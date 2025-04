i 10 migliori strumenti di ricerca aziendale da utilizzare nel 2025

l'80% delle aziende utilizza le ricerche di mercato per comprendere i propri clienti, la concorrenza e le tendenze del settore. Non si tratta solo di una tendenza, ma di una necessità per rimanere al passo.

Ora, cosa succede se non si hanno le giuste informazioni? Si rischia di inseguire lead che non si convertiranno, di creare messaggi che non risuonano e di rimanere indietro rispetto ai concorrenti che sfruttano gli strumenti di ricerca di mercato per ottenere informazioni basate sui dati.

Fortunatamente, esiste una soluzione: gli strumenti di ricerca aziendale! Questi strumenti aiutano a identificare gli account di destinazione, analizzare i cambiamenti nel comportamento dei consumatori e ottimizzare il lavoro richiesto dal marketing.

Questa guida esplora i 10 migliori strumenti di ricerca aziendale per aiutarti a trovare informazioni preziose, monitorare le tendenze emergenti e chiudere gli affari più velocemente. ✨

La scelta dello strumento di ricerca di mercato giusto spesso determina il successo o il fallimento della strategia commerciale. I migliori strumenti di ricerca aziendale forniscono dati preziosi, informazioni dettagliate e la capacità di anticipare le tendenze del mercato:

Raccolta e organizzazione complete dei dati: Cerca strumenti che raccolgano informazioni aziendali, approfondimenti sui consumatori e molteplici punti dati da fonti affidabili e li organizzino in un unico luogo

Analisi basata sull'IA: Scegli uno strumento che utilizza l'intelligenza artificiale per scoprire informazioni utili, prevedere le tendenze emergenti e automatizzare l'analisi dei dati

Visualizzazione dei dati e reportistica: Selezione di strumenti di ricerca aziendale che trasformano i dati grezzi dell'azienda in una chiara visualizzazione dei dati per un migliore processo decisionale, grazie a funzionalità/funzioni di gestione della ricerca

*monitoraggio delle parole chiave e delle tendenze di mercato: Scegli strumenti di ricerca di mercato basati sull'IA con strumenti di ricerca di parole chiave basati sull'IA e tendenze di ricerca per monitorare i concorrenti e individuare le opportunità prima che raggiungano il picco

Capacità di integrazione: Scegli strumenti di ricerca di mercato a pagamento o gratis che si sincronizzano con il tuo CRM, il lavoro richiesto dal marketing e altre piattaforme per una raccolta dati senza soluzione di continuità e un flusso di lavoro efficiente

Strumenti di analisi competitiva: Dai priorità agli strumenti di ricerca di mercato che analizzano la segmentazione di mercato, le strategie di prezzo e le strategie di marketing dei tuoi concorrenti sfruttando le funzionalità/funzioni del software di marketing B2B per rimanere all'avanguardia

*personalizzazione e scalabilità: Scegli gli strumenti di ricerca aziendale che si adattano alle esigenze dei tuoi team commerciali con prezzi personalizzati, filtri flessibili e software di ricerca aziendale personalizzati

🔎 Lo sapevi? Daniel Starch, uno psicologo americano, ha svolto un ruolo chiave nella professionalizzazione delle ricerche di mercato sviluppando metodologie strutturate per l'analisi della pubblicità. Negli anni '20 ha introdotto il Test di Starch, una tecnica progettata per valutare l'impatto delle pubblicità su giornali e riviste, contribuendo a misurarne l'efficacia.

Ecco i 10 migliori strumenti di ricerca di mercato che forniscono informazioni basate sui dati che ti aiutano a identificare gli account target, perfezionare la tua attività di sensibilizzazione e chiudere gli affari più velocemente:

1. ClickUp (la migliore per la ricerca aziendale basata sull'IA e la gestione del flusso di lavoro)

ClickUp è uno dei migliori strumenti di ricerca di mercato che gestisce la tua ricerca e semplifica il tuo flusso di lavoro. È l'app Tutto per il lavoro con potenti capacità di IA e offre uno spazio centralizzato per raccogliere, organizzare e analizzare la ricerca, semplificando al contempo la collaborazione tra i team.

