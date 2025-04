Come creare un agente IA con ChatGPT per soluzioni personalizzate

Oggi la gestione dei progetti sembra un ciclo infinito di scadenze, email e follow-up. Anche con più strumenti di gestione delle attività, i team spesso eseguono il monitoraggio degli aggiornamenti, la compilazione di report e la ricerca di informazioni manualmente, lasciando poco spazio al lavoro vero e proprio.

Non sorprende che l'IA stia cambiando rapidamente questo aspetto.

Un sondaggio di Capgemini ha rilevato che l'82% delle organizzazioni ha in programma di integrare agenti di IA entro i prossimi tre anni, affidando loro attività come la generazione di email, il codice e l'analisi dei dati.

Per coloro che hanno fatto il passaggio, l'impatto è evidente: gli aggiornamenti sono automatizzati, la generazione dei report richiede pochi secondi e le riunioni vengono immediatamente riepilogate. Invece di perdersi nei dettagli, i team possono concentrarsi su decisioni di alto valore e lasciare che l'IA gestisca il lavoro banale.

Vuoi sapere come gli agenti IA possono trasformare il tuo flusso di lavoro? In questo post del blog, analizzeremo tutto ciò che devi sapere su come costruire un agente IA con ChatGPT attraverso una guida passo dopo passo.

Ma se vuoi provare un'alternativa molto più interessante, già pronta e sensibile al contesto, un agente di IA di ClickUp, resta con noi fino alla fine!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi La creazione di un agente IA con ChatGPT può aumentare notevolmente la produttività grazie all'automazione delle attività ripetitive e al miglioramento dell'efficienza del flusso di lavoro

Gli agenti IA sono entità software autonome che percepiscono l'ambiente circostante, elaborano informazioni e svolgono attività senza un costante input umano

Si basano su tecniche di IA come l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale per prendere decisioni e interagire con gli utenti

GPT-4 svolge un ruolo cruciale nel potenziamento degli agenti IA, consentendo risposte contestualizzate, ritenzione della memoria e risoluzione di problemi complessi

Per sviluppare un agente IA con ChatGPT, segui questi passaggi: Definisci lo scopo del tuo agente Seleziona uno stack tecnologico adatto per lo sviluppo, il test e la distribuzione Configura il modello di IA in base al tuo scopo e alle tue applicazioni Addestra il modello con dati personalizzati Sviluppa un'interfaccia utente Esegui test e ottimizzazione Distribuisci e monitora l'agente

Definisci lo scopo del tuo agente

Selezionare uno stack tecnologico adatto per lo sviluppo, il collaudo e la distribuzione

Configurare il modello di IA in base allo scopo e alle applicazioni

Addestrare il modello con dati personalizzati

Sviluppare un'interfaccia utente

Esegui test e ottimizzazione

Distribuire e monitorare l'agente

La creazione di agenti personalizzati con ChatGPT consente alle aziende di creare una soluzione conveniente che comprenda i loro flussi di lavoro specifici e possa automatizzare le attività, generare report istantanei e gestire in modo efficiente le interazioni con i clienti

ClickUp offre un'alternativa basata sull'IA chiamata ClickUp Brain, che automatizza i flussi di lavoro, organizza le conoscenze e fornisce informazioni in tempo reale, eliminando la necessità di uno sviluppo personalizzato

ClickUp Brain migliora la produttività integrando automazioni basate su IA sensibili al contesto e la ricerca direttamente nell'area di lavoro Definisci lo scopo del tuo agente

Selezionare uno stack tecnologico adatto per lo sviluppo, il collaudo e la distribuzione

Configurare il modello di IA in base allo scopo e alle applicazioni

Addestrare il modello con dati personalizzati

Sviluppare un'interfaccia utente

Esegui test e ottimizzazione

Distribuire e monitorare l'agente

Cosa sono gli agenti di IA e come funzionano?

Gli agenti IA sono entità software in grado di percepire l'ambiente circostante, elaborare informazioni e intraprendere azioni autonome per raggiungere obiettivi specifici. Utilizzano tecniche di intelligenza artificiale come l'apprendimento automatico, l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e l'apprendimento per rinforzo per prendere decisioni e interagire con utenti, sistemi o altri agenti.

