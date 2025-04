Le 10 migliori alternative e concorrenti di Tango nel 2025

"Adoro creare procedure operative standard", non ha mai detto nessuno. E per una buona ragione.

Chi vorrebbe perdere tempo a catturare screenshot infiniti, perderli tra una miriade di file sul desktop, passare da una scheda all'altra e avere la costante paura che un crash cancelli lo stato?

Questo era vero fino a quando Tango non ha cambiato le regole del gioco con la documentazione automatizzata dei processi.

Mentre Tango ha aperto la strada, le alternative nello spazio della documentazione offrono funzionalità/funzioni più avanzate, dalla registrazione dello schermo all'acquisizione del flusso di lavoro basata sull'IA, rendendo i processi ancora più fluidi.

Che tu abbia bisogno di guide in-app, assistenza in tempo reale o collaborazione in team, c'è un'alternativa Tango per te. Troviamo quella che fa per te!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco le 10 migliori alternative a Tango per la creazione di guide e tutorial passo passo: ClickUp: Ideale per creare tutorial, documentazione dei processi e collaborazione Scribe: Ideale per la creazione rapida e automatizzata di guide passo passo con screenshot catturati automaticamente *process Street: la soluzione migliore per l'automazione dei flussi di lavoro basata su IA e il monitoraggio dei processi *document360: la soluzione migliore per una gestione completa della base di conoscenze con ricerca IA multilingue Trainual: Ideale per l'onboarding interattivo dei dipendenti e la creazione di programmi di formazione UserGuiding: Ideale per tour interattivi dei prodotti senza codice Iorad: Ideale per la conversione istantanea delle azioni sullo schermo in tutorial interattivi Loom: ideale per registrare rapidamente lo schermo con audio per la comunicazione asincrona del team Snagit: Ideale per l'acquisizione avanzata di screenshot e annotazioni Camtasia: Ideale per la creazione di video didattici professionali con modifiche avanzate

Cos'è Tango?

Tango è uno strumento per acquisire i flussi di lavoro sullo schermo e trasformarli in guide passo passo. È perfetto per la documentazione dei processi, le guide delle app e i materiali di formazione. Pensalo come il collega con l'occhio attento che prende appunti in modo che gli altri possano seguirli in seguito.

Utilizzando l'estensione Chrome di Tango o l'app desktop, è possibile registrare passaggi, scattare screenshot e creare guide visive facilmente accessibili in pochi secondi.

👀 Lo sapevi? Il 48% dei dipendenti ha difficoltà a trovare i documenti in modo rapido ed efficiente. Le cattive pratiche di documentazione rallentano i flussi di lavoro, fanno perdere tempo prezioso e creano frustrazione.

Perché scegliere le alternative a Tango?

Sebbene Tango sia un solido strumento di documentazione dei processi, non è adatto a tutti.

Alcuni team si sono trovati alle prese con l'interfaccia ricca di funzionalità di Tango quando tutto ciò che volevano fare era creare una semplice guida.

Un utente di Tango che ha recensito la piattaforma dice:

Non è così intuitivo quando si clicca su vari passaggi e si torna indietro e dover modificare in profondità richiede molto tempo. Potrei ancora non conoscere tutte le capacità della piattaforma, ma preferirei qualcosa che registri automaticamente lo schermo, poi segua i passaggi mentre registro lo schermo e riepiloghi/riassuma con il supporto dell'IA per generare contemporaneamente una procedura operativa standard.

Un'alternativa a Tango può offrire prezzi migliori, funzionalità/funzioni avanzate o un'esperienza utente più fluida. Alcuni strumenti si concentrano sulla registrazione video, sull'assistenza in tempo reale e sulla collaborazione in team per le grandi organizzazioni. Altri si rivolgono a team più piccoli che necessitano di opzioni di facile utilizzo con forti integrazioni.

Che tu abbia bisogno di prezzi personalizzati, supporto su dispositivi mobili o uno strumento che si adatti alla tua curva di apprendimento, la scelta giusta migliora i materiali di formazione e i flussi di lavoro.

In definitiva, lo strumento migliore è quello che si adatta veramente ai tuoi processi.

👀 Lo sapevi? La crescente varietà, volume e velocità delle informazioni è una delle principali sfide per il 78% delle organizzazioni. Uno studio recente suggerisce che le grandi organizzazioni stanno implementando l'adozione digitale scalabile dei processi documentali. Questi consentono una perfetta integrazione con tutte le fonti di informazione come soluzione.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Tango?