Creare attività, assegnare scadenze e monitorarle facilmente con le attività di ClickUp

Le attività di ClickUp ti aiutano a creare attività per diverse attività di ricerca, assegnare scadenze e monitorare lo stato in tempo reale.

Ad esempio, per uno studio di adeguamento prodotto-mercato, è possibile assegnare attività per l'analisi della concorrenza, interviste ai clienti e creazione di sondaggi. Ogni attività può includere descrizioni dettagliate, allegati e attività secondarie per suddividere processi complessi.

La parte migliore? Puoi passare comodamente dalla vista Elenco a quella Bacheca o Calendario per visualizzare lo stato.

Scrivere presentazioni commerciali senza sforzo con ClickUp Brain

La ricerca spesso significa setacciare infinite informazioni per trovare intuizioni chiave. ClickUp Brain cambia tutto. Questo assistente basato sull'IA ti aiuta a trovare, analizzare e persino generare facilmente contenuti di ricerca.

Hai bisogno di un riepilogo/riassunto delle informazioni sui concorrenti del mese scorso? Basta chiedere a ClickUp Brain. Stai cercando di creare un'email di presentazione basata sui tuoi risultati? Lo scrittore IA redigerà un messaggio professionale in pochi secondi.

Modifica documenti e lavora su materiale di ricerca in tempo reale con i team che utilizzano ClickUp Docs

ClickUp Docs consente al tuo team di creare insieme documenti di ricerca in tempo reale, con testo formattato, tabelle e contenuti multimediali incorporati.

Hai bisogno di un brainstorming di idee per una strategia di ingresso nel mercato? Apri un documento condiviso e lascia che le idee fluiscano. Puoi taggare i membri del team, assegnare elementi di azione direttamente all'interno del documento e collegare attività correlate per il contesto.

D'altra parte, ClickUp Chat mantiene la comunicazione e il lavoro connessi. Niente più thread infiniti di email o messaggi Slack persi. Discuti i risultati, fai domande e condividi le tue intuizioni istantaneamente all'interno della piattaforma.

📮 ClickUp Insight: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione con il team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso distribuiti su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, i thread di chat vengono mappati su progetti e attività specifici, mantenendo le conversazioni nel contesto e prontamente disponibili.

Trasformare i dati in informazioni utili è fondamentale per la ricerca. ClickUp Dashboards consente di creare visualizzazioni personalizzate per il monitoraggio di metriche chiave, tendenze e stato.

➡️ Per saperne di più: Il miglior software di analisi dei sondaggi

Ottieni il modello gratis Organizza i dati delle tue ricerche di mercato in un unico posto utilizzando il modello per ricerche di mercato ClickUp

Il modello di ricerca di mercato ClickUp semplifica il processo di ricerca centralizzando tutto in un unico spazio collaborativo. Ti aiuta a risparmiare tempo, ridurre le attività manuali e scoprire tendenze che guidano decisioni intelligenti e supportate dai dati.

Potrai gestire senza problemi ogni fase della ricerca, dalla raccolta dei dati alla reportistica. Questo ti permetterà di rimanere in linea con il tuo team, monitorare facilmente lo stato di avanzamento e trasformare le intuizioni in strategie di crescita.

Funzionalità/funzioni chiave:

Monitorare lo stato di avanzamento con indicatori che riflettono ogni fase della ricerca, dalla pianificazione all'analisi

Aggiungere dettagli essenziali come metodi di raccolta dati, collegamenti ai report e fasi di ricerca per una migliore organizzazione

Passa dalla vista Elenco a quella Gantt, Carico di lavoro e Calendario per visualizzare lo stato da diverse prospettive

ideale per: *Team di marketing, responsabili di prodotto e startup alla ricerca di processi di ricerca di mercato efficienti, organizzati e basati sui dati in settori competitivi.