La funzione principale di un agente IA è l'automazione delle attività ripetitive, che ti permette di concentrarti su un lavoro più strategico.

📌 Esempio: Prendiamo un assistente delle risorse umane basato sull'IA, per istanza. Invece di limitarsi a elencare le offerte di lavoro, gli agenti IA automatizzano le assunzioni selezionando i curriculum, programmando i colloqui e rispondendo alle domande frequenti dei candidati.

Da cosa dipende il lavoro degli agenti IA?

Il meccanismo di lavoro degli agenti IA si basa su quattro componenti chiave:

Percezione e comprensione : elaborano input come testo, voce o dati utilizzando la PNL e l'apprendimento automatico

Processo decisionale : valutano più opzioni in base a dati in tempo reale e selezionano l'azione più efficace

Esecuzione autonoma : gestiscono attività come rispondere a query, analizzare report o generare contenuti

*apprendimento continuo: imparano dalle tue interazioni passate, diventando più intelligenti ed efficienti nel tempo

Ma da dove prendono gli agenti IA questo livello di intelligenza?

Il ruolo di GPT-4 nello sviluppo di agenti di IA

Gli agenti di IA raggiungono la loro intelligenza attraverso una combinazione di deep learning, reti neurali e set di dati massicci, ma al centro di molti di questi sistemi ci sono i GPT (Generative Pre-trained Transformers).

I GPT vengono addestrati su grandi quantità di dati testuali provenienti da libri, articoli, siti web e altro ancora. Questo li aiuta a costruire una comprensione di base del linguaggio, della logica e del contesto. Questa fase di pre-addestramento fornisce agli agenti IA la loro intelligenza di base, consentendo loro di riconoscere modelli e fare previsioni informate.

L'innovazione chiave è il meccanismo di auto-attenzione, che aiuta l'IA a determinare quali parole in una frase (o tra le frasi) sono più rilevanti l'una per l'altra. Questo rende le risposte più coerenti e contestualmente consapevoli.

Ecco perché GPT-4 è la spina dorsale dell'intelligenza degli agenti IA e come alimenta i casi d'uso di ChatGPT nelle applicazioni del mondo reale:

1. GPT-4 fornisce risposte contestualizzate

Grazie all'IA generativa, GPT-4 è in grado di cogliere il contesto, il tono e l'intento, rendendo le interazioni naturali. Che si tratti di rispondere a query complesse o di riepilogare/riassumere reportistiche lunghe, GPT-4 assicura che le conversazioni abbiano un flusso fluido.

📌 Esempio: Uno dei casi d'uso dell'IA di maggiore impatto è nell'istruzione. Il tutor di IA di Khan Academy, Khanmigo, utilizza GPT-4 per fornire agli studenti esperienze di apprendimento personalizzate e contestualizzate.

2. GPT-4 ricorda ciò che dici

A differenza dei modelli precedenti, GPT-4 ricorda le interazioni passate e future nelle conversazioni più lunghe, quindi non è necessario ripetersi. Questo rende gli agenti IA più utili per i progetti in corso, il supporto clienti o qualsiasi cosa che richieda follow-up.

📌 Esempio: un cliente contatta un agente del supporto di Shopify basato su IA per un problema relativo a un ordine. Una settimana dopo, torna con una domanda di follow-up e l'IA ricorda la conversazione precedente senza bisogno di ripetere i dettagli.

3. GPT-4 è ottimo per risolvere problemi complessi

GPT-4 è più bravo nel ragionamento logico e nella risoluzione dei problemi rispetto ai suoi predecessori. Gli agenti IA che sfruttano GPT-4 possono analizzare scenari complessi, scomporre i problemi e fornire risposte strutturate e ben ponderate.

Come risultato, gli agenti IA basati su GPT-4 guidano il commercio conversazionale con esperienze di acquisto personalizzate, automatizzano i processi commerciali e forniscono un supporto clienti istantaneo.

📌 Esempio: l'assistente per lo shopping basato sull'IA di Amazon aiuta i clienti a trovare abiti in base alle loro preferenze, rendendo lo shopping online più interattivo.

🔍 Lo sapevi? OpenAI e altri provider offrono GPT-4 come API, consentendo agli sviluppatori di integrarlo in agenti IA per varie applicazioni: chatbot, assistenti virtuali, strumenti di automazione e altro ancora. Ciò consente alle aziende di creare soluzioni IA personalizzate senza dover addestrare i propri modelli da zero.