La scelta dello strumento di documentazione dei processi giusto influisce sul modo in cui il team acquisisce e condivide le conoscenze. Sulla base di ricerche di settore, ecco le funzionalità/funzioni chiave che contano:

*documentazione flessibile: assistenza per vari tipi di contenuti, dagli screenshot alle procedure dettagliate interattive

Ricchi strumenti di modifica : modifica screenshot, aggiungi marcatori e note e personalizza facilmente le descrizioni dei passaggi

*integrazioni intelligenti: la documentazione deve essere in grado di connettersi facilmente ai flussi di lavoro esistenti

Modelli predefiniti : parti avvantaggiato con i modelli per l'onboarding, la formazione e i tutorial software

*organizzazione intelligente: mantenere i documenti strutturati e facilmente ricercabili man mano che i processi si evolvono

*condivisione flessibile: controlla chi può visualizzare, modificare e gestire materiali e guide di formazione

Lo strumento giusto rende più facile la creazione, l'aggiornamento e la condivisione della documentazione.

💡 Suggerimento: prima di tirare fuori la carta di credito, fai una rapida lista di controllo delle funzionalità/funzioni più importanti per il tuo team. Questo renderà la scelta dello strumento perfetto 10 volte più facile.

Le 10 migliori alternative a Tango

Dopo numerosi test e valutazioni rispetto alle esigenze di documentazione aziendale nel mondo reale, queste alternative a Tango si distinguono per le loro capacità e i loro casi d'uso unici. Ogni strumento offre funzionalità/funzioni distinte che aiutano i team a creare una documentazione chiara e coinvolgente.

1. ClickUp (ideale per creare tutorial, documentazione dei processi e collaborazione)

ClickUp è davvero l'app che fa per te per il lavoro e in cima al nostro elenco di alternative. *Combina la documentazione dei processi, la creazione di tutorial e la collaborazione in team in un unico hub centralizzato.

Inizia a creare documenti ClickUp gratis Crea, collabora e gestisci documenti, wiki e la tua base di conoscenze aziendale con ClickUp Docs

Inizia a creare le tue procedure operative standard, i manuali di formazione e le guide con ClickUp Docs. Il suo approccio basato sulla collaborazione, combinato con l'abilità di ClickUp Brain in materia di IA, crea il sistema di gestione intelligente delle conoscenze di cui il tuo team ha bisogno.

Ecco una rapida panoramica di come funziona:

ClickUp Docs ti consente di:

Crea una documentazione dettagliata con opzioni di formattazione di testo, contenuti multimediali incorporati e tabelle

Struttura i documenti con pagine nidificate per riflettere processi complessi

Co-crea e co-modifica la documentazione in tempo reale con i membri del tuo team

Controllare i livelli di accesso per garantire la corretta condivisione delle informazioni

Queste funzionalità/funzioni consentono ai team di mantenere un repository centralizzato dei documenti di processo, garantendo coerenza e accessibilità.

ClickUp Brain migliora l'utilità dei documenti integrando funzionalità di IA, come ad esempio:

Riepiloghi/riassunti IA : generare panoramiche concise di documenti lunghi per una rapida comprensione

*generazione di contenuti: assistenza nella stesura e nell'espansione della documentazione dei processi utilizzando prompt in linguaggio semplice e naturale

*connessioni di conoscenza: collega attività, documenti e persone correlate per creare una rete di conoscenza coesa basata sull'IA. Chiedi a Brain di recuperare qualsiasi informazione dalla tua area di lavoro e ottenere risposte corrette e contestuali

Utilizza ClickUp Brain all'interno di ClickUp Docs per creare, modificare e riepilogare/riassumere documenti

Questa integrazione garantisce che i documenti di processo non siano solo completi, ma anche interconnessi con le risorse pertinenti.

ClickUp può essere la soluzione completa per, ad esempio, l'onboarding. Un nuovo membro del team si sta unendo a voi? Utilizzate rapidamente i documenti o chiedete a Brain la documentazione pertinente senza dover scavare in infinite cartelle.

Per la documentazione visiva dei processi, ClickUp Clips consente agli utenti di registrare e condividere video:

Puoi acquisire l'attività sullo schermo per dimostrare processi o tutorial, con o senza webcam. Aggiungi voci fuori campo per fornire contesto e spiegazioni. Distribuisci facilmente le clip all'interno del team o incorporale nei documenti come riferimento.

I visualizzatori possono commentare specifici timestamp, facilitando le discussioni mirate.

