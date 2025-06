ClickUp vs Anytype: quale strumento di produttività è più adatto a te?

Alcune persone desiderano uno strumento di produttività che faccia tutto: attività, documenti, obiettivi e automazioni. Altre desiderano uno spazio pulito e privo di distrazioni per organizzare i propri pensieri.

Se non riesci a scegliere tra ClickUp e Anytype, questa differenza è la chiave.

ClickUp è ricco di funzionalità/funzioni per team e flussi di lavoro strutturati, mentre Anytype offre innanzitutto la possibilità di prendere appunti in locale.

Entrambi hanno i loro punti di forza, ma quale si adatta meglio al tuo flusso di lavoro? Scopriamolo! 👀

ClickUp vs Anytype a colpo d'occhio

Ecco una tabella di confronto rapido che evidenzia le funzionalità/funzioni chiave di ciascuno strumento:

Categoria funzionalità/funzioni ClickUp Anytype Offerta principale Piattaforma all-in-one per project management, collaborazione in team e creazione di documenti. Gestione delle conoscenze personali e collaborazione in team con particolare attenzione alla privacy e alla funzionalità offline-first. Gestione delle attività ✔️ Gestione avanzata delle attività con attività secondarie, dipendenze, priorità e viste multiple (Elenco, Bacheca, Gantt, Calendario). ✔️ Gestione delle attività di base con modelli e relazioni personalizzabili. Collaborazione sui documenti ✔️ Modifica dei documenti in tempo reale, collegamento delle attività ai documenti e creazione di contenuti assistita dall'IA. ✔️ Modifica di testo avanzata con collegamenti relazionali, accesso offline e crittografia end-to-end. Funzionalità IA ✔️ Agenti IA integrati insieme ad automazione delle attività basata su IA, analisi predittiva, notifiche intelligenti, generazione di contenuti e traduzione linguistica. ❌ Funzionalità/funzioni IA limitate; si concentra maggiormente sulla privacy degli utenti e sulla funzionalità offline. Comunicazione tra team ✔️ Chat in tempo reale integrata, commenti, menzioni e integrazioni con Slack e Microsoft Teams. ✔️ Funzionalità/funzioni di chat e collaborazione di base; integra strumenti esterni per una comunicazione avanzata. Personalizzazione e visualizzazioni ✔️ Flussi di lavoro altamente personalizzabili, dashboard e oltre 15 visualizzazioni dei progetti. ✔️ Modelli e relazioni personalizzabili; supporta varie viste come tabelle, bacheche e calendari. Integrazioni ✔️ Si integra con oltre 1.000 app di terze parti, tra cui Google Workspace, Slack, GitHub e Zoom. ✔️ Supporta integrazioni con strumenti esterni; tuttavia, l'intervallo è più limitato rispetto a ClickUp. Accesso offline Principalmente basato su cloud; funzionalità offline limitate. Completamente offline con crittografia end-to-end. Prezzi 💰 Offre un piano Free con funzionalità/funzioni essenziali; i piani a pagamento partono da $7/utente/mese per le funzionalità/funzioni IA 💰 Gratis e open source; funzionalità/funzioni premium opzionali disponibili. Ideale per Team e organizzazioni che necessitano di project management completo, collaborazione e automazione basata sull'IA. Singoli utenti e piccoli team che danno priorità alla privacy, all'accesso offline e alla gestione personalizzabile delle conoscenze.

Cos'è ClickUp?

Tieni traccia del lavoro in più reparti con ClickUp

Il lavoro oggi è frammentato. Il 60% del nostro tempo è dedicato alla condivisione, alla ricerca e all'aggiornamento delle informazioni su diversi strumenti. I nostri progetti, la documentazione e la comunicazione sono sparsi su strumenti scollegati che riducono la produttività.

ClickUp risolve questo problema con la sua app "tutto in uno" per il lavoro, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA per il lavoro più coesa al mondo.