Inoltre, crea documenti di ricerca completi senza sforzo con il modello di report di ricerca ClickUp. Raccogli tutti i tuoi dati in un unico posto, analizzali rapidamente per scoprire tendenze nascoste e archivia tutto per un facile accesso.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

ClickUp dispone di un'ampia gamma di funzionalità/funzioni che richiedono inizialmente una certa curva di apprendimento per gli utenti non esperti di tecnologia

Prezzi ClickUp

Free Forever

Illimitato : 7 $/mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Ecco cosa ha da dire Judy Hellen, responsabile dell'assistenza amministrativa della Brighten A Soul Foundation, su ClickUp:

Il monitoraggio e l'organizzazione dei progetti aziendali sono molto semplici ed efficaci con il software ClickUp. Da semplici elenchi a progetti complicati, il software ClickUp è stato utilizzato per ottenere risultati come previsto. È un software molto efficace quando si affrontano problemi di gestione delle attività e si tiene traccia dello stato delle attività e dei progetti in corso.

2. Cognism Prospector (ideale per la generazione di lead B2B globali)

tramite Cognism Prospector

Cognism Prospector fornisce l'accesso a un vasto database B2B globale, consentendoti di identificare e connetterti in modo efficiente con i clienti ideali. Essendo uno dei migliori strumenti di ricerca aziendale, offre funzionalità/funzioni come filtri di ricerca avanzati, approfondimenti basati sull'IA e integrazione CRM senza soluzione di continuità per ottimizzare il modo in cui conduci le ricerche di mercato.

Con questo strumento, i team commerciali possono trovare rapidamente i responsabili delle decisioni in settori specifici, mentre i team di marketing possono creare elenchi di lead per campagne mirate. Le sue capacità di arricchimento dei dati mantengono aggiornate le informazioni di contatto, garantendo l'accuratezza e riducendo la frequenza di rimbalzo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cognism Prospector

Identificare le aziende che stanno attivamente ricercando prodotti o servizi con funzionalità/funzioni come il monitoraggio dell'intento

Fornire suggerimenti di messaggi personalizzati da utilizzare quando si contattano potenziali clienti

Restringere i potenziali clienti per settore, posizione, dimensione dell'azienda e altro ancora

Utilizza le informazioni basate sull'IA e ricevi consigli intelligenti per dare priorità ai lead ad alto potenziale

Limiti di Cognism Prospector

La versione di prova gratis offre solo fino a 25 lead, che potrebbero non essere sufficienti per una valutazione approfondita dello strumento

Sebbene molti contatti siano accurati, alcune informazioni potrebbero essere obsolete o errate

Prezzi di Cognism Prospector

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cognism Prospector

G2: 4. 6/5 (790+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (160+ recensioni)

💡 Suggerimento: Vuoi trasformare i dati in informazioni utili per incrementare le vendite? Scopri come creare report CRM per il tuo team commerciale in semplici passaggi: Monitoraggio delle interazioni con i clienti, raccolta di informazioni e automazione dei follow-up senza sforzo 🔄

Visualizza le prestazioni commerciali con grafici, diagrammi di Gantt e dashboard KPI 📈

Imposta trigger per attività, aggiornamenti di stato e avanzamento dei lead 🤖

Utilizza l'analisi CRM per perfezionare le strategie commerciali e migliorare le conversioni 🤩

Trasformare le intuizioni in azioni con flussi di lavoro ottimizzati 💯

3. Crunchbase (la migliore per individuare opportunità di investimento)

tramite Crunchbase

Che tu sia un imprenditore alla ricerca di investitori, un venditore alla ricerca di potenziali clienti o un investitore che analizza il panorama di mercato per le aziende private, Crunchbase fornisce informazioni utili e personalizzate. Aggrega dati provenienti da varie fonti, tra cui società di venture capital, angel investor e aziende, fornendo una visione completa del panorama aziendale.

Utilizzando i dati completi di questa piattaforma di ricerca di mercato, potrai prendere decisioni informate e rimanere al passo con il mercato competitivo. Inoltre, lo strumento monitora le tendenze di investimento, identifica gli investitori attivi in settori specifici e analizza il flusso di affari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Crunchbase

Perfeziona le tue ricerche per settore, posizione, fase di finanziamento e altro ancora per trovare i potenziali clienti ideali

Ottenere l'accesso programmatico ai dati di Crunchbase, consentendo agli sviluppatori di integrarli nelle proprie applicazioni e flussi di lavoro

Utilizza report approfonditi su settori e mercati specifici, che forniscono utili approfondimenti e analisi della concorrenza