Oltre alla semplice gestione delle attività, può davvero essere lo sportello unico per tutta la documentazione relativa a processi/progetti. È uno strumento vitale per mantenere tutti sulla stessa pagina.

Sei pronto a impostare la tua base di conoscenza ma non sai da dove iniziare? Dai un'occhiata al modello di base di conoscenza di ClickUp per organizzare la tua documentazione interna in modo sistematico.

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei lavoratori della conoscenza invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se avesse tutte le informazioni documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla propria area di lavoro e ClickUp Brain estrarrà le informazioni dalla propria area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Creare attività secondarie annidate e liste di controllo per suddividere i processi complessi

Aggiungere campi personalizzati per il monitoraggio dei dettagli chiave per ogni documento o processo

Organizza la documentazione con le viste Elenco, Bacheca e Calendario

Connettiti con oltre 1.000 app utilizzando le integrazioni ClickUp

Limiti di ClickUp

Le numerose funzionalità/funzioni della piattaforma possono sembrare inizialmente eccessive, soprattutto per i nuovi utenti

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $/mese per utente

Azienda : Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4. 7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ha letteralmente TUTTE le funzionalità/funzioni in un'unica app. Registra clip, monitora il tempo, tiene traccia dei progetti di assistenza o dello sviluppo del prodotto. L'ho trovata per caso e sono così contento di averlo fatto... e ho usato Trello, Monday.com, Bitrix e tutte le altre app per questo scopo sul pianeta in 10 diverse organizzazioni. NULLA si avvicina a questo.

🧠 Curiosità: sebbene la documentazione dei processi incorpori elementi visivi, ha uno scopo diverso dalla mappatura dei processi. La documentazione dei processi fornisce istruzioni dettagliate e passo dopo passo per l'esecuzione di un processo, garantendo coerenza e trasferimento delle conoscenze. La mappatura dei processi rappresenta visivamente i flussi di lavoro per identificare inefficienze, dipendenze e opportunità di ottimizzazione. La documentazione si concentra sull'esecuzione, mentre la mappatura aiuta nell'analisi e nel miglioramento.

2. Scribe (ideale per la creazione rapida e automatizzata di guide passo passo con screenshot acquisiti automaticamente)

tramite Scribe

Se vuoi trasformare il processo di documentazione del tuo team, Scribe offre una soluzione di cattura dello schermo che crea guide raffinate in pochi secondi.

Generando automaticamente screenshot e istruzioni passo passo, Scribe elimina il noioso lavoro manuale di creazione di procedure operative standard (SOP) e materiale di formazione.

Scrivi le migliori funzionalità/funzioni

Ridurre il lavoro manuale con l'acquisizione automatica che registra e trasforma l'attività dello schermo in documentazione

Metti a punto le guide con strumenti di modifica per aggiungere note, evidenziare dettagli e regolare i passaggi

Condivisione immediata delle procedure operative standard tramite collegamenti web o incorporamento diretto nei modelli della base di conoscenze

Collaborare facilmente mentre più membri del team contribuiscono e perfezionano le guide

Scrivi i limiti

La padronanza delle funzionalità/funzioni avanzate richiede pratica a causa della curva di apprendimento necessaria

Prezzi Scribe

Basic: Gratis

Pro Team: 15 $/postazione al mese

Pro Personal: 29 dollari al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Scribe valutazioni e recensioni

G2: 4. 8/5 (290+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Scribe?

*Abbiamo utilizzato Scribe per creare un semplice processo in 5 passaggi per aiutare i nostri client a utilizzare il nostro software in modo più efficace. Siamo stati in grado di creare una guida pratica per aiutare il nostro team del supporto a risparmiare ore di lavoro. Anche se all'inizio ci vuole un po' di tempo per l'impostazione, abbiamo visto che alla lunga ripaga

💡Suggerimento: Per delineare efficacemente un processo, un documento non dovrebbe generalmente contenere più di 10-12 passaggi o attività secondarie. Il superamento di questo numero suggerisce che il documento potrebbe essere più adatto come documento tradizionale piuttosto che come descrizione concisa del processo.

3. Process Street (ideale per l'automazione del flusso di lavoro basata sull'IA e il monitoraggio dei processi)

tramite Process Street

Stai cercando di automatizzare i flussi di lavoro complessi del tuo team senza i soliti grattacapi? Process Street è una piattaforma di automazione del flusso di lavoro che utilizza l'intelligenza artificiale per gestire attività ricorrenti e monitorare i processi.