Perché creare un agente IA con ChatGPT?

Creare un agente IA personalizzato con ChatGPT significa avere un assistente che parla la tua lingua e comprende i tuoi flussi di lavoro.

Ecco perché creare un agente IA con ChatGPT può esserti utile:

1. IA personalizzata che lavora a modo tuo

Con ChatGPT, puoi creare un agente IA che comprende il tuo business e gestisce le attività in base alle tue esigenze. Questo agente funziona come un agente basato sulla conoscenza, utilizzando il ragionamento logico per fornire risposte e soluzioni accurate.

Inoltre, l'agente può rispondere alle domande dei clienti, qualificare i lead, assistere nell'onboarding o gestire i ticket di supporto come un vero membro del team. Sei tu a decidere il tono, il livello di dettaglio e la fonte delle informazioni, assicurandoti che siano in linea con il tuo marchio e i tuoi processi.

💡 Suggerimento: prima di creare il tuo agente ChatGPT, crea un documento persona con risposte ideali, argomenti da evitare e da cinque a sette conversazioni campione. Condividilo presto con il tuo team per evitare modifiche infinite. Questo semplice passaggio può ridurre i tempi di sviluppo del 30-40%!

2. Automazioni convenienti

Gli agenti IA alleggeriscono il lavoro dei team umani e riducono i costi operativi. Inoltre, ChatGPT può destreggiarsi in migliaia di conversazioni contemporaneamente con gli agenti LLM , che combinano potenti modelli linguistici con pianificazione e memoria. Ciò significa che le aziende possono crescere senza preoccuparsi di sovraccaricare i loro team di supporto.

3. Da fare di più in meno tempo

A nessuno piace passare ore a svolgere attività da amministratore. È proprio questo il divario che un agente IA colma.

🦾 Automatizzare i flussi di lavoro → Basta assegnare manualmente le attività📊 Generare reportistica istantanea → L'IA riepiloga i dati in pochi secondi🎧 Gestire le interazioni con i clienti → Rispondere alle richieste in tempo reale

Vuoi sfruttare al meglio l'IA per la produttività quotidiana? Ecco alcune idee per iniziare👇🏽

4. Maggiore privacy e sicurezza dei dati

Gli strumenti di IA di terze parti implicano affidare i propri dati ad altri. Quando si costruisce la propria IA, si mantiene il controllo. In parole povere:

Decidere dove e come memorizzare i dati

Limitare l'accesso a team specifici

Garantire la conformità alle leggi sulla privacy ( GDPR HIPAA , ecc.).

📖 Lettura bonus: ChatGPT Cheat Sheet (con esempi prompt)

Come creare un agente di IA con ChatGPT

Non è necessario essere uno scienziato dei dati per creare un agente di IA con ChatGPT. Con una configurazione minima, si è subito pronti.

Ecco un'introduzione 👇

Passaggio 1: definire lo scopo dell'agente IA

Prima di immergerti nei tecnicismi, chiarisci cosa vuoi che faccia il tuo agente IA.

Chiediti: *quali attività specifiche gestirà il mio agente IA? (ad esempio, rispondere alle domande frequenti, elaborare ticket di supporto, visualizzare dati e riepilogare report, ecc.)

Chi ne farà maggiormente uso? (ad esempio, team del servizio clienti, rappresentanti commerciali, visitatori del sito web)

Che tipo di dati elaborerà? (ad esempio, richieste dei clienti, documenti interni, record CRM)

*come dovrebbe comunicare? (ad esempio, chat dal vivo, assistente vocale, automazione delle email)

Una volta definito lo scopo, si può passare alla configurazione tecnica.

Passaggio 2: scegli il tuo stack tecnologico

ChatGPT non si limita a potenziare il tuo agente di IA; ha bisogno di un solido stack tecnologico per funzionare senza intoppi. La giusta combinazione di tecnologie determinerà la qualità dei risultati.