Oggi, oltre 3 milioni di team utilizzano ClickUp per lavorare più velocemente con flussi di lavoro più efficienti, conoscenze centralizzate e una chat mirata che elimina le distrazioni e consente di usufruire della produttività organizzativa.

Funzionalità/funzioni di ClickUp

Dalle viste personalizzabili alle integrazioni e all'automazione, ClickUp è progettato per team e singoli utenti che desiderano massimizzare la collaborazione e l'efficienza in tempo reale.

Ecco alcune funzionalità/funzioni che lo rendono una scelta obbligata. 📂

Funzionalità/funzione n. 1: Documenti ClickUp

Scrivi, modifica e collabora con il tuo team in tempo reale utilizzando ClickUp Docs

Se hai mai dovuto destreggiarti tra più app solo per mantenere sincronizzati i tuoi appunti, le attività e i documenti, ClickUp Docs è la soluzione che fa per te. Si tratta di un'area di lavoro collaborativa in cui puoi creare, modificare e gestire documenti rimanendo connesso al tuo flusso di lavoro.

Un piano di lancio di un prodotto, ad esempio, può includere tutto in un unico documento: date chiave, strategie di marketing e attività assegnate come "Finalizzare le creatività pubblicitarie" o "Inviare il comunicato stampa". I comandi slash facilitano la formattazione del testo, l'inserimento di tabelle per il monitoraggio dei risultati finali e l'aggiunta di blocchi di codice per i dettagli tecnici.

Applica la formattazione di testo avanzata nei documenti ClickUp per note esteticamente gradevoli

E con funzionalità di collaborazione in tempo reale come @menzioni, commenti in linea e monitoraggio del cursore in tempo reale, tutti rimangono allineati senza uscire dall'app per prendere appunti.

💡 Suggerimento: aggiungi una struttura visiva alle tue note utilizzando intestazioni, divisori e blocchi di callout. L'evidenziazione con colori diversi può mettere in risalto i dettagli importanti, mentre le emoji aggiungono personalità e aiutano a scorrere rapidamente il testo. Combina questi elementi con elenchi puntati e liste di controllo per rendere le tue note esteticamente gradevoli e funzionali.

Funzionalità/funzione n. 2: ClickUp Brain

Chiedi a ClickUp Brain di riepilogare/riassumere qualsiasi documento desideri all'interno di ClickUp Docs

Se i documenti organizzano i tuoi pensieri, ClickUp Brain fa un passo avanti come assistente di lavoro basato sull'IA integrato direttamente nella tua area di lavoro. Comprende le tue attività, i tuoi documenti e i tuoi progetti, offrendoti accesso immediato alle informazioni necessarie.

Supponiamo che tu stia preparando una proposta di progetto per la riprogettazione di un sito web.

Mentre scrivi in un documento ClickUp, puoi inviare a ClickUp Brain il prompt "Riepiloga/riassumi l'ambito del nostro ultimo progetto per il sito web [Nome del client]" e ottenere immediatamente dettagli su sequenze, budget e risultati chiave. Può anche recuperare feedback precedenti dei client, termini contrattuali e metriche sulle prestazioni, così puoi concentrarti sulla stesura di una proposta ben informata senza perdere slancio.

Hai bisogno di un riepilogo veloce del progetto? ClickUp Brain può scansionare il tuo documento e generarne uno in pochi secondi. Vuoi aggiornare il tuo team? Può redigere un'email o un aggiornamento delle attività in base agli ultimi dettagli del progetto. Puoi persino utilizzare l'IA per prendere appunti e creare contenuti, tra cui perfezionare la tua scrittura e redigere report.

Oltre ad assisterti direttamente, ClickUp Brain introduce agenti IA, chiamati Autopilot Agents, in grado di automatizzare il lavoro negli elenchi e nelle chat. Gli agenti elenco possono essere configurati per monitorare i tuoi spazi, cartelle o elenchi ed eseguire automaticamente azioni come pubblicare aggiornamenti, riassumere l'attività di un progetto o rispondere alle modifiche dello stato delle attività. Ad esempio, un agente elenco può generare un riepilogo settimanale del progetto o avvisare il tuo team quando cambia la priorità di un'attività.

