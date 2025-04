le 11 migliori alternative a Happeo per la collaborazione in team

Una comunicazione efficace e una collaborazione senza soluzione di continuità sono la spina dorsale di qualsiasi organizzazione che abbia esito positivo. Secondo un sondaggio, il 72% dei leader aziendali concorda sul fatto che queste competenze hanno contribuito ad aumentare la produttività del proprio team.

Per migliorare la comunicazione generale del team e gestirla in modo efficace, potresti considerare strumenti di collaborazione come Happeo.

Tuttavia, sebbene Happeo sia una scelta popolare, alcune alternative potrebbero soddisfare meglio le vostre esigenze specifiche di collaborazione, produttività e gestione delle conoscenze.

Abbiamo quindi raccolto le 11 migliori alternative a Happeo che miglioreranno la produttività e la collaborazione.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Happeo: : Ideale per la collaborazione, la gestione delle attività e la condivisione delle conoscenze ClickUp: Ideale per la collaborazione, la gestione delle attività e la condivisione delle conoscenze

*workvivo: Ideale per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e le comunicazioni interne

Simpplr: Ideale per la gestione centralizzata dei contenuti e un'esperienza utente senza interruzioni

*microsoft Sharepoint: la soluzione migliore per la gestione dei documenti e la collaborazione all'interno dell'azienda

Guru: Ideale per creare un repository centralizzato delle conoscenze

Confluence: Ideale per la documentazione collaborativa e la condivisione delle conoscenze

Workplace di Meta: Ideale per la comunicazione interna e il coinvolgimento dei dipendenti

Slack: Ideale per la comunicazione tra team e la collaborazione in tempo reale

Unily: Ideale per il coinvolgimento dei dipendenti e la gestione delle conoscenze

LumApps SAS: Ideale per una perfetta integrazione con Google Workspace

Viva Engage (in precedenza, Yammer): Ideale per la collaborazione sociale e la comunicazione aziendale

Limiti di Happeo

Prima di esaminare le alternative a Happeo, potrebbe sorgere una domanda ovvia: cosa c'è di sbagliato nell'usare Happeo come software di collaborazione per il team?

Sebbene Happeo sia eccellente per le comunicazioni interne e il coinvolgimento dei dipendenti, può essere carente rispetto ad altri strumenti disponibili. Questi limiti includono:

Curva di apprendimento ripida : fin dall'implementazione, abituarsi a questo software intranet può essere difficile per la maggior parte dei team. Questo è vero, soprattutto per i membri del team non tecnici

Limiti di personalizzazione : le opzioni di personalizzazione, soprattutto per il livello Starter, sono limitate rispetto ad altre piattaforme. Ciò ostacola la possibilità di adattare la piattaforma alle specifiche esigenze di branding e flusso di lavoro

*problemi di scalabilità e prezzi: man mano che i team crescono, la struttura dei prezzi potrebbe essere più ripida

Carenza di funzionalità: lo strumento potrebbe non integrarsi perfettamente con specifici strumenti di terze parti o non offrire funzionalità come il project management avanzato

Se queste sfide ti suonano familiari, esplorare le alternative riportate di seguito potrebbe aiutarti a trovare uno strumento più adatto alle esigenze della tua organizzazione.

💡 Suggerimento dell'esperto: Assicurati di controllare anche le funzionalità/funzioni di IA connesse nello strumento intranet. Aumentano la produttività e ti aiutano a trovare file e scansionare documenti.

