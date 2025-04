i 10 migliori software per la gestione di programmi e riunioni nel 2025

Siete alle prese con riunioni disorganizzate ed elementi di azione persi? Il giusto software per l'agenda delle riunioni garantisce discussioni strutturate, conclusioni chiare e follow-up produttivi.

Abbiamo selezionato i 10 migliori software per la gestione dei programmi delle riunioni per aiutarti a semplificare la gestione delle riunioni e aumentare l'efficienza del team. Cominciamo!

Bonus: Sapevi che ClickUp AI Notetaker trascrive le tue note delle riunioni, le riepiloga/riassume e le trasforma in informazioni utili?

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Stai cercando il miglior software per la gestione dei programmi delle riunioni per semplificare le riunioni, migliorare la collaborazione e monitorare gli elementi di azione senza sforzo? Ecco una rapida analisi delle migliori soluzioni per i team: ClickUp : la migliore piattaforma all-in-one per la gestione delle riunioni basata sull'IA : la migliore piattaforma all-in-one per la gestione delle riunioni basata sull'IA

Fellow : il migliore per programmi di riunioni collaborative e feedback in tempo reale

OneNote : il migliore per prendere appunti digitali e organizzare riunioni

*goTo Meeting: il migliore per riunioni virtuali con strumenti per il programma integrati

*spinach AI: il miglior assistente per riunioni basato sull'IA per riepiloghi/riassunti automatici

Intervallo : Ideale per check-in strutturati e allineamento del team

MeetingKing : il migliore per la documentazione strutturata delle riunioni e i follow-up

Programma : Ideale per prendere appunti in sequenza e organizzare il programma

Lucid Meetings: il migliore per riunioni strutturate e guidate dai processi Aumenta la produttività, organizza il tuo team e gestisci riunioni migliori con il software giusto!

Vantaggi dell'utilizzo di un software per la gestione dei programmi delle riunioni

Probabilmente hai partecipato a riunioni infinite con obiettivi poco chiari, discussioni sparse e elementi d'azione persi. Investire in un solido software per la gestione dell'agenda delle riunioni ti aiuta a sbarazzarti di queste frustrazioni, offrendoti una gestione semplificata delle riunioni e un'esperienza migliore per tutti i partecipanti.

Ecco come il tuo team può trarre immediatamente vantaggio dall'utilizzo di un programma e di un software di gestione delle riunioni:

Programmi sempre chiari

Lo sapevi? Quasi il 60% delle riunioni una tantum e il 64% delle riunioni ricorrenti non hanno un programma strutturato!

Con un software dedicato ai programmi delle riunioni, è possibile creare facilmente programmi mirati per eliminare le perdite di tempo e avere un piano chiaro per la riunione.

Potrai beneficiare di:

Creazione rapida dell'agenda con modelli di agenda per riunioni pronti all'uso e personalizzabili

Discussioni ben focalizzate su elementi del programma chiaramente definiti

Facile distribuzione dei programmi in modo che i partecipanti arrivino preparati alla prossima riunione

Riunioni più brevi che fanno risparmiare tempo

Le riunioni non strutturate possono facilmente andare fuori strada, portando a perdite di tempo e a conclusioni poco chiare.

Le soluzioni efficaci per la gestione delle riunioni affrontano direttamente il problema:

Automazioni per la programmazione di riunioni noiose, particolarmente utile per le riunioni ricorrenti

Cattura senza sforzo verbali accurati delle riunioni, eliminando la presa di note manuale dal tuo carico di lavoro

Trasformare le conversazioni in elementi organizzati con un solo clic

Collaborazione perfetta tra team

I team che collaborano in modo efficace sono fino a cinque volte più produttivi. Un buon software per la gestione dell'agenda delle riunioni migliora la collaborazione, consentendo al team di:

Facile accesso e condivisione di note, documenti e attività su più dispositivi mobili

Collaborare sugli elementi del programma prima della riunione, garantendo discussioni produttive

Assegna istantaneamente le attività dal tuo programma, mantenendo tutti responsabili e allineati

Maggiore trasparenza e conformità

La trasparenza è importante, soprattutto nelle organizzazioni pubbliche, nei consigli o nelle riunioni comunitarie. Un software adeguato per la gestione delle riunioni ti garantisce di rispettare facilmente le regole di trasparenza, consentendoti di:

Pubblica rapidamente programmi e verbali delle riunioni pubbliche

Conservare registrazioni digitali accurate, rispettare i requisiti delle riunioni e dei registri pubblici

Offri accessibilità attraverso sottotitoli integrati e documenti digitali di facile navigazione

Scegliere il giusto software per la gestione dell'agenda delle riunioni dà più potere al tuo team, trasformando le riunioni inefficaci in sessioni coinvolgenti e strutturate che migliorano la produttività e tengono tutti sulla stessa pagina.