Riepiloga/riassumi i thread delle chat, genera aggiornamenti sui progetti e molto altro con gli agenti Autopilot di ClickUp

D'altra parte, gli agenti di chat lavorano all'interno dei canali di chat del tuo team, dove possono rispondere alle domande, fornire informazioni immediate dalla tua area di lavoro o persino creare attività e documenti in base alle richieste in chat. Ciò significa che le domande di routine ricevono una risposta automatica e che non si perdono mai aggiornamenti importanti. Puoi scegliere tra agenti Autopilot predefiniti per flussi di lavoro comuni o progettare i tuoi agenti Autopilot personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche del tuo team.

🔍 Lo sapevi? Leonardo da Vinci spesso scriveva le sue note al contrario, il che significa che potevano essere lette correttamente solo con uno specchio. Gli storici ritengono che lo facesse per mantenere private le sue idee o perché era più naturale per lui che era mancino.

Funzionalità/funzione n. 3: Blocco note ClickUp

Tieni a portata di mano l'elenco delle attività con il blocco note di ClickUp

Ti è mai capitato di avere un'idea geniale durante una giornata di lavoro intensa, per poi dimenticarla poco dopo? Il blocco note di ClickUp è il tuo spazio personale dove annotare pensieri, promemoria e cose da fare senza ingombrare l'area di lavoro principale.

Supponiamo che tu sia in riunione e ti venga in mente una nuova idea per la strategia dei contenuti. Invece di cercare affannosamente un post-it o aprire un'altra app, vai rapidamente al Blocco note di ClickUp dal menu delle azioni rapide e scrivilo.

Hai bisogno di organizzare le note? Il blocco note supporta la formattazione di testo avanzata, quindi puoi aggiungere intestazioni, elenchi puntati o persino sezioni con codici colore per mantenere tutto in ordine. Se stai creando una lista di controllo, puoi trascinare e rilasciare gli elementi per riorganizzarli in un ordine logico.

Puoi anche allegare immagini e video utilizzando i comandi slash, rendendo facile il salvataggio di riferimenti visivi insieme alle tue note.

🧠 Curiosità: Molto prima dell'avvento degli strumenti di produttività digitale, il primo elenco di cose da fare risale al 1795 a.C.! Il re babilonese Hammurabi faceva incidere degli elenchi su pietra per tenere traccia delle leggi: una sorta di versione primitiva di un task manager.

Funzionalità/funzione n. 4: attività di ClickUp

Organizza le attività di ClickUp e aggiungi dipendenze tra attività per garantire che tutto funzioni senza intoppi

Se stai gestendo un progetto da solo o coordinando un team, le attività di ClickUp ti consentono di assegnare facilmente il lavoro, monitorarne lo stato e rimanere organizzato senza il caos di messaggi infiniti.

Supponiamo che tu stia pianificando il lancio di un nuovo fitness tracker.

Puoi creare un'attività per ogni attività cardine, come finalizzare il packaging del prodotto, preparare la pagina di destinazione del sito web e coordinare le partnership con gli influencer.

Hai bisogno di ulteriori dettagli? Le attività secondarie e le liste di controllo delle attività ti aiutano a organizzare ogni dettaglio. Sotto l'attività della pagina di destinazione del sito web, puoi aggiungere attività secondarie per scrivere la descrizione del prodotto, progettare banner e impostare un modulo di pre-ordine. Assegna date di scadenza e responsabilità ai membri del team, in modo che il copywriter sappia quando inviare i contenuti e il designer rimanga in linea con le immagini.

La piattaforma consente inoltre di monitorare il tempo dedicato alle attività e ai progetti.

Per un controllo ancora maggiore, le dipendenze delle attività in ClickUp ti consentono di impostare sequenze, ad esempio assicurandoti che la campagna pubblicitaria non possa essere lanciata fino all'approvazione del video del prodotto. Se qualcosa cambia, la vista Sequenza di ClickUp ti aiuta a modificare le scadenze e a riequilibrare i carichi di lavoro all'istante.