Ecco cosa devi considerare:

*programmazione: Python (ottimo per IA/ML)

Modello NLP: GPT-4 per risposte intelligenti

Hosting: basato su cloud (AWS, Azure, Google Cloud) o self-hosted

*framework: LangChain, API OpenAI, FastAPI per interfacce basate sul web

Database: PostgreSQL o MongoDB

*integrazioni: Zapier, API ClickUp per un flusso di lavoro senza interruzioni

Passaggio 3: imposta il tuo modello di IA con ChatGPT

Ora è il momento di configurare il tuo modello di IA. Devi accedere all'API di OpenAI e mettere a punto il modello in base al tuo caso d'uso. Inoltre, decidi il tono, imposta i limiti di risposta e implementa le chiamate API.

📌 Esempio: import openai response = openai. ChatCompletion. create(model="gpt-4″,messages=[{"role": "utente", "contenuto": "Che tempo fa oggi?"}]) print(response["choices"][0]["message"]["content"])

Ciò consente al tuo agente IA di iniziare a generare risposte in base all'input dell'utente.

Passaggio 4: addestrare l'IA con dati personalizzati

Di base, ChatGPT sa molte cose. Ma non conosce il tuo business. Per rendere utile il tuo agente IA, dovrai addestrarlo con dati specifici del tuo settore e dei tuoi flussi di lavoro.

Da dove attingere i dati di addestramento?

📝 Base di conoscenza interna: domande frequenti, procedure operative standard e documenti di aiuto💬 Registri delle chat passate: conversazioni reali con i clienti (se disponibili)🧑🏻‍💻 CRM o sistema di ticketing: ticket di supporto, richieste dei clienti e risoluzioni

Più dati pertinenti inserisci in ChatGPT, più intelligente e preciso diventa il tuo agente IA.

🔍 Lo sapevi? GPT-2 ha imparato da 40 miliardi di token di testo provenienti da oltre 8 milioni di pagine web, tutte provenienti da post di Reddit che hanno ottenuto almeno tre voti positivi! In sostanza, se le persone hanno trovato un post abbastanza interessante da votare, c'è la possibilità che abbia contribuito ad addestrare l'IA che stai usando oggi.

Passaggio 5: Creare l'interfaccia IA

Il tuo agente IA è efficace solo quanto il modo in cui le persone interagiscono con esso. Un'interfaccia goffa? Frustrante. Una fluida e intuitiva? Rivoluzionaria.

Ecco come si può impostare:

💬 Chatbot: aggiungilo a Slack, Teams o al tuo sito web per conversazioni istantanee📞 Assistente vocale: collegalo a Twilio per il supporto telefonico📧 Email IA: automatizza le risposte tramite Gmail o Outlook

Scegli l'interfaccia giusta in base al coinvolgimento dell'utente e avrai un'IA con cui interagire in modo naturale.

🧠 Curiosità: i moderni agenti di IA utilizzano l'apprendimento per rinforzo (come RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback) per perfezionare le loro risposte. Imparano dalle interazioni con gli utenti, ottimizzando la precisione, la pertinenza e il coinvolgimento.

Passaggio 6: testare e ottimizzare l'agente IA

Una volta creato l'agente IA, è necessario testarne e perfezionarne le risposte ad attività specifiche.

Ecco una lista di controllo per i test di cui avresti bisogno 👇

Prova Cosa controllare Perché è importante Test unitari Verifica delle risposte API Garantisce un recupero accurato dei dati Test utente Raccogliere feedback reali dagli utenti Migliora l'esperienza e la precisione Gestione degli errori Testare il recupero dell'IA dai guasti Previene anomalie e confusione Controllo delle prestazioni Ottimizzare velocità e tempo di risposta Mantiene le interazioni fluide

Passaggio 8: distribuzione e monitoraggio

È ora di implementare il tuo agente IA nei due scenari del mondo reale. A seconda del tuo caso d'uso, puoi:

Ospitalo su AWS/GCP per applicazioni su larga scala

Implementalo come strumento SaaS per le interazioni con i clienti

È inoltre necessario monitorare continuamente il proprio agente IA. In altre parole:

Analizzare il feedback e migliorare le risposte dell'IA

Aggiornare regolarmente i dati di addestramento

Aggiungere nuove funzionalità/funzioni in base alle esigenze dell'utente

Continua a migliorare le prestazioni del tuo agente IA in base al feedback per renderlo più intelligente, più veloce e più utile.