Ma non tutti i software per la gestione delle riunioni sono uguali. Con così tante opzioni, come si fa a trovare quello migliore per il proprio team?

📖 Leggi di più: Le migliori soluzioni software per la gestione delle riunioni e dei programmi

Cosa dovresti cercare in un software per il programma delle riunioni?

La scelta dello strumento giusto dipende da quanto bene semplifica la gestione delle riunioni, migliora la collaborazione del team e mantiene efficienti le riunioni.

Ecco a cosa dare priorità quando si valuta un programma e un software di gestione delle riunioni:

1. Modelli di programma personalizzabili

Una piattaforma solida dovrebbe offrire modelli di programma personalizzabili che consentano di creare rapidamente piani strutturati per le riunioni, che possono essere facilmente condivisi con i membri del team.

⚡ Archivio modelli: Modelli gratis per le note delle riunioni per prendere appunti migliori durante le riunioni

2. Verbali e documentazione delle riunioni senza soluzione di continuità

Una buona soluzione per la gestione delle riunioni dovrebbe rendere la stesura dei verbali delle riunioni un gioco da ragazzi. I software per la gestione dei programmi e delle note delle riunioni automatizzati e basati sull'IA sono i migliori per i team ad alte prestazioni.

3. Programmazione intelligente e integrazioni

La programmazione dovrebbe essere fluida, soprattutto per le riunioni ricorrenti.

4. Follow-up e responsabilità attuabili

Il software dovrebbe fare di più che pianificare le riunioni; dovrebbe garantire che le attività vengano completate offrendo un monitoraggio integrato degli elementi di azione per assegnare e monitorare le attività post-riunione. La delega delle attività direttamente dal programma della riunione è un'altra funzionalità estremamente preziosa

5. Accessibilità e conformità

La conformità è la chiave per i team che gestiscono riunioni pubbliche o revisioni formali. Assicurati che il software includa la gestione dei registri pubblici per archiviare i programmi e i risultati delle riunioni, sottotitoli e funzionalità di accessibilità per l'inclusività e l'accesso sicuro ai documenti per la condivisione controllata dei file.

📮ClickUp Insight: Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, il 12% degli intervistati ritiene che le riunioni siano troppo affollate, il 17% afferma che durano troppo a lungo e il 10% ritiene che siano per lo più inutili. In un altro sondaggio ClickUp, il 70% degli intervistati ha confessato che sarebbe felice di inviare un sostituto o un delegato alle riunioni, se potesse. ClickUp AI Notetaker può essere il tuo perfetto sostituto per le riunioni! Lascia che l'IA catturi ogni punto chiave, decisione ed elemento d'azione mentre ti concentri su un lavoro di maggior valore. Con i riepiloghi automatici delle riunioni e la creazione di attività assistita da ClickUp Brain, non perderai mai informazioni critiche, anche quando non puoi partecipare a una riunione. 💫 Risultati reali: i team che utilizzano le funzionalità/funzioni di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano un'incredibile riduzione del 50% di conversazioni e riunioni non necessarie!

I 10 migliori software per la gestione dei programmi delle riunioni

Con così tanti strumenti sul mercato, trovare il miglior software per la gestione delle riunioni può essere un'impresa ardua. La piattaforma giusta dovrebbe fare molto di più che programmare riunioni: dovrebbe semplificare la gestione delle riunioni, aumentare la collaborazione e impedire che gli elementi di azione sfuggano di mano.

Abbiamo selezionato le 10 migliori soluzioni software per la gestione degli ordini del giorno delle riunioni per aiutarti a organizzare riunioni migliori, monitorare le decisioni e risparmiare tempo. Ecco cosa contraddistingue ogni strumento.