Le alternative a Happeo in breve

Ecco una rapida panoramica di tutte le alternative a Happeo e perché le abbiamo scelte:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni principali ClickUp Collaborazione, gestione delle attività e condivisione delle conoscenze Flussi di lavoro personalizzabili, documenti, chat, integrazioni e automazioni basate sull'IA Workvivo Soluzioni per il coinvolgimento dei dipendenti e per la social intranet Feed social intuitivo, sondaggi Pulse, elenco dei membri e gestione degli eventi Simpplr Comunicazioni con i dipendenti e intranet di facile utilizzo Suggerimenti di contenuti basati sull'IA, directory delle persone e integrazioni perfette Microsoft SharePoint Intranet e gestione dei documenti a livello aziendale Gestione efficiente dei documenti, collaborazione avanzata e integrazione con Office 365 Guru Gestione delle conoscenze e recupero rapido delle informazioni Suggerimenti basati sull'IA, estensione per browser e integrazione con gli strumenti esistenti Confluence Collaborazione in team e condivisione delle conoscenze Documentazione in stile wiki, integrazioni con Jira e Trello e strumenti per l'organizzazione dei contenuti Workplace di Meta Social network e comunicazione tra team Interfaccia familiare dei social media, videoconferenze e aggiornamenti in tempo reale Slack Messaggistica istantanea e collaborazione tra team Comunicazione basata su canali, integrazioni di app e aree di lavoro collaborative Unily Soluzioni digitali per l'ambiente di lavoro a livello aziendale Dashboard personalizzate, supporto multilingue e analisi avanzate LumApps SAS Intranet social e piattaforma di employee experience Branding personalizzato, flussi di lavoro integrati e potenti analisi dei dipendenti Viva Engage Collaborazione sociale e comunicazione aziendale Comunicazione di gruppo, integrazione con Microsoft 365 e annunci organizzativi

Le 11 migliori alternative a Happeo da utilizzare

Non esiste una dimensione unica quando si tratta di trovare gli strumenti giusti per la collaborazione in team e le esigenze intranet. Abbiamo affrontato problemi simili e provato diversi strumenti di collaborazione per trovare l'opzione migliore.

Ecco un'analisi delle 11 migliori alternative a Happeo che puoi prendere in considerazione per la tua organizzazione:

1. ClickUp (ideale per la collaborazione, la gestione delle attività e la condivisione delle conoscenze)

ClickUp è una potente app per il lavoro che va oltre il tradizionale project management. Integra in modo efficiente la gestione delle attività, la comunicazione e la condivisione delle conoscenze all'interno di un'area di lavoro unificata, rendendola ideale per migliorare la collaborazione e la produttività.

Al centro delle funzionalità/funzioni di collaborazione di ClickUp c'è ClickUp Chat, uno strumento di messaggistica intuitivo e in tempo reale progettato per mantenere i team connessi. A differenza delle piattaforme di comunicazione autonome, Chat si integra direttamente nell'area di lavoro, consentendo transizioni senza soluzione di continuità tra conversazioni, attività e documenti.

La parte migliore di questo strumento è la sua potente rete neurale o assistente di Intelligenza Artificiale (IA), ClickUp Brain.

Collega tutte le tue app di lavoro e la tua base di conoscenza per aiutarti a utilizzare l'IA per automatizzare le tue attività, i tuoi documenti, le tue risorse e altro ancora. Usalo per creare e gestire progetti, per l'assistenza ai flussi di lavoro automatizzati e persino per scrivere risposte istantanee a messaggi o email.

Automazione dei flussi di lavoro per creare e mantenere rapidamente i progetti con ClickUp Brain

Inoltre, con la ricerca avanzata ClickUp Connected Search, puoi trovare qualsiasi file o informazione nella tua app, nell'unità locale, nel documento o nella knowledge base. In questo modo avrai sempre a portata di mano le informazioni di cui hai bisogno e non perderai documenti o informazioni critiche all'interno della tua organizzazione.

La funzionalità/funzione principale di qualsiasi piattaforma intranet è la capacità di gestire facilmente documenti e conoscenze.

Semplifica la gestione delle conoscenze e i flussi di lavoro della tua organizzazione utilizzando la piattaforma ClickUp Knowledge Management per una migliore collaborazione

In ClickUp Knowledge Management, crea e archivia in sicurezza i tuoi documenti e wiki su un'unica piattaforma.

📮 ClickUp Insight: oltre il 60% del tempo di un team viene speso alla ricerca di contesto, informazioni ed elementi da trattare. Secondo una ricerca di ClickUp, i team perdono ore preziose passando da uno strumento all'altro. Per evitare problemi di comunicazione, integra la messaggistica nei tuoi flussi di lavoro con una piattaforma centralizzata che unisce project management, collaborazione e comunicazione. Prova ClickUp , l'app che fa tutto per il lavoro.

Questa area di lavoro centralizzata garantisce che l'intero team possa collaborare e lavorare insieme senza problemi, con autorizzazioni avanzate e controllo delle versioni per mantenere i dati privati sempre al sicuro.