🔍 Lo sapevi? La grafomania è una condizione psicologica in cui le persone sentono un bisogno incontrollabile di scrivere. Alcuni personaggi storici, come Voltaire e Balzac, scrivevano in modo ossessivo, riempiendo migliaia di pagine con le loro note.

Prezzi di ClickUp

🔍 Lo sapevi? Prima del XIX secolo, le persone portavano con sé fogli di carta sciolti per prendere appunti. Nel 1888, un tasmaniano di nome J.A. Birchall rilegò questi fogli, creando il primo taccuino disponibile in commercio.

Cos'è Anytype?

L'interfaccia intuitiva di Anytype

Anytype è un'applicazione open source per prendere appunti in locale che aiuta gli utenti a organizzare le loro note in modo strutturato e interconnesso.

Il software di produttività open source è disponibile su macOS, Windows, iOS e Android e offre anche un'estensione Chrome per salvare rapidamente le note dal web. Con la crittografia end-to-end e le chiavi di crittografia locali sul dispositivo, i tuoi dati rimangono tuoi, cosa che gli utenti attenti alla privacy apprezzeranno.

Funzionalità/funzioni di Anytype

Anytype è uno strumento creato per pensare in modo strutturato e organizzare senza soluzione di continuità. Che si tratti di gestire attività, mappare idee o creare una base di conoscenze personale, le sue funzionalità ti aiutano a rimanere organizzato senza sentirti limitato.

Scopriamo cosa distingue questo software di knowledge base e come le sue funzionalità/funzioni chiave possono adattarsi al tuo flusso di lavoro. 💁

Funzionalità/funzione n. 1: presa di appunti basata su oggetti

Note, attività e riunioni basate su oggetti in Anytype

A differenza delle tradizionali app per prendere appunti, Anytype tratta tutto (note, attività, libri e riunioni) come oggetti che possono essere collegati tra loro.

Ad esempio, se stai facendo ricerche su un argomento, puoi creare un oggetto ricerca, collegarlo ad articoli pertinenti e persino collegarlo a un progetto su cui stai lavorando. In questo modo si crea una base di conoscenze strutturata e interconnessa invece di note isolate.

🧠 Curiosità: Anytype trae ispirazione da vari ambiti, tra cui documentari che esplorano l'individualismo, il collettivismo e l'intelligenza artificiale. Questa ispirazione eclettica influenza il design e le funzionalità dell'app, con l'obiettivo di fornire un'esperienza utente olistica.

Funzionalità/funzione n. 2: area di lavoro condivisa e widget personalizzati

Aree di lavoro condivise per collaborare con i tuoi colleghi

Anytype supporta anche la collaborazione in team attraverso aree di lavoro condivise. Puoi lavorare con i colleghi su un progetto di ricerca condiviso, raccogliere idee o creare una base di conoscenze collettiva mantenendo tutto ben strutturato.

Inoltre, ti consente di personalizzare la schermata iniziale con widget che mostrano le attività, le note o i progetti più importanti.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 35% dei knowledge worker afferma che il lunedì è il giorno meno produttivo della settimana, e non è difficile capire perché. Tra email da leggere, messaggi da chattare, note di progetto da rivedere e riunioni standup a cui partecipare, la metà dei lavoratori dichiara di sentirsi più stressata all'inizio della settimana. Quando tutto è disperso in diversi strumenti, tornare alla modalità di lavoro richiede più tempo del dovuto. ClickUp aiuta a superare il caos del Monday riunendo attività, note di progetto e comunicazioni del team in un unico posto.

Funzionalità/funzione n. 3: database e set

Database specifici curati per l'organizzazione delle note

Con Sets, Anytype ti consente di organizzare gli oggetti in database che possono essere visualizzati in diversi formati: Griglia, Galleria, Elenco, Kanban, Calendario e Grafico. Se stai gestendo un progetto di ricerca, puoi creare un database di fonti, taggarle per argomento e passare da una vista all'altra per monitorarne lo stato.