Utilizza opzioni di filtraggio granulare, tra cui tipi specifici di investitori, dettagli sui round di finanziamento e intervalli di conteggio dei dipendenti, per ricerche altamente mirate

Limiti di Crunchbase

Gli utenti che integrano i dati di Crunchbase tramite API incontrano limiti nel numero di chiamate al minuto

Questo software di ricerca di mercato monitora solo i round di finanziamento chiusi

Prezzi Crunchbase

Pro: 99 $ al mese

Business: A partire da 199 $/mese (fatturazione annuale)

API: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Crunchbase

G2: 4. 5/5 (360+ recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (recensioni insufficienti)

Cosa dicono gli utenti in tempo reale di Crunchbase?

Mi piace come mette tutto insieme in un unico posto, come i dettagli dell'azienda, le informazioni sui finanziamenti o le tendenze chiave del settore. È super intuitivo e fa risparmiare molto tempo quando si cerca di raccogliere rapidamente informazioni affidabili.

4. LinkedIn Sales Navigator (ideale per la ricerca e la qualificazione avanzata dei lead)

tramite LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator è un potente strumento di sales intelligence progettato per aiutare i professionisti delle vendite a trovare, connettersi e coinvolgere potenziali clienti su LinkedIn. Questa piattaforma di ricerca aziendale migliora l'esperienza standard di LinkedIn fornendo filtri di ricerca avanzati, raccomandazioni sui lead e approfondimenti sui potenziali clienti.

Inoltre, Sales Navigator consente agli utenti di raggiungere specifici gruppi demografici, settori, dimensioni aziendali e titoli di lavoro, consentendo una prospezione altamente mirata. Fornisce inoltre l'accesso ai crediti InMail, consentendo la comunicazione diretta con i potenziali clienti al di fuori della loro rete e aggiornamenti in tempo reale sull'attività dei lead, garantendo un impegno tempestivo.

🧠 Curiosità: Il 16,2% degli utenti di LinkedIn è attivo quotidianamente, con una stima del 48,2% mensile.

Le migliori funzionalità/funzioni di LinkedIn Sales Navigator

Rimani informato con notifiche istantanee sulle attività dei tuoi contatti salvati e sui cambiamenti aziendali

Raggiungi direttamente i potenziali clienti con la messaggistica InMail per migliorare le tue capacità di contatto

Organizzare i potenziali clienti in elenchi personalizzati per un monitoraggio e un follow-up efficienti

Utilizza TeamLink, che identifica le presentazioni più calde attraverso la condivisione delle connessioni, per avere un contatto più personalizzato ed efficace

Limiti di LinkedIn Sales Navigator

Nonostante sia una funzionalità premium, il numero di messaggi InMail che invii è limitato

L'esportazione diretta di elenchi di lead in file esterni non è supportata, il che complica la gestione dei dati

Prezzi di LinkedIn Sales Navigator

Core: 99,99 $/mese

Avanzato: 179,99 $/mese

Advanced Plus: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LinkedIn Sales Navigator

G2: 4. 3/5 (1900+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (150+ recensioni)

tramite ZoomInfo

ZoomInfo è una scelta affidabile se stai cercando una piattaforma completa di ricerca aziendale B2B per migliorare le tue strategie commerciali e di marketing. Il suo ampio database di oltre 150 milioni di contatti (pubblico di riferimento) fornisce informazioni accurate e aggiornate ai team di vendita e marketing di tutto il mondo.

Con ZoomInfo, ottieni profili aziendali dettagliati, tra cui firmografici, tecnografici e informazioni di contatto. Questo ti consente di identificare gli account target e personalizzare efficacemente la tua attività di sensibilizzazione. Oltre alle informazioni di contatto, ZoomInfo fornisce profili aziendali approfonditi, tra cui entrate, numero di dipendenti, classificazioni di settore e stack tecnologici, facilitando la ricerca mirata di potenziali clienti e le ricerche di mercato.