Le sue numerose funzionalità/funzioni e la sua interfaccia flessibile lo rendono la scelta ideale per le aziende alla ricerca di una soluzione intranet completa che si integri perfettamente con i flussi di lavoro esistenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Sebbene siano di facile utilizzo, il numero di funzionalità/funzioni può presentare una curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti

Richiede tempo per integrare completamente e formare i membri del team su tutte le funzioni

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $/mese per utente

Enterprise : Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Innumerevoli utenti ClickUp ne apprezzano le potenti funzionalità/funzioni. Un recensore condivide la sua esperienza, dicendo.

È utilizzato da tutta la nostra agenzia come strumento per gestire tutti i nostri progetti, attività, sequenze e fatturazione. Ha sostituito un sistema più vecchio e ci ha permesso di passare a un flusso di project management più agile e ha contribuito a migliorare le comunicazioni interne.

È utilizzato da tutta la nostra agenzia come strumento per gestire tutti i nostri progetti, attività, sequenze e fatturazione. Ha sostituito un sistema più vecchio e ci ha permesso di passare a un flusso di project management più agile e ha contribuito a migliorare le comunicazioni interne.

2. Workvivo (ideale per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e la comunicazione interna)

tramite Workvivo

Workvivo è una piattaforma di coinvolgimento dei dipendenti che funge anche da soluzione intranet. È stata creata per promuovere un senso di comunità all'interno delle organizzazioni, ottimizzando al contempo le comunicazioni interne.

La combinazione di funzionalità/funzioni in stile social media con le tradizionali capacità intranet garantisce che i dipendenti rimangano connessi e che le informazioni critiche raggiungano i dipendenti in modo efficace.

È ideale per le aziende che cercano di aumentare il coinvolgimento e migliorare la collaborazione in un ambiente moderno e di facile utilizzo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workvivo

Crea una piattaforma intranet social per coinvolgere i dipendenti con feed di notizie, profili dei dipendenti e discussioni di gruppo

Semplifica l'onboarding dei dipendenti e fornisci l'accesso a materiali e risorse di formazione all'interno della piattaforma

Raccogli il feedback dei dipendenti attraverso sondaggi e indagini e utilizza le informazioni per migliorare il coinvolgimento e la soddisfazione dei dipendenti

Limiti di Workvivo

Le funzionalità/funzioni premium possono essere costose per le piccole e medie imprese

Potrebbero non essere efficienti come gli strumenti dedicati al project management come ClickUp

Prezzi Workvivo

Piano Business : Prezzi personalizzati

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workvivo

G2: 4. 8/5 (1900+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (120+ recensioni)

💡 Consiglio dell'esperto: un sistema efficace di gestione delle conoscenze garantisce che nessuna informazione vada persa durante le transizioni. Esplora i nostri migliori consigli per il trasferimento delle conoscenze per non perdere nessun dettaglio!

3. Simpplr (la migliore per la gestione centralizzata dei contenuti e un'esperienza utente senza interruzioni)

tramite Simpplr

Simpplr è una moderna piattaforma intranet progettata per semplificare le comunicazioni interne e la condivisione delle conoscenze all'interno delle organizzazioni. Nota per la sua interfaccia utente intuitiva, aiuta i team ad accedere rapidamente alle informazioni essenziali e a collaborare in modo efficace.

Con Simpplr, le aziende possono creare una rete intranet personalizzata che si allinea con il loro marchio e la loro struttura organizzativa. Ciò consente ai dipendenti di rimanere informati, allineati e coinvolti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Simpplr

Ottieni un'interfaccia moderna e intuitiva per gestire tutte le tue attività di intranet e coinvolgimento dei dipendenti

Creare esperienze personalizzate per ogni dipendente in base al ruolo, agli interessi e alle preferenze

Utilizza i suggerimenti basati sull'IA per personalizzare i consigli sui contenuti e suggerire informazioni pertinenti a ciascun dipendente

Monitoraggio delle metriche chiave, come il coinvolgimento dei dipendenti, il consumo di contenuti e l'attività degli utenti, per misurare l'impatto della piattaforma intranet

Limiti di Simpplr

Le funzionalità/funzioni avanzate potrebbero richiedere tempo per essere comprese dai dipendenti

Con una forte attenzione ai contenuti, c'è il rischio di un sovraccarico di informazioni

Prezzi Simpplr

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Simpplr

G2: 4. 7/5 (300+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (oltre 100 recensioni)

Simpplr è uno dei preferiti tra le aziende per semplificare le comunicazioni interne. Un recensore sottolinea:

È molto facile ottenere aiuto. La funzionalità della piattaforma non ha eguali. Adoro le funzionalità push/pull come la newsletter e la recente implementazione degli strumenti di IA. Anche la dashboard di analisi è molto approfondita e utile.