Inoltre, la Visualizzazione grafica visualizza le connessioni tra diversi oggetti, rendendo facile vedere come le tue idee sono collegate tra loro.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per la gestione delle attività in ClickUp ed Excel

Prezzi di Anytype

Free

Builder: 99 $/anno

Co-autore: 299 $ per 3 anni

Business: Prezzi personalizzati

🧠 Curiosità: In Giappone esiste un metodo di presa di appunti chiamato Shorthand Notes (o Sokkibon ), che consiste in una scrittura rapida e stilizzata per catturare rapidamente i dettagli delle lezioni. Molti studenti giapponesi utilizzano anche il kakeibo per tenere il bilancio, essenzialmente una sorta di appunti finanziari!

ClickUp vs Anytype: confronto delle funzionalità/funzioni

ClickUp e Anytype adottano approcci molto diversi in termini di organizzazione, collaborazione e personalizzazione. Uno è progettato per il project management strutturato, mentre l'altro è pensato per la gestione delle conoscenze personali.

Analizziamo cosa offre ciascuna piattaforma (con questa tabella). ⚒️

Project management

Tenere traccia delle attività, delle scadenze e dello stato di avanzamento del team può determinare il successo o il fallimento di un progetto. Vediamo come ciascuna piattaforma gestisce il project management e se è in grado di stare al passo con flussi di lavoro complessi.

ClickUp

Quando si tratta di project management, ClickUp è un vero e proprio concentrato di potenza. Fornisce ai team metodi strutturati per pianificare, monitorare e gestire il lavoro attraverso funzionalità/funzioni quali elenchi di attività e persino automazioni integrate.

Puoi assegnare attività, impostare scadenze, monitorare lo stato di avanzamento e visualizzare i flussi di lavoro, rendendolo uno strumento eccellente per le aziende che gestiscono progetti complessi. Il monitoraggio del tempo, l'impostazione degli obiettivi e la reportistica completa ne migliorano ulteriormente l'usabilità.

Anytype

D'altra parte, Anytype non è progettato per il project management nel senso tradizionale del termine.

Sebbene offra un innovativo sistema basato su oggetti per organizzare file e cartelle, manca di strumenti essenziali per il project management come le dipendenze delle attività, l'automazione del flusso di lavoro e la reportistica del team.

🏆 Vincitore: ClickUp, grazie al suo ricco set di funzionalità/funzioni e alla sua scalabilità, è ideale per i team che gestiscono più progetti e attività.

Appunti e organizzazione

Organizzare le note dovrebbe essere un'operazione rapida e semplice. Scopriamo quale strumento rende più facile catturare e strutturare le idee.

ClickUp

ClickUp offre funzionalità/funzioni per prendere appunti come Blocco note e Documenti, che si aggiungono alle sue già potenti capacità di project management. Assicura che le tue note siano orientate all'azione consentendo una perfetta integrazione con attività, progetti e flussi di lavoro.

Con funzionalità/funzioni quali collaborazione in tempo reale, formattazione di testo avanzata e cronologia delle versioni, puoi documentare i processi, raccogliere idee e mantenere una base di conoscenze in modo strutturato. L'app si adatta anche a vari metodi di presa di appunti.

Anytype

Anytype è progettato per la gestione delle conoscenze personali e offre un sistema per interconnettere note, idee e dati. La sua visualizzazione grafica aiuta gli utenti a vedere le relazioni tra diverse informazioni, rendendolo uno strumento eccellente per chi preferisce un approccio non lineare all'organizzazione delle note.

Inoltre, la modalità offline garantisce agli utenti l'accesso alle proprie note anche senza connessione a Internet.

🏆 Vincitore: È un pareggio! ClickUp e Anytype offrono entrambi ottime funzionalità/funzioni per prendere appunti e organizzare.

🧠 Curiosità: L'unità dell'FBI specializzata nell'analisi di documenti contestati è esperta nell'analisi di note scritte a mano per determinarne l'autenticità, la paternità e i significati nascosti, dimostrando che prendere appunti può avere un serio valore forense!