ZoomInfo migliori funzionalità/funzioni

Monitoraggio del comportamento dei visitatori del sito web, identificazione di potenziali lead e approfondimenti sui loro interessi

Ricevi dati sulle intenzioni e identifica i potenziali clienti che cercano attivamente soluzioni nel tuo settore

Sincronizzazione di tutti i dati senza sforzo con il CRM o i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti esistenti

Ottenere grafici organizzativi per identificare i responsabili delle decisioni chiave delle aziende di traguardo

Limiti di ZoomInfo

Lo strumento di chiamata integrato non dispone di funzioni avanzate come la chiamata a tre o l'instradamento intelligente

ZoomInfo è un servizio basato sulla sottoscrizione che potrebbe essere costoso per le piccole aziende o per i singoli utenti

Prezzi ZoomInfo

prezzi personalizzati*

Valutazioni e recensioni su ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (8700+ recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (290+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in tempo reale di ZoomInfo?

Mi piace usare ZoomInfo Sales perché semplifica il processo di ricerca e connessione con i potenziali clienti giusti. La piattaforma fornisce informazioni accurate e aggiornate sui contatti e sulle aziende, risparmiandomi tempo e lavoro richiesto per la generazione di lead.

6. SalesIntel (il migliore per identificare i clienti e ottimizzare i dati esistenti)

tramite SalesIntel

SalesIntel è un provider di dati di contatto B2B specializzato in informazioni di contatto verificate da persone. Il suo obiettivo è fornire dati accurati e aggiornati in modo che i team di vendita e marketing possano connettersi efficacemente con i responsabili delle decisioni.

SalesIntel pone l'accento sul processo di verifica, con un team che controlla manualmente l'accuratezza degli indirizzi email e dei numeri di telefono. Questa attenzione alla qualità dei dati è progettata per ridurre le frequenze di rimbalzo e migliorare l'efficacia della divulgazione. Inoltre, SalesIntel si integra con le più diffuse piattaforme CRM e di automazione del marketing, semplificando i flussi di lavoro e fornendo una gestione efficiente dei lead.

Le migliori funzionalità/funzioni di SalesIntel

Pulisci e aggiungi dati ai record CRM esistenti, migliorando la qualità e la completezza dei dati

Connessione con varie piattaforme CRM e di automazione del marketing per un trasferimento dei dati senza soluzione di continuità e l'automazione del flusso di lavoro

Utilizza i dati sulle intenzioni e identifica i potenziali clienti che cercano attivamente soluzioni nel tuo settore

Accedi ai dati firmografici e ottieni informazioni sui dati demografici delle aziende per perfezionare i tuoi traguardi

Limiti di SalesIntel

Si concentra principalmente sui dati statunitensi, che possono essere limitanti per le campagne internazionali

Gli utenti hanno notato che, nonostante gli aggiornamenti regolari, alcuni dati potrebbero diventare obsoleti tra un periodo di verifica e l'altro

Prezzi SalesIntel

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SalesIntel

G2: 4. 3/5 (345+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (30+ recensioni)

7. Apollo. io (ideale per semplificare i processi di prospezione)

Apollo.io è una piattaforma di ricerca aziendale basata su cloud, progettata per semplificare la generazione di lead e il lavoro richiesto. Il suo ampio database include oltre 210 milioni di contatti e 35 milioni di aziende, fornendo un vasto bacino di potenziali clienti.

Utilizza facilmente questo software di ricerca di mercato per identificare e connetterti con i responsabili delle decisioni chiave. Inoltre, le funzionalità di automazione delle vendite di Apollo.io ti consentono di automatizzare attività ripetitive, come le email di follow-up, permettendoti di concentrarti maggiormente sulla costruzione di relazioni e sulla chiusura di affari.

💡 Consiglio dell'esperto: Ti sei mai chiesto come le migliori aziende gestiscono le relazioni con i clienti in modo impeccabile? 🤔 Padroneggia questi cinque passaggi essenziali per creare il tuo ciclo di processo CRM! Identificare i lead: Trovare e attirare potenziali clienti attraverso campagne, social media e altro ancora 📍

Qualificare i lead: Separare i lead caldi da quelli freddi e concentrarsi sulle migliori opportunità 🌻

Coltivare i lead: Costruire relazioni con contenuti mirati e un'azione di sensibilizzazione personalizzata 🎉

Chiudere gli affari: Chiudere l'affare con follow-up tempestivi e offerte su misura 🎯