È molto facile ottenere aiuto. La funzionalità della piattaforma non ha eguali. Adoro le funzionalità push/pull come la newsletter e la recente implementazione degli strumenti di IA. Anche la dashboard di analisi è molto approfondita e utile.

4. Microsoft Sharepoint (ideale per la gestione dei documenti e la collaborazione a livello aziendale)*

tramite Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint è una piattaforma consolidata che offre un intervallo di funzionalità/funzioni per la collaborazione, la gestione dei documenti e le capacità intranet. Si integra con altre app nell'ecosistema Microsoft, rendendola una scelta popolare per le organizzazioni che utilizzano questi strumenti.

La versatilità di SharePoint consente alle organizzazioni di creare soluzioni personalizzate su misura per le loro esigenze specifiche. Questo lo rende una scelta ideale per la gestione della conoscenza e la comunicazione interna.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Sharepoint

Creare siti dedicati ai team per la collaborazione e costruire siti di comunicazione coinvolgenti per condividere notizie e aggiornamenti in tutta l'organizzazione

Automazioni dei processi aziendali con flussi di lavoro, come i processi di approvazione, l'instradamento dei documenti e la raccolta dei dati

Ottieni funzionalità/funzioni di sicurezza e conformità per proteggere i dati sensibili, condividere file in modo sicuro e soddisfare i requisiti normativi

Accedi a SharePoint e collabora ai documenti da qualsiasi luogo con l'app mobile

Limiti di Microsoft Sharepoint

Possono essere complesse da configurare e amministrare, richiedendo alcune competenze tecniche

A volte le prestazioni possono essere un problema, soprattutto con file di grandi dimensioni e traffico elevato

Prezzi di Microsoft Sharepoint

SharePoint (piano 1) : 5 $ al mese per utente

*microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Sharepoint

G2: 4/5 (8000+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (5000+ recensioni)

🔍 Da fare? Le organizzazioni che implementano software di collaborazione e gestione delle conoscenze assistono a una riduzione del 30% delle sequenze dei progetti.

5. Guru (ideale per creare un repository centralizzato delle conoscenze)

tramite Guru

Guru è uno strumento di gestione della conoscenza che consente ai team di acquisire, condividere e accedere alle informazioni senza soluzione di continuità. Progettato per le organizzazioni in rapida evoluzione, si integra con le app più diffuse per fornire conoscenze direttamente all'interno dei flussi di lavoro.

Si distingue come soluzione dinamica per aiutare le aziende a costruire una base di conoscenze affidabile, garantendo che i dipendenti possano trovare le informazioni giuste al momento giusto, aumentando la produttività e la collaborazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Guru

Accedi alle conoscenze direttamente all'interno di strumenti come Slack, Teams e email

Mantieni le informazioni accurate e aggiornate con strumenti di verifica integrati

Creare modelli wiki personalizzati per schede per acquisire e organizzare le informazioni in modo coerente ed efficiente

Utilizza l'IA per fornire risultati di ricerca intelligenti e trovare le informazioni più rilevanti in base alle query degli utenti

Limiti del guru

La versione gratis è disponibile solo per un limite di 30 giorni

Ha una curva di apprendimento più ripida rispetto ad altre soluzioni di gestione della conoscenza

Prezzi da guru

Versione di prova gratis

All-in-one: 15 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei guru

G2: 4. 7/5 (2000+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (oltre 500 recensioni)

Guru è diventato un punto di riferimento per i team che cercano di organizzare e accedere alla conoscenza senza sforzo. Un recensore condivide:

Abbiamo apprezzato la facilità d'uso di Guru, di gran lunga. È stato anche semplicissimo migrare le nostre informazioni sulla base di conoscenza esistente da Confluence. La configurazione è stata estremamente semplice e trasparente e ha portato a una rapida acquisizione della KB da parte di tutti i team dell'azienda.