Collaborazione

Lavorare insieme dovrebbe essere semplice, che si tratti di brainstorming, assegnazione di attività o condivisione di feedback. Scopriamo quale strumento rende più efficiente la collaborazione in team.

ClickUp

La piattaforma consente ai team di lavorare insieme senza soluzione di continuità grazie alla modifica dei documenti in tempo reale, ai commenti all'interno delle attività, alle menzioni e alla funzionalità di chat integrata.

ClickUp si integra anche con strumenti popolari come Slack, Google Drive e Zoom, garantendo una comunicazione fluida tra le piattaforme. Le autorizzazioni basate sui ruoli e i controlli di accesso aiutano i team a gestire chi può visualizzare e modificare le attività, mantenendo la sicurezza e promuovendo il lavoro di squadra.

Anytype

Anytype attualmente si concentra sulla creazione di note private offline e sulla gestione delle conoscenze piuttosto che sulla collaborazione in tempo reale.

Sebbene sia possibile condividere pagine e sincronizzare i contenuti tra dispositivi, mancano funzionalità/funzioni come la modifica in tempo reale, i commenti o le menzioni. Questo lo rende più adatto all'uso personale piuttosto che a progetti basati su team.

🏆 Vincitore: ClickUp per la collaborazione in tempo reale, la gestione delle attività e le capacità di integrazione.

4. Valore per il denaro

Sia ClickUp che Anytype offrono diversi modelli di prezzo, con entrambi gli strumenti che offrono piani gratuiti e a pagamento. Analizziamo i piani disponibili e le funzionalità/funzioni che offrono.

Prezzi di ClickUp

Prezzi di Anytype

Free Forever : accesso completo alla presa di appunti locale, all'organizzazione delle note basata su oggetti e allo spazio di archiviazione crittografato.

Builder (99 $/anno) : aggiunge funzionalità avanzate come modelli personalizzati basati su oggetti e opzioni limitate di collaborazione in team.

Co-creatore (299 $ per 3 anni) : include funzionalità/funzioni di collaborazione complete, aree di lavoro per team e ulteriori personalizzazioni per team più grandi.

Business (prezzo personalizzato): questo piano include funzionalità/funzioni di livello aziendale quali spazi privati per i team, modelli di note personalizzati e strumenti aggiuntivi per la collaborazione in team.

Qual è il piano tariffario migliore: ClickUp o Anytype?

ClickUp è in testa in questo confronto.

Convenienza : i piani a pagamento di ClickUp partono da un prezzo più conveniente di 7 $ per utente e offrono funzionalità/funzioni più avanzate rispetto ai piani a pagamento di Anytype, che partono da un intervallo di prezzo più elevato

Spazio di archiviazione e funzionalità/funzioni : il piano Free di ClickUp offre uno spazio di archiviazione notevolmente superiore (100 MB) rispetto al piano gratuito di Anytype, progettato principalmente per la creazione di note personali locali

Valore per il denaro : il piano Unlimited di ClickUp consente di usufruire di funzionalità quali dashboard, lavagne online, monitoraggio del tempo e integrazioni avanzate, tutte funzionalità che Anytype non offre a prezzi simili

Integrazione IA: ClickUp offre anche funzionalità basate sull'IA a partire da 5 $ al mese per utente, fornendo un ulteriore aumento della produttività che Anytype non offre

Il prezzo di ClickUp offre un set di strumenti più completo, rendendolo la scelta migliore per gli utenti che necessitano di potenti funzionalità/funzioni di project management e collaborazione in team a un prezzo accessibile.

ClickUp vs Anytype su Reddit

Abbiamo setacciato Reddit per vedere cosa pensano gli utenti di ClickUp e Anytype, ma a differenza di altri confronti tra strumenti di produttività, non ci sono molti thread diretti che mettono a confronto queste due piattaforme.