L'assistente IA dello strumento, Process AI, ti aiuta a creare e perfezionare più rapidamente le procedure scritte suggerendo modi per rendere più efficienti i flussi di lavoro.

Process Street: le migliori funzionalità/funzioni

Creare flussi di lavoro personalizzati con logica condizionale e azioni automatizzate

Creare una base di conoscenze centralizzata integrando Process Street con Slack e Mailchimp

Monitoraggio dei KPI e delle metriche del flusso di lavoro utilizzando l'integrazione Power BI dello strumento per decisioni basate sui dati

Limiti di Process Street

La struttura dei prezzi potrebbe non essere adatta alle aziende più piccole

Processo di determinazione dei prezzi

Avvio: Prezzi personalizzati

Pro: 1.500 $/mese (fatturazione annuale)

*enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Process Street

G2: 4. 6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 600 recensioni)

👀 Lo sapevi? Il 79% delle aziende prevede una maggiore importanza per le soluzioni intelligenti di gestione delle informazioni. L'aumento dei sistemi intelligenti di gestione dei documenti è guidato dalla necessità di alleviare il carico di lavoro del personale e aumentare l'efficienza.

4. Document360 (la soluzione migliore per una gestione completa della base di conoscenze con ricerca multilingue basata sull'IA)

tramite Document360

Pensa a Document360 come al tuo bibliotecario digitale che organizza la tua documentazione, rendendola facilmente accessibile e ricercabile in più lingue.

Questo software di knowledge base aiuta i team a creare, condividere e gestire vari tipi di documentazione, dai manuali utente ai documenti API e alle procedure operative standard. Inoltre, gestisce senza problemi sia i casi d'uso di documentazione pubblica che privata in tutti i settori.

Document360: le migliori funzionalità/funzioni

Genera automaticamente un glossario aziendale dai tuoi articoli per mantenere una terminologia coerente e accelerare l'onboarding

Modifica i contenuti in modo collaborativo con editor di testo e Markdown con funzionalità/funzione di controllo delle versioni

Personalizza la tua base di conoscenze con layout, colori, font e loghi personalizzati

Ottimizza la documentazione con suggerimenti di tag basati sull'IA e raccomandazioni SEO

Limiti di Document360

La piattaforma potrebbe copiare il vecchio codice HTML in modo troppo preciso durante la migrazione dei contenuti dai sistemi, causando potenzialmente problemi di visualizzazione o incoerenze

Prezzi di Document360

Professionale : Prezzi personalizzati

Business : Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Document360 valutazioni e recensioni

G2: 4. 7/5 (400+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (più di 200 recensioni)

📖 Leggi anche: Document360 Alternative per creare una base di conoscenze impeccabile

5. Trainual (ideale per l'onboarding interattivo dei dipendenti e la creazione di programmi di formazione)

tramite Trainual

Trainual aiuta i team e i manager delle risorse umane a creare esperienze di onboarding e programmi di formazione coinvolgenti attraverso un hub centralizzato.

I nuovi assunti possono imparare al proprio ritmo attraverso moduli interattivi, mentre i manager possono monitorare il loro stato in tempo reale.

Invece di dare a tutti lo stesso materiale generico, è possibile personalizzare i contenuti della formazione in modo che corrispondano alle esigenze organizzative e alle esigenze di ogni posizione. Questo approccio mirato riduce significativamente la curva di apprendimento per i nuovi membri del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trainual

Monitorare i tassi di completamento e i punteggi dei quiz per individuare precocemente le lacune di conoscenza

Invia promemoria automatici per mantenere il monitoraggio della formazione

Creare quiz interattivi per testare la comprensione

Aggiungi video tutorial e guide passo passo con elementi visivi

Limiti di formazione

Le opzioni personalizzate sono piuttosto limitate

Prezzi formativi

Piccolo: 299 $/mese

Medio: 349 $/mese

Crescita: 499 $/mese

Personalizzato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e revisioni formative

G2: 4. 7/5 (più di 700 recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (oltre 450 recensioni)

👀 Lo sapevi? Per alleviare l'onere della gestione dei documenti, il 26% delle aziende segnala un aumento degli investimenti in soluzioni di automazione. L'automazione delle attività chiave relative ai documenti, come l'instradamento dei file, il controllo delle versioni, l'analisi e la classificazione dei documenti, può migliorare significativamente l'efficienza aziendale.

