prendere appunti in modo rapido e informale, ma non può essere integrato con le attività o organizzare le note oltre a semplici cartelle. Il blocco note di ClickUp garantisce che ogni informazione possa essere connessa a un flusso di lavoro o progetto più ampio:

Consente di creare, modificare e classificare le note istantaneamente senza cambiare app

Trasformare qualsiasi nota in un'attività con date di scadenza, assegnatari e priorità

Sincronizzazione tra dispositivi per poter accedere alle note ovunque con la stessa esperienza intuitiva

ClickUp's One Up #4: ClickUp AI Notetaker

Prendere appunti è 10 volte più efficace con ClickUp AI Notetaker, uno strumento creato per trasformare il caos delle riunioni in informazioni chiare e fruibili.

Prova ClickUp AI Notetaker per appunti più efficaci e connessi

Ecco come può esserti utile:

Garantisce che ogni decisione presa venga acquisita e possa essere condivisa facilmente con chiunque, che fosse presente o meno nella stanza

Cattura gli elementi dell'azione e li assegna alle persone giuste

Collega ogni discussione alle attività e ai file pertinenti, fornendo al contempo il contesto completo, in modo che il team possa andare avanti senza dover rivangare il passato

ClickUp n. 5: ClickUp Mappe mentali

Visualizza le tue idee a colori con ClickUp Mappe mentali

Notion supporta diagrammi di flusso di base e l'organizzazione visiva, ma richiede integrazioni di terze parti per creare una mappa mentale adeguata per prendere appunti. Al contrario, Apple Notes non offre strumenti di strutturazione visiva.

ClickUp cambia le cose con le sue mappe mentali integrate, che ti consentono di:

Organizza visivamente e connetti le idee in modo che abbiano senso per il tuo flusso di lavoro

Trascina e rilascia gli elementi per riorganizzare i pensieri in modo dinamico

Trasforma istantaneamente le note in attività, in modo che le sessioni di brainstorming portino all'azione

Per chiunque pensi in modo visivo, ClickUp Mappe mentali offre un vantaggio rispetto alla tradizionale presa di note basata su testo.

One Up #5 di ClickUp: Ricerca connessa di ClickUp

Trova note, attività e documenti pertinenti più velocemente che mai con la ricerca connessa di ClickUp

La funzione di ricerca è uno degli aspetti più frustranti di Notion e Apple Notes. Apple Notes si basa sulla corrispondenza di base delle parole chiave, che fallisce quando si hanno centinaia di note. La ricerca di Notion è estremamente lenta nelle aree di lavoro di grandi dimensioni.

ClickUp risolve questo problema con ClickUp Connected Search, che:

Ricerche istantanee in tutti i tuoi documenti, attività e note

Utilizza l'IA connessa per far emergere risultati pertinenti, non solo corrispondenze di parole chiave

Consente di filtrare per tipo di contenuto, autore o data, in modo da trovare esattamente ciò che serve

Con ClickUp, non dovrai più perdere tempo a cercare tra le note o affidarti ai tag per organizzare le informazioni: tutto è a portata di mano quando serve.

One Up #6 di ClickUp: Gestione delle conoscenze ClickUp

Memorizzazione, condivisione e accesso a informazioni preziose senza sforzo con ClickUp Knowledge Management

Notion è spesso utilizzato come sistema di gestione delle conoscenze, ma la sua manutenzione richiede un lavoro manuale: creare database, collegare pagine e strutturare aree di lavoro. Apple Notes non tenta nemmeno di offrire una gestione strutturata delle conoscenze.

Il sistema di gestione delle conoscenze di ClickUp semplifica il tutto fornendo:

Modelli predefiniti per wiki, documentazione interna di progetti e note di ricerca

Organizzazione strutturata senza necessità di configurazione del database

Integrazione diretta con attività, progetti e strumenti di collaborazione

Ciò significa che si ottengono i vantaggi della profondità organizzativa di Notion senza l'onere di mantenerla costantemente.

One Up #7 di ClickUp: le attività di ClickUp trasformano le note in elementi di azione

Rimani organizzato e sul pezzo collegando le tue note ad attività attuabili in ClickUp

Uno dei principali difetti di Notion è che, sebbene consenta la collaborazione, non è intrinsecamente progettato per la gestione e il monitoraggio delle attività. Apple Notes, nel frattempo, non supporta la collaborazione oltre la semplice condivisione. ClickUp, invece, tratta la presa di appunti come parte di un più ampio ecosistema di produttività.

Con le attività di ClickUp e gli strumenti di collaborazione, puoi:

🧠 Curiosità: le mappe mentali di Tony Buzan si ispirano a Leonardo da Vinci e Thomas Edison, due dei più grandi pensatori della storia! Studiando le loro abitudini nel prendere appunti, si è reso conto che le idee fluiscono meglio se connesse visivamente piuttosto che scritte in rigidi elenchi. Ora, le mappe mentali sono uno strumento indispensabile per il brainstorming, la risoluzione dei problemi e persino per lo studio intensivo in vista degli esami!

Crea note che funzionano per te. Aggiorna con ClickUp

Notion e Apple Notes sono utili, ma hanno anche dei compromessi.

Notion è altamente personalizzabile ma richiede una configurazione manuale e una manutenzione continua per rimanere organizzato. Apple Notes è semplice e veloce ma manca di profondità, collaborazione e funzionalità/funzioni di ricerca avanzate.

Se questi limiti ti frustrano, è il momento di guardare oltre un'app per prendere appunti e verso un hub per la produttività completamente connesso.

ClickUp è una soluzione più intuitiva che colma il divario tra prendere appunti e convertirli in elementi di azione. Perché accontentarsi di prendere semplicemente appunti quando si può fare molto di più con un'unica app?