Tuttavia, le discussioni su ciascuno strumento rivelano opinioni contrastanti sui loro punti di forza e sui casi d'uso ideali. 👇

Ecco cosa dicono gli utenti di ClickUp:

Utilizziamo Clickup da almeno 4 anni e, onestamente, è di gran lunga uno dei migliori strumenti di project management. Abbiamo provato Asana, Monday.com e Trello prima di decidere di passare a ClickUp. La scelta migliore che potessimo fare! Non ho mai avuto grossi problemi e il servizio clienti è stato molto disponibile. Ho un abbonamento a pagamento e con la nuova versione continua a migliorare. Nel complesso, per il prezzo e la vasta gamma di strumenti, ClickUp ha decisamente superato tutte le mie aspettative.

Utilizziamo Clickup da almeno 4 anni e, onestamente, è di gran lunga uno dei migliori strumenti di project management. Abbiamo provato Asana, Monday.com e Trello prima di decidere di passare a ClickUp. La scelta migliore che potessimo fare! Non ho mai avuto grossi problemi e il servizio clienti è stato molto disponibile. Ho un abbonamento a pagamento e con la nuova versione continua a migliorare. Nel complesso, per il prezzo e la vasta gamma di strumenti, ClickUp ha decisamente superato tutte le mie aspettative.

È molto più veloce, potente e si connette incredibilmente bene con una vasta gamma di app... Il mio team lo utilizza per la maggior parte delle attività di progetto e, con la nuova funzione Chat, stiamo valutando di abbandonare anche Slack. È un programma DAVVERO ottimo. L'app è fantastica. L'assistenza è ottima. Il prezzo è fantastico. Plug and play + personalizzazioni davvero di prim'ordine.

È molto più veloce, potente e si connette incredibilmente bene con una vasta gamma di app... Il mio team lo utilizza per la maggior parte delle attività di progetto e, con la nuova funzione Chat, stiamo valutando di abbandonare anche Slack. È un programma DAVVERO ottimo. L'app è fantastica. L'assistenza è ottima. Il prezzo è fantastico. Plug and play + personalizzazioni davvero di prim'ordine.

Ecco cosa dicono gli utenti di Anytype:

L'interfaccia utente è goffa, ci vuole un'eternità per arrivare al vault stesso e iniziare a prendere appunti. Il vault stesso è predefinito all'inizio da diversi modelli. Anche se è possibile modificarlo a proprio piacimento, preferisco costruire il vault da zero invece di prenderne uno già fatto e adattarlo... Cosa mi piace: hanno una GUI per la modifica delle tabelle...

L'interfaccia utente è goffa, ci vuole un'eternità per arrivare al vault stesso e iniziare a prendere appunti. Il vault stesso è predefinito all'inizio da diversi modelli. Anche se è possibile modificarlo a proprio piacimento, preferisco costruire il vault da zero invece di prenderne uno già fatto e adattarlo... Cosa mi piace: hanno una GUI per la modifica delle tabelle...

Sì, l'ho provato. Mi è sembrato molto simile a Notion. Ma in qualche modo ancora più confuso. Non sapevo da dove cominciare e non capivo quei modelli.

Sì, l'ho provato. Mi ha ricordato molto Notion. Ma in qualche modo ancora più confuso. Non sapevo da dove cominciare e non capivo quei modelli.

Qual è lo strumento di produttività migliore?

Dopo aver confrontato ClickUp e Anytype in base alle funzionalità/funzioni chiave, uno dei due emerge come chiaro vincitore.

È ClickUp! 👑

L'approccio basato sugli oggetti e il modello incentrato sulla privacy di Anytype offrono una nuova prospettiva sulla presa di appunti. Tuttavia, manca delle funzionalità/funzioni di project management e collaborazione di cui molti professionisti e team hanno bisogno per rimanere efficienti.

ClickUp, invece, fa tutto: dalla gestione delle attività e l'automazione alla condivisione dei documenti e alla collaborazione senza soluzione di continuità tra i team. Va oltre l'organizzazione per trasformare le idee in azioni.

Perché aspettare? Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