6. UserGuiding (ideale per tour interattivi dei prodotti senza codice)

tramite UserGuiding

Vuoi creare procedure dettagliate interattive e intuitive senza scrivere una riga di codice? UserGuiding può aiutarti.

La piattaforma consente di guidare i nuovi utenti attraverso le funzionalità/funzioni chiave del prodotto utilizzando tour personalizzati, liste di controllo e sondaggi.

Guida utente alle migliori funzionalità/funzioni

Creare un'onboarding multilingue traducendo e ricaricando i contenuti

Monitoraggio dello stato dell'utente con analisi delle interazioni con la guida

Raccogli feedback utilizzando i sondaggi NPS e i moduli integrati nel prodotto

Categorizza gli utenti e fornisci contenuti mirati in base alle loro esigenze

Limiti della guida utente

La dashboard di analisi non offre opzioni personalizzate

L'interfaccia potrebbe essere difficile da navigare per i principianti

Prezzi UserGuiding

Base: 99 $ al mese

Professionale: 299 $/mese

Aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UserGuiding

G2: 4. 7/5 (più di 500 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (50+ recensioni)

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di scrittura con IA per i contenuti

7. iorad (ideale per la conversione istantanea delle azioni sullo schermo in tutorial interattivi)

tramite iorad

Qual è un modo rapido per trasformare le azioni sullo schermo in guide passo passo? iorad lo fa registrando ciò che si fa sullo schermo e creando automaticamente tutorial interattivi.

Quando mostri a qualcuno come usare un software o navigare in un sito web, basta attivare iorad e seguire il processo normalmente. Lo strumento cattura i tuoi clic e i tuoi movimenti e poi crea un tutorial che altri possono seguire.

le migliori funzionalità/funzioni di iORAD

Aggiungi sintesi vocale o audio registrato per esercitazioni guidate a voce

Passa dal formato video a quello elenco passaggi o quiz per adattarsi ai diversi stili di apprendimento

Mascherare le informazioni sensibili durante la registrazione per la privacy dei dati

Integrare tutorial con piattaforme di apprendimento come Canvas LMS

limiti di iORAD

L'interfaccia utente sembra obsoleta e può essere complessa da navigare

La registrazione dello schermo può essere lenta o perdere delle azioni, richiedendo più tentativi

prezzi iORAD

Free

Individuale: 200 $/mese

Team: 500 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di iORAD

G2: Revisioni insufficienti

Capterra: 4. 7/5 (50+ recensioni)

8. Loom (ideale per registrare rapidamente schermate con audio per la comunicazione asincrona del team)

tramite Loom

Loom semplifica la registrazione dello schermo, l'aggiunta di commenti audio e la condivisione degli aggiornamenti con il team, senza bisogno di complesse modifiche.

Ti permette di registrarti mentre presenti un processo, spieghi la correzione di un bug o coinvolgi gli utenti per dare un feedback su un progetto. Il tuo video viene salvato immediatamente nel cloud e ricevi un link per condividerlo con il pubblico desiderato.

Loom: le migliori funzionalità/funzioni

Cattura lo schermo intero, la finestra dell'app o la webcam con audio nitido

Aggiungi commenti con data e ora e reazioni emoji per conversazioni naturali

Controlla l'accesso con impostazioni personalizzate per la privacy e opzioni per scaricare offline

Ricevi notifiche quando i membri del team guardano o commentano i video

Limiti di Loom

I video potrebbero subire ritardi e l'audio potrebbe essere disturbato, compromettendo la qualità

L'interfaccia ha una curva di apprendimento, soprattutto per gli utenti alle prime armi

Prezzi Loom

Starter: Gratis

Business: 15 $/utente al mese (fatturazione annuale)

Business + IA: 20 $/utente al mese (fatturazione annuale)

*enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Loom

G2: 4. 7/5 (più di 2.000 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 450 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Loom?

I video di Loom sono stati per noi un modo fantastico per registrare e comunicare tutorial che dimostrano le funzioni della nostra piattaforma. Sono facili da realizzare e da distribuire. Anche la possibilità di vedere se sono stati visualizzati e da quante persone è una funzionalità/funzione inestimabile.

📖 Leggi anche: Loom vs Camtasia: qual è il miglior strumento di registrazione dello schermo?

9. Snagit (ideale per l'acquisizione avanzata di screenshot e annotazioni)

tramite Snagit

Snagit si distingue per il suo ricco set di funzionalità/funzioni di livello professionale per l'acquisizione, la marcatura e la condivisione di ciò che è sullo schermo.