Per saperne di più: Le migliori app di IA per ottimizzare i flussi di lavoro

Come personalizzare ChatGPT per il proprio agente IA

Quindi, hai creato un agente IA utilizzando ChatGPT: fantastico! Ma un'IA generica è come uno stagista al primo giorno di lavoro. Conosce le basi, ma ha bisogno di formazione per essere utile. Per farla lavorare a modo tuo, personalizza il principio di funzionamento di ChatGPT. Ecco un tutorial passo dopo passo:

1. Ottimizza ChatGPT per il tuo caso d'uso

ChatGPT è addestrato sulla conoscenza generale, ma la tua IA ha bisogno di competenze specifiche del settore.

Addestralo con i tuoi dati : carica le query dei clienti, le procedure operative standard e le interazioni passate per migliorare la precisione

Perfeziona le risposte: utilizza l'API di messa a punto di OpenAI per allineare l'IA alle tue esigenze aziendali

Inoltre, collegalo alla documentazione interna, alle knowledge base o ai dati in tempo reale tramite API per mantenere le risposte accurate e in linea con il tuo business.

2. Migliorare le risposte con l'ingegneria dei prompt

A volte, prompt migliori significano risposte migliori. Quando si utilizzano prompt di sistema efficaci, è possibile guidare l'IA a generare risposte più pertinenti. Ad esempio,

❌ "Parlami del reparto commerciale."

tramite ChatGPT

✅ "Elenco delle tre principali strategie commerciali B2B SaaS con esempi."

3. Imposta dei guardrail per tenere sotto controllo le risposte dell'IA

L'IA è intelligente ma non è perfetta. Può generare informazioni fuorvianti se non viene controllata. Imposta meccanismi di verifica dei fatti, controlli sulla lunghezza delle risposte e filtri di conformità per evitare risultati imprecisi o rischiosi.

4. Personalizzare l'IA in base ai ruoli degli utenti

L'IA dovrebbe adattarsi al suo pubblico. I clienti ricevono spiegazioni semplici, mentre i team interni ricevono informazioni dettagliate e preziose. Le risposte basate sul ruolo rendono le interazioni più utili e contestualizzate.

Puoi trasformare ChatGPT in un potente agente di IA che lavora davvero per te, perfezionando e integrando i dati giusti. Ma come promesso, c'è una soluzione ancora più interessante degli agenti ChatGPT, quindi continua a leggere.

Best practice nello sviluppo di agenti IA

Seguendo alcune best practice, le organizzazioni creano agenti IA personalizzati efficienti, intuitivi e responsabili.

Considerazioni chiave per la creazione di agenti IA

La creazione di agenti di IA richiede un equilibrio tra precisione tecnica e pianificazione strategica. Ecco i fattori essenziali da considerare:

1. Inizia con uno scopo chiaro

Gli agenti di IA sono più efficaci quando sono progettati con un obiettivo specifico in mente.

📌 Esempio: un provider sanitario che sta costruendo un agente IA dovrebbe decidere: È per la programmazione degli appuntamenti dei pazienti?

È un assistente di ricerca medica per i medici?

Ognuno richiede un approccio diverso, dati di addestramento e un diverso insieme di modelli di scienza dei dati e IA.

💡 Suggerimento: crea un "documento ad albero decisionale" prima di codificare il tuo agente IA. Identifica tutte le possibili intenzioni dell'utente e le azioni esatte del tuo agente per ogni scenario. Questa rappresentazione visiva aiuta a identificare precocemente potenziali vicoli ciechi e conversazioni circolari.

2. Scegliere il modello di IA e i dati di addestramento giusti

Non tutti i modelli di IA sono uguali. Un chatbot per il servizio clienti non ha bisogno dello stesso modello di un sistema di rilevamento delle frodi finanziarie basato sull'IA.

📌 Esempio: Un chatbot IA per la vendita al dettaglio dovrebbe essere addestrato sulle interazioni con il servizio clienti e sulle domande frequenti sui prodotti. Nel frattempo, un agente IA per la sicurezza informatica dovrebbe essere addestrato su modelli di comportamento fraudolento e dati storici sulle minacce.

3. Rendere l'IA sensibile al contesto

L'IA lavora meglio quando comprende il contesto di una conversazione. Dovrebbe estrarre informazioni in tempo reale dai database interni dei prodotti, dai sistemi CRM o dagli strumenti di project management per fornire risposte significative.