1. ClickUp (Il migliore per la gestione delle riunioni e la collaborazione basate sull'IA)

ClickUp è un software all-in-one per la gestione delle riunioni, progettato per aiutare i team a pianificare, organizzare ed eseguire riunioni senza intoppi. Con la funzione integrata di IA per prendere appunti, l'automazione delle attività e i modelli personalizzabili, elimina il fastidio della creazione manuale dell'ordine del giorno delle riunioni e mantiene i team allineati sugli elementi di azione.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

a. Assistente per riunioni basato su IA

ClickUp AI Notetaker migliora la gestione delle riunioni attraverso l'automazione della presa di appunti, riepilogando/riassumendo le discussioni ed estraendo i punti chiave dell'azione. Elimina la necessità di trascrizione manuale, assicurando che le intuizioni importanti non vadano perse.

Genera automaticamente le note della riunione, semplificando la documentazione

Crea automaticamente elementi di azione, in modo che non vengano mai persi i follow-up

Fornisce riepiloghi/riassunti istantanei, aiutando i team a rivedere rapidamente gli elementi chiave

Per una pianificazione impeccabile delle riunioni, il modello di programma per riunioni ClickUp aiuta i team a strutturare le discussioni, assegnare elementi di azione e monitorare lo stato delle riunioni. È perfetto per mantenere le conversazioni organizzate e orientate ai risultati.

Ottieni il modello gratis Rimani in linea con gli obiettivi che ti sei prefissato per una riunione con il modello di programma ClickUp

b. Gestione strutturata delle attività

Assegnare e gestire le attività utilizzando ClickUp

Le attività di ClickUp semplificano i follow-up post-riunione convertendo istantaneamente i punti di discussione in attività attuabili con scadenze e assegnatari chiari.

L'automazione delle attività garantisce che gli elementi dell'azione non vengano mai trascurati

Gli strumenti di definizione delle priorità aiutano i team a concentrarsi sui passaggi successivi più critici

Il monitoraggio in tempo reale tiene informati gli interessati sullo stato del progetto

Hai bisogno di un programma più formale? Il modello di programma per riunioni ClickUp Bacheca e il modello per riunioni ClickUp consentono di strutturare le riunioni ricorrenti e quelle a livello dirigenziale.

📖 Leggi di più: I migliori strumenti software per la gestione delle attività per migliorare i flussi di lavoro

c. Documentazione centralizzata delle riunioni

Crea i tuoi documenti di conoscenza con ClickUp Docs

Con ClickUp Docs, i team possono acquisire note delle riunioni in tempo reale, monitorare le decisioni e collaborare su programmi condivisi senza passare da una piattaforma all'altra.

La collaborazione in tempo reale garantisce che le note delle riunioni siano sempre aggiornate

Il monitoraggio della cronologia delle versioni impedisce la perdita di modifiche importanti

Il collegamento semplice dei documenti consente di collegare i verbali delle riunioni alle attività e alle dashboard pertinenti

d. Monitoraggio delle azioni e reportistica

Rimani in linea con i tuoi obiettivi grazie a sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato utilizzando ClickUp Obiettivi

ClickUp garantisce che ogni riunione porti a risultati, grazie alle funzionalità/funzioni di monitoraggio degli obiettivi e reportistica integrate nella piattaforma.

Limiti di ClickUp

Lo strumento ha una curva di apprendimento ripida in quanto offre numerose funzionalità/funzioni, che potrebbero richiedere tempo ai nuovi utenti per essere esplorate

Le funzionalità/funzioni per prendere appunti basate sull'IA sono disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 dollari al mese per utente

Enterprise : Contatto per i prezzi

clickUp AI Notetaker*: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento a partire da 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : ⭐ 4. 7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: ⭐ 4. 6/5 (oltre 4.400 recensioni)

ClickUp ci ha aiutato a centralizzare le nostre risorse, la comunicazione e il project management, rendendoci due volte, se non tre volte, più efficienti.

ClickUp ci ha aiutato a centralizzare le nostre risorse, la comunicazione e il project management, rendendoci due volte, se non tre, più efficienti.