Fornire supporto: offrire un servizio di prim'ordine e mantenere i clienti soddisfatti per sempre 🤩

Apollo. io migliori funzionalità/funzioni

Impostazione di campagne email in più passaggi per coinvolgere i potenziali clienti in modo efficiente

Creazione e automazione di sequenze di email e attività di follow-up, ottimizzazione della divulgazione e miglioramento dell'efficienza

Sincronizzazione dei dati senza sforzo con piattaforme come Salesforce e HubSpot

Sfrutta i dati in tempo reale e mantieni le tue informazioni di contatto accurate e aggiornate

Apollo. io limiti

Esiste un limite al numero di email inviate al giorno, che può influire sulle campagne di grandi dimensioni

Diversi utenti di questo strumento di ricerca aziendale hanno segnalato problemi con la sincronizzazione dei dati

Prezzi di Apollo. io

Free Forever

Base : 59 $/mese per utente

Professional : 99 $/mese per utente

*organizzazione: 149 $/mese per un minimo di tre utenti (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni su Apollo. io

G2: 4. 7/5 (8000+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 350 recensioni)

Cosa dicono gli utenti in tempo reale di Apollo. io?

L'integrazione di LinkedIn tramite l'estensione di Chrome è eccellente e le funzionalità di automazione delle email raggiungono il perfetto equilibrio tra sofisticazione e usabilità. Le analisi del nostro team mostrano miglioramenti significativi nei tassi di conversione grazie al monitoraggio dettagliato del coinvolgimento della piattaforma.

8. UpLead (la migliore per ampliare il lavoro richiesto a livello globale)

via UpLead

UpLead è un altro strumento di ricerca di alto livello, progettato per ottimizzare il lavoro richiesto per la generazione di lead. Il suo ampio database contiene informazioni di contatto verificate, profili aziendali e dati sulle intenzioni. Lo strumento consente di restringere il campo dei potenziali clienti in base a criteri quali il settore, le dimensioni dell'azienda o la posizione, garantendo un'azione di sensibilizzazione precisa.

Inoltre, la piattaforma offre funzionalità di arricchimento dei dati, consentendo di migliorare gli elenchi dei contatti con informazioni aggiornate, che sono preziose per campagne di marketing personalizzate. L'azienda pone l'accento sull'accuratezza dei dati, utilizzando la verifica in tempo reale e garantendo la validità dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di UpLead

Ottieni una garanzia sull'accuratezza dei dati, con UpLead che fornisce crediti per i contatti non validi

Garantisci l'accuratezza della tua attività di sensibilizzazione con la verifica istantanea delle email

Migliora i tuoi attuali elenchi di contatti con le ultime informazioni aziendali

Accedi ai dati tecnografici e individua le aziende per personalizzare le tue proposte

Limiti di UpLead

Non ha automazioni integrate per le email, quindi richiede strumenti esterni

Alcuni utenti hanno riscontrato che i dati forniti da UpLead sono obsoleti o imprecisi

Prezzi UpLead

Gratis per 7 giorni

Essentials : 99 $/mese

In più : 199 $/mese

Professionale: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di UpLead

G2: 4. 7/5 (780+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (70+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in tempo reale di UpLead?

UpLead si distingue come piattaforma di intelligence commerciale affidabile e di facile utilizzo, e la consiglio vivamente a chiunque sia alla ricerca di dati di alta qualità e di un supporto eccellente. Non ci sono molti dati sulle aziende più piccole e più recenti con meno di 10 dipendenti ed entrate inferiori a 5 milioni di dollari.

9. Senza soluzione di continuità. IA (ideale per migliorare la divulgazione con presentazioni commerciali personalizzate)

Seamless.AI è una piattaforma all'avanguardia per le ricerche di mercato che utilizza l'intelligenza artificiale per rivoluzionare la generazione di lead. Questo strumento consente di accedere a un vasto database di oltre 1,3 miliardi di contatti e 121 milioni di profili aziendali, tutti verificati in tempo reale. L'interfaccia intuitiva della piattaforma e le potenti funzioni di ricerca consentono inoltre di risparmiare molto tempo, rendendola preziosa per i team commerciali e di marketing che desiderano ottimizzare il lavoro richiesto.