Garantire standard etici nell'implementazione di IA Agent

Un modello di IA che segue standard etici si basa sulla fiducia e sulla conformità. Detto questo, ecco alcuni standard etici a cui dovrebbe attenersi:

*trasparenza: gli utenti meritano di sapere come vengono prese le decisioni, quali dati vengono utilizzati e dove sono i limiti. Quando l'IA è trasparente, crea fiducia e aiuta le persone a fare scelte informate su come interagire con essa

Approccio incentrato sull'uomo : l'IA dovrebbe semplificare la vita, non sostituire il giudizio umano. Deve essere in linea con i valori umani fondamentali ed essere progettata tenendo presente il benessere delle persone

Equità e mitigazione dei pregiudizi : l'IA dovrebbe trattare tutti in modo equo (senza eccezioni). I pregiudizi nei dati possono portare a risultati ingiusti, quindi sono necessari controlli costanti e diversi set di formazione

Privacy e sicurezza dei dati: i dati personali sono personali per un motivo. L'IA dovrebbe raccogliere solo ciò che è necessario, mantenerli al sicuro e dare agli utenti il controllo sulle proprie informazioni

Limiti dell'utilizzo di ChatGPT come agente di IA

Sebbene ChatGPT sia un potente strumento di IA, presenta diversi limiti se utilizzato come agente di IA autonomo. In breve, questi includono:

❌ Nessuna memoria integrata per la conservazione del contesto

ChatGPT non può mantenere il contesto durante interazioni prolungate, a meno che non si creino livelli di memoria personalizzati. Ad esempio, se gli si chiede di riepilogare/riassumere le note di riunione di più sessioni, non ricorderà i riepiloghi passati a meno che non venga fornito esplicitamente il contesto.

❌ Capacità di esecuzione delle attività limitate

Sebbene ChatGPT possa generare contenuti e fornire consigli, non può eseguire direttamente azioni come inviare email, programmare riunioni o aggiornare lo stato delle attività senza integrazioni esterne.

❌ Possibilità di risposte imprecise

ChatGPT è stato spesso visto "allucinare", nel senso che a volte genera risposte fuorvianti, errate o senza senso, in particolare in campi complessi o tecnici.

📖 Lettura bonus: L'IA sul posto di lavoro

Usa ClickUp come alternativa a ChatGPT

Se stai cercando di costruire un agente di IA con ChatGPT, probabilmente sei interessato a rendere più efficienti i tuoi flussi di lavoro. Ma perché passare attraverso il fastidio di costruire qualcosa da zero o affrontare più agenti?

Entra in ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. ✅

Combina project management, knowledge management e chat in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione e dalla ricerca di IA di nuova generazione.

Il suo agente di IA, ClickUp Brain, è integrato direttamente nell'app ed è progettato per aiutare i team ad automatizzare i flussi di lavoro e ad accedere in tempo reale ai dati nel loro spazio di lavoro, senza bisogno di codificare o configurare attività complesse. Questo agente rende più fluida la gestione dei progetti agendo come un copilota intelligente, aiutando a stabilire le priorità delle attività, a generare contenuti e a riassumere le informazioni chiave.

Ottieni aggiornamenti in tempo reale sulle attività, dettagli sulle attività secondarie e altro ancora con ClickUp Brain

Ecco cosa intendiamo:

Ottieni rapidi riepiloghi delle tue attività di ClickUp Clip vocali e video in ClickUp e conversazioni per rimanere aggiornato senza leggere/visualizzare tutto

Scrivi più velocemente generando email, reportistica o idee di brainstorming con ClickUp

Concentrati sulle attività ad alto impatto in base alle scadenze e al carico di lavoro in base alle informazioni fornite dall'IA

Recuperare in pochi secondi le informazioni chiave di un progetto da attività, note e documenti

Come agente di IA, ClickUp Brain porta anche la potenza dell'automazione del linguaggio naturale nei flussi di lavoro. Invece di impostare manualmente condizioni complesse del tipo "se questo, allora quello", ClickUp Brain consente di automatizzare le attività semplicemente descrivendo ciò che serve in un inglese semplice.

📌 Ad esempio, invece di cliccare su più impostazioni, gli utenti possono digitare:

"Quando un'attività è contrassegnata come 'urgente', assegnatemela e avvisate il team."