2. Fellow (Il migliore per programmi di riunioni collaborative e feedback in tempo reale)

di Fellow

Fellow fornisce un modo strutturato per pianificare, gestire e documentare le riunioni, assicurando al contempo che gli elementi di azione siano assegnati e monitorati. Invece di destreggiarsi tra note sparse, i team possono collaborare sui programmi delle riunioni, prendere appunti in tempo reale e condividere i follow-up in un unico spazio.

Altre funzionalità/funzioni migliori

I team possono creare programmi di riunione collaborativi aggiungendo punti di discussione prima, durante e dopo le riunioni

I verbali delle riunioni, che contengono informazioni utili per l'azione, monitorano automaticamente i punti chiave e assegnano attività per garantire che i follow-up vengano effettuati

Grazie agli strumenti di feedback in tempo reale, i membri del team possono fornire input strutturati direttamente dall'interfaccia della riunione

I modelli di riunione ricorrenti semplificano la pianificazione di sincronizzazioni settimanali, incontri individuali e aggiornamenti di progetto

La piattaforma si integra con Slack, Microsoft Teams e Asana, facilitando la sincronizzazione dei flussi di lavoro tra i vari strumenti

Altri limiti

Nessuna videoconferenza integrata; richiede l'integrazione con piattaforme di terze parti

Alcune funzionalità/funzioni avanzate sono bloccate dietro piani a pagamento

Prezzi colleghi

Gratis : piano base con funzionalità/funzioni limitate

Pro : 6 $/utente al mese

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni dei colleghi

G2 : ⭐ 4. 7/5 (2000+ recensioni)

Capterra: ⭐ 4. 9/5

📖 Leggi anche: Come organizzare riunioni di progetto efficaci?

3. OneNote (il migliore per prendere appunti digitali e organizzare riunioni)

tramite OneNote

OneNote è un software per prendere appunti digitali che aiuta i team e i singoli individui a organizzare le note delle riunioni, gli elementi di azione e le sessioni di brainstorming in un'area di lavoro flessibile e a modulo libero. A differenza dei tradizionali software per il programma delle riunioni, offre una tela bianca per catturare idee, incorporare contenuti multimediali e strutturare le note come preferisci.

Le migliori funzionalità di OneNote

App flessibile per prendere appunti digitali durante le riunioni, per gli elenchi delle cose da fare e le sessioni di brainstorming

Le funzioni di tag e ricerca aiutano i team a individuare rapidamente le note delle riunioni passate e gli elementi di azione

Assistenza per annotare a mano il contenuto delle riunioni e abbozzare idee

La collaborazione in tempo reale consente a più utenti di modificare e aggiungere note contemporaneamente

La perfetta integrazione con Microsoft 365 garantisce la sincronizzazione delle note delle riunioni con Outlook, Teams e altre app Microsoft

Limiti di OneNote

Nessun modello integrato per l'agenda delle riunioni, che richiede una strutturazione manuale

I grandi notebook con più collaboratori possono riscontrare ritardi nella sincronizzazione

OneNote Prezzi:

versione gratis*: include funzionalità/funzioni base per prendere appunti con sincronizzazione cloud

*microsoft 365 Personal: 9,99 $ al mese per utente

microsoft 365 Family*: 12,99 $/mese

Valutazioni di OneNote

G2 : ⭐ 4. 5/5 (1.800+ recensioni)

Capterra: ⭐ 4. 6/5 (1.800+ recensioni)

La cosa fantastica è che invia automaticamente gli aggiornamenti al cloud se hai effettuato l'accesso al tuo account Microsoft. In questo modo è molto facile eseguire il backup del tuo lavoro.

La cosa fantastica è che invia automaticamente gli aggiornamenti al cloud se hai effettuato l'accesso al tuo account Microsoft. In questo modo è molto facile eseguire il backup del tuo lavoro.

tramite GoTo Meeting

GoTo Meeting è una soluzione di videoconferenza e riunione online progettata per le aziende che necessitano di una collaborazione virtuale senza interruzioni. Offre strumenti integrati per il programma delle riunioni, trascrizione in tempo reale e riepiloghi/riassunti basati sull'IA, che lo rendono una valida opzione per i team che organizzano frequenti riunioni a distanza.