Abbiamo apprezzato la facilità d'uso di Guru, di gran lunga. È stato anche semplicissimo migrare le nostre informazioni sulla base di conoscenza esistente da Confluence. La configurazione è stata estremamente semplice e trasparente e ha portato alla rapida acquisizione della KB da parte di tutti i team dell'azienda.

6. Confluence (ideale per la documentazione collaborativa e la condivisione delle conoscenze)

tramite Confluence

Confluence di Atlassian è una potente piattaforma progettata per semplificare la collaborazione in team e la condivisione delle conoscenze.

Consente alle aziende di creare, organizzare e condividere contenuti tra i team, rendendolo ideale per la gestione di documenti, note di riunioni, piani di progetto e altro ancora.

La sua perfetta integrazione con altri prodotti Atlassian, come Jira, ne migliora l'efficacia nel project management e nella collaborazione interfunzionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Confluence

Creazione e modifica di pagine, inclusi documenti, wiki e presentazioni, con un'interfaccia intuitiva

Costruisci una base di conoscenza centralizzata per acquisire e condividere le conoscenze all'interno dell'organizzazione

Consenti la collaborazione in tempo reale attraverso commenti e discussioni sulle pagine

Utilizza macro e modelli per creare e formattare pagine, migliorando rapidamente l'efficienza e la coerenza

Limiti di Confluence

Possono essere costose, soprattutto per le organizzazioni più grandi con molti utenti

I nuovi utenti potrebbero trovare l'interfaccia e le funzionalità/funzioni complesse, con una curva di apprendimento ripida

Prezzi Confluence

Free Forever

Standard: 5 $. 16/mese per utente

Premium : 9,73 $/mese per utente

Enterprise: Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Confluence

G2: 4. 1/5 (3500+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (3500+ recensioni)

➡️ Per saperne di più: Confluence vs. SharePoint: qual è il miglior strumento di collaborazione?

7. Workplace di Meta (ideale per la comunicazione interna e il coinvolgimento dei dipendenti)

via Workplace

Workplace di Meta è una piattaforma di comunicazione che riunisce i team rafforzando la collaborazione e l'impegno. Con un'interfaccia familiare simile a Facebook, fornisce ai dipendenti gli strumenti per rimanere in contatto, condividere idee e collaborare quotidianamente.

Progettato per aziende di ogni dimensione, è ideale per semplificare la collaborazione tra i team. Offre un ambiente intuitivo per interagire con i colleghi e ricevere aggiornamenti dall'azienda.

Le migliori funzionalità di Workplace di Meta

Condurre riunioni video e audio dal vivo, trasmissioni e sessioni di domande e risposte con i dipendenti

Creare gruppi e comunità per team, reparti e interessi per facilitare le discussioni e la condivisione delle conoscenze

Rimani aggiornato sulle notizie aziendali, sugli aggiornamenti dei dipendenti e sugli annunci importanti attraverso un feed di notizie personalizzato

Workplace di Meta limitations

La natura dei social network può distrarre e ridurre la produttività

Prezzi Workplace by Meta

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workplace by Meta

G2: 4/5 (1700+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (1300+ recensioni)

Workplace di Meta è molto apprezzato per rendere più coinvolgente la comunicazione all'interno delle organizzazioni. Un utente dice:

Consente una facile condivisione di file tra colleghi, puoi chattare tramite la messaggistica istantanea per controllare cosa succede in ufficio, puoi effettuare videochiamate e tenere riunioni come se fossi in ufficio e continuare a svolgere le tue attività quotidiane se lavori da remoto.

Consente una facile condivisione di file tra colleghi, è possibile chattare tramite la messaggistica istantanea per controllare cosa sta succedendo in ufficio, è possibile effettuare videochiamate e riunioni come se si fosse in ufficio e mantenere comunque le attività quotidiane se si lavora da remoto.

8. Slack (ideale per la comunicazione tra team e la collaborazione in tempo reale)

tramite Slack

Slack è una popolare piattaforma di comunicazione e collaborazione per team che facilita la messaggistica in tempo reale, la condivisione di file e le videoconferenze. Pur non essendo una soluzione intranet tradizionale, Slack può migliorare significativamente la comunicazione interna e la collaborazione all'interno della vostra organizzazione.