Seamless. L'arricchimento dei dati basato sull'IA fornisce profili dettagliati, comprese email verificate e numeri di telefono diretti, consentendo connessioni più efficaci. Inoltre, la piattaforma offre uno strumento di scrittura basato sull'IA per aiutarti a creare presentazioni di vendita personalizzate, migliorando il lavoro richiesto.

Senza soluzione di continuità. Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Integrare automaticamente i dati dei lead con informazioni aggiuntive, come i profili dei social media e i dettagli dell'azienda

Crea messaggi di sensibilizzazione accattivanti su misura per i tuoi potenziali clienti con testi di vendita basati sull'IA

Si integra perfettamente con i CRM più diffusi come Salesforce e HubSpot

Utilizzare algoritmi di IA per semplificare la generazione di lead consentendo ricerche basate su criteri specifici

Senza soluzione di continuità. Limiti dell'IA

Ci sono state menzioni di un servizio clienti meno reattivo, che potrebbe influire sull'esperienza dell'utente quando si presentano dei problemi

Molti utenti hanno riferito di aver riscontrato occasionali problemi di sistema, che hanno influito sui loro flussi di lavoro

Prezzi senza soluzione di continuità. IA

Gratis: Prezzo personalizzato

Pro: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Senza soluzione di continuità. Valutazioni e recensioni IA

G2: 4. 4/5 (4900+ recensioni)

Capterra: 3. 8/5 (160+ recensioni)

10. LeadIQ (il migliore per la gestione dei dati dei potenziali clienti)

tramite LeadIQ

LeadIQ è una piattaforma completa per la ricerca di potenziali clienti B2B, progettata per semplificare la generazione di lead e migliorare i flussi di lavoro del reparto commerciale. L'integrazione con i più diffusi sistemi CRM consente ai team di vendita di acquisire e gestire in modo efficiente i dati dei potenziali clienti, monitorare i trigger di vendita e personalizzare il lavoro richiesto. Ad esempio, quando si naviga su LinkedIn e si incontra un potenziale lead, LeadIQ consente di acquisire i suoi dati di contatto con un solo clic, eliminando l'inserimento manuale dei dati.

Oltre alle sue funzionalità principali, LeadIQ offre la generazione di email basata sull'IA, aiutando gli utenti a creare messaggi personalizzati su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di LeadIQ

Acquisisci direttamente i lead dai profili LinkedIn, semplificando il processo di prospezione

Notifica agli utenti eventi significativi come cambiamenti di lavoro o notizie aziendali, consentendo un coinvolgimento tempestivo dei potenziali clienti

Creare email di sensibilizzazione personalizzate, migliorando i tassi di coinvolgimento

Collaborare con il team, condividere intuizioni e lavorare insieme per migliorare la gestione dei lead

Limiti di LeadIQ

Gli utenti hanno segnalato frequenti email respinte a causa di dettagli di contatto imprecisi

L'estensione LeadIQ per Chrome è scomoda e apre più schede inutilmente

Prezzi LeadIQ

Free Forever

essential*: 45 $/mese per utente

Pro : 89 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LeadIQ

G2: 4. 2/5 (1080+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (20+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in tempo reale di LeadIQ?

Le email che ho trovato tramite LeadIQ sono state accurate il più delle volte (quando hanno un segno di spunta verde). La parte migliore è la sua capacità di esportare rapidamente in più piattaforme esterne e persino di assegnare flussi di lavoro ai lead, il tutto con un solo clic.

✨ Menzioni speciali Oltre ai diversi strumenti di ricerca aziendale menzionati sopra, eccone alcuni degni di nota: SimilarWeb (ideale per scoprire i dati sul traffico dei siti web e le tendenze del settore)

SEMrush (ideale per analizzare le strategie SEO e di pubblicità a pagamento dei concorrenti)

Ahrefs (ideale per condurre analisi approfondite della concorrenza, ricerche di parole chiave e controlli dei siti)

Moz (ideale per l'analisi della concorrenza e la ricerca di parole chiave)

BrandMentions (Ideale per il monitoraggio delle menzioni del marchio e delle conversazioni online)