Le migliori funzionalità/funzioni di GoTo Meeting

Gli strumenti integrati per l'agenda delle riunioni aiutano i team a strutturare le discussioni prima, durante e dopo le chiamate

Trascrizione e riepilogo/riassunto basati su IA per acquisire automaticamente le note delle riunioni e gli elementi chiave delle azioni

La registrazione delle riunioni con un solo clic consente ai team di rivedere le discussioni in qualsiasi momento

Per una programmazione fluida, la perfetta integrazione del calendario prevede la sincronizzazione con Outlook, Google Calendar e Microsoft 365

La crittografia end-to-end garantisce sicurezza e privacy nelle riunioni aziendali

Limiti di GoTo Meeting

Nessuna funzionalità/funzione integrata per la gestione delle attività: gli utenti devono integrarla con app di terze parti per i follow-up

Sono necessari piani di livello superiore per analisi avanzate e riepiloghi/riassunti delle riunioni generati dall'IA

Prezzi di GoTo Meeting

Professionale : 12 $/utente al mese

Aziendale : 16 $/utente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni di GoTo Meeting

G2 : ⭐ 4. 2/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: ⭐ 4. 4/5 (oltre 11.000 recensioni)

L'interfaccia utente intuitiva aiuta nella gestione di più riunioni. Audio e video sono chiari e la piattaforma funziona alla grande sia su PC che su Mac.

L'interfaccia utente intuitiva aiuta nella gestione di più riunioni. Audio e video sono chiari e la piattaforma funziona alla grande sia su PC che su Mac.

5. Spinach AI (la migliore per riepiloghi/riassunti delle riunioni e monitoraggio delle azioni basati sull'IA)

tramite Spinach IA

Spinach AI è un assistente per riunioni basato sull'IA progettato per migliorare la produttività del team attraverso l'automazione della presa di note, il riepilogo delle discussioni e il monitoraggio degli elementi di azione. Ideale per i team che desiderano approfondimenti sulle riunioni generati dall'IA in tempo reale, Spinach AI mantiene le riunioni organizzate e garantisce che nessun dettaglio critico vada perso.

Spinach IA migliori funzionalità/funzioni

I riepiloghi delle riunioni basati sull'IA generano riassunti concisi con punti d'azione chiave

La presa automatica di note garantisce che le discussioni e le decisioni siano registrate senza lavoro manuale richiesto

Il monitoraggio e il follow-up delle attività aiutano i team a mantenere la responsabilità assegnando e monitorando gli elementi dell'azione

La trascrizione in tempo reale delle riunioni fornisce registrazioni accurate e ricercabili per una migliore documentazione

La perfetta integrazione con Slack, Zoom, Google Meet e gli strumenti di project management semplifica i flussi di lavoro

📖 Leggi anche: Come utilizzare l'IA per le note delle riunioni?

Spinach I limiti dell'IA

Non dispone di modelli di programma integrati, per cui i team devono creare manualmente programmi strutturati

Alcune funzionalità/funzioni avanzate di IA sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Spinach Prezzi IA

Starter : Gratis

Pro : 2,90 $ per ora di riunione

Business : 19 dollari al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni di Spinach IA

G2 : ⭐ 4. 8/5

Capterra: Non disponibile

📖 Leggi di più: Come organizzare riunioni produttive e ottimizzare l'efficienza del team

6. Intervallo (Ideale per check-in strutturati e allineamento del team)

via Intervallo

Range è uno strumento di collaborazione e gestione delle riunioni che aiuta i team a rimanere allineati con check-in strutturati, programmi di riunione condivisi e aggiornamenti automatici sullo stato. Progettato per team remoti e ibridi, semplifica le riunioni promuovendo la trasparenza e la responsabilità, mantenendo al contempo le discussioni in carreggiata.