ClickUp Brain comprende l'intento e imposta immediatamente l'automazione, senza bisogno di codice.

Costruisci automazioni personalizzate in linguaggio naturale utilizzando ClickUp Brain

Ma ClickUp non si ferma qui. Oltre all'automazione basata sull'IA, rende anche la comunicazione del team più semplice con ClickUp Chat. È il valore mancante di un puzzle per i team stanchi di saltare da un'app all'altra solo per stare al passo con le conversazioni di lavoro.

📮ClickUp Insight: il 60% dei lavoratori risponde ai messaggi istantanei entro 10 minuti, ma ogni interruzione costa fino a 23 minuti di tempo di concentrazione, creando un paradosso di produttività. Centralizzando tutte le conversazioni, le attività e i thread di chat all'interno dell'area di lavoro, ClickUp consente di evitare il passaggio da una piattaforma all'altra e ottenere le risposte rapide di cui si ha bisogno. Nessun contesto viene mai perso!

Invece di utilizzare strumenti separati per chattare e per il project management, ClickUp riunisce tutto sotto lo stesso tetto, in modo da poter parlare, pianificare e agire in un unico posto.

Mantieni connesse le conversazioni di lavoro e del team con ClickUp Chat

Ecco una panoramica di ClickUp Chat:

La conversazione diventa lavoro : basta con i momenti in cui si dice "Scriviamo questo compito". Basta trasformare qualsiasi messaggio in un'attività con un solo clic

Tutto rimane interconnesso : le conversazioni sono collegate automaticamente ad attività, documenti e altre discussioni, in modo da non perdere mai il contesto

Brain ti copre le spalle : Hai bisogno di una risposta rapida? ClickUp Brain può suggerire risposte, riepilogare/riassumere lunghi thread e persino creare automaticamente attività dalle conversazioni

Chiamate con risultati immediati: effettuate una chiamata vocale o videochiamata utilizzando SyncUps in Chat e l'agente IA di ClickUp genererà automaticamente riepiloghi/riassunti ed elementi di azione per voi

Ora, avere un'automazione basata sull'IA e chattare senza interruzioni è fantastico, ma cosa succede quando si è sommersi da documenti sparsi, attività sepolte e infiniti silos di conoscenza?

Invece di scavare tra vecchi messaggi o cliccare tra infinite cartelle, utilizza le funzionalità di AI Knowledge Manager di ClickUp per organizzare, recuperare e far emergere le informazioni giuste esattamente quando servono.

Trova le informazioni a portata di mano con ClickUp AI Knowledge Manager

A differenza dei tradizionali agenti di IA che rispondono passivamente ai prompt, ClickUp fornisce un hub di conoscenza centralizzato e basato sull'IA che organizza, aggiorna e recupera attivamente le informazioni sulla tua workstation.

Con esso, otterrai:

Strutturazione automatica dei contenuti : ClickUp categorizza e tagga le informazioni aziendali in modo intelligente, rendendo più facile trovare e utilizzare i dati quando necessario

Aggiornamenti delle conoscenze in tempo reale : Brain suggerisce miglioramenti e garantisce che i documenti rimangano accurati e aggiornati

Risposte contestuali: a differenza di ChatGPT, che richiede input ripetuti, ClickUp Brain recupera le risposte in base ai dati strutturati all'interno dell'area di lavoro

Dai un'occhiata a questa utile spiegazione su come costruire e mantenere la tua base di conoscenza sull'IA👇🏽

Mantenere il lavoro snello e contestuale con ClickUp Brain

Sicuramente, costruire un agente IA con ChatGPT sembra eccitante. Ma l'IA non serve solo a rispondere alle domande; serve a rendere il lavoro più intelligente, veloce e organizzato.

Con ChatGPT, ottieni un ottimo assistente IA. Ma con ClickUp Brain? Ottieni un'IA che comprende effettivamente il tuo flusso di lavoro. Non si limita a generare risposte, ma automatizza le attività, organizza le conoscenze e garantisce di avere le informazioni giuste esattamente quando servono.

Se stai cercando un modo più intelligente di lavorare, in cui l'IA ti aiuti a fare di più senza dover inserire costantemente il contesto, ClickUp Brain è la soluzione.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e trasforma il tuo modo di lavorare!