Fornisce un hub centralizzato per la comunicazione del team, consentendo uno scambio di informazioni efficiente e senza soluzione di continuità all'interno e tra i reparti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Creare canali dedicati per team, progetti e argomenti per organizzare conversazioni e informazioni

Effettua videochiamate e chiamate audio all'interno di Slack, per una facile connessione faccia a faccia con i colleghi

Automazione dei flussi di lavoro con il generatore di flussi di lavoro di Slack, ad esempio per l'approvazione delle richieste e l'automazione delle notifiche

Si integra con un ampio intervallo di applicazioni aziendali, tra cui Google Workspace, Microsoft Teams e Salesforce

Limiti di Slack

Un volume elevato di messaggi e canali può essere opprimente

Non dispone di funzionalità/funzioni avanzate per la gestione di attività e progetti

Prezzi Slack

Pro: 7,25 $ al mese per utente

Business+ : 12,50 $/mese per utente

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4. 5/5 (oltre 33.000 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (23.000+ recensioni)

9. Unily (la migliore per il coinvolgimento dei dipendenti e la gestione delle conoscenze)

via Unily

Unily è una piattaforma digitale per il posto di lavoro che aiuta le organizzazioni a creare esperienze intranet coinvolgenti e personalizzate per i propri dipendenti.

Va oltre le funzionalità intranet tradizionali, offrendo funzionalità che promuovono la comunicazione, la collaborazione e il coinvolgimento dei dipendenti.

L'attenzione di Unily nel creare un'esperienza personalizzata per i dipendenti aiuta a incrementare il coinvolgimento e garantisce agli utenti un facile accesso a informazioni e strumenti pertinenti. La flessibilità della piattaforma consente di adattarla alle diverse esigenze aziendali, dalle grandi aziende alle organizzazioni più piccole.

Unicamente le migliori funzionalità/funzioni

Creare esperienze personalizzate per ogni dipendente in base al ruolo, agli interessi e alle preferenze

Abilita i feed e i commenti social per incoraggiare la collaborazione informale e la condivisione delle conoscenze

Archiviare e organizzare importanti documenti e risorse aziendali all'interno della knowledge base centralizzata

Ottieni un efficace sistema di gestione dei contenuti per creare, pubblicare e gestire i contenuti in tutta la rete intranet

Senza limiti

Le funzionalità/funzioni avanzate della piattaforma possono essere difficili da comprendere

Può essere costoso per i team commerciali più piccoli o con budget limitati

Prezzi unificati

Copertura: Prezzi personalizzati

Engage : Prezzi personalizzati

Amplify : Prezzi personalizzati

Estendi: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Unily

G2: 4. 5/5 (21 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (23 recensioni)

Gli utenti di Unily apprezzano la sua interfaccia user-friendly e le potenti funzionalità intranet. Un cliente soddisfatto sottolinea:

Unily è stato un ottimo partner. Siamo in grado di sfruttare le numerose opzioni, funzionalità/funzioni che offrono per Internet. Ci piace che sia facile da usare, personalizzabile entro certi limiti e intuitivo.

Unily è stato un ottimo partner. Siamo in grado di sfruttare le numerose opzioni, funzionalità e funzioni che offrono per Internet. Ci piace che sia facile da usare, personalizzabile entro limiti ragionevoli e intuitivo.

💡 Consiglio dell'esperto: Diverse organizzazioni hanno difficoltà nella gestione di documenti e contenuti. Scopri consigli e trucchi per organizzare file e cartelle in modo che ogni membro del team possa trovare facilmente le informazioni di cui ha bisogno.

10. LumApps SAS (la migliore per una perfetta integrazione con Google Workspace)

tramite LumApps

LumApps è una piattaforma intranet basata su cloud, creata per integrarsi perfettamente con l'area di lavoro di Google. Si concentra sulla personalizzazione dell'esperienza dei dipendenti, organizzando le informazioni, migliorando la comunicazione interna e supportando la condivisione delle conoscenze.

Combina un design intuitivo con potenti integrazioni di Google, aiutando le aziende a semplificare le operazioni interne e a migliorare la produttività.

L'integrazione della piattaforma con strumenti come Google Drive, Gmail e Google Calendar rende facile per i team che già utilizzano Google Workspace adottare LumApps.