Intervallo migliori funzionalità/funzioni

I check-in strutturati aiutano i team nella condivisione asincrona degli aggiornamenti prima delle riunioni

I programmi per riunioni collaborative assicurano che i team arrivino preparati con chiari punti di discussione

Il monitoraggio delle note delle riunioni e degli elementi di azione aiuta i team a cogliere gli elementi chiave e i follow-up

Le riflessioni integrate e il monitoraggio dell'umore del team aumentano il coinvolgimento e favoriscono un ambiente di lavoro di supporto

Perfetta integrazione con Slack, Google Calendar e gli strumenti di project management

Limiti dell'intervallo

Non dispone di videoconferenza integrata, richiede integrazioni di terze parti

Alcune funzionalità/funzioni avanzate di reportistica sono disponibili solo su piani a pagamento

Prezzi a intervalli

Gratis : per 12 utenti

Standard : 8 $/utente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni dell'intervallo

G2 : ⭐ 4. 6/5 (70+ recensioni)

Capterra: ⭐ 4. 7/5

7. MeetingKing (il migliore per la documentazione strutturata delle riunioni e i follow-up)

via Meeting King

MeetingKing è un software per la gestione di programmi e verbali di riunioni, progettato per aiutare i team a creare programmi strutturati, prendere appunti dettagliati e monitorare gli elementi di azione senza sforzo. Semplifica la preparazione e il follow-up delle riunioni offrendo strumenti di documentazione automatizzati, assegnazione delle attività e archivi ricercabili per le riunioni passate.

MeetingKing: le migliori funzionalità/funzioni

I modelli di programma integrati semplificano la preparazione delle riunioni grazie a formati pre-strutturati

L'assegnazione delle attività e i follow-up assicurano che gli elementi dell'azione non vadano persi

La generazione automatica dei verbali delle riunioni cattura i punti chiave della discussione e le decisioni

L'archivio delle riunioni e la funzione di ricerca consentono ai team di accedere facilmente alle discussioni passate

Perfetta integrazione con Google Calendar, Outlook e strumenti di gestione delle attività

Limiti di MeetingKing

Nessuna funzionalità/funzione di videoconferenza nativa, che richiede piattaforme esterne per le riunioni virtuali

Opzioni di personalizzazione dei programmi delle riunioni limitate rispetto ad altre soluzioni

Prezzi di MeetingKing

Basic : Gratis

Pro : 9,95 $/utente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni di MeetingKing

G2 : Non disponibile

Capterra: Non disponibile

📖 Leggi anche: Come organizzare riunioni efficaci per ottenere il massimo impatto?

8. Programma (Ideale per prendere appunti con organizzazione basata su sequenza)

tramite Programma

Programma è un'app per prendere appunti basata su una sequenza temporale, progettata per i professionisti che hanno bisogno di organizzare in modo strutturato le note delle riunioni, gli ordini del giorno e la documentazione dei progetti.

A differenza dei tradizionali software per la gestione dell'agenda delle riunioni, Programma si concentra sulla presa di appunti contestualizzata, consentendo agli utenti di collegare senza sforzo le discussioni delle riunioni con eventi passati e futuri.

Le migliori funzionalità/funzioni del programma

L'organizzazione delle note basata su una sequenza mantiene le discussioni delle riunioni strutturate e accessibili

I tag e gli strumenti di categorizzazione facilitano il filtraggio e la ricerca delle note pertinenti

Il supporto Markdown consente ai team di formattare rapidamente le note e i programmi delle riunioni

la sincronizzazione iCloud garantisce l'accessibilità delle note delle riunioni su tutti i dispositivi Apple

Per una migliore programmazione, perfetta integrazione con Apple Calendario e Promemoria

Limiti del programma

Non offre la collaborazione in tempo reale, il che lo rende meno ideale per la gestione delle riunioni basate sui team

Nessuna versione per Windows o Android, il che limita l'accessibilità per gli utenti non Apple

Prezzi Programma

Free Forever: accesso a tutte le funzionalità/funzioni di base per prendere appunti e Sequenza

Valutazioni dei programmi

G2 : Non disponibile

Capterra: Non disponibile

⚡ Archivio modelli: Modelli di programma per riunioni commerciali di grande impatto per ottenere esiti positivi per il team

9. Lucid Meetings (il migliore per riunioni strutturate e guidate dai processi)

di Lucid Meetings

Lucid Meetings è una piattaforma di gestione delle riunioni progettata per i team che richiedono riunioni strutturate e guidate da processi con programmi chiari, follow-up automatizzati e monitoraggio integrato delle decisioni.

Offre un quadro completo per garantire che le riunioni siano efficaci, ripetibili e ben documentate.