Questo strumento va oltre le funzionalità di screenshot di base, offrendo un pacchetto completo per la creazione di documentazione visiva e tutorial.

Gli utenti apprezzano il modo in cui Snagit gestisce le acquisizioni a scorrimento: è possibile catturare intere pagine web o lunghi documenti in una sola volta, anche contenuti che vanno oltre la visibilità sullo schermo.

Le migliori funzionalità di Snagit

Estrai il testo dalle immagini utilizzando l'OCR per evitare di doverlo riscrivere manualmente

Registra schermo, audio e webcam in file MP4 per una facile condivisione

Utilizza callout, frecce e marcatori di passaggio per evidenziare i dettagli chiave negli screenshot

Limiti di Snagit

Non esiste una versione gratis, è disponibile solo una versione di prova con limiti prima dell'acquisto

Prezzi di Snagit

Sottoscrizione personale: 39 $/anno

Licenza perpetua per Teams & Business: $62,99/utente

*licenza perpetua per l'istruzione: 37,99 $/utente

*licenza perpetua per enti pubblici: 53,99 $/utente

Valutazioni e recensioni di Snagit

G2: 4. 7/5 (oltre 5000 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 450 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Snagit?

Snagit migliora notevolmente la mia capacità di comunicare in modo efficace sia con il mio team che con i clienti. Quando affronto vari problemi, posso catturare rapidamente screenshot o registrare video per illustrare punti che potrebbero essere complicati da spiegare solo a parole. Questo è particolarmente utile quando si mostrano i bug agli sviluppatori; le prove visive rendono più facile per loro capire e risolvere i problemi prontamente.

📖 Leggi anche: Modelli gratis per istruzioni di lavoro in Word e ClickUp

10. Camtasia (ideale per la creazione di video didattici professionali con modifiche avanzate)

tramite Camtasia

Vuoi realizzare video di formazione professionali e ben fatti senza passare ore a capire come funziona un software di modifica complesso? Scopri Camtasia.

Può aiutarti a registrare schermate nitidissime, aggiungere elementi visivi accattivanti e creare narrazioni audio di qualità professionale, il tutto attraverso un'interfaccia che non richiede una laurea in cinema per essere compresa.

Una funzionalità/funzione straordinaria? Audiate, che trasforma le registrazioni vocali in testo modificabile. È possibile correggere quei goffi "ehm" e "ah" con la stessa rapidità con cui si modifica un documento Word.

Le migliori funzionalità di Camtasia

Cattura le presentazioni con l'integrazione di Microsoft PowerPoint e Google Slides

Dividi i video lunghi in capitoli per una facile navigazione

Genera voci fuori campo basate sull'IA da script di testo in più lingue

Esportare video in vari formati con impostazioni di compressione personalizzate

Limiti di Camtasia

La condivisione di video può essere difficile a causa delle grandi dimensioni dei file

Incoerenze nelle funzionalità/funzioni tra le versioni per Mac e PC

Prezzi di Camtasia

Camtasia Essentials: $179. 88/anno

Camtasia Create: 249 $/anno

Camtasia Pro: 499 $/anno

Valutazioni e recensioni di Camtasia

G2: 4. 6/5 (più di 1.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Camtasia?

Ciò che amo di più di Camtasia è la sua interfaccia user-friendly. È incredibilmente intuitiva, il che rende facile iniziare subito a modificare i video senza una curva di apprendimento ripida. La funzione drag-and-drop e la matrice di effetti e transizioni incorporati mi aiutano a creare rapidamente video di qualità professionale.

Creazione, gestione e condivisione di procedure operative standard senza sforzo con ClickUp, lo strumento di documentazione più intelligente

Il nostro approfondimento sulle migliori alternative a Tango mette in evidenza diversi punti di forza, dalla registrazione intuitiva dello schermo alla gestione completa del flusso di lavoro. La chiave è trovare uno strumento che si adatti al flusso di lavoro esistente senza aggiungere complessità.

Considera le tue esigenze: stai creando video tutorial per la formazione dei dipendenti in remoto, documentando le procedure operative standard o gestendo flussi di lavoro multi-team? La piattaforma giusta dovrebbe supportare queste attività mantenendo le cose semplici.

Se hai bisogno di un'area di lavoro unificata per creare, organizzare e condividere tutti i processi del tuo team, ClickUp è la scelta perfetta. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Brain, ClickUp Docs e ClickUp Clips, semplifica la documentazione e mantiene tutto facilmente accessibile.