Le migliori funzionalità/funzioni di LumApps SAS

Incoraggia il lavoro di squadra attraverso la modifica dei documenti in tempo reale, i commenti e la collaborazione di gruppo

Mantieni i dipendenti coinvolti con notizie aziendali, annunci e feed di contenuti personalizzati

Realizzato con funzionalità/funzioni di sicurezza a livello di azienda per proteggere i dati sensibili e garantire la conformità

Ottieni informazioni dettagliate sull'utilizzo della piattaforma e sul coinvolgimento dei dipendenti con strumenti di analisi integrati

Limiti di LumApps SAS

Le organizzazioni che non utilizzano Google potrebbero avere difficoltà ad adottare

Prezzi LumApps SAS

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LumApps SAS

G2: 4. 3/5 (80+ recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (35+ recensioni)

11. Viva Engage (ideale per la collaborazione sociale e la comunicazione aziendale)

tramite Yammer

Viva Engage (precedentemente noto come Yammer), parte della suite Microsoft 365, è uno strumento di social networking per aziende progettato per migliorare la comunicazione interna e la collaborazione all'interno delle organizzazioni. Facilita la comunicazione aperta tra i team fornendo uno spazio in cui i dipendenti possono connettersi, condividere conoscenze e collaborare ai progetti.

Viva Engage è uno strumento ideale per le aziende che già utilizzano Microsoft 365 e vogliono aggiungere un elemento social alla loro strategia di comunicazione interna. Permette ai team di rimanere connessi indipendentemente dalla loro posizione fisica, il che lo rende particolarmente utile per gli ambienti di lavoro ibridi o da remoto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Viva Engage

Si integra perfettamente con altri prodotti Microsoft come Microsoft Teams, SharePoint e Outlook

Rimani connesso e collabora ovunque ti trovi con l'app mobile

Creare gruppi pubblici o privati per conversazioni mirate su argomenti o progetti specifici

Pubblica aggiornamenti a livello aziendale per garantire che tutti siano informati sulle notizie importanti

Viva Limiti di Engage

Viva Engage è più efficace se utilizzato all'interno dell'ecosistema Microsoft 365, il che ne limita l'attrattiva per gli utenti non Microsoft

Prezzi di Viva Engage

Viva Engage: Gratis

Base: 8 $ al mese a persona

Valutazioni e recensioni di Viva Engage

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

➡️ Leggi di più: Le migliori alternative e concorrenti di Yammer (Viva Engage)

Bonus: altre alternative a Happeo da esplorare

Gli strumenti intranet sono in continua evoluzione per soddisfare le esigenze dinamiche dei moderni luoghi di lavoro. Ecco alcune alternative a Happeo che potresti prendere in considerazione:

Jostle : si concentra sulla comunicazione istantanea, aiutando i team a rimanere connessi con aggiornamenti di notizie, gestione di eventi e strumenti di collaborazione di team

Beekeeper : progettato per i dipendenti che lavorano in prima linea e senza scrivania, Beekeeper offre messaggistica in tempo reale, pianificazione dei turni e analisi per migliorare la connettività del team

Igloo Software : un ambiente di lavoro digitale di facile utilizzo che aiuta le organizzazioni a centralizzare le conoscenze e a migliorare la collaborazione con la condivisione rapida di documenti e discussioni

MyHub: una soluzione intranet basata su cloud che offre ampie opzioni personalizzate per la condivisione delle conoscenze, la comunicazione e l'automazione del flusso di lavoro

Qual è la tua alternativa preferita a Happeo?

Ora che hai esplorato alcune delle migliori alternative a Happeo, sei sulla buona strada per trasformare la comunicazione interna e il lavoro di collaborazione del tuo team. Le opzioni sono molte, dalle piattaforme di social intranet come Yammer e Workplace di Meta alle potenti soluzioni all-in-one come ClickUp.

Se sei ancora incerto, l'opzione migliore è ClickUp. È una piattaforma di collaborazione all-in-one che integra la condivisione delle conoscenze, la comunicazione del team e la gestione delle attività.

E c'è di più: puoi accedere a queste funzionalità/funzioni gratuitamente con il piano Free di ClickUp, così puoi iniziare a ottimizzare il tuo spazio di lavoro oggi stesso. Iscriviti subito a ClickUp per vedere la differenza!