Le migliori funzionalità di Lucid Meetings

I modelli di riunione integrati aiutano i team a creare programmi strutturati su misura per diversi tipi di riunione

I follow-up automatizzati assicurano che gli elementi e le decisioni siano acquisiti e assegnati

Gli strumenti di monitoraggio delle decisioni documentano gli accordi e ottimizzano l'allineamento del team

Perfetta integrazione con Slack, Microsoft Teams e Google Calendar per la pianificazione e la collaborazione

Reportistica avanzata e approfondimenti per analizzare l'efficacia delle riunioni e migliorare i processi

Riunioni Lucid Limiti

L'interfaccia può sembrare complessa per i nuovi utenti a causa dell'approccio strutturato

Funzionalità/funzioni basate sull'IA limitate rispetto ad altre soluzioni per la gestione delle riunioni

Prezzi di Lucid Meetings

*versione di prova gratis

Team: 12,50 $/utente al mese

Business: 249 dollari al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni di Lucid Meetings

G2 : Non disponibile

Capterra: Non disponibile

Aiuta a fare ordine con le date delle riunioni e lavora come segretario virtuale

Aiuta a fare ordine con le date delle riunioni e lavora come segretaria virtuale

10. Avoma (il migliore per le informazioni sulle riunioni basate sull'IA e la presa di appunti)

tramite Avoma

Avoma è un assistente per riunioni basato sull'IA, progettato per aiutare i team ad automatizzare la presa di note, riepilogare/riassumere le discussioni ed estrarre informazioni chiave. Semplifica la documentazione delle riunioni, facilitando l'acquisizione di dettagli importanti e il monitoraggio degli elementi di azione senza lavoro manuale richiesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Trascrizione e riepiloghi basati su IA che acquisiscono automaticamente note delle riunioni, punti chiave e elementi di azione

La collaborazione in tempo reale consente ai team di evidenziare, commentare e modificare insieme le note delle riunioni

L'analisi delle riunioni fornisce informazioni sul tempo di parola dei relatori, sul coinvolgimento e sulle tendenze

Le integrazioni CRM e calendario sincronizzano le riunioni con piattaforme come HubSpot, Salesforce e Google Calendar

Il monitoraggio automatizzato degli elementi da trattare garantisce l'assegnazione e il monitoraggio dei follow-up senza soluzione di continuità

Limiti di Avoma

Le trascrizioni generate dall'IA potrebbero richiedere modifiche manuali per garantire la massima accuratezza

Alcune funzionalità/funzioni di analisi avanzate sono disponibili solo su piani di livello superiore

Prezzi Avoma

AI Meeting Assistant : 29 dollari/utente al mese

Intelligenza della conversazione : 69 $/utente al mese

Revenue Intelligence: 99 $/utente al mese

Valutazioni Avoma

G2: ⭐ 4. 6/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: Non disponibile

Apprezzo il modo in cui i riepiloghi generati dall'IA di Avoma catturano tutti i punti significativi, permettendomi di concentrarmi sulla conversazione piuttosto che prendere appunti.

Apprezzo il modo in cui i riepiloghi generati dall'IA di Avoma catturano tutti i punti significativi, permettendomi di concentrarmi sulla conversazione piuttosto che prendere appunti.

Ottimizza le tue riunioni con il miglior software per la gestione dei programmi delle riunioni

Le riunioni non devono essere improduttive. Il giusto software per la gestione dei programmi delle riunioni ti aiuta a organizzare le discussioni, a catturare gli elementi chiave e a monitorare gli elementi di azione, in modo che il tuo team passi meno tempo in riunioni inefficaci e più tempo nell'esecuzione dei piani.

Dagli assistenti basati sull'IA come ClickUp e Spinach AI agli strumenti per la gestione strutturata delle riunioni come Lucid Meetings, c'è una piattaforma per ogni esigenza del team. Che tu abbia bisogno di programmi collaborativi, di riepiloghi automatici o di integrazioni perfette, lo strumento giusto garantisce che ogni riunione aggiunga valore.

Pronto a organizzare riunioni migliori? Iscriviti a ClickUp e ottimizza la pianificazione dell'agenda, il monitoraggio delle azioni e la collaborazione del team!